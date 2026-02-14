Quali sono i vantaggi che rendono ClickUp unico?

Ti ritrovi a passare da un'app all'altra solo per portare a termine la tua giornata lavorativa?

Uno strumento di project management qui, una piattaforma di chat là, documenti sparsi su vari servizi di archiviazione cloud e oltre 25 schede del browser aperte in qualsiasi momento?

In media, un knowledge worker passa da un'applicazione all'altra quasi 1200 volte al giorno. Questo continuo cambio di contesto costa alle organizzazioni fino al 9% del tempo di produttività per dipendente all'anno.

Questo destreggiarsi tra mille cose non ti ruba solo tempo. Ti sta erodendo la concentrazione, la creatività e la capacità di produrre un lavoro eccellente.

Ma questa soluzione non è solo l'ennesimo strumento di project management. Hai bisogno di uno spazio di lavoro convergente basato sull'IA: un luogo in cui hai tutto ciò che ti serve per terminare il lavoro: gestione delle attività, comunicazione in tempo reale con il team, collaborazione sui documenti e persino automazione del flusso di lavoro basata sull'IA.

Ed è proprio così che è stato progettato ClickUp.

ClickUp riunisce esecuzione, collaborazione e intelligenza in un'unica piattaforma coesa, in modo che il lavoro smetta di frammentarsi tra diversi strumenti e inizi invece a sommarsi. In questa guida analizzeremo ciò che rende unico ClickUp e perché tale struttura è importante per il modo in cui i team portano effettivamente a termine il lavoro.

ClickUp 4.0: Novità e perché sono importanti

La maggior parte delle piattaforme di lavoro inizia a mostrare i primi segni di cedimento man mano che i team crescono. Le cose rallentano. Il contesto si disperde tra i vari strumenti. Il lavoro che dovrebbe procedere senza intoppi rimane invece bloccato in attesa di aggiornamenti, link o momenti in cui ci si chiede: "Dove si trovava?".

Quell'attrito non è solo fastidioso. È il lavoro dispersivo in azione: attività in un posto, conversazioni in un altro, documenti da qualche altra parte. E ogni passaggio di consegne richiede alle persone di ricostruire il contesto da zero.

ClickUp 4.0 è stato creato per rompere questo schema.

Invece di aggiungere nuove funzionalità/funzioni a una struttura obsoleta, abbiamo ricostruito il nucleo della piattaforma attorno a un grafico di lavoro unificato.

In questo spazio di lavoro IA convergente, attività, documenti, commenti, Sequenze e conversazioni risiedono tutti sullo stesso livello strutturale, quindi rimangono connessi per impostazione predefinita. Quando qualcosa cambia, il contesto si aggiorna di conseguenza. Invece di cercare informazioni tra diversi strumenti, lavori da un sistema condiviso e dinamico.

Questo cambiamento strutturale si traduce in risultati concreti. Nello studio Total Economic Impact™ di Forrester, i team che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ROI del 384%, grazie soprattutto alla riduzione del passaggio da un'app all'altra, al minor numero di passaggi di mano manuali e al minor tempo impiegato per ricreare il contesto.

I vantaggi non derivano dal "fare di più", ma dall'eliminazione degli ostacoli che rallentano il lavoro.

ClickUp 4.0 è ciò che rende tutto questo possibile su larga scala. È più veloce, più affidabile e progettato per fornire supporto al modo in cui il lavoro si svolge realmente man mano che i team diventano più complessi.

Il risultato è un'area di lavoro in cui il contesto rimane legato al lavoro, il coordinamento richiede meno lavoro richiesto e la dispersione del lavoro smette di aggravarsi man mano che il tuo team cresce.

Vantaggio n. 1: Tutto il lavoro in un unico posto (senza proliferazione di strumenti)

La barra laterale in ClickUp 4.0 è perfettamente integrata e personalizzabile

Probabilmente hai già sentito parlare della "piattaforma all-in-one".

Ma ecco perché l'approccio di ClickUp alla convergenza è fondamentalmente diverso: Non ci limitiamo a effettuare connessioni tra strumenti diversi, ma stiamo ripensando il modo in cui dovrebbero interagire tra loro.

Al centro di questa esperienza c'è la barra laterale convergente di ClickUp. Da un'unica interfaccia sempre disponibile, puoi passare da un'attività all'altra, tra Documenti, Chat, Dashboard, Lavagne online e IA senza perdere la concentrazione o il filo del discorso.

Conversazioni, esecuzione e intelligenza non sono considerate come destinazioni separate: sono diverse prospettive sullo stesso lavoro.

Questo è importante perché il lavoro reale non si svolge in fasi ben definite. Non si "finisce di parlare" per poi "iniziare a lavorare".

Un flusso di lavoro tipico potrebbe essere questo: sei in chat a discutere delle priorità. Sorge una domanda sull'ambito di applicazione. Apri il documento correlato direttamente dalla barra laterale, visualizzi la cronologia delle decisioni e ti rendi conto che un'attività deve essere aggiornata. Passi all'attività, modifichi la sequenza e chiedi all'IA di riepilogare cosa è cambiato per gli stakeholder, il tutto senza uscire dall'area di lavoro o aprire un nuovo strumento.

Dietro l'interfaccia utente, la gerarchia convergente di ClickUp mantiene tutto ben strutturato e navigabile. Il lavoro è organizzato in Spazi, Cartelle, Elenchi e Attività, così i team possono crescere senza caos.

Il marketing può strutturare le campagne in un modo, i team di prodotto in un altro, mentre la dirigenza vede un sistema coerente anziché un mosaico di bacheche e documenti scollegati tra loro.

Uno dei nostri clienti, RevPartners, ha condiviso una misura interessante: dopo aver adottato pienamente l'approccio di convergenza di ClickUp, ha ridotto i costi di sottoscrizione al software del 50%. Ha ottenuto la potenza di tre strumenti in un'unica piattaforma a metà prezzo. Ma il vero valore non era solo nel risparmio sui costi: il team ha riferito: Erogazione dei servizi più veloce del 64% con i modelli ClickUp

Riduzione dell'83% dei tempi di pianificazione dei progetti (da 30 minuti a 5 minuti)

Riunioni sullo stato dei progetti più efficienti del 36%

Vantaggio n. 2: lavoro intelligente con ClickUp Brain (IA)

Parliamo di IA. Non quella che va di moda, ma quella pratica e quotidiana che ti fa chiedere come hai fatto a lavorare senza di essa.

Perché la maggior parte degli strumenti di IA è brava a generare parole. Ma è molto meno brava a capire a cosa servono quelle parole.

Non sanno quale progetto sia attivo, quali attività siano bloccate, quali decisioni siano state prese la settimana scorsa o chi sia responsabile di cosa in seguito. Così i team finiscono per copiare il contesto nei prompt, incollare i risultati negli strumenti e mettere insieme manualmente ogni cosa. Questa non è intelligenza. È un sovraccarico di lavoro.

L'IA contestuale al tuo servizio

ClickUp Brain funziona in modo diverso perché è integrato nell'area di lavoro.

Immagina di essere a una riunione mattutina, a discutere gli obiettivi trimestrali con il tuo team. Mentre identifichi gli elementi da intraprendere e crei attività di ClickUp per organizzarle e dar loro seguito, Brain può creare automaticamente attività secondarie perfettamente formattate a partire dai nomi delle attività.

E quei momenti in cui hai bisogno di trovare qualcosa di specifico da una riunione di tre mesi fa? Brain non solo ricorda ciò che è stato detto, ma ne comprende anche il contesto.

Chiedi: “Cosa abbiamo deciso riguardo al budget di marketing del secondo trimestre?” e il sistema estrarrà le informazioni dalle chat, dai documenti di progetto e dalle attività pertinenti per darti una risposta completa.

Ecco alcuni dei modi pratici in cui Brain semplifica la tua giornata lavorativa.

💡Consiglio da esperto: oltre il 60% del tempo di un team viene dedicato alla ricerca di contesti, informazioni e elementi da intraprendere. Puoi risparmiare facilmente 2-3 ore alla settimana utilizzando Brain per trovare e riassumere rapidamente le decisioni precedenti.

La fine del continuo passaggio da una scheda all'altra

Gli strumenti di IA promettono produttività, ma in realtà aggiungono silenziosamente un altro posto dove devi andare. È come cambiare scheda, ma con una grammatica migliore.

ClickUp Brain risolve questo problema supportando più modelli di IA all'interno dello stesso flusso di lavoro. Questo perché modelli diversi eccellono in ambiti diversi: ragionamento, stesura, riepilogamento/riassunzione o analisi.

Invece di costringerti a scegliere uno strumento separato per ogni funzione, ClickUp ti consente di accedere alla funzionalità giusta senza interrompere il tuo lavoro o ricostruire il contesto ogni volta. Non sei tu a cambiare strumento per adattarti al modello. È il modello che si adatta al lavoro.

Accedi a diversi modelli di IA direttamente dalla tua area di lavoro e ottieni risposte immediate

La stessa filosofia vale anche per la ricerca.

La ricerca Enterprise approfondita e sensibile alle autorizzazioni di ClickUp mette tutto insieme. Quando fai una domanda, ClickUp Brain non tira a indovinare. Esamina il tuo spazio di lavoro e restituisce risposte collegate alle attività, alle discussioni e alle decisioni esatte da cui provengono. Non devi ricordarti dove è stato discusso qualcosa. Basta chiedere.

ClickUp Enterprise Search ti aiuta a riunire tutto il contesto del lavoro in un unico posto

E quando il contesto interno non basta, ClickUp estende quell'intelligenza all'esterno.

La ricerca web basata sull'IA colma le lacune esterne — riferimenti di settore, contesto competitivo, ricerche di background — senza costringerti a uscire dalla tua area di lavoro o a perdere la concentrazione. Il risultato è un flusso continuo: conoscenze interne, approfondimenti esterni e azioni successive, tutto in un unico posto.

Esegui ricerche sul web senza cambiare scheda o strumento. Brain ha tutto ciò che ti serve!

Ecco come ClickUp riduce in pratica il passaggio inutile da una scheda all'altra e il cambio di contesto. Niente più salti tra app di IA, browser e gestori di attività. Né dovrai spiegare di nuovo lo stesso contesto a cinque sistemi diversi.

Agenti che mantengono il lavoro in movimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Immagina il tuo team, indaffarato mentre attività, idee e scadenze volano dappertutto; ora immagina che sia l'area di lavoro stessa a esserne consapevole.

I Super Agenti di ClickUp sono lì per il momento dopo l'intuizione.

Operano all'interno dei tuoi flussi di lavoro, osservando come si muove effettivamente il lavoro, dove rallenta e cosa succede di solito dopo. Invece di costringere i manager a monitorare costantemente i dashboard o a eseguire controlli manuali, i Super Agent fungono da livello reattivo sopra la tua area di lavoro.

Ecco come funziona nella pratica: arriva una richiesta. Invece di rimanere inattiva in una finestra In arrivo o in un backlog, un Super Agente la valuta in base al contesto reale: urgenza, carico di lavoro, modelli storici e priorità attuali. Se qualcosa sembra fuori posto — un elemento che rimane in sospeso troppo a lungo, una dipendenza a rischio, un passaggio di consegne che normalmente causa ritardi — l'agente interviene.

Accelera i flussi di lavoro con Super Agents

Può suggerire il follow-up giusto, segnalare i rischi prima che scada una scadenza o inoltrare la questione alla persona giusta al momento giusto. L'obiettivo non è eliminare il giudizio umano. È liberare i team dal peso della vigilanza costante a cui sono sottoposti solo per far andare avanti il lavoro.

Questo è particolarmente potente su larga scala. Man mano che i team crescono, i costi di coordinamento aumentano più rapidamente del numero di dipendenti. I Super Agent assorbono quel livello di coordinamento gestendo il lavoro di interpretazione ripetitivo in cui gli esseri umani sono meno bravi: individuare modelli, rilevare scostamenti e riportare i flussi di lavoro in carreggiata.

Agenti IA dedicati come Codegen di ClickUp possono essere semplicemente associati a un'attività. L'agente la analizzerà e gestirà i passaggi successivi sulla base delle informazioni presenti nel tuo spazio di lavoro.

ClickUp Brain MAX: la tua super app IA all-in-one Il lavoro spesso nasce da spunti improvvisi: un'idea veloce durante una riunione, un follow-up che non vuoi dimenticare o una domanda che richiede una risposta immediata. ClickUp Brain MAX riunisce tutto questo in un unico posto, così non dovrai più passare da uno strumento all'altro per registrare, cercare o agire sul lavoro. È un assistente IA autonomo per il tuo desktop che ti permette di effettuare ricerche nel tuo spazio di lavoro, nelle app collegate e sul web tramite un'unica barra di comando, portando l'intelligenza multimodello e risposte unificate ovunque tu stia lavorando. Invece di considerare l'IA come una finestra di chat separata, Brain Max funziona ovunque tu lavori. Puoi utilizzare la funzione Talk-to-Text basata sull'IA per parlare in modo naturale e convertire la tua voce in un testo ben strutturato, che tu stia redigendo appunti di riunione, compilando moduli, delineando piani per progetti o aggiornando un'attività, senza interrompere il tuo flusso di lavoro. L'IA non si limita a trascrivere: comprende il contesto e crea automaticamente connessioni tra menzioni, link e elementi da intraprendere nell'area di lavoro. Inoltre, Brain Max funziona come app nativa su Mac e Windows e offre anche un'estensione per Chrome, così puoi accedere alle stesse funzionalità direttamente dal tuo browser.

⏭️ Leggi anche: Come utilizzare l'IA per aumentare la produttività

Vantaggio n. 3: personalizzazione senza pari + automazioni del flusso di lavoro

Ogni team desidera flessibilità. Il problema è che la flessibilità di solito ha un costo.

Più cerchi di modellare il tuo lavoro in modo accurato (fasi delle trattative, tipi di contenuto, livelli di rischio, priorità, approvazioni), maggiore è il lavoro richiesto per mantenere tutto aggiornato. I campi devono essere compilati. Gli stati devono essere modificati. Qualcuno deve ricordarsi cosa va dove.

ClickUp è progettato per assorbire quella complessità anziché scaricarla sulle persone.

Invece di costringerti in uno schema predefinito durante la gestione dei progetti, i campi personalizzati di ClickUp ti consentono di creare flussi di lavoro che rispecchiano le operazioni del tuo team.

Queste funzionalità aiutano i team a cogliere i dettagli fondamentali per l'esecuzione: budget, tipi di campagna, fasi del funnel, titolari della revisione, livelli di affidabilità, regioni, segnali di priorità e altro ancora. Anziché nascondere queste informazioni in documenti o fogli di calcolo, esse risiedono direttamente nell'attività in cui si svolge il lavoro.

Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp ti consentono di modellare i flussi di lavoro in base al modo in cui opera effettivamente il tuo team. Un team di progettazione potrebbe passare attraverso gli stati "In progettazione", "In revisione" e "Approvato". Un team di contenuti potrebbe utilizzare "Bozza", "In fase di modifica" e "Pianificato". Un team commerciale potrebbe effettuare il monitoraggio degli stati "Qualificato", "Proposta inviata" e "In negoziazione".

Questo livello di personalizzazione è potente, ma è anche il punto in cui la maggior parte degli strumenti si ferma.

Mantieni i cicli in esecuzione in modalità automatica

Perché una volta creata tutta questa struttura, qualcuno deve comunque occuparsene. I campi devono ancora essere compilati. Gli stati devono ancora essere aggiornati. Ed è qui che il lavoro ripetitivo torna silenziosamente a farsi sentire.

È qui che ClickUp Automazioni cambia le carte in tavola.

Con ClickUp, puoi creare flussi di lavoro personalizzati per ogni team, progetto o persino elenco di attività individuale. Ciò che rende questa soluzione davvero potente è la possibilità di creare flussi di lavoro condizionali per automatizzare le attività ripetitive.

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro

Ad esempio, puoi configurare le automazioni di ClickUp in cui:

Quando lo stato di un'attività passa a "Pronta per la revisione", questa viene automaticamente assegnata al tuo team di controllo qualità

Se un'attività rimane in "In corso" per più di 5 giorni, viene inviata una notifica ai project manager

Quando qualcuno aggiunge il tag di priorità "Urgente", viene creata una notifica nel canale di chat da te designato

E con AI Fields, l'automazione diventa adattiva.

I campi IA sono in grado di analizzare il contenuto di un'attività (descrizione, commenti, documenti allegati o contesto) e di consigliare o compilare automaticamente i campi personalizzati più rilevanti.

Invece di chiedere a qualcuno di decidere quale categoria applicare, il sistema è in grado di dedurla. Invece di taggare manualmente il lavoro, l'IA può suggerire la struttura giusta in base a ciò che è già presente. E non finisce qui:

Assegnazione tramite IA : quando arriva un'attività, l'IA può analizzare la richiesta e assegnarla automaticamente alla persona o al team giusto in base al carico di lavoro, al ruolo o al contesto dell'attività, senza bisogno di alcuna selezione manuale

Priorità IA : invece di affidarsi a qualcuno per valutare l'urgenza, l'IA analizza segnali quali date di scadenza, dipendenze, contenuto delle attività e modelli storici per effettuare l'impostazione o consigliare livelli di priorità

Inoltro basato sull'automazione : una volta compilati i campi IA, le automazioni si attivano istantaneamente, spostando le attività nell'elenco corretto, aggiornando gli stati, impostando le date di scadenza o avvisando le persone giuste

Schede IA nei dashboard: invece di esaminare manualmente i report, le schede IA riepilogano cosa è in stallo, cosa è a rischio e dove è necessaria attenzione, sulla base di dati in tempo reale sul flusso di lavoro, non di istantanee statiche

Usa le funzioni AI Assign, AI Prioritize e AI Cards di ClickUp per automatizzare la gestione delle attività e ottenere immediatamente informazioni in tempo reale

Il risultato è un sistema che rimane dettagliato senza diventare fragile.

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione sulla base di un prompt in testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo ! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Vantaggio n. 4: visualizzazioni e viste unificate

Pensa alla tua giornata lavorativa tipo. Ti ritrovi a destreggiarti tra più progetti, ognuno con la propria sequenza di tempistiche, dipendenze e parti interessate. Gli strumenti tradizionali di project management spesso ti costringono ad adattare il tuo flusso di lavoro alla loro struttura rigida. ClickUp ribalta completamente la situazione.

Le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp ti consentono di assegnare attività e affrontare ciò che conta di più grazie a livelli di priorità personalizzati e opzioni di ordinamento intelligenti.

Al centro di tutto ci sono le attività di ClickUp , che ti consentono di suddividere il lavoro in modo chiaro mantenendo visibili le priorità. Puoi assegnare la titolarità, impostare livelli di priorità personalizzati e ordinare il lavoro in modo da riflettere ciò che conta davvero in quel momento, non solo ciò che è stato creato per primo.

Ma ciò che rende ClickUp davvero diverso è il modo in cui vedi il tuo lavoro.

Potresti iniziare la giornata esaminando un diagramma di Gantt per comprendere le dipendenze e le sequenze. Più tardi, il tuo team di ingegneri lavorerà su una bacheca Kanban durante lo StandUp. La dirigenza controllerà una vista Calendario o Elenco per comprendere le date di consegna e il carico di lavoro.

In ClickUp, tutte queste visualizzazioni sono semplicemente diverse prospettive sullo stesso lavoro sottostante.

Puoi fare tutto questo (e molto altro!) con oltre 15 viste personalizzate in ClickUp.

Ma c'è di più: tutto il tuo team può utilizzare contemporaneamente diverse visualizzazioni dello stesso progetto, lavorando in un modo che sia più intuitivo per ciascuno e che migliori la produttività.

Reportistica gratis

Il problema della reportistica è universale.

Quando un report viene esportato, ripulito e condiviso, descrive già il passato. E i dirigenti finiscono per chiedere "un altro aggiornamento" perché il quadro non è ancora chiaro.

ClickUp trasforma la reportistica da un esercizio retrospettivo a un sistema di monitoraggio in tempo reale.

Poiché attività, stati, campi personalizzati, automazioni e IA risiedono tutti nello stesso spazio di lavoro, i dashboard di ClickUp vengono aggiornati nel momento stesso in cui il tuo lavoro cambia. Non c'è uno strumento di reportistica separato che cerca di ricostruire la realtà a posteriori.

Le tue dashboard prendono vita in ClickUp grazie ai dati in tempo reale e ai riepiloghi istantanei generati dall'IA

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto. Le tue dashboard di ClickUp possono mostrare contemporaneamente:

Come è stato valutato lo stato del lavoro tra i team e i progetti

Laddove la capacità è al limite o sottoutilizzata

Quali fasi stanno rallentando l'esecuzione

Cosa si rischia se non si rispettano le scadenze

E poiché ogni grafico, tabella e metrica attinge dalle stesse attività sottostanti, non ci sono dubbi sulla precisione. Tutti guardano alla stessa fonte di verità, semplicemente attraverso lenti diverse.

Ad esempio, se noti che la velocità del tuo team sta calando, puoi cliccare sul grafico a linee per vedere esattamente quali attività stanno richiedendo più tempo del previsto e perché. Questo ti aiuta a gestire meglio le risorse

📌 Ecco un esempio concreto: uno dei nostri clienti aziendali, Finastra, la più grande azienda specializzata esclusivamente in software per servizi finanziari, aveva difficoltà a garantire una distribuzione coerente delle campagne a causa della mancanza di piani GTM centralizzati. La struttura frammentata rendeva difficile per la dirigenza senior avere visibilità sulle attività di GTM in corso in un dato momento e per quale unità aziendale. Immagina 200 slide di piani di marketing che diventano obsoleti nel momento stesso in cui vengono prodotti. La struttura frammentata rendeva difficile per la dirigenza senior avere una visibilità sulle attività di GTM in corso in un dato momento e per quale unità aziendale. Immagina 200 slide di piani di marketing che diventano obsoleti nel momento stesso in cui vengono prodotti. Dopo essere passati a ClickUp, hanno registrato un aumento del 30% nell'efficacia della collaborazione e una crescita del 40% nell'efficienza complessiva del GTM, semplicemente perché i team regionali potevano lavorare con gli stessi dati nella loro vista preferita. Possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una vista regionale o in una vista campagna. Ciò include l'analisi dei tipi di attività che stiamo conducendo e la fase del funnel a cui le abbiamo associate. In questo modo, il senior management può facilmente tenersi aggiornato sullo stato di un progetto. Possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una vista regionale o in una vista campagna. Ciò include l'analisi dei tipi di attività che stiamo conducendo e la fase del funnel a cui le abbiamo associate. In questo modo, il senior management può facilmente tenersi aggiornato sullo stato di un progetto.

Il project management funziona al meglio quando la struttura supporta la flessibilità, non quando la ostacola. ClickUp offre ai team un sistema di registrazione condiviso, senza costringere tutti a lavorare allo stesso modo.

Vantaggio n. 5: Collaborazione contestuale e collegamento dei documenti

La maggior parte dei fallimenti nella collaborazione non avviene perché i team non comunicano abbastanza. Avviene perché le conversazioni si svolgono al di fuori del lavoro.

E in realtà non è una sorpresa, perché l'83% dei knowledge worker si affida principalmente a email e chat per la comunicazione di team, disseminando informazioni vitali su canali scollegati e limitando una collaborazione efficace. ClickUp affronta questo problema da più angolazioni!

Dove le conversazioni diventano lavoro tracciabile

Ricordi quando dovevi setacciare infinite catene di email o messaggi di chat per trovare quel dettaglio cruciale del progetto? Quei giorni sono finiti.

Con ClickUp Chat, le tue conversazioni non sono solo un complemento al tuo lavoro, ma ne sono parte integrante.

Immagina questa situazione: stai discutendo di una nuova funzionalità con il tuo team nella chat. Qualcuno fa una menzione di un requisito importante. Invece di sperare che qualcuno si ricordi di creare un'attività in un secondo momento, puoi farlo tu stesso, manualmente o automaticamente tramite l'IA, direttamente dalla conversazione.

Ma non finisce qui. Queste attività mantengono la loro relazione con la discussione originale, così non perderai mai quel prezioso contesto.

Ciò che rende ClickUp Chat davvero potente è il modo in cui tutto funziona insieme

Avvia una rapida sessione audio-video SyncUp direttamente dalla finestra della chat quando un argomento complesso richiede una discussione faccia a faccia

Usa l'IA nativa di ClickUp per riepilogare lunghe discussioni e aggiornarti automaticamente

Trova istantaneamente attività e documenti correlati per ogni conversazione grazie all'IA

Crea e condividi lavagne online in ClickUp collegate alle tue attività e ai tuoi documenti e genera persino immagini con l'IA, perfette per le sessioni di brainstorming

Crea immagini personalizzate utilizzando l'IA all'interno delle lavagne online di ClickUp

Non dovrai più passare da un'app all'altra o perdere di vista le informazioni importanti. Il tuo intero flusso di lavoro, dalle chat informali alla pianificazione formale dei progetti, è tutto in un unico posto, semplificando il lavoro asincrono.

I tuoi SyncUp registrati, i clip audio e i clip video sono tutti accessibili tramite All Clips

Riunioni che non scompaiono al termine

Le decisioni non nascono dai documenti. Prendono forma durante le revisioni, gli StandUp e le conversazioni in tempo reale. Il Notetaker con IA integrato in ClickUp cattura automaticamente questi momenti:

Cosa è stato deciso

Chi è responsabile del follow-up

Quali azioni sono state concordate

Questi riassunti sono contrassegnati da data e ora e vengono archiviati direttamente in ClickUp Docs o allegati all'attività o al progetto pertinente. Niente più "lo scrivo più tardi".

Ogni singola conversazione, azione e attività è ricercabile tramite l'IA in ClickUp

Vida Health, un'azienda di assistenza sanitaria virtuale, ha utilizzato le funzionalità di collaborazione integrate di ClickUp per aumentare la produttività delle operazioni di marketing del 50%. Hanno inoltre effettuato reportistica sulla riduzione di un'ora ogni settimana nella ricerca di informazioni e contesto e sul recupero di otto ore di riunioni a settimana per tutte le parti interessate.

È un sacco di tempo prezioso che puoi dedicare al lavoro di produttività invece che alle faccende amministrative.

Vantaggio n. 6: tempo pianificato in modo intelligente

Pensi che il monitoraggio del tempo sia importante per sapere quanto tempo richiedono le attività? Ripensaci.

Questo è utile per la fatturazione e le retrospettive, ma non aiuta quando il vero problema è decidere su cosa lavorare dopo, chi lo farà e quando.

ClickUp affronta il tempo da una prospettiva opposta: prima fai un piano, poi esegui, infine misura.

Con il Planner di ClickUp, il lavoro viene programmato in modo dinamico in base alle priorità, alle scadenze e alla disponibilità effettiva del team. Le attività non sono isolate dal tempo. Entrano in competizione per ottenerlo e ClickUp rende visibili questi compromessi.

Invece di chiedersi se qualcosa "rientrerà nei piani di questa settimana", i teams possono:

Pianifica automaticamente le attività nei calendari in base alla priorità e alle date di scadenza

Verifica la disponibilità in tempo reale di singoli e team prima di impegnarti nel lavoro

Riequilibra i piani quando cambiano le priorità, senza dover ricostruire manualmente le pianificazioni

Questo trasforma la pianificazione da un esercizio statico a un sistema dinamico. Quando arriva un'attività ad alta priorità, il Calendario si adatta. Se la capacità si riduce, il rischio diventa visibile in anticipo, non dopo che si è verificato il burnout.

Dietro le quinte, il monitoraggio nativo del tempo del progetto di ClickUp supporta questo sistema, radicando i piani nella realtà.

La differenza fondamentale sta nell'intento. La gestione del tempo in ClickUp non riguarda la sorveglianza o il micro-management. Si tratta piuttosto di prendere decisioni migliori a monte, in modo che i team non si assumano impegni eccessivi, le priorità siano realistiche e il lavoro proceda a un ritmo sostenibile.

Vantaggio n. 7: sicurezza, autorizzazioni e governance a livello di azienda

Man mano che la tua organizzazione cresce, aumentano i rischi per la sicurezza. I team IT e di sicurezza spesso bloccano i nuovi strumenti se questi non dispongono dei controlli necessari per proteggere i dati sensibili e gestire l'accesso degli utenti. Ciò può costringere i tuoi team a utilizzare software poco intuitivi e non approvati o creare vulnerabilità di sicurezza che mettono a rischio la tua azienda.

Le grandi organizzazioni possono operare in tutta sicurezza grazie alle solide funzionalità di sicurezza e governance di ClickUp. Avrai a disposizione le autorizzazioni granulari di ClickUp che ti consentono di controllare l'accesso a ogni livello del tuo spazio di lavoro, dall'intero spazio fino alle singole attività di ClickUp.

Ecco cosa rende ClickUp pronto per le aziende:

Controllo degli accessi basato sui ruoli: definisci cosa ogni utente può vedere e fare con i set di autorizzazioni personalizzati di ClickUp per i diversi ruoli, incluso l'accesso ospite di ClickUp per i collaboratori esterni

Funzionalità di sicurezza avanzate: Proteggi il tuo spazio di lavoro con l'integrazione SSO di ClickUp, l'autenticazione a due fattori obbligatoria di ClickUp e i registri di audit dettagliati di ClickUp che monitorano l'attività degli utenti

Conformità e protezione dei dati: ClickUp è conforme allo standard SOC 2 Tipo II e offre una gestione dei dati conforme al GDPR, con tutti i dati protetti dalla crittografia dei dati di ClickUp, sia in transito che inattivi

Grazie ai potenti controlli di amministrazione di ClickUp, puoi applicare le politiche di sicurezza in tutto il tuo spazio di lavoro. Ciò significa che il tuo team finanziario può accedere ai dati sensibili, i collaboratori esterni vedono solo le attività di ClickUp loro assegnate e il reparto IT mantiene il controllo completo.

Vantaggio n. 8: integrazioni flessibili e piattaforma aperta

Il tuo lavoro non si ferma quando ti allontani dalla scrivania, né dovrebbe farlo la tua capacità di mantenere la produttività. L'app mobile di ClickUp ti permette di:

Crea e aggiorna le attività con funzionalità di formattazione complete

Tieni traccia del tempo con un solo tocco

Usa la messaggistica istantanea tramite ClickUp Chat per effettuare la condivisione di aggiornamenti rapidi

Accedi a tutti i tuoi documenti e file offline

Parliamo di un'area di lavoro completa che sta in tasca!

Cosa lo rende ancora più potente? Le integrazioni profonde e bidirezionali di ClickUp migliorano la collaborazione tra i tuoi strumenti esistenti. Consideralo come l'aggiunta di un livello di intelligenza al tuo stack tecnologico, piuttosto che la semplice creazione di un altro punto di connessione.

➡️ Prendi ad esempio la nostra integrazione con Zoom. Oltre a consentirti di avviare e partecipare alle riunioni Zoom direttamente dalle tue attività di ClickUp, garantisce anche che le registrazioni e le trascrizioni vengano automaticamente allegate all'attività pertinente, mantenendo tutto il contesto in un unico posto.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso! Utilizza un'ampia gamma di integrazioni di ClickUp per ottimizzare i tuoi flussi di lavoro visivi con gli strumenti che preferisci

E questa è solo un'app. Immagina quanto potresti essere più produttivo con le oltre 1000 integrazioni di ClickUp, tra cui:

Strumenti di sviluppo: GitHub, Gitlab, Bitbucket

Strumenti di progettazione: Figma, Adobe Creative Cloud

App di comunicazione: Slack, Microsoft Teams

App per la gestione dei file: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Sincronizzazione del calendario: Google Calendar, Outlook

E molto altro ancora tramite Zapier

Come diversi team trasformano il loro lavoro con ClickUp

Lo sappiamo bene. Siamo ClickUp e stiamo parlando di ClickUp. Riusciamo quasi a sentire gli occhi che alzano le sopracciglia. Quindi lasceremo che siano i nostri clienti a parlare per noi. 🤩

Ecco le migliori storie di successo dei nostri clienti: team che hanno trasformato i propri flussi di lavoro con ClickUp.

Teams tecnologici: dalla fase di avvio alla crescita

I team di sviluppo software devono affrontare sfide uniche nel coordinare progetti complessi mantenendo al contempo l'agilità.

⚠️ Sam Pavitt, responsabile del prodotto presso Gatekeeper, ha affrontato un momento cruciale della sua carriera quando ha dovuto creare un'architettura scalabile in grado di risolvere i problemi di project management moderni del suo team.

🔁 Avendo già promosso Jira in vari ruoli, Sam era determinato a replicarne l'esito positivo in Gatekeeper. Tuttavia, si rese presto conto che il CEO nutriva una forte avversione per Jira a causa della sua natura restrittiva, dei flussi di lavoro poco flessibili e della complessità intrinseca per i team non tecnici. Questo lo spinse a esplorare ClickUp, una piattaforma già in uso in tutta l'azienda da parte di vari team.

🏆 In soli due anni di utilizzo di ClickUp, i team di gestione e sviluppo del prodotto di Gatekeeper hanno ottenuto risultati eccellenti. Sono riusciti a ridurre del 50% i colli di bottiglia amministrativi e a semplificare i flussi di lavoro senza bisogno di un amministratore dedicato. La flessibilità di ClickUp ha permesso loro di adattare senza soluzione di continuità i processi del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).

Sam ha evidenziato tre vantaggi chiave che hanno reso ClickUp la scelta migliore per il suo team: Grazie alle funzionalità di tagging personalizzato, i product owner possono gestire senza sforzo sprint e backlog senza bisogno di query di tipo SQL, migliorando la collaborazione tra i diversi team A differenza di Jira, dove un unico amministratore spesso rappresenta un ostacolo alla produttività, ClickUp consente a tutti i membri del team di gestire autonomamente le configurazioni e i flussi di lavoro L'assenza di strutture rigide in ClickUp ha permesso a Gatekeeper di personalizzare liberamente i propri processi SDLC, eliminando le frustrazioni associate alle transizioni di stato restrittive di Jira

Adottando ClickUp, Gatekeeper ha migliorato la visibilità dei progetti e promosso una cultura della collaborazione tra i team tecnici e non tecnici.

Team di marketing: coordinare campagne complesse

I team di marketing devono destreggiarsi tra più campagne, scadenze e risultati attesi su vari canali.

⚠️ Shopmonkey, una piattaforma cloud per la gestione delle officine meccaniche, ha dovuto affrontare una vera sfida con le approvazioni di marketing. Con un team in crescita e richieste che arrivavano da tutte le direzioni — Notion, Documenti Google, Slack — era difficile tenere traccia dei progetti e di chi stesse facendo cosa.

🔁 Rachel Gilstrap, Marketing Project Manager, ha osservato che questo caos portava alla perdita di informazioni e a ritardi nelle approvazioni. Per risolvere il problema, Rachel ha preso l'iniziativa di implementare ClickUp. Ha ottenuto la certificazione e ha personalizzato la piattaforma in base alle esigenze del suo team.

🏆 I risultati sono stati impressionanti: hanno ottenuto una riduzione del 50% dei tempi di revisione e approvazione e una diminuzione del 33% del tempo necessario per completare le richieste di progettazione.

Ora, grazie ai processi semplificati, ai flussi di lavoro automatizzati e alle visualizzazioni personalizzabili di ClickUp, Shopmonkey non solo è più organizzato, ma anche più efficiente: ha completato oltre 230 attività in soli cinque mesi! Tra queste figurano 404 nuovi annunci pubblicitari, 46 nuove campagne email e nove eventi. Inoltre, ha lanciato tre diversi prodotti in meno di tre mesi.

Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

Team aziendali: crescere senza difficoltà

Le grandi aziende spesso hanno difficoltà a mantenere la visibilità e la coerenza nei processi.

⚠️ VMware, uno dei principali attori nel settore dei servizi multi-cloud, ha dovuto affrontare alcune sfide concrete nel tentativo di ottimizzare le proprie operazioni. Con oltre 10.000 dipendenti, le richieste di progetto arrivavano da ogni parte: tramite email, Slack e riunioni. Questo approccio frammentato rendeva difficile per i team rimanere allineati e rallentava la reportistica e il monitoraggio degli obiettivi.

🔁 Per affrontare questi problemi, VMware ha deciso di collaborare con ClickUp. Teresa Sothcott, responsabile del Project Management Office, ha spiegato che avevano bisogno di un'unica piattaforma per gestire tutto in modo efficiente.

🏆 Con ClickUp, hanno registrato un incredibile miglioramento di 8 volte nell'acquisizione e nella definizione delle priorità dei progetti. Le automazioni hanno contribuito a ridurre il lavoro di routine, consentendo ai team di concentrarsi su ciò che contava davvero. Ora, con tutto il lavoro in un unico posto, VMware ha una visione chiara dei progetti e può prendere decisioni rapide e informate.

Il team apprezza il fatto di avere un unico strumento. Ora siamo tranquilli sapendo di disporre delle informazioni giuste.

Il team apprezza il fatto di avere un unico strumento. Ora siamo tranquilli sapendo di disporre delle informazioni giuste.

📊 Prova su larga scala: scelto dai team di tutto il mondo L'impatto di ClickUp non si manifesta solo nelle storie dei singoli clienti, ma in tutto il mercato. Nel Rapporto G2 Inverno 2026, ClickUp è apparso in oltre 1.500 rapporti di categoria, si è classificato tra i primi 3 in più di 500 e ha ottenuto centinaia di badge Leader nelle categorie di pianificazione, esecuzione, collaborazione e lavoro unificato. Questo livello di coerenza va oltre la semplice popolarità: riflette i team reali, in contesti reali, che attribuiscono a ClickUp un punteggio elevato in una vasta gamma di casi d'uso e dimensioni di implementazione.

Funzionalità ClickUp Asana Monday.com Notion Jira Gestione delle attività Versione avanzata, con automazioni, dipendenze, attività ricorrenti, flussi di lavoro flessibili e azioni native assistite dall'IA Gestione completa delle attività con orchestrazione del lavoro scalabile; automazione più avanzata e funzionalità di Sequenza nei livelli superiori Flussi di lavoro visivi efficaci con bacheche e dashboard; orientato alla pianificazione visiva ma con minore approfondimento nelle dipendenze strutturate Notion è in grado di effettuare il monitoraggio delle attività, ma presenta dei limiti per i flussi di lavoro strutturati o complessi Eccellente monitoraggio dei problemi e del backlog per i team di sviluppo software; supporto approfondito al flusso di lavoro di sviluppo Visualizzazioni Elenco, Bacheca, Diagramma di Gantt, Calendario, Sequenza, Tabella, Carico di lavoro, Box, Attività, Lavagne online, Documenti, Moduli e altro ancora Elenco, Bacheca, Sequenza, Calendario e visualizzazioni avanzate limitate nei piani superiori Elenco, Bacheca, Sequenza, Calendario, Diagramma di Gantt, Dashboard; interfacce visive intuitive Database flessibili con Kanban/Calendario/Tabella; in genere richiede la creazione manuale delle viste Bacheche Scrum/Kanban, backlog, Sprints e burndown, ma con una varietà limitata di visualizzazioni per i non sviluppatori Personalizzazione Stati, campi, flussi di lavoro, regole e modelli altamente personalizzabili Buone opzioni di personalizzazione con limiti al di fuori dei piani premium Bacheche flessibili e automazioni; interfaccia più semplice ma logica personalizzata meno approfondita Strutture dei contenuti estremamente personalizzabili, ma manca il supporto per flussi di lavoro strutturati Flussi di lavoro e campi personalizzati per i problemi; ideali per la logica di sviluppo e aziendale all'interno dei team di sviluppo software Collaborazione Chat integrata in tempo reale, commenti, tagging, condivisione di file, lavagne online, SyncUp, clip registrate Commenti e tag; nessuna chat integrata in tempo reale; si integra con strumenti di comunicazione esterni Aggiornamenti e discussioni all'interno dello strumento; commenti ma nessuna chat nativa permanente Commenti e documenti condivisi, ma nessuna chat nativa Commenti, menzioni; nessuna chat di team integrata in tempo reale Automazioni Automazioni integrate con suggerimenti basati sull'IA e una solida logica condizionale, flussi di lavoro agenti Sono disponibili automazioni, ma prevalentemente nei piani di livello superiore Automazioni native con ricette visive e trigger del flusso di lavoro Nessuna automazione nativa delle attività; è possibile utilizzare modelli e API Automazione avanzata per i flussi di lavoro di sviluppo; grande enfasi sulle transizioni dei problemi Integrazioni Migliaia di integrazioni, tra cui Slack, Google Drive, Zoom, calendari e strumenti di sviluppo Ampio ecosistema di integrazioni con numerose app aziendali standard Si integra perfettamente con molti sistemi esterni; collega le app aziendali Integrazioni incentrate sull'incorporamento/connessione di database; sincronizzazione esterna tramite API Integrazioni profonde con strumenti di sviluppo come Bitbucket e GitHub; un ecosistema solido per l'ingegneria Reportistica e analisi Dashboard avanzate, viste Carico di lavoro, obiettivi, riepiloghi/riassunti basati sull'IA Strumenti di reportistica con dashboard; analisi più approfondite nei piani premium Dashboard e analisi visive: un riepilogo/riassunto più semplice Analisi limitate; ottimo per i contenuti ma non per la reportistica strutturata Reportistica agile (velocità, burndown, metriche degli sprint); ideale per i team di sviluppo Monitoraggio del tempo Monitoraggio del tempo nativo con supporto per dispositivi mobili e desktop Nessun monitoraggio del tempo nativo (richiede connettori) ( awork Opzioni integrate per il monitoraggio del tempo Nessun monitoraggio del tempo nativo Stima/registrazione della durata stimata integrata; dipende dalla configurazione del flusso di lavoro Modelli Ampia gamma di modelli predefiniti e personalizzabili Modelli disponibili, le migliori funzionalità nei piani a pagamento Ampia libreria di modelli per i flussi di lavoro Nessun modello di flusso di lavoro predefinito; sono gli utenti stessi a creare le strutture Modelli Agile/Scrum incentrati sulle strutture di sviluppo Gerarchia e organizzazione Gerarchia approfondita con Spazi, Cartelle, Elenchi, Attività e Attività secondarie Progetti, attività e portfolio; le attività secondarie sono limitate rispetto a ClickUp Bacheche e gruppi; gerarchia più semplice Database flessibili senza gerarchia delle attività Progetti, problemi, epiche e attività secondarie su misura per i flussi di lavoro di sviluppo Knowledge base Strumento Docs con collegamenti, modifica in tempo reale e incorporamento delle attività Nessuna knowledge base completa nativa Nessuna KB autonoma integrata; contenuti collegati alle bacheche Ottimo per l'acquisizione delle conoscenze e i contenuti strutturati Documenti integrati minimi; utilizza Confluence o componenti aggiuntivi per la knowledge base App mobile Funzionalità complete con supporto offline Ottima esperienza mobile con accesso alle attività e ai progetti Potente app mobile incentrata sulle bacheche e sugli aggiornamenti App mobile pensata principalmente per note e documenti App di base per i problemi e la modifica Facilità d'uso Interfaccia utente intuitiva; flessibile per molti stili Interfaccia utente pulita; le funzionalità avanzate potrebbero richiedere un certo lavoro richiesto Interfaccia utente visiva intuitiva; più facile da usare per i team non tecnici Interfaccia utente semplice per le note; non strutturata per i flussi di lavoro Potente ma complesso; ottimizzato per i team di ingegneri Prezzi Piano Free con numerose funzionalità/funzioni; piani a pagamento scalabili a prezzi accessibili Piano Free con limite; per i flussi di lavoro e gli obiettivi è richiesto il piano Premium Piani competitivi incentrati sulla visualizzazione e sull'automazione Versione gratis e a pagamento; nessuna funzionalità/funzione avanzata di gestione dei progetti Gratuito per un numero limitato di utenti; piani a pagamento pensati per i team di sviluppo delle aziende

Cosa ci aspetta in futuro su ClickUp?

ClickUp è una piattaforma in continua evoluzione per soddisfare le esigenze del lavoro moderno. Basandosi sulle fondamenta di ClickUp 4.0, l'obiettivo rimane quello di offrire uno spazio di lavoro più veloce, più affidabile e più intelligente. Ci si può aspettare un investimento costante nelle funzionalità di IA, con agenti IA di ClickUp più potenti, una maggiore consapevolezza del contesto e possibilità di automazione ampliate.

Il nostro impegno per migliorare le prestazioni e l'affidabilità è costante. La piattaforma si adatta al tuo team man mano che affronti progetti più grandi e complessi. Lo sviluppo di ClickUp è guidato dai flussi di lavoro reali di team come il tuo, non da una semplice lista di controllo di funzionalità/funzioni.

Ci impegniamo a creare una piattaforma di lavoro solida e scalabile che continuerà a farti risparmiare tempo.

Lascia perdere il lavoro sul lavoro: porta a termine più cose con ClickUp

Abbiamo iniziato questa discussione parlando delle sfide poste dal lavoro disconnesso.

La dispersione del lavoro è un problema strutturale che l'area di lavoro AI convergente di ClickUp è stata progettata per risolvere.

Aggiungere altri strumenti al tuo stack non risolverà il problema di fondo del lavoro disconnesso. I maggiori aumenti di produttività non derivano dall'avere più funzionalità/funzioni, ma dal ridurre il tempo che il tuo team dedica al coordinamento e al cambio di contesto. ✨

La scelta giusta può avere un effetto moltiplicatore sull'efficienza e sull'allineamento del tuo team.

Ma attraverso ogni funzionalità/funzione ed esempio che abbiamo esaminato, una cosa è chiara: esiste un modo migliore per lavorare.

Utilizzavamo SharePoint, Excel e documenti Word per la creazione e il monitoraggio dei contenuti, il che rendeva difficile ottenere visibilità e mantenere l'accuratezza. ClickUp ha risolto molti di questi problemi.

Utilizzavamo SharePoint, Excel e documenti Word per la creazione e il monitoraggio dei contenuti, il che rendeva difficile ottenere visibilità e mantenere l'accuratezza. ClickUp ha risolto molti di questi problemi.

Il piano Free Forever di ClickUp ti offre l'accesso a uno spazio di lavoro completamente funzionale dove potrai sperimentare in prima persona come funzionalità quali la chat basata sull'intelligenza artificiale, i flussi di lavoro personalizzati e la collaborazione in tempo reale possano aumentare la tua produttività.

Domande frequenti

ClickUp è uno spazio di lavoro convergente basato sull'intelligenza artificiale che combina project management, documenti, collaborazione in tempo reale e IA in un'unica piattaforma. Viene utilizzato da team nei settori del prodotto, del marketing, dell'ingegneria e delle operazioni per gestire tutto il loro lavoro senza dover passare da uno strumento all'altro.

ClickUp è concepito come uno spazio di lavoro convergente in cui attività, documenti, chat in tempo reale e obiettivi sono nativamente interconnessi, non semplicemente integrati da prodotti separati. Questa differenza strutturale elimina il cambio di contesto e mantiene collegate tutte le informazioni di lavoro.

ClickUp Brain è una funzionalità IA sensibile al contesto che comprende le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e le tue sequenze. Questo le permette di rispondere a domande sul tuo lavoro, generare contenuti pertinenti e automatizzare i flussi di lavoro sulla base dei dati effettivi del tuo progetto.

Sì, ClickUp offre sicurezza di livello enterprise, tra cui conformità SOC 2 Tipo II, autorizzazioni granulari, integrazione SSO e registri di audit. Queste funzionalità/funzioni lo rendono adatto alle grandi organizzazioni che richiedono una governance rigorosa e una protezione dei dati su larga scala.

ClickUp è progettato per riunire attività, documenti, wiki, lavagne online, chat in tempo reale e monitoraggio del tempo in un'unica piattaforma. Questo aiuta a ridurre la proliferazione di strumenti e la perdita di contesto derivante dal passaggio da un'applicazione all'altra.