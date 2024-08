16 delle migliori integrazioni di ClickUp

Ricordate un tempo, non troppo lontano, in cui c'era solo una manciata di strumenti di lavoro tra cui scegliere?

Oggi abbiamo centinaia di opzioni, eppure si ha la sensazione di non aver ancora trovato "quello giusto" ☝️👀

ClickUp è stato creato come un sistema all-in-one per la ricerca di un uomo strumento per il project management per aumentare la produttività e ridurre la frustrazione e l'inefficienza causate dall'uso di più app.

Siamo consapevoli che passare tutto il giorno da un'app all'altra potrebbe non essere il modo più produttivo di trascorrere le giornate lavorative, quindi abbiamo ideato la soluzione perfetta che consente a ogni tipo di team, in tutti i settori, di attivare/disattivare il proprio flusso di lavoro e di portare tutto il lavoro in un unico posto.

Ma abbiamo capito. Con la crescita di un'azienda, crescono anche le esigenze di soluzioni software.

È una buona cosa che ClickUp abbia potenti capacità di integrazione ! ⚡️

In questo articolo, abbiamo ristretto il campo alla voce 16 tra le migliori app per aiutarvi a risparmiare tempo, organizzare il vostro flusso di lavoro, scalare la vostra azienda e riportare la gioia nelle vostre giornate lavorative. 😌

Benefici dell'integrazione software

Sebbene ClickUp sia abbastanza potente da sostituire molti degli altri strumenti di lavoro utilizzati, l'integrazione con altre app può aiutarvi a ottimizzare il vostro flusso di lavoro in un unico posto.

In effetti, ClickUp può essere connesso a più di 1000 strumenti, gratis! 🤯

L'integrazione di ClickUp con altre app può essere utile:

🟢 Facilitare lo scambio di informazioni tra diversi sistemi

🟢 Ridurre gli errori che si commettono quando si inseriscono manualmente i dati in più sistemi scollegati tra loro

🟢 Migliorare la visibilità della vostra azienda portando tutti i database in un unico sistema

🟢 Risparmiare tempo eseguendo attività all'interno di un'unica interfaccia invece di attivare/disattivare diversi sistemi

Le migliori integrazioni ClickUp

Indipendentemente dal team, dal progetto o dalle attività di ClickUp, le integrazioni semplificano il flusso di lavoro e consentono di ottenere il massimo da ClickUp 🚀

Slack Slack è una piattaforma di messaggistica e di lavoro

strumento di comunicazione che riunisce le persone per farle lavorare come un team unificato.

Sostituite facilmente email, testi e messaggistica istantanea con questa app e create più canali per organizzare diverse conversazioni o gruppi in spazi dedicati.

In questo modo si evita di passare il tempo a rimbalzare su più strumenti di comunicazione e di perdere thread di conversazione nella finestra In arrivo!

Portate questo strumento di comunicazione potente e facile da usare al livello successivo e integratelo con ClickUp per fare più che chattare con i vostri colleghi. Quando collegate Slack a ClickUp, scatenate azioni che possono contribuire ad aumentare la vostra produttività ed efficienza di dieci volte!

Integrare Slack con ClickUp per eseguire queste azioni:

Cambiare lo stato, gli assegnatari, le priorità, i tag, le date di scadenza

Personalizzazione delle notifiche delle attività da inviare a Slack

Spostare l'attività

Trasformare i messaggi di Slack in commenti di ClickUp

Trasformare i messaggi Slack in attività di ClickUp

Aggiungere i messaggi di Slack al blocco note

E molto altro ancora!

⭐️ Pro Tip: Utilizzate Comandi slash per utilizzare rapidamente uno degli scorciatoi disponibili per regolare in modo efficiente i dettagli dell'attività, accedere alle opzioni di formattazione senza un clic, allegare o incorporare file e altro ancora! Creare attività in Slack utilizzando il comando "/clickUp nuovo"

Creare una nuova attività in Slack utilizzando i comandi slash in ClickUp

HubSpot HubSpot è un leader mondiale nel settore del CRM ed è diventato una parte essenziale dei team e delle aziende che si rivolgono ai clienti in tutto il mondo.

Questa piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) fornisce alle aziende diversi strumenti per ottimizzare le operazioni di marketing, commerciali e di assistenza ai clienti.

Sfruttate i suoi hub per il marketing, il commerciale, l'assistenza, il CMS e le operazioni per aiutarvi ad attrarre, coinvolgere, deliziare e far crescere la vostra azienda.

Da cosa nasce esattamente l'unione tra HubSpot e ClickUp?

Con questo Integrazione con HubSpot ClickUp i team possono avere accesso a quanto segue:

Sincronizzazione a due vie: Mantenere i dati tra le due piattaforme in sincronizzazione in modo che le informazioni più aggiornate siano disponibili in entrambi i sistemi senza richiedere alcun input manuale

Mantenere i dati tra le due piattaforme in sincronizzazione in modo che le informazioni più aggiornate siano disponibili in entrambi i sistemi senza richiedere alcun input manuale Automazioni senza soluzione di continuità: Grazie alla possibilità di triggerare i flussi di lavoro da una piattaforma all'altra, è possibile automatizzare le attività che si svolgono durante il customer journey, comprese quelle che coinvolgono più team

Utilizzate oltre 20 modi diversi per automatizzare il lavoro tra ClickUp e HubSpot, in modo che i progetti si svolgano più rapidamente e le informazioni arrivino prima ai team che ne hanno più bisogno

Collegate ClickUp a HubSpot oggi stesso per aumentare la velocità di consegna dei progetti, automatizzare i processi del customer journey e fornire ai team la visibilità necessaria per lavorare al meglio e ottenere risultati.

Fai Crea è una piattaforma di automazione che consente di visualizzare, progettare e automatizzare il lavoro in pochi minuti.

Conosciuto come la "colla di Internet", questo strumento vi consentirà di terminare di più grazie alla connessione dei vostri strumenti di lavoro e all'automazione di processi complessi con la sua interfaccia drag-and-drop: non sono richieste competenze tecniche!

Quando integrare Make con ClickUp e aspettatevi di dire addio al lavoro manuale e ripetitivo e di salutare un nuovo livello di produttività ed efficienza del lavoro! 👋 😄

Integrate facilmente oltre 1000 strumenti di lavoro come Slack, GitHub, Gmail, Trello e altri ancora con la vostra area di lavoro di ClickUp per semplificare il flusso di lavoro e snellire i processi lavorativi.

Da fare solo per impostare i vostri scenari esclusivi con trigger per dare il via a un evento in una delle vostre app e actions per completare il flusso di lavoro. Ecco fatto!

Integrate Integromat con ClickUp per sperimentare quanto segue:

Risparmiare ore ogni settimana grazie all'automazione di attività ripetitive

Migliorare l'organizzazione e la gestione dei dati

Migliorare l'efficienza dei dipendenti

Velocizzare il completamento delle attività

Riduzione di errori, doppie voci ed elementi trascurati

E molto altro ancora!

$$$a: Per avere un vantaggio con le centinaia di informazioni disponibili modelli di automazione gratuiti per ClickUp e altre app e imparare come automatizzare i flussi di lavoro dell'azienda qui .

Impostazione dei trigger di ClickUp in Integromat

Gmail Gmail è un'app intuitiva, sicura ed efficiente per l'invio di email, utilizzata per comunicazioni personali e aziendali da miliardi di persone in tutto il mondo. Vi aiuta a rimanere in connessione, organizzati e produttivi, consentendovi di accedere all'app da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

Ok ora, parliamo di integrazione._ 😎

Semplificate la comunicazione, aumentate la produttività e non dimenticate mai più di rispondere incorporando ClickUp nel vostro flusso di lavoro di Gmail. È sufficiente installare il programma L'estensione per Chrome di ClickUp e utilizzare Zapier, un'app per l'automazione, per consentire a ClickUp e Gmail di trasferire senza sforzo le informazioni e sincronizzare le azioni che si verificano in entrambe le piattaforme.

Questa integrazione vi consentirà di:

Creare attività di ClickUp dalle email

Allegare le risposte delle email alle attività

Conservare le attività in un unico posto

Avviare elementi d'azione per creare automaticamente nuove attività (solo per gli account Gmail aziendali)

E molto altro ancora!

⭐️ Pro Tip: Collegate il vostro account Gmail all'attività di ClickUp per inviare e ricevere email dall'interno di un thread di attività con l'applicazione Funzionalità ClickApp Email in ClickUp .

Email nella funzionalità ClickApp di ClickUp

Zoom Zoom è una piattaforma di videoconferenza che consente di ospitare e partecipare virtualmente a riunioni con altri account Zoom di tutto il mondo.

Nell'ultimo anno, Zoom è diventato uno dei sistemi di videoconferenza più popolari e utilizzati strumenti per le riunioni utilizzati per scopi personali **_e_aziendali e hanno cambiato per sempre il modo di fare le riunioni di lavoro, soprattutto per chi lavora da remoto.

Da fare l'integrazione con ClickUp? **Da fare assolutamente!

**Quando integrerete Zoom con ClickUp, sarete in grado di

Avviare una riunione Zoom all'interno delle attività utilizzando il pulsante "Zoom meeting"

Partecipare a una riunione tramite un collegato che sarà automaticamente inserito in un commento per tutti i partecipanti

Visualizzare i collegati alla registrazione nelle attività una volta terminata la riunione registrata

⭐️ Pro Tip: Usare il comando slash /zoom per aprire l'app Zoom in un attimo. ⚡️

Avvio e partecipazione a riunioni di Zoom all'interno di un'attività di ClickUp

Harvest Time Tracking Harvest è un'app per il monitoraggio del tempo e delle spese basata su cloud che consente di pianificare e stimare progetti con dati reali,

gestire del team capacità e flusso di lavoro, e fatturare senza problemi grazie a dati tracciabili. Questo strumento di monitoraggio del tempo offre reportistica, fogli di presenza, fatturazione e supporta l'integrazione con le app. Tre vantaggi principali dell'Harvest per il monitoraggio del tempo:

Raccolta strutturata dei dati

Monitoraggio del tempo semplice e conveniente

Controllo delle autorizzazioni

Per quanto riguarda le integrazioni, Harvest consente di collegarsi facilmente ai vostri strumenti preferiti, tra cui ClickUp!

È arrivato il momento di parlare dell'integrazione di Harvest con ClickUp

La connessione di Harvest a ClickUp richiede solo pochi secondi per essere impostata

Una volta connessi, attivate il monitoraggio del tempo per gestire il tempo trascorso sui progetti e sincronizzare automaticamente il tempo con le vostre attività di ClickUp

Con l'integrazione Harvest + ClickUp, potrete gestire il vostro tempo, tenere traccia del tempo speso per le attività e sapere sempre esattamente dove va a finire il tempo.

Avvio del timer di Harvest all'interno di un'attività di ClickUp

Unito Unito è una soluzione di integrazione senza codice che consente di costruire e personalizzare i flussi di lavoro tra gli strumenti. Consente di mantenere allineati i freelance e i team delle grandi aziende, fornendo una sincronizzazione dettagliata, bidirezionale, in tempo reale delle attività e dei progetti tra gli strumenti.

Unito è una soluzione di integrazione senza codice gestione del flusso di lavoro una soluzione che si integri con diversi strumenti e consenta una sincronizzazione bidirezionale profonda è un ottimo strumento per liberare la vera collaborazione. Non solo ridurrà ed eliminerà le barriere tra i vostri strumenti di lavoro, ma li trasformerà in strumenti più potenti.

**Supponiamo quindi che vogliate potenziarlo integrandolo con ClickUp

Buone notizie: è possibile. 😉

L'integrazione bidirezionale di Unito con ClickUp può aiutare a stabilire connessioni profonde tra ClickUp e gli altri strumenti di lavoro. E soprattutto, poiché i flussi di Unito sono bidirezionali e si sincronizzano in tempo reale, potete essere certi che le informazioni sui vostri strumenti saranno sempre aggiornate!

Ecco cosa potete fare con l'integrazione con ClickUp di Unito:

Connessione di ClickUp con l'intero portfolio di integrazioni di Unito

Monitorare le interazioni con i clienti in un unico luogo

Definizione di come e quali informazioni vengono sincronizzate

Sincronizzazione bidirezionale in tempo reale di attività, elenchi, progetti, date di scadenza, stati e altro ancora

Mappatura personalizzata dei campi, filtri e altre impostazioni per controllare il flusso delle informazioni

L'integrazione bidirezionale di Unito con ClickUp

Google Calendar

Sviluppato da Google, Google Calendar è un servizio di gestione del tempo e di pianificazione del calendario utilizzato da più di un milione di persone 500 milioni di persone in tutto il mondo ed è disponibile in 41 lingue diverse.

Sia che la si utilizzi per scopi personali o aziendali, è probabile che si trovi questa app facile da usare grazie alla sua interfaccia estremamente intuitiva e user-friendly. È possibile aggiungere, modificare e condividere facilmente eventi e inviare inviti ad amici, familiari e colleghi.

Perché Google Calendar è stato progettato per i team, la condivisione degli orari con gli altri e la creazione di calendari multipli che i team possono utilizzare insieme non è mai stata così facile. Oltre alle sue capacità di sincronizzazione, Google Calendar può essere integrato con altri strumenti di lavoro, come ClickUp, per aiutarvi a semplificare e gestire i vostri impegni!

**Pronti a incrementare la vostra produttività e a gestire al meglio le vostre giornate?

Lo pensiamo anche noi! 😊

**Ecco cosa può fare per voi la connessione del vostro Google Calendar con ClickUp

Sincronizzazione bidirezionale tra ClickUp e il vostro Calendario

Sincronizzazione delle attività di ClickUp con Google Calendar con la visualizzazione Calendario in ClickUp

Ottenere istantaneamente una panoramica dell'elenco delle attività per il giorno, la settimana o il mese

Modificare le attività di ClickUp e ottenere aggiornamenti automatici nel Google Calendar per riflettere le modifiche apportate

Collegamento di più aree di lavoro di ClickUp a un unico Google Calendar

Visualizzazione degli eventi sincronizzati da Google Calendar nella vista Calendario di ClickUp

Dropbox

Dropbox è un servizio di archiviazione cloud che consente di archiviare e condividere i file online.

Utilizzato da oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo, Dropbox è un'app popolare e affidabile per l'hosting, la sincronizzazione e lo spazio di archiviazione dei file online. Da foto, video e documenti importanti, Dropbox può aiutarvi a mantenere i vostri file al sicuro.

Questa app promuove la collaborazione tra i team perché consente di creare collegamenti condivisibili ai file, aggiungere commenti ai file ed è facilmente accessibile da più dispositivi, come computer e smartphone.

**Cosa succede quando uno strumento intelligente di archiviazione cloud incontra un'app per la gestione delle attività? Dropbox supporta le integrazioni l'integrazione delle due app può rendere più facile la gestione di entrambi gli account sullo stesso conto, oltre ad altri vantaggi chiave per la gestione delle attività.

Ecco cosa può fare la connessione di Dropbox a ClickUp:

Allegare i file di Dropbox alle attività di ClickUp

Migliorare la produttività riducendo i colli di bottiglia, gestire le attività e i progetti in un unico posto

Migliorare la collaborazione tra i team consentendo a questi ultimi di lavorare ai progetti nello stesso momento, indipendentemente dalla loro posizione

Garantire la sicurezza dei dati memorizzati in entrambe le app

Caricare e allegare i file Dropbox all'interno di un'attività di ClickUp

Loom

Loom è un'applicazione di strumento di registrazione dello schermo che permette agli utenti di catturare lo schermo, la webcam e il microfono. Condividete facilmente i messaggi video registrati a una persona, un gruppo o un team con un link pubblico o privato per trasmettere il vostro messaggio in modo più rapido rispetto a dover digitare una lunga email con spiegazioni e dettagli.

Con questa piattaforma di videoregistrazione, è possibile inserire nuovi dipendenti, risolvere problemi, rivedere e fornire feedback, condividere aggiornamenti e molto altro ancora!

Affidato a milioni di utenti in tutto il mondo, Loom continua a trasformare il modo in cui i team comunicano e collaborano sul lavoro. Non dovrete più preoccuparvi delle differenze di fuso orario e di dover spiegare più volte i dettagli!

A proposito di lavoro, diamo un'occhiata a ciò che l'integrazione di Loom con ClickUp può fare per voi:

Accedere a Loom e registrare un video all'interno di un'attività di ClickUp

Registrare un video senza filigrana

Registrazione e presentazione dello schermo in Loom

Bugsnag

Bugsnag è un potente software di monitoraggio, reportistica e risoluzione degli errori progettato per applicazioni web, server e mobili.

Si tratta di un'app completa per il rilevamento dei bug e per fornire ai team di sviluppo software i dati e gli strumenti diagnostici necessari per identificare e risolvere gli errori in modo più rapido. Bugsnag facilita agli utenti la ricezione di notifiche di bug in tempo reale, l'individuazione dell'origine dei guasti, la definizione delle priorità e la replica dei bug, nonché l'analisi delle possibili soluzioni grazie a un monitoraggio accurato.

Utilizzate Bugsnag per mantenere le vostre app libere da bug e collegatelo a ClickUp per avere tutta la gestione dei bug in un unico posto!

L'automazione nativa di ClickUp supporta i flussi di lavoro con applicazioni esterne come Bugsnag. A Integrazione dell'automa Bugsnag consente di monitorare i bug e di intervenire all'interno di ClickUp, facendovi risparmiare tempo e permettendo ai vostri team di concentrarsi sulla parte più tecnica del lavoro.

Date un'occhiata a ciò che potete fare impostando Bugsnag all'interno di ClickUp:

Automazione del flusso di lavoro con trigger e azioni per monitorare e risolvere facilmente i bug

Personalizzare dove e come appaiono le informazioni in ClickUp mappando i dati da un trigger di Bugsnag e mettendoli in relazione con un campo personalizzato in ClickUp

Mappatura dinamica dei dati all'interno delle nuove attività

Impostazione del flusso di lavoro di automazione in Bugsnag

Zendesk Zendesk è una piattaforma di supporto clienti e CRM commerciale basata su cloud, progettata per aiutare a risolvere i ticket dei clienti e a migliorarne le relazioni.

Questo strumento di assistenza clienti potente e flessibile consente di connettersi con i clienti tramite telefono, chat, email, social media e altri canali. Zendesk offre funzionalità/funzione per aiutare a gestire la comunicazione con i clienti attraverso vari canali, automatizzare il supporto clienti, creare risposte automatiche, basi di conoscenza e molto altro ancora per semplificare la comunicazione con i clienti.

Offre inoltre strumenti personalizzabili per costruire portali personalizzati per il servizio clienti, chattare in diretta e integrarsi con altre centinaia di applicazioni, tra cui ClickUp!

Da fare con Zendesk in ClickUp:

Trasformare rapidamente i ticket in attività

Aggiungete informazioni sui ticket alle attività, impostate assegnatari e date di scadenza in un unico posto

Evitare di passare da un'attività all'altra, allegando più attività di ClickUp a un ticket Zendesk, per facilitare il riferimento allo stato e all'ID dell'attività

Visualizzare i collegati inClickUp e Zendesk con aggiornamenti sullo stato in tempo reale

Trasformare un ticket Zendesk in un'attività di ClickUp

GitHub

GitHub è una piattaforma di hosting del codice basata su cloud che favorisce la collaborazione e la comunicazione tra gli sviluppatori. Questo strumento di collaborazione consente agli sviluppatori di condividere idee e metodi e di gestire facilmente progetti di programmazione open-source.

È una delle piattaforme più popolari per i repository Git, che sono uno spazio virtuale di archiviazione dei progetti, e il sito di riferimento dei coder. Gli sviluppatori possono scaricare facilmente una nuova versione del software, apportare modifiche e contributi e caricare la nuova versione su cui possono lavorare anche gli altri coder della comunità.

GitHub è ideale per il forking, le richieste pull, il social networking, il ramo e il mantenimento dei changelog.

Volete ottimizzare e rendere più efficienti i vostri processi interni? Integrazione con ClickUp Ecco come l'integrazione di GitHub e ClickUp può essere vantaggiosa:

Utilizzare GitHub senza uscire da ClickUp

Monitoraggio automatico di commit, unioni e richieste di pull, il tutto all'interno dei feed delle attività

Vedere tutte le attività di GitHub relative a un'attività direttamente in ClickUp

Ricevere notifiche di ClickUp quando nuovi elementi di attività di GitHub vengono aggiunti alle attività

Allegare automaticamente (o manualmente) l'attività di GitHub alle attività di ClickUp

Cambiare automaticamente lo stato delle attività da GitHub

Ricevere le notifiche delle attività di Github in ClickUp

Intercom Intercom è una piattaforma di relazioni conversazionali che aiuta le aziende a costruire migliori relazioni con i clienti attraverso esperienze basate sulla messaggistica.

Questo strumento di comunicazione è ideale per i settori commerciale, dei prodotti, della produttività, del supporto e dell'assistenza esito positivo del cliente teams. Intercom permette loro di vedere chi sono i loro clienti, cosa fanno nell'app e nei siti web.

Intercom consente di riunire in un'unica piattaforma, facile da usare, tutto ciò di cui il team ha bisogno per comunicare e supportare i clienti.

**Volete ottimizzare la comunicazione e la gestione del lavoro?

Integrate Intercom con ClickUp per migliorare la vostra finestra In arrivo e semplificare il vostro flusso di lavoro!

Date un'occhiata a quello che potete fare con un'integrazione Intercom-ClickUp:

Creare e collegare rapidamente le attività di ClickUp direttamente dalla vostra finestra In arrivo

Collegare una o più attività di ClickUp a una conversazione in Intercom per accedere rapidamente all'attività o monitorarne lo stato

Creare o collegare un'attività a un ticket e un link alla conversazione Intercom verrà automaticamente aggiunto all'attività di ClickUp

Creare una nuova attività di ClickUp in Intercom

Miro

Miro è una piattaforma di lavagna online per la creazione, la collaborazione e la centralizzazione della comunicazione tra team.

Questo strumento di collaborazione intuitivo permette ai team di fare brainstorming insieme e di visualizzare concetti, idee e soluzioni con note adesive digitali. È inoltre possibile utilizzare la funzionalità di mappa mentale di Miro per organizzare le idee e per aiutare a pianificare e gestire flussi di lavoro agili.

Semplificate ulteriormente il vostro flusso di lavoro integrando Miro con ClickUp!

**L'integrazione di ClickUp con Miro vi consentirà di fare quanto segue

ModificareMiro all'interno di ClickUp, riducendo il tempo sprecato per attivare/disattivare le app

Creazione di idee per lavagne online ovunque in ClickUp

Utilizzo di un comando slash per aprire Miro e aggiungere una scheda Miro a un documento in ClickUp

Front

Front è una piattaforma di comunicazione con i clienti e un hub di comunicazione che consente ai colleghi di collaborare in modo più efficiente.

Aiuta a semplificare la comunicazione, ad aumentare l'efficienza e la produttività grazie alla condivisione della finestra In arrivo del team e alla posizione centralizzata per i messaggi interni ed esterni. I team possono condividere le email senza doverle inoltrare, avere conversazioni interne all'interno di un'email, posticipare i messaggi e molto altro ancora con questo solido strumento di posta elettronica.

Oltre ai vantaggi legati alla comunicazione, Front offre anche strumenti analitici integrati per monitorare le prestazioni, monitorare i KPI e le metriche e molto altro ancora, oltre a integrazioni complete che ne potenziano le funzioni. Integrare Front con ClickUp per aumentare la produttività e tenere sotto controllo la finestra In arrivo!

Da fare con Front e ClickUp insieme:

Creare attività di ClickUp: aggiungete rapidamente le informazioni del ticket alle attività di ClickUp, assegnate i membri e impostate le date di scadenza all'interno di Front

Allegare un numero qualsiasi di attività di ClickUp a un ticket in Front per un facile riferimento allo stato e all'ID dell'attività

Visualizzare i collegamenti in entrambe le app: quando si crea o si collega un ticket a un'attività, viene automaticamente aggiunto un collegamento al ticket di Front nell'attività di ClickUp

Creazione di un'attività di ClickUp all'interno di Front

Figma

Infine, un'altra integrazione di ClickUp facile da usare che rientra nel nostro elenco è Figma. I team che hanno bisogno di comunicare rapidamente tra diversi progetti multimediali o di design potranno beneficiare dell'integrazione con Figma.

Come strumento di prototipazione e progettazione basato sul web, Figma offre un modo più semplice per co-progettare un progetto con il team. La funzionalità/funzione di cronologia delle versioni consente di tenere traccia dei feedback del team.

Inoltre, gli utenti di ClickUp beneficiano di questa integrazione con funzionalità/funzione che consentono di zoomare e scorrere qualsiasi progetto Figma aggiunto a un'attività, a un commento, a un documento o a una vista Documento.

Date un'occhiata a $$$a Figma e l'integrazione di ClickUp può Da fare:

Connettere facilmente i vostri progetti e prototipi per collaborare o rivedere in ClickUp

Dare più contesto ai progetti di ClickUp con embed Figma zoomabili

Evitare screenshot statici che creano confusione quando si comunica su specifiche del progetto

Esempio di piattaforma Figma

Ottieni il massimo da ClickUp

Ogni azienda ha bisogno di uno strumento di gestione delle attività affidabile come ClickUp .

Grazie a numerose funzionalità/funzione, ClickUp è in grado di aiutare qualsiasi organizzazione a gestire il tempo, dare priorità alle attività e completare i progetti in modo efficiente, il tutto in un unico posto.

Ma quando ClickUp viene collegato ad altri strumenti di lavoro, il flusso di lavoro subisce un cambiamento drastico e positivo.

Aggiungete ai preferiti le app di comunicazione, collaborazione, automazione e altro ancora a ClickUp per ottenere il massimo da questa piattaforma sovralimentata. ⚡️