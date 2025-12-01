Come gestire il budget di un progetto in 7 semplici passaggi (con consigli e modelli)

La gestione del budget ha una cattiva reputazione: la gente la associa a noiosi fogli di calcolo e lunghe note spese. Ma la gestione dei budget di progetto è in realtà una forma d'arte e, per chi lavora nelle agenzie, è essenziale per il modello di business della propria azienda.

Un buon budget di progetto è molto più di una semplice questione di soldi: è un contesto. È uno strumento che aiuta a raccontare cosa sta facendo il tuo team e quanto bene lo sta facendo.

Questo approccio alla gestione del budget di progetto ti aiuta a vedere, in tempo reale, cosa funziona e cosa no. Qualunque sia il metodo di project management per la gestione dei progetti che preferisci, deve aiutarti a creare un budget di progetto che dia risultati. Ecco i passaggi da seguire per impostare e effettuare il monitoraggio di ogni budget di progetto di cui sei responsabile.

Che cos'è un budget di progetto?

Il budget di un progetto è un piano finanziario che delinea i costi stimati di tutte le attività necessarie per completare il progetto con esito positivo. Include tutte le risorse necessarie per un progetto, quali materiali, attrezzature, manodopera e altre spese.

Il budget di project management non è semplicemente “20.000 dollari”. È una chiara ripartizione di come spenderai quei 20.000 dollari e perché li spenderai in quel modo.

In teoria, un nuovo assunto dovrebbe essere in grado di entrare nel tuo ufficio o nella tua agenzia e gestire il budget che hai creato senza bisogno di ulteriori indicazioni. Purtroppo, gestire i budget dei progetti non è proprio facile senza l'approccio e gli strumenti giusti.

Cosa dovrebbe essere incluso nel budget di un progetto?

Monitoraggio delle spese nelle dashboard di ClickUp Creazione di report di budget con i dashboard in ClickUp

Come punto di partenza, il tuo budget dovrebbe includere tre elementi:

Costi totali del progetto : manodopera, materiali e attrezzature

Come verranno allocate le risorse : le allocazioni del budget del progetto sono in genere suddivise in base ai risultati attesi

Una sequenza del progetto : questa suddivide quando prevedi di spendere i fondi associati a ciascun risultato del progetto : questa suddivide quando prevedi di spendere i fondi associati a ciascun risultato del progetto

Tra poco approfondiremo come integrare ciascuna di queste componenti nel tuo budget.

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Perché è importante gestire il budget di un progetto?

Poiché il tuo budget include informazioni sul contesto del tuo progetto, può essere utilizzato per guidare e effettuare il monitoraggio del tuo team. Una buona gestione del budget può aiutarti a:

Controllo dell'ambito del progetto: Tutti i project manager delle agenzie hanno avuto a che fare con quel client che continua a cambiare le proprie aspettative. Una gestione attiva del budget ti permette di verificare se queste modifiche rientrano Tutti i project manager delle agenzie hanno avuto a che fare con quel client che continua a cambiare le proprie aspettative. Una gestione attiva del budget ti permette di verificare se queste modifiche rientrano nell'ambito originale del progetto o se è necessario discutere per ridefinire le aspettative.

Controllo dei costi del progetto: Tenere traccia delle spese man mano che procedi ti consentirà di individuare tempestivamente eventuali sforamenti prima di arrivare al punto in cui non avrai fondi sufficienti per portare a termine il progetto. Le variazioni di costo sono spesso fuori dal tuo controllo (o da quello del tuo team), ma il modo in cui le affronti è sotto il tuo controllo — se le individui in tempo.

Monitoraggio dei progressi: quando le voci di bilancio del progetto sono collegate ai risultati attesi, è facile capire a che punto sei con ogni attività. Se non hai speso i fondi, ad esempio, per i font necessari alla pagina web, saprai che la fase di progettazione non è completata.

Pianificazione dei progetti futuri: monitorare lo stato del budget del progetto ti aiuterà a fare una stima più accurata per il tuo prossimo progetto. Potrai individuare i punti in cui le tue proiezioni non corrispondono alla realtà e migliorare le tue capacità di previsione.

Come gestire il budget di un progetto in 7 passaggi

Ora che sai quanto sia complessa la gestione del budget di un progetto, potresti sentirti un po' intimidito. Non preoccuparti! Con un po' di pianificazione, chiunque può eccellere nella gestione dei budget di progetto. Vediamo passo dopo passo come costruire e gestire un budget.

1. Crea una bozza del progetto passo dopo passo

Ti consigliamo di iniziare con un piano di progetto completo, elaborato in collaborazione con il tuo team di progetto e tutte le parti interessate. A questo punto non avrai nemmeno dei numeri su cui lavorare, ma va bene così!

Un buon budget di progetto richiede che tu conosca l'intero ambito del progetto e ogni risultato finale di cui il tuo team sarà responsabile.

Dai un'occhiata a questi modelli di note spese!

💡 Suggerimento da esperto: la vista Sequenza in ClickUp ti offre una panoramica ideale per aiutarti a pianificare il budget del tuo progetto.

La vista Sequenza in ClickUp

Solo perché lo chiamiamo "schema", non significa che sia sommario. Dovrai suddividere ogni risultato atteso in una sequenza di passaggi, in modo da poter vedere tutte le risorse necessarie.

Supponiamo che il tuo progetto sia un pacchetto pubblicitario sui social media. Per gestire i budget di progetto, i membri del team dovranno:

Ideazione della campagna

Scrivi e effettua la modifica del testo

Seleziona e acquista immagini stock

Realizza la campagna

Monitorare e fornire la reportistica sulle prestazioni

Coinvolgi i membri del tuo team per verificare le attività secondarie di ciascun deliverable. Sono loro a creare regolarmente tali deliverable di progetto, quindi conoscono ogni aspetto della realizzazione del prodotto finale.

Bonus: modelli per la contabilità!

2. Elenca tutte le risorse necessarie

Il tempo è denaro, così come lo sono risorse quali i freelance, la formazione e la ricerca. Ogni passaggio compiuto dal tuo team richiederà almeno una di queste cose.

Per ogni attività secondaria, fai un elenco di tutte le risorse necessarie. Ecco alcune risorse comuni dei progetti:

Membri del team: Quanti dipendenti interni lavoreranno al progetto e per quanto tempo? Sarà necessario assumere anche dei freelance?

Attrezzature e licenze: Avrai bisogno di attrezzature fisiche o strumenti online? Li acquisterai direttamente o pagherai un canone di licenza? E, in quest'ultimo caso, per quanto tempo?

Formazione: Quali competenze dovranno acquisire i tuoi dipendenti che ancora non possiedono? Quali risorse useranno per acquisire tali competenze e quanto tempo ci vorrà?

Ricerca: dovrai acquistare studi di settore o studi pilota per capire a cosa risponderà il tuo pubblico di riferimento?

Viaggi e ospitalità: Qualcuno ha in programma di recarsi presso la posizione di un cliente, organizzare pranzi aziendali o prenotare un servizio di ridesharing per svolgere attività legate al progetto?

Servizi professionali: Intendi avvalerti di Intendi avvalerti di consulenti o altri esperti per guidare il tuo progetto?

Potresti avere altre spese, come quelle relative agli acquisti e all'IT, legate al budget del tuo progetto, ma l'elenco sopra riportato copre le risorse più comuni richieste a team come il tuo.

Prova le lavagne online Un brainstorming efficace con le lavagne online di ClickUp aiuta a prevedere il fabbisogno di risorse del progetto

💡 Consiglio da esperto: elabora un elenco dei requisiti relativi alle risorse in collaborazione con gli stakeholder sulle lavagne online di ClickUp

Correlati: Modelli di elenchi prezzi!

3. Assegnare un costo a ciascuna risorsa

Una volta suddiviso il progetto in tutte le risorse necessarie, è il momento di calcolare il costo complessivo di tutte queste risorse.

Esistono quattro modi per stimare il budget di un progetto. Leggi le descrizioni dei metodi riportate di seguito e scegline uno in base alla struttura della tua agenzia e agli strumenti disponibili.

Processo 1: l'approccio top-down

Se disponi già dell'importo in dollari stanziato per il progetto, il tuo compito è determinare cosa puoi realizzare con il denaro a tua disposizione. Assegna un determinato importo a ciascun risultato finale in base all'intensità di risorse richiesta da ogni passaggio. Successivamente, i project manager dovrebbero assegnare tutte le attività secondarie.

La definizione del budget con un approccio top-down potrebbe richiedere di ridimensionare l'ambito del progetto e di pensare a modi più convenienti per raggiungere i tuoi obiettivi.

Processo 2: L'approccio bottom-up

Assegna un importo in dollari a ciascuna risorsa che hai elencato nel passaggio precedente, quindi somma il tutto per ottenere il budget finale del progetto. Dovrai stimare le ore di lavoro, le tariffe dei freelance e i costi degli strumenti per ottenere una cifra accurata. Chiedi aiuto al tuo team (o ai project manager) se non sei sicuro di cosa sia ragionevole per un determinato elemento.

💡 Suggerimento da esperto: prova la vista Carico di lavoro per una pianificazione e un utilizzo efficaci delle risorse

Utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp per vedere chi è in anticipo o in ritardo e trascina facilmente le attività per riallocare le risorse

Processo 3: Analogo

Cerca un progetto precedente simile a quello per cui stai preparando il budget e utilizza i costi effettivi di quel progetto come stima di ciò che ti servirà per questo progetto. Questo metodo funziona solo se 1) i costi del tuo progetto passato includevano confronti tra costi stimati ed effettivi e note su eventuali spese impreviste e 2) i due progetti sono praticamente identici in termini di portata.

Processo 4: L'approccio in tre punti

Questo metodo richiede di redigere tre diversi budget e poi calcolarne la media. Dovrai calcolare:

Il budget dello scenario ideale: ogni passaggio viene completato nel minor tempo possibile e tutte le risorse necessarie sono disponibili al prezzo più basso possibile. Un budget per lo scenario peggiore: si accumulano ritardi e si devono pagare straordinari o costi di urgenza, si devono acquistare attrezzature più costose e così via. Uno scenario di budget molto probabile: le persone rispettano in gran parte le scadenze, anche se alcuni passaggi richiedono un po' più di tempo del piano, e non ottieni i prezzi più bassi, ma non paghi nemmeno costi eccessivi.

Prendi questi tre numeri e calcola la media per ottenere il tuo budget totale. Valuta di dare un peso maggiore a uno rispetto agli altri, a seconda dello scenario che ritieni più probabile.

Se sei indeciso tra i diversi metodi di stima del budget del progetto, non preoccuparti! Puoi sempre combinarli. Ad esempio, puoi utilizzare stime bottom-up per costruire il budget del tuo progetto per il metodo dei tre punti.

Bonus: modelli di proposta di budget!

4. Aggiungi una riserva per imprevisti

Le riserve per imprevisti sono il fondo di emergenza nel caso in cui si dovesse davvero arrivare al budget previsto per lo scenario peggiore. Si tratta di una parte essenziale del tuo piano di gestione dei rischi di costo.

In genere, il fondo di riserva sarà pari al 5-10% del budget totale del progetto. Potresti non dover attingere spesso al fondo di riserva, il che è ottimo!

Ma ogni budget di progetto dovrebbe averli, per ogni evenienza. Gestire i budget di progetto è un po' meno stressante quando sai di avere un backup!

Bonus: modello di Business Model Canvas

5. Documenta il tuo budget

Una volta che hai tutti i tuoi deliverable e gli allegati relativi, è il momento di redigere un documento di budget ufficiale. Noi adoriamo usare ClickUp per la definizione del budget dei progetti (e abbiamo effettuato la condivisione di alcuni modelli utili qui sotto!).

💡 Consiglio da esperto: ClickUp Docs ti aiuta a documentare il budget del tuo progetto in modo sicuro e collaborativo.

Se non utilizzi (ancora) ClickUp, ti consigliamo di utilizzare un software gratuito per la gestione dei progetti piuttosto che un foglio di calcolo. Una buona app semplifica l'organizzazione e l'aggiornamento di tutte le informazioni che devi includere.

A proposito, il documento relativo al budget del progetto dovrebbe includere:

Ogni deliverable (e tutte le attività secondarie relative a ciascuno), insieme alle date di scadenza finali e alle scadenze interne. Elenca sotto ogni attività secondaria gli elementi con tutte le risorse necessarie e il relativo costo previsto. Quando prevedi di spendere il denaro per ciascuna risorsa in base alla pianificazione del progetto. Uno spazio in cui creare un elenco dei costi effettivi e delle date di spesa, in modo da poter aggiornare il budget man mano che il progetto procede. Chi è responsabile di ciascun elemento: chi raccoglierà le ricevute di viaggio? Chi controllerà le fatture dei freelance?

Una volta raccolte tutte queste informazioni, somma i costi totali per ogni deliverable o attività cardine per calcolare il budget previsto per il progetto.

Ottieni immediatamente un quadro dello stato di avanzamento in base a attività cardine, attività, tempi, operazioni e altro ancora per gestire i budget dei progetti in tempo reale

E come ultimo passaggio, chiedi ai membri del tuo team che lavorano al progetto di rivedere (ancora una volta) il budget per assicurarti di non aver tralasciato nulla. È molto meglio individuare un errore in questa fase piuttosto che a metà del processo di definizione del budget del progetto.

📮 ClickUp Insight: il 78% degli intervistati nel nostro sondaggio elabora piani dettagliati nell'ambito dei propri processi di definizione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire facilmente gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono una chiara rappresentazione visiva dello stato del tuo lavoro, mettendolo in evidenza e offrendoti maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati concreti: gli utenti di ClickUp affermano di poter gestire circa il 10% di lavoro in più senza andare in burnout.

6. Fai approvare il budget del tuo progetto

Puoi presentare il tuo budget a un client o semplicemente inviarlo al tuo capo o ad altre parti interessate. Adatta la tua richiesta al pubblico.

Assicurati però di includere dettagli che dimostrino come il tuo budget porterà ai risultati desiderati del progetto e come un'eventuale riduzione dei fondi comporterà modifiche all'ambito del progetto. Il lavoro svolto nei passaggi precedenti ti consentirà di giustificare facilmente la richiesta di budget per il progetto.

Trasforma i commenti in attività di ClickUp o assegnali per trasformare immediatamente le idee in elementi di azione concreti

7. Monitora (e modifica) il tuo budget

Il tuo budget può aiutarti a effettuare il monitoraggio dei progressi e a controllare i costi e l'ambito del progetto solo se lo mantieni aggiornato. Non è necessario aggiornare il budget subito dopo ogni acquisto, ma dovresti dedicare del tempo ad aggiungere le spese e valutare se ti stai allontanando troppo dai costi stimati.

La frequenza ottimale degli aggiornamenti varia in base alla durata di ciascuna fase e/o al tempo che intercorre tra un deliverable e l'altro. Un budget che prevede una spesa pubblicitaria elevata sui social media potrebbe richiedere un aggiornamento ogni pochi giorni; un budget di progetto per un sito web di 200 pagine potrebbe invece essere gestito con un controllo settimanale o bisettimanale.

💡 Suggerimento da esperto: i campi personalizzati in ClickUp ti aiutano a identificare rapidamente le variazioni nella spesa del progetto rispetto al budget.

Se riscontri gravi discrepanze tra la spesa preventivata e quella effettiva, passa alla modalità di mitigazione. Innanzitutto, cerca di capire cosa è andato storto. Hai tralasciato un'attività secondaria che ha richiesto un'intera giornata di lavoro al tuo freelance? Il client ha stravolto il piano di progetto a metà del lavoro, costringendoti a tornare indietro?

È semplice assegnare un valore monetario alle attività per mantenere i budget dei progetti sotto controllo

Ogni volta che individui un errore, verifica se si è ripetuto in altre fasi e nei risultati finali. Infine, controlla se il tuo fondo di riserva coprirà il superamento imprevisto. In caso contrario, puoi riallocare le risorse o trovare un modo per utilizzare meno risorse per eventuali altre attività secondarie che il tuo team non ha ancora iniziato?

Oppure hai bisogno di discutere altre opzioni?

Queste discussioni potrebbero coinvolgere i tuoi superiori o il client, e non sono certo piacevoli. Ma prima le affronti, più probabilità avrai di trovare una soluzione che vada bene almeno a tutti, anche se non è l'ideale.

Assicurati che ogni modifica venga registrata nel budget del progetto insieme alle note, in modo da poter ricordare cosa è andato storto e pianificare il piano delle spese in modo accurato in futuro.

Dai un'occhiata a questi modelli di contabilità generale!

7 modelli per la gestione dei budget dei progetti

A questo punto, sai bene che la gestione del budget di un progetto è complessa: perché non semplificarti la vita con un modello? Risparmierai tempo nella configurazione e avrai accesso alle eccellenti dashboard di ClickUp, che ti aiuteranno a visualizzare il budget e lo stato di avanzamento del tuo progetto.

Ecco sette dei nostri modelli gratuiti preferiti per il budget dei progetti su ClickUp che ti renderanno un esperto nella gestione del budget in men che non si dica:

1. Modello di schema di progetto ClickUp

Scarica questo modello Definisci rapidamente il tuo progetto con il modello di schema di progetto di ClickUp

Dato che il processo di definizione del budget inizia con una bozza completa del progetto, perché non iniziare il tuo processo con il modello di bozza di progetto di ClickUp? Ha spazio a sufficienza per aggiungere tutto ciò che ti serve per la pianificazione pre-budget:

Contesto del progetto

Introduzione al progetto

Obiettivi

Vincoli e ipotesi

Sequenza

Risultati chiave

Bilancio e investimenti

Questo non sarà l'unico modello di cui avrai bisogno per gestire al meglio il budget di un progetto, ma sarà il primo modello che dovresti utilizzare durante il processo di definizione del budget.

Ideale per: Creare un piano di progetto completo su cui basare i calcoli del budget del progetto.

2. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

Scarica questo modello Calcola i costi delle risorse per il tuo progetto con il modello di matrice delle risorse di progetto di ClickUp

Le stime dei costi richiedono matematica... molta matematica. Il modello di matrice delle risorse del progetto di ClickUp ti guida attraverso questi calcoli indicandoti dove inserire i numeri e calcolando gli importi finali con i campi formula.

Utilizzalo per stimare i costi di tutti i tipi di risorse (manodopera, attrezzature, spese generali, strumenti SaaS e materie prime), quindi non esitare a utilizzarlo anche per i progetti più insoliti. Le viste di questo modello includono:

Guida introduttiva

Bacheca Kanban

Modulo di inserimento delle risorse

Elenco delle risorse

Tabella dei costi

Sequenza

Queste funzionalità/funzioni semplificano l'inserimento delle stime dei costi, la pianificazione del project management delle risorse e la verifica dello stato del budget in qualsiasi momento della Sequenza di bilancio.

Ideale per: calcolare in modo efficiente tutti i costi delle risorse per la preparazione del budget del progetto.

3. Modello ClickUp per la gestione dei progetti con budget

Scarica questo modello Tieni facilmente traccia del tuo budget e aumenta la redditività dei progetti con il modello di project management con budget di ClickUp

Il modello di project management con budget di ClickUp è progettato per aiutarti a rispettare il budget e a rimanere in linea con gli obiettivi.

Con questo modello potrai:

Organizza le attività in fasi sequenziali

Dai priorità alle attività in base ai vincoli di budget

Tieni traccia dello stato e dei costi in tempo reale

Classifica e aggiungi nove attributi quali Budget residuo, Budget del progetto, Fase del progetto, Rientra nel budget e Note.

La vista "Calendario del progetto" consente di pianificare la Sequenza e le attività cardine del progetto. La vista "Budget" aiuta a gestire e effettuare il monitoraggio delle spese associate al progetto.

Ideale per: Gestire con facilità i budget e la redditività dei progetti.

4. Modello di analisi dei costi di ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia di tutti i costi del progetto in modo efficiente e valuta il loro impatto con il modello di analisi dei costi di ClickUp

Con il modello di analisi dei costi di ClickUp, puoi valutare in modo rapido e accurato l'impatto dei costi sull'esito positivo di un progetto, tramite il monitoraggio e l'analisi dei costi in un unico posto.

Apri 6 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come Variabili di costo, Variabili di beneficio, Profilo dei costi dell'anno in corso, Analisi e Guida introduttiva, in modo da poter analizzare tutto a colpo d'occhio.

Il modello offre ai project manager un modo semplificato per il monitoraggio delle spese e l'individuazione delle aree di potenziale risparmio.

Ideale per: Analizzare i costi dei progetti per individuare margini di miglioramento dell'efficienza.

5. Modello di richiesta e approvazione del progetto ClickUp

Scarica questo modello Il modello "Richiesta e approvazione progetto" di ClickUp ti aiuta a semplificare il processo di richiesta, monitoraggio e approvazione dei nuovi progetti

Se desideri uno strumento di monitoraggio più avanzato e approfondito rispetto al modello "Project Deliverables", prova il modello "Project Request and Approval" di ClickUp.

È dotato di viste predefinite di tipo Elenco, Kanban e Gantt, così potrai organizzare la tua lista delle cose da fare e visualizzare la tua Sequenza a colpo d'occhio.

L'elenco predefinito richiede solo l'aggiunta dei dettagli, quindi non dovrai costruire il tuo progetto da zero.

In ClickUp sono presenti sei campi personalizzati , tra cui budget, spesa e budget residuo.

Puoi impostare date di scadenza e priorità, il che può aiutarti a orientare gli adeguamenti del budget qualora si rendessero necessari.

Ideale per: il monitoraggio e la gestione di tutte le richieste e le approvazioni relative al progetto.

6. Modello ClickUp per la gestione dei costi del progetto di project management

Scarica questo modello Tieni traccia di tutti i budget dei tuoi progetti con il modello di project management dei costi di ClickUp

Se hai molti budget di progetto da gestire, utilizza il modello di project management dei costi di progetto di ClickUp per avere una vista dettagliata di tutto. Questo modello include sei stati (per coprire ogni fase, dai nuovi progetti ai budget in evoluzione fino ai progetti completati) e sei viste:

Elenco dei progetti

Tabella dei costi del progetto

Bacheca del processo di approvazione

Guida introduttiva

Calendario

Modulo di richiesta dei costi del progetto

È l'unico modello di project management del budget del progetto che ti permetterà di avere tutto sotto controllo e ti garantirà un'organizzazione impeccabile.

Ideale per: monitoraggio e visualizzazione dei budget di progetto su più progetti.

7. Modello di deliverable di progetto ClickUp

Scarica questo modello Pianifica i risultati finali del progetto, effettua il monitoraggio dello stato e mantieni il progetto entro il budget con il modello "Risultati finali del progetto" di ClickUp

A questo punto, sai quanto sia importante suddividere il budget del progetto per deliverable (e poi per attività secondarie). Il modello "Project Deliverables" di ClickUp include campi personalizzati per il budget, il budget residuo e le spese sostenute finora.

Offre sei visualizzazioni, tra cui una vista Gantt e un elenco di budget di progetto, oltre a un'automazione che pubblica un commento quando un campo personalizzato viene modificato da un team leader o da un project manager.

In altre parole, questo modello è uno strumento di monitoraggio del budget in tempo reale pronto per l'uso da parte delle agenzie. Gestire i budget dei progetti sarà un gioco da ragazzi con questo modello al tuo fianco.

Ideale per: monitoraggio in tempo reale dei budget dei progetti in base ai risultati attesi.

Gestione dei budget di progetto: best practice per un esito positivo

Seguendo queste best practice, i project manager possono gestire efficacemente i propri budget, garantendo che i progetti vengano completati nei tempi previsti e nel rispetto dei vincoli finanziari, mantenendo al contempo gli standard di qualità.

Semplifica il project management del budget del progetto con ClickUp

L'esito positivo nella gestione del budget significa il successo del progetto... quindi prenditi il tempo necessario per costruire un processo di definizione del budget accurato e ben ponderato. Tuttavia, non finisce qui.

L'esito positivo deriva dalla gestione dei budget di progetto durante l'intero ciclo di vita del progetto, per garantire che non vi siano scostamenti significativi. Quando ci sono molte attività in corso, questo può richiedere tempo prezioso. Ecco perché i project manager si affidano a strumenti specializzati come ClickUp.

Combina le tue conoscenze con i nostri ottimi strumenti, disponibili a diversi prezzi convenienti, per definire budget che porteranno a un esito positivo per i tuoi progetti.

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