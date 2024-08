Annunciamo la nostra nuova partnership con HubSpot

Teams fa squadra con il leader del mercato CRM. Ecco cosa ci aspetta per i nostri clienti e per ClickUp._

A ClickUp la nostra missione è rendere il mondo più produttivo. E anche se il mondo è un posto terribilmente grande, siamo partiti alla grande visto che centinaia di migliaia di personalizzati si affidano ogni giorno a ClickUp per lavorare in modo più efficiente.

In effetti, il nostro prodotto ha avuto un ruolo fondamentale nel guidare la nostra incredibile crescita negli ultimi 5 anni ed è fondamentale per il modo in cui lavoriamo qui a ClickUp.

Come probabilmente saprete, HubSpot è un leader mondiale nel CRM e la sua piattaforma è diventata una parte essenziale dei team rivolti ai clienti delle aziende che vogliono scalare. HubSpot fornisce a queste aziende tutti gli strumenti e le integrazioni necessarie per il marketing, il commerciale, la gestione dei contenuti e l'assistenza clienti, al fine di creare esperienze piacevoli per i clienti.

E se voi e i vostri team poteste lavorare meglio insieme per offrire queste esperienze piacevoli? Ecco, questo è esattamente ciò che si ottiene unendo la potenza di ClickUp e HubSpot. Ottenere l'integrazione ora La realizzazione di grandi esperienze per i clienti richiede un lavoro altamente coordinato da parte di molti team. Oggi questi lavori richiesti sono spesso scollegati tra loro, in quanto gestiti attraverso molti sistemi, il che rende molto difficile la collaborazione e il passaggio di consegne.

Questo non solo ha un impatto sull'esperienza del cliente, ma è un problema anche per i dipendenti. Unendo ClickUp e HubSpot in modo più stretto, abbiamo l'opportunità di colmare queste lacune migliorando l'esperienza su entrambi i front.

Un elemento critico di questa partnership è un'integrazione migliorata tra ClickUp e HubSpot che automatizza il lavoro manuale e facilita l'incontro tra i team per offrire valore ai clienti. I punti salienti della nuova integrazione includono:

Sincronizzazione a due vie: Gli utenti di ClickUp e HubSpot hanno ora la possibilità di mantenere la sincronizzazione dei dati tra le due piattaforme, in modo che le informazioni più aggiornate siano disponibili in entrambi i sistemi senza richiedere alcun inserimento manuale.

Gli utenti di ClickUp e HubSpot hanno ora la possibilità di mantenere la sincronizzazione dei dati tra le due piattaforme, in modo che le informazioni più aggiornate siano disponibili in entrambi i sistemi senza richiedere alcun inserimento manuale. Automazioni senza soluzione di continuità: Grazie alla possibilità di triggerare i flussi di lavoro da una piattaforma all'altra, è possibile automatizzare le attività che si svolgono durante il customer journey, comprese quelle che coinvolgono più team.

Ecco alcuni dei modi in cui i clienti comuni possono sfruttare ClickUp e HubSpot insieme per offrire esperienze migliori ai clienti.

Aumentare la velocità di consegna dei progetti

Con la nuova integrazione, i team possono impostare praticamente qualsiasi tipo di flusso di lavoro tra ClickUp e HubSpot per accelerare il processo di consegna dei progetti dei clienti. Ad esempio, quando cambia l'assegnatario di un progetto in ClickUp, il relativo accordo in HubSpot viene aggiornato automaticamente, in modo che i team che si rivolgono ai clienti sappiano chi è il nuovo punto di contatto.

Automazioni dei processi lungo il percorso del cliente

Con il nuovo Integrazione con HubSpot i clienti di ClickUp possono allineare progetti e attività allo stato di un cliente o alla fase del customer journey. Ad esempio, quando una trattativa si chiude in HubSpot, un progetto di onboarding completamente modellato può essere creato automaticamente in ClickUp.

In questo modo, un team di servizi professionali può gestire il processo di onboarding e dare visibilità ai principali stakeholder sullo stato di avanzamento del progetto. Nell'esempio seguente, una modifica dello stato del contratto in HubSpot può innescare un'iniziativa di outreach gestita tramite un'attività di ClickUp!

Fornire ai Teams maggiore visibilità sull'impatto del cliente

I team di progetto possono ora fare sempre riferimento a un deal direttamente all'interno di ClickUp, in modo da tenere sotto controllo l'impatto del loro lavoro sull'esito positivo di un cliente. Le attività collegate e gli oggetti di HubSpot saranno collegati direttamente alle attività e alle attività secondarie come relazioni tra i vostri clienti e i loro progetti.

Siamo convinti che questa partnership si rivelerà l'anello mancante tra i team client e le attività aziendali. Non vediamo l'ora di aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività e a promuovere relazioni ancora più forti con i clienti. Ottenere l'integrazione ora P.S. Se non avete già un piano a pagamento di ClickUp o HubSpot, offriamo il 20% di sconto su entrambi per un periodo di tempo limite. Potete trovare l'offerta di ClickUp qui e l'offerta di HubSpot qui !