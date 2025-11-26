Project management con Jira: la guida definitiva per il 2026

Jira è da tempo sinonimo di monitoraggio di bug e problemi tra i team di sviluppo software. Funge anche da hub per i team di sviluppo, i project manager e i professionisti aziendali che pianificano, monitorano e realizzano il lavoro, in particolare per coloro che utilizzano metodologie Agile.

In questo post del blog analizzeremo a fondo il project management con Jira, approfondendo i suoi punti di forza e come gestire gli aspetti più complessi.

Come bonus veloce, daremo anche un'occhiata a ClickUp come alternativa! 🤩

Smettiamo di aspettare! 💪

Che cos'è il project management con Jira?

tramite Jira

Jira è un software di project management e tracciamento dei ticket ampiamente utilizzato, sviluppato da Atlassian. Aiuta i team a organizzare, monitorare e gestire il proprio lavoro, in particolare nello sviluppo di software e in ambienti agili.

La piattaforma offre funzionalità per pianificare i progetti, effettuare il monitoraggio delle attività, gestire i bug e generare report. Avrai inoltre a disposizione funzionalità di collaborazione interfunzionale per garantire che il tuo team lavori insieme per portare a termine i progetti con esito positivo.

🧠 Curiosità: Nel 1947, gli ingegneri di Harvard trovarono una falena intrappolata all'interno del relè del computer Mark II. La incollarono nel loro registro con la nota "primo caso effettivo di bug riscontrato". Quel momento diede il via al termine moderno monitoraggio dei bug.

Come funziona il project management con Jira

Jira organizza il lavoro attorno ad alcuni concetti fondamentali che guidano il modo in cui i team pianificano, effettuano il monitoraggio e realizzano i progetti. E se fai già parte della comunità Atlassian, riconoscerai immediatamente l'ecosistema e le integrazioni che ti consentono di iniziare più rapidamente.

Ti aiutiamo a familiarizzare con gli elementi fondamentali del project management in Jira:

Progetti e problemi

Ottieni una visione chiara di tutto il tuo lavoro, organizzato in progetti con problemi che monitorano ogni bug in Jira

Jira parte da questi due elementi fondamentali. Un progetto è semplicemente lo spazio in cui risiede tutto il tuo lavoro. Puoi creare issue come singole parti di quel lavoro, come attività, bug, richieste, idee e qualsiasi cosa il tuo team debba effettuare il monitoraggio.

Ogni problema può essere assegnato, classificato per priorità, aggiornato e suddiviso in parti più piccole man mano che il lavoro entra nei dettagli. Man mano che il tuo team procede, i problemi passano attraverso fasi che puoi personalizzare in base al tuo modo di lavorare.

🔍 Lo sapevi? Gli autori (17 ingegneri del software) del Manifesto Agile non stavano cercando di creare delle regole. Volevano semplicemente un modo più semplice e umano di collaborare. Quello che scrissero durante una gita sugli sci nello Utah furono quattro valori fondamentali e 12 principi che hanno dato forma a un movimento globale.

Bacheche e flussi di lavoro

Organizza le tue attività in un'area di lavoro visiva per mantenere il tuo team allineato con Jira

Le bacheche e i flussi di lavoro sono gli elementi in cui Jira trasforma la struttura in qualcosa di visivo. Un flusso di lavoro delinea i passaggi che un'attività segue, come "Da fare", "In corso" e "Terminato". Puoi personalizzare le fasi in base al modo in cui lavora il tuo team.

Le bacheche visualizzano questi passaggi sotto forma di colonne, con ogni problema che appare come una scheda che puoi trascinare lungo il flusso di lavoro.

Non importa se utilizzi le bacheche Scrum per il lavoro basato sugli sprint o le bacheche Kanban per un progresso continuo. Questa configurazione rende facile individuare i colli di bottiglia, vedere chi sta lavorando a cosa e mantenere tutti allineati.

📖 Leggi anche: Integrazioni di Jira per funzionalità e produttività avanzate

Reporti e dashboard

Jira offre una panoramica dello stato di avanzamento, del carico di lavoro e delle prestazioni, consentendoti di identificare le tendenze

I report e i dashboard ti aiutano a capire come procede il lavoro. I report ti offrono una rapida panoramica su aspetti quali le issue aperte, lo stato degli sprint, il tempo registrato o la distribuzione del carico di lavoro.

Dashboard raccolgono queste informazioni utilizzando widget che si aggiornano automaticamente, così puoi avere una visione completa della situazione a colpo d'occhio. Con entrambi gli strumenti a disposizione, il tuo team può individuare i rischi in anticipo e prendere decisioni basate su dati reali.

📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che quelle "lievi distrazioni" causate dal lavoro invisibile non siano un problema? In realtà lo sono. Per il 28% dei dipendenti, le piccole interruzioni e il continuo destreggiarsi tra le attività compromettono il prezioso lavoro di concentrazione, riducendo la produttività complessiva e aumentando il carico mentale. Grazie alle dashboard di ClickUp e alla vista Home personalizzata, puoi creare una dashboard di produttività personale che ti offre una panoramica chiara e completa di tutto il tuo lavoro, comprese le attività nascoste. Scopri dove va davvero a finire il tuo tempo e acquisisci gli strumenti per stabilire le priorità in modo intelligente.

Casi d'uso del project management con Jira

Ecco una panoramica dei casi d'uso più comuni del project management con Jira, così potrai vedere come fornisce supporto alle fasi del tuo progetto:

Personalizzazione del flusso di lavoro delle operazioni aziendali per team eterogenei

Creazione di sequenze e roadmap di progetto per una comunicazione proattiva con gli stakeholder

Monitoraggio dei problemi e controllo qualità con strumenti di monitoraggio dei bug e di test

Sviluppo agile di software con bacheche Scrum e Kanban per con bacheche Scrum e Kanban per gestire i cicli di sprint

Assegnazione delle risorse e pianificazione della capacità per ottimizzare la distribuzione del carico di lavoro

Gestione del portfolio e dei programmi per monitorare le dipendenze e i flussi di lavoro di approvazione tra i team

🔍 Lo sapevi? L'integrazione continua e la consegna continua rispecchiano l'idea di risultati piccoli, frequenti e di alta qualità invece che di release gigantesche.

Come utilizzare Jira per il project management (passaggio dopo passaggio)

Usare Jira diventa molto più facile una volta compreso il flusso che sta alla base. Vediamo insieme come utilizzare Jira per creare una configurazione di project management:

Passaggio n. 1: configura il tuo ambiente Jira

Inizia creando il tuo account Jira e andando alla sezione Progetti. Quando selezioni Crea progetto, potrai scegliere una configurazione che si adatti al modo in cui lavora il tuo team: Scrum, Kanban o un progetto vuoto se desideri il pieno controllo.

Crea la tua bacheca di progetto in Jira

Assegna un nome al tuo progetto, scegli una chiave di progetto e decidi se preferisci uno spazio gestito dal team per una gestione più semplice o una configurazione gestita dall'azienda per una personalizzazione più approfondita.

📖 Leggi anche: Software di project management basato sui flussi di lavoro OKR

Passaggio n. 2: configura il tuo progetto

Successivamente, personalizza l'ambiente in modo che si adatti al tuo flusso di lavoro. Puoi modificare i tipi di issue, come attività, bug, storie ed epiche, e impostare flussi di lavoro che descrivono come procede il lavoro.

Personalizza la visualizzazione, modifica gli stati e aggiungi gli assegnatari in Jira

Questo è anche il momento giusto per personalizzare i campi, impostare le autorizzazioni e ordinare le notifiche, in modo che il tuo team abbia il giusto livello di visibilità.

Se gestisci più progetti, puoi persino creare modelli riutilizzabili per la pianificazione degli sprint o per la segnalazione dei bug, in modo da garantire la coerenza.

Passaggio n. 3: pianifica il tuo lavoro con problemi ed epic

Una volta pronta la struttura, inizia a suddividere il lavoro. Ogni attività, bug o funzionalità diventa un problema, e puoi raggruppare i problemi correlati sotto degli epic per gestire in modo più chiaro i lavori più consistenti.

Aggiungi più contesto alle tue attività Jira

Aggiungi dettagli come assegnatari, priorità, date di scadenza e descrizioni, così tutti sapranno esattamente cosa deve essere fatto. Se un'attività ti sembra troppo grande, suddividila in sottoattività per rendere più facile il monitoraggio dei progressi.

🧠 Curiosità: Hunter & Ready, un'azienda produttrice di sistemi operativi in tempo reale, ha lanciato il primo "bug bounty" ufficiale nel 1983. Offriva ai clienti una Volkswagen Beetle ("bug") se avessero trovato un vero e proprio bug nel sistema operativo Versatile Real-Time Executive (VRTX) dell'azienda. Fonte

Passaggio n. 4: Collaborare e riflettere

Jira funziona ancora meglio quando è collegato alle conversazioni e alla documentazione del tuo team. Puoi utilizzare Confluence o le pagine di Jira per effettuare la condivisione di note, specifiche e decisioni, in modo che tutti siano sempre allineati.

Alla fine di ogni sprint o attività cardine, prenditi del tempo per riflettere su cosa ha funzionato e cosa no. Queste retrospettive ti aiutano a perfezionare i flussi di lavoro, a modificare i processi e a far sì che il tuo team continui a migliorare nel tempo.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di project management per automatizzare lo sprint backlog grooming

Suggerimenti e best practice per il project management con Jira

Una volta compreso il funzionamento di Jira, il vero valore deriva dal suo utilizzo efficace. Ecco alcuni consigli e best practice per il project management che ti aiuteranno a ottimizzare la tua configurazione:

Standardizza le tue etichette in modo intelligente: crea alcuni campi personalizzati ben definiti invece di lasciare che ognuno ne inventi di nuovi. Questo garantisce coerenza e rende più facile eseguire ricerche significative in JQL (Jira Query Language) in un secondo momento

Assegna a ogni filtro e dashboard un nome chiaro: usa una convenzione del tipo " – " in modo che i colleghi sappiano esattamente a cosa serve ciascuno

Integra l'automazione del flusso di lavoro: aggiungi post-funzioni e validatori nelle transizioni in modo che, ad esempio, quando qualcuno contrassegna un problema come "Terminato", alcuni campi vengano aggiornati automaticamente o vengano avvisati gli altri stakeholder

Limita la creazione di etichette: Consenti la creazione di nuove etichette solo in circostanze controllate. Ciò garantisce che le etichette chiave, come "Pronto per la revisione" o "Blocco", vengano utilizzate in modo affidabile

Raggruppa le attività in blocchi significativi: usa strategicamente sprint, versioni o epiche per strutturare i risultati finali in modo che siano in linea con il valore per il cliente

Riduci l'ingombro della dashboard: crea dashboard dedicate per ruoli specifici (ad es. sviluppatori, PM) e assegna a ciascuna uno scopo chiaro

🔍 Lo sapevi? Una ricerca condotta dagli psicologi Robert Rogers e Stephen Monsell ha rivelato che anche quando le persone sanno che stanno per passare da un'attività all'altra, e il passaggio avviene secondo un programma prevedibile, il loro cervello rallenta comunque. Anche con più tempo a disposizione per prepararsi, il "costo di passaggio" non scompare mai del tutto.

Sfide comuni nel project management con Jira

Man mano che i progetti crescono e i team si espandono, potresti trovarti di fronte a determinate sfide che ti spingono a prendere in considerazione delle alternative a Jira.

Vediamone alcuni:

Problemi di prestazioni: potresti riscontrare tempi di caricamento lenti, specialmente con set di dati di grandi dimensioni e flussi di lavoro complessi. Inoltre, una manutenzione inadeguata dell'istanza, un numero eccessivo di plugin e versioni obsolete aggravano questo problema

Mancanza di una gestione completa delle risorse: Non sono disponibili funzionalità strategiche Non sono disponibili funzionalità strategiche di project management del portfolio dei progetti e pianificazione delle risorse, costringendoti a ricorrere a strumenti aggiuntivi come Jira Align

Strumenti di gestione del tempo e del budget limitati: il il software di tracciamento dei bug non dispone di funzionalità native per il monitoraggio dei budget di progetto, dei costi o della gestione del carico di lavoro del team

Flussi di lavoro rigidi: Alcuni utenti segnalano che le sue funzionalità agili, come i grafici burndown e i Sprints, mancano di profondità o sono difficili da personalizzare

Mancanza di funzionalità per la gestione delle idee: il tuo team dovrà creare attività o campi personalizzati per effettuare il monitoraggio delle idee, invece di utilizzare funzionalità dedicate alla gestione delle idee

Ecco cosa dice un utente reale su Jira:

Jira offre grandi potenzialità, ma a volte sembra eccessivamente complesso per flussi di lavoro semplici. Passare da una bacheca all'altra, tra issue e backlog, può risultare lento o richiedere più passaggi del previsto. Inoltre, quando sono presenti numerosi campi e flussi di lavoro personalizzati, l'interfaccia tende a diventare disordinata, rendendo più difficile mantenere uno spazio di lavoro pulito e organizzato.

Jira offre grandi potenzialità, ma a volte sembra eccessivamente complesso per flussi di lavoro semplici. Passare da una bacheca all'altra, tra issue e backlog, può risultare lento o richiedere più passaggi del previsto. Inoltre, quando sono presenti numerosi campi e flussi di lavoro personalizzati, l'interfaccia tende a diventare disordinata, rendendo più difficile mantenere uno spazio di lavoro pulito e organizzato.

In che modo ClickUp risolve le sfide di Jira e fornisce supporto per il project management

Il lavoro oggi è in crisi.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi tra strumenti scollegati tra loro che ci rallentano.

Il software di project management di ClickUp risolve questo problema con l'app completa per il lavoro che combina progetto, conoscenza e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Scopriamo alcune delle eccellenti funzionalità/funzioni che offre.

Gestione delle attività

Le attività di ClickUp sono il fondamento centrale del lavoro qui. Sono contenitori flessibili in grado di contenere informazioni dettagliate, avere dipendenza da altre attività e persino essere collegate a conversazioni e documentazione.

Crea attività di ClickUp all'interno del tuo elenco per gestire il lavoro e ottenere una chiara visibilità sui tuoi progetti

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto. Puoi creare un elenco denominato "Attività di lancio Q3" e inserirvi attività come "Redigere il testo di marketing", "Eseguire test di usabilità" e "Implementare in produzione". Aggiungi attività secondarie, assegnatari, date di scadenza, dipendenze e note a ciascuna attività.

Inoltre, grazie a questo sistema di gestione delle attività, puoi:

Configura i tuoi In revisione , Bloccato e In attesa di feedback stati personalizzati di ClickUp in base al modo di lavorare del tuo team, come

Personalizza i campi personalizzati di ClickUp rilevanti per il tuo progetto: elenchi a discesa, testo, persone, numeri e altro ancora. Questo ti aiuta a registrare metadati come la fase del progetto, l'assegnatario, il livello di rischio o il budget rilevanti per il tuo progetto: elenchi a discesa, testo, persone, numeri e altro ancora. Questo ti aiuta a registrare metadati come la fase del progetto, l'assegnatario, il livello di rischio o il budget

Visualizza le tue attività nel modo più adatto al tuo team con (diagramma di Gantt, bacheca Kanban, Sequenza, vista Calendario e altro ancora) nel modo più adatto al tuo team con le viste di ClickUp

🚀 Vantaggio di ClickUp: gestisci aggiornamenti di stato ripetitivi, assegnazioni, promemoria e passaggi di consegne con le automazioni di ClickUp. Basate su regole del tipo "se questo, allora fai quello", queste automazioni personalizzate mantengono il tuo flusso di lavoro in movimento in background. Crea automazioni personalizzate su ClickUp per gestire il lavoro di routine mentre il tuo team si concentra sulla strategia Supponiamo che il tuo team di progettazione sposti un'attività in "Pronto per la revisione". Invece di contattare manualmente il revisore, puoi impostare un'automazione per: Assegna l'attività al revisore

Aggiungi una data di scadenza per la revisione

Invia una notifica nel canale del tuo progetto

Aggiorna un campo personalizzato come "Fase di revisione" Creane uno oggi stesso:

Intelligenza basata sull'IA

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, collega le tue attività, i documenti, i messaggi e le conoscenze del team. Comprende il tuo lavoro, i tuoi progetti e il contesto del team per aiutarti a muoverti rapidamente.

Il suo AI Knowledge Manager sa tutto ciò che accade all'interno della tua area di lavoro. Estrae le risposte da attività, documenti, chat, file caricati e persino integrazioni come Slack, Google Drive o GitHub.

Richiedi all'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain di estrarre informazioni contestuali dalla tua area di lavoro

Puoi utilizzare l'IA nella project management ponendo le seguenti domande:

Qual è la versione definitiva delle specifiche del prodotto?

Mostrami tutte le attività relative all'onboarding

Qual è stata la decisione presa durante la riunione di revisione della scorsa settimana?

AI Project Manager

ClickUp Brain funge anche da AI Project Manager che gestisce le parti ripetitive della gestione di un progetto. Controlla automaticamente lo stato di avanzamento, prepara gli aggiornamenti, redige elenchi di attività, riepiloga i thread dei commenti e genera persino i standup.

Chiedi all'AI Project Manager di ClickUp Brain di identificare i colli di bottiglia e fornire il contesto in pochi secondi

Puoi dire cose del tipo:

Crea attività di follow-up dalle note della riunione di ieri

Riassumi lo stato di avanzamento dello sprint per la dirigenza

Aggiorna lo stato delle attività completate oggi

Ad esempio, man mano che il lancio del prodotto del terzo trimestre prende slancio, il tuo spazio di lavoro si riempie di attività relative a marketing, progettazione, ingegneria e controllo qualità. Basta chiedere a ClickUp Brain: "Qual è lo stato delle attività relative al lancio del terzo trimestre?" Estrarrà le informazioni da ogni attività, documento, commento e connessione collegata.

Poi, noti che il testo della campagna è in ritardo. Chiedi a ClickUp Brain di: "Creare attività di follow-up per gli elementi di marketing bloccati e assegnarle ai titolari giusti". In pochi secondi, ClickUp Brain genera nuove attività, le collega ai commenti di origine e le assegna alle persone giuste.

Sei sicuro di sfruttare al meglio l'IA nel project management? Guarda questo video per scoprirlo:

ClickUp Chat porta le conversazioni del tuo team nello stesso posto in cui lavori, collegandole a Attività, Documenti e contesti significativi. Puoi creare Canali per team o progetti, oppure utilizzare Messaggi diretti per conversazioni private.

Collabora in modo asincrono assicurandoti che tutti siano allineati sugli stessi elementi d'azione con ClickUp Chat

E quando si presenta qualcosa di importante, puoi semplicemente trasformare qualsiasi messaggio della chat in un'attività di ClickUp. In questo modo, idee, richieste o feedback non svaniscono nella cronologia della chat. Inoltre, puoi incorporare allegati, link e testo formattato, taggare i membri del team con @mention e reagire con le emoji per mantenere un'atmosfera rilassata.

Anche ClickUp Brain si integra qui, consolidando elementi chiave come feedback, attività e decisioni. Puoi anche chiedergli di riepilogare le discussioni direttamente nella chat.

💡 Consiglio da esperto: partecipa a un breve ClickUp SyncUp direttamente dal tuo canale di chat per trasformare le conversazioni in aggiornamenti rapidi e mirati. Riduci i ritardi, ottieni decisioni immediate, sblocca gli elementi di lavoro e migliora le prestazioni del team senza dover programmare un'altra riunione.

Collaborazione e gestione delle idee

Le lavagne online di ClickUp sono una tela visiva e collaborativa integrata direttamente nell'area di lavoro. Invece di passare ad altri strumenti, il tuo team può abbozzare idee, mappare processi e fare brainstorming insieme in tempo reale.

Mappa le idee astratte e trasformale in attività concrete collaborando con il tuo team grazie alle lavagne online di ClickUp

Puoi aggiungere forme, frecce, caselle di testo e note adesive per creare diagrammi di flusso, mappe mentali, wireframe o qualsiasi diagramma visivo. Puoi importare le attività di ClickUp direttamente sulla tua lavagna online o persino convertire le note adesive in attività concrete.

Ecco un esempio di flusso di lavoro per una sessione di brainstorming sulla strategia di prodotto:

Disegna un diagramma di flusso di base: Idea → MVP → beta → Lancio

Aggiungi dei post-it per le user story come "Flusso di registrazione" e "Bozza delle funzionalità principali"

Trasforma i post-it in attività di ClickUp concrete con assegnatari e livelli di priorità

Disegna delle frecce per mostrare le dipendenze e aggiungi commenti in linea

🚀 Vantaggio di ClickUp: crea documenti dinamici proprio accanto alle tue attività, chat e flussi di lavoro con ClickUp Docs. Grazie a pagine nidificate per le schede prodotto, alla collaborazione in tempo reale e alle analisi basate sull'intelligenza artificiale, mantengono le informazioni relative al tuo progetto organizzate, ricercabili e sempre collegate al lavoro che supportano.

Reportistica e monitoraggio dei progetti

I dashboard di ClickUp fungono da centro di controllo del tuo team per visualizzare tutto ciò che conta, dallo stato di salute del progetto alle tendenze di lavoro, al tempo impiegato e altro ancora.

Aggiungi una scheda personalizzata alla tua dashboard di ClickUp per effettuare il monitoraggio di metriche chiave specifiche

Ecco alcune schede personalizzate da configurare:

Scheda portfolio per il monitoraggio dello stato di avanzamento su più elenchi o cartelle

Schede con grafici a barre/grafici a torta/grafici a linee per comprendere i dati relativi alle attività, come le attività per assegnatario, il monitoraggio del tempo o le attività per stato

Scheda Calcolo per eseguire calcoli personalizzati, tra cui somme, medie o formule

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di Dashboards è rappresentata dalle AI Cards. Queste ti forniscono approfondimenti generati in tempo reale direttamente sulla tua dashboard.

Configura le schede IA personalizzate nella tua dashboard di ClickUp, così non dovrai perdere tempo a decifrare le informazioni

Aggiungi queste schede:

Sintesi esecutiva IA per un riassunto automatico di alto livello sullo stato dei progetti destinato alla dirigenza

Aggiornamento del progetto tramite IA per evidenziare le modifiche recenti, le attività completate e i rischi principali

AI Brain Card che ti consente di eseguire prompt personalizzati in base alle tue aree di lavoro

Ascolta Trevor Bekolay, ricercatore senior e cofondatore di Applied Brain Research:

Siamo passati da Jira a ClickUp e siamo molto soddisfatti del cambiamento, poiché ora possiamo svolgere più attività direttamente in ClickUp, come gestire una knowledge base interna, condurre e registrare i risultati degli eventi Scrum, nonché effettuare il monitoraggio degli obiettivi e del tempo. ClickUp è anche notevolmente più veloce e reattivo rispetto a Jira.

Siamo passati da Jira a ClickUp e siamo molto soddisfatti del cambiamento, poiché ora possiamo svolgere più attività direttamente in ClickUp, come gestire una knowledge base interna, condurre e registrare i risultati degli eventi Scrum, nonché effettuare il monitoraggio degli obiettivi e del tempo. ClickUp è anche notevolmente più veloce e reattivo rispetto a Jira.

📮 Approfondimento ClickUp: il 33% delle persone crede ancora che il multitasking sia sinonimo di efficienza. In realtà, il multitasking non fa altro che aumentare il costo del cambio di contesto. Quando il tuo cervello passa da una scheda all'altra, dalle chat alle liste di controllo, è la concentrazione profonda a risentirne maggiormente. ClickUp ti aiuta a concentrarti su un'unica attività in modo mirato, riunendo tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto! Stai lavorando su un'attività, ma hai bisogno di controllare Internet? Basta usare la tua voce e chiedere a ClickUp Brain MAX di effettuare una ricerca sul web dalla stessa finestra. Vuoi chattare con Claude e perfezionare la bozza su cui stai lavorando? Puoi farlo anche tu, senza uscire dalle tue aree di lavoro di ClickUp! Tutto ciò di cui hai bisogno — chat, documenti, attività, dashboard, diversi modelli di linguaggio (LLM), ricerca web e altro ancora — è disponibile in un unico spazio di lavoro AI integrato, pronto all'uso!

Confronto tra il project management con Jira e ClickUp

Nella sfida tra ClickUp e Jira, chi vince? Ecco cosa hanno da offrire entrambi. 👇

Criteri ClickUp Jira Utenti target Teams versatili e interfunzionali in tutti i settori Sviluppo software e team tecnici Interfaccia utente e usabilità Intuitivo, altamente personalizzabile, supporta oltre 15 visualizzazioni, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Diagramma di Gantt, Sequenza e Carico di lavoro Interfaccia più tecnica ottimizzata per il monitoraggio dei problemi Gerarchia e struttura dei progetti Gerarchia scalabile: spazi, cartelle, elenchi, attività, attività secondarie Flusso di lavoro meno modulare e orientato ai ticket Automazioni Automazione integrata per la gestione delle attività, automazione senza codice per i cambiamenti di stato, le notifiche e gli incarichi L'automazione avanzata, in particolare per i flussi di lavoro di sviluppo, utilizza l'API REST e script personalizzati Supporto Agile Ottimo supporto per Scrum e bacheche Kanban; flessibile per varie metodologie Solido framework agile con Scrum avanzato, Kanban, grafici burndown e Jira Query Language (JQL) Funzionalità di collaborazione Chat integrata, integrazione con Docs, collaborazione in tempo reale, aggiornamenti automatici dello stato, suggerimenti sulle attività basati sull'IA e riepiloghi/riassunti Collaborazione principalmente tramite commenti e integrazioni Ecosistema di integrazione Si integra con oltre 1.000 app, dati centralizzati per una maggiore visibilità Offre una connessione con oltre 3.000 app e una vasta gamma di strumenti per sviluppatori Reportistica e dashboard Dashboard personalizzate, grafici in tempo reale e report generati dall'IA Ricchi report integrati e monitoraggio agile delle metriche

🌟 Bonus: Oggi i team di progetto possono ottenere maggiori risultati e risparmiare un sacco di tempo e lavoro richiesto utilizzando gli agenti AI giusti. Ecco un video che ti spiega tutto ciò che devi sapere sull'uso degli agenti AI di ClickUp per la project management.

Modelli per iniziare con ClickUp

Se vuoi saltare la configurazione e passare direttamente all'organizzazione del tuo lavoro, dai un'occhiata ai modelli di ClickUp. Ecco le nostre scelte migliori che ti aiuteranno a iniziare subito:

1. Modello di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci flussi di lavoro di grandi dimensioni, complessi e interfunzionali dall'inizio alla fine con il modello di project management di ClickUp

Il modello di project management di ClickUp è preconfigurato con tutto ciò che ti serve per lavorare seriamente sui tuoi progetti. Hai a disposizione 30 stati personalizzati che puoi modellare in base al tuo piano di progetto, come Revisione e Consegna.

Inoltre, ti offre 11 campi personalizzati per acquisire metadati importanti come priorità, rischio, capacità del team o tipo di progetto. Ciò semplifica il filtraggio e la segmentazione delle attività in base a ciò che conta di più.

🧠 Curiosità: Negli anni '50 erano "programmatori", "matematici" o "addetti alla programmazione". Il termine "ingegneria del software" non fu coniato fino a una conferenza della NATO del 1968 dedicata alla "crisi del software".

2. Modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp

Ottieni un modello gratis Ottieni una visione d'insieme del tuo progetto con il modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp

Il modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp è un modo semplice per mappare i progetti principali senza perdersi nei dettagli. Include tre stati personalizzati (Da fare, Lavoro in corso (WIP) e Implementato) che ti consentono di monitorare i progressi senza complicare eccessivamente le cose.

Inoltre, il modello Kanban offre cinque campi personalizzati, come Approvatore, Fase di progettazione e Team di progetto, per catturare il contesto corretto per ogni attività. È disponibile una vista Elenco dei risultati finali per una chiara panoramica delle attività e una vista Gantt per visualizzare scadenze e dipendenze, tra le altre cose.

3. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza lo stato di avanzamento del progetto con sequenze codificate per colore grazie al modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp ti offre il controllo completo sulla tua sequenza. È dotato di campi personalizzati, come Sequenza del progetto, Fasi del progetto e Budget, così puoi registrare le informazioni che contano davvero per te e per i tuoi stakeholder.

Avrai inoltre a disposizione diverse visualizzazioni, come la visualizzazione delle fasi del progetto per suddividere le attività in blocchi logici e la visualizzazione del riepilogo del progetto per una panoramica rapida e di alto livello sui progressi. Il modello integra anche il monitoraggio del tempo, le dipendenze e gli avvisi automatici.

4. Modello di carta del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Ottieni una lista di controllo facile da usare per il monitoraggio dei progressi del tuo team con il modello di carta del progetto di ClickUp

Il modello di carta del progetto di ClickUp ti offre una solida base su cui costruire il tuo progetto. Ti aiuta a definire lo scopo e l'ambito del tuo progetto in modo che il tuo team principale e gli stakeholder esterni siano allineati fin dall'inizio.

Avrai a disposizione una lista di controllo per tenere traccia di elementi chiave come obiettivi, risultati attesi e ruoli degli stakeholder. Inoltre, potrai incorporare attività, note e documenti condivisi direttamente nel documento programmatico.

5. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per eseguire sprint, fare retrospettive e effettuare la reportistica sullo stato

Il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp è pensato per i team che gestiscono gli sprint backlog.

Supporta fino a 30 stati personalizzati, tra cui In revisione e Pronto per l'implementazione, per rispecchiare i flussi di lavoro reali. Hai anche a disposizione campi personalizzati come Tipo di elemento per aiutarti a taggare e monitorare il lavoro in base al suo carattere (bug, story, funzionalità/funzione).

🔍 Lo sapevi? AT&T Bell Labs ha creato SCCS (Source Code Control System) per impedire agli sviluppatori di sovrascrivere il codice degli altri su Unix. Senza SCCS, strumenti come Git e le pipeline di integrazione su cui fanno affidamento i team Jira non esisterebbero.

Il tuo team ha bisogno di più! Passa a ClickUp

Ormai sai come funziona la project management con Jira, compresi i suoi punti di forza, le sue peculiarità e come gestisce attività, sprint e flussi di lavoro. Ma se tutte le configurazioni, le autorizzazioni e le fasi di configurazione ti sembrano ancora troppe, è ora di fare il passaggio.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti offre una struttura che non richiede grandi sforzi. Puoi pianificare gli sprint, monitorare il lavoro, visualizzare i flussi di lavoro, gestire i documenti e automatizzare le attività ripetitive (senza una curva di apprendimento ripida).

E con ClickUp Brain e funzionalità/funzioni integrate come lavagne online, dashboard e automazioni, ti sembrerà che il tuo lavoro si svolga finalmente in un unico posto. Infatti, grazie allo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp, potrai finalmente dire addio alla gestione di una dozzina di strumenti solo per portare a termine la tua giornata lavorativa.

Non aspettare oltre. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Sì, Jira Cloud è uno strumento di project management progettato principalmente per i team di sviluppo software. Supporta la metodologia Agile, aiuta i team a gestire user story, bug, sprint e flussi di lavoro ed è ampiamente utilizzato per il monitoraggio del lavoro di ingegneria su larga scala.

Il principale svantaggio del software Jira è la sua complessità. Ha una curva di apprendimento ripida, richiede una configurazione complessa e spesso necessita di un amministratore Jira per gestire flussi di lavoro, autorizzazioni e tipi di ticket.

ClickUp è un'alternativa più semplice e intuitiva a Jira per la gestione dei progetti. Offre viste flessibili dei progetti, una configurazione facile, documenti integrati, automazioni, lavagne online, ClickUp Brain e flussi di lavoro personalizzabili senza complessità. Centralizza il lavoro in un unico posto e riduce il carico di lavoro dell'amministratore di Jira.