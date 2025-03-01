Il divario nell'uso dell'IA: perché una rapida adozione personale non significa immediati vantaggi sul posto di lavoro

La rivoluzione dell'IA non aspetta autorizzazioni. I recenti sviluppi dimostrano che le persone sono aperte all'IA e la stanno adottando a un ritmo senza precedenti. A partire da gennaio 2025, ChatGPT serve https://www.yahoo.com/tech/meta-ai-has-nearly-600-million-monthly-users-184512693.html?utm_source=chatgpt.com 600 milioni di persone /%href/ al mese. Anche i nuovi arrivati come DeepSeek hanno dimostrato di poter attrarre oltre 30 milioni di utenti mensili a poche settimane dal lancio. in tutto il mondo. #### Punti chiave 📌 La rapida adozione di strumenti di IA dimostra una forte accettazione da parte del grande pubblico. Le organizzazioni stanno prendendo piede, con i leader che guardano all'IA come alla prossima tecnologia rivoluzionaria sul posto di lavoro

📌 La crescita vertiginosa di nuovi strumenti di IA come DeepSeek (che ha raggiunto 33,7 milioni di utenti attivi al mese in poche settimane) suggerisce che gli utenti stanno attivamente cercando e adottando soluzioni di IA che meglio si adattano alle loro esigenze 📌 Con la giusta applicazione dell'IA sul posto di lavoro, i lavoratori della conoscenza possono potenzialmente diventare orchestratori, manager e direttori di agenti di IA che fanno il lavoro, invece di svolgere direttamente le "attività di lavoro della conoscenza" da soli

Potenziale vs. adozione: IA sul posto di lavoro 📮 ClickUp Insight: Abbiamo scoperto che il 62% degli intervistati preferisce strumenti di IA per le conversazioni come ChatGPT e Claude, mentre solo il 12% utilizza regolarmente funzionalità/funzioni di IA integrate negli strumenti per la produttività. Questo potrebbe essere il risultato di lacune nelle conoscenze, preoccupazioni per la sicurezza o mancanza di un valore aggiunto esplicito.

L'IA continua a fare scalpore sul posto di lavoro, anche se non sempre nel modo che ci aspetteremmo. Secondo il undefined , il 41% delle aziende in tutto il mondo ha in programma di ridurre la propria forza lavoro entro il 2030 con l'aiuto di flussi di lavoro assistiti dall'IA, e il 62% sta cercando di assumere più persone con competenze per lavorare meglio a fianco dell'IA. Diversi leader aziendali, tra cui o chattare con i colleghi su /href/ https://clickup.com/features/chat Chat di ClickUp /%href/ , avrai a disposizione un'assistenza costante dell'IA che comprende l'intero spazio di lavoro. Fai domande all'IA dalla tua home page, dalle attività, dai documenti, dalla chat, dalle lavagne o da qualsiasi altro spazio ti venga in mente! Con ClickUp, l'IA è ovunque, anche nei campi personalizzati.

Usufruisci della potenza dell'IA per chattare, consultare documenti, attività, calendario e altro ancora #### 🏁 Ricerca basata sull'IA La ricerca basata sull'IA di ClickUp undefined agisce come il cervello connesso della tua organizzazione. Basta inserire la parola chiave per trovare istantaneamente qualsiasi informazione nell'intera area di lavoro e nelle app connesse, oppure eseguire potenti comandi per agire. L'IA comprende le ricerche e i comandi in linguaggio naturale, rendendola un potente hub che collega la scoperta delle informazioni con l'azione istantanea. Trasforma il tuo modo di lavorare con ricerca e comandi unificati in un'unica interfaccia basata sull'IA #### 🏁 IA pensata per tutti ClickUp rende l'adozione dell'IA naturale e intuitiva.

Con l'IA già integrata in interfacce familiari basate su chat e funzioni di uso comune come Docs, i team possono iniziare in piccolo e ampliare l'utilizzo man mano che acquisiscono familiarità. Chiedi a ClickUp Brain di eseguire complesse automazioni del flusso di lavoro utilizzando un linguaggio semplice e ottenere di più più velocemente. ClickUp rende facile per tutti utilizzare l'IA in modo efficace!

Aumenta il tuo utilizzo dell'IA al tuo ritmo mantenendo la produttività ## Passaggi successivi Pronto a usufruire di tutto il potenziale dell'IA sul tuo posto di lavoro? Unisciti a oltre 3 milioni di team che utilizzano ClickUp per aumentare la loro produttività. /href/ https://clickup.com/signup Registrazione gratis oggi stesso /%href/ .