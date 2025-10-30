Gli 11 migliori strumenti di project management che si integrano con Microsoft Teams (2025)

Microsoft Teams è l'hub di collaborazione centrale all'interno di Microsoft 365. Per i team che già utilizzano l'ecosistema Microsoft 365, è qui che si svolgono le chat e le riunioni. Sebbene Teams sia stato creato per la connessione delle persone, non funziona bene per la gestione di progetti complessi. Inoltre, non sono disponibili grafici Gantt, monitoraggio degli sprint o regole di automazione integrate.

Quando le attività sono distribuite su diversi strumenti, il tuo team dedica più tempo alla ricerca di informazioni che al completamento del lavoro, causando una dispersione delle attività lavorative che compromette silenziosamente la produttività. Pertanto, un software di project management integrato con Microsoft Teams può rappresentare un enorme vantaggio per il tuo team.

In questo blog, esaminiamo le nostre migliori scelte per il software di project management con integrazione Microsoft Teams. Sei pronto a decuplicare la tua produttività?

👀 Lo sapevate? Microsoft inizialmente voleva acquistare Slack nel 2016 per circa 8 miliardi di dollari. Dopo un dibattito interno (con Bill Gates, secondo quanto riportato, si opponeva all'idea), Microsoft ha deciso di creare una propria piattaforma: Teams.

Ecco una tabella che evidenzia le differenze chiave tra le diverse opzioni di software per project management. Scorri verso il basso per approfondire l'argomento.

Nome dello strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Crea, gestisci e monitora le attività all'interno di Teams, effettua condivisione delle anteprime delle attività e ricevi notifiche in tempo reale. All-in-one project management e team communication basata sull'intelligenza artificiale Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. Wrike Work Intelligence®, tipi di elementi personalizzati Agile, integrazione con oltre 400 app Ideale per ottimizzare i flussi di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. Microsoft Progetto Microsoft 365 Copilot, La mia giornata, Le mie attività Ideale per pianificare e gestire il lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. Basecamp LineUP, Mission Control, Hill Charts e Doors Ideale per le piccole aziende che desiderano gestire i propri progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. ProjectManager Pianificazione del percorso critico, 5 visualizzare di progetto, 6 widget, Ideale per pianificare progetti e creare flussi di lavoro I piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente. Trello Trello finestra In arrivo, Butler Automazioni e Power-Ups Ideale per il project management visivo dei progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente. Jira Atlassian Intelligence (IA), backlog dinamico e integrazione con Slack e Figma Ideale per gestire progetti complessi di sviluppo software utilizzando Agile Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente. Lavoro di squadra Teamwork spazi, integrazione con Xero e QuickBooks Ideale per la gestione delle risorse Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10,99 $ al mese per utente. Todoist Oltre 50 modelli pronti all'uso, email riassuntive giornaliere, oltre 80 integrazioni Ideale per la gestione delle attività e la produttività Gratis; piani a pagamento a partire da 2 $ al mese per utente Zoho Progetti Calendario integrato, fatturazione Zoho, diagrammi di Gantt e bacheche Kanban. Ideale per il project management scalabile Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4,20 $ al mese per utente. Hive Buzz IA, Hive Mail e integrazione con QuickBooks Ideale per semplificare il project management Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 1 $ al mese per utente.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché utilizzare uno strumento di project management integrato con Teams?

Se hai utilizzato Microsoft Planner, Da fare all'interno di Teams o hai esplorato strumenti come Elenco, DevOps o Power Automate, sai già di cosa si tratta.

Non è possibile effettuare menzioni dei membri del team nei commenti. Caricare più allegati è una seccatura. Gli aggiornamenti delle attività inondano la tua finestra In arrivo con notifiche disordinate. Gli elenchi e DevOps richiedono configurazione e conoscenze tecniche. Tutto questo funziona per gli elenchi di base.

Ma come ha affermato un utente di Reddit:

Al momento sta rallentando il flusso di lavoro del nostro team. Vorremmo abbandonare Planner e Da fare fino a quando non saranno stati migliorati.

Ancora più importante, le informazioni e gli aggiornamenti chiave sono distribuiti su fogli di calcolo, Microsoft Da fare ed email, causando una dispersione del lavoro che costa alle organizzazioni 2,5 trilioni di dollari all'anno. Ciò dimostra un'inefficienza inadeguata per il flusso quotidiano di attività, progetti e richieste interfunzionali della forza lavoro moderna. Pensiamo che sia ora di dire addio a tutto questo.

Funzionalità chiave da ricercare in uno strumento di project management integrato in Teams

Se gestisci progetti all'interno di Microsoft Teams, ti servirà uno strumento che non si limiti a rimanere in una scheda. Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento di project management integrato in Teams:

Gestione delle attività all'interno di Teams: dovrebbero consentirti di creare, assegnare e aggiornare le attività direttamente dalle chat o dai canali di Teams. Un vantaggio in più se le attività possono essere trasformate direttamente da un messaggio in un elemento attuabile con data di scadenza e assegnatario.

Chiara visibilità dei progetti: fornisce fornisce bacheche Kanban , diagrammi di Gantt, roadmap e dashboard per il monitoraggio dello stato e la gestione delle dipendenze tra i team.

Supporto per flussi di lavoro Agile, Waterfall o ibridi: si adatta a vari stili di progetto grazie a funzionalità/funzioni quali si adatta a vari stili di progetto grazie a funzionalità/funzioni quali la pianificazione degli sprint , il monitoraggio del backlog e la gestione delle attività cardine.

Collaborazione basata sui ruoli e controlli di accesso: il software di project management dovrebbe consentirti di definire chi può visualizzare, modificare o commentare, mantenendo protetti i dati sensibili del progetto.

Funzionalità avanzate di project management: mentre la project management di Microsoft Teams copre la comunicazione, il miglior software di project management supporterà le dipendenze, la pianificazione degli sprint, il monitoraggio del tempo e l'allocazione delle risorse.

Automazione del flusso di lavoro: cerca app di project management che ti consentano di creare automazioni basate su regole (ad esempio, "quando lo stato cambia in 'In revisione', assegna al controllo qualità") direttamente all'interno di Teams o con sincronizzazione perfetta con la piattaforma PM.

🧠 Curiosità: all'inizio del 1900, la project management veniva effettuata utilizzando blocchi per appunti e cronometri. Il monitoraggio dei progetti significava camminare per lo stabilimento con un blocco per appunti, un cronometro e un registro. L'approccio di "gestione scientifica" di Frederick Taylor prevedeva la suddivisione del lavoro in attività e l'ottimizzazione manuale dei flussi di lavoro, una forma embrionale di monitoraggio del tempo e analisi delle attività.

Di seguito sono riportati gli strumenti di project management di Microsoft Teams che fungono da supporto strutturale e migliorano la project management, piuttosto che essere componenti aggiuntivi.

ClickUp (ideale per la project management e la comunicazione tra team all-in-one basata sull'intelligenza artificiale)

Prova subito ClickUp gratis Mantieni la connessione con oltre 1000 app con ClickUp

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Combina project management, gestione delle conoscenze e comunicazione in un unico posto, il tutto alimentato dall'AI lavorativa più coesa al mondo. Inoltre, si integra con Microsoft Teams.

Vediamo un esempio. Sei un project manager che supervisiona un lancio complesso. Il tuo team coordina il lavoro in Microsoft Teams, ma le azioni critiche spesso si perdono nel flusso del chatter. All'interno di Teams, hai aggiunto l'integrazione ClickUp Microsoft Teams. Quando uno sviluppatore scrive: "Abbiamo bisogno di un prototipo di interfaccia utente entro Monday", lo converti in un'attività di ClickUp.

Lo strumento di project management ClickUp si integra con Microsoft Teams per una collaborazione senza soluzione di continuità.

Quindi, assegnalo al progettista, imposta la scadenza e collegalo alla cartella del progetto pertinente. L'attività apparirà direttamente in Teams, completa di tutti i dettagli.

Monitora e gestisci le richieste di progetto utilizzando ClickUp per project management.

ClickUp alimenta anche l'area di lavoro Microsoft Teams Project Management, offrendo al tuo team una visione d'insieme dello stato delle attività, degli sprint backlog, delle prossime attività cardine e dei carichi di lavoro del team. Puoi monitorare i progressi e gestire le dipendenze proprio dove si svolge il lavoro, senza dover passare da uno strumento all'altro. Guarda questo breve video su come integrare ClickUp con MS Teams:

Durante il brainstorming in ClickUp Chat, tu e il tuo designer potete proporre idee per l'interfaccia utente e annotare i requisiti, convertire qualsiasi messaggio di chat in un'attività con un solo clic, allegare i vostri messaggi alle attività o ai progetti pertinenti, per mantenere tutto il lavoro sincronizzato sull'app di comunicazione del team.

Usa ClickUp Chat per rimanere aggiornato su tutte le conversazioni.

ClickUp Brain è il tuo assistente basato sull'intelligenza artificiale all'interno di ClickUp. Se gli chiedi di "riepilogare la nostra chat sul design e produrre azioni da intraprendere come attività", Brain genera elenchi di attività con titolari assegnati e passaggi successivi in base al contesto della conversazione, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto.

E se sei un project manager tecnico che collabora con gli ingegneri, puoi anche chiedere suggerimenti sul codice.

Usa ClickUp Brain come assistente IA all'interno di ClickUp.

Infine, durante una riunione di revisione dello sprint, ClickUp Meetings funziona in background. Acquisisce automaticamente le decisioni e tiene traccia delle attività di follow-up. Puoi anche promptargli di generare riepiloghi delle riunioni che possono essere pubblicati direttamente in Teams. Inoltre, AI Notetaker di ClickUp partecipa alle tue riunioni o ti sostituisce come pratico assistente personale se sei occupato. Essendo uno strumento per riunioni online basato sull'IA, registra l'audio, crea trascrizioni ricercabili, riepiloga/riassume i punti chiave ed evidenzia le azioni da intraprendere in un documento ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza i flussi di lavoro ripetibili: utilizza utilizza gli agenti AI di ClickUp per gli aggiornamenti dei progetti e la generazione delle attività, senza bisogno di prompt o configurazioni.

Modifica in tempo reale: crea bozze, modifica e collabora sui documenti con commenti in tempo reale, pagine nidificate e collegamento delle attività all'interno di crea bozze, modifica e collabora sui documenti con commenti in tempo reale, pagine nidificate e collegamento delle attività all'interno di ClickUp Docs

Autorizzazioni avanzate e privacy: gestisci la visibilità con controlli di accesso granulari basati sui ruoli per cartelle, attività e documenti.

Gestione semplificata del carico di lavoro: visualizza la capacità del team con oltre 15 visualizza la capacità del team con oltre 15 visualizzazioni ClickUp , tra cui le visualizzazioni Carico di lavoro e Sequenza, in modo da poter bilanciare gli incarichi prima che si verifichi il burnout.

Registra e condividi il contesto: usa ClickUp Clips per acquisire rapidamente registrazioni dello schermo con audio e per effettuare la condivisione diretta all'interno delle attività o delle chat.

Visualizza le tempistiche con i diagrammi di Gantt: piano e gestisci progetti complessi utilizzando piano e gestisci progetti complessi utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Crea una base di conoscenze ricercabile: organizza le procedure operative standard interne, le guide pratiche e i riferimenti ai progetti, quindi collegale alle attività e rendi tutto ricercabile con la ricerca universale di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Per gli utenti nuovi può sembrare un po' complicato, perché ci sono tantissime funzionalità/funzioni e opzioni tra cui scegliere.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che semplificano la personalizzazione dei flussi di lavoro, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per ogni progetto, impostare automazioni e integrarle con altri strumenti che già utilizzo.

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità/funzione che semplificano la personalizzazione dei flussi di lavoro, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per ogni progetto, impostare automazioni e integrarle con altri strumenti che già utilizzo.

💡 Bonus: cerchi un'app desktop che ti aiuti a fare ordine e ti offra tutto ciò che desideri in un'intelligenza artificiale per il lavoro? ClickUp Brain MAX potrebbe fare al caso tuo. Trasforma il modo in cui gestisci i progetti con: Automazioni senza soluzione di continuità: sostituisci più strumenti di IA scollegati tra loro e ottieni l'accesso a modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Gemini e Claude con una piattaforma intelligente che automatizza le attività di routine, effettua il monitoraggio dello stato e fornisce informazioni utili per ogni progetto.

Informazioni centralizzate: cerca e accedi istantaneamente a piani di progetto, tempistiche e file su ClickUp, Google Drive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre al web.

Talk to Text: utilizza i comandi vocali per trascrivere note, creare attività, aggiornare lo stato dei progetti e assegnare responsabilità senza usare le mani, rendendo il project management più veloce ed efficiente. utilizza i comandi vocali per trascrivere note, creare attività, aggiornare lo stato dei progetti e assegnare responsabilità senza usare le mani, rendendo il project management più veloce ed efficiente. ClickUp Brain MAX è la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

2. Wrike (ideale per ottimizzare i flussi di lavoro)

tramite Wrike

Wrike è uno strumento di project management basato su cloud, creato per la gestione visiva del carico di lavoro e delle risorse. Offre grafici del carico di lavoro drag-and-drop e reportistica dinamica sull'utilizzo delle risorse che forniscono ai tuoi project managers una visibilità in tempo reale sulla capacità del team.

Essendo uno strumento di project management visivo, Wrike consente anche di creare diagrammi di Gantt interattivi e dashboard personalizzabili, semplificando la pianificazione, la sequenzializzazione e la modifica delle attività in progetti complessi.

Con l'integrazione di Wrike in Microsoft Teams, puoi integrare il piano e l'esecuzione dei progetti direttamente nel flusso di comunicazione quotidiano del tuo team. Ti consente inoltre di aggiungere funzionalità di modifica delle attività e aggiornamenti bidirezionali per migliorare l'efficienza dei progetti.

Aggiungi un progetto Wrike come scheda in qualsiasi canale Teams per gestire le attività in una visualizzazione elenco o vista Gantt, aggiornare gli stati, assegnare i proprietari e modificare le scadenze. Le attività possono essere create direttamente dalle conversazioni in chat e le anteprime in tempo reale facilitano la condivisione degli aggiornamenti o il riferimento al lavoro durante una riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Ottieni automazione dei flussi di lavoro con suggerimenti basati sull'IA e utilizza Work Intelligence® per ottenere consigli e ridurre le attività ripetitive.

Utilizza i moduli di richiesta per acquisire e assegnare automaticamente attività di progetto ripetitive, in base a regole e processi personalizzati.

Configura le regole di automazione del flusso di lavoro a diversi livelli, a livello di account o all'interno di singoli spazi/progetti.

Limiti di Wrike

Il processo di gestione delle attività può risultare complesso sia per gli utenti nuovi che per quelli esistenti.

Prezzi di Wrike

Gratis: 0 $ al mese per utente

Team : 10 $ al mese per utente

Aziendale : 25 $ al mese per utente

Azienda : prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,0/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco una recensione di G2:

Utilizziamo Wrike da oltre sei anni e questo strumento è diventato il fulcro del nostro processo di revisione e approvazione dei contenuti. Quella che era iniziata come una soluzione rapida per il project management si è evoluta fino a diventare una colonna portante essenziale del flusso di lavoro in tutta la nostra azienda.

Utilizziamo Wrike da oltre sei anni e questo strumento è diventato il fulcro del nostro processo di revisione e approvazione dei contenuti. Quella che era iniziata come una soluzione rapida per il project management si è evoluta fino a diventare una colonna portante essenziale del flusso di lavoro in tutta la nostra azienda.

3. Microsoft Project (ideale per pianificare e gestire il lavoro)

tramite Microsoft Progetto

Microsoft Planner è un software di project management progettato per i team già integrati nell'ecosistema Microsoft 365. La sua interfaccia basata su schede consente agli utenti di organizzare le attività e gestire le scadenze in modo visivo.

Con bacheche drag-and-drop e bucket visivi, Planner offre un layout familiare per i team che desiderano gestire il lavoro quotidiano senza la complessità dei tradizionali software di project management. La piattaforma low-code/no-code consente di configurare, automatizzare ed estendere Planner per adattarlo ai propri flussi di lavoro.

Essendo un'app di Microsoft Teams, Planner si integra direttamente nei canali di Teams, consentendo agli utenti di visualizzare e gestire le bacheche delle attività senza uscire dal proprio spazio di lavoro. È possibile fissare le schede di Planner a canali specifici di Teams, creare attività dai messaggi e assegnare titolari con data di scadenza.

Sebbene non disponga di funzionalità avanzate come il monitoraggio delle dipendenze o l'automazione della project management, Planner funziona bene per il piano di base in combinazione con Microsoft Da fare e Outlook.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project

Automatizza gli aggiornamenti dei progetti con email di report sullo stato generate dall'intelligenza artificiale che riepilogano/riassumono i progressi, le attività cardine e le attività imminenti.

Unifica la gestione delle attività tramite la nuova app Microsoft Planner in Teams, che combina Da fare e Planner per il lavoro individuale e collaborativo.

Collabora attraverso la condivisione di file, chattare e organizzare riunioni direttamente all'interno di Microsoft Teams e Planner.

Limiti di Microsoft Project

Non include funzionalità di chat integrate come un'app di chat collaborativa per team.

Prezzi di Microsoft Progetto

Microsoft Planner: 0 $

Planner Piano 1: 10 $ al mese per utente

Planner e Piano del Progetto 3: 30 $ al mese per utente

Piano e Piano di Progetto 5: 55 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,0/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Ecco una recensione di G2:

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Microsoft PPM è la sua interfaccia intuitiva e facile da usare. Navigare nel software e accedere alle varie funzionalità è un gioco da ragazzi, anche per gli utenti con competenze tecniche al limite.

Una delle funzionalità/funzionalità distintive di Microsoft PPM è la sua interfaccia intuitiva e facile da usare. Navigare nel software e accedere alle varie funzioni è un gioco da ragazzi, anche per gli utenti con competenze tecniche con limite.

4. Basecamp (ideale per le piccole aziende per gestire i progetti)

tramite Basecamp

Basecamp è un semplice strumento di project management basato su elenchi da fare, bacheche, programmi e documenti condivisi. È ideale per piccoli team che desiderano assegnare attività e centralizzare le discussioni relative ai progetti.

Sebbene Basecamp non offra un'integrazione nativa con Microsoft Teams, può essere connesso tramite app di terze parti come Zapier, Make o Integrately. Queste integrazioni consentono di trigger aggiornamenti in Microsoft Teams in base all'attività di Basecamp.

Esempio, quando si invia un messaggio sul canale Teams quando viene creata un'attività, viene aggiunto un commento, o viene raggiunto un traguardo del progetto. Sebbene non siano profondamente integrati come altri strumenti, questi flussi di lavoro aiutano a portare il monitoraggio delle attività di Basecamp nell'ambiente Teams con il minimo lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Imposta l'accesso dei client all'interno dei modelli di progetto per controllare ciò che i client possono visualizzare e ciò che rimane privato fin dall'inizio.

Collega strumenti esterni come Documenti Google o Notion utilizzando la funzionalità/funzione Doors per integrare il tuo flusso di lavoro.

Monitora i tuoi elenchi da fare con Hill Charts e utilizza Hilltop View per visualizzare tutti i grafici dei progetti su tutti gli account in un'unica schermata.

Limiti di Basecamp

Mancano funzionalità avanzate come diagrammi Gantt, dipendenze e pianificazione degli sprint

Prezzi di Basecamp

Gratis : 0 $

Plus : 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $/mese (tariffa fissa)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,0/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che apprezzo maggiormente di Basecamp è la sua facilità d'uso. Fin dall'inizio, ci si rende conto che non è necessario perdere tempo a configurare una miriade di impostazioni. Tutto è organizzato in modo chiaro: attività, messaggi, calendari, tutto in un unico posto.

Ciò che apprezzo maggiormente di Basecamp è la sua facilità d'uso. Fin dall'inizio, ci si rende conto che non è necessario perdere tempo a configurare una miriade di impostazioni. Tutto è organizzato in modo chiaro: attività, messaggi, calendari, tutto in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Il 70% dei manager utilizza briefing dettagliati sui progetti per definire le aspettative, l'11% si affida ai kickoff di team e il 6% personalizza i kickoff dei propri progetti in base alle attività e alla complessità. Ciò significa che la maggior parte dei kickoff è incentrata sulla documentazione e non sul contesto. Il piano potrebbe essere chiaro, ma è chiaro a tutti, nel modo in cui hanno bisogno di sentirlo? Le funzionalità IA di ClickUp Brain ti aiutano a personalizzare la comunicazione fin dall'inizio. Usalo per riepilogare i documenti di avvio in brief di attività specifici per ruolo, generare piani d'azione per funzione e individuare chi ha bisogno di maggiori dettagli e chi invece ne ha bisogno di meno. 💫 Risultati reali: Hawke Media ha ridotto i ritardi nei progetti del 70% grazie alle funzionalità avanzate di monitoraggio dei progetti e all'automazione di ClickUp.

5. ProjectManager (ideale per pianificare progetti e creare flussi di lavoro)

tramite ProjectManager

Quando il flusso della comunicazione in Teams è fluido senza intoppi ma gli aggiornamenti di progetto inciampano, ProjectManager colma il divario. ProjectManager è uno strumento di project management visivo basato su cloud con diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, elenchi di attività, dashboard e grafici del carico di lavoro.

Con l'integrazione della project management in Teams, puoi creare, cercare e aggiornare le attività utilizzando semplici comandi slash. Le modifiche apportate in Teams si sincronizzano istantaneamente con lo strumento di project management, garantendo l'armonia tra le due piattaforme.

Che si tratti di aggiornare lo stato delle attività da un messaggio del canale o di fare riferimento a un ID attività nella chat, ProjectManager integra i tuoi flussi di lavoro nella collaborazione quotidiana. Offre l'automazione dei flussi di lavoro senza codice in tutte le visualizzazioni del progetto per ridurre la dipendenza dell'organizzazione del progetto dal team IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Assegna e bilancia la capacità del team con grafici del carico di lavoro, roadmap del portfolio e monitoraggio integrato delle risorse/del tempo.

Monitora lo stato del tuo progetto con Project Dashboard, che include sei widget, ovvero stato del progetto, attività, progressi, tempo, costi e carico di lavoro.

Importa i piani dei progetti da Microsoft Excel, CSV o MS Project, mappando i campi e rilevando automaticamente le intestazioni.

Limiti di ProjectManager

Integrazione con limite, soprattutto sull'app; anche il sito web è lento rispetto ad altre app.

Prezzi di ProjectManager

team : 17 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProjectManager?

Ecco una recensione di G2:

L'interfaccia utente è semplice da usare e facilita la comunicazione con gli altri. Offre un ottimo ambiente di lavoro di squadra per svolgere le normali attività di project management. È dotato di un dashboard e di un report di facile utilizzo, che lo rendono uno strumento potente per la gestione dei progetti.

L'interfaccia utente è semplice da usare e facilita la comunicazione con gli altri. Offre un ottimo ambiente di lavoro di squadra per svolgere le normali attività di project management. È dotato di un dashboard e di una reportistica di facile utilizzo, che lo rendono uno strumento potente per la gestione dei progetti.

6. Trello (ideale per il visual project management)

tramite Trello

Trello è uno strumento di project management basato su schede che aiuta i tuoi project manager a organizzare il lavoro in modo visivo. Consideralo come una lavagna digitale su cui puoi trascinare e rilasciare elenchi. Su questi elenchi puoi assegnare titolari e persino effettuare il monitoraggio dei progressi.

All'interno di Trello, puoi trasformare le tue email in attività concrete. Tutto quello che devi fare è inoltrarle alla tua finestra In arrivo Trello e Atlassian Intelligence (IA) le convertirà in attività organizzate, con link pertinenti.

All'interno di Microsoft Teams, Trello consente di convertire i messaggi diretti in un'azione specifica, ad esempio durante una riunione del team. È possibile fissare una bacheca a qualsiasi canale per un accesso rapido, creare nuove schede dai messaggi di chat e ricevere notifiche quando i colleghi commentano, aggiornano un'attività o completano una lista di controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Integra strumenti come UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus e Costello per estendere il tuo flusso di lavoro all'interno di Trello.

Migliora le tue bacheche con i Power-Up che aggiungono funzionalità/funzione come calendari, attività ricorrente, campi personalizzati e reportistica.

Visualizza i dettagli del progetto in diverse visualizzazioni, come Bacheca, Tabella, Calendario, Sequenza, Mappa e Dashboard, per ottenere la chiarezza di cui hai bisogno.

Limiti di Trello

Trello non offre dipendenze tra attività integrate, per cui avrai bisogno di Power-Up come Planyway o Elegantt per simulare la sequenzialità.

Prezzi di Trello

Free: 0 $

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che apprezzo di Trello è la sua semplicità d'uso e la sua immediatezza visiva. Sono una persona a cui piace avere tutto ben organizzato e Trello soddisfa perfettamente questa esigenza. Le bacheche e le schede mi consentono di organizzare le mie attività esattamente come desidero ed è estremamente facile assegnare compiti e monitorare lo stato.

Ciò che apprezzo di Trello è la sua semplicità d'uso e la sua immediatezza visiva. Sono una persona a cui piace avere tutto ben organizzato e Trello soddisfa perfettamente questa esigenza. Le bacheche e le schede mi consentono di organizzare le mie attività esattamente come desidero ed è estremamente facile assegnare compiti e monitorare i progressi.

👀 Lo sapevate? Un gruppo ristretto di 8 persone ha inizialmente creato Microsoft Teams in segreto, dopo che Microsoft aveva deciso di non acquisire Slack, per creare un proprio concorrente. Guidato da Jigar Thakkar e Brian MacDonald, il piccolo team aveva l'ambizioso compito, ovvero l'attività, di creare una piattaforma di collaborazione basata sul 'chattare' per migliorare la suite di produttività di Microsoft e competere con la crescente popolarità di Slack sul posto di lavoro.

7. Jira (ideale per gestire progetti complessi di sviluppo software utilizzando Agile)

Jira è uno strumento di project management progettato per i team di software e ingegneria per fornire lavoro utilizzando flussi di lavoro Agile. Quando in Microsoft Teams si verificano conversazioni su bug, funzionalità/funzione o incidenti, Jira semplifica la loro acquisizione e consente di agire immediatamente.

Utilizzando l'app Jira Cloud, puoi trasformare qualsiasi messaggio di Teams in un problema Jira. Lo scrittore IA integrato ti consente di compilare automaticamente riepilogo/riassunto e descrizioni in base al contesto del messaggio. La scheda del problema appare direttamente nella chat, mostrando stato, assegnatario e priorità.

Da lì, puoi cercare, guardare, aggiornare o commentare i problemi senza mai uscire da Teams. Comandi slash come /jira find, @Jira Cloud o /create aiutano gli utenti a inserire i ticket nella conversazione o a ricevere una notifica quando vengono effettuate le menzioni o assegnati.

Le automazioni in Jira possono anche inviare attività chiave, come transizioni di problemi o nuove segnalazioni di bug, direttamente nei canali di Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Crea elementi di lavoro direttamente dalle conversazioni di Teams utilizzando un agente AI per project management

Aggiorna i problemi Jira (assegna, commenta, modifica lo stato o la priorità) direttamente dall'interfaccia di Teams.

Utilizza un backlog dinamico per dare priorità alle attività e pianificare i sprint per bilanciare il carico di lavoro del team.

Limite di Jira

L'integrazione con Teams si basa su regole di automazione Jira (ad es. webhook) soggette a limiti di esecuzione.

Prezzi di Jira

Gratis : Free Forever per 10 utenti

Standard : 8 $ al mese per utente

Premium : 14 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di Jira è che tutto è raccolto in un unico posto ed è facile gestire progetti complessi. La sua capacità di personalizzare i flussi di lavoro, creare ticket descrittivi e monitorare visivamente i progressi aiuta davvero nell'organizzazione.

Ciò che mi piace di più di Jira è che tutto è raccolto in un unico posto ed è facile gestire progetti complessi. La sua capacità di personalizzare i flussi di lavoro, creare ticket descrittivi e monitorare visivamente i progressi aiuta davvero nell'organizzazione.

8. Teamwork (ideale per la gestione delle risorse)

tramite Teamwork

Teamwork è una piattaforma di project management e delle risorse progettata per le aziende orientate al cliente. Risolve la discrepanza tra conversazione e azione per i team orientati al cliente che lavorano all'interno di Microsoft Teams.

Grazie all'integrazione con Teams, gli utenti non devono cambiare app: rimangono in Teams e trasformano il chatattare in un lavoro strutturato. Ciò riduce lo sforzo richiesto e crea trasparenza sui risultati finali.

Le schede Teamwork fissate nei canali di Teams conferiscono visibilità alle bacheche di progetto (come Kanban o Gantt) a tutti. È anche possibile aggiungere aggiornamenti sulle attività e la sincronizzazione delle scadenze all'interno di Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Aggiorna le attività direttamente da Teamwork Spaces e collega i progetti a Spaces per centralizzare le SOP e i brief dei client.

Crea attività di Teamwork dai messaggi di Teams selezionando un messaggio e convertendolo direttamente in un'attività, completa di selezione del progetto, data di scadenza, assegnatario e tag tramite shortcode.

Commenta e rispondi alle attività, visualizza gli aggiornamenti e collabora nel contesto senza tornare all'app Teamwork.

Limiti del lavoro di squadra

Mentre le attività e i commenti vengono sincronizzati tra Teamwork e Teams, i modelli, le impostazioni di automazione o i flussi di lavoro amministrativi devono comunque essere gestiti nel portale Teamwork.

Prezzi per il lavoro di squadra

Gratis : 0 $

Consegna : 13,99 $ al mese per utente

Grow : 25,99 $ al mese per utente

Scala: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Ecco una recensione di G2:

Il lavoro di squadra ci consente di condividere facilmente il carico di lavoro tra i colleghi con una visibilità totale dei progressi compiuti fino a quel momento. I lavori vengono assegnati, monitorati e archiviati con la semplicità di completare, il che significa che tutto il nostro team ha una visione d'insieme continua.

Il lavoro di squadra ci consente di realizzare la condivisione del carico di lavoro tra i colleghi con una visibilità totale dei progressi stati compiuti fino a quel momento. I lavori vengono assegnati, sottoposti a monitoraggio e archiviati con la semplicità di completare, il che significa che tutto il nostro team ha una visione d'insieme continua.

👀 Lo sapevi? Nel 2019, Microsoft ha annunciato che Skype for Business sarebbe stato ritirato a favore di Teams. La transizione è stata completata nel 2021, rendendo Teams lo strumento di comunicazione di punta di Microsoft.

9. Todoist (ideale per la gestione delle attività)

tramite Todoist

L'app di gestione delle attività Todoist aiuta gli utenti a catturare pensieri, organizzare progetti e stabilire le priorità delle azioni in ambito personale e professionale utilizzando l'input in linguaggio naturale.

Gli utenti possono trasformare rapidamente qualsiasi messaggio di Teams in un'attività di Todoist senza uscire dalla chat: basta cliccare sul menu "Altre azioni" su un messaggio e selezionare "Aggiungi attività a Todoist".

Oltre all'integrazione nativa, Todoist funziona anche con strumenti di automazione senza codice come Zapier per automatizzare i flussi di lavoro tra Microsoft Teams e Todoist. Ad esempio, puoi creare automaticamente un'attività Todoist quando viene pubblicato un nuovo messaggio Teams in un canale specifico, o inviare una notifica Teams quando un'attività è completata. Queste integrazioni riducono il lavoro manuale e mantengono tutti in sincronizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Utilizza le visualizzazioni filtrate per creare qualsiasi visualizzazione desideri, esempio tutte le attività etichettate con @waiting nel tuo progetto "Lavoro".

Condivisione di tutte le attività e i dettagli di Todoist con i tuoi team direttamente da Microsoft Teams.

Imposta scadenze e priorità per i tuoi progetti

Limiti di Todoist

Temi e icone con limite nella versione gratis

Prezzi di Todoist

Principiante : 0 $

Pro : 2,50 $ per utente/mese

Aziendale: 8 $ + tasse locali per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Ecco una recensione di G2:

Utilizzo Todoist dal 2016. Finora ho completato 57.500 attività. Negli ultimi anni ho assistito a molti stati nella vita di questo programma. Penso che sia un programma facile da usare con molti strumenti e opzioni utili. Non riesco a immaginare la mia vita senza uno strumento come Todoist.

Utilizzo Todoist dal 2016. Finora ho completato 57.500 attività. Negli ultimi anni ho assistito a molti stati nella vita di questo programma. Penso che sia un programma facile da usare con molti strumenti e opzioni utili. Non riesco a immaginare la mia vita senza uno strumento come Todoist.

10. Zoho Projects (ideale per la project management scalabile)

tramite Zoho Progetti

Il rapporto di Grammarly stima che le aziende statunitensi subiscano perdite annuali pari a 1,2 trilioni di dollari a causa di errori di comunicazione. Una delle probabili ragioni? Il project management che avviene al di fuori dello strumento di comunicazione principale del tuo team.

Zoho Projects si integra profondamente con Microsoft Teams per colmare questa lacuna, trasformando la conversazione in una collaborazione strutturata. Porta elenchi di attività, diagrammi Gantt, attività cardine e monitoraggio dei problemi direttamente nell'interfaccia di Teams.

Puoi fissare intere visualizzazioni di progetto come schede all'interno dei canali, creare attività dai messaggi di chat e utilizzare il bot Zoho Projects per assegnare il lavoro, impostare scadenze e spuntare i risultati finali.

Quando un membro del team segnala un ostacolo nella chat, non è necessario copiarlo in un altro strumento. Trasforma quel messaggio in un'attività, assegnala immediatamente e vedila riflessa immediatamente nella dashboard del tuo progetto in Microsoft Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Progetti

Automatizza i flussi di lavoro dei progetti utilizzando Blueprint Editor, definendo lo stato delle attività e attivando trigger come aggiornamenti dei campi o avvisi email.

Offre supporto alla gestione del portfolio progetti tramite grafici Gantt incrociati, dashboard del portfolio e integrazione con Zoho Analytics per reportistica più approfondita.

Trigger automazioni intelligenti con funzioni personalizzate, esempio riassegna automaticamente i problemi, avvisa le parti interessate tramite SMS o email, chiama i webhook o esegui logiche complesse.

Limiti di Zoho Project

Solo gli utenti che fanno parte del portale Zoho Projects possono accedere alle schede di progetto nei canali di Teams.

Prezzi di Zoho Progetti

piano Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Progetti?

Ecco una recensione di G2:

Zoho Projects è sorprendentemente facile da usare per essere uno strumento di project management completo con funzionalità/funzione. Siamo riusciti a iniziare rapidamente senza alcuna complessa procedura di onboarding.

Zoho Projects è sorprendentemente facile da usare per essere uno strumento di project management completo. Siamo riusciti a iniziare rapidamente senza alcuna complessa procedura di onboarding.

🧠 Lo sapevate? Henry L. Gantt, ingegnere meccanico e consulente gestionale americano, inventò il grafico di Gantt negli anni '10 del Novecento per rappresentare visivamente le attività di un progetto in relazione al tempo.

11. Hive (ideale per semplificare project management)

tramite Hive

Quando gestisci dei progetti, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un'altra scheda da controllare. Hive aiuta i team a pianificare ed eseguire il lavoro con strumenti integrati per il monitoraggio del tempo e la gestione del carico di lavoro. Le sue dashboard mostrano l'attività dell'area di lavoro in tempo reale ed è possibile regolare i filtri e i widget per concentrarsi su ciò che conta.

L'integrazione di Hive ti consente di accedere a tutte le funzionalità dell'app Hive direttamente all'interno di MS Teams. Puoi anche accedere all'area di lavoro del progetto direttamente all'interno dei canali in cui il tuo team collabora.

Basta aggiungere un progetto come elemento fissato per fornire a tutti l'accesso in tempo reale alle attività, alle tempistiche e agli aggiornamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Visualizza i tuoi progetti utilizzando otto diverse visualizzazioni di progetto.

Scambia messaggi aziendali specifici per il team e il progetto con la funzionalità di messaggistica integrata di Hive.

Centralizza i feedback utilizzando moduli di richiesta personalizzabili e flussi di approvazione, senza più dover seguire lunghe catene di email.

Limiti di Hive

Non è possibile aggiungere allegati a file o contenuti multimediali direttamente alle schede delle attività, ma solo testo.

Prezzi di Hive

Free

Starter : 1,50 $ al mese per utente

Teams : 5 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hive?

Ecco una recensione di G2:

Hive aiuta davvero il nostro team a rimanere organizzato su molti progetti diversi. Siamo un grande team di circa 21 persone che lavorano in campus diversi. Hive ci permette di mantenere la sincronizzazione e l'orario puntuale, come se fossimo tutti nello stesso ufficio.

Hive aiuta davvero il nostro team a rimanere organizzato su molti progetti diversi. Siamo un grande team di circa 21 persone che lavorano in campus diversi. Hive ci permette di mantenere la sincronizzazione e l'orario puntuale, come se fossimo tutti nello stesso ufficio.

Scegli ClickUp ed elimina la dispersione del lavoro

La comunicazione è importante, ma è l'esecuzione che fa la differenza. Troppo spesso i team passano ore a discutere elementi che non vengono mai realizzati al di fuori delle riunioni.

Se stai cercando un software di project management che lavori dove il tuo team già comunica, l'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams è la soluzione migliore.

Trasforma le conversazioni in attività tracciabili, così puoi convertire istantaneamente i messaggi in cose da fare, assegnare il lavoro e monitorare lo stato.

Vuoi che i tuoi team di project management siano la versione più efficiente di sé stessi. E ClickUp lo rende possibile grazie alla sua suite di funzionalità/funzione.

