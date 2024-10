Come migliorare la produttività commerciale

Da fare: la maggior parte dei professionisti del settore commerciale dedica solo il 30% del proprio tempo alla vendita vera e propria ?

Il resto del tempo è occupato da attività amministrative che non riguardano la vendita, come la corrispondenza via email, la programmazione delle riunioni e il piano dei viaggi, che in gran parte non rappresentano un uso produttivo del loro tempo.

Se volete creare un ambiente di vendita più produttivo, dovete dotare il vostro team degli strumenti, delle informazioni, dei processi e della mentalità necessari per concentrarsi sul raggiungimento dei traguardi commerciali. La cosa migliore è che tutto ciò è più facile da implementare di quanto si pensi.

In questo post vi mostreremo come fare!

Che cos'è la produttività commerciale?

La produttività delle vendite si riferisce all'efficienza e all'efficacia di un team commerciale nel raggiungere i propri obiettivi e traguardi commerciali.

Ciò comporta la massimizzazione della produzione, la possibilità di fare di più in meno tempo e la creazione di un ambiente di lavoro che favorisca la collaborazione e una solida gestione del tempo.

Importanza della produttività commerciale nella crescita aziendale

La produttività commerciale misura la capacità del team di generare ricavi per l'azienda in relazione al tempo e alle risorse impiegate. Ciò consente di identificare ed eliminare eventuali colli di bottiglia a livello individuale e per il team nel suo complesso, aumentando la produttività commerciale e migliorando il fatturato.

Per comprendere la produttività commerciale, i gestori del team guardano spesso a metriche come il tempo medio di risposta ai lead, la percentuale di accordi chiusi alla prima proposta e il rapporto di vincita e perdita degli accordi per rappresentante commerciale per migliorare la produttività dei loro team.

Tuttavia, grazie alla rapida crescita della tecnologia, i responsabili delle vendite possono fare di più, ad esempio generare più velocemente contenuti commerciali con l'IA.

Tendenze attuali della produttività commerciale

Il mondo commerciale è in continua evoluzione in tutti i settori. Ciò che 10 anni fa avrebbe costituito una best practice oggi è obsoleto, soprattutto perché la tecnologia è progredita rapidamente.

Ecco alcune tendenze della produttività commerciale da tenere a mente:

Prevalenza dell'IA: Se vi state ancora chiedendo, "Come utilizzare l'IA nel settore commercialesiete in ritardo: i rappresentanti commerciali stanno già sfruttando l'IA per fare ricerche più efficienti, automatizzare le attività manuali e raggiungere più velocemente i loro obiettivi, risparmiando fino a due ore al giorno * **Le aziende si stanno spostando verso un approccio multicanale, il che richiede che il team commerciale sia pronto a effettuare almeno quattro-sette interazioni con il cliente nel corso del ciclo di vendita su più piattaforme

Se vi state ancora chiedendo, "Come utilizzare l'IA nel settore commercialesiete in ritardo: i rappresentanti commerciali stanno già sfruttando l'IA per fare ricerche più efficienti, automatizzare le attività manuali e raggiungere più velocemente i loro obiettivi, risparmiando fino a due ore al giorno * **Le aziende si stanno spostando verso un approccio multicanale, il che richiede che il team commerciale sia pronto a effettuare almeno quattro-sette interazioni con il cliente nel corso del ciclo di vendita su più piattaforme **Concentrarsi sulle relazioni: utilizzaremodelli di piani commerciali come costruttori di relazioni, aiutando i clienti a comprendere meglio le proprie esigenze e spingendoli a prendere decisioni informate

Metriche chiave per misurare la produttività commerciale

Prima di immergerci nelle metriche, chiariamo separatamente l'efficienza e l'efficacia commerciale.

Qual è la differenza tra questi due termini?

L'efficienza delle vendite è un rapporto che misura il fatturato di un'azienda per ogni unità di denaro spesa per la promozione e la vendita dei suoi prodotti.

L'efficacia commerciale è invece un concetto più qualitativo.

Valuta la capacità di un team commerciale di produrre risultati favorevoli in base alla qualità delle attività di vendita e al loro impatto sui risultati, come la chiusura delle transazioni, la cura delle relazioni con i clienti o la riunione di specifici obiettivi aziendali.

Ad esempio, sistematizzare il processo commerciale riducendo il tempo speso per cliente (efficienza) può portare a un maggior numero di conversioni. Tuttavia, dedicare del tempo a comprendere a fondo le esigenze del cliente e personalizzare la proposta (efficacia) potrebbe risultare in vendite di maggior valore o in partnership a lungo termine.

È chiaro che l'efficienza commerciale ha un impatto diretto sui profitti. Con la crescita dell'azienda, i team commerciali devono migliorare il rigore dei processi di vendita e dei flussi di lavoro per soddisfare le richieste degli acquirenti e diventare un motore di crescita redditizio.

Esploriamo ora i problemi più comuni kPI commerciali per valutare la produttività:

1. Fatturato per rappresentante commerciale

Conosciuta anche come vendite per rappresentante, misura la capacità di ciascun rappresentante di generare entrate per l'azienda. Ad esempio, un rappresentante genera 500.000 dollari di fatturato nel primo trimestre dell'anno.

2. Lunghezza del ciclo commerciale

Si riferisce al tempo medio che un lead impiega per muoversi nella pipeline commerciale, dal primo contatto alla conclusione dell'affare. Ad esempio, potrebbero essere necessari in media 90 giorni per chiudere un affare dal primo contatto.

3. Tasso di conversione dei lead

È una metrica fondamentale per valutare le strategie di lead nurturing. Misura la percentuale di lead che si convertono in clienti effettivamente paganti. Si calcola come (Numero di conversioni / Numero di lead) x 100%.

Ad esempio, se su 500 lead, 50 si trasformano in clienti paganti, il tasso di conversione sarà (50 / 500) x 100% = 10%.

4. Tasso di valutazione

Calcola il numero di accordi positivi chiusi dal team commerciale come percentuale del numero totale di opportunità perseguite in un determinato periodo. Ad esempio, se il team ha chiuso 20 affari su 100 opportunità, il tasso di successo sarà (20 / 100) x 100% = 20%.

5. Dimensione media dell'affare

Questa metrica monitora il fatturato medio generato per ogni affare chiuso. Aiuta a capire il valore di ogni vendita e a capire se il team commerciale si sta concentrando su opportunità di alto valore o su successi più piccoli e veloci.

Strategie comprovate per aumentare la produttività commerciale

Da fare per migliorare la produttività del team commerciale? Si tratta di sapere quali azioni avranno l'impatto maggiore. Ecco otto strategie commerciali pratiche per aumentare la produttività.

1. Impostazione di traguardi commerciali chiari e perseguibili per il team

Non c'è bisogno di dirlo, ma avere obiettivi chiari è la chiave per dare una direzione al team commerciale. Quando tutti capiscono cosa devono fare e perché è importante per l'azienda, è probabile che rimangano motivati e sulla buona strada.

Nell'impostazione degli obiettivi, accertatevi di definire l'esito positivo in termini di un certo numero di clienti aggiunti o di accordi ad alto valore chiusi. Quindi, concordate le metriche da utilizzare per monitorare lo stato di ciascuno.

Ad esempio, se volete aumentare la produttività commerciale del 20% nel prossimo trimestre, impostate l'obiettivo per ogni rappresentante di chiudere almeno un numero limite di affari o di generare una quantità minima di entrate.

È inoltre possibile utilizzare Il modello di obiettivi SMART di ClickUp per assicurarsi che gli obiettivi siano chiaramente definiti (Specifici), tracciabili con numeri o attività cardine (Misurabili), realistici (Raggiungibili), allineati con gli obiettivi generali (Rilevanti) e con una scadenza (Limitati nel tempo).

Modello di obiettivi intelligenti di ClickUp

Il modello semplifica l'impostazione degli obiettivi su base annuale, trimestrale, settimanale e persino giornaliera. Permette di:

Categorizzare e assegnare i metadati critici dell'obiettivo per catturare i dettagli essenziali

Stimare il tempo e le risorse necessarie per raggiungere un obiettivo

Utilizzare funzionalità come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche email per creare un piano mirato "Vai, prendilo!" che si allinei con le priorità delle attività

D'altra parte, l'elemento Software di project management commerciale ClickUp vi permette di gestire tutto, dal monitoraggio dei lead all'onboarding dei clienti.

Create attività secondarie per assicurarvi che tutti sappiano cosa c'è da fare e chi è responsabile di quale parte. Aggiungete semplici liste di controllo per suddividere i passaggi necessari a completare le attività più importanti, facilitando il monitoraggio dello stato e assicurando che nulla venga tralasciato.

Portate il monitoraggio, il nurturing, l'onboarding e la collaborazione dei clienti su un'unica piattaforma con il software di project management commerciale ClickUp

Il software riduce al minimo la voce manuale dei dati e fa sì che i lead fluiscano senza intoppi nella vostra pipeline commerciale grazie a ClickUp Automazioni .

È possibile impostare l'assegnazione automatica di attività in fasi diverse, triggerare gli aggiornamenti in base all'attività dei clienti e persino regolare le priorità.

Utilizzando strumenti come Forza vendita e HubSpot ? Nessun problema. Basta inserire la giusta Integrazione di ClickUp e il gioco è fatto. Qualsiasi azione effettuata in uno dei due strumenti, inclusa l'attività di ClickUp, come l'acquisizione di un nuovo lead o la creazione di una nuova attività, si sincronizza automaticamente tra le piattaforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Gestione dell'elenco delle automazioni /$$$img/

Applicate oltre 100 modelli precostituiti per automatizzare il vostro lavoro con ClickUp Automazioni

Infine, con ClickUp Dashboard se non si è in grado di visualizzare i dati relativi allo stato delle transazioni, a chi sta chiudendo e alle prestazioni complessive del team, si avrà una visione chiara di come stanno andando le transazioni, di chi le sta chiudendo e delle prestazioni complessive del team. Inoltre, grazie ai grafici Cumulative Flow, Burnup, Burndown e Velocity, è possibile individuare rapidamente eventuali ritardi e mantenere le cose in ordine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif ClickUp Dashboard Miglioramento delle scomposizioni dei grafici a torta /$$$img/

Con ClickUp Dashboards avrete un centro di comando personale per un flusso di lavoro efficiente e organizzato

2. Progettare programmi di formazione commerciale su misura per una crescita continua

L'onboarding e la formazione sono fondamentali per garantire che i vostri rappresentanti commerciali siano in grado di lavorare al meglio. Quando si inserisce un nuovo membro, assicuratevi di fornirgli tutte le risorse di cui ha bisogno, di fissare obiettivi chiari per i primi giorni e di controllarli regolarmente mentre si ambientano.

Ma la formazione non si ferma qui.

Collaborate con il vostro team commerciale per costruire un programma di apprendimento continuo che li aiuti a colmare le loro lacune in termini di competenze e a seguire un piano di formazione orientato agli obiettivi e con passaggi graduali.

Ad esempio, se il team commerciale è distribuito in diverse posizioni, investite in programmi come il coaching a distanza e mantenete le sessioni brevi e interattive, in modo che rimangano concentrati per tutto il tempo. Utilizzate strumenti commerciali come Modello di piano di lancio della formazione di ClickUp per:

Stabilire una chiara Sequenza di tempi e modalità di svolgimento della formazione, per fasi o per gruppi

Definire chi deve essere formato, ad esempio i membri di un team o i ruoli specifici, e assicurarsi che siano coinvolte le persone giuste

Delineare gli oggetti principali della formazione e organizzare i materiali formativi, i corsi o i moduli necessari per raggiungere tali obiettivi

Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

Lo scopo principale del modello è quello di garantire che la formazione venga introdotta in modo strutturato, mantenendo tutti i rappresentanti commerciali sulla stessa pagina, in modo che possano Da fare il loro lavoro correttamente.

3. Ottimizzate la vostra pipeline commerciale per ottenere la massima efficienza

Un tipico processo commerciale comprende passaggi come la ricerca di clienti, la qualificazione dei lead, la presentazione del prodotto, la gestione di eventuali oggetti, la chiusura dell'affare e la generazione di ricavi. Tutte le attività quotidiane devono supportare uno o più di questi passaggi fondamentali.

Per standardizzare il processo commerciale, un buon punto di partenza è riesaminarlo nel suo complesso e valutare la necessità di ogni passaggio o attività.

Chiedetevi:

Da quanto tempo è necessario?

È l'uso migliore del tempo dei membri del team?

C'è un modo per automatizzarlo usandostrumenti per la produttività commerciale?

Per istanza, Modello del processo commerciale di ClickUp può facilitare questo lavoro.

Il modello consente a voi e al vostro team di collaborare organizzando tutti i dati rilevanti in un unico sistema centralizzato e senza codice, sia che si tratti di monitorare i lead, di gestire le attività o di visualizzare i vostri stati con dei grafici.

È possibile assegnare le attività ai membri del team, impostare date di scadenza e Assegnazione di commenti su ClickUp per impostare il contesto. Monitorando e regolando regolarmente il vostro processo, potrete adattarvi rapidamente a qualsiasi cambiamento del settore o della vostra strategia commerciale.

Modello di processo commerciale ClickUp

Questo modello vi permette di:

Mappare visivamente le fasi chiave come la generazione di lead, la qualificazione dei lead, la presentazione, la negoziazione e la chiusura conVista Gantt di ClickUp Delineate il vostro traguardo di mercato e raccogliete il feedback del vostro team conDocumenti di ClickUp Identificare le aree del processo che necessitano di miglioramenti

4. Padroneggiare la gestione del tempo eliminando le attività di scarso valore

Per assicurarsi che il tempo del team commerciale sia dedicato alle cose giuste, valutate quali sono le attività in cui sono impegnati i vostri rappresentanti e quanto tempo dedicano a ciascuna di esse.

Esaminate poi attentamente i risultati per avere un'idea della spartizione tra attività di vendita e attività non di vendita . I dati vi aiuteranno a prendere decisioni informate su come aiutare i vostri rappresentanti commerciali a ottimizzare la settimana lavorativa.

Ciò potrebbe includere l'investimento in software per l'automazione commerciale per le attività ripetitive o per eliminare i passaggi inutili del processo, come l'eccesso di riunioni commerciali interne o l'eccessiva complicazione dei follower via email.

Creazione di potenti flussi di automazione con ClickUp Automazioni

Ricordate, però, che il tempo speso non è l'unica metrica.

Potreste voler utilizzare i risultati per spingere alternative per la gestione del tempo come ad esempio investire in workshop sulla comunicazione per aiutare il team a comunicare con i clienti in modo più efficace (e ridurre il numero di interazioni extra necessarie).

5. Migliorare le strategie di comunicazione per chiudere più velocemente le trattative

Salesforce riporta che l'81% dei rappresentanti commerciali crede che che la vendita in team sia fondamentale per chiudere un maggior numero di accordi . Tuttavia, l'allineamento di team interfunzionali, come il marketing, il prodotto e il supporto clienti, può essere complesso a causa di prospettive e obiettivi diversi.

Per affrontare questo problema, è necessario utilizzare strumenti e processi che supportino la collaborazione interna. In questo modo sarà più facile per i rappresentanti commerciali raccogliere le informazioni e le risorse necessarie per presentare un caso convincente ai potenziali clienti.

Ad esempio, con ClickUp Chat i team commerciali e di marketing possono trasformare istantaneamente le conversazioni in attività, collegare i documenti pertinenti e garantire che tutte le informazioni relative ai lead siano facilmente accessibili all'interno della stessa piattaforma.

Possono anche utilizzare le menzioni @ nelle attività e nei documenti per catturare l'attenzione dei compagni di squadra e stimolare una collaborazione immediata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, Vista chat, Vista elenco e Homepage /$$$img/

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Ma una giornata intensa può far volare messaggi in ogni direzione e il team può sentirsi a volte sopraffatto. Entrate ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp.

L'assistente di scrittura di ClickUp Brain garantisce che le vostre email, proposte e note siano impeccabili. Che si tratti di creare messaggi di sensibilizzazione o di aggiornare le informazioni sui clienti, questa funzionalità vi aiuta a perfezionare la vostra scrittura senza sudare.

Inoltre, grazie al controllo ortografico integrato, non dovrete nemmeno preoccuparvi di refusi o errori: il controllo automatico avviene direttamente all'interno delle vostre attività, senza bisogno di plugin aggiuntivi.

Una volta stabilito l'allineamento interno, l'attenzione può spostarsi sul garantire che il team commerciale comunichi efficacemente con i potenziali clienti. Per questo, invece di affidarsi a lunghi thread di commenti, è possibile usare ClickUp Clip per condividere rapidamente le registrazioni dello schermo e presentare in modo chiaro le vostre idee.

È inoltre possibile trasformare qualsiasi Clip in un'attività, rendendo più facile l'assegnazione della titolarità e il follow-up. Il risultato è un processo decisionale più rapido, un messaggio più chiaro e un maggior numero di accordi chiusi.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

Inoltre, ClickUp Brain, se usato in tandem con Clip, usufruisce di nuove possibilità per migliorare la produttività commerciale.

È possibile utilizzarlo per creare video con trascrizioni generate dall'IA in tempo reale, il che può essere particolarmente utile quando si cerca di conquistare i clienti con video dimostrativi dettagliati che spiegano concetti complessi.

ClickUp Brain è il vostro assistente dotato di IA all'interno del vostro flusso di lavoro commerciale

ClickUp Brain converte automaticamente la voce in testo e utilizza l'IA per rispondere alle domande basate sulle vostre discussioni, mantenendo tutto documentato e fruibile.

Suggerimento: Conducete sessioni di formazione regolari per dotare il vostro team di tecniche di ascolto attivo e di narrazione. Queste abilità li aiuteranno a creare messaggi empatici e personalizzati che parlano direttamente alle esigenze e ai punti dolenti dei clienti.

6. Coltivate una cultura commerciale che motiva e responsabilizza il vostro team Cultura del team il modo migliore per costruirla è aiutare ogni singolo rappresentante a sentirsi autorizzato a fare del suo meglio.

Incoraggiateli a fissare obiettivi e a contribuire alle discussioni per la definizione di vision e KPI. Organizzate opportunità di mentoring peer-to-peer in modo che tutti possano imparare dagli altri.

La competizione è una parte inevitabile di qualsiasi team commerciale: perché non condividere in modo trasparente le metriche del team e gamificare il processo per includere premi non monetari per vittorie non convenzionali?

Ricordate di essere aperti a discutere e imparare dai fallimenti così come a celebrare i successi; questo è essenziale per promuovere la crescita e la resilienza all'interno del team.

**Per saperne di più Un giorno nella vita di un direttore commerciale: Compiti, sfide e risorse per un esito positivo

7. Implementare revisioni dinamiche delle prestazioni per promuovere i miglioramenti

Le revisioni strutturate delle prestazioni sono fondamentali per promuovere una cultura del miglioramento continuo nel team commerciale. Esaminando regolarmente i KPI assegnati con i vostri rappresentanti, li aiutate a concentrarsi su ciò che conta e a fissare obiettivi raggiungibili per loro stessi.

Mantenete il processo di revisione come un dialogo aperto. Chiedete ai vostri rappresentanti come potete aiutarli e quali suggerimenti hanno sul mercato come lo vedono o su eventuali miglioramenti dei processi interni.

È un'ottima occasione per individuare le sfide specifiche che devono affrontare, in modo da poter fornire loro la formazione e il supporto necessari.

Ad esempio, potrebbero farvi notare che un nuovo mercato su cui stanno lavorando è più grande del previsto, il che può aiutarvi con il piano delle capacità commerciali per il trimestre successivo. È sempre possibile utilizzare i dati standard modelli di reportistica commerciale per semplificare questa parte.

Per istanza, Modello di tracciatore commerciale di ClickUp può essere lo strumento ideale per monitorare tutto il processo commerciale.

Ecco cosa lo rende eccezionale:

È possibile monitorare le prestazioni individuali e del team mentre si verificano, il che significa non dover più aspettare la fine del trimestre per correggere la rotta

Vi mostra esattamente dove i vostri lavori commerciali stanno dando i loro frutti e dove no, in modo che possiate concentrarvi su ciò che funziona

Soprattutto, vi aiuta a prendere decisioni intelligenti, basate sui dati, che spostano l'ago della bilancia della vostra pipeline

Modello di tracciatore commerciale di ClickUp

Questo tipo di visibilità assicura che la vostra strategia commerciale sia sempre basata su dati concreti piuttosto che su congetture.

8. Adottare strumenti all'avanguardia per aumentare la produttività commerciale

Se vi state chiedendo come scalare un team commerciale senza compromettere la produttività, la tecnologia è la risposta. Esistono diversi strumenti che aiutano a ottimizzare il ciclo commerciale, tra cui il monitoraggio delle attività, l'instradamento dei lead, l'invio di email/LinkedIn e le chiamate in uscita. ClickUp CRM - Software di project management ad esempio, consente di eliminare i silos e di accelerare la comunicazione integrando le email all'interno della piattaforma.

Grazie a un unico hub di email, è possibile collaborare alle trattative, inviare aggiornamenti sui progetti ai clienti esistenti e coinvolgere quelli nuovi. Il software consente inoltre di organizzare gli account con una gerarchia scalabile di cartelle ed elenchi, con autorizzazioni granulari che controllano chi vede cosa.

Accelerare l'acquisizione di lead e la soddisfazione dei clienti con ClickUp CRM Project Management Software

Il Modello CRM ClickUp porta la gestione delle relazioni con i clienti a un altro livello, sia che si tratti di una piccola azienda appena avviata, sia che si tratti di un'azienda consolidata.

Il modello fornisce un hub intuitivo e centrale in cui è possibile gestire facilmente lead, offerte, account e altro ancora e coinvolgere i clienti in ogni fase del loro percorso.

Il modello CRM di ClickUp

Con il modello CRM di ClickUp è possibile:

Visualizzare la vostra pipeline commerciale in un solo colpo d'occhio e scoprire quali affari necessitano di attenzione e quali sono prossimi alla chiusura

Monitorare la cronologia delle comunicazioni per ogni lead o cliente, in modo da poter riprendere il discorso da dove lo si era lasciato

Collaborare in tempo reale assegnando attività ai membri del team all'interno del CRM

Il ruolo del management nella produttività commerciale

La leadership aziendale può svolgere un ruolo importante nella creazione di un team commerciale più produttivo.

In qualità di portabandiera, il loro commit nell'impostazione di aspettative chiare, nell'incoraggiare e rendere possibile la collaborazione e nel monitorare regolarmente i risultati può contribuire notevolmente a migliorare la produttività commerciale.

Ci sono diversi modi per aiutare i leader commerciali a raggiungere questo obiettivo.

1. Dare l'esempio

Questo aspetto è fondamentale per far sì che qualsiasi nuovo processo o pratica venga accettato da tutto il team. Quando i manager si assumono la responsabilità dei loro ruoli o sono aperti a chiedere aiuto quando necessario, gli altri saranno disposti a emularli.

2. Coaching e mentoring

I leader possono offrire ai commerciali sessioni individuali per allenarli su competenze specifiche o offrire sessioni di mentorship a lungo termine per aiutarli ad allinearsi maggiormente con i loro punti di forza e le loro passioni e a graficare la loro traiettoria di carriera.

3. Incoraggiare la collaborazione

I manager possono creare cameratismo e promuovere la collaborazione all'interno delle organizzazioni commerciali attraverso esercizi di team-building e coinvolgendo i rappresentanti commerciali a contribuire alla progettazione della strategia e all'impostazione della visione.

4. Progettare un piano di produttività commerciale intelligente

Il piano per la produttività commerciale è la risorsa più importante per qualsiasi tipo di project management commerciale . La vostra leadership può svolgere un ruolo fondamentale nella progettazione, dando la propria esperienza e competenza al processo di impostazione degli obiettivi.

Possono anche suggerire e approvare gli strumenti più adatti per il vostro commerciale per rendere il team più efficiente e implementare programmi di formazione che lo aggiornino sulle ultime tendenze e tecnologie.

Inoltre, possono valutare attivamente le prestazioni commerciali, identificare le aree problematiche e prendere decisioni informate per superarle.

Dai potere ai tuoi team commerciali con ClickUp

L'ottimizzazione della produttività commerciale è fondamentale per l'esito positivo dei vostri rappresentanti, e il modo migliore per ottenerlo è lavorare insieme. Assicuratevi di controllare regolarmente e di allinearvi con tutti sullo stato degli obiettivi e sul supporto di cui hanno bisogno per fare di più.

La tecnologia può liberare gran parte del tempo del team, per cui vale la pena investire in strumenti di gestione del commerciale. ClickUp si distingue per l'offerta di una piattaforma di sales enablement all-in-one che copre ogni aspetto del project management commerciale.

Dalla perfetta integrazione con il CRM alle potenti analisi in tempo reale e ai modelli personalizzati in base alle vostre esigenze, ClickUp non si limita a supportare il vostro flusso di lavoro commerciale, ma lo trasforma.

Se siete pronti a migliorare la vostra strategia, a misurare la produttività commerciale e a superare i traguardi, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .

Soprattutto, assicuratevi di sostenere e promuovere una cultura di collaborazione, apprendimento e benessere, in modo che ogni rappresentante commerciale si senta autorizzato a dare il meglio di sé. Buona fortuna!