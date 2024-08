10 modelli e campioni di schemi di progetto in Word e ClickUp

Come una squadra di cucina armata di un piano di menù per una festa, una squadra con un programma può ottenere grandi risultati.

Uno schema di progetto aiuta a organizzare i pensieri, a suddividere i compiti in parti gestibili e a stabilire una direzione per il completamento del progetto. La creazione di uno schema costringe il team a riflettere sul processo di esecuzione di un progetto. In questo modo, le componenti astratte della visione, delle opportunità e delle sfide del progetto si uniscono in un unico documento piano d'azione concreto .

Considerate lo schema anche come uno strumento di comunicazione. È un documento persuasivo e autorevole che mette d'accordo tutte le parti interessate su obiettivi del progetto e aspettative. In caso di dubbi su come affrontare al meglio un progetto o un compito, potete fare riferimento al vostro schema per orientare la vostra decisione.

La creazione di una bozza di progetto è essenziale per qualsiasi progetto di successo e l'utilizzo di un modello di bozza di progetto può accelerare il processo. Per aiutarvi a iniziare, abbiamo preparato 10 diversi modelli ed esempi di bozza di progetto in Word e in ClickUp .

Cos'è un modello di schema di progetto?

Una bozza di progetto è una panoramica di alto livello degli obiettivi e delle finalità di un progetto. Deve includere un piano d'azione che identifichi compiti, risorse, tempistiche, scadenze, personale coinvolto e altri dettagli necessari per il completamento del progetto. Gli schemi sono generalmente utilizzati per definire le tappe principali e i tracciare i progressi durante l'intero ciclo di vita di un progetto.

I modelli di schemi di progetto sono dotati di layout ed elementi visivi preformattati. I modelli più sofisticati sono dotati di automatismi e consentono di collegare attività e commenti a diverse viste. Sia che abbiate bisogno di una bozza semplice o complessa, dimenticatevi di creare documenti di bozza da zero. Quando si lanciano nuovi progetti, è possibile utilizzare un modello di schema di progetto.

Cosa rende un buon modello di schema di progetto?

Un buon modello di schema di progetto fornisce una struttura e un quadro di riferimento per il progetto ed è sufficientemente chiaro da consentire agli stakeholder di comprendere rapidamente il progetto piano di progetto proposto . Include anche uno spazio per i membri del team per aggiungere le proprie note, commenti o compiti. Il modello deve essere abbastanza flessibile da poter essere modificato o adattato alle componenti uniche del progetto.

Scegliete un modello che fornisca istruzioni chiare ed esempi per la compilazione delle diverse sezioni. È preferibile un modello che possa essere integrato nel vostro strumenti di gestione del progetto in modo da poter collegare facilmente le attività e i file e assegnare gli elementi ai membri del team.

10 Modelli di schemi di progetto

Abbiamo raccolto una selezione di 10 modelli ed esempi di schemi di progetto in Microsoft Word e Clickup. Questi modelli sono stati pensati per fornire un punto di partenza per il vostro progetto, oltre a darvi gli strumenti per personalizzarli in base alle vostre esigenze specifiche.

1. Modello di bozza di progetto ClickUp

Iniziate il vostro progetto con il piede giusto con questo modello di ClickUp

Il Modello di schema del progetto ClickUp per i principianti fornisce una struttura e un quadro per il vostro progetto, con obiettivi e scopi chiari. È un documento professionale in visualizzazione Docs ed è integrato con i vostri compiti e progetti su ClickUp. I diversi membri del team possono aggiungere note, commenti e compiti, rendendo questo modello collaborativo che aiuta a definire un progetto più velocemente.

Iniziate dalla copertina del modello, dove potete aggiungere una breve introduzione e i dettagli di base del progetto. Compilate le sottopagine successive con un riassunto esecutivo, il background del progetto e gli obiettivi del progetto . Il modello vi chiederà anche di descrivere i vincoli e i presupposti del progetto, aiutandovi a riflettere sulle sfide. Completate lo schema con i dettagli sulla vostra tempistica, i risultati principali e il budget e gli investimenti.

Se vi sembrano molti dettagli, è perché questo modello è stato progettato per aiutarvi a creare un documento approfondito da utilizzare per ottenere il consenso dei leader e per mettere tutti gli stakeholder sulla stessa pagina. Ma non preoccupatevi: questo modello di schema di progetto è dotato di icone, blocchi di immagini, tabelle e altri elementi visivi per spezzare il testo e mantenere i lettori coinvolti.

2. Modello di lavagna con schema del progetto ClickUp

Sviluppate il giusto piano di progetto in collaborazione con il vostro team

Prepararsi a proporre un progetto ? Argomentare in modo convincente con il Modello di lavagna con schema del progetto ClickUp . Questo modello è stato progettato per ottenere tutte le mani permettendo ai diversi membri del team di visualizzare le proprie idee, aggiungere note e spostare elementi su una lavagna.

Incorporare file di G Suite, video di YouTube e schizzi di Figma nella bozza del progetto utilizzando la lavagna di questo modello . La lavagna è integrata con le attività di ClickUp, in modo da rendere ogni parte del progetto perseguibile assegnandola a un membro del team.

Passate alla visualizzazione Elenco per vedere tutti gli elementi del vostro elenco di cose da fare, oppure fate clic sulla visualizzazione Lavagna per vedere lo stato di ogni attività.

3. Modello di schema del progetto di campagna ClickUp

Mantenete i vostri progetti organizzati e puntuali

Il Schema di progetto della campagna ClickUp è un ottimo strumento per aiutare a organizzare e a gestire campagne di marketing di un team. Fornisce una panoramica delle campagne, degli ambiti del team, dei canali, dei tipi di media e delle tempistiche per una visione di alto livello delle attività di marketing. Utilizzando questo modello, migliorate la collaborazione e aiutate il vostro team a raggiungere i seguenti obiettivi obiettivi di marketing entro le scadenze desiderate.

Iniziate con un riepilogo della campagna nella vista Elenco per vedere tutte le campagne di marketing in corso e quelle imminenti. Passate alla visualizzazione a schede per vedere le campagne in base alla loro fase o per visualizzare solo le campagne attualmente in fase di implementazione. La vista Timeline offre una visione lineare delle campagne, raggruppate per fasi e colorate in base al team responsabile.

I campi personalizzati consentono di suddividere le campagne in ulteriori categorie. Utilizzate questi campi per indicare il tipo di campagna, il tipo di media, il canale, il team assegnato e lo stato di approvazione.

4. Modello di tracciamento della storia ClickUp

Semplificate il processo di scrittura con questo pratico modello

Suddividete un romanzo in attività gestibili con il modello Modello di tracciamento della storia di ClickUp . È dotato di sottopagine che consentono di esaminare la storia da diverse angolazioni. Ad esempio, la sottopagina Capitolo elenca le scene di ogni capitolo. La sottopagina Location organizza le scene e i punti della trama in base al luogo in cui si svolgono.

Nella sottopagina Personaggio è possibile tenere traccia del profilo e del tipo di personaggio, oltre a un elenco dei capitoli in cui compare. Le diverse visualizzazioni aiutano a mantenere l'organizzazione.

Con la visualizzazione a tabellone, si possono vedere i punti principali della trama nelle diverse fasi della storia. Un'altra vista Board raggruppa le scene in base ai personaggi che compaiono. È anche possibile tenere traccia di ciò che si è scritto e di ciò che non si è scritto con un elenco di scene da fare.

Utilizzando questo modello di schema della storia il modello di schema della storia è un'ottima soluzione per infondere disciplina al processo creativo e per individuare eventuali lacune e punti deboli nella narrazione.

5. Piano di progetto creativo ClickUp

Per dare il via ai vostri progetti creativi con diverse opzioni di visualizzazione

Il Modello di piano di progetto creativo ClickUp è stato progettato per aiutare i project manager e i lavoratori a pianificare i loro progetti con maggiore precisione ed efficienza. Fornisce gli elementi chiave per delineare i compiti, stabilire gli obiettivi, assegnare le consegne e monitorare i progressi del team. Con questo modello è possibile gestire i progetti creativi in modo più organizzato.

Questo modello è dotato di tre componenti principali: un Elenco di progetti creativi, un Quadro di avanzamento e una Timeline. La vista Elenco consente di avere una panoramica di tutti i progetti raggruppati per fase, come Pianificazione, Pre-produzione, Produzione e Post-produzione. Questa vista offre otto campi personalizzati che possono essere modificati, in modo da aggiungere i dettagli necessari per tenere traccia dei progetti.

Nella vista Lavagna, è possibile trascinare e rilasciare i progetti per riflettere i loro progressi. La vista Timeline mostra le date di inizio e fine di tutti i progetti, utile per vedere quali progetti si sovrappongono.

6. Modello di requisiti aziendali ClickUp

Stabilite le basi del vostro ultimo progetto di business

A volte è necessario collaborare con partner esterni all'organizzazione per portare a termine i progetti. Condividete gli obiettivi, l'ambito e le aspettative del progetto con il vostro partner esterno utilizzando il metodo Modello di requisiti aziendali ClickUp . Questo documento diventa una fonte di verità per tutte le parti coinvolte e vi aiuta a gettare le basi per una partnership efficace.

Questo modello è organizzato in sottopagine, a cui si può accedere da una directory nella parte superiore del documento o da una barra laterale di sinistra. Le sottopagine sono in tutto nove, tra cui Ambito del progetto , i requisiti funzionali, i driver aziendali, il calendario e le scadenze.

Man mano che si procede con il modello, si noterà che ogni sottopagina fornisce brevi consigli sui dettagli da includere. Alcune sottopagine contengono anche semplici tabelle da compilare e modificare secondo le proprie esigenze.

**Scoprite come è possibile

**Utilizzare l'AI per generare contorni_

!

7. Modello di schema dell'ambito dell'app ClickUp

Con questo modello si può delineare cosa sarà e cosa non sarà la vostra applicazione

Prima di procedere alla progettazione e alla codifica, i team di sviluppo devono delineare i requisiti aziendali per la realizzazione di un'applicazione. E come avrete capito, c'è un modello per questo. Il modello di schema dell'ambito dell'applicazione ClickUp mantiene le cose semplici e dirette. Si tratta di un un documento di una pagina con brevi sezioni che descrivono il background del progetto, che include il problema che risolve, l'esperienza dell'applicazione e gli obiettivi. Le sezioni principali di questo documento sono i requisiti di business e il ambito dell'applicazione -entrambi presentati in tabelle ordinate per una facile scansione.

8. Modello di tabella di marcia del progetto ClickUp

Create una roadmap realizzabile per il vostro ultimo progetto

Le tabelle di marcia del progetto sono strumenti di comunicazione che spiegano i fondamenti del progetto a chiunque ne abbia bisogno, sia esso un decisore, un partner strategico, un manager o un implementatore. Il Modello di roadmap del progetto ClickUp adotta un approccio altamente visivo per trasmettere le informazioni sul progetto, utilizzando una diapositiva con una tabella di marcia.

Troverete una una tabella di marcia esemplificativa la guida introduttiva di questo modello, completa di legenda, connettori di fase preimpostati e una tavola di lavoro, contiene anche suggerimenti utili, completi di video dimostrativi su come applicare gli elementi preimpostati del modello nella vista Whiteboard. Assicuratevi di leggere gli utili suggerimenti della guida, corredati da video dimostrativi su come applicare gli elementi preimpostati del modello nella vista Whiteboard.

È inoltre possibile passare alle viste Elenco e Lavagna per visualizzare le attività e il loro stato. Questo modello, consentendo di collegare la diapositiva della roadmap alle attività su ClickUp, rende più facile per il team mettere in atto il piano.

9. Modello di schema di progetto in Microsoft Word

Questo elenco non sarebbe completo se non menzionassimo Modelli di schemi di progetto in Microsoft Word vista la popolarità di questo software. Microsoft Word offre diversi modelli tra cui scegliere per delineare documenti e relazioni. Che si tratti di una relazione aziendale ricca di dati, di un whitepaper tecnico o di un riassunto esecutivo, è possibile trovare un modello da adattare alle proprie esigenze.

Alcuni dei modelli di bozza di progetto di Word sono dotati di layout colorati e immagini di repertorio, che possono essere utilizzati o modificati secondo le proprie esigenze. È inoltre possibile personalizzare i modelli con i colori e il logo della propria azienda.

10. Modello di schema di progetto in Microsoft Excel

Tramite Microsoft

I fogli di calcolo sono strumenti versatili per i project manager. Trovate idee per il vostro prossimo rapporto consultando i seguenti documenti Modelli di schemi di progetto in Microsoft Excel . Che si tratti di un diagramma minimalista o di un grafico dal design elegante, è possibile utilizzare questi modelli per visualizzare i dati e supportare i vostri piani di progetto con fatti concreti.

Trovate lo stile di visualizzazione più appropriato, tra cui grafici di Pareto, grafici lineari, grafici a imbuto delle vendite e tabelle semplici ma visivamente accattivanti. I modelli consentono inoltre di essere ancora più creativi con animazioni, transizioni e immagini.

Pianificare bene con un utile schema di progetto

Un modello di schema di progetto può essere uno strumento prezioso per i project manager e i membri del team. Dai modelli di ClickUp ai documenti di Microsoft Word ed Excel, questi modelli di schema di progetto forniscono un facile punto di partenza per pianificare i progetti con maggiore precisione ed efficienza.

Scegliendo il modello più adatto alle vostre esigenze e personalizzandolo in base alle specifiche del vostro progetto, potrete coinvolgere rapidamente le parti interessate e rimanere organizzati durante tutto il ciclo di vita dei vostri progetti.

Utilizzate questi utili su ClickUp e iniziate a creare i vostri schemi oggi stesso!