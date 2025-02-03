10 migliori strumenti di IA per l'email marketing per automatizzare le email nel 2025

L'email è diventata uno dei principali strumenti di comunicazione di marketing grazie al suo un ROI incredibilmente alto, stimato in 36 dollari per ogni 1 dollaro speso. L'email è anche uno dei modi più semplici per contattare direttamente il vostro traguardo e molti consumatori la citano come il loro modo preferito di interagire con i marchi. È poco stressante per loro e ha un tasso di conversione impressionante per voi.

Tuttavia, l'email marketing è più complicato che redigere un testo e premere invio. Le email più efficaci campagne di marketing più efficaci sono attentamente segmentate, testate e perfezionate per ottenere i migliori risultati. Tutto questo richiede tempo, ma grazie agli strumenti di IA per l'email marketing è possibile creare incredibili campagne di email marketing più velocemente che mai.

Cosa cercare negli strumenti di IA per l'email marketing?

Gli strumenti di IA per l'email marketing offrono ai marketer un approccio innovativo al coinvolgimento del pubblico. L'IA può aiutare a redigere testi convincenti, a segmentare il pubblico e ad analizzare i risultati. Con così tanti strumenti di IA attualmente presenti sul mercato, da fare per scegliere la giusta piattaforma di email marketing?

Una delle prime cose da cercare è uno strumento che offra molta personalizzazione. Gli strumenti di IA per l'email marketing possono aiutarvi a creare email personalizzate, dalle righe dell'oggetto alle offerte incluse, portando a tassi di apertura e conversioni più elevati.

Inoltre, dovrete cercare funzionalità/funzione che possano aiutarvi a creare contenuti per creare email coinvolgenti. Utilizzate gli strumenti di IA per fare un brainstorming di idee o lasciate che crei messaggi pertinenti per il vostro pubblico di riferimento.

Gli strumenti di IA per l'email marketing possono anche automatizzare molte attività di email marketing, come l'invio di messaggi di follow-up o la segmentazione degli elenchi. Questa automazione permette al team di concentrarsi su iniziative di marketing più strategiche e di dedicare meno tempo all'amministrazione delle email.

Scegliete una piattaforma di email marketing con solide analisi e reportistica per comprendere meglio le prestazioni delle campagne. Gli insight raccolti dai dati delle email possono informare le future decisioni di marketing. Considerate la possibilità di sfruttare l'IA per analizzare i risultati e individuare le opportunità di ottimizzazione.

Inoltre, selezionate una soluzione che si integri con il vostro programma di email marketing e con le app di lavoro esistenti. Le integrazioni facilitano l'automazione del flusso di lavoro, aumentano la produttività del team e consentono una collaborazione continua sulle campagne email. La semplificazione dei processi consente di ottenere di più in meno tempo e di lavorare insieme senza soluzione di continuità tra gli strumenti.

I 10 migliori software di email marketing IA

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp Email Marketing /$$$img/

Crea righe di argomento per le email, bozze di testo e molto altro con ClickUp AI

ClickUp, la vostra piattaforma di produttività all-in-one preferita, è ora il vostro posto preferito per creare e gestire l'email marketing . Gli strumenti di IA per l'email marketing di ClickUp consentono di creare un hub centralizzato per la gestione delle campagne, la creazione di contenuti accattivanti e il monitoraggio delle prestazioni delle campagne.

La piattaforma basata su cloud di ClickUp semplifica l'organizzazione e il monitoraggio delle comunicazioni email. ClickUp project management per le email è in grado di creare, archiviare e gestire le bozze delle email, di monitorare i tassi di apertura e i click e di impostare flussi di lavoro automatizzati per le email di follow-up. Integrazioni ClickUp consente di connettersi con altre piattaforme di comunicazione per inviare email ai membri del team senza lasciare l'area di lavoro.

La piattaforma si integra anche con i più diffusi strumenti di email marketing, come Mailchimp e ActiveCampaign, offrendo ancora più capacità di email marketing. È possibile importare ed esportare i contatti, pianificare le campagne e monitorare i risultati all'interno di ClickUp. Con tutto ciò che è accessibile dall'area di lavoro, il team può condividere facilmente le informazioni e agire più rapidamente sui risultati.

ClickUp aggiunge un ulteriore livello di efficienza introducendo gli strumenti di IA. ClickUp AI è in grado di generare il testo delle email, comprese le righe dell'oggetto, le intestazioni e il testo del corpo, in base a specifici prompt o modelli integrati . È inoltre possibile utilizzare ClickUp AI per creare attività legate alla campagna email.

Con il suo gestione completa delle email clickUp è uno strumento potente che aiuta i professionisti dell'email marketing, sia alle prime armi che esperti, a ottenere il massimo da ogni email inviata.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gli strumenti di automazione gestiscono molte attività di amministratore per voi, in modo che non dobbiate preoccuparvi di attività ripetitive e possiate invece concentrarvi su iniziative strategiche

Strumenti di IA per l'email marketing possono aiutarvi a creare testi convincenti in pochi secondi, creando senza sforzo campagne email mirate che alimentano le conversioni

Semplificare i lavori richiesti per l'email marketing con potenti integrazioni, incluse piattaforme popolari come MailChimp e ActiveCampaign

Limiti di ClickUp

Gli strumenti di IA di ClickUp sono disponibili solo nei piani a pagamento, che fortunatamente partono da soli 5 dollari per area di lavoro di ClickUp

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Mailchimp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Using-Mailchimp-templates-and-other-AI-email-marketing-tools.png Utilizzo dei modelli di Mailchimp e di altri strumenti di email marketing dell'IA /$$$img/

Via Mailchimp Mailchimp è una popolare piattaforma di email marketing che consente alle aziende di creare, inviare e monitorare campagne email. Ha un'interfaccia di facile utilizzo, vari modelli e alcuni formidabili strumenti di automazione. Mailchimp offre anche fantastiche funzionalità/funzione di IA, tra cui righe di oggetto intelligenti, approfondimenti sui clienti e potenti A/B test. Suggerisce anche foto stock da abbinare ai contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

L'editor drag and drop rende super facile la creazione e la progettazione delle email

Il solido piano gratuito consente di inviare fino a 2.000 email al mese a un massimo di 2.000 abbonati, rendendolo un'opzione valida per le organizzazioni più piccole

Gli strumenti di IA mettono al lavoro l'apprendimento automatico da fare per la creazione di testi e l'utilizzo di analisi predittive per individuare i clienti più propensi all'acquisto

Limiti di Mailchimp

Nessun piano Unlimited per le email, nemmeno con le opzioni più costose

Prezzi di Mailchimp

Gratis

Essenziale: $13/mese per 500 contatti

$13/mese per 500 contatti Standard: $20/mese per 500 contratti

$20/mese per 500 contratti Premium: $350/mese per contatti illimitati

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2: 4,4/5 (5.000+ recensioni)

4,4/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (16.500+ recensioni)

3. Smartwriter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Choosing-a-category-of-AI-email-marketing-content-through-Smartwriter.png Scelta di una categoria di contenuti per l'email marketing IA attraverso Smartwriter /$$$img/

Via Smartwriter Smartwriter è uno strumento di scrittura di email alimentato dall'IA. L'apprendimento automatico della piattaforma analizza il pubblico di riferimento e i dati di settore per creare email convincenti per le vostre campagne. È utile per le email personalizzate e può sfruttare i dati degli utenti per scrivere le campagne email più pertinenti e mirate. È utile anche per i test A/B per sapere quali campagne lavorano meglio con il vostro pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartwriter

Si integra con i più diffusi strumenti di email marketing come Mailchimp e Sendinblue, in modo da poter utilizzare gli strumenti di IA di Smartwriter per scrivere i vostri testi e inviare tutto attraverso la vostra piattaforma preferita senza soluzione di continuità

Ottimo per la creazione di strategie di email marketing incentrate sulle conversioni, in quanto lo strumento di IA suggerisce i contenuti che più probabilmente trasformeranno i lettori in acquirenti e aumenteranno le performance dell'email marketing

L'interfaccia gradevole rende facile l'utilizzo delle funzionalità di IA, anche per gli utenti alle prime armi

Limiti di Smartwriter

Può essere difficile raggiungere il supporto tecnico in caso di problemi

Prezzi di Smartwriter

Basic: $59/mese

$59/mese Popolare: $149/mese

$149/mese Pro: $359/mese

$359/mese Sconti per le sottoscrizioni annuali

Smartwriter valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (10+ recensioni)

4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (14+ recensioni)

4. Frase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Example-of-using-Phrasees-AI-email-marketing-tools-1400x785.png Esempio di utilizzo degli strumenti di IA di Phrasee per l'email marketing /$$$img/

Via Frase Phrasee è uno strumento di IA per l'email marketing che aiuta a scrivere contenuti migliori per le email, dagli oggetti alle firme. La piattaforma utilizza l'apprendimento automatico per identificare il linguaggio più efficace da utilizzare per il vostro pubblico. È possibile utilizzarlo anche per altre strategie di email marketing. Mettete al lavoro la generazione di linguaggio naturale di Phrasee, creando testi dal suono umano per i social media, le notifiche push e altro ancora.

Le migliori funzionalità di Phrasee

Dettagliate funzionalità/funzione di reportistica forniscono preziose informazioni sull'andamento delle campagne email con il pubblico e sui punti in cui è necessario apportare modifiche

Facile integrazione della piattaforma nel vostro attuale stack tecnologico, in quanto si integra con Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign e altro ancora

Un modo eccellente per generare email personalizzate per ciascuno dei vostri destinatari in più lingue, in modo da potervi concentrare sull'aumento dell'engagement

Limiti di Phrasee

Orientato alle agenzie di marketing più grandi, le aziende più piccole potrebbero trovare il software al di là del loro budget

Prezzi di Phrasee

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Phrasee

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4/5 (1+ recensioni)

5. Immediatamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Automatically-creating-followup-emails-in-Instantlys-AI-email-marketing-tool-1400x981.png Creazione automatica di email di follow-up nello strumento di email marketing IA di Instantly /$$$img/

Via Immediatamente Instantly è una piattaforma di automazione per l'email marketing all-in-one. I team di marketing possono utilizzare la piattaforma per automatizzare molte attività associate all'email marketing, tra cui l'invio di email di follow-up, di benvenuto e di compleanno.

La piattaforma offre anche strumenti di IA per l'email marketing, per generare automaticamente copie di email e personalizzare le campagne di email. Questi strumenti di IA possono rendere le email più pertinenti e coinvolgenti per il pubblico e aumentare i tassi di clic e di conversione.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Instantly

La generazione di contenuti basata sull'IA semplifica la creazione e l'invio di email con contenuti personalizzati, rendendo le campagne più efficaci

Offre account illimitati, in modo da non doversi preoccupare di ridurre l'elenco degli iscritti; ottimo per chi invia alti volumi di email marketing

Le analisi delle campagne aiutano a misurare le prestazioni delle campagne, compresi i tassi di apertura, di risposta, di disiscrizione e altro ancora

Limiti immediati

Non è possibile utilizzare la piattaforma su mobile, quindi i professionisti del marketing in movimento potrebbero dover cercare soluzioni diverse

Prezzi di Instantly

Leads di crescita: $47/mese

$47/mese Iperleads: $197/mese

$197/mese Light Speed: $492/mese

$492/mese Sono disponibili sconti per le sottoscrizioni annuali

Valutazioni e recensioni su Instantly

G2: 4.9/5 (1.200+ recensioni)

4.9/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 3.5/5 (4+ recensioni)

6. Deriva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Using-Drifts-inbox-management-tools-to-manage-AI-email-marketing-campaigns.png Utilizzo degli strumenti di gestione della finestra In arrivo di Drift per gestire le campagne di email marketing dell'IA /$$$img/

Via Deriva Drift è una piattaforma di marketing conversazionale che mette l'IA in primo piano. La piattaforma ha addestrato la sua intelligenza artificiale con milioni di conversazioni commerciali e di marketing B2B, con l'idea di creare strumenti di IA più utili per la qualificazione dei lead e le conversioni.

È possibile utilizzare lo strumento di IA conversazionale per aiutare a redigere email, utilizzarlo come chatbot o fargli analizzare il traffico dei clienti per prendere decisioni di marketing più intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Drift

L'intelligenza artificiale è addestrata sulle conversazioni B2B, in modo da ottenere testi conversazionali personalizzati per l'azienda e adattabili alla vostra organizzazione

Aiuta a catturare i dati sui visitatori del sito web, in modo da poter vedere le tendenze delle conversazioni e ottimizzare di conseguenza i lavori richiesti dall'email marketing

Lo strumento di IA marketing aiuta ad analizzare il percorso del cliente e a vedere chi è pronto a convertire, in modo da poter inviare loro campagne personalizzate

Limiti della deriva

Il servizio clienti può essere lento a rispondere, quindi preparatevi a risolvere i problemi da soli

Ottimo per la creazione di testi di conversazione, ma non è una piattaforma per l'email marketing, quindi è necessario collegarsi a un'altra piattaforma da fare

Prezzi di Drift

**Prezzo primario: 2.500 dollari al mese con fatturazione annuale

Contattare per conoscere i prezzi dei piani Advanced e Enterprise

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (190+ recensioni)

7. Settimo senso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Split-testing-integration-with-HubSpot-from-Seventh-Sense.png Integrazione dello split testing con HubSpot da Seventh Sense /$$$img/

Via Settimo senso Seventh Sense è una piattaforma di ottimizzazione delle email IA che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare e personalizzare le campagne email. Dispone di vari strumenti per aiutare gli operatori di marketing a ottimizzare i tempi di invio delle email, a incrementare la deliverability delle email o a personalizzare i contenuti in base alle preferenze dei destinatari. Offre anche un robusto monitoraggio delle campagne per misurare le prestazioni e ottimizzare i lavori richiesti dall'email marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seventh Sense

I potenti strumenti di IA per l'email marketing aiutano a ottimizzare ogni parte della campagna, fino ai tempi di invio personalizzati per massimizzare i tassi di apertura

Vi aiuta a segmentare i vostri elenchi di email marketing in base a fattori come i dati demografici, gli interessi e la cronologia degli acquisti, in modo da poter creare email su misura per i loro interessi e le loro esigenze

Analizza il contenuto delle email per ottimizzare la scelta delle parole, la struttura delle frasi e il tono per ottimizzare le strategie di email marketing

Limiti di Seventh Sense

L'interfaccia utente può intimidire i nuovi utenti

Prezzi di Seventh Sense

Per HubSpot : i piani partono da 80 dollari al mese per 5.000 contatti

: i piani partono da 80 dollari al mese per 5.000 contatti Per Marketo : i piani partono da $450 al mese per 50.000 contatti

: i piani partono da $450 al mese per 50.000 contatti sconti del 20% per piani annuali

Valutazioni e recensioni di Seventh Sense

G2: 4.8/5 (15+ recensioni)

4.8/5 (15+ recensioni) Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

8. Non spam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Submitting-an-email-through-Unspam-to-build-a-library-of-high-quality-examples.jpg Invio di un'email tramite Unspam per costruire una libreria di esempi di alta qualità /$$$img/

Via Non spam Unspam utilizza l'IA per aiutare le aziende a identificare e prevenire lo spam nelle campagne di email marketing. Monitora la reputazione delle email dell'azienda e fornisce raccomandazioni per migliorare il punteggio del mittente. Questi miglioramenti possono aiutare l'email marketing a evitare i filtri antispam e a raggiungere in modo affidabile le finestre In arrivo del pubblico.

Funzionalità/funzione migliori di Unspam

Migliora la reputazione della vostra organizzazione prevenendo lo spam, in modo che il vostro punteggio di mittente rimanga immacolato e le vostre email arrivino al vostro pubblico (e non rimangano bloccate nel loro filtro antispam)

Aumenta il coinvolgimento assicurando che i destinatari ricevano email pertinenti e legittime da parte vostra

Costruisce la fiducia nel marketing via email con il vostro pubblico di riferimento

Limiti Unspam

Test limitati sui piani Free, quindi dovrete correre il rischio o utilizzare un altro servizio per i test

Prezzi di Unspam

Gratis

Basic: $9 al mese

$9 al mese Business: $19 al mese

$19 al mese Agenzia: $29 al mese

$29 al mese Contattare per prezzi personalizzati sui servizi White label

Valutazioni e recensioni di Unspam

G2: 5/5 (2+ recensioni)

5/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

9. Ottimizzazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Customer-segmentation-dashboard-in-Optimove-1400x779.jpg Dashboard di segmentazione dei clienti in Optimove /%img/

Via Ottimizzazione Optimove può aiutarvi non solo con l'email marketing. La piattaforma di customer engagement alimentata dall'IA può aiutarvi a ottimizzare email, SMS e notifiche push. Analizza i dati dei clienti, identifica gli schemi e personalizza il customer journey di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Optimove

Crea messaggi mirati che possono aumentare il coinvolgimento dei clienti e migliorare i tassi di apertura delle email

L'analisi predittiva può identificare i clienti a rischio di abbandono dell'imbuto commerciale e aiutarvi a prendere misure di marketing proattive

I solidi strumenti analitici consentono di visualizzare una visione olistica dei clienti, in modo da poter adottare passaggi per migliorare l'esperienza del cliente

Limiti di Optimove

Manca di alcune funzionalità/funzione necessarie, come la prioritizzazione

Prezzi di Optimove

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Optimove

G2: 4.6/5 (140+ recensioni)

4.6/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

10. Zeta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Creating-reports-over-AI-email-marketing-campaigns-in-Zeta-1400x794.png Creazione di reportistica sulle campagne di email marketing di IA in Zeta /$$$img/

Via Zeta Zeta è una piattaforma di email marketing alimentata dall'IA che aiuta a creare e inviare campagne email. La piattaforma utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i dati dei clienti e identificare i contenuti e le tempistiche più efficaci per il pubblico specifico. Offre strumenti che aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro delle email, a segmentare il pubblico e a creare contenuti personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zeta

Gli strumenti di IA aiutano a segmentare gli elenchi di email marketing in base ai dati dei clienti, in modo da poter inviare campagne mirate che hanno maggiori probabilità di risonanza con loro

Ottimi per l'automazione delle attività più comuni di email marketing

L'analisi predittiva può aiutarvi a ridurre il tasso di abbandono e a diminuire i costi di acquisizione di nuovi clienti

Limiti di Zeta

Alcuni utenti segnalano che la piattaforma può essere soggetta a bug e a ritardi nel caricamento

Prezzi di Zeta

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Zeta

G2: 3.5/5 (10+ recensioni)

3.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (1+ recensioni)

Email migliori, IA più intelligente con ClickUp AI

L'email marketing è uno strumento potente, ma che i team di marketing devono pianificare con attenzione.

L'email non deve essere una soluzione unica, ma deve essere attentamente adattata al pubblico. Da fare manualmente può richiedere molto tempo, ma gli strumenti di IA possono aiutare a semplificare i lavori richiesti per l'email marketing e migliorare il ROI. L'IA può aiutarvi ad analizzare i dati dei clienti, a creare email convincenti e a mettere a punto le prestazioni delle vostre campagne.

E ClickUp può aiutarvi a gestire ogni attività.

Fate di ClickUp l'hub centrale dei vostri lavori richiesti per l'email marketing, creando uno spazio in cui il vostro team possa collaborare e rimanere sulla stessa pagina per ogni campagna. Create attività, stabilite ruoli e costruite knowledge center per far sì che i lavori richiesti continuino ad avanzare in modo efficace. Quindi, lasciate che ClickUp AI rediga i vostri testi, scriva gli oggetti e invii le attività di ClickUp ai membri del vostro team.

Siete pronti a inviare email migliori?

/Riferimenti https://clickup.com/signup-1 Registratevi per un account gratuito di ClickUp /%href/

e iniziate a esplorare le possibilità dell'IA nell'email marketing.