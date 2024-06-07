Come utilizzare l'IA per la generazione di lead e amplificare la pipeline commerciale

Avete l'impressione che il vostro team commerciale sia impegnato a rincorrere i lead invece di chiudere gli affari? Questo potrebbe essere un sintomo di campagne di marketing inefficienti, in particolare di scarse attività di lead generation.

Purtroppo non ci sono colpevoli. Con così tante aziende che competono per generare lead online, 6 marketer su 10 considerano la lead generation la parte più difficile del loro lavoro.

Certo, si può offrire loro un po' di tregua con il giusto software di gestione dei lead . Inoltre, un certo allineamento tra i team commerciali e di marketing e il miglioramento dei processi possono risolvere il problema. Ma Da fare per mantenere un flusso costante di lead di alta qualità?

L'intelligenza artificiale (IA) ha toccato anche questo segmento delle operazioni aziendali per renderlo più efficiente e produttivo. Per illustrare questo punto, vediamo come utilizzare l'IA per la generazione di lead e rendere redditizia la vostra azienda!

Comprendere l'IA per la generazione di lead

La generazione di lead è una parte importante dell'attività di un'organizzazione strategie di acquisizione clienti . In altre parole, è un precursore di una pipeline commerciale sana e di un'azienda redditizia. L'utilizzo di strumenti di IA per generare lead sarebbe una mossa intelligente e strategica in quanto offre:

**Automazione di attività di routine e ripetitive come l'analisi dei dati, la qualificazione dei lead e lo scoring, per permettere ai team commerciali e di marketing di concentrarsi su attività più complesse o ad alto valore come il lead nurturing o la chiusura

Disponibilità 24 ore su 24: I chatbot dotati di IA che rispondono alle query di base, raccolgono informazioni sui lead e li qualificano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurano che nessun potenziale cliente sfugga alla nostra attenzione

I chatbot dotati di IA che rispondono alle query di base, raccolgono informazioni sui lead e li qualificano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurano che nessun potenziale cliente sfugga alla nostra attenzione Processo decisionale informato: Gli approfondimenti basati sui dati ottenuti dall'analisi di grandi volumi di dati evidenziano tendenze e modelli che possono indicare forti intenzioni o segnali di acquisto

Gli approfondimenti basati sui dati ottenuti dall'analisi di grandi volumi di dati evidenziano tendenze e modelli che possono indicare forti intenzioni o segnali di acquisto **Contenuti iper-targettizzati: la creazione di contenuti dinamici in grado di entrare in risonanza con il pubblico di riferimento in base alle sue conversazioni passate, al suo comportamento online, alle sue esigenze specifiche o alle sue sfide può migliorare la conversione

**Un customer journey personalizzato: l'IA potrebbe personalizzare il customer journey end-to-end, dalla pagina di primo contatto al messaggio di marketing che porta all'acquisto, per un maggiore coinvolgimento

Lead migliori: Il lead scoring predittivo degli strumenti di IA per la generazione di lead analizza il comportamento passato per prevedere le azioni e le intenzioni future. Questo aiuta a dare priorità ai lead che hanno maggiori probabilità di conversione

Il lead scoring predittivo degli strumenti di IA per la generazione di lead analizza il comportamento passato per prevedere le azioni e le intenzioni future. Questo aiuta a dare priorità ai lead che hanno maggiori probabilità di conversione Efficienza dei costi: Derivata da altri vantaggi come l'automazione delle attività, l'elevata scalabilità, la personalizzazione dell'esperienza del cliente, l'aumento dei ricavi e il processo decisionale basato sui dati, l'IA può migliorare significativamente l'efficienza dei costi

È chiaro che le campagne di lead generation possono trarre grandi benefici da un'iniezione di intelligenza artificiale. Tuttavia, Da fare per implementare l'IA? Diamo un'occhiata.

Come utilizzare l'IA per la lead generation

Ora che avete compreso la potenza e le capacità dei software di lead generation basati sull'IA, vediamo alcuni casi d'uso e applicazioni pratiche da cui trarre ispirazione.

Costruzione dei profili dei clienti ideali (ICP)

individuate il vostro cliente perfetto utilizzando gli strumenti di IA via *[_Hootsuite]( https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/)* I profili dei clienti ideali (ICP) tracciano un quadro chiaro e vivido del vostro cliente perfetto. Una volta che si riesce a perfezionare questo stampo, diventa più facile individuare i clienti promettenti.

Con l'IA al vostro fianco, potete acquisire dati da diverse fonti per creare il vostro ICP (e a volte ce ne sarà più di uno!). Dall'analisi del sito web ai dati del CRM, gli strumenti di IA per la generazione di lead possono analizzare grandi volumi di informazioni per costruire ICP dettagliati. Definiranno il vostro cliente ideale attraverso una matrice di parametri - dati demografici, geografici, psicografici e comportamentali. Il profilo finale che si ottiene funge da modello che guida i team commerciali e di marketing.

ad esempio, l'utilizzo dell'IA per la lead generation può rivelare che i vostri clienti ideali sono CFO di startup basate su SaaS e situate nella Bay Area. Potreste anche scoprire dei trigger comuni, come l'iscrizione ai webinar, la visita alla pagina dei prezzi e così via, che indicano un intento

Scoring e qualificazione dei lead

Non tutti i lead sono uguali. Alcuni sono frutti a portata di mano pronti per la conversione, mentre per altri il team commerciale può fare i salti mortali senza alcun risultato.

Per questo motivo, la generazione di lead deve seguire un approccio focalizzato al laser. Dopo tutto, volete spendere tempo, denaro, lavoro richiesto e risorse per i lead che hanno maggiori probabilità di conversione.

Il lead scoring allega un valore numerico a ogni lead, indicando la sua probabilità di conversione. Questo punteggio aiuta i team commerciali e di marketing a concentrare e dare priorità ai loro lavori richiesti. Il lead scoring basato sull'IA rende questo calcolo più intuitivo e basato sui dati. È possibile quantificare l'intento di acquisto in base a vari parametri, come le visite a pagine specifiche, il tempo trascorso sul sito web, i download di contenuti, ecc.

Ad esempio, un lead che trascorre circa 2-3 minuti su una pagina di prodotto e scarica la guida ai prezzi ha maggiori probabilità di convertire rispetto a chi si iscrive semplicemente alla newsletter. Di conseguenza, il primo avrà un punteggio più alto.

Scoprire lead non sfruttati

Con la generazione di lead IA, è possibile scoprire nuove opportunità non sfruttate.

Abbiamo già parlato di come gli strumenti di IA per la lead generation analizzino i dati provenienti da più fonti. Potrebbero essere piattaforme di social media e database di terze parti (ovviamente con le dovute autorizzazioni). Ampliando il vostro raggio d'azione, potrete scoprire un tesoro di potenziali clienti che non hanno ancora interagito con il vostro marchio, ma che mostrano forti segnali d'acquisto attraverso il loro comportamento online. Che si tratti di una fonte di lead generation non sfruttata o di un segmento di mercato completamente nuovo, l'IA può essere i vostri occhi e le vostre orecchie!

Ad esempio, supponiamo che la vostra azienda offra una piattaforma analitica di social media marketing per il settore sanitario. Tuttavia, lo strumento di IA per la generazione di lead individua un responsabile marketing di una startup tecnologica sicura che pubblica, condivide o interagisce frequentemente con post su LinkedIn riguardanti l'automazione del marketing. L'individuo e la sua rete potrebbero essere dei promettenti lead in base al loro interesse, al loro comportamento online e al loro profilo, anche se non conoscono il vostro marchio.

Suggerimento: Utilizzate la funzione Modello di piano commerciale di ClickUp per monitorare facilmente i vostri oggetti, modificare il vostro approccio e massimizzare i risultati.

Mantenete il vostro team di vendita organizzato e concentrato con questo modello vincente per il monitoraggio degli obiettivi commerciali, la visualizzazione dello stato e l'allineamento delle strategie alle esigenze dei clienti. Ottenete una chiave per l'esito positivo già pronta!

Potenziamento dei chatbot per la segmentazione dei lead

I chatbot sono un potente strumento di IA per la generazione di lead.

I chatbot alimentati dall'IA possono acquisire informazioni sui lead, rispondere a richieste di base o a domande frequenti, qualificare o assegnare un punteggio ai lead e persino programmare consultazioni, il tutto senza l'intervento umano. L'esonero di queste attività nel processo di lead generation consente al team commerciale di concentrarsi sulle attività di creazione di relazioni.

Avete notato che la maggior parte dei siti web ha un chatbot che compare automaticamente quando si visita la pagina di destinazione? I visitatori del sito web possono scegliere da un menu di opzioni il tipo di assistenza di cui hanno bisogno.

In alternativa, c'è anche un'opzione del tipo "No grazie, sto solo navigando" Immaginate una persona che seleziona questa opzione rispetto a una che fissa un appuntamento. Naturalmente, i due gruppi rientrano in segmenti di lead diversi.

**Un chatbot interattivo, ad esempio, può rendere l'esperienza del sito web più coinvolgente rispetto ai metodi tradizionali, aumentando il coinvolgimento dei client e attirando più clienti

Caso di studio: Bella Sante è un'azienda di cure mediche con sede a Lexington, MA. Ha deciso di modernizzare l'interazione con i clienti (abbandonando il format del call center) e di implementare sul proprio sito web un chatbot Tidio guidato dall'IA. Dopo poche settimane dall'implementazione, il chatbot IA ha risposto al 75% delle query dei clienti, lasciando solo il 25% agli operatori di chat umani. Il chatbot ha anche aiutato a raccogliere lead in modo più efficiente: nei primi sei mesi di implementazione, l'azienda ha generato 450 nuovi lead. Poiché il chatbot fa compilare loro dei sondaggi pre-chat, i contatti sono altamente qualificati. Possono quindi essere coltivati e convertiti dal team commerciale.

Creazione di messaggi di contatto personalizzati

Le campagne di marketing generiche e i messaggi a raffica dovrebbero ormai appartenere al passato. Utilizzate IA per scrivere email di sensibilizzazione personalizzate in base agli interessi, alle preferenze e ai dati individuali di ogni lead. Questa piccola ma cruciale considerazione guida i tassi di coinvolgimento e di conversione.

Per facilitare queste campagne di email marketing, collegate una piattaforma di email marketing alimentata dall'IA al vostro CRM. La piattaforma analizzerà le informazioni sui lead e suggerirà argomenti, email e CTA personalizzati. È possibile incorporare elementi dinamici nelle email, che si allineano alle esigenze e alle sfide specifiche del lead. Un approccio così personalizzato aumenterà le possibilità di conversione.

ad esempio, potete inviare un'email di follower a un lead che ha recentemente scaricato la vostra guida ai prezzi. Personalizzate il preventivo in modo che corrisponda alle sue esigenze (se disponete dei dati) o offrite uno sconto per mantenere il lead impegnato **_

Consiglio professionale: Utilizzate ClickUp Brain per redigere email efficaci in pochi secondi!

utilizzate ClickUp Brain per creare email personalizzate e professionali

Prioritizzazione e traguardo dei contatti

Abbiamo visto come i chatbot alimentati dall'IA possano segmentare e coinvolgere i clienti. Tuttavia, gli strumenti di IA per la lead-generation vanno oltre i chatbot. Sfruttano la predictive analytics per analizzare le interazioni passate, i dati dei clienti e altri fattori, consentendo alle aziende di anticipare i comportamenti futuri. Quindi, sulla base di queste intuizioni, tali lead vengono spinti in cima alla lista dei clienti strumenti commerciali perché hanno maggiori probabilità di conversione.

ad esempio, uno strumento di IA per la generazione di lead può scoprire che i lead con un punteggio superiore a 80 hanno il 70% di probabilità di conversione entro i primi 30 giorni. Su questa base, il team commerciale dà priorità ai lead che soddisfano questo criterio. Per quanto ne sapete, questa miscela di campagne di marketing mirate ad alto traguardo e interazioni personalizzate potrebbe accelerare il percorso di acquisto e convertirli in clienti paganti!

Automazione delle campagne di lead nurturing

Gli strumenti di IA possono essere utili per automatizzare il processo di lead nurturing. Infatti, sono più affidabili nel mantenere una cadenza di comunicazione affidabile e un grado granulare di personalizzazione su scala.

Integrare Strumenti di scrittura per l'IA , sistemi di marketing automation e CRM possono essere un ottimo inizio per questa automazione. Si ottengono lead segmentati e un elenco di trigger per impegnare i lead più promettenti in diversi modi. Una volta che il lead compie un'azione, lo strumento di scrittura IA si mette al lavoro per creare un testo convincente, che la piattaforma di automazione del marketing distribuisce. Tutto questo senza alcun intervento umano!

**Prendiamo ad esempio una persona che scarica un whitepaper dal vostro sito web. Gli algoritmi dell'IA possono consigliare risorse aggiuntive, come blog e casi di studio correlati al whitepaper, che potrebbero interessare il lettore. Se riuscite a ottenere il loro indirizzo e-mail e a condividere tali risorse significative e utili attraverso le campagne email, otterrete dei punti di merito!

Ottimizzare il processo di lead generation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle con obiettivi del team /$$$img/

visualizzare il processo commerciale sotto forma di dashboard basate sui dati per eseguire ottimizzazioni_

Dal momento che la generazione di lead governa la salute generale della vostra pipeline commerciale, è necessario misurare periodicamente **le metriche della pipeline commerciale per valutare l'efficacia del processo di lead generation. Metriche come il tasso di conversione, il valore della vita del cliente, la fonte del lead, ecc. quantificano l'efficacia delle vostre strategie di lead generation.

Gli algoritmi dell'IA elaborano tutti i numeri e presentano le informazioni in un formato facilmente digeribile. Allo stesso tempo, tengono traccia di queste metriche ed effettuano un benchmarking per rivedere le strategie di marketing. In questo modo si ottiene il duplice risultato di misurare le prestazioni e di avere l'opportunità di effettuare interventi per massimizzare la lead generation.

**Ad esempio, la piattaforma di lead generation IA evidenzia che i lead generati dalla pubblicità sui social media hanno tassi di conversione inferiori. D'altro canto, i lead acquisiti scaricando i contenuti del sito web hanno tassi di conversione più elevati. Sapere questo vi permette di ottimizzare le vostre strategie di lead generation concentrandovi su SEO, traffico organico, ecc. per offrire maggiore visibilità al vostro sito web e catturare lead di alta qualità. Orientare la vostra strategia di lead generation in questo modo massimizzerà il vostro ritorno sull'investimento (ROI)!

Sfide nella generazione di lead in IA [+ Soluzioni]

La lead generation IA è una soluzione potente. Tuttavia, non è priva di sfide. Ecco una panoramica di alcuni problemi chiave che potreste incontrare aggiungendo l'IA ai vostri processi di lead generation:

Carburante in entrata, scarto in uscita

Anche l'algoritmo di apprendimento automatico più intuitivo è buono solo quanto i dati su cui viene addestrato. Dati imprecisi, obsoleti e incompleti possono portare a una lead generation errata, a uno scoring improprio, a ICP fuorvianti e altro ancora. Questo vanificherebbe da solo tutti i vantaggi di un software di lead generation alimentato dall'IA, in quanto i team commerciali e di marketing andrebbero a caccia dei lead sbagliati.

Soluzione: Standardizzare il processo di raccolta dei dati mantenendo l'attenzione sulla qualità degli stessi. Abbinatela ad attività di manutenzione ordinaria e di pulizia dei dati che si estendano a tutte le attività di raccolta dati Componenti del CRM per garantire che la vostra azienda lavori solo con dati di alta qualità.

Pregiudizio algoritmico

Nonostante la loro pretesa di oggettività, gli algoritmi di IA sono pronti a ereditare pregiudizi. Tali pregiudizi possono derivare dai formatori o dai dati su cui vengono addestrati. In entrambi i casi, limita la portata e la comprensione del target di riferimento, in quanto si potrebbero trascurare lead qualificati provenienti da fasce demografiche sottorappresentate o con comportamenti online irregolari.

i pregiudizi possono neutralizzare l'uso dell'IA nella lead generation attraverso_ WeForum Soluzione: Il modo migliore per combattere i pregiudizi sarebbe il monitoraggio intenzionale degli strumenti di IA per la generazione di lead. Qualsiasi pregiudizio che possa infiltrarsi nel sistema deve essere prontamente affrontato. Inoltre, l'addestramento degli algoritmi di IA su set di dati più ampi e diversificati può attenuare i pregiudizi.

Costi e complessità

Ammettiamolo: L'implementazione di uno strumento di lead generation alimentato dall'IA non è né economica né facile. Non tutte le aziende possono permettersi di fare il grande passo. Da fare, anche se riescono a mettere insieme i soldi e a coprire l'investimento iniziale, potrebbero non avere le competenze tecniche o le risorse necessarie per mantenere il commit di una soluzione di questo tipo.

Soluzione: Piuttosto che implementare una revisione del sistema, iniziare in piccolo. Introducete strumenti di IA mirati per affrontare problemi specifici di lead generation. Una volta acquisita esperienza e confidenza, iniziate a scalare e ad ampliare la portata dell'IA per la lead generation.

Integrazione del sistema

Gli strumenti di IA potrebbero non integrarsi perfettamente con l'infrastruttura digitale esistente. Inoltre, l'aggiunta di uno strumento di questo tipo all'elenco dei sistemi aziendali, come il CRM, la piattaforma di automazione del marketing e così via, può risultare nella formazione di silos. Un'integrazione inadeguata diluisce l'impatto e i vantaggi dell'intelligenza artificiale.

Soluzione: Se state effettuando una revisione del sistema, prendete in considerazione il passaggio a una piattaforma all-in-one come ClickUp . ClickUp si adatta a diversi requisiti, settori e casi d'uso. In alternativa, scegliete strumenti di IA con potenti capacità di integrazione per un flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

Opacità

Gli algoritmi di IA sono complessi. Poiché è difficile comprendere il processo decisionale, il problema della scatola nera può rendere difficile capire perché alcuni lead di alta qualità abbiano un punteggio basso o viceversa. Questa mancanza di trasparenza erode la fiducia nel sistema e crea dubbi.

Soluzione: Destinare gli strumenti di IA ad attività come l'analisi dei dati e l'automazione - attività in cui eccelle. D'altra parte, maintainer la supervisione umana per interpretare i risultati dell'IA, costruire relazioni con lead qualificati e prendere decisioni strategiche.

Perdita del tocco umano

Una delle maggiori critiche mosse all'intelligenza artificiale è quella di causare la perdita del tocco umano nella gestione delle relazioni con i clienti. Gli algoritmi di IA non possiedono il contesto e le sfumature per costruire relazioni simili a quelle umane. Questo uccide la nozione di autenticazione e genuinità proprio nella fase di lead generation dell'imbuto commerciale.

Soluzione: Se mantenere un tocco umano è imperativo per la vostra azienda, mantenete la vostra prima linea di agenti umani. Tuttavia, dotateli di tecnologia IA per integrare le loro competenze esistenti. Se questo non è possibile, investite in tecnologie all'avanguardia come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per interagire con i clienti. Naturalmente, mantenete la massima trasparenza nei confronti dei clienti e fategli sapere se e quando state sfruttando l'IA per comunicare con loro.

Preoccupazioni sulla privacy dei dati

I problemi di privacy dei dati sono sempre presenti in tutte le applicazioni della tecnologia IA. Lo stesso vale per la generazione di lead tramite IA. I potenziali clienti potrebbero esitare a condividere le loro informazioni personali, facendovi perdere le opportunità disponibili.

i consumatori hanno delle riserve sull'uso dell'IA via *[_CDP](/IA/IA) *Soluzione: Mantenere la trasparenza sulle pratiche di raccolta dei dati. Ciò include la divulgazione dell'utilizzo di uno strumento di IA per la cattura dei lead, l'ottenimento di un consenso esplicito da parte dei potenziali lead durante la raccolta dei loro dati e l'informazione sul piano di utilizzo dei loro dati. Queste informazioni sono indicatori di fiducia e di pratiche etiche.

Utilizzo di software IA per la generazione di lead

Nonostante le sfide occasionali, l'uso dell'IA per la generazione di lead è in gran parte positivo. Questo dovrebbe incoraggiarvi a esplorare le vostre opzioni per gli strumenti di IA per la lead generation.

Tuttavia, prima di cercare in lungo e in largo una soluzione dedicata alla lead generation tramite IA, permetteteci di darvi un'idea dettagliata di ciò che ClickUp Brain è in grado di fare.

clickUp Brain può aiutarvi nelle vostre strategie di lead-generation

Anche se ClickUp Brain non è uno strumento tradizionale di generazione di lead basato sull'IA, rientra nell'obiettivo più ampio della crescita aziendale. Innanzitutto, fa parte della suite ClickUp. Ciò significa che potete digitalizzare l'intero funnel commerciale e le strategie di marketing. Utilizzate un approccio lift-and-shift per mappare le attività di lead generation sullo strumento di project management. Il risultato è che otterrete tutti i vantaggi di trattare il processo di lead generation come un progetto. Dalla definizione delle priorità delle attività all'automazione dei flussi di lavoro, fino a tutti i vantaggi.

Detto questo, analizziamo più a fondo come potete sfruttare ClickUp Brain nel vostro processo di lead generation:

Analizzare una grande quantità di dati sui clienti diffusi nell'ambiente di ClickUp. Dai profili dei clienti, ai dati storici, al comportamento online, ClickUp Brain sfrutta i dati personali dei clienti Ricerca universale in ogni attività, documento o progetto per imparare tutto sui vostri clienti. Grazie a queste conoscenze, ClickUp Brain vi aiuta a costruire ICP che possono guidare i vostri team commerciali e di marketing. Inoltre, è in grado di elaborare insieme a voi strategie di lead-generation basate su queste informazioni

imparare tutto sui vostri clienti. Grazie a queste conoscenze, ClickUp Brain vi aiuta a costruire ICP che possono guidare i vostri team commerciali e di marketing. Inoltre, è in grado di elaborare insieme a voi strategie di lead-generation basate su queste informazioni Generare contenuti di alta qualità e lead magnet è un buon modo per aumentare il numero di lead e le conversioni. Contenuti di alta qualità come blog post, guide, spiegazioni, ecc. catturano i lead e li fanno passare dalla fase di consapevolezza a quella di conversione. ClickUp Brain, l'IA Writer, può aiutarvi a creare contenuti personalizzati per ogni fase del customer journey

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\\_GIF.gif Ripetizione con ClickUp AI /$$$img/

clickUp Brain aiuta nella generazione di contenuti per consentire la cattura di lead_

Grazie all'accesso alle interazioni passate e ai dati del CRM (se connesso a ClickUp), ClickUp Brain può creare messaggi di marketing convincenti. Dalle CTA che meritano di essere cliccate alle righe dell'oggetto personalizzate, ogni email è personalizzata in base agli interessi di ciascun lead

messaggi di marketing convincenti. Dalle CTA che meritano di essere cliccate alle righe dell'oggetto personalizzate, ogni email è personalizzata in base agli interessi di ciascun lead Automazioni delle campagne di lead nurturing: ClickUp Brain può aiutarvi a creare flussi di lavoro automatizzati per coltivare i contatti. Ad istanza, potete definire dei trigger che portano automaticamente a specifiche azioni (ad esempio, quando lo stato dell'attività cambia in "Interessato", inviate un'email con un caso di studio).

Inoltre, il CRM di ClickUp semplifica la gestione dei lead. Consente di visualizzare la pipeline commerciale e di monitorare lo stato dei lead durante le diverse fasi. Offre anche modelli dedicati per aiutarvi a pianificare meglio le attività commerciali.

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp fornisce una struttura predefinita per la pipeline commerciale, che include fasi comuni come la qualificazione dei lead, la proposta e la chiusura, assicurando che tutti i membri del team seguano un processo commerciale coerente. Inoltre, consente di aggiungere campi personalizzati e stati per valutare i lead e dare priorità a quelli più promettenti.

Futuro dell'IA nella generazione di lead

Il futuro dell'IA nella lead generation è senza dubbio luminoso e promettente. L'attenzione a coltivare la fiducia e la trasparenza, unita ai progressi tecnologici, aprirà la strada a strumenti di IA ancora più potenti per la lead generation.

A proposito di progressi, l'analitica predittiva sarebbe una svolta assoluta nella lead generation. Porterebbe a un cambiamento tettonico nelle attività di lead generation, che diventerebbero più proattive che passive. Come risultato, le aziende potrebbero identificare i potenziali clienti ancora prima che si imbattano nel marchio! Inoltre, possono collegare i punti e identificare i potenziali clienti con maggiori probabilità di conversione per prodotti o servizi specifici.

Oltre all'analisi predittiva, la generazione di lead tramite IA trarrebbe grandi benefici dalle nuove tecnologie e interfacce applicative. Per istanza, l'IA da conversazione potrebbe dare origine a chatbot realistici che conducono interazioni simili a quelle umane mentre qualificano i contatti. Allo stesso modo, l'automazione del marketing azionata dall'IA diventerebbe più sofisticata e catturerebbe un maggior numero di lead da diverse fonti.

La tripletta di automazione, centralità del cliente e processo decisionale strategico preannuncia un nuovo inizio per il futuro dell'IA nella lead generation.

Pronti a prendere il comando con ClickUp?

La combinazione di IA e lead generation è un'accoppiata perfetta.

L'IA potenzierà le attività di lead generation rendendole più mirate, guidate dai dati e automatizzate. In questo modo i marketer saranno liberi di dedicarsi ad attività più orientate al valore, come il nurturing dei lead, la costruzione di relazioni e la preparazione commerciale dei lead. La versatilità che l'IA apporta ai lavori richiesti per la lead generation è un ulteriore vantaggio.

Con gli strumenti di project management alimentati dall'AI, come ClickUp, si ottiene un hub centralizzato per vedere, monitorare e gestire tutte le informazioni sui lead. Per saperne di più, registratevi gratis ora!