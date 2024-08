ClickUp vs. Jira. Jira: Quale strumento di project management è il migliore?

Alla ricerca di software di project management per aiutarvi a gestire progetti complessi?

Oggi i progetti possono coinvolgere più parti interessate e processi, tutti da coordinare con attenzione. Il giusto software di project management può fare la differenza tra un esito positivo e uno "quasi".

Ma quale scegliere: ClickUp o Jira?

Entrambi sono strumenti potenti che promettono di semplificare i flussi di lavoro e di produttività e vi aiutano a gestire al meglio la nave. Ma qual è quello che regna veramente sovrano?

Ecco un'analisi di ClickUp vs. Jira, con un confronto tra le funzionalità/funzione principali, l'usabilità, i vantaggi, ecc. per aiutarvi a decidere quale strumento scegliere .

**Che cos'è ClickUp?

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che offre uno spazio unificato per pianificare, collaborare ed eseguire progetti di ogni forma e dimensione.

visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0_

ClickUp aiuta i team a lavorare in modo più intelligente. La sua interfaccia intuitiva e di facile utilizzo consente a tutti i membri del team di gestire con facilità i progetti e le attività in corso progetti e di assotigliare i loro ruoli.

Funzioni ClickUp

Vediamo le tre funzionalità/funzione principali di ClickUp:

Funzione #1 Funzionalità di Agile Project Management

ClickUp è costruito per la collaborazione e la flessibilità e dispone di molteplici funzionalità/funzione a supporto del project management agile. Funzionalità/funzione di Project Management di ClickUp includono:

Bacheche Kanban: Organizzano e danno priorità alle attività in varie fasi come "Da fare", "In corso" e "Terminato" con la semplicità del drag-and-drop

visione delle attività e dei progetti con un solo sguardo, trascinando e rilasciando senza sforzo le attività, ordinando e filtrando con una vista Bacheca Kanban completamente personalizzabile

Pianificazione e monitoraggio degli sprint: Pianificazione visiva degli sprint, assegnazione di attività a più membri del team e monitoraggio dello stato con grafici di burndown

ottenete informazioni rapide sugli sprint dei vostri team con la vista Elenco sprint di ClickUp

Monitoraggio del tempo e reportistica: Registrate facilmente il tempo trascorso sulle attività e generate report per analizzare le prestazioni del team, monitorare i budget dei progetti e identificare le aree di miglioramento

la vista semplificata di ClickUp vi aiuta nel monitoraggio del tempo e nella gestione delle attività per ogni membro del team_

Funzione #2 Funzionalità/funzione del software per il team

Pensato per riunire le esigenze uniche dei team di sviluppo software, il programma Software ClickUp può integrarsi perfettamente nel ciclo di vita dello sviluppo del software. È fondamentalmente un hub di lavoro all-in-one per il lavoro di squadra interfunzionale con flussi di lavoro personalizzati e funzionalità come:

Integrazioni Git: Collegamento diretto ai repository GitHub e Bitbucket per monitorare bug, problemi e richieste pull all'interno di ClickUp

clickUp vi permette di effettuare facilmente richieste pull da GitHub e da altre piattaforme utilizzando API e connettori_

Snippet di codice e supporto markdown: Incorpora senza problemi snippet di codice e formatta i documenti con markdown per una documentazione chiara e collaborativa della codifica

Incorpora senza problemi snippet di codice e formatta i documenti con markdown per una documentazione chiara e collaborativa della codifica Campi personalizzati e stati: Adattate ClickUp al vostro specifico processo di sviluppo creando campi personalizzati per il monitoraggio di bug, funzionalità o qualsiasi altro dato rilevante

crea, modifica e organizza campi personalizzati in ClickUp e semplifica la logistica di ricerca_

Feature #3 Funzionalità/funzione di reportistica/monitoraggio dei problemi

Qualsiasi project manager sa che spesso sono i problemi o i rischi minori a diventare un ostacolo per il vostro progetto progetto . Per questo motivo ClickUp va oltre i limiti di base gestione delle attività per aiutare i team a navigare e segnalare i problemi prima che possano avere un impatto sul progetto. Con le funzionalità di ClickUp Reportistica, teams hanno accesso a solide funzionalità di reportistica e di monitoraggio dei problemi

la visualizzazione semplificata delle attività di ClickUp consente di personalizzare e categorizzare le attività per migliorarne la differenziazione, la chiarezza e la gestione

Dashboard e widget personalizzabili: Ottenete informazioni in tempo reale sullo stato del progetto, sulle prestazioni del team e sulle metriche critiche con dashboard e widget personalizzabili

Ottenete informazioni in tempo reale sullo stato del progetto, sulle prestazioni del team e sulle metriche critiche con dashboard e widget personalizzabili Reportistica completata: Generazione di report dettagliati su metriche quali il tempo impiegato, il completamento delle attività, il carico di lavoro del team e altro ancora, per aiutare a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i flussi di lavoro

Generazione di report dettagliati su metriche quali il tempo impiegato, il completamento delle attività, il carico di lavoro del team e altro ancora, per aiutare a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i flussi di lavoro Monitoraggio e risoluzione degli errori: Monitoraggio e risoluzione di problemi, bug ed errori in modo efficiente con campi personalizzati, priorità, collaborazione e flussi di lavoro automatizzati

ClickUp è uno strumento completo di project management che semplifica la collaborazione, l'organizzazione e la gestione dei progetti monitoraggio degli stati di avanzamento . Inoltre, è abbastanza adattabile da soddisfare le esigenze di tutti, dai team di marketing che coordinano le campagne ai team di sviluppo software che gestiscono progetti di codifica complessi.

Prezzi ClickUp La struttura tariffaria a livelli di ClickUp garantisce che team di ogni dimensione e complessità possano trovare un piano adatto alle proprie esigenze di project management. Che si tratti di una startup con un budget limitato o di una grande azienda alla ricerca di una soluzione su misura, ClickUp offre flessibilità e scalabilità per soddisfare le diverse esigenze.

ClickUp offre piani gratuiti e a pagamento, di cui vi forniamo una panoramica dettagliata:

Free Forever: Ideale per uso personale. Monitoraggio di attività illimitate e accesso a funzionalità/funzione come Bacheca Kanban, Sprints, assistenza 24/7, documenti collaborativi, lavagne online e altro ancora

Ideale per uso personale. Monitoraggio di attività illimitate e accesso a funzionalità/funzione come Bacheca Kanban, Sprints, assistenza 24/7, documenti collaborativi, lavagne online e altro ancora Unlimitato : $7/mese per utente. Spazio di archiviazione, integrazioni e dashboard illimitati. Utilizza tutte le funzionalità/funzione essenziali del project management, come i grafici Gantt, il monitoraggio del tempo nativo,Reportistica Agile, gestione delle risorse e altro ancora

: $7/mese per utente. Spazio di archiviazione, integrazioni e dashboard illimitati. Utilizza tutte le funzionalità/funzione essenziali del project management, come i grafici Gantt, il monitoraggio del tempo nativo,Reportistica Agile, gestione delle risorse e altro ancora Aziendale : $12/mese per utente. Utenti illimitati. Aggiunge funzionalità avanzate come campi personalizzati, Automazioni, Obiettivi e Mappe mentali. Adatto a team in crescita che cercano di aumentare la collaborazione e il controllo

: $12/mese per utente. Utenti illimitati. Aggiunge funzionalità avanzate come campi personalizzati, Automazioni, Obiettivi e Mappe mentali. Adatto a team in crescita che cercano di aumentare la collaborazione e il controllo Azienda: Contattare per prezzi personalizzati. Ideale per team di grandi dimensioni che necessitano di funzionalità/funzione complete come White label, ruoli personalizzati, utenti illimitati, API Enterprise, autorizzazioni avanzate e complessefunzionalità di project management complesse ## Che cos'è Jira?

Jira è un nome che la maggior parte dei project manager e degli sviluppatori di software conoscono bene, in quanto è uno dei più vecchi e potenti sistemi di gestione dei progetti strumenti per il project management incentrati sulla gestione del team Agile. Sviluppato da Atlassian, il software Jira risponde alle diverse esigenze dei progetti, puntando su flessibilità e scalabilità.

visualizzazione del progetto Teams in Jira_ via Jira Suddivide i progetti in parti gestibili, aiutandovi a monitorare, pianificare, rilasciare, fare report e automatizzare i flussi di lavoro. Lo strumento include anche modelli per Scrum kanban, Bug Tracking, DevOps e altre attività di project management, che lo rendono ideale per molteplici esigenze.

Funzioni di Jira

Simile a ClickUp e ad altri programmi di Alternative a Jira offre alcune eccellenti funzionalità/funzioni incentrate su Agile e sullo sviluppo del software, quali:

Feature #1: Agile Bacheca

Workflow management: Gestione degli sprint, monitoraggio dello stato e visualizzazione dei flussi di lavoro del progetto con le bacheche di Scrum e Kanban

Gestione degli sprint, monitoraggio dello stato e visualizzazione dei flussi di lavoro del progetto con le bacheche di Scrum e Kanban Reportistica e dashboard: Ottenere informazioni critiche sulle metriche del backlog del progetto e monitorare gli sprint con report e dashboard già pronti

Ottenere informazioni critiche sulle metriche del backlog del progetto e monitorare gli sprint con report e dashboard già pronti Flussi di lavoro personalizzabili: Adattate Jira alle vostre esigenze specifiche creando tipi di problemi, campi personalizzati e transizioni

Funzione #2: Flessibilità del progetto

Diversi tipi di progetto : Scegliere tra progetti gestiti dal team e progetti gestiti dall'azienda per decidere l'anatomia e la struttura dei flussi di lavoro del progetto

: Scegliere tra progetti gestiti dal team e progetti gestiti dall'azienda per decidere l'anatomia e la struttura dei flussi di lavoro del progetto Definizione di regole personalizzate : creare rapidamente flussi di lavoro e regole complesse grazie all'automazione drag-and-drop e all'interfaccia utente

: creare rapidamente flussi di lavoro e regole complesse grazie all'automazione drag-and-drop e all'interfaccia utente Visualizzazioni multiple: Visualizza i repository, vedi lo stato di sviluppo e ottieni visibilità DevOps in un unico strumento

Funzione #3: Integrazioni profonde con lo sviluppo

Connessione con Git: Connessione diretta ai repository Git per monitorare i bug, rivedere le modifiche al codice e gestire le pipeline di build all'interno di Jira

Connessione diretta ai repository Git per monitorare i bug, rivedere le modifiche al codice e gestire le pipeline di build all'interno di Jira Integrazioni: Estendere i flussi di lavoro di Jira ad altri sistemi all'interno dell'organizzazione attraverso integrazioni e API con oltre 3000 app

Prezzi di Jira

Jira offre piani Free e a pagamento, con fatturazione annuale o mensile. Questi includono:

Free: Gratis fino a 10 utenti. Permette di avere illimitate schede di progetto, backlog e sequenze, reportistica e approfondimenti e accesso al supporto della comunità

Gratis fino a 10 utenti. Permette di avere illimitate schede di progetto, backlog e sequenze, reportistica e approfondimenti e accesso al supporto della comunità Standard: 8,15 dollari per utente al mese. Può essere utilizzato da un massimo di 35.000 utenti. Offre funzionalità/funzione di base come ruoli e autorizzazioni per gli utenti, registri di audit, residenza dei dati, 250 GB di spazio di archiviazione e supporto in orario lavorativo

8,15 dollari per utente al mese. Può essere utilizzato da un massimo di 35.000 utenti. Offre funzionalità/funzione di base come ruoli e autorizzazioni per gli utenti, registri di audit, residenza dei dati, 250 GB di spazio di archiviazione e supporto in orario lavorativo Premium: 16 dollari per utente al mese. Questo piano aziendale premium offre tutto ciò che è presente nel piano standard, oltre a funzionalità di pianificazione avanzate, sandbox e release track e spazio di archiviazione illimitato

16 dollari per utente al mese. Questo piano aziendale premium offre tutto ciò che è presente nel piano standard, oltre a funzionalità di pianificazione avanzate, sandbox e release track e spazio di archiviazione illimitato Enterprise: Contattare per prezzi personalizzati. Offre tutte le funzionalità del piano premium più Atlassian Intelligence (motore IA), siti multipli (fino a 150), sottoscrizioni centralizzate degli utenti, controlli di sicurezza e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

ClickUp Vs. Jira: Funzionalità/funzione a confronto

Sia ClickUp che Jira hanno ottime funzionalità/funzione, principalmente incentrate sul project management Agile. Tuttavia, ogni strumento ha un vantaggio considerevole in alcune aree. Project management di Jira esiste da decenni, il che lo rende uno strumento familiare per la maggior parte delle aziende. Tuttavia, ha una curva di apprendimento ripida rispetto all'interfaccia utente intuitiva di ClickUp.

Quindi, se si può scegliere tra ClickUp e Jira, quale scegliere? Vediamo un confronto tra le loro funzionalità/funzione chiave e le valutazioni dei clienti.

ClickUp è conosciuto soprattutto per:

Flessibilità e personalizzazione senza pari: Piattaforma di project management completamente personalizzata che consente di personalizzare le visualizzazioni, i flussi di lavoro e le automazioni per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto

Piattaforma di project management completamente personalizzata che consente di personalizzare le visualizzazioni, i flussi di lavoro e le automazioni per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto Interfaccia intuitiva ed esperienza utente senza soluzione di continuità: Facile da imparare e da navigare, anche per gli utenti non tecnici, grazie alla sua facilità d'uso

Facile da imparare e da navigare, anche per gli utenti non tecnici, grazie alla sua facilità d'uso Funzionalità avanzate di project management e di lavoro : Nonostante la facilità d'uso, ClickUp offre funzionalità avanzate che supportano qualsiasi metodologia di progetto

: Nonostante la facilità d'uso, ClickUp offre funzionalità avanzate che supportano qualsiasi metodologia di progetto Approccio all-in-one: Sostituisce più soluzioni di project management con un'unica piattaforma per la gestione centralizzata dei progetti

Sostituisce più soluzioni di project management con un'unica piattaforma per la gestione centralizzata dei progetti Reporting e analisi in tempo reale: Dispone di dashboard personalizzati, notifiche e visualizzazioni avanzate che semplificano il monitoraggio e la reportistica per ogni progetto

Dispone di dashboard personalizzati, notifiche e visualizzazioni avanzate che semplificano il monitoraggio e la reportistica per ogni progetto Prezzi convenienti: Piano Free ricco di funzionalità e piani a pagamento a prezzi competitivi, a partire da 7 dollari al mese per utente.

Piano Free ricco di funzionalità e piani a pagamento a prezzi competitivi, a partire da 7 dollari al mese per utente. Applicazione mobile: Un'app mobile di facile utilizzo che consente di lavorare ovunque e su qualsiasi dispositivo

Un'app mobile di facile utilizzo che consente di lavorare ovunque e su qualsiasi dispositivo Focus sulla collaborazione: Funzionalità/funzione di comunicazione in tempo reale e strumenti di condivisione come le lavagne online, per fare brainstorming di idee, condividere documenti e promuovere il lavoro di squadra

Valutazioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9200 + recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 4000 recensioni)

Prezzi ClickUp

Free Forever: Piano Free ricco di funzionalità/funzione

Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimited: $7 per membro/mese (spazio di archiviazione illimitato)

$7 per membro/mese (spazio di archiviazione illimitato) Business: $12 per membro/mese

$12 per membro/mese Aziende: Contattare il settore commerciale per prezzi personalizzati Jira è conosciuta soprattutto per:

Robuste funzionalità Agile: Bacheca specifica per le metodologie Agile con funzionalità/funzione avanzate come scrum board, burndown chart e analisi dei dati JQL

Bacheca specifica per le metodologie Agile con funzionalità/funzione avanzate come scrum board, burndown chart e analisi dei dati JQL Flussi di lavoro personalizzabili per un project management versatile: Flessibilità di scegliere e adattare i flussi di lavoro in base alle metodologie Agile, Scrum o Kanban

Flessibilità di scegliere e adattare i flussi di lavoro in base alle metodologie Agile, Scrum o Kanban Integrazioni profonde per lo sviluppo software: Connettori con oltre 3000 app e piattaforme e con i repository Git.

Connettori con oltre 3000 app e piattaforme e con i repository Git. Scalabilità di livello enterprise: Ideale per le grandi aziende con progetti e requisiti di dati complessi, grazie a funzionalità/funzione come la gestione multi-progetto e il supporto dedicato

Ideale per le grandi aziende con progetti e requisiti di dati complessi, grazie a funzionalità/funzione come la gestione multi-progetto e il supporto dedicato **Reportistica e analisi dei dati approfondite: dashboard avanzate e report dettagliati con JQL per comprendere lo stato del progetto e le prestazioni del team

Piattaforma consolidata e forte comunità: Data la sua forte presenza nel settore da decenni, Jira offre guide ben documentate, una comunità attiva e un forte ecosistema

Valutazioni di Jira

G2: 4,3 / 5 (5600+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (13900+ recensioni)

Prezzi Jira

**Gratis

Standard : $8,15 per utente/mese

: $8,15 per utente/mese Premium : $16 per utente/mese

: $16 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Il verdetto finale

Quando si tratta di project management e di gestione delle attività entrambi gli strumenti sono molto efficaci. Offrono una piattaforma di project management facile da usare, con un elenco di funzionalità efficaci e facilmente integrabile con altre app e piattaforme.

Tuttavia, ClickUp è un livello superiore per quanto riguarda le capacità di collaborazione, le funzionalità avanzate di project management e la facilità d'uso. Le funzionalità/funzione di ClickUp lo rendono ideale per le aziende di tutte le dimensioni. Sia Jira che ClickUp hanno punti di forza distinti; la scelta tra Jira e ClickUp dipende in ultima analisi dai requisiti specifici del team, dalle preferenze e dalle considerazioni sul budget.

con ClickUp Home è possibile visualizzare una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario

ClickUp Vs. Jira su Reddit

Abbiamo anche consultato Reddit per vedere cosa hanno da dire gli utenti sul dibattito ClickUp vs. Jira. Quando si controlla ClickUp vs. Jira su Reddit si nota che la maggior parte degli utenti trova ClickUp più facile da usare e ideale per i team agili.

Gli utenti sono stati particolarmente veloci nel segnalare Gestione dei servizi Jira per l'utilizzo di sistemi di ticketing rispetto alla chat in tempo reale di ClickUp.

"ClickUp IMO è di gran lunga migliore per i piccoli team, mentre il sistema di ticket di JIRA è adatto alle grandi organizzazioni"

Su un altro thread un utente menziona come ClickUp offra opzioni personalizzate che lo rendono uno strumento versatile.

"Sto iniziando un nuovo ruolo di PM in cui potrò scegliere e implementare un software di project management. Oggi ho giocato con ClickUp e penso che sia quello che voglio usare"

ClickUp o Jira: Quale strumento di project management è il migliore per i team di software?

In questa sfida definitiva tra ClickUp e Jira per il software di gestione progetti numero 1? Jira per il posto numero 1 tra i software di project management, possiamo vedere che ClickUp emerge come la scelta superiore.

Jira è in circolazione da generazioni, con le sue impostazioni all'inizio dell'era del project management e dello sviluppo software Agile. I project manager utilizzavano il project management di Jira per gestire i team e i progetti di sviluppo. Tuttavia, i sistemi di project management e i requisiti sono cambiati negli ultimi anni. Rispetto a Jira, ClickUp è più adatto alla forza lavoro moderna e diversificata di oggi.

Le profonde integrazioni di Jira per lo sviluppo, il monitoraggio avanzato dei problemi e l'analisi dei dati JQL sono adatti a grandi organizzazioni e progetti complessi. Ma per la maggior parte dei team che cercano una soluzione flessibile, collaborativa ed economica, ClickUp è il migliore.

A differenza di altri software di project management, l'interfaccia user-friendly e le funzionalità avanzate di ClickUp consentono di gestire team di sviluppo e di progetto di qualsiasi dimensione. Che si tratti di una startup, di una grande azienda o di un'impresa in fase di crescita, ClickUp offre l'opzione ideale per le vostre esigenze.

Con le sue funzionalità/funzione complete, le integrazioni, i modelli e altro ancora, è la soluzione di project management che si adatta alla crescita della vostra azienda.

vista Gantt e AI di ClickUp 3.0 con descrizione granulare di ogni attività Iscrivetevi oggi stesso al piano Free Forever di ClickUp e scoprite come può aumentare la vostra produttività e rendere il project management un gioco da ragazzi.