Le 10 migliori app per le piccole imprese nel 2025: provate e testate

Un recente studio di Forbes ha rivelato che una piccola impresa su cinque fallisce entro il primo anno! Sebbene siano molte le sfide da affrontare per gestire con successo una piccola impresa, la più comune è la gestione.

In qualità di titolare di una piccola impresa, sei l'unico responsabile della supervisione dell'intera attività. Tuttavia, man mano che l'azienda cresce, questo compito può diventare difficile: lo dico per esperienza. Disporre degli strumenti e della tecnologia giusti rende tutto più facile e realizzabile.

Ma non preoccuparti. Avendo trascorso molto tempo a destreggiarmi tra diverse tecnologie e strumenti, ti presenterò dieci delle migliori app per le piccole imprese.

Scopri quali app sono oggi indispensabili nel toolkit di ogni piccola impresa.

Cosa cercare nelle migliori app per piccole imprese?

Ecco cinque dei fattori più importanti da cercare in qualsiasi app per piccole imprese prima di commit:

Facilità d'uso: scegli app per piccole imprese facili da usare ed efficienti in termini di funzionalità/funzioni. L'ultima cosa che vorresti è un'applicazione che complichi un'attività invece di semplificarla

Personalizzazione: Scegli applicazioni in grado di adattarsi alle sottili sfumature di un'azienda, in particolare per i titolari di piccole imprese con esigenze multiple e uniche

Sicurezza: Scegli un'app per piccole imprese che offra solide misure di sicurezza. Ciò contribuisce a garantire che tutti i dati cruciali nel tuo database interno siano al sicuro da accessi non autorizzati e violazioni

Capacità di integrazione: Cerca strumenti che offrano l'integrazione con altri strumenti e software di terze parti per semplificare le operazioni della tua piccola impresa

Supporto clienti: Scegli applicazioni per piccole imprese che offrono un supporto clienti di qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò garantisce una risoluzione rapida delle query e il regolare svolgimento delle operazioni

Le 10 migliori app per le piccole imprese da utilizzare nel 2024

Scopriamo quali sono le dieci migliori app per piccole imprese nel 2024:

1. ClickUp (Ideale per il project management e la collaborazione)

Se la tua piccola impresa è alla ricerca di un'app innovativa per il project management e uno strumento di collaborazione per il team, ti consiglio vivamente ClickUp. Questo software all-in-one per la gestione delle attività è progettato per aumentare la produttività.

Crea team separati per le diverse attività di un progetto con ClickUp Teams

La parte più essenziale del project management è il lavoro di squadra, e ClickUp per Startup Teams lo semplifica. Posso usarlo per creare roadmap di prodotto, monitorare gli obiettivi e gestire le risorse, il tutto rimanendo in sincronizzazione con il mio team. La dashboard offre una vista centralizzata di tutti questi elementi.

Lascia che l'IA corregga e modifichi per te tutti i tuoi lunghi documenti di progetto

La gestione di una piccola impresa comporta una grande quantità di documentazione. Avere più documenti sparsi su diversi sistemi e team rende difficile trovare rapidamente le informazioni importanti. È qui che ClickUp Docs viene in soccorso.

Puoi utilizzare Docs per creare linee guida per i progetti, assegnare attività ai membri del team e allegare file di riferimento. In questo modo tutti saranno sulla stessa pagina e avrai un repository centrale per le procedure cruciali.

Mi piace integrare ClickUp Brain con Docs per sfruttare la potenza dell'IA ed eliminare la necessità di documentare manualmente i progetti. Con Brain, puoi redigere rapidamente email, linee guida per i progetti, ecc., avendo così più tempo per concentrarti sulla tua strategia aziendale.

Trovi difficile gestire tutte le attività di un progetto? Anch'io, almeno fino a quando non ho scoperto le attività di ClickUp. Questa funzionalità ti consente di pianificare, organizzare e collaborare con il tuo team su diverse attività di progetto. Puoi controllare lo stato dei progetti, assegnare compiti e attività di routine e lasciare commenti, tutto in un unico posto.

Scarica questo modello Crea un piano d'azione per ogni attività aziendale per semplificarne l'esecuzione e raggiungere gli obiettivi in modo efficace con il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp

In qualità di titolare di una piccola impresa, devi anche formulare costantemente strategie per la crescita e lo sviluppo futuri. A tal fine, mi affido ciecamente al modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp. Facile da usare e personalizzabile, questo modello ti offre una visione d'insieme delle tue strategie aziendali più ampie. Questo può aiutarti a:

Pianifica le attività e assegna i compiti in modo più efficiente

Ottieni una chiara comprensione dei tuoi obiettivi mensili

Monitorare lo stato di avanzamento e apportare modifiche in tempo reale

Oltre a questo, molti modelli ClickUp semplificano le operazioni delle piccole imprese. Dalla definizione del budget alla gestione dell'inventario, è disponibile un framework predefinito che ti aiuterà a iniziare immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni sono disponibili sull'app mobile ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever

Starter: 7 $ al mese per utente

Avanzato: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Slack (ideale per la comunicazione in team)

Via Slack

Innumerevoli team leader in tutto il mondo (me compreso) si affidano a Slack per semplificare la collaborazione e la comunicazione, e il suo ricco arsenale di funzionalità/funzioni spiega perché.

Slack ti consente di creare "canali" separati per diversi progetti per organizzare la messaggistica. Con "Huddles" puoi condurre riunioni audio e video del team con pochi clic.

Tuttavia, la funzionalità "Slack Connect" è stata per me una vera rivoluzione. Ti consente di comunicare con i tuoi fornitori e clienti all'interno della stessa app Slack. Questo la rende uno strumento di comunicazione completo, adatto sia per uso interno che esterno. È un must per ogni titolare di una piccola impresa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Comunica con tutto il tuo team in un unico posto tramite messaggi di gruppo, messaggi diretti, videochiamate e chiamate audio

Automatizza le attività ricorrenti per semplificare il flusso di lavoro senza perdere un colpo

Condividi file e documenti importanti con il tuo team per migliorare il project management e la collaborazione

Integra più di 2.000 strumenti come DocuSign, Fogli Google, Zoom e ClickUp per la massima efficienza operativa

Limiti di Slack

La versione gratuita ha funzionalità/funzioni limitate, che potrebbero non essere sufficienti per team in crescita

Creare troppi canali diversi può confondere i membri del team e ostacolare la loro produttività

Prezzi Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (32.764 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (23.244 recensioni)

3. Gusto (ideale per la gestione delle buste paga e delle risorse umane)

Via Gusto

Gusto semplifica sia la gestione delle buste paga che quella delle risorse umane. Questo strumento è una delle migliori app per la gestione dei dipendenti per le piccole imprese grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e facile da navigare. Il suo solido set di funzionalità/funzioni è anche un enorme vantaggio.

Puoi sincronizzare il tuo libro paga con Gusto per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti e lo stato di avanzamento dei progetti e gestire il carico di lavoro senza intervento manuale. Gusto semplifica il reclutamento, l'assunzione e l'inserimento dei nuovi dipendenti. Puoi creare facilmente annunci di lavoro, inviare lettere di offerta, creare elenchi di cose da fare per l'inserimento, ecc. Inoltre, puoi anche utilizzare Gusto per condividere, firmare e archiviare documenti importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gusto

Tieni traccia delle ore di lavoro, del carico di lavoro e delle prestazioni dei tuoi dipendenti per apportare modifiche e migliorare la produttività

Presenta la dichiarazione dei redditi in modo automatico e accurato per una gestione sistematica dei tuoi obblighi di conformità

Configura strumenti e sistemi per i nuovi membri del tuo team con il provisioning del software

Valuta le prestazioni dei tuoi dipendenti per offrire loro opportunità di sviluppo adeguate

Ricevi analisi e approfondimenti accurati sui dipendenti per prendere decisioni basate sui dati

Integrazione con altri strumenti come Expensify, DocuSign, Freshbooks e ClickUp

Limiti di Gusto

Non è disponibile alcun piano Free

Gli utenti hanno segnalato che, a volte, il servizio clienti è estremamente lento

Prezzi Gusto

Semplice: 40 $/mese + 6 $/mese per persona

Plus: 80 $/mese + 12 $/mese per persona

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gusto

G2: 4,5/5 (2.059 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (3.894 recensioni)

4. QuickBooks (ideale per contabilità e tenuta dei libri contabili)

Via QuickBooks

QuickBooks è una nota app di gestione finanziaria grazie ai suoi strumenti e funzionalità avanzati. Principalmente un software di contabilità, QuickBooks funziona anche come strumento per la tenuta dei libri contabili, la gestione delle buste paga, il monitoraggio del tempo, le operazioni bancarie e altre attività simili.

L'ho utilizzato per attività relative alle fatture, come la creazione di ricevute e la centralizzazione di diversi tipi di documenti. È possibile utilizzarlo anche per calcolare le imposte e persino gestire l'inventario. L'aspetto più interessante di questo strumento è la sua funzionalità/funzione di contabilità virtuale. Grazie ad essa, è possibile avvalersi della guida e dell' assistenza di esperti per una gestione accurata degli account e del flusso di cassa.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Automatizza le attività di contabilità come la categorizzazione delle transazioni, la riconciliazione bancaria e il monitoraggio delle spese

Crea report dettagliati sulla salute finanziaria, inclusi conti economici, bilanci e rendiconti finanziari

Tieni traccia dei livelli delle scorte e imposta avvisi per le scorte in esaurimento

Integra oltre 750 app a tua scelta, come PayPal, Shopify e Gusto

Limiti di QuickBooks

L'interfaccia utente può essere leggermente complessa per i principianti

Le opzioni di personalizzazione sono molto limitate

Può essere costoso per le piccole imprese

Prezzi QuickBooks

Simple Start: 18 $ al mese

Essenziali: 27 $ al mese

In più: 38 $ al mese

Avanzato: 76 $ al mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4,0/5 (3.304 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (7.252 recensioni)

5. Mailchimp (il migliore per l'email marketing)

Via Mailchimp

Grazie alla sua natura incredibilmente completa, Mailchimp è la mia soluzione completa per tutto ciò che riguarda la gestione dell'email marketing. Infatti, è una delle migliori app per le piccole imprese in questo senso.

Questo strumento automatizza quasi tutte le attività di email marketing immaginabili. Utilizzalo per inviare email personalizzate, creare campagne su misura e promuovere prodotti pertinenti senza alcun lavoro manuale. Mailchimp offre anche un pacchetto di modelli di email dal design accattivante e pronti per essere personalizzati. Se hai questo strumento nella tua collezione, non avrai bisogno di creare un team dedicato per potenziare le tue iniziative di email marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Pianifica l'invio automatico delle tue email per trasmettere il messaggio giusto al momento giusto

Crea campagne di email marketing iper-mirate. Segmenta il tuo pubblico in base a dati demografici, comportamento degli utenti, ecc

Utilizza il builder drag-and-drop per personalizzare facilmente i modelli di email in base alle tue esigenze

Ottieni report e analisi dettagliati sulle prestazioni delle tue campagne

Integra più di 300 altri strumenti del tuo flusso di lavoro come Wix, Stripe e Canva

Limiti di Mailchimp

Può diventare costoso man mano che cresci

La qualità del supporto clienti è nella media

Prezzi Mailchimp

Gratis: 0 $ al mese per 500 contatti

Essentials: 13 $ al mese per 500 contatti

Standard: 20 $/mese per 500 contatti

Premium: 350 $/mese per 500 contatti

Valutazioni e recensioni di Mailchimp

G2: 4,3/5 (12.448 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (17.148 recensioni)

6. Hootsuite (il migliore per la gestione dei social media)

Via Hootsuite

Padroneggiare i social media e il marketing digitale è un obiettivo per ogni titolare di una piccola impresa. Hootsuite è uno strumento che lo rende possibile.

Questa è una delle migliori app per il marketing delle piccole imprese grazie al suo versatile intervallo di funzionalità. Ti consente di creare contenuti accattivanti per i social media da zero e di automatizzarne la pianificazione e la pubblicazione. Mi piace particolarmente la potente funzionalità di monitoraggio del marchio di Hootsuite, che ti consente di controllare le conversazioni online sul tuo marchio. Bonus? Tutte le funzionalità sono anche altamente personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Automatizza la pubblicazione di contenuti su tutte le principali piattaforme come Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter

Crea calendari visivi di facile comprensione per ottimizzare la pianificazione e la programmazione dei contenuti

Collabora con il tuo team. Assegna attività, gestisci le approvazioni e formula nuove strategie

Monitora le parole chiave e gli hashtag per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze dei social media nel tuo settore

Plug-in con oltre 100 strumenti di analisi e CRM come Google Analytics e Salesforce

Limiti di Hootsuite

L'interfaccia può risultare leggermente complessa per i nuovi utenti

Le integrazioni con alcune app e piattaforme sono a pagamento

Prezzi di Hootsuite

Professional: 149 $ al mese per un utente, dieci account social

Team: 399 $ al mese per tre utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,2/5 (4.233 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (3.693 recensioni)

7. Sortly (Ideale per la gestione dell'inventario)

Via Sortly

Cerchi un'app per la gestione dell'inventario in grado di soddisfare le esigenze specifiche di una piccola impresa? Sortly è la risposta che fa per te. È facile da usare, intuitiva e dotata delle funzionalità/funzioni giuste.

Per iniziare a utilizzarlo, è sufficiente caricare l'elenco dell'inventario esistente sulla piattaforma. Sortly lo organizzerà automaticamente. Ti aiuterà anche a monitorare il tuo inventario e a ricevere avvisi quando le scorte stanno per esaurirsi. Tuttavia, la funzionalità/funzione che mi colpisce di più è il generatore di codici a barre integrato. Ti consente di creare codici a barre univoci per i prodotti che descrivono con precisione quantità, posizione, prezzo, SKU e altri dettagli in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sortly

Personalizza le informazioni di inventario e gestisci il tuo database con i campi personalizzati

Genera e scansiona codici QR per gestire facilmente il tuo inventario sul tuo smartphone

Accedi al software dal tuo dispositivo mobile con la sua applicazione mobile facile da usare

Integrazione con app come Slack e Microsoft Teams

Limiti di Sortly

L'app mobile è difettosa

La funzionalità/funzione di scansione dei codici a barre non è completamente affidabile

Si integra solo con poche app

Prezzi Sortly

Free Forever

Avanzato: 49 $/mese

Ultra: 149 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Sortly

G2: 4,4/5 (25 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (481 recensioni)

8. Figma (ideale per la progettazione e la prototipazione)

Via Figma

Figma è un solido strumento di progettazione di prodotti. Dalla facilità d'uso e navigazione alla ricchezza di funzionalità/funzioni, soddisfa tutti i miei criteri per una buona app per piccole imprese.

La parte migliore di Figma è che si tratta di una piattaforma di progettazione senza codice. Quindi, non importa se non hai un team di sviluppatori esperti. Puoi comunque utilizzarla per creare prototipi di prodotti realistici su misura per il tuo marchio. La piattaforma vanta un'interfaccia utente accattivante ed è anche altamente collaborativa. Ma non è tutto: Figma offre anche un intervallo di modelli per iniziare con la prototipazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Collabora con il tuo team su un progetto di progettazione di un prodotto in tempo reale

Sfrutta la potenza dell'IA per creare prototipi di prodotti da testare e iterare

Utilizza strumenti vettoriali avanzati per modificare forme e disegni a tuo piacimento

Comunicate con i membri del vostro team tramite audio o chat per una collaborazione senza ostacoli

Integrazione con una vasta gamma di app popolari, come Gitlab e Google Workspace

Limiti di Figma

Può essere costoso per team in crescita

Capacità offline limitate

Richiede una connessione Internet potente per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi di Figma

Team Starter: Gratis

Team professionale: 15 $/postazione completa/mese

Organizzazione: 45 $/postazione completa/mese

Enterprise: 75 $/postazione completa/mese

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4,7/5 (1.113 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (738 recensioni)

9. Square (ideale per l'elaborazione dei pagamenti e i sistemi POS)

Via Square

Se sei una nuova piccola impresa, Square può aiutarti a configurare un sistema POS decente per facilitare sia le transazioni in contanti che quelle senza contanti.

Ciò che mi piace di più di Square è la sua completezza. Questo strumento consente alla tua azienda di accettare pagamenti online, anche contactless. Puoi anche gestire il ritiro e la consegna di tutti i tuoi ordini nel sistema POS.

Ma non è ancora tutto. Square vende anche soluzioni hardware POS all'avanguardia come lettori e registratori di cassa. È quindi un punto di riferimento unico per creare un sistema POS completo per la tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Square

Accetta diversi metodi/modalità di pagamento, inclusi contanti, carta di credito, carta di debito e pagamento tramite cellulare

Invia fatture illimitate senza costi aggiuntivi

Ricevi assistenza per la conformità PCI e i chargeback

Ottieni report dettagliati e approfondimenti sulle vendite e sull'inventario

Limiti di Square

Alcuni utenti hanno lamentato la chiusura improvvisa dei propri account

Le commissioni di transazione sono più elevate rispetto ad altre piattaforme

Il supporto clienti è difficile da ottenere

Prezzi Square

Free Forever

Plus: 29 $/mese (fatturato annualmente)

Premium: 79 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni Square

G2: 4,7/5 (789 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (610 recensioni)

10. Shopify (Ideale per la gestione di piattaforme di e-commerce)

Via Shopify

Shopify è un'applicazione indispensabile per ogni piccola impresa che desidera affacciarsi al mondo online. Offre tutti gli strumenti e la tecnologia necessari per creare il tuo negozio digitale.

Per me, l'USP di Shopify è la sua facilità d'uso. Sebbene la creazione di un'attività online possa essere complessa, questo strumento la semplifica in misura notevole. È disponibile un intervallo di modelli personalizzabili, un'interfaccia intuitiva, un lungo elenco di integrazioni di app di terze parti per massimizzare l'efficienza del negozio e un sistema POS integrato per vendite senza interruzioni.

Oltre a questo, Shopify ti consente anche di far crescere la tua attività con SEO organico, social media e strumenti di content marketing. Questa funzionalità/funzione da sola lo rende una delle migliori app per le piccole imprese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shopify

Scegli tra un intervallo di modelli e temi personalizzabili per creare il tuo negozio online

Ricevi pagamenti da più fonti tramite Shopify Payments

Sfrutta le funzionalità/funzioni di marketing integrate per aumentare il traffico e le vendite

Gestisci il tuo negozio ovunque ti trovi con l'app mobile Shopify

Integrazione con strumenti di terze parti affidabili come HubSpot e Mailchimp

Limiti di Shopify

Non è disponibile alcun piano Free

Le opzioni di personalizzazione avanzata sono limitate, specialmente per il processo di checkout e altre pagine chiave

Prezzi Shopify

Base: 39 $/mese

Shopify: 105 $ al mese

Avanzato: 399 $/mese

In più: 2.300 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Shopify

G2: 4,4/5 (4.539 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (6.359 recensioni)

Potenzia la tua piccola impresa con ClickUp

Gestire una piccola impresa non è mai facile. Tuttavia, risorse limitate e un team ridotto significano anche che il tuo contributo avrà un impatto notevole.

Con il giusto set delle migliori app per piccole imprese, non importa quanto sia piccolo il tuo team o quanto siano limitate le tue risorse. Puoi sempre sfruttare al massimo ciò che hai a disposizione.

Una soluzione di project management all-in-one come ClickUp semplifica la gestione di una piccola impresa ottimizzando le attività, centralizzando la comunicazione e migliorando la gestione delle relazioni con i clienti e l'efficienza del team. La sua suite completa di funzionalità/funzioni garantisce alla tua azienda di sfruttare la migliore tecnologia per crescere e avere successo.

Quindi, non aspettare oltre: registrati oggi stesso a ClickUp gratuitamente e provalo!