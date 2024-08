10 strumenti indispensabili nella vostra catena di tecnologie di vendita

Nei miei anni di lavoro con i leader delle vendite e di perfezionamento delle strategie di vendita, ho visto in prima persona la trasformazione che può apportare uno stack tecnologico di vendita ben assemblato.

Oggi, 90% delle aziende utilizza almeno due strumenti di arricchimento dei lead per approfondire la conoscenza dei prospect. Eppure, 77% dei rappresentanti di vendita ritiene che le organizzazioni non investano abbastanza.

Un moderno stack tecnologico per le vendite non consiste nell'acquistare i prodotti migliori. Si tratta piuttosto di capire le vostre esigenze e il vostro approccio e di dare priorità alle funzionalità e agli strumenti di conseguenza. Investimenti intelligenti nelle vendite tecnologico si ripagherà alla grande, migliorando l'efficienza e incrementando i ricavi.

In questo articolo, illustrerò i 10 strumenti indispensabili che ogni venditore dovrebbe avere nel proprio arsenale, basandomi sulla mia esperienza personale.

**Che cos'è il Sales Tech Stack?

Un sales tech o sales technology stack è essenzialmente l'arsenale di strumenti e piattaforme software scelti appositamente per semplificare e potenziare il processo di vendita. Fornisce ai team del go-to-market (GTM) tutto ciò di cui hanno bisogno per:

Gestire in modo efficiente i lead

Impegnarsi efficacemente con clienti e potenziali clienti

Misurare tutte le interazioni per favorire la crescita dei ricavi

Ogni strumento dello stack tecnologico per le vendite svolge una funzione unica e supporta diverse fasi del ciclo di acquisto, dalla generazione di lead alla chiusura degli affari.

Tuttavia, la semplice presenza di questi strumenti non è sufficiente: devono essere strategicamente integrati per funzionare in modo perfetto. Questa integrazione garantisce che il processo di vendita offra un'esperienza fluida sia per i venditori che per i clienti.

**Come scegliere gli strumenti giusti per il vostro stack tecnico di vendita?

secondo_ lo Stato delle Vendite di Salesforce la ridondanza dell'uso di più applicazioni per le stesse funzioni può generare confusione e ostacolare l'allineamento del team.

Vi consiglio di porvi queste sei domande fondamentali per assicurarvi di scegliere gli strumenti giusti per il vostro arsenale:

**1. Quale software state utilizzando attualmente?

Esaminate gli strumenti che il vostro team sta utilizzando attivamente rispetto a quelli che stanno prendendo polvere virtuale. A volte, meno è meglio, se questo significa mantenere gli strumenti che aggiungono veramente valore e che sono preferiti dal team. Identificate le sovrapposizioni in cui strumenti diversi servono allo stesso scopo e consolidateli per evitare costi inutili.

**2. Quali sono le vostre esigenze specifiche e i vostri punti dolenti?

Individuate esattamente i punti in cui il vostro processo di vendita è in difficoltà. Si tratta della generazione di lead, del follow-up dei clienti o della chiusura delle trattative? Scegliete strumenti che affrontino efficacemente questi specifici colli di bottiglia.

**3. Gli strumenti vi aiuteranno a raggiungere i vostri KPI?

Ogni nuovo strumento deve essere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi. Che si tratti di far crescere i ricavi o di migliorare il coinvolgimento dei clienti, assicuratevi che lo strumento abbia un ruolo chiaro nella vostra strategia.

**4. Gli strumenti possono integrarsi senza problemi con lo stack esistente?

Le capacità di integrazione possono rendere o meno utile uno strumento di vendita, soprattutto se si vogliono ottenere funzionalità di automazione delle vendite. Optate per strumenti che si integrano perfettamente nell'ecosistema esistente per migliorare i flussi di lavoro piuttosto che interromperli.

**5. Qual è il carico di lavoro per l'implementazione e la gestione?

Considerate l'impegno richiesto per l'integrazione e la manutenzione dei nuovi strumenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di adottare soluzioni facili da integrare e da gestire senza un coinvolgimento estensivo dell'IT.

**6. In che modo questi strumenti saranno scalabili con la vostra azienda?

Considerate le vostre esigenze attuali e i vostri obiettivi. Assicuratevi che gli strumenti scelti siano in grado di scalare e di evolversi con la crescita dell'azienda, potenzialmente sbloccando nuove funzionalità in base alle necessità.

I 10 migliori strumenti per costruire il vostro stack tecnologico di vendita nel 2024

Con uno stack tecnologico ben equipaggiato, il vostro team avrà tutti gli strumenti necessari per prosperare nel mercato competitivo. Ecco i 10 strumenti software essenziali per le vendite che vi aiuteranno a raggiungere questo obiettivo.

1. ClickUp - Miglior strumento di gestione dei progetti di vendita

pianificate le vostre attività di vendita quotidiane con ClickUp_ clickUp per i team di vendita offre una piattaforma all-in-one che centralizza ogni aspetto della gestione delle vendite in un ambiente coeso. Che si tratti di tracciare i progressi dei lead, di gestire le relazioni con i clienti o di coordinare le campagne di vendita, ClickUp offre una suite integrata di funzioni studiate per ottimizzare e semplificare i processi di vendita. ClickUp CRM consente ai team di gestire le attività di vendita attraverso flussi di lavoro personalizzabili. Consente di visualizzare la pipeline di vendita in un formato che si adatta meglio allo stile del vostro team Grafici di Gantt di ClickUp , Viste le schede ClickUp o una qualsiasi delle versatili opzioni di visualizzazione di ClickUp.

**Cosa rende ClickUp il miglior strumento di gestione dei progetti di vendita?

scegliete tra oltre 1000 app da integrare con la piattaforma di gestione delle vendite CickUp e ottimizzate il vostro flusso di lavoro

Innanzitutto, ClickUp si integra facilmente con i vostri strumenti di vendita, garantendovi la possibilità di collegare gli strumenti di vendita direttamente al vostro flusso di lavoro senza interruzioni. Questo Integrazione di ClickUp la capacità di integrazione è fondamentale per mantenere un flusso operativo continuo e per sfruttare le migliori caratteristiche di ogni strumento.

Dal punto di vista operativo, Automazioni ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola per i team di vendita. Automatizzando le attività di routine, la piattaforma consente ai rappresentanti di concentrarsi sul coinvolgimento dei clienti e sulla chiusura degli affari.

L'automazione facilita un movimento più fluido dei lead attraverso la pipeline di vendita e consente aggiornamenti tempestivi e assegnazioni di compiti, fondamentali per gli ambienti di vendita frenetici.

Inoltre, Il cervello di ClickUp semplifica il lavoro quotidiano dei vostri rappresentanti di vendita infondendo l'intelligenza artificiale nelle attività di tutti i giorni. Con Brain è possibile automatizzare gli aggiornamenti di routine, gestire le attività e lasciare che i rappresentanti si concentrino sul contatto con i clienti e sulla chiusura degli affari.

Grazie a funzioni come l'AI Knowledge Manager, i professionisti delle vendite possono accedere istantaneamente a informazioni dettagliate su attività, documenti e interazioni con i clienti. Inoltre, ClickUp Strumento di intelligenza artificiale per i CRM di vendita capacità di generare report e riepiloghi sullo stato di avanzamento in tempo reale garantisce l'allineamento delle strategie di vendita con i dati attuali.

utilizzare ClickUp Brain per generare automaticamente e-mail personalizzate

Le funzionalità avanzate di collaborazione di ClickUp collegano tra loro tutte queste caratteristiche, tra cui ClickUp Chat View , Attività ClickUp e la creazione di sottoattività e Documenti di ClickUp condivisione. Questi strumenti assicurano che le barriere di comunicazione siano ridotte al minimo e che ogni membro del team sia informato sugli ultimi sviluppi.

Oltre a queste funzioni, ClickUp offre una vasta gamma di strumenti per la produttività delle vendite, tra cui modelli per semplificare e ottimizzare ogni aspetto del processo di vendita per i rappresentanti, dal monitoraggio delle chiamate e la gestione delle pipeline alla generazione di report dettagliati.

Migliorate le vostre operazioni di vendita con i modelli di ClickUp

Pianificazione efficiente delle chiamate, preparazione del materiale e monitoraggio delle prestazioni con i modelli di ClickUp per le chiamate di vendita

Template Chiamate di vendita di ClickUp è completamente personalizzabile e ottimizza la gestione delle chiamate di vendita. Consente al vostro team di tenere traccia delle interazioni, di organizzare i dati di vendita in modo centralizzato e di seguire prontamente i contatti. Grazie a funzioni quali stati e campi personalizzati, offre una gestione dettagliata di ogni opportunità di vendita, dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare. Scarica questo modello

Tracciate le prestazioni del vostro team di vendita attraverso diversi periodi e metriche con il modello di report sulle vendite di ClickUp

Modello di rapporto sulle vendite di ClickUp tiene traccia e analizza le performance di vendita attraverso diverse metriche e periodi. È perfetto per i team di vendita che desiderano visualizzare le tendenze, monitorare i risultati e prendere decisioni basate sui dati. Con viste personalizzate per rapporti annuali, trimestrali e mensili, semplifica il monitoraggio delle prestazioni e aiuta la pianificazione strategica. Scarica questo modello

Visualizzate l'intero imbuto di vendita utilizzando il modello di pipeline di vendita di ClickUp

Modello di pipeline di vendita ClickUp aiuta i team di vendita a tracciare e gestire i lead in modo efficiente, utilizzando un quadro coerente per la qualificazione e il processo delle trattative. Con 14 stati personalizzati e varie automazioni, questo modello fornisce un approccio strutturato per coltivare i lead e spingere le trattative verso la chiusura. È particolarmente utile per i responsabili e i rappresentanti delle vendite che desiderano semplificare i processi di vendita e aumentare l'efficienza complessiva delle vendite. Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Personalizza il tuoCRM SaaS per adattarsi alle esigenze specifiche del vostro team e gestire visivamente la vostra pipeline di vendita per una migliore tracciabilità e previsione

Integrazione semplice con una serie di applicazioni come Hubspot e Salesforce, per garantire che i vostri strumenti lavorino insieme senza problemi per migliorare la produttività

Automatizzate le attività di vendita ripetitive con ClickUp Automations , consentendo al vostro team di concentrarsi sul coinvolgimento dei clienti e sulla chiusura degli affari in modo più efficiente

, consentendo al vostro team di concentrarsi sul coinvolgimento dei clienti e sulla chiusura degli affari in modo più efficiente Sfruttate ClickUp Brain per cercare e trovare rapidamente le informazioni e gestire le attività in modo efficiente, assicurando che le vostre strategie di vendita siano strutturate ed efficaci

per cercare e trovare rapidamente le informazioni e gestire le attività in modo efficiente, assicurando che le vostre strategie di vendita siano strutturate ed efficaci Facilitare la comunicazione in tempo reale con le funzioni Assignees e @mention

Collaborare e condividere facilmente i documenti all'interno del team con ClickUp Docs e rendere la documentazione più trasparente

Accedere a un'ampia gamma di documenti pronti all'usomodelli di vendita pronti all'uso di ClickUp per snellire il vostro processo, dal tracciamento del lead alla chiusura dell'affare

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti possono sperimentare una curva di apprendimento quando lavorano con i modelli di vendita

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. HubSpot CRM - Il miglior software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

vista del cruscotto via_ HubSpot HubSpot CRM centralizza e ottimizza ogni aspetto della gestione delle vendite, offrendo strumenti progettati per aumentare la produttività dei team di vendita. HubSpot agisce come un software di mappatura delle relazioni .

Il suo CRM consente ai responsabili delle vendite di visualizzare l'intera pipeline di vendita attraverso un cruscotto intuitivo e in tempo reale.

È uno strumento completo che consente di monitorare l'attività di vendita, la produttività e le prestazioni individuali. Aiuta i leader a identificare le opportunità di crescita e a gestire in modo efficiente le quote senza il fastidio degli aggiornamenti manuali.

Hubspot è spesso il preferito dalle startup. Il suo livello gratuito offre tutto ciò che serve per gestire un'attività di vendita su piccola scala senza spendere troppo in anticipo.

Le migliori caratteristiche di Hubspot CRM

Gestione dell'intero ciclo di vendita, dal contatto iniziale al follow-up post-vendita, su una piattaforma unificata

Personalizzazione dei record dei contatti e delle aziende, delle pipeline di vendita e dei cruscotti analitici per adattarsi a specifiche strategie di vendita

Integrazione perfetta con numerosistrumenti di vendita e applicazioni grazie all'ampio ecosistema di integrazione di HubSpot

Semplificare i processi di vendita automatizzando le attività di routine, consentendo ai team di vendita di concentrarsi sul coinvolgimento dei clienti e sulla chiusura degli affari

Limitazioni di HubSpot CRM

Pur essendo molto versatile, la versione gratuita può essere limitante per i team più grandi o per chi necessita di funzioni più avanzate

Prezzi di HubSpot CRM

Piattaforma clienti professionale : $ 1080/mese (per 5 postazioni)

: $ 1080/mese (per 5 postazioni) Piattaforma cliente aziendale: $ 4.000/mese (per 7 postazioni)

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (11.000+ recensioni)

: 4.4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

3. Outreach - La migliore email outreach e automazione

cruscotto vendite via_ Outreach L'attività di sensibilizzazione è un strumento di automazione delle vendite che consente di monitorare e analizzare facilmente le attività di vendita in tempo reale, aiutandovi a capire cosa funziona e cosa no.

Questa piattaforma è anche in grado di allenare il vostro team sul posto, mostrando loro come prendere decisioni più intelligenti che portano a maggiori entrate. Potrete gestire le trattative in modo più efficace e farle procedere senza intoppi verso la chiusura. Inoltre, Outreach assicura che vi concentriate sulle attività giuste e comunichiate in modo efficace, aumentando così le possibilità di organizzare più riunioni e chiudere più affari.

Personalmente, mi piacciono soprattutto i dati sui prospect e le metriche di coinvolgimento. Questa funzione mi aiuta a determinare i tempi di contatto ideali e i modelli di e-mail più performanti e analizza anche il sentiment delle risposte. Si tratta di cose semplici, ma che mi aiutano ad adattare i miei messaggi di contatto per ottenere il massimo impatto.

Le migliori caratteristiche di Outreach

Creazione di un processo di vendita ripetibile e allineato che chiarisce quali sono gli elementi che determinano le vittorie e le sconfitte grazie agli approfondimenti basati sui dati

Identificare le lacune nelle competenze e fornire un coaching in tempo reale per migliorare il processo decisionale e le attività che generano profitti

Semplificare la gestione degli stakeholder e identificare le azioni migliori successive nel processo di vendita grazie alle guide alle trattative

Utilizzate i dati dei prospect per creare comunicazioni tempestive e pertinenti per aumentare i tassi di incontro e di opportunità con il prospecting outbound.

Utilizzate l'intelligenza artificiale predittiva per sviluppare previsioni di vendita flessibili e accurate, consentendo una rapida verifica delle ipotesi e una solida pianificazione basata sui dati reali delle trattative

Limiti di raggiungimento

Gli utenti hanno rilevato la necessità di un'interfaccia e-mail più ampia per una migliore visibilità dei messaggi

Gli utenti hanno chiesto un processo più snello per l'invio di e-mail di massa a più contatti e organizzazioni

Prezzi per l'accesso

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Outreach

G2 : 4.3/5 (3.000+ recensioni)

: 4.3/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4. Salesloft - Migliore piattaforma di coinvolgimento nelle vendite

vista del cruscotto via_ Salesloft Grazie a funzioni come Cadence, SalesLoft consente ai team di costruire e alimentare le pipeline di vendita in modo efficace. Lo strumento per le conversazioni scava nelle interazioni per trovare spunti e opportunità per il coaching in tempo reale, migliorando le prestazioni dei rappresentanti e le loro capacità decisionali.

I moduli deals e forecast semplificano la gestione della pipeline e prevedono i risultati di vendita futuri, aiutando i team a chiudere più accordi in modo efficiente.

Per me è stato prezioso il Rhythm di SalesLoft, un motore alimentato dall'intelligenza artificiale. Allinea i segnali degli acquirenti direttamente al processo di vendita, consigliando ai team le azioni più efficaci nei momenti critici. Questa integrazione aumenta la velocità e la precisione delle attività di vendita, incrementando in ultima analisi i tassi di conversione e i ricavi.

Le migliori caratteristiche di Salesloft

Creare e coltivare pipeline con strumenti semplificati per i processi di vendita

Ricavare informazioni in tempo reale e fornire coaching dalle interazioni di vendita in corso

Utilizzare strumenti avanzati per prevedere i risultati delle vendite con un'elevata accuratezza

Sfruttare un motore di intelligenza artificiale per ottenere informazioni in tempo reale dai segnali degli acquirenti e dai micro momenti

Limitazioni di Salesloft

Gli utenti si sono ripetutamente lamentati di non poter aggiornare le informazioni di contatto direttamente all'interno della piattaforma

Prezzi di Salesloft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesloft

G2 : 4.5/5 (3.000+ recensioni)

: 4.5/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

5. ZoomInfo - Migliori informazioni sulle vendite e prospezione

il cruscotto di ZoomInfo via_ soluzioni RFDM ZoomInfo fornisce ai team approfondimenti profondi e praticabili sugli acquirenti di maggior valore, semplificando il contatto con i potenziali clienti.

Sfruttando i dati B2B completi di ZoomInfo, i professionisti delle vendite possono individuare e coinvolgere i clienti ideali in modo più efficace che mai, migliorando significativamente la loro capacità di chiudere rapidamente le trattative.

Una delle prime concorrenti di LinkedIn, questa piattaforma identifica i potenziali lead. Fornisce un contesto ricco che consente ai team di vendita di approcciare ogni prospect con strategie personalizzate, aumentando notevolmente le probabilità di successo.

Posso integrare i suoi strumenti basati sull'intelligenza artificiale, come ZoomInfo Copilot, nel mio pacchetto tecnologico, che comprende CRM, e-mail e calendario, per guidare il mio team verso gli account più attivi e promettenti e i giusti decision maker.

Le migliori caratteristiche di ZoomInfo

Scoprite in tempo reale i dati B2B affidabili per un'attività di prospezione mirata

Collegare i team di vendita e marketing su una piattaforma unificata per un'interazione senza interruzioni

Automatizzare la ricerca di clienti per semplificare il processo di vendita

Utilizzare una sofisticata intelligenza artificiale per individuare gli account migliori e le azioni di vendita ottimali

Generare previsioni di vendita flessibili e accurate per guidare il processo decisionale strategico

Limitazioni di Zoominfo

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali incongruenze nei dati, come informazioni di contatto non aggiornate o titoli non corretti

Prezzi di Zoominfo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoominfo

G2: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (200+ recensioni)

6. Highspot - Miglior strumento di abilitazione alle vendite

il cruscotto di HighSpot _via G2 Highspot potenzia i team di vendita fornendo un sistema di piattaforma di abilitazione alle vendite che migliora ogni aspetto del processo di vendita. Highspot garantisce che i rappresentanti abbiano le risorse giuste al momento giusto per coinvolgere e convertire gli acquirenti, gestendo i contenuti di vendita, eseguendo efficaci giochi di vendita e offrendo una solida formazione e coaching.

Le sue funzionalità complete di analisi e integrazione consentono ai team di sbloccare preziose informazioni sul go-to-market, che portano a un aumento dei tassi di vincita, a un onboarding più rapido e a un maggiore raggiungimento delle quote di vendita.

Le sue funzioni avanzate di gestione dei contenuti si sono rivelate una svolta per me. Grazie a questo aspetto di abilitazione alle vendite, Highspot mi aiuta a centralizzare e ricercare tutti i miei materiali di vendita - presentazioni, carte di battaglia, analisi dei concorrenti - in un'unica posizione facilmente consultabile.

Le migliori caratteristiche di Highspot

Organizzare efficacemente i contenuti di abilitazione alle vendite per garantire un impegno tempestivo con i clienti

Esecuzione di schemi di vendita e playbook precisi per ottenere prestazioni costanti

Inserimento e formazione rapida dei rappresentanti di vendita con strumenti completi

Utilizzo di potenti analisi per sbloccare intuizioni di go-to-market attuabili

Limitazioni di Highspot

Necessità di maggiore flessibilità nel designer di pagine intelligenti per semplificare le regolazioni delle immagini

Sono necessari miglioramenti per i componenti di formazione per includere domande in stile sondaggio

Prezzi elevati

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Highspot

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

7. Tableau - Migliori analisi e reportistica sulle vendite

interfaccia della pipeline di vendita via_ Tableau Tableau è un software di monitoraggio delle vendite che trasforma il modo in cui i team di vendita interpretano e agiscono sui dati. Le sue analisi visive e intuitive rendono accessibili dati complessi, consentendo ai team di vendita di ottenere rapidamente approfondimenti. Grazie alla perfetta integrazione con Salesforce CRM, Tableau offre una visione completa delle performance di vendita, della gestione delle pipeline e del comportamento dei clienti.

Le funzionalità di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico della piattaforma forniscono analisi predittive, aiutando i team di vendita ad anticipare le tendenze e a prendere decisioni basate sui dati. Con Tableau, il mio team di vendita può creare facilmente dashboard interattivi e condivisibili che migliorano la collaborazione e portano risultati.

Trovo che la funzione di drill-down sia utile quando si analizzano punti di dati specifici. Può aiutare a diagnosticare i problemi, a capire le tendenze e ad apportare modifiche mirate alla strategia di vendita.

È uno strumento indispensabile per tutti i team di vendita che vogliono rimanere competitivi e orientati ai dati.

Le migliori caratteristiche di Tableau

Visualizzazione di dati complessi con dashboard intuitivi e interattivi

Integrazione con Salesforce CRM per ottenere informazioni complete sulle vendite

Utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per l'analisi predittiva

Creare e condividere facilmente report dinamici tra i team

Collegamento a un'ampia gamma di fonti di dati per un'analisi olistica

Limitazioni di Tableau

Uno degli strumenti di BI più costosi, potenzialmente in grado di scoraggiare le piccole imprese

Problemi di prestazioni con grandi insiemi di dati che richiedono un'ottimizzazione per una migliore gestione

Prezzi di Tableau

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2000 recensioni)

8. PandaDoc - Miglior strumento di gestione dei documenti

interfaccia documenti Pandadoc via_ Pageflows PandaDoc si distingue come il principale strumento di gestione dei documenti per i team di vendita. Offre un modo snello ed efficiente per gestire proposte, contratti e presentazioni in un unico spazio.

Con l'introduzione di PandaDoc Rooms, i processi di vendita vengono accelerati in modo significativo, consentendo ai team di collaborare in modo più efficace e di concludere gli affari più rapidamente.

Ciò che mi ha colpito è l'editing drag-and-drop della piattaforma, insieme a oltre 750 modelli pronti all'uso, che consente una rapida creazione e personalizzazione dei documenti.

Le integrazioni CRM native assicurano che tutti i dati rimangano coerenti nel flusso di lavoro delle vendite. Inoltre, PandaDoc migliora la sicurezza dei documenti con firme elettroniche legalmente vincolanti e consente la riscossione istantanea dei pagamenti direttamente attraverso i documenti, aumentando la produttività complessiva e riducendo il tempo dedicato alle attività amministrative.

Le migliori caratteristiche di PandaDoc

Creazione e personalizzazione rapida dei documenti grazie all'editing drag-and-drop e agli oltre 750 modelli

Collaborazione efficiente con PandaDoc Rooms per proposte, contratti e presentazioni

Traccia lo stato dei documenti in tempo reale con notifiche di visualizzazione, firma e approvazione

Integrazione perfetta con i sistemi CRM per mantenere dati coerenti tra i flussi di lavoro

Raccogliere i pagamenti istantaneamente dai documenti per aumentare i tassi di chiusura

Limitazioni di PandaDoc

I tempi di inattività occasionali possono essere fastidiosi, ma sono un problema comune a tutte le piattaforme

Prezzi di PandaDoc

Essenziale : $35/utente/mese

: $35/utente/mese Business : $65/utente/mese

: $65/utente/mese Impresa: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1000+ recensioni)

9. Zoom - Il miglior strumento per le chiamate di vendita e le videoconferenze

interfaccia di videoconferenza Zoom via_ Pitt Edu Zoom offre una piattaforma affidabile e intuitiva per le riunioni virtuali, fondamentale nell'attuale ambiente di vendita digitale. Le sue solide funzionalità, tra cui audio e video di alta qualità, condivisione dello schermo e opzioni di registrazione, assicurano che le riunioni di vendita, le presentazioni ai clienti e i webinar si svolgano in modo fluido ed efficace.

Integrando riunioni, chat di gruppo, telefono, posta e calendari in un'unica piattaforma, Zoom semplifica i flussi di comunicazione per i team di vendita.

Riduce il disordine di più applicazioni e mantiene i team di vendita organizzati ed efficienti. Questo approccio unificato assicura che ogni punto di contatto della comunicazione sia perfettamente collegato, rendendo più facile per i professionisti delle vendite gestire i loro programmi e follow-up.

Sebbene Zoom non sia uno strumento di vendita completo, trovo che la funzione di trascrizione delle riunioni sia utile per identificare e agire sui "micro-momenti" o sulle intuizioni uniche delle chiamate dei miei clienti.

Le migliori caratteristiche di Zoom

Conduzione di videoconferenze senza soluzione di continuità che migliorano il coinvolgimento dei clienti e la collaborazione tra i team

Condividere le schermate durante le presentazioni dal vivo per rendere le presentazioni più interattive e coinvolgenti

Registrare le sessioni per una successiva revisione o per condividerle con i clienti come follow-up

Utilizzare l'intelligenza artificiale di Zoom per semplificare la programmazione e automatizzare le attività di comunicazione ripetitive

Gestite tutte le esigenze di comunicazione e programmazione da un'unica piattaforma per mantenere la concentrazione e l'efficienza

Limitazioni di Zoom

Nonostante le sue ampie funzionalità, la versione gratuita di Zoom ha un limite di 40 minuti per le riunioni, che può interrompere discussioni di vendita più lunghe a meno che non venga aggiornata

I permessi di registrazione sono limitati agli host e ai co-host, il che può limitare la flessibilità durante le riunioni.

Prezzi di Zoom

Base : Gratuito

: Gratuito Pro : $14,99/mese per utente

: $14,99/mese per utente Business : $21,99/mese per utente

: $21,99/mese per utente Business Plus : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4.6/5 (54.000+ recensioni)

: 4.6/5 (54.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

10. Zapier - Miglior strumento di integrazione e automazione del flusso di lavoro

vista della cartella via_ Zapier Zapier semplifica notevolmente il processo di vendita automatizzando le attività ripetitive su varie piattaforme. Consente ai team di vendita di concentrarsi maggiormente sul coinvolgimento dei potenziali clienti e sulla chiusura degli affari. Collegando oltre 7.000 app, Zapier consente un flusso di dati e una comunicazione senza soluzione di continuità tra i diversi strumenti. Assicura che i team di vendita abbiano accesso alle informazioni più aggiornate.

Questa integrazione cambia le carte in tavola nell'acquisizione di lead da più fonti, nell'invio di e-mail personalizzate e nella programmazione di attività di follow-up senza interventi manuali. Di conseguenza, i team di vendita possono ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative, migliorare i tempi di risposta e, in ultima analisi, aumentare l'efficienza e la produttività delle vendite.

Con Zapier, i team di vendita possono impostare flussi di lavoro personalizzati che attivano azioni specifiche in base ai dati ricevuti, rendendo più facile la gestione dell'intero ciclo di vendita, dalla prospezione alla chiusura.

Le migliori caratteristiche di Zapier

Automatizza i flussi di lavoro in oltre 7.000 app come ClickUp, Zendesk Sell e Trello per una perfetta integrazione delle attività

Acquisizione semplificata di lead da più canali nel vostro sistema CRM

Invio automatico di e-mail di follow-up personalizzate per coltivare i lead

Programmare chiamate e riunioni di vendita direttamente dal flusso di lavoro

Personalizzate i trigger e le azioni per creare soluzioni di automazione su misura

Limitazioni di Zapier

Gli utenti sottolineano che Zapier ha una collezione limitata di app a un prezzo relativamente alto.

Prezzi di Zapier

**Gratuito

Professionale : $29,99/mese per utente

: $29,99/mese per utente Team : $103,50/mese per utente

: $103,50/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Ottimizzare i processi di vendita con ClickUp

La scelta del giusto stack tecnologico per le vendite inizia con la comprensione profonda del vostro processo di vendita e delle vostre esigenze specifiche. Gli strumenti scelti devono integrarsi perfettamente e migliorare ogni fase del ciclo di vendita, dalla generazione dei lead alla chiusura degli affari.

ClickUp si distingue come soluzione all-in-one che centralizza tutte le attività di vendita, dalla gestione dei lead al rinnovo, in un unico luogo. Utilizzatela per automatizzare le attività di routine, per avere una migliore visibilità su ogni fase della pipeline di vendita e per potenziare la vostra collaborazione. Grazie a ClickUp, potrete ottimizzare le operazioni di vendita e garantire che il vostro team rimanga produttivo e concentrato.

Siete pronti a trasformare il vostro processo di vendita?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscriviti a ClickUp /%href/

e portate le vostre operazioni di vendita al livello successivo.