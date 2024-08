10 Migliori alternative a Scoro per Project & Task Management [Scelte dagli esperti]

Intraprendere un nuovo progetto è tanto spaventoso quanto eccitante. Sarà un esito positivo o diventerà un'altra storia di ammonimento? 👀

La verità è che le vostre decisioni hanno un ruolo cruciale nel determinare il futuro del vostro progetto, e optare per un prodotto di qualità è un'ottima scelta software per il project management di qualità è un passaggio nella giusta direzione. Esiste una correlazione positiva tra l'uso di tali software e le prestazioni del progetto, infatti, un'enorme 77% di tutti i progetti ad alte prestazioni sono stati gestiti con questi strumenti specializzati!

Una piattaforma completa come Scoro facilita la gestione efficace dei progetti e delle attività gestione delle attività fornisce informazioni utili e, in ultima analisi, contribuisce a migliorare i risultati aziendali. Esistono però molti altri strumenti di project management che offrono funzioni simili.

Se avete provato Scoro ma non vi è piaciuto, non tornate ancora ai vecchi fogli di calcolo e alle email. Date un'occhiata al nostro elenco di 10 valide alternative a Scoro, completato da un'analisi approfondita delle loro funzionalità/funzioni chiave, dei limiti e dei prezzi, e sceglietene una che risponda ai vostri obiettivi di progetto! ✌️

Che cos'è Scoro?

Via: Scoro Scoro integra diverse funzioni in una piattaforma unificata, permettendo di:

Gestire i progetti 2. Monitoraggio delle finanze Mantenere le relazioni con i clienti Mantenendo tutte le informazioni relative ai progetti in un unico luogo, dalle proposte dei client alla fatturazione, Scoro favorisce una migliore collaborazione tra i team commerciali, di consegna e finanziari.

Inoltre, i dashboard personalizzabili di Scoro forniscono un'istantanea in tempo reale dello stato dei progetti, delle date di scadenza e di altre metriche chiave di questa soluzione software di project management. Il Grafico Gantt consente di visualizzare la funzionalità/funzione di sequenza dei progetti aiutandovi a a stabilire le priorità delle attività in base alle scadenze.

Per quanto riguarda le finanze, Scoro memorizza, analizza e prevede le metriche finanziarie. In questo modo le aziende possono ottimizzare l'allocazione delle risorse e gestire il flusso di cassa in modo proattivo. 💸

Scoro Funzioni CRM consentono di monitorare le interazioni, le pipeline commerciali e la storia di ogni cliente, per visualizzare a 360 gradi le relazioni con i clienti. Questa piattaforma ha funzionalità/funzione avanzate e ciò si riflette nel prezzo un po' elevato. Se non avete bisogno di tutte le sue caratteristiche, può valere la pena di esplorare le alternative a Scoro.

$$$a Cosa bisogna considerare prima di scegliere un'alternativa a Scoro?

Dopo aver valutato a fondo le vostre esigenze aziendali, utilizzate queste linee guida per aiutarvi a scegliere un'alternativa a Scoro che faccia al caso vostro:

Capacità principali: Assicuratevi che la piattaforma offra le funzionalità/funzione essenziali di cui avete bisogno, sia che si tratti diproject managementfunzioni di CRM o altro Personalizzazione: Cercate un sistema che possa essere adattato ai vostri specifici processi aziendali Collaborazione con il team: La piattaforma deve facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team, idealmente in tempo reale Metriche interessanti: Un buon sistema dovrebbe offrire approfondimenti pratici attraverso dashboard o reportistica di alto livello Scalabilità: Scegliere una piattaforma in grado di adattarsi alla crescita aziendale, sia in termini di funzionalità/funzione aggiunte che di capacità di gestire più dati e utenti Compatibilità con terze parti: Verificate se la piattaforma può integrarsi perfettamente con gli altri strumenti che la vostra azienda sta attualmente utilizzando, come ad esempio gli strumenti di marketing o di comunicazione Servizio clienti: Assicurarsi che ci sia un'assistenza sufficiente, sia attraverso un centro assistenza, un supporto di assistenza via chat o linee dirette di assistenza clienti Recensioni: Controllare le recensioni e le valutazioni degli utenti sul prodotto per farsi un'idea della soddisfazione dei clienti e degli eventuali problemi comuni

Gestire i progetti in modo più efficace: 10 migliori alternative a Scoro da esplorare

Sebbene Scoro offra una matrice di funzionalità/funzione e semplifichi molte operazioni aziendali, non è necessariamente una soluzione definitiva per ogni organizzazione. Se siete alla ricerca di funzioni più specializzate, di opzioni a basso costo o forse di un'esperienza utente diversa, il seguente elenco delle 10 migliori alternative a Scoro ha qualcosa per tutti!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una delle alternative a Scoro più versatili che si possano trovare, grazie alla sua completa Soluzione per il project management . In effetti, il software è la soluzione di G2 per la gestione dei progetti #il prodotto di project management numero 1 per il 2023 ! 🌞

Con questo potente strumento di project management, potete gestire ogni aspetto del vostro portfolio progetti, sia che si tratti di organizzare i flussi di lavoro, monitorare le scadenze o allocare le risorse.

Visualizzate e programmate il vostro flusso di lavoro utilizzando 15+ viste personalizzabili, come elenchi, grafici Gantt, calendari o Bacheche. ClickUp Dashboard riuniscono importanti indicatori del progetto, come lo stato del team, lo stato delle attività e il monitoraggio del tempo.

Registra con precisione il tempo dedicato alle attività e ai progetti di ClickUp

Al centro di ogni team efficiente c'è un'eccellente gestione delle attività, e la funzione Attività di ClickUp rende la funzionalità/funzione un gioco da ragazzi. Dalla scomposizione di compiti complessi prodotti in attività secondarie e di assegnare loro una priorità in base all'urgenza, ClickUp garantisce che nulla vada perso.

Risparmiate ore ogni settimana utilizzando Automazioni di ClickUp e Attività ricorrenti per liberarsi dal lavoro. Avete bisogno di più respiro? Il Modello di gestione delle attività di ClickUp aiuta i team interfunzionali a rispettare le scadenze più strette, fornendo una struttura efficiente per mappare e monitorare le attività quotidiane.

Avete a disposizione uno spazio unificato per tutti i vostri compiti la documentazione del progetto nel progetto IA Documenti ClickUp . Collaborate in tempo reale ai brief di progetto e ai piani di consegna e collegate i documenti importanti ai flussi di lavoro, garantendo un'esecuzione perfetta delle attività. ClickUp AI rivoluziona la gestione dei documenti raffinando la scrittura, riepilogando/riassumendo i documenti e generando elementi standard quali note di riunione e le email. Non è forse l'assistente di lavoro per eccellenza? 🤖

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Uno dei più grandi vantaggi di ClickUp è il suo integrazioni estese . La piattaforma può connettersi gratuitamente con oltre 1.000 strumenti, il che la rende un'ottima scelta per le aziende che operano in ecosistemi software specifici.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Asana

Via: Asana Asana offre una miscela di flessibilità e funzioni, perfetta per team di qualsiasi dimensione, tra cui team interfunzionali . Suddividete senza problemi i progetti in parti digeribili, rendendo più semplice vedere chi sta facendo cosa e quando.

Ciò che distingue veramente Asana sono le sue funzioni visive che aiutano a capire il progetto a colpo d'occhio. Utilizzate le sequenze temporali per vedere lo stato di avanzamento del progetto e i grafici di Gantt per una visione più dettagliata delle scadenze e dei tempi dipendenze tra le attività .

Inoltre, Asana dispone di una matrice di integrazioni software. Utilizzate già Slack, Google Drive o Microsoft Teams? Potete integrare perfettamente queste piattaforme per un flusso di lavoro senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Sequenza visiva per il monitoraggio dei progetti

Funzionalità/funzione di dipendenza per gestire le relazioni tra le attività

Attività secondarie per suddividere flussi di lavoro complessi

Modelli personalizzabili

oltre 100 integrazioni

Limiti di Asana

La gestione dei documenti potrebbe necessitare di miglioramenti

I nuovi utenti sperimentano una curva di apprendimento

Prezzi di Asana

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.500+ recensioni)

: 4.3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

3. Rodeo Drive

Via: Rodeo Rodeo Drive ha molte delle funzionalità/funzione standard che ci si aspetta da una piattaforma di project management. Vi aiuta a tenere traccia del tempo dedicato alle attività e vi mostra come sta andando il vostro progetto in termini di budget. Inoltre, consente a voi e al vostro team di gestire facilmente lo stato delle attività grazie a una pratica funzionalità di trascinamento.

Ciò che rende speciale Rodeo Drive è il suo supporto di fatturazione personalizzato per ogni progetto e cliente. È possibile impostare la fatturazione fase per fase e delineare i flussi di cassa. Inoltre, lo strumento consente di tenere traccia di valutazioni e termini di pagamento speciali per i diversi client!

Le migliori funzionalità/funzioni di Rodeo Drive

Confronto in tempo reale tra attività preventivate e spese effettive

Piano delle attività con trascinamento e rilascio nella visualizzazione della Sequenza

Fatture personalizzabili e fatturazione per fasi

Gestione integrata dei contatti con client e fornitori

Funzionalità avanzate di reportistica /Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/12212/gestione-del-carico-di-lavoro/ gestione del carico di lavoro /%href/

Limiti di Rodeo Drive

L'utilizzo della funzionalità/funzione di pianificazione della capacità può essere impegnativo

Essendo un prodotto relativamente nuovo, sono ancora presenti alcuni bug

Prezzi di Rodeo Drive

**Gratis

Achiever: $14,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rodeo Drive

G2 : 4.3/5 (meno di 10 recensioni)

: 4.3/5 (meno di 10 recensioni) Capterra: 4.7/5 (Meno di 10 recensioni)

4. Monday.com

Tramite: Monday.com Avete bisogno di qualcosa di più orientato ai client? Monday.com semplifica la collaborazione con i client grazie all'accesso controllato degli ospiti ai progetti. Vanta anche funzionalità per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) marketing dei contenuti . È tra le alternative a Scoro più complete del nostro elenco, grazie a questa combinazione di funzionalità/funzione!

Gestisce le vostre pipeline con funzionalità/funzioni per gestione di lead e contatti e il monitoraggio delle transazioni, e utilizzare modelli specializzati per le vendite e i contatti commerciali Flussi di lavoro CRM .

La piattaforma dispone di una Bacheca Kanban per la rappresentazione visiva dello stato dei progetti, nonché di strumenti integrati per la fatturazione e la bollettazione.

Offre sequenze visive chiare e grafici Gantt che aiutano a comprendere facilmente lo stato del progetto, monitoraggio delle attività cardine per mantenere i progetti in linea con le scadenze e il monitoraggio delle spese per rispettare il budget.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Accesso controllato di ospiti e client

Funzionalità CRM integrate

Project management visivo di facile utilizzo

Strumenti di fatturazione integrati

Modelli personalizzabili per i vari settori industriali

limiti di #### Monday.com

L'interfaccia non è del tutto intuitiva

Capacità di ricerca limitate rispetto ad altri software di project management

Prezzi di Monday.com

**Gratuito

Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

5. Wrike

Via: Wrike Wrike utilizza l'IA e l'apprendimento automatico per ottimizzare i processi di lavoro. Con la sua suite Work Intelligence alimentata dall'IA, è possibile prevedere e gestire i rischi del progetto, automatizzare la creazione di attività e migliorare la collaborazione tra i membri del team.

Inoltre, la piattaforma fornisce grafici di Gantt dinamici e interattivi, utili per pianificare e regolare le tempistiche dei progetti. È anche possibile chattare con i membri del team e condividere documenti direttamente nella vista Gantt.

Wrike vanta una matrice impressionante di oltre 400 integrazioni con app per la produttività. Per coloro che utilizzano il piano premium Pinnacle, sono disponibili anche funzionalità/funzione specializzate come il monitoraggio del budget, la fatturazione e l'emissione di fatture. 🧾

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Suite di intelligenza del lavoro con IA e apprendimento automatico

Grafici Gantt interattivi per la pianificazione dei progetti

Funzioni di monitoraggio del budget, fatturazione e bollettazione

oltre 400 integrazioni

Limiti di Wrike

Manca la funzionalità/funzione di chattare

Funzionalità di reportistica al limite

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contatto commerciale

: Contatto commerciale Pinnacle: Contatto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.000+ recensioni)

: 4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.500+ recensioni)

6. L'infinito

Via: Infinito Strumento versatile e ricco di funzionalità, Infinity vi permette di organizzare il vostro lavoro nel modo che preferite. Scegliete tra varie visualizzazioni come colonne, tabelle e calendari per visualizzare le vostre attività e i vostri progetti.

Per iniziare rapidamente, Infinity mette a disposizione più di 50 modelli personalizzabili, adatti a vari scenari di lavoro.

Infinity è tra i primi adottatori dell'IA . Con Infinity IA, avrete a disposizione consigli guidati dall'IA per aiutarvi a generare idee creative, migliorare il processo decisionale e incrementare la produttività.

Se il vostro team fatica a raccogliere informazioni interne o esterne, iniziate a raccogliere dati con i moduli personalizzati di Infinity. Essi consentono di raccogliere feedback e di allegare documenti di supporto. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Infinity

Flussi di lavoro altamente personalizzabili con ordinamento, filtraggio e raggruppamento

Raccomandazioni guidate dall'IA per flussi di lavoro creativi

Moduli personalizzati per il feedback e la raccolta dei dati

Oltre 50 modelli personalizzabili

Automazioni dei processi

Limiti di Infinity

Può essere complicato da usare

Le capacità di automazione sono limitate

Prezzi di Infinity

Base : $3,75/mese per utente

: $3,75/mese per utente Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Unlimited : $74/mese

: $74/mese Azienda: Contattare per preventivi personalizzati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Infinity valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (10+ recensioni)

: 4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

7. Jira

Via: Atlassico Originariamente costruito per lo sviluppo di software, Jira eccelle nello sviluppo agile e nel monitoraggio dei bug . Include funzionalità/funzione come Bacheche Scrum e Kanban per le diverse esigenze del progetto, tabelle di marcia per un piano di ampio respiro e un robusto sistema di reportistica con oltre 15 tipi di rapporti.

Questo fornisce informazioni in tempo reale, aiutando i team a modificare le priorità e a concentrarsi su ciò che è importante.

Oltre alle sue funzionalità/funzione principali, Jira consente di assegnare agli utenti ruoli diversi, come sviluppatore, reporter e visualizzatore, per un accesso personalizzato. Vanta inoltre oltre 3.000 integrazioni software in varie categorie, che lo rendono versatile e adattabile a diversi ambienti di lavoro.

Jira è parte dell'ecosistema Atlassian e viene fornito con l'accesso completo ai suoi servizi gestione dei lavori software per i team aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Sviluppo agile con Bacheca Scrum e Kanban

Robustomonitoraggio dei problemi* Roadmap complete per un piano di ampio respiro

oltre 3.000 integrazioni

Controlli di accesso intelligenti

Supporta l'accesso completo alla Gestione del lavoro di Jira

Limiti di Jira

L'interfaccia utente non sembra facile da usare per alcuni utenti

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere migliorate per la gestione dei progetti

Prezzi di Jira

Gratis per un massimo di 10 utenti

per un massimo di 10 utenti Standard : $8,15/mese per utente

: $8,15/mese per utente Premium : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda : a partire da $141.000/anno

: a partire da $141.000/anno Data Center: A partire da $42.000/licenza

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4.3/5 (5.500+ recensioni)

: 4.3/5 (5.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (13.500+ recensioni)

dai un'occhiata a questi

{\an8}Capitolira https://clickup.com/blog/it-operations-management-software/ soluzioni per la gestione delle operazioni informatiche {\an8}Si tratta di soluzioni per la gestione delle operazioni informatiche

!

8. Produttivo

Via: Produttivo Nonostante il suo nome, Productive è molto più di una app per la produttività . È uno sportello unico orientato alle agenzie che hanno bisogno di aiuto per gestire tutto, dai progetti alle relazioni con i clienti, dalle finanze alla collaborazione con i team.

Ciò che lo rende una valida alternativa a Scoro sono le sue funzioni ben studiate per monitorare il tempo, gestire le attività, gestire i budget, inviare le fatture e persino tenere sotto controllo l'andamento del team commerciale. Productive offre anche una solida analisi che fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni della vostra agenzia. 📊

Grazie a funzionalità/funzione come la collaborazione documentale e il comunicazione con i client produttività facilita il lavoro di squadra e tiene tutti informati, compresi i client.

Le migliori funzionalità/funzione di Productive

Monitoraggio avanzato del budget e funzionalità di fatturazione

Estesi approfondimenti sull'imbuto commerciale

Soluzioni per il monitoraggio del tempo, l'allocazione delle risorse e la gestione delle attività

Collaborazione sui documenti con modifica in tempo reale

Reportistica finanziaria e metriche

Limiti di produttività

Potrebbero essere utilizzate più opzioni di personalizzazione

Manca un'adeguata integrazione con le email

Produttività

Essenziale : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Professionale : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Ultimate e Enterprise: Contatto Produttivo

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Productive

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

9. Trello

Via: Trello Trello utilizza un file di tipo Bacheca in stile Kanban in cui è possibile creare schede per le attività, che possono contenere una grande quantità di informazioni, come le assegnazioni delle attività, le date di scadenza e gli allegati ai file.

Una delle funzionalità/funzione di Trello è "Butler", un sistema di automazione che aiuta a ridurre al minimo il lavoro manuale nei progetti. Con un semplice pulsante, Butler può spostare una scheda, taggare i membri del team e molto altro ancora.

Trello offre anche vari "Power-Ups" o plugin che si possono aggiungere per migliorare le capacità della Bacheca. Si va dall'integrazione con altri software come Slack e Jira a funzionalità/funzioni come liste di controllo avanzate e scorciatoie da tastiera.

La piattaforma dispone di hub di risorse che aiutano ad adattare lo strumento a vari casi d'uso, contribuendo a un'esperienza utente di qualità. Ma è più un'app per la produttività che uno strumento dedicato al project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Bacheca in stile Kanban per la gestione delle attività

Funzionalità di automazione con Butler

Modelli personalizzabili

oltre 180 integrazioni software

Ricco hub di risorse

Limiti di Trello

L'interfaccia può essere difficile da capire

Alcuni utenti lo trovano poco adatto a progetti complessi

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: A partire da $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.500+ recensioni)

10. ProofHub

Via: ProofHub ProofHub ha funzionalità/funzione standard di project management, ma è particolarmente forte nella collaborazione, offrendo strumenti come bacheche di discussione e chattare di gruppo. È anche possibile fare annunci, taggare persone e programmare eventi direttamente sulla piattaforma! 📅

Il software eccelle anche nella reportistica e nei controlli amministrativi. Si ottengono informazioni dettagliate reportistica sul progetto che mostrano lo stato, la data di scadenza e il rendimento di ciascun membro del team.

È possibile personalizzare il livello di accesso per i diversi membri del team o invitare come ospiti persone che non hanno un account ProofHub. In questo modo, tutti hanno le informazioni giuste per comunicare e collaborare in modo contestuale.

È interessante notare che ProofHub offre una rara tariffa flat per utenti illimitati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Estese funzionalità/funzione di collaborazione

Pratiche reportistiche sui progetti

Varietà di visualizzazioni del progetto

Controlli amministrativi personalizzabili

Opzioni di accessibilità rapida

Limiti di ProofHub

Controllo relativamente scarso sulle notifiche

Integrazioni limitate

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese

: $45/mese Controllo assoluto: $89/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

Prova Project Management con ClickUp: Un click sopra gli altri

Da fare: avete trovato il vostro sostituto perfetto di Scoro? Anche se non è facile trovare produttività identiche, molte opzioni del nostro elenco convincono per le loro generose funzionalità/funzioni.

Se non vi siete trovati bene con Scoro, ClickUp si distingue come una piattaforma versatile e facile da usare, ricca di funzionalità/funzione per team di tutte le dimensioni. E la cosa migliore è che il suo piano Free è piuttosto ricco, quindi potete esplorare tutte le sue incredibili funzionalità/funzioni senza alcuna stringa! Iscriviti ora; vale la pena di fare un clic! 🤩