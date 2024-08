10 eccezionali modelli di stima per previsioni accurate dei costi in ClickUp, Excel e Word

La determinazione del prezzo di un progetto, di un prodotto o di un servizio può richiedere tempo e impegno. È necessario affrontare la questione con precisione e accuratezza al laser, senza lasciare spazio a incertezze e ipotesi.

La valutazione a tavolino di una cifra può sembrare una via d'uscita facile, ma nel mondo degli affari è un divieto. I vostri futuri clienti, investitori e manager devono sapere quale prezzo aspettarsi per poter pianificare i loro budget e allocare le risorse.

Se si tralascia un solo elemento, si apre la porta a malintesi, errori di comunicazione e, nel peggiore dei casi, a problemi legali. Fortunatamente, esiste un modo per assicurarsi di divulgare tutte le informazioni pertinenti: i modelli di preventivo. Essi contengono sezioni precostituite che vi guidano nella creazione di un preventivo in linea con la vostra linea di lavoro e che include tutti i dettagli relativi ai costi.

In questo articolo discuteremo i massimi 10 modelli per la creazione di documenti di preventivo in un batter d'occhio. 💸

Che cos'è un modello di preventivo?

Un preventivo è un documento che indica l'importo da pagare per i prodotti, i servizi o i progetti a cui si sta lavorando. Descrive in dettaglio tutti i costi relativi all'articolo in questione, fornendo un quadro del prezzo finale. Poiché i preventivi sono approssimazioni delle spese totali, non sono legalmente vincolanti e i vostri potenziali clienti possono rifiutarli senza conseguenze.

Un modello di preventivo è una scorciatoia per realizzare preventivi di qualità. Invece di dover decidere quali sezioni includere nel documento, è possibile utilizzare un modello e inserire semplicemente le informazioni richieste. I modelli di preventivo fanno risparmiare tempo e riducono il rischio di problemi, garantendo così la soddisfazione dei clienti.

Quali sono gli elementi essenziali di un modello di preventivo?

Se volete un modello di preventivo di qualità, assicuratevi che abbia i seguenti elementi essenziali (sezioni):

Le vostre informazioni: Un modello di preventivo inizia tipicamente con uno spazio in cui inserire le vostre informazioni Informazioni sul destinatario: Questa sezione consente di aggiungere informazioni sul destinatario del preventivo Ambito di lavoro: Qui si inserisce la descrizione dei prodotti o dei servizi che fornirete. Indicare le quantità, i materiali necessari e i compiti specifici da svolgere Informazioni sui prezzi: Includete i dettagli dei prezzi e discutete le tasse e i potenziali sconti o offerte promozionali di cui il cliente può usufruire Termini di pagamento: In questa sezione si indica la durata di validità del preventivo e i metodi e i tempi di pagamento accettabili Firma: Un modello di preventivo deve prevedere uno spazio per la firma del cliente che decide di accettare la vostra proposta

Tenete presente che gli elementi effettivi e il loro ordine dipendono dallo scopo del modello. Ad esempio, un modello di preventivo di progetto destinato all'uso interno è molto diverso da un modello di preventivo che userete per i clienti.

I 10 migliori modelli di preventivo per la divulgazione dei costi previsti

Dopo aver analizzato decine di modelli di preventivo, abbiamo selezionato i migliori modelli di preventivo in ClickUp excel e Word che vi aiuteranno a mantenere la trasparenza con i vostri clienti e a prevenire le incomprensioni.

1. Modello di gestione dei costi del progetto ClickUp

Tenete traccia di ogni costo e collaborate in modo efficiente con il modello di gestione dei costi di progetto di ClickUp

Se volete essere i padroni del budget del vostro progetto, il template Modello di gestione dei costi del progetto ClickUp è la strada da percorrere!

Il modello consente di stimare i costi, di tenere traccia di più progetti in tempo reale, di visualizzare l'andamento dei costi e di allocare le risorse di conseguenza. È incredibilmente comodo per gestire progetti complessi con numerose parti interessate, in quanto facilita la collaborazione e la comunicazione.

Il punto di partenza è la vista Modulo di richiesta costi progetto. Questo Modulo ClickUp è il luogo in cui i membri del team e i partner forniscono dettagli sui loro progetti e rivelano i costi stimati. Il modulo è personalizzabile: è possibile aggiungere i Campi attività ClickUp (la barra degli strumenti sul lato sinistro dello schermo), modificare le domande esistenti o crearne di nuove per allinearle alla linea di lavoro della vostra azienda.

Una volta completati i moduli, potrete vedere le informazioni fornite in diverse modalità di visualizzazione, a partire dalla vista Tabella dei costi del progetto. Qui i progetti sono raggruppati in base al loro stato (come Needs Approval, Approved e Completed) e ai loro costi. Le colonne corrispondono alle domande del modulo.

Nel frattempo, le colonne Calendario consente di visualizzare i costi relativi al progetto in un calendario, in modo da non perdere nulla.

La Scheda del processo di approvazione visualizza i progetti e il loro risultato di approvazione, mentre la vista Elenco progetti riassume tutti i dettagli e mostra gli assegnatari, le date di scadenza e gli approvatori.

2. Modello di foglio elettronico per la gestione dei progetti ClickUp

Gestite con facilità i vostri progetti e i relativi costi con il modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti di ClickUp

La gestione dei costi è una delle tante responsabilità dei project manager. Se desiderate un modello che vi aiuti a tenere traccia dei costi relativi ai progetti e a garantire che tutti i compiti siano completati in tempo e senza intoppi, affidatevi a ClickUp Modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti di ClickUp .

Utilizzate il modello e le sue molteplici visualizzazioni per centralizzare tutte le informazioni relative al progetto, fare chiarezza, comunicare chiaramente e aumentare l'efficienza.

La prima vista è la tabella Deliverables: qui si suddivide il progetto in fasi e si creano i compiti. Aggiungete gli assegnatari, livelli di priorità stato, livelli di rischio e altri dettagli per creare una panoramica completa. Per impostazione predefinita, la vista non include una colonna per i costi del progetto, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato.

La seconda vista è il Processo di approvazione. Questa vista Lavagna Kanban visualizza i compiti aggiunti nella vista precedente sotto forma di schede e li classifica in base al loro stato di approvazione (come In attesa, Pronto per l'approvazione o Da rivedere). Utilizzate la funzionalità di trascinamento di ClickUp per spostare le schede man mano che le attività avanzano.

La Visualizzazione Gantt del progetto visualizza tutte le attività su una linea temporale, consentendo di pianificare e gestire i carichi di lavoro con la massima efficienza.

3. Modello di budget di progetto con WBS di ClickUp

Suddividete i vostri progetti in attività e semplificate il monitoraggio del budget con il modello ClickUp Project Budget with WBS

Il budget di progetto può rapidamente cadere nel caos se non si suddivide il lavoro in parti gestibili. Con il modello ClickUp Budget di progetto con modello WBS il programma di ClickUp per il budget di progetto con il modello WBS vi consente di gestire anche i progetti più complessi in più fasi e di tenere traccia dei costi per garantire il rispetto dei limiti di budget.

La prima delle cinque viste del modello è la Struttura di ripartizione del lavoro. È qui che dividerete il progetto in fasi per facilitarne la gestione e il monitoraggio. Aggiungete gli assegnatari, le date rilevanti, i livelli di priorità, i tassi di lavoro, i costi dei materiali e il budget totale del progetto per centralizzare le informazioni.

Il Programma del progetto è un diagramma di Gantt che visualizza la tempistica del progetto e può essere utile per la pianificazione a lungo termine e per evitare sovrapposizioni.

Nella vista Budget, si mette una lente d'ingrandimento sui costi e si confrontano le stime con l'importo effettivamente speso. 🔍

La vista Stato del lavoro è una lavagna Kanban che categorizza le attività in base al loro stato (come Da fare, In corso o Fatto). Per modificare lo stato di un'attività, è sufficiente riorganizzare la scheda corrispondente sulla lavagna con semplici azioni di trascinamento.

Infine, c'è la vista Tutte le attività, dove si fa un passo indietro e si ottiene una panoramica di tutti i progetti e dei loro dettagli, comprese le fasi, le date di scadenza, gli stati, i tassi di avanzamento e i costi pianificati ed effettivi.

Il modello consente inoltre di semplificare la flussi di lavoro con le Automazioni ClickUp -Creare avvisi sugli sforamenti di budget e monitorare i costi.

4. Modello di modulo di preventivo ClickUp

Risparmia tempo e ottieni le informazioni necessarie per la creazione di preventivi con il modello di modulo di preventivo ClickUp

Prima di fornire ai clienti un preventivo dettagliato, è necessario comprendere appieno le loro esigenze. Il Modello di modulo di preventivo ClickUp vi aiuta a chiarire i requisiti dei vostri clienti e a creare una base solida per fornire preventivi accurati. 💪

Questo modello di modulo di preventivo è particolarmente utile per chi offre un'ampia gamma di prodotti o servizi, in quanto vi aiuta a individuare le esigenze dei clienti e a soddisfarle con il minimo rischio di confusione.

Il cuore del modello è la vista Modulo di richiesta di preventivo per servizi. Si tratta di un questionario che si invia ai clienti e si chiede loro di compilarlo. Per impostazione predefinita, il modulo contiene domande sul servizio specifico a cui i clienti sono interessati, sul programma, sul livello di esperienza richiesto e sulla data di inizio potenziale. È possibile personalizzare facilmente il modulo per garantire che rifletta il vostro marchio e la vostra linea di lavoro.

Una volta che il cliente ha inviato il modulo, le informazioni inserite appariranno nella vista Nuove richieste di preventivo. Invece del nome dell'attività, verrà visualizzato il nome della persona che ha inviato il modulo.

La vista Processo di creazione dei preventivi è un pannello Kanban che visualizza le attività come schede e le ordina in base al loro stato (ad esempio Nuova richiesta, In corso, In revisione e Pronto). Le schede vengono spostate nelle colonne corrispondenti man mano che si modificano gli stati.

L'ultima vista del modello (Tutte le richieste) riassume tutte le richieste con i relativi dettagli. Questa panoramica generale aiuta a garantire che nulla vada perso e consente di allocare le risorse con fiducia.

5. Modello di modulo di preventivo per servizi ClickUp

Capite di cosa hanno bisogno i vostri potenziali clienti e fate preventivi accurati con il modello di modulo di preventivo per servizi di ClickUp

Siete stanchi degli interminabili scambi di e-mail con i clienti che vi rubano tempo prezioso? Il Modello di modulo di preventivo per servizi ClickUp viene in soccorso! 🦸

Il modello vi aiuta a raccogliere le informazioni necessarie per fornire ai vostri potenziali clienti un preventivo accurato, senza telefonate, e-mail e messaggi. Questo è possibile grazie alla vista Formulario di richiesta preventivo servizi del modello.

Il modulo chiede ai potenziali clienti di rivelare le loro esigenze e i loro requisiti. L'utente ha il controllo totale sull'aspetto del modulo: può personalizzare i campi per raccogliere le informazioni esatte di cui ha bisogno.

Potete inviare il link del modulo direttamente ai vostri potenziali clienti o condividerlo sul vostro sito web o sui profili dei social media, semplificando così il lavoro dei vostri clienti la gestione dei clienti .

Una volta compilato il modulo, le informazioni inserite vengono visualizzate nella vista Nuove richieste di preventivo. Ogni colonna della vista corrisponde a una domanda del modulo. Se l'impostazione predefinita non funziona, è possibile aggiornarla nel modulo.

La vista Processo di creazione dei preventivi aiuta a seguire l'avanzamento di ogni richiesta di preventivo, suddividendo le attività in base al loro stato. Aggiornate il pannello trascinando e rilasciando le schede delle attività.

Infine, il modulo Tutte le richieste offre una visione d'insieme di tutte le richieste ordinate per offerta di servizi.

6. Modello di stima dei costi in Excel da Template.net

Stimate ogni categoria di costo relativa al progetto e fate piani di budget accurati con il modello di stima dei costi Excel di Template.net

Se preferite i buoni vecchi fogli elettronici per calcolare le stime dei progetti e le gestire i documenti , salta a bordo del modello di stima dei costi in Excel di Template.net! 🚂

Non vengono fornite istruzioni sull'uso di questo modello di preventivo Excel, ma viene fornito un ottimo esempio. Per impostazione predefinita, il modello visualizza una stima dei costi per un progetto di sviluppo web. Quindi suddivide il progetto in diverse categorie di costo:

Personale

Attrezzature

Materiale

Viaggi

Poi c'è la colonna Descrizione, che elenca le voci relative alla categoria. La colonna successiva, Tariffa/Costo unitario, mostra la stima dei prezzi per unità (nel caso di materiali e attrezzature) o per tariffa (nel caso del personale). La colonna Subtotale riassume i costi totali per ogni categoria di costo.

La tabella in alto a destra del modello riassume tutte le categorie di costo e i rispettivi costi, con un costo complessivo (totale) visualizzato nell'ultima riga. Sotto la tabella è presente un grafico che rappresenta tutte le categorie di spesa.

Il modello è personalizzabile al 100%, in modo da poterlo adattare alla natura del vostro progetto. Tutte le formule sono già configurate, quindi non dovrete preoccuparvi di fare calcoli! 🧮

7. Modello di stima delle offerte di costruzione in Excel di ConstructionLogs

Creare un modello di preventivo per l'appaltatore con facilità costruito da ConstructionLogs

Siete un responsabile di progetto edile a caccia di un modello di preventivo senza fronzoli? Il modello Excel Modello di stima per le offerte di costruzione di ConstructionLogs contiene tutto ciò che serve per rappresentare i costi, allocare le risorse e pianificare i budget di progetto.

Il modello è semplice: si ottiene una tabella con colonne in cui è necessario inserire le informazioni corrette per ottenere calcoli accurati.

In primo luogo, si utilizza la colonna Descrizione per suddividere il progetto in categorie di costo per facilitare la navigazione. Queste possono riguardare i materiali, la protezione termica e i costi di manodopera. Sotto ogni categoria, elencare tutte le voci che la compongono.

Successivamente, si inseriscono le informazioni relative alla quantità, all'unità e al costo unitario. Poiché il modello è già dotato di formule, i calcoli verranno eseguiti per voi. Oltre a visualizzare le spese per ogni categoria di costo, il modello fornisce il totale generale. Per ottenere il numero giusto, è necessario inserire le percentuali per le imposte, l'onere della manodopera, le spese generali, i profitti e le obbligazioni.

8. Modello di preventivo di lavoro in Excel di Vertex42

Create un preventivo accurato con facilità utilizzando il modello di preventivo Excel di Vertex42

Il modello di preventivo Excel di Vertex42 è all'insegna della semplicità: assicura che i vostri potenziali clienti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno senza dettagli eccessivi e lunghe descrizioni.

Il primo passo per utilizzare questo modello è inserire le vostre informazioni nell'angolo in alto a sinistra. Quindi, è necessario fornire il numero stimato, la data e le informazioni sul destinatario.

Continuate descrivendo il lavoro che il vostro potenziale cliente vuole che facciate. Il modello presenta uno spazio vuoto, quindi è adatto a tutte le professioni. Sia che siate un agricoltore che vende barbabietole, un imprenditore o un artista freelance, descrivete il lavoro da svolgere in modo dettagliato per ridurre al minimo il rischio di malintesi in futuro.

L'ultima sezione del modello consente di suddividere i costi in categorie e di indicare l'importo per ciascuna di esse, insieme al preventivo totale.

È possibile modificare questo modello in Word, Excel o Google Docs. Se optate per Excel o Google Docs, apprezzerete le formule preconfezionate di cui è dotato il modello. Purtroppo, Word non supporta le formule, quindi dovrete elaborare i numeri manualmente.

9. Modello di preventivo di lavoro in Word di CashboardApp

Comunicate i costi ai vostri potenziali clienti con facilità utilizzando il modello di preventivo per lavori in Word di CashboardApp

Mantenete i vostri preventivi puliti e semplici con il modello di preventivo per lavori in Word di Cashboard App! 🤩

Questo modello di preventivo in Word non vanta opzioni avanzate, ma ciò non lo rende meno efficace. Ha tutti gli elementi essenziali per garantire che i vostri potenziali clienti ottengano le informazioni necessarie per decidere se siete un partner perfetto.

Il modello è suddiviso in tre sezioni principali. Nella prima, vengono fornite le informazioni sul cliente e sul destinatario.

La seconda sezione (Introduzione) spiega a cosa serve il preventivo. Siate il più dettagliati possibile: descrivete il scopo del lavoro , le scadenze e tutte le informazioni che possono interessare il cliente.

La terza sezione è una tabella in cui classificare il progetto e fornire tempi e costi stimati. Aggiungete tasse e sconti e calcolate il subtotale del preventivo.

10. Modello di preventivo in Word da Invoice Maker

Utilizzate il modello di preventivo Word di Invoice Maker per creare un preventivo in pochi passaggi

Non c'è niente di più semplice del modello di preventivo Word di Invoice Maker. Questo modello semplice vi permette di creare documenti di preventivo senza sudare! 🥵

Dopo aver compilato le sezioni "Da" e "Fattura a", si passa direttamente alla parte centrale di questo modello di preventivo Word, ovvero la definizione del l'ambito del progetto e i prezzi. Nella tabella, si delineano tutte le voci del preventivo, le tariffe, le quantità, gli importi delle imposte e gli importi totali.

Sotto la tabella c'è spazio per fornire ulteriori dettagli discutere i termini di pagamento , le scadenze, le richieste speciali che il vostro potenziale cliente potrebbe avere e i piani di pagamento.

Fornite le istruzioni per il pagamento sulla sinistra e comunicate il subtotale sul lato destro del documento. Tenete conto delle spese di spedizione, delle tasse di vendita e degli sconti (se li offrite) e indicate l'importo che il potenziale cliente dovrà pagare se si impegna con voi.

Modelli di stima: Sbloccare l'efficienza e la trasparenza

I modelli di preventivo elencati facilitano una comunicazione chiara e garantiscono la soddisfazione del cliente, facendovi risparmiare tempo prezioso.

Iniziate con un modello di preventivo gratuito in ClickUp per sperimentare ciò che la piattaforma ha da offrire. Esplorate la sua collezione di oltre oltre 1.000 modelli per tutti i tipi di scopi, da RFP (richiesta di proposta) a proposte di bilancio e la gestione del tempo!