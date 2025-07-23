I 10 migliori strumenti di monitoraggio dei bug per la gestione dei problemi nel 2025

Immagina di consegnare un progetto software dopo averci dedicato tantissimo lavoro richiesto, solo per ricevere un feedback che dice che il software è pieno di bug. Che delusione!

Ma questa è la storia di ogni team di sviluppo software. Perché i bug coesistono con il software. 🤷🏽‍♀️

Non tracciarli e correggerli in tempo può portare a ritardi nei progetti, software di bassa qualità, aumento dei costi e problemi di sicurezza.

Ma non preoccuparti! Gli strumenti di monitoraggio dei bug ti aiutano a individuare, registrare e gestire i bug in ogni fase del ciclo di sviluppo del software. In questo elenco abbiamo raccolto alcuni dei migliori strumenti di monitoraggio dei bug che puoi utilizzare per eliminare i bug in modo efficace!

Perché i software di monitoraggio dei bug sono diventati più essenziali che mai

Le richieste ai team di sviluppo software continuano a crescere. I progetti sono più complessi, le aspettative degli utenti sono più elevate e il ritmo dei rilasci sta accelerando.

In questi scenari ad alto rischio, il software di bug tracking diventa fondamentale per fornire prodotti affidabili e di alta qualità e mantenere l'efficienza del team.

Ecco perché è fondamentale investire in un software affidabile per il monitoraggio dei bug:

🌟 Esperienza utente intuitiva: consente a ogni membro del team, indipendentemente dalle competenze tecniche, di effettuare reportistica e gestire i bug con facilità, riducendo al minimo i tempi di apprendimento e gli errori.

📊 Analisi e reportistica complete: fornisce informazioni in tempo reale sulle tendenze dei bug, sui tempi di risoluzione e sulle prestazioni del team, consentendo ai responsabili di prendere decisioni informate e migliorare continuamente i processi.

⚒️ Selezione e prioritizzazione semplificata dei bug: facilita l'ordinamento e la prioritizzazione efficaci dei bug in base alla gravità e all'impatto sul business, garantendo che i problemi critici vengano risolti in modo prompt.

🔗 Integrazioni perfette: si collega facilmente ai tuoi strumenti di sviluppo e comunicazione esistenti, come GitHub, Slack e piattaforme di project management, creando un flusso di lavoro unificato e riducendo il lavoro manuale.

🚦 Flussi di lavoro personalizzabili: si adattano ai processi specifici del tuo team, consentendoti di definire stati, tag e regole di automazione personalizzati per una gestione efficiente dei bug.

🔔 Notifiche e aggiornamenti automatici: tiene tutti informati con notifiche istantanee sui cambiamenti di stato dei bug, sugli incarichi e sulle risoluzioni, riducendo le incomprensioni e i ritardi.

🔒 Documentazione centralizzata: archivia tutte le informazioni relative ai bug, le discussioni e gli allegati in un'unica posizione accessibile, facilitando il monitoraggio dello stato e il riferimento ai problemi passati.

Nome dello strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per Prezzi ClickUp Gestione completa di progetti e bug, assistente AI, flussi di lavoro personalizzati, automazioni, integrazioni, modelli di bug, dashboard Monitoraggio dei bug e project management unificato per i team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Jira Bacheche Agile, flussi di lavoro personalizzati, integrazioni profonde, automazione, reportistica avanzata Sviluppo software, QA, team DevOps Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,53 $/utente/mese. Bugzilla Ricerca avanzata dei bug, flussi di lavoro personalizzabili, notifiche via email, monitoraggio del tempo, open source Monitoraggio dei bug gratis e self-hosted per team di controllo qualità Free YouTrack Bacheche Agile, ricerca basata su query, monitoraggio del tempo, knowledge base, integrazione JetBrains Piccoli team, supporto IT, utenti JetBrains Gratis per un massimo di 10 utenti; i piani a pagamento partono da 5,40 $ al mese per utente. MantisBT Open source, campi personalizzabili, notifiche email, autorizzazioni basate sui ruoli, supporto plugin Monitoraggio di base e gratis per team di sviluppo Free Redmine Grafici Gantt, wiki, forum, integrazione del controllo delle versioni, supporto multi-database Monitoraggio di progetti e bug adattabile e self-hosted per team di controllo qualità Gratis (i plugin potrebbero essere a pagamento) Kualitee Gestione dei casi di test, monitoraggio dei difetti, generatore di casi di test basato su IA, dashboard, tracciabilità Monitoraggio dei bug basato su casi di test per i team di controllo qualità Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese BugHerd Feedback visivo, monitoraggio dei bug del sito web, bacheca Kanban, feedback video, accesso ospite Team di sviluppo web, agenzie I piani a pagamento partono da 49 $ al mese. Zoho BugTracker Flusso di lavoro personalizzato, dashboard in tempo reale, audit trail, team chat, integrazione con la suite Zoho Feedback visivo, monitoraggio dei bug del sito web, bacheca Kanban, feedback video, accesso ospite Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $/utente/mese Lineare Navigazione principalmente tramite tastiera, sincronizzazione in tempo reale, automazione, integrazione GitHub/Gitlab, sprint Team agili, startup, project management rapida di problemi/progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese

I 10 migliori software di monitoraggio dei bug

ClickUp (il migliore per la gestione completa di progetti e bug)

Monitora e gestisci i bug software in modo efficiente con ClickUp

Spesso individuare i bug può sembrare più difficile che risolverli. Perché? I team di sviluppo software devono fare i conti con segnalazioni duplicate, priorità poco chiare, enormi arretrati e classificazioni errate dei bug, tutti fattori che complicano inutilmente il ciclo di vita dello sviluppo software.

La soluzione? Una solida piattaforma di gestione dei progetti e dei bug che affronta questi ostacoli a testa alta. È qui che si fa passaggio ClickUp.

Si tratta di un potente strumento di project management progettato per migliorare la collaborazione, centralizzare la comunicazione e automatizzare i flussi di lavoro.

Prova ClickUp Moduli Utilizza ClickUp Form per raccogliere le richieste di bug e convertirle in attività di sviluppo.

ClickUp for Software Teams semplifica l'intero processo di tracciamento dei bug. Puoi raccogliere le richieste di bug utilizzando i moduli ClickUp. Crea un modulo personalizzato con dettagli quali titolo del bug, descrizione, ambiente (browser, dispositivo, ecc.) e gravità.

Ogni invio di modulo diventa un'attività tracciabile, rendendo più facile assegnarla ai membri del team competenti e monitorarla utilizzando attività di ClickUp. La parte migliore è che puoi aggiungere tag e stati personalizzati per dare priorità alla gestione dei bug.

Usa attività di ClickUp per classificare, gestire e dare priorità ai rapporti sui bug

Esempio, l'aggiunta di tag come "sicurezza", "funzionalità" e "prestazioni" per classificare i bug consente di capire quali bug risolvere per primi. Inoltre, aiuta ad analizzare le tendenze dei bug e a identificare i problemi ricorrenti. È possibile collegare bug collegati, aggiungere stati personalizzati e monitorare lo stato di risoluzione dei bug in tempo reale.

ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, semplifica ulteriormente questo processo sfruttando l'intelligenza artificiale per riassumere automaticamente i rapporti sui bug, suggerire tag o stati pertinenti e raccomandare i passaggi successivi sulla base dei dati storici. Grazie a questa AI, il tuo team può identificare rapidamente i bug duplicati, ottenere risposte immediate alle domande più comuni e automatizzare le attività ripetitive, risparmiando tempo prezioso e riducendo il lavoro richiesto.

Genera riepiloghi istantanei, aggiornamenti delle attività e risposte con l'IA sensibile al contesto all'interno del tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Brain.

ClickUp automatizza anche le attività di sviluppo software e gestione dei bug attraverso flussi di lavoro personalizzati utilizzando ClickUp Automazioni e Autopilot Agents.

Ad esempio, puoi impostare un'automazione in modo che, una volta che uno sviluppatore contrassega un bug come "Risolto", questo passi automaticamente a "In attesa di verifica" e venga notificato ai tester del controllo qualità (QA). Con Autopilot Agents, puoi portare l'automazione ancora più lontano, lasciando che gli agenti basati sull'IA gestiscano lo smistamento dei bug di routine, assegnino le attività in base alla priorità e garantiscano che nulla venga trascurato.

Addestra agenti Autopilot personalizzati in ClickUp per gestire i tuoi flussi di lavoro di bug tracking.

Ma non è tutto! ClickUp fornisce anche modelli di gestione dei bug per rendere il processo più fluido. Il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp aiuta a visualizzare il processo di gestione dei bug e offre una vista consolidata di tutti i bug. È anche possibile monitorare lo stato in tempo reale di ogni segnalazione di bug.

Scarica questo modello Risolvi i problemi più rapidamente con il modello di monitoraggio bug e problemi di ClickUp.

Casi d'uso ideali

Team di sviluppo software, analisti QA e product manager alla ricerca di una piattaforma unificata per il monitoraggio dei bug, la gestione delle versioni e la supervisione dello stato di avanzamento complessivo dei progetti.

Organizzazioni che mirano a ridurre la proliferazione di SaaS e a consolidare più strumenti (ad esempio, project management, documentazione, comunicazione, monitoraggio dei bug) in un unico spazio di lavoro coeso.

Team che attribuiscono grande valore alla personalizzazione, all'automazione e all'assistenza basata sull'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di lavoro di identificazione, triage e risoluzione dei bug.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza qualsiasi stile di progetto desideri, come grafici Gantt, Scrum e Agile.

Affronta i problemi e i bug nell'ordine corretto per evitare potenziali ostacoli utilizzando ClickUp Dependencies

Aggiungi ulteriori dettagli ai bug con etichette personalizzate e mantieni aggiornato il tuo team sui loro progressi con stati personalizzati.

Crea roadmap di prodotto e registra i dettagli dei bug per un facile accesso con ClickUp Documento

Integrazione con Slack, GitHub, Confluence e altri strumenti di sviluppo per semplificare il monitoraggio dei bug e lo sviluppo software.

Sfrutta un assistente AI (ClickUp Brain) per generare rapporti sui bug, riepilogare/riassumere lunghi thread, estrarre azioni da intraprendere o suggerire soluzioni.

Sviluppa dashboard ClickUp personalizzati per visualizzare le metriche chiave relative ai bug, come i bug aperti in base alla gravità, i tassi di risoluzione e il carico di lavoro del team.

Collega i bug collegati a progetti e obiettivi più ampi, mantenendo il contesto e la tracciabilità all'interno del sistema di gestione del lavoro complessivo.

Pro

Consolida il bug tracking con project management, la comunicazione e la documentazione, riducendo il passaggio da uno strumento all'altro per i team.

Offre ampie opzioni di personalizzazione per flussi di lavoro, campi e visualizzare, adattandosi a processi di gestione dei bug unici.

Migliora l'efficienza con funzionalità IA integrate, mediante automazione di aspetti quali la reportistica dei bug, l'analisi e la comunicazione.

Offre un'interfaccia utente altamente intuitiva che facilita l'invio e il monitoraggio dei bug per tutti i membri del team.

Si integra perfettamente con un vasto ecosistema di strumenti di sviluppo, produttività e collaborazione.

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua capacità di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro specifici del nostro team. Con oltre 20 membri del team che lo utilizzano quotidianamente, tra cui addetti al controllo qualità, sviluppatori, progettisti e responsabili, consente a tutti di rimanere allineati senza sentirsi sopraffatti. La flessibilità delle visualizzazioni (elenco, bacheca, Sequenza, ecc.) consente a ciascuno di lavorare nel modo più adatto alle proprie esigenze, contribuendo comunque a un processo unificato. Apprezziamo in particolare il modo in cui attività, documenti, sprint e obiettivi sono tutti interconnessi: questo ci evita di dover destreggiarci tra più strumenti e mantiene la collaborazione trasparente e veloce.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua capacità di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro specifici del nostro team. Con oltre 20 membri del team che lo utilizzano quotidianamente, tra cui addetti al controllo qualità, sviluppatori, progettisti e responsabili, consente a tutti di rimanere allineati senza sentirsi sopraffatti. La flessibilità delle visualizzazioni (elenco, bacheca, timeline, ecc.) consente a ciascuno di lavorare nel modo più adatto alle proprie esigenze, contribuendo comunque a un processo unificato. Apprezziamo in particolare il modo in cui attività, documenti, sprint e obiettivi sono tutti interconnessi: questo ci evita di dover destreggiarci tra più strumenti e mantiene la collaborazione trasparente e veloce.

Contro

L'enorme quantità di funzionalità/funzione può inizialmente sopraffare gli utenti nuovi, richiedendo un investimento in termini di apprendimento per ottimizzare i flussi di lavoro di monitoraggio dei bug.

Una recensione di Capterra dice:

La complessità e la profondità della personalizzazione possono essere scoraggianti per i nuovi utenti. A volte mi sono sentito sopraffatto e ho faticato a comprendere alcuni livelli di visualizzare ed effetti di stato. Tuttavia, ClickUp dispone di una propria ClickUp University con contenuti didattici ben strutturati.

La complessità e la profondità della personalizzazione possono scoraggiare i nuovi utenti. A volte mi sono sentito sopraffatto e ho faticato a comprendere alcuni livelli di visualizzare ed effetti di stato. Tuttavia, ClickUp dispone di una propria ClickUp University con contenuto didattico ben strutturato.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

💟 Bonus: Se vuoi integrare davvero l'IA nei tuoi flussi di lavoro interni del servizio clienti, c'è Brain MAX! Questa potente app desktop unifica IA, ricerca e automazione in tutte le tue app di lavoro. Dì addio al caos degli strumenti IA scollegati: questa è la nuova era dell'IA contestuale.

2. Jira (il migliore per lo sviluppo di software)

Jira funge da soluzione centralizzata per lo sviluppo agile, inclusi i framework Scrum e Kanban. Lo strumento è intuitivo e sufficientemente flessibile da consentire di personalizzare i flussi di lavoro in base alle proprie esigenze.

Il punto di forza di Jira sono le sue funzionalità complete di monitoraggio dei bug e dei problemi. Consente di creare ticket, aggiungere allegati e assegnare i problemi a membri specifici del team. È anche possibile aggiungere persone per tracciare lo stato di avanzamento del bug o inviare nuove informazioni.

Casi d'uso ideali

Team di sviluppo software, inclusi i professionisti Scrum e Kanban alla ricerca di strumenti affidabili per il piano, il monitoraggio e il rilascio di software

Ingegneri addetti al controllo qualità (QA) che necessitano di un metodo sistematico per la reportistica, la riproduzione e la verifica dei difetti del software con un contesto dettagliato

Team IT Operations e DevOps che desiderano semplificare la gestione di incidenti, problemi e modifiche direttamente collegati al lavoro di sviluppo

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Crea percorsi personalizzati per i bug, definendo stati precisi (ad esempio, "Aperto", "In revisione", "Blocco", "Risolto", "Verificato")

Acquisisci informazioni complete sui bug, inclusi i passaggi per riprodurli, i risultati attesi rispetto a quelli effettivi, i dettagli dell'ambiente, i livelli di gravità, ecc.

Collega i bug direttamente ai commit del codice sorgente, ai rami e alle richieste pull in repository come Bitbucket, GitHub o Gitlab.

Utilizza bacheche Scrum o Kanban dedicate per gestire visivamente i bug in arretrato, dare priorità ai difetti critici e monitorarne lo stato di avanzamento.

Configura le regole per assegnare automaticamente i bug a team o individui specifici in base al componente, alla gravità o alla logica personalizzata.

Pro

Le bacheche Agile forniscono chiari segnali visivi sullo stato dei bug, consentendo una rapida identificazione dei colli di bottiglia e favorendo un monitoraggio trasparente dello stato.

Riduce il lavoro richiesto automatizzando assegnazioni, notifiche e transizioni di stato, migliorando la velocità e la coerenza delle correzioni dei bug.

Potenti funzionalità di reportistica forniscono analisi approfondite sulle tendenze dei bug, sui tassi di risoluzione e sull'efficienza del team, supportando miglioramenti della qualità basati sui dati.

Progettato per gestire un volume immenso di problemi e complessi processi di monitoraggio dei bug, adatto a progetti di qualsiasi dimensione.

Una recensione di Capterra dice:

La flessibilità e i flussi di lavoro personalizzabili di Jira sono fantastici per adattare la project management alle esigenze di qualsiasi team. La sua integrazione con strumenti come Confluence e Bitbucket migliora la collaborazione e le funzionalità di reportistica forniscono informazioni preziose. Tuttavia, la curva di apprendimento iniziale può essere ripida, rendendolo difficile da usare per i nuovi utenti. Anche la configurazione di flussi di lavoro avanzati potrebbe essere complessa.

La flessibilità e i flussi di lavoro personalizzabili di Jira sono fantastici per adattare il project management alle esigenze di qualsiasi team. La sua integrazione con strumenti come Confluence e Bitbucket migliora la collaborazione e le funzionalità di reportistica forniscono informazioni preziose. Tuttavia, la curva di apprendimento iniziale può essere ripida, rendendolo difficile da usare per i nuovi utenti. Anche la configurazione di flussi di lavoro avanzati potrebbe essere complessa.

Contro

La configurazione delle sue funzionalità avanzate di monitoraggio dei bug, dei campi personalizzati e dei flussi di lavoro complessi richiede un notevole investimento iniziale in termini di tempo e conoscenze specialistiche.

Le spese di licenza possono diventare notevoli per le organizzazioni di grandi dimensioni, in particolare quando si incorporano numerosi componenti aggiuntivi specializzati del Marketplace per esigenze specifiche di test o reportistica.

Sebbene sia potente per i team tecnici, la sua interfaccia e la sua terminologia possono rappresentare una sfida per gli utenti che non hanno esperienza nello sviluppo di software.

Una recensione su G2 dice:

Finora le cose che mi hanno infastidito sono state pochissime, forse la più importante è che vorrei che la versione on-premise fosse installata su server Linux, che i report delle ore registrate dagli utenti fossero più intuitivi e che ci fosse un'app mobile nativa per il monitoraggio dei ticket quando non si è al computer.

Finora le cose che mi hanno infastidito sono state pochissime, forse la più importante è che vorrei che la versione on-premise fosse installata su server Linux, che i report delle ore registrate dagli utenti fossero più intuitivi e che ci fosse un'app mobile nativa per il monitoraggio dei ticket quando non si è al computer.

Prezzi di Jira

Free

Standard : 7,53 $ per utente/mese

Premium : 13,53 $ per utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)

📖 Per saperne di più: Integrazioni Jira per funzionalità e produttività migliorate

3. Bugzilla (ideale per la ricerca avanzata dei bug)

Bugzilla è un software open source per il monitoraggio dei bug, semplice da usare, che aiuta a classificare e tracciare i bug in base ai prodotti e ai componenti. La sua interfaccia intuitiva consente di cercare più bug contemporaneamente e invia aggiornamenti via email sulle modifiche apportate ai bug.

Tuttavia, lo strumento non è utile per la gestione dei ticket e delle attività, la personalizzazione o altre funzionalità/funzione di project management.

Casi d'uso ideali

Team di controllo qualità che desiderano un sistema dedicato, gratis e open source per un bug tracking meticoloso

Organizzazioni che preferiscono ospitare autonomamente le proprie applicazioni per migliorare il controllo dei dati, la sicurezza o i requisiti di conformità

Utenti che desiderano un'ampia personalizzazione dei flussi di lavoro, dei campi e della reportistica senza incorrere in costi di licenza

Le migliori funzionalità/funzioni di Bugzilla

Sfrutta sofisticate funzionalità di ricerca per creare query altamente specifiche basate su più criteri.

Utilizza configurabili email notifiche per un controllo preciso delle preferenze

Implementa il rilevamento automatico dei duplicati, suggerendo in modo proattivo bug simili già esistenti.

Abilita la funzione di monitoraggio del tempo, consentendo ai team di registrare il lavoro richiesto per la risoluzione dei bug.

Pro

Elimina i costi di acquisto del software, essendo una soluzione completamente gratis e open source.

Consente potenti query, consentendo l'identificazione precisa e l'analisi dettagliata dei difetti

Offre un elevato livello di personalizzazione, con numerose opzioni per la configurazione dei flussi di lavoro e dei campi dati.

Garantisce la completa autonomia dei dati, poiché l'auto-hosting assicura il controllo assoluto sui dati relativi ai bug.

Una recensione su G2 dice:

Mi piace l'API per la creazione di dashboard personalizzate che consentono di bypassare l'interfaccia Bugzilla. È anche possibile eseguire numerose ricerche salvate e generare reportistica basati sui dati, e il costo è decisamente adeguato! È anche un ottimo sistema di monitoraggio dei bug, che svolge egregiamente il proprio compito.

Mi piace l'API per la creazione di dashboard personalizzate che consentono di bypassare l'interfaccia Bugzilla. È anche possibile eseguire numerose ricerche salvate e generare reportistica basati sui dati, e il costo è decisamente adeguato! È anche un ottimo sistema di monitoraggio dei bug, che svolge egregiamente il proprio compito.

Contro

Presenta funzionalità/funzione di interfaccia utente datata, spesso percepita come antiquata e meno accattivante rispetto alle moderne soluzioni commerciali.

Richiede competenze tecniche di implementazione, con conoscenze significative per l'installazione iniziale e la manutenzione continua come applicazione self-hosted.

Non offre un servizio cloud gestito, rendendo necessario per le organizzazioni gestire la propria infrastruttura server.

Limita il project management più ampio, concentrandosi principalmente sul bug tracking senza funzionalità di piano esteso o Kanban.

Una recensione di Capterra dice:

Trattandosi di uno strumento open source per il monitoraggio dei bug, non è affatto male. Sebbene offra un ampio intervallo di funzionalità/funzione per il monitoraggio degli incidenti, non è in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.

Trattandosi di uno strumento open source per il monitoraggio dei bug, non è affatto male. Sebbene offra un ampio intervallo di funzionalità/funzione per il monitoraggio degli incidenti, non è in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.

Prezzi di Bugzilla

Free

Valutazioni e recensioni di Bugzilla

G2 : 3,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 130 recensioni)

📖 Per saperne di più: Cerchi un bug tracker con più funzionalità/funzione? Ecco le migliori alternative a Bugzilla per il monitoraggio dei bug.

🧠 Terminologia relativa ai bug che ti farà sorridere Higgs‑bugsons : bug che si prevede esistano ma che sono difficili da riprodurre : bug che si prevede esistano ma che sono difficili da riprodurre

Heisenbug : bug che scompaiono quando si cerca di studiarli (simili all'incertezza di Heisenberg)

Bohrbugs : problemi prevedibili e riproducibili (come il modello atomico di Bohr)

Mandelbugs : bug caotici che presentano una complessità simile a quella dei frattali

Schrödinbugs : bug che compaiono solo quando ti rendi conto che il codice non avrebbe dovuto funzionare fin dall'inizio.

Hindenbug: bug con effetti catastrofici Scopri di più su The Computer Dictionary of Information Technology!

4. YouTrack (ideale per il monitoraggio e la gestione dei progetti di piccoli team)

YouTrack è principalmente un software di project management che integra funzionalità di monitoraggio dei bug. Ti aiuta a organizzare i progetti, gestire i flussi di lavoro, tracciare le attività, collaborare con i team e creare report di base.

Per quanto riguarda il bug tracking, YouTrack offre un sistema di ticketing e una dashboard intuitivi, raccoglie i bug in un unico posto e consente di creare report sui bug. Tuttavia, non è il miglior software di monitoraggio dei bug disponibile sul mercato, poiché offre funzionalità di bug tracking con limite.

Caso d'uso ideale

Teams che utilizzano Scrum, Kanban o una combinazione di metodologie che richiedono strumenti affidabili per la gestione dei problemi e dei progetti.

Servizi di assistenza IT e team del supporto che gestiscono i ticket dei clienti esterni tramite email o moduli web, integrando i flussi di lavoro di assistenza direttamente con lo sviluppo.

Team che danno priorità alle integrazioni all'interno dell'ecosistema JetBrains o desiderano opzioni di implementazione flessibili (cloud o self-hosted)

Le migliori funzionalità/funzioni di YouTrack

Utilizza una potente ricerca basata su query per individuare rapidamente i problemi, con supporto per criteri complessi e completamento automatico per una maggiore efficienza.

Gestisci attività e bug su bacheche agili e flessibili, tra cui Scrum, Kanban e configurazioni personalizzate, visualizzando i flussi di lavoro e lo stato del team.

Monitora il tempo dedicato ai problemi, consentendo la stima del lavoro richiesto e la creazione di reportistica dettagliata sull'assegnazione del lavoro.

Crea e gestisci una knowledge base direttamente all'interno della piattaforma, collegando gli articoli ai problemi per ottenere informazioni contestuali e favorire l'apprendimento del team.

Pro

Si integra perfettamente con gli IDE JetBrains e i più diffusi sistemi di controllo delle versioni, semplificando i flussi di lavoro degli sviluppatori.

Include bacheche agili integrate per Scrum e Kanban, che supportano il project management visivo e la gestione degli sprint.

L'automazione delle attività di routine, migliorando l'efficienza e la coerenza nella gestione del ciclo di vita dei problemi.

Si adatta efficacemente a team di varie dimensioni, offrendo opzioni di implementazione sia su cloud che in loco.

Una recensione su G2 dice:

YouTrack offre tantissime funzionalità/funzione che ti consentono di svolgere tutte le tue attività lavorative in modo efficiente. È possibile assegnare un'attività di un determinato progetto a un dipendente e, in qualità di dipendente, è possibile monitorare il lavoro terminato fino a quel momento.

YouTrack offre tantissime funzionalità/funzioni che ti consentono di svolgere tutte le tue attività lavorative in modo efficiente. È possibile assegnare un'attività di un determinato progetto a un dipendente e, in qualità di dipendente, è possibile monitorare il lavoro terminato fino a quel momento.

Contro

La personalizzazione della reportistica potrebbe offrire una minore flessibilità rispetto ad alcuni concorrenti, con un limite alla generazione di report personalizzati.

Occasionalmente possono verificarsi tempi di caricamento lenti, in particolare durante la navigazione tra sezioni diverse o la gestione di set di dati di grandi dimensioni.

Le opzioni di modifica di massa con limite per le attività a volte ostacolano gli aggiornamenti rapidi in blocco.

Una recensione di Capterra dice:

Mi piace molto la possibilità di adattare liberamente il layout delle bacheche agili. Purtroppo, la maggior parte delle funzionalità/funzione che utilizzavo sono state eliminate, costringendomi a tornare a Notion.

Mi piace molto la possibilità di adattare liberamente il layout delle bacheche agili. Purtroppo, la maggior parte delle funzionalità/funzione che utilizzavo sono state eliminate, costringendomi a tornare a Notion.

Prezzi di YouTrack

Gratis : 1-10 utenti

Per più di 11 utenti: 5,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di YouTrack

G2 : 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 75 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di YouTrack da tenere d'occhio

5. MantisBT (ideale per il monitoraggio di problemi di base)

MantisBT è un sistema di tracciamento dei bug open source configurabile e intuitivo per gli sviluppatori. Puoi tracciare i problemi, personalizzare i campi dei problemi, le notifiche e i flussi di lavoro. Aiuta a tenere aggiornato il tuo team sugli ultimi aggiornamenti dei problemi.

La parte migliore di MantisBT è la sua interfaccia utente semplice e pulita e la navigazione intuitiva. Lo strumento è piuttosto pratico e lavora bene per i team che non necessitano di molte personalizzazioni e integrazioni.

Casi d'uso ideali

Team di sviluppo software che necessitano di un sistema specializzato, gratis e open source per un controllo meticoloso dei difetti

Aziende che dispongono di competenze tecniche interne per la configurazione, la configurazione e la manutenzione continua dei sistemi

Le migliori funzionalità/funzioni di MantisBT

Facilita la registrazione completa dei problemi, acquisendo rapporti dettagliati sui bug con descrizioni in formato testo, livelli di gravità e dettagli sull'ambiente.

Supporta autorizzazioni basate sui ruoli degli utenti, consentendo agli amministratori di controllare la visibilità e l'accesso alla modifica per i diversi membri del team.

Integra la gestione del codice sorgente, collegando i rapporti sui bug alle modifiche nei sistemi di controllo delle versioni per garantire la tracciabilità.

Utilizza i filtri e le opzioni di ordinamento per cercare e organizzare in modo efficiente i problemi in base a vari criteri.

Consenti la separazione dei problemi in base al progetto, aiutando i team a gestire i bug in più progetti di sviluppo in modo indipendente.

Pro

Si collega ai sistemi di controllo delle versioni (ad es. Git, SVN) tramite vari plugin o hook, collegando le modifiche al codice direttamente ai rapporti sui bug associati.

Si integra con i sistemi di email per notifiche automatiche e la possibilità di segnalare nuovi problemi direttamente dalle email in arrivo.

Offre supporto a LDAP e Active Directory per l'autenticazione degli utenti, semplificando la gestione degli utenti negli ambienti aziendali.

Offre il supporto di plugin per estendere le funzionalità, inclusi strumenti di reportistica aggiuntivi o miglioramenti personalizzati del flusso di lavoro.

Una recensione su G2 dice:

MantisBT è molto intuitivo e semplice da usare se il tuo team non ha particolari esigenze di personalizzazione o integrazione con altri software. MantisBT è un database solido e affidabile per il monitoraggio di bug e problemi. Tuttavia, l'interfaccia è datata. Di solito questo non è un problema, ma quando si lavora intensamente con un software specifico, l'estetica è un aspetto inaspettato ma apprezzato. Inoltre, il mio team ha scoperto che quando è necessaria una maggiore flessibilità (integrazioni, flusso di lavoro, ecc.), MantisBT richiede una competenza tecnica molto maggiore per implementare le modifiche desiderate.

MantisBT è molto intuitivo e semplice da usare se il tuo team non ha particolari esigenze di personalizzazione o integrazione con altri software. MantisBT è un database solido e affidabile per il monitoraggio di bug e problemi. Tuttavia, l'interfaccia è datata. Di solito questo non è un problema, ma quando si fa un lavoro intensivo con un software specifico, l'estetica è un aspetto inaspettato ma apprezzabile. Inoltre, il mio team ha scoperto che quando è necessaria una maggiore flessibilità (integrazioni, flusso di lavoro, ecc.), MantisBT richiede una competenza tecnica molto maggiore per implementare le modifiche desiderate.

Contro

Non offre funzionalità di project management integrate come bacheche agili o diagrammi di Gantt per una supervisione più ampia delle attività.

Non dispone di opzioni di hosting cloud native, lasciando all'utente l'onere della gestione dell'infrastruttura.

Offre funzionalità di collaborazione in tempo reale con un limite rispetto alle soluzioni cloud native contemporanee.

Offre supporto basato sulla community, senza accesso diretto a team del supporto clienti commerciali dedicati.

Una recensione di Capterra dice:

L'interfaccia web era un po' macchinosa e per gli utenti nuovi poteva essere facile perdere alcune informazioni.

L'interfaccia web era un po' macchinosa e gli utenti nuovi potevano facilmente perdere alcune informazioni.

Prezzi di MantisBT

Free

Valutazioni e recensioni di MantisBT

G2 : 4/5 (oltre 75 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 95 recensioni)

📖 Per saperne di più: Il ciclo di vita del test del software (STLC): panoramica e fasi

📮ClickUp Insight: in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente AI intelligente integrato nel tuo spazio di lavoro può cambiare questa situazione. Ti presentiamo ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

6. Redmine (il migliore per il monitoraggio open source di base dei bug)

Redmine è un sistema di ticketing leggero con una buona adattabilità. È multipiattaforma e multidatabase e offre personalizzazioni facili. Puoi modificare i suoi processi e l'aspetto in base alle tue esigenze e scrivere le tue integrazioni tramite il suo plugin. Redmine viene spesso paragonato a strumenti come Jira.

Sebbene Redmine non sia la soluzione perfetta per le tue sfide di sviluppo software, puoi utilizzarlo per monitorare e gestire attività, bug e risultati finali. Inoltre, aiuta a organizzare i progetti, assegnare attività e preparare un piano e programmare il carico di lavoro tra i membri del team.

Casi d'uso ideali

Team alla ricerca di una soluzione altamente adattabile che si adatti perfettamente a varie metodologie di project management, comprese quelle Agile, Waterfall o ibride.

Utenti che desiderano uno strumento di project management gratis e open source che offra solide funzionalità di reportistica e una solida integrazione con i sistemi di gestione del codice sorgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redmine

Utilizza i diagrammi di Gantt per mappare visivamente le tempistiche, le dipendenze e lo stato di avanzamento dei progetti, facilitando la pianificazione strategica.

Accedi a wiki e forum integrati, centralizzando la condivisione delle conoscenze e facilitando le discussioni del team.

Connettiti con vari sistemi di controllo delle versioni, tra cui Git, SVN, Mercurial e CVS, collegando le modifiche al codice direttamente ai problemi.

Offri moduli per notizie, file e documenti, ottimizzando le informazioni centralizzate sui progetti e il lavoro richiesto collaborativo.

Assistenza a diversi tipi di database, tra cui MySQL, PostgreSQL e SQLite, per un'implementazione backend flessibile.

Pro

Offre ampie funzionalità di project management, che vanno oltre il semplice bug tracking e includono diagrammi Gantt, wiki e forum.

Garantisce il pieno controllo dei dati grazie all'auto-hosting, a vantaggio delle organizzazioni con rigorosi requisiti di sicurezza o conformità.

Offre una forte integrazione con vari sistemi di controllo delle versioni, semplificando i flussi di lavoro di sviluppo.

Offre supporto a più database e sistemi operativi, offrendo opzioni di implementazione flessibili

Una recensione su G2 dice:

Un software open source e personalizzabile, gratis e ottimo per il project management se sei in una start-up e non vuoi investire una somma considerevole in un altro software. Tuttavia, richiede molta manutenzione, non offre supporto e non è molto utile se la tua azienda non opera nel settore dello sviluppo.

Un software open source e personalizzabile, gratis e ottimo per il project management se sei in una start-up e non vuoi investire una somma considerevole in un altro software. Tuttavia, richiede molta manutenzione, non offre supporto e non è molto utile se la tua azienda non si occupa di sviluppo.

Contro

Non dispone di strumenti di collaborazione in tempo reale integrati per la modifica simultanea dei documenti o la comunicazione.

Non offre hosting cloud gestito, richiedendo alle organizzazioni di gestire la propria infrastruttura server.

Offre una navigazione meno intuitiva per gli utenti nuovi utenti abituati a interfacce graficamente più ricche o con funzionalità drag-and-drop.

Si basa su estensioni plugin per alcune funzioni avanzate, che potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva.

Un utente di Capterra afferma:

È piuttosto obsoleto come stack tecnologico. Richiede conoscenze approfondite per l'aggiornamento e, in particolare, per garantire la migrazione dei dati. Abbiamo avuto difficoltà con l'aggiornamento e abbiamo dovuto passare a un altro strumento, conservandolo come archivio.

È piuttosto obsoleto come stack tecnologico. Richiede conoscenze approfondite per l'aggiornamento e, in particolare, per garantire la migrazione dei dati. Abbiamo avuto difficoltà con l'aggiornamento e abbiamo dovuto passare a un altro strumento, conservandolo come archivio.

Prezzi di Redmine

Utilizzo gratis. Tuttavia, i plugin potrebbero essere a pagamento.

Valutazioni e recensioni di Redmine

G2 : 4,0/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 160 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per il monitoraggio dei problemi e la registrazione dei log in Excel e ClickUp

7. Kualitee (il migliore per la gestione dei casi di test)

Kualitee è un software di test agile che consente la collaborazione e la tracciabilità per facilitare il test dei software. Fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità, l'esecuzione dettagliata dei test, riepilogo/riassunto e reportistica sui difetti. Lo strumento lavora bene anche per scrivere e gestire casi di test.

Il punto di forza di Kualitee sono le sue funzionalità complete di gestione dei test. Puoi effettuare il monitoraggio e la gestione dei difetti, eseguire più cicli di test sullo stesso caso di test e creare rapporti sui bug. Ti consente inoltre di creare dashboard personalizzate per amministratori, tester e sviluppatori.

Casi d'uso ideali

Team alla ricerca di una tracciabilità completa, dai requisiti ai casi di test fino ai bug associati, per garantire la qualità e la conformità del software.

Aziende che mirano a centralizzare i propri dati di test, generare reportistica in tempo reale sullo stato dei test e ottenere informazioni utili sulle tendenze dei difetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kualitee

Scrivi casi di test efficaci con un generatore di casi di test basato sull'IA

Automatizza i test per ridurre al minimo l'intervento umano e gli errori

Monitora l'impatto di una modifica utilizzando la tracciabilità dei requisiti

Organizza e gestisci i casi di test con repository di test riutilizzabili

Supporto a più cicli di test, consentendo ai team di eseguire varie iterazioni

Offrono accessibilità basata su cloud, consentendo l'accesso alla piattaforma da qualsiasi posizione.

Utilizza un motore IA (Hootie) per generare casi di test basati sulle storie degli utenti.

Pro

Semplifica la creazione e l'esecuzione dei casi di test e il monitoraggio dei difetti, migliorando significativamente l'efficienza del controllo qualità.

Migliora la collaborazione tra i team di sviluppo e di test grazie a dati centralizzati e funzionalità/funzione di comunicazione

Offre una forte scalabilità, adattandosi alle esigenze di team sia piccoli che grandi con piani flessibili.

Fornisce approfondimenti basati sui dati attraverso dashboard e reportistica in tempo reale, aiutando a prendere decisioni migliori.

Garantisce la tracciabilità completa dai requisiti ai difetti, fondamentale per la garanzia della qualità e la conformità.

Una recensione su G2 dice:

Kualitee ha un'interfaccia utente intuitiva per la gestione dei casi di test, dei difetti e dei flussi di lavoro di controllo qualità, che lo rende ideale per i team di controllo qualità. Tuttavia, ha opzioni di integrazione con alcuni strumenti di sviluppo che presentano un limite e può risultare troppo basilare per esigenze avanzate di gestione dei test.

Kualitee ha un'interfaccia utente intuitiva per la gestione dei casi di test, dei difetti e dei flussi di lavoro di controllo qualità, che lo rende ideale per i team di controllo qualità. Tuttavia, ha opzioni di integrazione con alcuni strumenti di sviluppo che presentano un limite e può risultare troppo basilare per esigenze avanzate di gestione dei test.

Contro

Possono verificarsi rallentamenti delle prestazioni con set di dati molto grandi, con potenziali ripercussioni sulla reattività.

Le funzionalità delle applicazioni mobili offrono funzionalità/funzione di base, ma gli utenti suggeriscono un ampio margine di miglioramento.

Le integrazioni di automazione potrebbero non offrire la stessa fluidità di alcune piattaforme concorrenti.

Una recensione di TrustRadius afferma:

Uno svantaggio è che non è possibile modificare la visualizzazione di alcuni grafici. Credo che offrendo all'utente più opzioni di personalizzazione, come il filtraggio in base a giorni e mesi, l'esperienza potrebbe essere notevolmente migliorata.

Uno svantaggio è che non è possibile modificare la visualizzazione di alcuni grafici. Credo che offrendo all'utente più opzioni di personalizzazione, come il filtraggio in base a giorni e mesi, l'esperienza potrebbe essere notevolmente migliorata.

Prezzi di Kualitee

Crescita : gratis

Hypergrowth: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kualitee

G2 : 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (20 recensioni)

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti software per il test di automazione QA

8. BugHerd (ideale per la raccolta di feedback sui siti web e il monitoraggio dei bug)

Ci sono due attività principali nello sviluppo di un sito web: chiedere il feedback dei client e il monitoraggio dei bug. BugHerd le combina entrambe . Crea report di bug utilizzabili includendo dettagli come il browser, il sistema operativo e l'URL esatto con ogni elemento fissato.

Lo strumento di feedback visivo semplifica la creazione di ticket e consente la condivisione di progetti e comunicazioni con i client, la registrazione dei bug direttamente sul sito web e la velocizzazione dei processi interni di controllo qualità. Tuttavia, chi non ha competenze tecniche avrebbe bisogno di una formazione per utilizzare correttamente lo strumento.

Casi d'uso ideali

Web designer, sviluppatori e agenzie che raccolgono frequentemente feedback su siti web e applicazioni web da client o stakeholder non tecnici.

Team di marketing che necessitano di un metodo chiaro e visivo per la reportistica di problemi o per suggerire modifiche alle landing page e ai siti delle campagne

Tester QA che eseguono test di accettazione da parte degli utenti (UAT) su ambienti web live, che richiedono una reportistica precisa dei bug con contesto visivo

Le migliori funzionalità/funzioni di BugHerd

Cattura automaticamente screenshot insieme alle informazioni tecniche per scrivere report di bug utilizzabili

Acquisisci automaticamente i dati tecnici con ogni report, inclusi il tipo di browser, il sistema operativo, ecc.

Genera una lavagna Kanban integrata, trasformando tutti i feedback reportati in attività tracciabili.

Fornisci la registrazione di feedback video, consentendo agli utenti di dimostrare i problemi o spiegare le richieste

Consenti agli ospiti di lasciare un feedback senza dover creare un account completo

Aggiungi feedback sulla revisione del design su mockup e immagini statiche

Pro

Semplifica la raccolta di feedback, consentendo agli utenti non tecnici di effettuare reportistica visiva e senza sforzo dei bug.

Acquisisci automaticamente i dettagli tecnici essenziali, riducendo significativamente le comunicazioni avanti e indietro per gli sviluppatori.

Migliora la collaborazione fornendo feedback chiari e contestualizzati direttamente sulla pagina web.

Si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di project management e di sviluppo, adattandosi ai flussi di lavoro esistenti.

Dotato di funzionalità/funzione di un'interfaccia utente intuitiva, facile da imparare e da adottare per tutte le parti interessate, compresi i client.

Una recensione su G2 dice:

BugHerd semplifica l'inserimento di un grande volume di modifiche al sito web e, in qualità di project manager, colma il divario tra le richieste dei client e il linguaggio degli sviluppatori. Tuttavia, ci sono diversi problemi con gli screenshot che non vengono acquisiti quando si aggiungono rapidamente modifiche di massa e spesso l'elemento fissato viene posizionato nel posto sbagliato quando l'attività viene inviata. Inoltre, l'estensione a volte si blocca, quindi è necessario disinstallare e reinstallare il programma, il che è fastidioso. Lo strumento è fantastico, ma è necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione e correzioni di bug mentre implementiamo BugHerd in tutta la nostra azienda.

BugHerd semplifica l'inserimento di un grande volume di modifiche al sito web e, in qualità di project manager, colma il divario tra le richieste dei client e il linguaggio degli sviluppatori. Tuttavia, ci sono diversi problemi con gli screenshot che non vengono acquisiti quando si aggiungono rapidamente modifiche di massa e spesso l'elemento fissato viene posizionato nel posto sbagliato quando l'attività viene inviata. Inoltre, l'estensione a volte si blocca, quindi è necessario disinstallare e reinstallare il programma, il che è fastidioso. Lo strumento è fantastico, ma è necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione e correzioni di bug mentre implementiamo BugHerd in tutta la nostra azienda.

Contro

Si concentra principalmente sul feedback basato sul web, meno adatto al monitoraggio dei bug nelle applicazioni desktop o nei sistemi di backend.

Offre funzionalità avanzate di monitoraggio dei bug con limite rispetto a strumenti completi come Jira, che potrebbero non essere sufficienti per progetti software altamente complessi.

Alcuni utenti segnalano un controllo degli accessi meno granulare per le anteprime dei client rispetto ad alcune alternative.

Una recensione di Capterra dice:

Il team di sviluppo è molto lento nell'aggiornare e apportare modifiche a BugHerd. BugHerd non dispone di funzionalità di selezione multipla e le sue connessioni con strumenti di terze parti con una migliore gestione del backend non sono all'altezza.

Il team di sviluppo è molto lento nell'aggiornare e apportare modifiche a BugHerd. BugHerd non dispone di funzionalità di selezione multipla e le sue connessioni con strumenti di terze parti con una migliore gestione del backend non sono all'altezza.

Prezzi di BugHerd

Standard : 49 $ al mese

Studio : 79 $ al mese

Premium : 149 $ al mese

Personalizzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BugHerd

G2 : 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

📖 Per saperne di più: Come creare il bug report perfetto in ClickUp

9. Zoho BugTracker (il migliore per il monitoraggio e la gestione personalizzati dei problemi)

Zoho BugTracker è un popolare strumento di bug tracking che registra rapidamente i bug in base alla gravità e alla data di scadenza. Offre inoltre una visualizzazione consolidata di tutti i bug in tempo reale per una facile gestione. È possibile creare flussi di lavoro personalizzati per il bug tracking e la risoluzione dei bug e collegare i bug collegati.

Lo strumento consente una facile collaborazione con i membri del team per una risoluzione più rapida dei problemi, garantendo la consegna puntuale del software. Tuttavia, Zoho BugTracker ha integrazioni con limite e funziona al meglio per gli utenti di Zoho Suite.

Casi d'uso ideali

Aziende alla ricerca di uno strumento di monitoraggio dei bug che si integri perfettamente con una suite più ampia di applicazioni aziendali, in particolare altri prodotti Zoho.

Utenti che attribuiscono valore alla reportistica e alle analisi dettagliate per ottenere informazioni approfondite sulle tendenze dei difetti, sulle prestazioni del team e sulla qualità dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho BugTracker

Automatizza gli aggiornamenti e le notifiche via email per facilitare il bug tracking e gli SLA, in modo da rispettare i termini dei tuoi accordi.

Crea flussi di lavoro personalizzati e personalizza lo stato e i campi dei bug

Utilizza i moduli per consentire ai team di sviluppo software di effettuare reportistica su problemi, raccogliere feedback e valutare il software.

Crea dashboard per l'monitoraggio dei progetti, l'assegnazione degli utenti e la gestione delle attività

Includi audit trail per tutte le modifiche dei bug, fornendo una cronologia dettagliata delle modifiche.

Gestisci gli allegati direttamente all'interno dei rapporti sui bug

Facilita la comunicazione all'interno del team grazie a forum e chat room integrati.

Pro

Migliora la collaborazione all'interno del team, facilitando una comunicazione fluida e la condivisione del lavoro richiesto nella risoluzione dei problemi.

Si integra perfettamente con altre applicazioni Zoho, creando un ecosistema coeso per una gestione aziendale più ampia.

Vanta un'interfaccia utente intuitiva, che lo rende accessibile per una rapida adozione da parte dei membri del team.

Una recensione su G2 dice:

1. Buona interfaccia 2. Personalizzabile Posso modificare lo stato di gravità dei risultati, ecc. 3. Facile da usare, questi strumenti sono facili da usare grazie alla mia esperienza precedente Nessun piano per lo spazio di archiviazione illimitato, forse Zoho potrebbe aggiungere più spazio di archiviazione.

1. Buona interfaccia 2. Personalizzabile Posso modificare lo stato di gravità dei risultati, ecc. 3. Facile da usare, questi strumenti sono facili da usare grazie alla mia esperienza precedente Nessun piano per lo spazio di archiviazione illimitato, forse Zoho potrebbe aggiungere più spazio di archiviazione.

Contro

Alcuni utenti ritengono che le risorse della community abbiano una minore estensione rispetto ai bug tracker open source più vecchi e consolidati.

Richiede una sottoscrizione per le funzionalità avanzate e i team di dimensioni maggiori, a differenza delle alternative completamente gratuite.

La configurazione delle regole di personalizzazione e automazione più complesse può comportare una curva di apprendimento più ripida.

Una recensione di Capterra dice:

Durante la configurazione iniziale, il processo di migrazione dei dati potrebbe essere più fluido. Abbiamo incontrato alcune difficoltà che avrebbero potuto essere evitate con strumenti di migrazione migliori. Inoltre, anche se siamo riusciti a completare l'onboarding da soli, avere accesso al supporto dei volontari durante il processo di onboarding avrebbe reso tutto molto più semplice ed efficiente. Nonostante questi piccoli inconvenienti, Zoho Bug Tracker rimane una scelta eccellente per il nostro team.

Durante la configurazione iniziale, il processo di migrazione dei dati potrebbe essere più fluido. Abbiamo incontrato alcune difficoltà che avrebbero potuto essere evitate con strumenti di migrazione migliori. Inoltre, anche se siamo riusciti a completare l'onboarding da soli, avere accesso al supporto dei volontari durante il processo di onboarding avrebbe reso tutto molto più semplice ed efficiente. Nonostante questi piccoli inconvenienti, Zoho Bug Tracker rimane una scelta eccellente per il nostro team.

Prezzi di Zoho BugTracker

Free

Standard : 4 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

🧠 Curiosità: IBM stima che gli sviluppatori commettano 100-150 errori ogni 1.000 righe di codice, di cui circa il 10% gravi, il che significa che un programma di 20.000 righe potrebbe contenere circa 200 difetti significativi.

10. Linear (ideale per il monitoraggio di problemi di base e project management)

Lo strumento di monitoraggio dei problemi di Linear è popolare tra gli utenti per la sua facilità d'uso, l'esperienza utente e l'interfaccia intuitiva, che rendono più semplice la creazione, l'organizzazione e il monitoraggio delle attività in tempo reale. Con Linear, puoi creare un piano per sprint, creare roadmap di prodotto, semplificare i problemi con i modelli e gestire i progetti con il minimo lavoro richiesto.

Le sue funzionalità/funzioni di chiusura automatica e archiviazione automatica eliminano automaticamente i lavori arretrati e riducono il disordine.

Casi d'uso ideali

Team agili che utilizzano Scrum o Kanban e cercano uno strumento che aumenti la velocità e riduca gli attriti nelle operazioni quotidiane.

Utenti che preferiscono le scorciatoie da tastiera e un'interfaccia a riga di comando per navigare e gestire rapidamente le attività

Startup e team di prodotto snelli che mirano a un piano efficiente per i progetti, alla risoluzione dei bug e alla consegna delle funzionalità/funzione senza un eccessivo sovraccarico di configurazione.

Linear: le migliori funzionalità/funzioni

Navigazione accelerata con controlli basati principalmente sulla tastiera, che consentono agli utenti di eseguire quasi tutte le azioni senza mouse, utilizzando scorciatoie e un menu di comandi.

Sincronizzazione in tempo reale dei problemi, che garantisce a tutti i membri del team di vedere immediatamente gli aggiornamenti e le modifiche alle attività o ai bug.

Automatizza le attività di routine, come la creazione di problemi, gli aggiornamenti di stato o le transizioni sprint, semplificando i flussi di lavoro e riducendo lo sforzo manuale.

Integrazione profonda con gli strumenti di sviluppo, collegato direttamente i problemi alle modifiche del codice, richieste pull e commit in GitHub, Gitlab e Bitbucket.

Pro

Facilita pratiche agili ottimizzate attraverso cicli (sprint) e progetti (roadmap) integrati che si allineano alle esigenze ingegneristiche.

Supporta potenti funzionalità di automazione, riducendo le attività manuali ripetitive nel ciclo di vita dei problemi.

Incoraggia una comunicazione chiara collegando le discussioni direttamente ai problemi e con la sincronizzazione con piattaforme esterne.

Una recensione su G2 dice:

Mi piace che Linear sia una potente piattaforma di project management che consente agli utenti di organizzare, monitorare e collaborare facilmente su attività e progetti. L'interfaccia utente intuitiva semplifica la creazione di attività, l'assegnazione ai membri del team e la visualizzazione degli aggiornamenti sui progressi in tempo reale. Tuttavia, non mi piace che Linear abbia un limite in termini di opzioni di personalizzazione. Non è possibile personalizzare l'aspetto dell'interfaccia oltre le impostazioni di base e non ci sono funzionalità avanzate che consentono di adattare il sistema alle proprie esigenze specifiche. *

Mi piace che Linear sia una potente piattaforma di project management che consente agli utenti di organizzare, monitorare e collaborare facilmente su attività e progetti. L'interfaccia utente intuitiva semplifica la creazione di attività, l'assegnazione ai membri del team e la visualizzazione degli aggiornamenti sui stati in tempo reale. Tuttavia, non mi piace che Linear abbia un limite in termini di opzioni di personalizzazione. Non è possibile personalizzare l'aspetto dell'interfaccia oltre le impostazioni di base e non ci sono funzionalità avanzate che consentono di adattare il sistema alle proprie esigenze specifiche. *

Contro

Non include il monitoraggio del tempo integrato, richiedendo l'integrazione con strumenti esterni per questa funzionalità.

Offre opzioni di personalizzazione limitate per il layout generale dell'interfaccia rispetto alle piattaforme che sono provider di un'estensione di personalizzazione dell'interfaccia utente.

Potrebbe richiedere un periodo di apprendimento iniziale per gli utenti che non hanno familiarità con la navigazione tramite tastiera o con la sua terminologia specifica.

Una recensione di Capterra dice:

A volte vorrei poter ordinare i risultati in base a criteri diversi, come quelli aggiunti più di recente, la data di scadenza, ecc. Ma nel complesso, questo non influisce sulla produttività.

A volte vorrei poter ordinare i risultati in base a criteri diversi, come quelli aggiunti più di recente, la data di scadenza, ecc. Ma nel complesso, ciò non influisce sulla produttività.

Prezzi lineari

Free

Base : 10 $ al mese per utente

Aziendale: 15 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni lineari

G2 : 4,5/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di test delle prestazioni per ottimizzare i tuoi sistemi

Domande frequenti

Non sei ancora sicuro? Abbiamo risposto ad alcune delle domande più frequenti proprio qui!

Domande frequenti I nostri consigli Quali sono i migliori strumenti di monitoraggio dei bug per i team di sviluppo software? Tra le scelte migliori figurano ClickUp, Jira, YouTrack, Bugzilla e Linear. Questi strumenti offrono flussi di lavoro robusti, integrazioni e funzionalità/funzione di reportistica su misura per i team di sviluppo software. ❗️Come si posiziona Jira rispetto a GitHub Problemi e Bugzilla? Jira è altamente personalizzabile e ideale per i team agili; GitHub Issues è la soluzione migliore per i team che già utilizzano GitHub e desiderano un monitoraggio semplice e incentrato sul codice; Bugzilla è open source, potente e ottimo per i team che necessitano di ricerche avanzate e self-hosting. Esistono software gratis e open source per il monitoraggio dei bug? Sì, Bugzilla, MantisBT e Redmine sono i principali bug tracker gratis e open source, che offrono funzionalità di base senza costi di licenza. ❗️Qual è il miglior software di monitoraggio dei bug per i piccoli team? YouTrack (gratis fino a 10 utenti), Linear e Zoho BugTracker offrono piani convenienti e interfacce intuitive ideali per piccoli team. ❗️Qual è il miglior software di monitoraggio dei bug per lo sviluppo agile? Jira, ClickUp e YouTrack sono eccellenti per i team agili, in quanto forniscono bacheche agili, piano degli sprint, gestione del backlog e flussi di lavoro personalizzabili. Quali sono i software di monitoraggio dei bug più valutati su Capterra? ClickUp, Jira e Linear offrono tutti integrazioni native con Slack per notifiche in tempo reale e una comunicazione fluida tra i membri del team. Quali sono i software di monitoraggio dei bug più valutati su Capterra? ClickUp (4,6/5), Jira (4,5/5), BugHerd (4,7/5), Zoho BugTracker (4,7/5) e Kualitee (4,3/5) hanno una valutazione alta su Capterra. ❗️Come si confrontano gli strumenti di bug tracking in base alle funzionalità/funzione di reportistica? Jira e ClickUp forniscono reportistica e dashboard avanzate e personalizzabili; Bugzilla e Redmine offrono reportistica di base; Linear e YouTrack offrono report visivi e analisi. ❗️Qual è il miglior software di monitoraggio dei bug per i team remoti? ClickUp, Jira e BugHerd sono particolarmente adatti per i team remoti, poiché offrono accesso al cloud, aggiornamenti in tempo reale e integrazioni che supportano la collaborazione distribuita.

Distribuisci il software più rapidamente con il miglior strumento di monitoraggio dei bug

Gli strumenti di monitoraggio dei bug ti evitano l'aumento dei costi di sviluppo, i problemi di qualità del software e i feedback negativi dei client. Senza di essi, rischi di perdere la reputazione del tuo marchio.

Sebbene abbiamo elencato alcuni ottimi strumenti di monitoraggio di bug, ClickUp si distingue come il bug tracker più avanzato e allo stesso tempo facile da usare per gli utenti.

Dalle funzionalità/funzioni chiave per il project management e il monitoraggio dei bug, ClickUp ha tutto ciò che serve per aiutare i team a lavorare insieme e garantire uno sviluppo agile del software.

Iscriviti gratis a ClickUp e elimina i bug per offrire ai clienti un software della migliore qualità!