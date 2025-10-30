I 13 migliori strumenti di project management che si integrano con Slack

Slack è stato il hub di comunicazione di riferimento per i team moderni, in particolare nelle startup in rapida evoluzione, nelle agenzie di marketing, nelle aziende tecnologiche e negli ambienti di lavoro da remoto o ibridi.
Dalla messaggistica in tempo reale e la condivisione di file alla sincronizzazione dei canali e del calendario, Slack mantiene il flusso della collaborazione. Ma quando si tratta di gestire le sequenze e l'esecuzione dei progetti, a volte Slack da solo non è sufficiente.
Le conversazioni spesso oscurano attività importanti, portando a follow-up mancati. Con la giusta integrazione Slack, puoi trasformare i messaggi Slack in attività, collegare le conversazioni ai risultati finali e ridurre la discrepanza tra le chat del team e l'effettiva esecuzione.
In questo articolo tratteremo i migliori strumenti di project management e le opzioni software che offrono una connessione perfetta con Slack.
I migliori strumenti di project management che si integrano con Slack
Ecco un rapido confronto tra i migliori strumenti di project management per i servizi client che supportano la collaborazione in tempo reale e si integrano con Slack:
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità/Funzione principali
|Prezzi*
|ClickUp
|Project management, comunicazione e collaborazione in team all-in-one basata sull'IA
|Grafici Gantt, Kanban, flussi di lavoro personalizzati, ClickUp Brain e sincronizzazione delle attività Slack in tempo reale.
|Piano Free; personalizzazioni per le aziende
|Wrike
|Semplificare l'acquisizione dei progetti e il lavoro tra i team
|Moduli dinamici, bacheche Kanban, flussi di lavoro personalizzati, acquisizione delle richieste Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente.
|Notion
|Organizzare le idee in sistemi di condivisione
|wiki, documenti, riepiloghi/riassunti IA, anteprime delle pagine Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente.
|Trello
|Monitoraggio visivo delle attività e flussi di lavoro semplici
|Bacheca Kanban, automazioni Butler, creazione di schede Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente.
|Jira
|Monitoraggio agile delle attività e pianificazione degli sprint
|Bacheche Scrum, backlog grooming, ticket di bug Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 8,60 $ al mese per utente.
|Basecamp
|Comunicazioni asincrone dei team senza confusione
|Elenchi di cose da fare, chat Campfire, sostituzione thread Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente.
|Miro
|Collaborazione visiva e brainstorming
|Lavagne online, note adesive da Slack, sincronizzazione Jira
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente.
|MeisterTask
|Monitoraggio visivo delle attività + automazione per team di medie dimensioni
|Kanban, notifiche Slack, assistenza AI, sincronizzazione quotidiana delle attività
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente.
|Lavoro di squadra
|Gestione accurata dei progetti dei client
|Comandi Slack, monitoraggio dei contratti di assistenza, libreria di risorse
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente.
|Todoist
|Acquisizione leggera delle attività in Slack
|Comandi Slack, lista di controllo, tag di priorità
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 2,50 $ al mese per utente.
|Zoho Progetti
|Definizione dettagliata delle linee guida e monitoraggio dei progetti
|Grafici Gantt, registri del tempo registrato, aggiornamenti Slack
|Versione di prova gratis per 15 giorni, prezzi personalizzati
|Linear
|Team di prodotto e ingegneria
|Roadmap visive, triage dei problemi, sincronizzazione dei thread Slack
|Piano Free, piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente.
|Hive
|Visualizzare in modo flessibile i progetti e la collaborazione tra i team
|Modelli, Kanban, HiveMind IA, chat-to-attività di Slack
|Piano gratuito, piani a pagamento a partire da 1,50 $ al mese per utente.
Perché utilizzare uno strumento di project management che si integra con Slack?
Invece di passare da uno strumento all'altro, il tuo team può gestire le attività e comunicare all'interno dello stesso spazio di lavoro Slack con una semplice integrazione.
Ecco perché vale la pena investire nelle migliori integrazioni Slack:
- Centralizza la comunicazione relativa ai progetti collegando i messaggi Slack con attività, sequenze e risultati finali attraverso canali Slack di condivisione.
- Ricevi aggiornamenti in tempo reale sui progetti e sulle date di scadenza sotto forma di notifiche Slack per mantenere i team allineati senza uscire da Slack.
- Migliora la gestione delle attività consentendo agli utenti di assegnare attività, aggiornare gli stati e monitorare lo stato direttamente da Slack.
- Offri supporto alla collaborazione in tempo reale attraverso la condivisione di file, le discussioni e le azioni integrate all'interno dell'app Slack.
Funzionalità/funzioni chiave da ricercare in uno strumento di project management integrato con Slack
Il 50% dei team che utilizzano metodologie agili e gestiscono i progetti li combina anche con altri strumenti per adattarli al progetto in questione.
Ecco perché integrare il software di project management direttamente nel tuo spazio di lavoro Slack è una scelta strategica.
Ma non tutte le integrazioni sono uguali. Quindi, quali sono le funzionalità/funzioni che contano davvero quando si scelgono i migliori strumenti di project management Slack?
Gestione delle attività: crea, assegna e aggiorna le attività senza mai uscire da Slack
✅ Soluzione: un designer inserisce un mockup in un messaggio Slack e un collega lo converte immediatamente in un'attività con una data di scadenza.
2. Notifiche in tempo reale: ricevi aggiornamenti sui progetti, modifiche alle scadenze e commenti direttamente su Slack
✅ Soluzione: il tuo team vede gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività in tempo reale nel canale Slack, evitando così di mancare le scadenze e di dover effettuare continui controlli.
3. Condivisione di file e documenti centralizzati: condividi e aggiungi file collegati ad attività o thread
✅ Soluzione: durante uno sprint di campagna, le risorse creative e Documenti Google rimangono accessibili in un unico posto; non è più necessario cercare tra le email.
4. Integrazione con altri strumenti: sincronizzazione con Google Drive, Trello, Jira e altri
✅ Soluzione: invece di attivare/disattivare le schede, Slack diventa uno spazio centralizzato in cui tutti i tuoi strumenti per il progetto comunicano tra loro.
5. Automazione del flusso di lavoro : utilizza bot o trigger personalizzati per automatizzare i passaggi ripetitivi
✅ Soluzione: un nuovo modulo attività trigger un messaggio Slack sul canale giusto, assegna un'attività e imposta promemoria, il tutto senza alcun intervento umano.
I 13 migliori strumenti di project management che si integrano con Slack
Non è necessario passare da una scheda all'altra per mantenere il contesto.
In questo caso, l'automazione del project management non sta mantenendo le promesse in termini di vantaggi.
Tuttavia, con questi 13 strumenti che offrono una connessione diretta a Slack, puoi garantire che i tuoi team siano allineati anche mentre dormi.
ClickUp (ideale per la project management e la comunicazione del team all-in-one basata sull'intelligenza artificiale)
Se lo Slack del tuo team è pieno di check-in giornalieri, menzioni di attività e link a file, ClickUp è la piattaforma di project management che riunisce tutto in un unico spazio.
Gestisci i tuoi progetti con il project management strutturato di ClickUp
La piattaforma di project management ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che combina documenti, wiki, chat, strumenti AI generativi, agenti AI e automazioni.
Offre visualizzazioni flessibili, tra cui elenchi, bacheche, diagrammi di Gantt e calendari, per aiutare i team a pianificare, monitorare e gestire i progetti in modo indipendente. È possibile raggruppare le attività in cartelle, suddividere le dipendenze e impostare attività cardine in linea con gli obiettivi chiave.
Ad esempio, un team di progettazione remoto che lavora al lancio di un prodotto può visualizzare l'intera tempistica del progetto nella vista Gantt e quindi effettuare la sincronizzazione degli aggiornamenti delle attività direttamente su un canale Slack di condivisione, assicurando che tutti rimangano informati in tempo reale.
Integrazione con Slack che mantiene tutto connesso
Grazie alla stretta integrazione di ClickUp con Slack, puoi:
- Crea attività direttamente dai messaggi Slack
- Aggiungi commenti o aggiornamenti senza cambiare app.
- Ricevi promemoria delle attività e avvisi sulle date di scadenza nel tuo spazio di lavoro Slack.
- Rimani aggiornato grazie alle attività in tempo reale nei canali Slack del tuo team.
Ecco cosa ha detto Lauren Makielski, Chief of Staff di Hawke Media, su ClickUp:
Per noi è fondamentale avere una visibilità dei progetti che soddisfi tutti gli stili e le preferenze di apprendimento. ClickUp ha anche consentito l'integrazione con Slack e Gmail, che mantengono il nostro lavoro ottimizzato da una piattaforma all'altra.
Per noi è fondamentale avere una visibilità dei progetti che soddisfi tutti gli stili e le preferenze di apprendimento. ClickUp ha anche consentito l'integrazione con Slack e Gmail, che mantengono il nostro lavoro ottimizzato da una piattaforma all'altra.
Riunisci conversazioni e attività in un unico spazio con ClickUp Chat
ClickUp Chat porta il meglio della comunicazione in stile Slack nella tua piattaforma di project management, ma con una differenza fondamentale. La differenza tra Slack e ClickUp è che quest'ultimo offre una connessione diretta alle tue attività, alle tue sequenze e ai tuoi flussi di lavoro.
Durante la sincronizzazione di un progetto, se un collega inserisce un promemoria relativo a una risorsa mancante o identifica un ostacolo, non è necessario cambiare strumento o cercare tra i thread di Slack in un secondo momento. È possibile trasformare immediatamente quel messaggio in un'attività, assegnarla, impostare una data di scadenza e collegarla al progetto giusto. Oppure puoi dare il comando a ClickUp Brain di farlo per te, direttamente dalla chat!
Questa funzione rende ClickUp un'app di messaggistica all-in-one che combina la messaggistica con la creazione di attività.
Lascia che ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA, faccia il lavoro pesante
ClickUp Brain porta l'IA pratica nel tuo flusso di lavoro quotidiano. È progettato per riconoscere il contesto ed eliminare le attività manuali ripetitive.
Esempio, dopo una riunione giornaliera, ClickUp Brain può generare un riepilogo/riassunto del progetto, assegnare i passaggi successivi ai membri del team interessati e persino segnalare le scadenze che si sovrappongono.
Se devi recuperare il lavoro dopo un periodo di assenza, puoi utilizzare la funzionalità/funzione "Catch Me Up" di ClickUp Brain per ottenere immediatamente un riepilogo degli aggiornamenti relativi ai tuoi progetti, inclusi i punti salienti delle conversazioni su Slack, i nuovi commenti e le attività in blocco.
Puoi anche porre a ClickUp Brain una domanda del tipo: "Qual è lo stato del piano di marketing del terzo trimestre?" E lui estrarrà informazioni in tempo reale dal tuo elenco di attività, dai documenti di progetto e dalle conversazioni.
🎥 Ecco un breve video esplicativo su come funziona la funzione "Fai domande" su ClickUp Brain:
Trasforma il modo in cui gestisci i progetti con:
- Automazione senza soluzione di continuità: sostituisci più strumenti di IA scollegati e ottieni l'accesso a modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Gemini e Claude con una piattaforma intelligente che automatizza le attività di routine, effettua il monitoraggio dello stato e fornisce informazioni utili per ogni progetto.
- Informazioni centralizzate: cerca e accedi istantaneamente a piani di progetto, sequenze e file su ClickUp, Google Drive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre al web.
- Talk to Text: utilizza i comandi vocali per trascrivere note, creare attività, aggiornare lo stato dei progetti e assegnare responsabilità senza usare le mani, rendendo il project management più veloce ed efficiente.
ClickUp Brain MAX è la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Gestisci i progetti con diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, calendari e flussi di lavoro personalizzati.
- Collega attività, documenti, lavagne online e moduli in un unico spazio centralizzato.
- Collabora attraverso la modifica in tempo reale, i commenti in thread e le lavagne online.
- Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere i thread, creare automaticamente attività e rispondere alle domande nel tuo spazio di lavoro.
- Trasforma i messaggi Slack in attività, ricevi aggiornamenti e commenta il lavoro, tutto dal tuo canale Slack.
Limiti di ClickUp
- Può sembrare complicato per gli utenti nuovi di zecca a causa della sua profondità di funzionalità/funzione.
- Ritardi occasionali o ritardi di sincronizzazione in aree di lavoro molto grandi
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di ClickUp
Questa recensione su G2 ha condiviso:
Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono facili da configurare.
Eseguiamo sprint agili, pubblichiamo documenti e gestiamo gli OKR senza dover passare da un'app all'altra. Le integrazioni native (Slack, Drive, GitHub) sono facili da configurare.
2. Wrike (ideale per semplificare l'acquisizione dei progetti e gestire i carichi di lavoro interfunzionali)
Gli elenchi di attività sparse sono un problema comune nei team aziendali perché le attività spesso arrivano attraverso vari canali, tra cui Slack, email, riunioni e fogli di calcolo. Inoltre, non esiste un sistema chiaro per il monitoraggio della titolarità o dello stato.
Wrike ti consente di trasformare le richieste in arrivo in progetti formali utilizzando moduli di inserimento dinamici, attività assegnate automaticamente e flussi di lavoro specifici per il team. Grazie all'integrazione Slack incorporata, Wrike mantiene aggiornato il tuo team senza che i membri debbano uscire dal canale Slack, riducendo le comunicazioni avanti e indietro e garantendo una chiara responsabilità tra i reparti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike
- Acquisisci le richieste in arrivo utilizzando moduli dinamici e inoltralo automaticamente.
- Visualizza il lavoro con bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e dashboard personalizzati.
- Utilizza l'app Slack di Wrike per creare attività dai messaggi e ricevere aggiornamenti in tempo reale sui progetti.
- Configura flussi di lavoro personalizzati per i diversi reparti con flussi di approvazione e dipendenze.
- Centralizza file, feedback e comunicazioni relative alle attività per una migliore collaborazione tra i team.
Limiti di Wrike
- La configurazione iniziale dei flussi di lavoro e delle autorizzazioni può essere complessa.
- Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida per i nuovi membri del team.
Prezzi di Wrike
- Free
- Team: 10 $ al mese per utente
- Aziendale: 25 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
- Pinnacle: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Wrike
- G2: 4,2/5,0 (oltre 4.400 recensioni)
- Capterra: 4,3/5,0 (oltre 2.800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Wrike
Questa recensione di Capterra ha evidenziato:
Wrike offre potenti funzionalità di project management che ci hanno permesso di semplificare e ottimizzare la gestione delle nostre operazioni di progetto.
Wrike offre potenti funzionalità di project management che ci hanno permesso di semplificare e ottimizzare la gestione delle nostre operazioni di progetto.
3. Notion (ideale per organizzare il lavoro non strutturato e trasformare le idee in sistemi di condivisione)
Nella maggior parte dei team remoti, non esiste un collegamento chiaro tra ideazione ed esecuzione. Notion risolve questo problema fungendo da spazio di lavoro all-in-one flessibile in cui wiki, documenti, progetti e attività coesistono fianco a fianco.
E grazie alle integrazioni con piattaforme come Slack, gli aggiornamenti di Notion seguono un flusso diretto nelle conversazioni del tuo team, in modo che le conoscenze del team non rimangano intrappolate in silos o si perdano in infiniti messaggi diretti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Notion
- Cattura attività, note e riepiloghi delle riunioni in pagine di condivisione utilizzando blocchi flessibili trascinabili.
- Passa dalla visualizzazione tabellare a quella a elenco, Sequenza e calendario per il monitoraggio dei progetti.
- Organizza le conoscenze in wiki interni e database collegati per garantire la visibilità a tutto il team.
- Integrazione con Slack per ricevere aggiornamenti, inviare messaggi strutturati e visualizzare in anteprima le pagine Notion direttamente nella chat.
- Usa Notion AI per scrivere, riepilogare/riassumere, compilare automaticamente i campi ed estrarre azioni da documenti o nota.
Limiti di Notion
- Non dispone di monitoraggio integrato del tempo o supporto per diagrammi di Gantt.
- Le funzionalità/funzioni di sicurezza come l'autenticazione a due fattori (2FA) non sono disponibili nel piano Free.
- Le aree di lavoro complesse possono sembrare opprimenti senza una struttura o un processo di onboarding.
Prezzi di Notion
- Free
- In più: 12 $ al mese per utente
- 24 $ al mese per utente
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Notion
- G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Notion
Questa recensione di G2 ha notato:
Adoro la capacità di Notion IA di estrarre risposte complete e contestualizzate da una varietà di strumenti integrati, tra cui Notion, Slack e Google Drive. Questa integrazione semplifica il recupero delle informazioni facendo emergere approfondimenti dalla nostra base di conoscenze.
Adoro la capacità di Notion AI di estrarre risposte complete e contestualizzate da una varietà di strumenti integrati, tra cui Notion, Slack e Google Drive. Questa integrazione semplifica il recupero delle informazioni mettendo in evidenza le intuizioni provenienti dalla nostra base di conoscenze.
👀 Curiosità: prima dell'avvento delle email e di Slack, molte grandi aziende utilizzavano dei "tubi postali" fisici per inviare note scritte tra i piani. Alcuni edifici storici li hanno ancora nascosti nelle pareti.
4. Trello (ideale per il monitoraggio visivo delle attività e flussi di lavoro semplici)
Secondo un sondaggio condotto dal Project Management Institute, il 64% dei project manager ha affermato che dare la giusta priorità alle attività è la chiave per portare a termine con esito positivo i progetti. Tuttavia, la maggior parte dei team non sa cosa sta succedendo, chi è responsabile o quali sono le scadenze.
Trello risolve questo problema fornendo ai team una bacheca visiva condivisa per monitorare il lavoro in tempo reale. Ogni attività è riportata su una scheda che passa attraverso fasi come "Da fare", "in corso" e "terminato".
Con l'integrazione di Slack, puoi creare schede Trello direttamente dai messaggi, impostare promemoria e pubblicare automaticamente gli aggiornamenti nei tuoi canali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Trello
- Organizza i progetti con bacheche Kanban, liste di controllo, etichette e allegati.
- Crea schede Trello direttamente dai messaggi Slack utilizzando semplici scorciatoie.
- Attiva la sincronizzazione degli aggiornamenti e dei promemoria della data di scadenza tra Trello e i canali Slack.
- Collabora in tempo reale con menzioni, commenti e tag dei membri.
- Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con Butler (lo strumento di automazione integrato in Trello).
Limiti di Trello
- Mancanza di reportistica avanzata o vista Carico di lavoro
- Le automazioni e i potenziamenti hanno un limite nel piano Free.
- Non offre supporto per le gerarchie di progetto complesse o le dipendenze.
Prezzi di Trello
- Free
- Standard: 5 $ al mese per utente
- Premium: 10 $ al mese per utente
- Azienda: 17,50 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Trello
- G2: 4,4/5,0 (oltre 13.600 recensioni)
- Capterra: 4,5/5,0 (oltre 23.600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Trello
Questa recensione di G2 ha rilevato:
La facilità di implementazione è un ulteriore vantaggio, poiché richiede una configurazione minima per iniziare a utilizzarlo. Apprezzo anche la facilità di integrazione con altri strumenti come Slack e Google Drive per flussi di lavoro integrati.
La facilità di implementazione è un ulteriore vantaggio, poiché richiede una configurazione minima per iniziare a utilizzarlo. Apprezzo anche la facilità di integrazione con altri strumenti come Slack e Google Drive per flussi di lavoro integrati.
5. Jira (ideale per il monitoraggio agile delle attività e la pianificazione degli sprint)
Quando le attività vengono segnalate nelle chat ma non vengono mai inserite nella tua bacheca sprint, il tuo backlog diventa disordinato e difficile da gestire. Questa è una sfida con cui i team di ingegneri spesso devono confrontarsi.
Jira colma questa lacuna trasformando Slack in un'estensione del tuo spazio di lavoro agile. Con scrum board, report sprint e backlog grooming integrati in un unico sistema, Jira elimina questo attrito.
Inoltre, puoi trasformare un messaggio Slack in un ticket di bug, trigger avvisi sprint o aggiornare lo stato dei problemi senza uscire dal Chattare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jira
- Connettere Slack a Jira per creare problemi direttamente dai messaggi Slack.
- Ricevi notifiche istantanee sui progetti in Slack in base a filtri o trigger.
- Organizza epica, storie e bug utilizzando bacheche agili personalizzabili.
- Automatizza le azioni ripetitive come l'assegnazione dei ticket o l'aggiornamento degli stati.
- Visualizza i grafici burndown degli sprint e la reportistica sulla velocità per ogni iterazione.
Limiti di Jira
- Configurazione complessa per utenti non esperti di tecnologia
- L'interfaccia utente può risultare rigida per i team interfunzionali al di fuori dello sviluppo.
- I prezzi aumentano rapidamente con team più grandi o esigenze avanzate.
Prezzi di Jira
- Free
- Standard: 8,60 $ al mese per utente
- Premium: 17 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Jira
- G2: 4,3/5,0 (oltre 6.400 recensioni)
- Capterra: 4,4/5,0 (oltre 15.100 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Jira
Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:
L'integrazione con strumenti come Confluence, Slack e GitHub lo rende ancora più potente. È facile collaborare, assegnare attività, impostare date di scadenza e mantenere la responsabilità tra i reparti.
L'integrazione con strumenti come Confluence, Slack e GitHub lo rende ancora più potente. È facile collaborare, assegnare attività, impostare data di scadenza e mantenere la responsabilità tra i reparti.
6. Basecamp (ideale per una comunicazione di team senza confusione)
Troppe riunioni fanno perdere tempo che potrebbe essere dedicato al lavoro vero e proprio. Quando i team dipendono esclusivamente dalle chiamate per garantire l'allineamento, la loro produttività ne risente.
Basecamp ribalta questa equazione offrendo ai team uno spazio centrale in cui condividere aggiornamenti, monitorare le attività e comunicare in modo asincrono. Non è necessario seguire i thread su Slack o organizzare chiamate di sincronizzazione: basta aprire Basecamp per vedere cosa è in scadenza, cosa è stato condiviso e cosa richiede il tuo contributo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp
- Organizza i progetti con elenchi di cose da fare, documenti, programmi e bacheche in un unico posto.
- Sostituisci i thread Slack sparsi con la chat di gruppo integrata (Campfire).
- Condivisione di documenti e file con un spazio di archiviazione centralizzato
- Monitora le date chiave del progetto con un calendario e controlli automatici.
- Ottieni aggiornamenti in tempo reale sui progetti con grafici a collina per visualizzare lo stato.
Limiti di Basecamp
- Dipendenze delle attività con limite e funzionalità/funzione di automazione
- Nessun monitoraggio nativo del tempo
- Meno adatto a flussi di lavoro complessi che coinvolgono più team.
Prezzi di Basecamp
- Free
- Basecamp Plus: 15 $/utente/mese
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Basecamp
- G2: 4,1/5 (oltre 5.300 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Basecamp
Questa recensione di G2 condivide:
L'automazione porta le cose a un nuovo livello: le attività che prima richiedevano ore per essere completate ora si risolvono da sole. E non posso fare a meno di dare una menzione su come si integra con Slack e altri strumenti di utilità.
L'automazione porta le cose a un nuovo livello: le attività che prima richiedevano ore per essere completate ora si risolvono da sole. E non posso fare a meno di fare una menzione di come si integra con Slack e altri strumenti di utilità.
7. Miro (ideale per la collaborazione visiva e il brainstorming tra team)
Gli strumenti di testo non sono progettati per il pensiero visivo. I team spesso appiattiscono le idee quando tentano di pianificare sprint, mappare flussi di lavoro o ideare in fogli di calcolo e documenti.
Miro risolve questo dilemma offrendo uno spazio di collaborazione visiva. Puoi disegnare, strutturare e presentare idee in un unico posto, senza dover attivare/disattivare tra uno strumento e l'altro. E con integrazioni come Slack e Jira, i feedback rimangono in connessione con la tela.
Le migliori funzionalità/funzioni di Miro
- Crea lavagne interattive per il brainstorming in tempo reale e una pianificazione agile.
- Utilizza modelli predefiniti per mappare il percorso del cliente, bacheche Kanban e retrospettive.
- Trasforma i messaggi Slack in note adesive Miro per catturare istantaneamente le idee.
- Collabora in tempo reale con video, commenti e modalità presentazione integrati.
- Sincronizzazione delle attività con strumenti come Jira, Asana, ClickUp e Google Calendar.
Limiti di Miro
- Può diventare disordinato con troppi collaboratori su una singola bacheca
- Rallentamenti delle prestazioni su bacheche complesse o pesanti con più elementi multimediali
- Il piano Free ha bacheche e spazio di archiviazione con limite.
Prezzi di Miro
- Free
- Starter: 8 $ al mese per utente
- Aziendale: 16 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati a partire da 30 membri
Valutazioni e recensioni di Miro
- G2: 4,7/5,0 (oltre 8.100 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Miro
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Miro si integra perfettamente anche con una serie di strumenti di produttività molto diffusi come Jira, Trello, Slack e Google Workspace, fondamentali per mantenere un flusso di lavoro efficiente.
Miro si integra perfettamente anche con una serie di strumenti di produttività molto diffusi come Jira, Trello, Slack e Google Workspace, fondamentali per mantenere un flusso di lavoro efficiente.
8. MeisterTask (ideale per il monitoraggio visivo delle attività con automazione per team di medie dimensioni)
MeisterTask offre un'integrazione nativa con Slack che trasforma le conversazioni informali in attività concrete con pochi clic.
Questa integrazione consente agli utenti di ricevere riepiloghi giornalieri delle attività, convertire i messaggi Slack in attività o commenti MeisterTask e collegare interi progetti ai canali Slack per aggiornamenti in tempo reale. Garantisce un monitoraggio continuo della titolarità delle attività e una gestione delle scadenze per il tuo team.
Le migliori funzionalità/funzioni di MeisterTask
- Visualizza i progetti con le bacheche Kanban e le visualizzazioni calendario.
- Automatizza la creazione, l'assegnazione e le transizioni delle attività.
- Tieni traccia del tempo e dello stato direttamente all'interno delle attività.
- Aggiungi liste di controllo, tag, dipendenze e allegati.
- Usa Meister IA per riepilogo/riassunto, aiuto nella scrittura e ricerca di informazioni.
- Ricevi notifiche Slack e crea attività dai messaggi.
Limiti di MeisterTask
- Flessibilità con limite nella personalizzazione dei layout delle bacheche delle attività
- Nessun grafico Gantt integrato per i team con scadenze ravvicinate
- Curva di apprendimento per l'impostazione di automazioni o campi avanzati
- L'assistenza tramite chat live ha un limite di orari specifici.
Prezzi di MeisterTask
- Free
- Pro: 9 $ al mese per utente
- Aziendale: 16 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di MeisterTask
- G2: 4,6/5,0 (oltre 170 recensioni)
- Capterra: 4,7/5,0 (oltre 1.160 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di MeisterTask
Questa recensione di G2 ha rilevato:
Apprezzo molto la sua integrazione con i prodotti più diffusi come Zendesk, GitHub, Slack e molti altri, che rendono il nostro flusso di lavoro più fluido. MeisterTask ha reso tutto più semplice e facile.
Apprezzo molto la sua integrazione con i prodotti più diffusi come Zendesk, GitHub, Slack e molti altri, che rendono il nostro flusso di lavoro più fluido. MeisterTask ha reso tutto più semplice e facile.
9. Teamwork (ideale per gestire con precisione il lavoro dei client)
Gestire i progetti dei client su più software di gestione delle attività rende facile perdere la visibilità sulle ore fatturabili e sull'utilizzo delle risorse.
Teamwork è uno strumento creato appositamente per i team che operano nel settore dei servizi, che combina project management, pianificazione delle risorse e comunicazione con i client. Che tu stia effettuando una previsione dei carichi di lavoro o un monitoraggio dei margini su un progetto a forfait, questa app di comunicazione per team offre un controllo personalizzato senza sovraccaricare il tuo flusso di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork
- Configura canali Slack specifici per progetto con aggiornamenti in tempo reale e automazioni.
- Converti i messaggi Slack in attività con un solo comando ("/tw help").
- Crea una libreria di risorse condivise dai link di condivisione su Slack.
- Automatizza gli avvisi Slack in base ai trigger delle attività di progetto.
- Utilizza la funzionalità integrata di monitoraggio della redditività e dei compensi per controllare i margini.
Limiti del lavoro di squadra
- L'interfaccia può risultare complessa per i team più piccoli.
- Funzionalità avanzate come il monitoraggio della redditività sono disponibili solo con piani di livello superiore.
- Non ideale per i flussi di lavoro interni non rivolti ai client
Prezzi per il lavoro di squadra
- Free
- Consegna: 13,99 $ al mese per utente
- Grow: 25,99 $ al mese per utente
- Scala: prezzi personalizzati
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra
- G2: 4,4/5 (oltre 1.170 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Teamwork
Questa recensione di G2 ha notato:
Chiunque lavori regolarmente con sviluppatori e designer sa che è necessaria la responsabilità se si desidera che i progetti vengano terminati in tempo. Anche l'integrazione con Slack è utile.
Chiunque lavori regolarmente con sviluppatori e designer sa che è necessaria la responsabilità se si desidera che i progetti vengano terminati in tempo. Anche l'integrazione con Slack è utile.
10. Todoist (ideale per il monitoraggio leggero delle attività all'interno di Slack)
Quando i tuoi canali Slack sono molto trafficati durante il giorno, le attività veloci e le richieste informali possono facilmente sparire tra i messaggi. Todoist colma questa lacuna consentendoti di catturare istantaneamente qualsiasi messaggio Slack come attività eseguibile.
Invece di copiare e incollare promemoria o sperare di ricordarti tutto, puoi tenere aggiornato il tuo elenco da fare proprio dove lavori.
Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist
- Converti i messaggi Slack in attività Todoist con i comandi /todoist.
- Organizza le attività in base a priorità, etichetta e progetto senza uscire da Slack.
- Ricevi notifiche per promemoria delle attività e date di scadenza direttamente su Slack.
- Condivisione di link e liste di controllo dei progetti per fornire il contesto delle attività nei thread.
Limiti di Todoist
- Con limite alle visualizzazioni di base delle attività e dei progetti (senza Sequenza o vista Gantt)
- Non ideale per dipendenze complesse o gestione delle risorse
- L'integrazione con Slack funziona al meglio per i flussi di lavoro individuali o di piccoli team.
Prezzi di Todoist
- Principianti: gratis
- Pro: 2,50 $ al mese per utente
- Aziendale: 8 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Todoist
- G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Todoist
Questa recensione di G2 ha citato:
Facile da usare e con un modo efficace per separare gli elenchi. Inoltre, il design è molto semplice e l'app ha supporto da Slack, Teams, Apple, Android e Windows.
Facile da usare e con un modo efficace per separare gli elenchi. Inoltre, il design è molto semplice e l'applicazione ha supporto da Slack, Teams, Apple, Android e Windows.
11. Zoho Progetti (ideale per la pianificazione dettagliata del progetto e la definizione delle linee guida)
Solo il 48% dei team definisce in modo coerente le linee guida dei propri programmi di progetto, rendendo difficile misurare lo stato e adeguare le tempistiche. Zoho Projects affronta questo problema con diagrammi di Gantt dinamici, monitoraggio preciso del tempo e gestione dettagliata delle attività, in modo che i team possano vedere il piano, individuare le deviazioni e riportare rapidamente il lavoro sulla strada giusta.
L'integrazione con Slack significa che lo stato di avanzamento del tuo progetto segue un flusso diretto nelle chat quotidiane senza duplicare il lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects
- Monitora le attività e le attività secondarie con flussi di lavoro personalizzati e dipendenze.
- Visualizza programmi e colli di bottiglia con grafici Gantt interattivi.
- Registra le ore fatturabili e non fatturabili direttamente sulle fatture.
- Automatizza le attività ripetitive con regole di trascinamento della selezione.
- Connettiti con Zoho CRM, Slack, Google Drive e altro ancora.
Limiti di Zoho Project
- La curva di apprendimento può sembrare ripida per gli utenti alle prime armi.
- L'app mobile è meno robusta rispetto alla versione desktop.
- Alcune opzioni di personalizzazione hanno un limite rispetto ai concorrenti più avanzati.
Prezzi di Zoho Progetti
- Versione di prova gratis per 15 giorni
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (oltre 470 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 2.200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Zoho Projects
Questa recensione di G2 ha notato:
L'integrazione con altre app Zoho e strumenti di terze parti è fluida, il che lo rende ideale per la gestione dei progetti end-to-end.
L'integrazione con altre app Zoho e strumenti di terze parti è fluida, il che lo rende ideale per la gestione dei progetti end-to-end.
12. Linear (ideale per i team di prodotto e ingegneria moderni)
I moderni team di prodotto e di ingegneria possono perdere innumerevoli ore a mettere insieme documenti di piano, specifiche, roadmap e bug tracker su strumenti scollegati tra loro.
Linear unifica la direzione del prodotto, gli aggiornamenti dei progetti e il monitoraggio dei problemi in un unico sistema velocissimo.
Risultato, i team possono pianificare visivamente le roadmap, monitorare i cicli, classificare i bug e rimanere allineati grazie a informazioni in tempo reale e a un'integrazione Slack ben studiata che mantiene la sincronizzazione delle conversazioni e delle attività.
Le migliori funzionalità/funzione di Linear
- Fai un piano e gestisci visivamente le roadmap dei prodotti con attività cardine, iniziative e fasi.
- Monitora i problemi, bug e attività con flussi di lavoro personalizzati, sprint e code di triage.
- Automatizza il lavoro di routine con potenti agenti AI per attività come la generazione di codice.
- Collega Slack per la sincronizzazione dei thread, per la condivisione degli aggiornamenti e per creare o commentare i problemi nel contesto.
- Ottieni informazioni in tempo reale sullo stato per misurare l'ambito, la durata ciclo e la velocità del team.
Limiti lineari
- Progettato principalmente per i team di prodotto e di ingegneria, meno adatto ai flussi di lavoro generali dei progetti.
- Mancanza di risorse native o strumenti di gestione finanziaria per operazioni più ampie
- Alcune integrazioni avanzate continuano a privilegiare gli stack moderni rispetto ai sistemi aziendali legacy.
Prezzi lineari
- Free
- Base: 10 $ al mese per utente
- Aziendale: 16 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni lineari
- G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Linear
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Linear si adatta a progetti di qualsiasi dimensione e può essere implementato in pochissimo tempo. Si integra con molte terze parti.
Linear si adatta a progetti di qualsiasi dimensione e può essere implementato in pochissimo tempo. Si integra con molte terze parti.
13. Hive (ideale per visualizzare in modo flessibile i progetti e collaborazione in team)
Immagina un'agenzia creativa che gestisce più campagne per i client contemporaneamente. I designer aspettano le approvazioni, i marketer effettuano il monitoraggio delle attività della campagna e i project management passano ore a passare da chat, email e fogli di calcolo solo per ottenere un aggiornamento sullo stato.
Hive risolve il problema fornendo ai team un unico spazio di lavoro per gestire tutto questo. Questo strumento si collega direttamente a Slack, consentendo al tuo team di trasformare le chat di Slack in attività di Hive, effettuare la condivisione delle attività sui canali Slack e ricevere aggiornamenti in tempo reale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Hive
- Utilizza oltre 100 modelli di progetto per avviare nuove iniziative in pochi secondi.
- Passa senza soluzione di continuità tra bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, calendari, tabelle e visualizzazioni Sequenza.
- Importa la tua email in Hive e converti istantaneamente i messaggi in attività.
- Collabora in tempo reale con note, messaggistica aziendale istantanea e integrazioni video come Zoom.
- Hive (ideale per visualizzare in modo flessibile i progetti e la collaborazione in team)
- Automatizza il lavoro ripetitivo con flussi di lavoro personalizzati e l'assistente AI di Hive, HiveMind.
Limiti di Hive
- I componenti aggiuntivi premium possono aumentare il costo totale per le funzionalità/funzioni avanzate.
- Integrazioni native con limite rispetto alle piattaforme più grandi
- L'app mobile non dispone di alcune funzioni presenti nella versione desktop.
Prezzi di Hive
- Free
- Starter: 1,50 $ al mese per utente
- Teams: 5 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Hive
- G2: 4,6/5 (oltre 610 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 210 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Hive
Questa recensione di G2 ha notato:
Le funzionalità di integrazione di Hive includono una connessione perfetta con Google Drive e Slack attraverso la sua interfaccia. Hive adatta la sua struttura semplice alle esigenze degli utenti, in modo che qualsiasi membro del team, anche con scarsa esperienza tecnologica, possa utilizzarlo senza difficoltà.
Le funzionalità di integrazione di Hive includono una connessione perfetta con Google Drive e Slack attraverso la sua interfaccia. Hive adatta la sua struttura semplice alle esigenze degli utenti, in modo che qualsiasi membro del team, anche chi non ha esperienza tecnica, possa utilizzarlo senza difficoltà. *
Altri strumenti utili che si integrano con Slack
Ecco altri 3 strumenti di project management che offrono integrazioni con Slack e che si adattano perfettamente a quelli che abbiamo già descritto:
- Asana: consente di trasformare i messaggi in attività Asana, ricevere notifiche su Slack quando le attività vengono aggiornate e commentare le attività direttamente dai thread di Slack.
- Smartsheet: ricevi avvisi quando le attività vengono modificate, commenta le righe e attiva la condivisione dei fogli direttamente nei canali Slack.
- Airtable: invia notifiche Slack basate sulle automazioni Airtable, crea record dai messaggi Slack e fa collegare gli aggiornamenti direttamente ai canali Slack.
Fai un salto di qualità con una perfetta integrazione con Slack
Quando i team di progetto utilizzano Slack ma senza la giusta integrazione per project management, troppo spesso quelle conversazioni finiscono per perdersi tra le pagine.
La connessione di Slack con una soluzione di project management significa che ogni messaggio può trasformarsi in un elemento da intraprendere, ogni scadenza mantiene la visibilità e ogni progetto procede senza intoppi, senza infinite discussioni.
Sebbene molti strumenti di collaborazione promettano questo collegamento, molti ti costringono ancora a attivare/disattivare attività incomplete, a perdere contesti e a disconnettersi dai flussi di lavoro. ClickUp colma questa lacuna con l'integrazione in tempo reale con Slack, riepiloghi/riassunti basati sull'intelligenza artificiale, creazione di attività e conversione da chat ad attività.
Sei pronto a smettere di perdere tempo tra messaggi e attività cardine? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!