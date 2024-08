10 migliori strumenti per la produttività commerciale per migliorare l'efficienza nel 2024

Se passate più tempo a organizzare il vostro imbuto commerciale che a parlare con i potenziali clienti, potreste avere un problema serio tra le mani.

La soluzione è uno strumento di produttività commerciale che può aiutarvi a snellire il lavoro e a liberare il vostro tempo per concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: vendere!

Gli strumenti di produttività commerciale vi aiutano ad automatizzare le attività, a rimanere organizzati e a chiudere gli affari in modo più rapido ed efficiente.

Tuttavia, sul mercato esistono decine di opzioni di software per i team commerciali e la scelta dello strumento di produttività commerciale più adatto alla vostra azienda può risultare eccessiva.

Da fare una ricerca approfondita per stilare un elenco dei 10 migliori strumenti di produttività commerciale per il 2024.

Che vogliate lavorare in modo più efficiente, gestire meglio il vostro tempo o migliorare la comunicazione con i client, crediamo di avervi coperto.

Cosa cercare negli strumenti per la produttività commerciale?

Iniziamo con la domanda più importante: Cosa rende uno strumento di produttività commerciale adatto al vostro scopo?

Considerate questi fattori per assicurarvi che il software o la soluzione soddisfino efficacemente le vostre esigenze aziendali.

Facilità d'uso: Lo strumento scelto deve integrarsi bene con i sistemi esistenti ed essere facile da imparare per il team

Lo strumento scelto deve integrarsi bene con i sistemi esistenti ed essere facile da imparare per il team **Personalizzazione: il software deve consentire di adattarsi ai processi commerciali e ai flussi di lavoro specifici

Accesso mobile: Dovreste essere in grado di accedervi e lavorare da qualsiasi luogo

Dovreste essere in grado di accedervi e lavorare da qualsiasi luogo Analitica: Dovrebbe fornire dati e approfondimenti per aiutarvi a monitorare il vostro stato e a prendere decisioni basate sui dati

Dovrebbe fornire dati e approfondimenti per aiutarvi a monitorare il vostro stato e a prendere decisioni basate sui dati Sicurezza: Lo strumento deve vantare solide funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere i dati dei clienti

Lo strumento deve vantare solide funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere i dati dei clienti Scalabilità: Deve crescere con voi e con la vostra azienda e soddisfare le vostre esigenze a lungo termine

I 10 migliori strumenti di produttività commerciale da usare nel 2024

Ora sapete quali sono le funzionalità/funzione su cui non potete scendere a compromessi. Esploriamo ora i 10 strumenti che abbiamo scelto per voi.

1. ClickUp

ClickUp offre molte funzionalità/funzione per semplificare ogni passaggio del vostro percorso commerciale, dalla generazione di lead all'onboarding dei clienti.

Aumenta il fatturato con gli strumenti di intelligence commerciale di ClickUp

Con ClickUp CRM il team commerciale, per istanza, può gestire in maniera efficiente gestire i contatti monitorare lo stato delle trattative, collaborare e automatizzare le attività ripetitive, il tutto in un'unica interfaccia intuitiva.

È anche possibile personalizzare l'interfaccia scegliendo tra oltre 15 visualizzazioni, tra cui la

Vista Elenco (per visualizzare tutte le attività e le attività secondarie come un elenco di cose da fare)

(per visualizzare tutte le attività e le attività secondarie come un elenco di cose da fare) Bacheca (per tenere traccia dello stato delle trattative, dalla prospezione alla negoziazione, fino alla chiusura)

(per tenere traccia dello stato delle trattative, dalla prospezione alla negoziazione, fino alla chiusura) Vista Tabella (per tenere traccia di tutte le informazioni sui contatti, tra cui il nome dell'azienda e della persona da contattare, il loro ID e numero di telefono, la cronologia delle conversazioni, ecc.)

Lo strumento di gestione delle relazioni con i clienti offre anche una serie di modelli per la gestione degli account, le pipeline di vendita e altro ancora, facilitando l'avvio dei team commerciali.

Chiudete più rapidamente le trattative con il software di project management per le vendite ClickUp

Due fattori chiave che determinano ulteriormente l'importanza della Software di project management commerciale ClickUp sono i flussi di lavoro personalizzabili e le potenti funzionalità di automazione. Poiché ogni team ha esigenze uniche, ClickUp garantisce che i processi commerciali siano adattati alle loro esigenze.

Ad esempio, immaginiamo di voler automatizzare il follow-up con un potenziale cliente.

In ClickUp, è possibile utilizzare il linguaggio naturale per creare un flusso di lavoro di automazione alimentato dall'IA, semplicemente affermando: "Quando un'attività passa a 'Negoziazione', assegnala al responsabile commerciale e imposta una data di scadenza per tre giorni dopo"

Questa flessibilità consente al team di concentrarsi maggiormente sulla chiusura delle trattative e meno sulla gestione delle attività amministrative. Con ClickUp, avrete una soluzione che si adatta al vostro flusso di lavoro, non viceversa.

Lo strumento si integra inoltre perfettamente con altri strumenti di produttività commerciale, garantendo un approccio centralizzato alla gestione delle vendite.

Ma non è tutto. Il software per la produttività commerciale di ClickUp fornisce modelli incorporati come tabella di marcia per un esito positivo. Il Modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp , ad esempio, delinea obiettivi chiari, tattiche, sequenze e metodi di monitoraggio dello stato per consentirvi di concentrarvi sulle priorità chiave e prendere decisioni basate sui dati.

Ecco le tre principali funzionalità/funzione di questo modello:

Flussi di lavoro alimentati dall'IA

Ottieni aggiornamenti rapidi, precisi e automatizzati sul tuo lavoro e su quello del tuo team con ClickUp Brain

Connessione di tutte le attività, i documenti, le persone e le conoscenze con ClickUp Brain , un assistente IA tutto in uno per il posto di lavoro. È possibile porre domande a Brain in linguaggio naturale e ricevere le informazioni giuste al momento giusto senza dover spulciare pile di documentazione. Questa integrazione garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente accessibili e interconnesse, migliorando la collaborazione del team e semplificando il processo di strategia commerciale.

Visualizzazioni personalizzabili e supporto al project management

Utilizzate viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario insieme a funzionalità di project management come attività secondarie annidate, assegnatari multipli e reazioni ai commenti.

Questi strumenti di project management per le vendite offrono flessibilità nella visualizzazione e nella gestione delle strategie commerciali, consentendo di creare flussi di lavoro personalizzati in base alle esigenze del team. Questa adattabilità porta a una gestione più efficace delle attività e a una visibilità più chiara dello stato di avanzamento, che può aumentare significativamente l'efficienza e le prestazioni commerciali.

Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo reale

Visualizzate lo stato dei vostri affari e le prestazioni del team utilizzando le dashboard di ClickUp

Utilizzare Dashboard in ClickUp per monitorare in tempo reale lo stato delle vendite, con la possibilità di impostare stati, campi personalizzati e notifiche. Il monitoraggio del tempo reale e la possibilità di adattare le strategie al volo assicurano che il team rimanga agile e reattivo ai cambiamenti. Il monitoraggio continuo e la rapida adattabilità aiutano a mantenere lo slancio e a migliorare costantemente la produttività commerciale.

Scaricare questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Modificare gli stati delle attività per riflettere le fasi della pipeline commerciale , come "Lead contattato", "Proposta inviata", "Negoziazione" e "Chiuso" Questo aiuta a monitorare in modo efficiente lo stato di ogni trattativa

, come "Lead contattato", "Proposta inviata", "Negoziazione" e "Chiuso" Questo aiuta a monitorare in modo efficiente lo stato di ogni trattativa Aggiungere campi personalizzati alle attività o agli elenchi per memorizzare informazioni essenziali su lead e client, come i dettagli di contatto, il valore dell'accordo e i passaggi successivi

su lead e client, come i dettagli di contatto, il valore dell'accordo e i passaggi successivi Creare dashboard per visualizzare le informazionipiani commerciali e le metriche di vendita, come il numero di lead, i tassi di conversione, le fasi della pipeline commerciale e le previsioni di fatturato. La reportistica regolare aiuta a prendere decisioni basate sui dati

per visualizzare le informazionipiani commerciali e le metriche di vendita, come il numero di lead, i tassi di conversione, le fasi della pipeline commerciale e le previsioni di fatturato. La reportistica regolare aiuta a prendere decisioni basate sui dati Impostazione e monitoraggio delle vendite Obiettivi all'interno di ClickUp . Questa funzionalità/funzione aiuta a monitorare lo stato dei traguardi commerciali trimestrali o annuali e a identificare le aree che necessitano di miglioramenti

. Questa funzionalità/funzione aiuta a monitorare lo stato dei traguardi commerciali trimestrali o annuali e a identificare le aree che necessitano di miglioramenti **Iniziare con un modello di documento personalizzato e proseguire con vari modelli per la gestione degli account,reportistica commerciale, CRM e altro ancora

Assegnare attività, monitorare lo stato e garantire l'allineamento del team. Migliorate il monitoraggio della strategia commerciale con reazioni ai commenti, attività secondarie annidate, assegnatari multipli e priorità

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo a causa dell'estensione del personalizzato richiesto

I nuovi utenti possono sperimentare una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9200+ recensioni)

: 4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Clearbit

via Chiaro Clearbit offre una suite di strumenti per l'arricchimento dei dati e API che aiutano a raccogliere informazioni cruciali sui vostri lead e clienti per le campagne commerciali e di marketing. Questi dati includono indirizzi email, profili dei social media e dettagli aziendali.

L'utilizzo di Clearbit arricchisce i lead e i contatti, aiutando il team commerciale a comprendere e coinvolgere meglio i potenziali clienti.

In questo modo, i rappresentanti commerciali possono personalizzare i contatti, segmentare il pubblico in modo più efficace e dare priorità ai contatti in base al loro valore potenziale per l'azienda.

Inoltre, Clearbit si integra con i più diffusi Sistemi CRM B2B e commerciali, garantendo a voi e al vostro team l'accesso a dati arricchiti direttamente all'interno dei flussi di lavoro esistenti.

Clearbit è inoltre pienamente conforme a normative come il GDPR e il CCPA. Offre funzionalità di gestione del consenso e di cancellazione dei dati per aiutarvi a mantenere la conformità e a proteggere la privacy dei vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clearbit

Migliora le operazioni commerciali automatizzando i processi di arricchimento dei dati

Creazione di proposte commerciali e follower più efficaci grazie a informazioni arricchite sui dati

Coinvolgere lead e clienti con interazioni personalizzate basate sui dati

Accesso ai dati arricchiti direttamente all'interno dei sistemi commerciali esistenti

Limiti di Clearbit

L'integrazione di Clearbit con il vostro stack può richiedere competenze tecniche

L'utilizzo delle API può essere soggetto a limiti di frequenza

Prezzi di Clearbit

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearbit

G2 : 4.4/5 (600+ recensioni)

: 4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 30 recensioni)

3. Pipedrive

via Pipedrive Con pipeline commerciali personalizzabili, integrazione con le email e strumenti di reportistica, Pipedrive è stato progettato per analizzare in modo efficiente le prestazioni del ciclo di vendita.

Aiuta a monitorare i lead e le trattative, a gestire la comunicazione con i client e ad automatizzare le attività di routine efficiente Mappa dei processi per tutto il team.

Grazie alla funzione drag-and-drop, i team commerciali possono utilizzare l'intuitiva pipeline di Pipedrive per spostare le trattative da una fase all'altra, aggiornare il loro stato e dare priorità alle attività con pochi clic. La natura visiva della pipeline fornisce una panoramica chiara del processo commerciale a colpo d'occhio, aiutando i team a identificare rapidamente i colli di bottiglia, a prevedere le entrate e a garantire che nessun affare vada perso.

Questa funzionalità/funzione non solo semplifica la gestione delle attività commerciali, ma migliora anche la collaborazione e l'efficienza del team.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, le funzionalità personalizzabili di Pipedrive lo rendono perfetto per le aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Integrazione delle email per una comunicazione senza interruzioni

Automazioni di attività ripetitive per risparmiare tempo

Analizzare le prestazioni commerciali con gli strumenti di reportistica

Accesso e gestione della pipeline commerciale in movimento con l'app mobile

Integrazione con altri strumenti per un flusso di lavoro continuo

Limiti di Pipedrive

Meno opzioni di integrazione rispetto ad altre piattaforme CRM

Alcune funzionalità/funzione possono richiedere costi aggiuntivi

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $11,90/utente al mese

$11,90/utente al mese Avanzato: $24,90/utente al mese

$24,90/utente al mese Professional: $49,90/utente al mese

$49,90/utente al mese Power: $59,90/utente al mese

$59,90/utente al mese Enterprise: $74,90/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1700+ recensioni)

: 4.2/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2900 recensioni)

4. Dooly

via Dooly Dooly offre modelli di note personalizzabili che aiutano a standardizzare il processo di annotazione nei vari team. Questi modelli possono essere personalizzati per acquisire informazioni specifiche relative a diverse fasi del processo commerciale, rendendo più facile mantenere coerenza e completezza nella documentazione.

Si integra con diverse piattaforme, tra cui Salesforce, Google Area di lavoro e Microsoft 365, per acquisire e organizzare le note delle riunioni, le interazioni con i clienti e i dati commerciali.

Il software utilizza l'IA e l'automazione per identificare le informazioni chiave e aggiornare i sistemi CRM, riducendo la voce manuale e migliorando l'accuratezza.

Con Dooly, potete rimanere organizzati, risparmiare tempo e concentrarvi sulla creazione di relazioni con i clienti, invece di andare a caccia di informazioni sparse su prospect e clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dooly

Aggiorna automaticamente il vostro CRM commerciale con le chiavi di lettura delle vostre note

Cattura e organizza le note delle riunioni e le interazioni con i clienti senza alcuno sforzo

Condivisione in tempo reale di note, attività e approfondimenti con il team commerciale

Miglioramento dell'accuratezza dei dati grazie a funzionalità/funzione di IA che aiutano a identificare e aggiornare le informazioni importanti

Limiti di Dooly

Opzioni di personalizzazione limitate

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Dooly

**Gratis

Crescita: $35/utente

$35/utente Premier: $75/utente

Dooly valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (800+ recensioni)

: 4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

5. Polipropilene

via Octoparse Octoparse aiuta i team commerciali a estrarre dati dai siti web senza scrivere codice. È facile da usare e consente di selezionare le informazioni esatte che si desiderano, come i dettagli dei prodotti e le recensioni dei clienti.

Questi dati possono essere estremamente utili per capire il mercato, trovare nuovi clienti, fare previsioni commerciali e determinare le attività dei concorrenti.

Il più grande vantaggio di Octoparse come strumento di automazione commerciale è la sua capacità di acquisire informazioni di contatto direttamente dai siti web, il che può aiutare a trovare nuovi contatti.

Funzionalità avanzate come la rotazione degli IP aiutano a raschiare i dati da più siti web senza subire blocchi, mentre lo scraping programmato consente di eseguire automaticamente gli scrapers in determinati momenti.

E se utilizzate un CRM come Salesforce e HubSpot, Octoparse può connettersi senza problemi. In questo modo, potete importare i dati direttamente nel vostro CRM, rendendo più facile il monitoraggio del tempo e risparmiando tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Octoparse

Ottenere nuove conoscenze aziendali estraendo le recensioni dei clienti, i feedback e i dati dei concorrenti

Analizzare i dati commerciali, i dettagli delle transazioni e le tendenze storiche

Generazione di reportistica commerciale dai dati estratti e automazione di report programmati

Integrazione con il vostro CRM per l'importazione diretta dei dati commerciali e la gestione della pipeline

Estrazione di informazioni di contatto per la generazione di lead e la prospezione commerciale

Limiti di Octoparse

Potrebbe non supportare appieno l'estrazione di dati da alcuni siti web complessi o con un uso intensivo di JavaScript

Potrebbe non catturare sempre i contenuti dinamici caricati tramite AJAX o JavaScript

Le modifiche al layout o alla struttura di un sito web possono interrompere il processo di estrazione dei dati

Prezzi di Octoparse

Piano gratuito Piano

Piano standard: $89/mese

$89/mese Piano professionale: $249/mese

$249/mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Octoparse

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

6. Compagno di vendita

via Compagno di vendita Salesmate è una piattaforma CRM intuitiva che comprende le sfide uniche della gestione delle relazioni con i clienti e delle pipeline commerciali.

Con Salesmate è possibile organizzare facilmente i contatti, monitorare le transazioni e comunicare con i clienti, il tutto in un unico luogo.

Salesmate si integra perfettamente con la vostra email, in modo da poter gestire tutte le vostre comunicazioni dall'interno della piattaforma.

Tra le funzionalità/funzione più importanti c'è l'assistente commerciale IA. Questo assistente intelligente offre approfondimenti in tempo reale e automatizza attività di routine come la programmazione di follow-up, l'invio di promemoria e l'aggiornamento dei record.

Analizza i dati commerciali per fornire raccomandazioni e previsioni personalizzate, aiutandovi a dare priorità ai vostri lavori richiesti e a concentrarvi sulle opportunità più promettenti. Con l'assistente commerciale è possibile ridurre il carico di lavoro amministrativo, migliorare la produttività e chiudere più rapidamente le trattative prendendo decisioni informate e basate sui dati.

Funzionalità/funzione migliori di Salesmate

Utilizzo di dati storici e tendenze per prevedere le prestazioni commerciali future

Accesso alla piattaforma in movimento tramite l'app mobile, disponibile per dispositivi iOS e Android

Facilità di sincronizzazione con il calendario per gestire appuntamenti e riunioni

Raggiungere il supporto clienti attraverso vari canali, come email, live chat e supporto telefonico

Limiti di Salesmate

Il piano di base ha un limite nel numero di contatti e di email al mese. Questo potrebbe non essere sufficiente per le aziende più grandi o per i team commerciali ad alto volume

Alcuni utenti possono trovarlo costoso rispetto ad altre piattaforme CRM, soprattutto se si considerano i costi aggiuntivi per i componenti aggiuntivi e le integrazioni

Prezzi di Salesmate

Basic: $29/utente al mese

$29/utente al mese Pro: $49/utente al mese

$49/utente al mese Business: $79/utente al mese

$79/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Salesmate

G2 : 4.6/5 (70+ recensioni)

: 4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

7. EmailAnalytics

via EmailAnalytics EmailAnalytics è una risorsa inestimabile per i professionisti del settore commerciale.

Integrato con Gmail o con la più ampia area di lavoro di Google, analizza in modo approfondito l'attività delle email, includendo metriche come il tempo trascorso sulle email e il tempo medio di risposta.

Questi dati consentono di realizzare campagne di marketing migliori, di comprendere la produttività delle email e di ottimizzare la strategia di contatto.

Con EmailAnalytics è possibile identificare facilmente i momenti di maggiore produttività per l'invio delle email, assicurando che i messaggi raggiungano i lead time e i prospect quando è più probabile che vengano letti.

Tutto questo aumenta la vostra efficienza e vi consente di chiudere più affari.

Funzionalità/funzione migliori di EmailAnalytics

Monitoraggio dell'attività commerciale del team, compreso il numero di email inviate e ricevute

Analizzare la produttività e l'efficienza delle email per identificare le aree di miglioramento

Identificare le ore e i giorni di picco per le email per ottimizzare l'invio e aumentare le valutazioni

Valutare le prestazioni commerciali utilizzando l'analisi delle email per prendere decisioni basate sui dati

Raggiungereobiettivi commerciali in modo più efficace grazie a intuizioni attuabili

Limiti di EmailAnalytics

Potrebbe non essere compatibile con tutti i provider di email, il che ne limita l'usabilità per gli utenti su piattaforme diverse

Sebbene offra una versione di prova gratuita, la versione completa richiede una sottoscrizione. Questo costo può rappresentare un limite per alcuni utenti o organizzazioni

Prezzi di EmailAnalytics

Pro: $15/finestra In arrivo al mese

$15/finestra In arrivo al mese B2B Email outreach: $1000/mese

Valutazioni e recensioni su EmailAnalytics

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Nessuna recensione disponibile

8. Pianificazione Acuity

via Programmazione Acuity Come professionista del settore commerciale, il vostro tempo è prezioso e ogni minuto conta.

Con Acuity Scheduling potete sincronizzare il vostro calendario, automatizzare le promemoria e personalizzare i moduli di prenotazione. In questo modo, potrete dedicare meno tempo alle attività amministrative e più alle giuste conversazioni commerciali.

Che si tratti di programmare riunioni con i clienti o di impostare dimostrazioni con i potenziali clienti, Acuity Scheduling rende facile l'organizzazione e la gestione dei vostri impegni.

Le migliori funzionalità/funzione di Acuity Scheduling

Pianificazione, personalizzazione, sincronizzazione e gestione degli appuntamenti senza soluzione di continuità

Inviare promemoria automatici, accettare pagamenti e condurre sessioni di gruppo

Raccogliere informazioni sui client, rilevare i fusi orari e accedere agli approfondimenti

Invio di email mirate, possibilità di autoprogrammazione e gestione in mobilità

Garantire la conformità HIPAA e personalizzare le notifiche per i client

Limiti di Acuity Scheduling

Potrebbe non integrarsi perfettamente con alcuni sistemi CRM avanzati

Limiti di personalizzazione per esigenze di pianificazione complesse

Prezzi di Acuity Scheduling

Emergente: $20/mese

$20/mese Crescente: $34/mese

$34/mese Powerhouse: $61/mese

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2 : 4.7/5 (390+ recensioni)

: 4.7/5 (390+ recensioni) Capterra:Nessuna recensione disponibile

9. In alto

via SuPiùLeggero UpLead è la piattaforma ideale per trovare e connettersi con potenziali clienti.

Vi permette di accedere a un database di milioni di contatti verificati, di utilizzare filtri di ricerca avanzati per restringere i risultati e di arricchire i vostri contatti in tempo reale.

Che siate alla ricerca di nuovi potenziali clienti o che stiate cercando di riconnettervi con quelli vecchi, UpLead ha tutto ciò che vi serve per generare lead di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

Inoltre, si integra perfettamente con il vostro CRM e con altri strumenti di produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di UpLead

Migliora la tua pipeline commerciale e converti i lead più velocemente con filtri di ricerca avanzati e database in tempo reale

Scoprite nuove opportunità aziendali e ottimizzate la vostra attività di outreach grazie a un vasto database di contatti e a strumenti di verifica delle email

Semplificate il processo commerciale e coinvolgete i lead in modo più efficace con l'integrazione del CRM e la funzionalità/funzione di arricchimento dei lead

Massimizzate il ROI con gli strumenti di collaborazione del team e i piani tariffari convenienti

Aumento della produttività commerciale e vantaggio sulla concorrenza grazie all'accesso API e al supporto clienti dedicato

Limiti di UpLead

Potrebbe non coprire tutti i settori in modo uniforme, il che potrebbe essere un limite per le aziende che operano in settori di nicchia o altamente specializzati

Alcuni clienti hanno segnalato problemi di accuratezza dei dati

Prezzi di UpLead

Essenziale: $99/mese

$99/mese Plus: $199/mese

$199/mese Professionale: Prezzo personalizzato

UpLead valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (730+ recensioni)

4.7/5 (730+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

10. Raggiungere

via Raggiungere Outreach è un'attività di piattaforma di abilitazione commerciale che vi aiuta ad automatizzare i lavori richiesti e ad aumentare la produttività commerciale.

Facilita l'automazione commerciale con funzionalità/funzione quali la sequenza delle email, la programmazione delle attività e l'analisi, che rendono più facile raggiungere i potenziali clienti e migliorare il coinvolgimento commerciale.

Gli utenti lo amano per i suoi insight guidati dall'IA, che forniscono raccomandazioni personalizzate per ottimizzare le strategie commerciali e aumentare i tassi di conversione.

Si integra inoltre con il sistema CRM esistente, facilitando la gestione dei contatti e dei lead in un unico luogo.

funzionalità/funzione migliori di #### Outreach

Creazione di sequenze di email personalizzate per coltivare i contatti nel tempo

Automazioni per attività di follow-up tempestive con i potenziali clienti

Monitoraggio delle prestazioni con analisi dettagliate, tra cui tassi di apertura, tassi di clic e tassi di risposta

Integrazione con i sistemi CRM per gestire lead e contatti in un unico posto

Semplificare le attività di contatto telefonico con funzionalità/funzione quali il click-to-dial e la registrazione delle chiamate

limiti di #### Outreach

Opzioni di personalizzazione limitate

L'eccessivo affidamento sull'automazione può portare a una mancanza di personalizzazione nelle interazioni con i clienti

Prezzi di Outreach

Standard: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Unlimitato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Outreach

G2 : 4.3/5 (3380+ recensioni)

: 4.3/5 (3380+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (290+ recensioni)

Correzione di bozze per il futuro nel 2024 e oltre

Il mondo commerciale cambia costantemente, ma non basta più stare al passo. In qualità di professionisti del settore commerciale, dovete essere pronti ad affrontare il futuro. Questi strumenti accuratamente selezionati riuniscono le esigenze di oggi e anticipano e si adattano alle richieste di domani.

Ma se cercate una soluzione all-in-one che integri perfettamente le funzionalità di project management commerciale e di CRM, non cercate altro che ClickUp. ClickUp non è solo un altro strumento di produttività commerciale. È una soluzione completa che riunisce project management e CRM in un'unica soluzione.

Con ClickUp è possibile gestire i progetti commerciali, collaborare con il team e monitorare i client in un unico luogo.

È facile da usare, personalizzabile e si integra con tutti gli strumenti che già utilizzate. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso!