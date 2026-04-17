12 einzigartige Vorteile des ClickUp AI Project Assistant für Agenturen

Die Arbeit in Agenturen ist von Natur aus chaotisch – viele Clients, wechselnde Prioritäten und ständige Aktualisierungen. Wenn der Kontext unübersichtlich ist, verlangsamt sich die Arbeit. Vielleicht versuchen Sie es mit KI als Unterstützung. Aber wenn der KI der Kontext fehlt, wird sie zu einem weiteren Chatbot.

Der ClickUp AI Project Assistant für Agenturen verändert die Spielregeln. Anstatt zwischen unzusammenhängenden Apps, Chat-Threads und Dokumenten hin- und herzuwechseln, erhalten Sie eine einzige KI, die Ihren gesamten Workspace versteht.

Dieser Artikel stellt 12 Vorteile des ClickUp AI Project Assistant für Agenturen vor. Sie erfahren, wie die KI- und Projektmanagement-Features von ClickUp Brain in einem einzigen, integrierten Workspace zusammenwirken.

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand, vermeiden Sie die unübersichtliche Vielzahl an Tools und statten Sie Ihr Team mit einer KI aus, die tatsächlich den vollständigen Überblick über jede Client-Kampagne hat. 👀

Was ist der ClickUp AI Project Assistant?

Der ClickUp AI Project Assistant ist die native KI-Ebene innerhalb von ClickUp, kein separates Tool oder Add-On. Es handelt sich um eine Sammlung dialogorientierter, kontextbezogener KI-Features, die überall in ClickUp verfügbar sind und die Mitarbeiter, die Arbeit und das Wissen Ihres Unternehmens miteinander verbinden. 👀

Für Agenturen ist dies eine große Veränderung. Die meisten Teams stapeln Tools übereinander – Projektmanagement-Software, Dokumente, Chat-Apps und nun auch noch KI-Tools. Das führt zu einer KI-Flut, die sich auf die Tool-Flut legt, sodass niemand mehr den Überblick hat.

👀 Wussten Sie schon: Laut einer Umfrage von Salesforce/YouGov geben 76 % der Arbeitnehmer an, dass ihre bevorzugten KI-Tools keinen Zugriff auf Unternehmensdaten oder den Arbeitskontext haben.

Wenn Briefings in einem tool, Feedback in einem anderen tool und Client-Informationen auf einer separaten Plattform gespeichert sind, verbringen Agenturen zu viel Zeit damit, sich mit der Zersplitterung von Informationen auseinanderzusetzen.

ClickUp löst dieses Problem, indem es alles an einem Ort vereint:

ClickUp Brain → KI-Chat, Wissensmanagement und Texterstellung → KI-Chat, Wissensmanagement und Texterstellung

KI-Agenten → Autonome Aufgabenbearbeitung und Automatisierung → Autonome Aufgabenbearbeitung und Automatisierung

KI-Notizfunktion → Zusammenfassungen der Meetings und Aktionspunkte → Zusammenfassungen der Meetings und Aktionspunkte

Zugriff auf mehrere LLM → Flexibilität bei verschiedenen KI-Modellen → Flexibilität bei verschiedenen KI-Modellen

Da all dies in einem und demselben Workspace stattfindet, muss die KI nicht raten – sie arbeitet mit echten Daten.

Vorteil 1: KI-Wissensmanagement mit ClickUp Brain

Das Wissen einer Agentur ist überall – und nirgends. Es ist in alten Dokumenten, Slack-Threads und den Köpfen der Mitarbeiter vergraben. ClickUp Brain verwandelt Ihren gesamten Workspace in eine KI-Wissensdatenbank, die Sie tatsächlich nutzen können.

Das sind die Vorteile:

Sofortige Antworten → Stellen Sie Fragen und erhalten Sie kontextbezogene Antworten

Universal Search → Finden Sie in Sekundenschnelle alles über alle tools hinweg

Autonome Agenten → Erledigen Sie wiederholende Arbeiten automatisch

Kontextbezogene Antworten im Workspace auf Abruf

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, wie zum Beispiel:

„Wie ist der Status der Q3-Kampagne für Client X?“

„Welches Feedback hat der Client zur Neugestaltung der Homepage gegeben?“

Erhalten Sie sofort kontextbezogene Antworten mit ClickUp Brain

ClickUp Brain liefert klare Antworten mit Quellenangaben und greift dabei auf Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Chat-Threads zurück. Kein mühsames Durchforsten von Dateien oder Hinterherlaufen hinter Leuten.

Für Kundenbetreuer bedeutet dies weniger Unterbrechungen und schnellere Antworten für Clients.

Unternehmensweite Suche über alle verbundenen Tools hinweg

Agenturen nutzen zahlreiche tools wie Google Drive, Figma, HubSpot und Slack. Das Problem ist, sich zu merken, wo sich etwas befindet.

Die Connected Search von ClickUp behebt dieses Problem, indem sie Dateien aus Cloud-Speichern, Design-Tools und CRMs indexiert. Eine einzige Suchleiste liefert Ergebnisse aus Ihrem gesamten System – ganz ohne Rätselraten.

Finden Sie alles über die KI-Suchleiste in ClickUp mithilfe von Connected Search

📮ClickUp Insight: Im Durchschnitt verbringt ein Berufstätiger täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen. Das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Lernen Sie ClickUp Brain kennen. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – damit Sie nicht mehr suchen, sondern direkt loslegen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Autonome KI-Agenten für sich wiederholende Aufgaben

Gewinnen Sie mit ClickUp AI Agents wertvolle Zeit bei der Verwaltungsarbeit zurück. Dabei handelt es sich um KI-Agenten für das Agenturmanagement, die Sie in Chat-Kanälen oder Listen einrichten.

Sie fungieren als zusätzliche Mitglieder des Teams für die Arbeit als Administrator, wie zum Beispiel:

Aus einem Formular für die Anmeldung von Clients ein vollständig strukturiertes Projekt machen

Beantwortung von Teamfragen im Channel oder in der Liste

Automatische Zuweisung von Aufgaben basierend auf Workflow-Regeln

Erstellung wöchentlicher Berichte für Clients

Da sie in Ihrem Workspace agieren, treffen sie Entscheidungen auf der Grundlage realer Projektdaten – und nicht anhand allgemeiner Regeln.

Bringen Sie Ihre Arbeit auf die nächste Stufe mit den Super Agents von ClickUp. Das sind Ihre umgebungsbezogenen, kontextbezogenen und autonomen KI-Teamkollegen, die mehrstufige Agentur-Workflows von Anfang bis Ende abwickeln.

Ein Super Agent kann beispielsweise ein Kundenanmeldeformular überwachen, ein Projekt mit der richtigen Vorlage erstellen, jedem Team Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und ein Kickoff-Briefing erstellen – und das alles ohne manuelle Eingaben. So werden Ihre wiederkehrenden Prozesse zu skalierbaren Systemen, sodass Ihr Team weniger Zeit mit der Vorbereitung der Arbeit und mehr Zeit mit deren Ausführung verbringt.

🎥 Erfahren Sie, wie die Super Agents von ClickUp die Produktivität Ihrer Agentur durch die Automatisierung routinemäßiger Workflows steigern können.

Vorteil 2: Eine einheitliche Plattform, die die Tool-Flut beseitigt

👀 Wussten Sie schon: Laut dem Work Trend Index von Microsoft geben 48 % der Mitarbeiter an, dass sich ihre Arbeit chaotisch und fragmentiert anfühlt.

Eine durchschnittliche Agentur jongliert mit verschiedenen Apps für das Projektmanagement, Arbeitsdateien, Zeiterfassung, Kundenkommunikation und Berichterstellung. Jeder Toolwechsel kostet Kontext. Jedes Datensilo macht Ihre KI ineffektiver.

Mit ClickUp sind Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards, Whiteboards, Zeiterfassung und KI alles in einem. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools und kein Kontextverlust.

Wenn alles an einem Ort ist, kann ClickUp Brain alle Informationen zusammenführen.

ClickUp bündelt Ihre gesamte Arbeit an einem Ort; Schluss mit der Tool-Flut

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX als Ihr arbeitsbereichsübergreifendes Command-Center 🧠 Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu wechseln, um nach Updates zu suchen, nutzen Sie Brain MAX als zentrale Schnittstelle, um Fragen zu stellen, Auslöser für Aktionen zu aktivieren und Arbeit in Ihrem gesamten Workspace zu generieren. Sie können ihn beispielsweise bitten: Fassen Sie alle Client-Updates der vergangenen Woche zusammen

Identifizieren Sie risikobehaftete Projekte

Erstellen Sie einen Statusbericht All dies, ohne einzelne Aufgaben oder Dashboards öffnen zu müssen. Dies ist besonders nützlich für Agenturleiter und Kundenbetreuer, die eine hohe Ansicht benötigen, ohne sich in Ausführungsdetails zu verlieren.

Vorteil 3: Intelligente Workflow-Automatisierung für Kundenkampagnen

Agenturen führen wiederkehrende Prozesse durch – Kampagnenstarts, Content-Kalender, Genehmigungsworkflows usw. Ohne Workflow-Automatisierung verbringt Ihr Team Stunden mit manuellen Übergaben.

ClickUp-Automatisierungen erledigen dies ohne Code mithilfe von Auslösern für Workflows. Jede Automatisierung besteht aus drei Teilen:

Auslöser (was löst es aus)

Bedingungen (optionale Filter)

Aktionen (was als Nächstes passiert)

ClickUp Brain schlägt außerdem Automatisierungen vor, die auf Ihren Arbeitsmustern basieren, und hilft Ihnen so, versteckte Ineffizienzen aufzudecken.

Als Auslöser dienen ClickUp-Automatisierungen, die die richtigen Aktionen automatisch auslösen und für reibungslose Abläufe sorgen

Hier sind einige Beispiele für tägliche Aufgaben der Arbeit, die Sie automatisieren können:

Schnelle Freigaben: Benachrichtigen Sie die Beteiligten automatisch, wenn eine Aufgabe zur Prüfung des Clients weitergeleitet wird

Veröffentlichung von Inhalten: Verschieben Sie fertige Assets in eine „Bereit zur Veröffentlichung“-Liste und taggen Sie den Social-Media-Manager

Feedback-Schleifen: Wenn ein Client einen Kommentar hinterlässt, weisen Sie dem Betreuer des Kontos automatisch eine Folgeaufgabe zu

Sprint-Kickoffs: Wenden Sie eine Vorlage an und weisen Sie Aufgaben zu, wenn ein neuer Sprint beginnt

📚 Lesen Sie auch: Wie Marketingagenturen mehr als 15 Stunden pro Woche einsparen

Vorteil 4: Flexible Ansichten für jede Rolle und jeden Client

Designer, Projektmanager, Texter und Clients müssen alle dieselbe Arbeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Die Pflege separater Tabellen oder doppelter Boards für jeden Beteiligten verschwendet Zeit und sorgt für Verwirrung.

Mit ClickUp Ansichten arbeiten alle mit denselben Daten, sehen diese jedoch auf unterschiedliche Weise.

Verwalten Sie komplexe Stakeholder-Anforderungen mühelos mit anpassbaren ClickUp-Ansichten

Hier sind einige Beispiele:

Stakeholder Relevante Ansicht Designer ClickUp Board-Ansicht für nach Status gruppierte Aufgaben Projektmanager ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht für Zeitleisten mit Abhängigkeiten Teamleiter Workload-Ansicht , die dabei hilft, die Teamkapazität zu verfolgen Führungskräfte ClickUp-Dashboards mit Widgets für Echtzeit-Berichterstellung Inhalt-Autoren ClickUp-Kalender-Ansicht mit den Meilensteinen nach Datum Clients Ein vereinfachtes Board, das nur die zu erbringenden Leistungen anzeigt

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie nie wieder manuell einen Status-Bericht. Erstellen Sie kundenorientierte Dashboards, die sich über ClickUp Dashboards automatisch aktualisieren. Für Ihre Agentur bedeutet das weniger Berichte und mehr Transparenz. Fügen Sie KI-Karten hinzu, um die Daten automatisch für Sie auszuwerten. Anstatt die Kampagnenleistung oder den Status des Projekts manuell zu analysieren, können KI-Karten Trends hervorheben, Fortschritte zusammenfassen und Risiken (wie Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen) in verständlicher Sprache aufzeigen. Dies ist besonders nützlich für die Berichterstellung für Clients, wo Sie ohne zusätzlichen Analyseaufwand von „Hier sind die Daten“ zu „Hier ist die Bedeutung und was Sie nun zu erledigen haben“ übergehen können. Automatisch aktualisierte ClickUp-Dashboards mit KI-Karten vereinfachen die Kommunikation mit Clients und stärken das Vertrauen

Vorteil 5: Integrierte Zusammenarbeit ohne App-Wechsel

Die Zusammenarbeit in Agenturen verteilt sich meist auf verschiedene Tools. Feedback per E-Mail, Entscheidungen in Slack, Dateien in Drive, Aufgaben im Projektmanagement-Tool. Um zu erfahren, warum eine Entscheidung getroffen wurde, muss man vier Apps durchforsten.

Diese fragmentierte Zusammenarbeit bei Projekten kostet Agenturen jede Woche viele Stunden.

ClickUp löst dieses Problem mit direkt in den Workspace integrierten Tools für die Zusammenarbeit:

Verknüpfter Chat für Aufgaben, der den Kontext bewahrt

Halten Sie Unterhaltungen mit ClickUp Chat im Kontext

ClickUp Chat verknüpft Nachrichten direkt mit Aufgaben, Dokumenten oder Projekten. So bleibt jede Unterhaltung mit der Arbeit verbunden, auf die sie sich bezieht, sodass alle die gleichen Updates sehen. Wenn beispielsweise ein Texter und ein Kundenbetreuer Überarbeitungen besprechen, findet diese Unterhaltung direkt in der Aufgabe selbst statt.

Sie können Chat-Nachrichten außerdem sofort in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln – ganz ohne Kopieren und Einfügen.

KI-Meeting-Notizen und automatische Aktionspunkte

Verlieren Sie nach Client-Gesprächen nicht mehr den Überblick darüber, wer was zu erledigen hat. Erfassen Sie jede Entscheidung des Meetings automatisch mit dem ClickUp AI Notetaker. Er nimmt an Anrufen teil, erstellt Protokolle, fasst wichtige Punkte zusammen und erstellt automatisch Aufgaben aus Aktionspunkten.

Notizen und Aufgaben bleiben miteinander verknüpft und schaffen so einen klaren Nachverfolgungsweg vom Meeting bis zur fertigen Arbeit. Für Agenturen, die täglich mehrere Kundengespräche führen, beseitigt dies Unklarheiten und sorgt für klare Verantwortlichkeiten.

Sorgen Sie mit dem ClickUp AI Notetaker für umsetzbare Ergebnisse der Meetings

📮ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 27 % der Befragten mit Meetings zu kämpfen haben, bei denen es an der Nachverfolgung mangelt, was zu verlorenen Aktionspunkten, ungelösten Aufgaben und letztendlich zu unterdurchschnittlicher Produktivität führt. Dieses Problem wird durch die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit nachverfolgen, noch verschärft. Unsere Umfrage zur Teamkommunikation zeigt, dass fast 40 % der Fachkräfte Aktionspunkte manuell nachverfolgen – ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess. 38 % verlassen sich auf uneinheitliche Methoden, was das Risiko von Missverständnissen und verpassten Fristen erhöht. ClickUp beseitigt dieses Chaos bei den Aktionspunkten! Wandeln Sie Beschlüsse aus Meetings sofort in zugewiesene Aufgaben um – alles auf derselben Plattform, auf der die Arbeit stattfindet.

📚 Lesen Sie auch: Website-Projektmanagement: Ein Leitfaden für Agenturen mit Vorlagen

Vorteil 6: KI-gestützte Zeitplanung und Ressourcenverwaltung

Agenturen rechnen nach Stunden ab oder kalkulieren Projekte auf Basis des geschätzten Aufwands. Ohne ordnungsgemäßes Ressourcenmanagement und Sichtbarkeit darüber, wer überlastet ist, bleiben Sie anfällig für Überraschungen in letzter Minute.

ClickUp bietet Ihnen die nötige Sichtbarkeit für eine genaue Kapazitätsplanung. Erfassen Sie die Arbeitszeit direkt in den Aufgaben mit der nativen ClickUp-Zeiterfassung und verschaffen Sie sich dann mit der Workload-Ansicht einen Überblick über die Kapazitäten aller Client-Projekte.

Erfassen Sie die Arbeitszeit mühelos mit der nativen Zeiterfassung von ClickUp für ein nahtloses Aufgabenmanagement

Das kann Ihnen zum Beispiel helfen:

Erkennen Sie rechtzeitig vor einem Launch, wenn ein Designer überlastet ist

Erkennen Sie Scope Creep, bevor er sich auf Zeitpläne auswirkt

Schätzen Sie den zukünftigen Arbeitsaufwand auf der Grundlage vergangener Daten

Erkennen Sie, wenn die Pauschalstunden Mitte des Monats die Zuweisung überschreiten

Verteilen Sie die Workload gleichmäßig auf die Teams

💡 Profi-Tipp: Planen Sie effektiver mit KI! ClickUp Brain kann historische Verlaufsdaten analysieren und Ihnen dabei helfen, realistischere Zeitleisten für neue Angebote zu erstellen.

Vorteil 7: Vorgefertigte Vorlagen für Agentur-Workflows

Das Erstellen von Projektstrukturen von Grund auf kostet Zeit, die Sie für abrechnungsfähige Arbeit nutzen könnten. Hören Sie auf, das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Die Vorlagenbibliothek von ClickUp enthält agenturspezifische Vorlagen mit vorgefertigten Aufgabenstrukturen, benutzerdefinierten ClickUp-Feldern und Automatisierungen.

Sie helfen Ihnen, Zeit bei Aufgaben wie dem Client-Onboarding, dem Kampagnenmanagement, Content-Kalendern und Kreativ-Briefings zu sparen. Die Arbeit bleibt konsistent, ohne die Teams auszubremsen.

🚀 Probieren Sie diese Vorlage noch heute aus Mit der ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen zur Nachverfolgung Ihrer Projekte behalten Sie diese ganz einfach im Blick. Erstellen Sie umfassende Pläne für Projekte, die Aufgaben priorisieren

Organisieren, speichern und freigeben Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort

Visualisieren Sie Zeitleisten und Termine mit nur einer Schaltfläche Kostenlose Vorlage herunterladen Egal, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder die Liste Ihrer Clients erweitern möchten – die ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen bietet Ihnen alles, was Sie brauchen!

💡 Profi-Tipp: Passen Sie benutzerdefinierte Vorlagen im Handumdrehen an, indem Sie ClickUp Brain fragen. Haben Sie einen neuen E-Commerce-Client gewonnen? Nehmen Sie die Vorlage für das Kampagnenmanagement und lassen Sie Brain sie an die Anforderungen des E-Commerce anpassen. Sie können Brain sogar dazu bringen, Ihre bevorzugten Workflows als benutzerdefinierte Vorlagen zu speichern. 🤩

Vorteil 8: KI-Unterstützung beim Verfassen von Client-Lieferungen

Agenturteams produzieren enorme Mengen an schriftlichen Inhalten – Kundenbriefings, Angebote, Social-Media-Texte, Berichte. Generischen KI-Textern wie Jasper und Copy AI fehlt der Kontext, sodass Sie jedes Mal aufs Neue den Projektkontext erklären müssen.

Mit ClickUp müssen Sie Ihrer KI den Projektkontext nicht mehr jedes Mal neu erklären.

Entwerfen, bearbeiten, fassen Sie Inhalte zusammen und nutzen Sie sie in einem neuen Kontext – mit dem vollständigen Projektkontext – mithilfe des AI Writer von ClickUp Brain, direkt in ClickUp Docs und Aufgaben. Die kontextbezogene KI kennt den Client, das Briefing und die Kampagnenziele bereits, da sich alles im selben Arbeitsbereich befindet.

ClickUp Docs mit dem KI-Writer von ClickUp Brain

Client-Angebote: Brain greift auf den Projektumfang und die Zeitleiste zurück, die bereits in den Aufgaben definiert wurden

Kampagnenzusammenfassungen: Erstellen Sie Zusammenfassungen für Führungskräfte aus den Dashboard-Daten

Wiederverwendung von Inhalten: Verwandeln Sie einen langen Blogbeitrag in Social-Media-Beiträge, ohne den Workspace zu verlassen

📚 Lesen Sie auch: So verwalten Sie Clients, wenn Ihre Agentur wächst

Vorteil 9: Sicherheit im Unternehmen mit detaillierten Berechtigungen

Ihre Agentur verarbeitet sensible Kundendaten – Markenstrategien, unveröffentlichte kreative Inhalte und Finanzinformationen. Ein einziger versehentlicher Datenleck zwischen Kundenkonten kann das Vertrauen über Nacht zerstören.

ClickUp bietet Sicherheit und Datenschutz auf Unternehmensebene durch:

SOC 2 Typ II-Zertifizierung

DSGVO-Konformität

Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung

Sie können außerdem detaillierte Berechtigungen auf Workspace-, Space-, Ordner-, Liste- oder Aufgabenebene festlegen. So wird sichergestellt, dass Clients und Freiberufler nur ihre eigenen Aufgaben sehen. Genau das macht das Team von PharmacyMentor.

Wir kommunizieren innerhalb von ClickUp, und jeder, der Teil eines Projekts ist, wird vom ersten Tag an als Beobachter hinzugefügt. Wir haben außerdem Master-Kundenkarten, und wenn jemand außerhalb dieser Karte an etwas für einen Client arbeitet, macht er sich eine Notiz und verlinkt die Aktivität zurück, damit die Kundenbetreuer Alles sehen können, was vor sich geht.

Wir kommunizieren innerhalb von ClickUp, und jeder, der Teil eines Projekts ist, wird vom ersten Tag an als Beobachter hinzugefügt. Wir haben außerdem Master-Kundenkarten, und wenn jemand außerhalb dieser Karte an etwas für einen Client arbeitet, macht er sich eine Notiz und verlinkt die Aktivität zurück, damit die Kundenbetreuer Alles sehen können, was vor sich geht.

Seien Sie beruhigt: Die KI gibt keine sensiblen Daten weiter – ClickUp Brain respektiert die von Ihnen festgelegten Berechtigungen und zeigt keine Informationen aus Spaces an, auf die ein Benutzer keinen Zugriff hat.

Aktivieren Sie detaillierte Zugriffskontrolle und benutzerdefinierte Rollen für Gäste in ClickUp

📚 Lesen Sie auch: Wie Agenturen Projektmanagement und Kreativ-Tools integrieren können

Vorteil 10: Nahtlose Integration in die Tool-Stacks von Agenturen

Selbst mit einem einheitlichen Workspace wird Ihr Team weiterhin Tools nutzen, auf die es nicht verzichten möchte. Der Schlüssel liegt nicht nur darin, diese miteinander zu verbinden, sondern ihre Daten innerhalb von ClickUp durchsuchbar und verwertbar zu machen.

Verbinden Sie Ihre anderen tools über Integrationen mit ClickUp

Machen Sie Daten aus externen tools innerhalb von ClickUp durch native ClickUp-Integrationen und eine offene API durchsuchbar und verwertbar.

Finden Sie Design-Dateien, ohne ClickUp zu verlassen – eine mit einer Aufgabe verknüpfte Figma-Datei wird über Connected Search durchsuchbar

Automatisieren Sie Workflows über Ihren gesamten Tool-Stack hinweg – eine Aktualisierung eines HubSpot-Deals kann ein Auslöser für eine ClickUp-Automatisierung sein

Greifen Sie direkt in Ihren ClickUp-Aufgaben auf Dateien zu, die in Google Drive gespeichert sind

Der entscheidende Unterschied: Integrationen leiten Daten zurück an ClickUp, wodurch diese Teil Ihrer Wissensdatenbank werden, sodass die KI sie nutzen kann.

🎥 Dieses Video stellt die beste Agenturmanagement-Software für Kreativ-, Marketing- und Beratungsagenturen vor, die mehr Sichtbarkeit und weniger Chaos wünschen.

Vorteil 11: Skalierbare Struktur für Agenturen jeder Größe

Agenturen wachsen schnell, und die meisten Tools halten damit nicht Schritt. Was für ein fünfköpfiges Team funktioniert, stößt bei 20 Mitarbeitern an seine Grenzen und bricht bei 50 Mitarbeitern völlig zusammen.

Das übliche Ergebnis? Ein mühsamer Zyklus der Tool-Migration alle paar Jahre – mit dem Neuaufbau von Workflows, der Umschulung von Teams und dem Risiko von Störungen für die Clients während des Prozesses.

ClickUp vermeidet dies, indem es in jeder Phase mit Ihrer Agentur mitwächst:

Fangen Sie einfach an mit grundlegendem Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit

Schaffen Sie Struktur mit benutzerdefinierten Feldern, Automatisierungen und Vorlagen, während Ihr Kundenstamm wächst

Erweitern Sie Ihre Funktionen um fortschrittliche Features wie KI-Agenten, Dashboards und Ressourcenmanagement, wenn Ihre Abläufe komplexer werden

Das bedeutet, dass Sie nicht das System wechseln, sondern den selben Workspace weiterentwickeln, während Ihre Agentur wächst.

Graphite, eine technologieorientierte Wachstumsagentur, stand vor der Herausforderung, dass die Tools mit dem Wachstum des Teams nicht Schritt halten konnten. Da dies die Zusammenarbeit und Produktivität beeinträchtigte, beschlossen sie, die Tool-Fragmentierung zu beseitigen und auf ClickUp umzusteigen. ✨ Das Ergebnis war: 12-fache Steigerung der Produktion von Inhalt

20-mal weniger Nachrichten zwischen Teams, die Kontext benötigen

3 Stunden Zeitersparnis pro Woche, da keine Meetings mehr erforderlich sind Mit den Worten von Ethan Smith, CEO: ClickUp ermöglicht es unserem Team, Bestleistungen zu erbringen, indem es Prozesse optimiert, um termingerechte Lieferung zu gewährleisten und die Wirkung zu steigern. ClickUp ermöglicht es unserem Team, Bestleistungen zu erbringen, indem es Prozesse optimiert, um termingerechte Lieferung zu gewährleisten und die Wirkung zu steigern.

Bleiben Sie mit ClickUp und einer immer besser werdenden KI immer einen Schritt voraus.

Bei ClickUp ist KI keine einmalige Feature-Erweiterung, sondern fest in den Kern des Produkts integriert. Das bedeutet, dass das, was Sie heute nutzen, immer intelligenter wird, ohne dass Sie die Tools wechseln oder Workflows neu aufbauen müssen.

Die jüngsten Neuerungen zeigen bereits die Richtung und das Tempo der Innovation:

KI-Superagenten , die repetitive Arbeiten wie die Zuweisung von Aufgaben und die Berichterstellung selbstständig erledigen , die repetitive Arbeiten wie die Zuweisung von Aufgaben und die Berichterstellung selbstständig erledigen

KI-Notiz-Assistent , der Meetings in Zusammenfassungen und Aktionselemente umwandelt

Sprach-zu-Text für schnellere Eingaben und Aktualisierungen für schnellere Eingaben und Aktualisierungen

ClickUp Brain MAX , der Desktop-KI-Begleiter, mit dem Sie in Arbeits-Apps und im Internet suchen können

Dank Multi-LLM-Zugriff ist ClickUp Brain nicht an einen einzigen KI-Anbieter gebunden. Es wählt für jede Art von Aufgabe das beste Modell aus, vom Schreiben über die Datenanalyse bis hin zur Code-Generierung.

Die meisten Tools bieten lediglich einen einfachen KI-Chatbot und belassen es dabei. Teams müssen weiterhin Inhalte kopieren und einfügen, zwischen Tools wechseln und die Verbindungen manuell herstellen.

ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz. Da die KI in einen konvergierten Workspace eingebettet ist, verbessert jede neue Funktion die Funktionsweise des gesamten Systems.

📚 Lesen Sie auch: 15 bewährte Methoden zur Verwaltung mehrerer Clients

Feature ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike In den Workspace integrierte native KI ✅ Begrenzt Begrenzt Begrenzt Begrenzt KI-Wissensmanagement über alle Arbeitsbereiche hinweg ✅ ❌ ❌ Auszug ❌ Integrierte Dokumente, Chatten und Zeiterfassung ✅ Auszug Auszug Auszug Auszug Zugriff auf Multi-LLM-KI/AI ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ KI-Agenten für autonome Aufgaben ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Berechtigungen für Gast-Kunden ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Die meisten Tools bieten isoliert betrachtet starke Features. Notion eignet sich hervorragend für Dokumente. Asana ist stark in der Nachverfolgung von Aufgaben. Monday.com ist flexibel für Workflows.

Aber Ihre Agentur braucht keine isolierten Stärken; sie braucht ein Zusammenspiel aller Komponenten. Genau das macht die KI in ClickUp von einem Helfer zu einem echten Leistungsträger. Wenn Ihre KI alle Aufgaben, Dokumente, Chat-Nachrichten und Einträge an einem Ort sieht, ist sie keine Spielerei mehr, sondern wird zu einem Wettbewerbsvorteil.

📚 Lesen Sie auch: So skalieren Sie Ihre Marketingagentur, ohne sich zu verausgaben

Eine Plattform. Vollständiger Kontext. Effiziente und produktive Agenturen

Erfolgreiche Agenturen sind nicht diejenigen, die die meisten Tools nutzen – es sind diejenigen, die das richtige System nutzen. Ein konvergierter KI-Workspace beseitigt Kontext-Wildwuchs, reduziert Routineaufgaben und liefert der KI das Gesamtbild, das sie benötigt, um nützlich zu sein.

Die Alternative besteht darin, unzusammenhängende Tools und eine KI zu kombinieren, die Ihre Arbeit nie ganz versteht.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie, wie es die Arbeitsweise Ihrer Agentur verändert. ✨

Häufig gestellte Fragen zu ClickUp AI für Agenturen

Eigenständige KI-PM-Tools erweitern einen einfachen Aufgabenmanager um intelligente Funktionen, lassen jedoch den gesamten Arbeitskontext außer Acht. ClickUp vereint Projektmanagement, Dokumente, Chat und Integrationen auf einer einzigen Plattform. Das bedeutet, dass die KI alle Arbeitsabläufe Ihrer Agentur berücksichtigt und nicht nur Aufgabenlisten.

Können kleinere Agenturen oder Freiberufler von den Features von ClickUp AI profitieren?

Ja – die Features von ClickUp AI eignen sich für Teams jeder Größe. Kleinere Agenturen profitieren oft besonders stark davon, da die KI Verwaltungsaufgaben übernimmt, für die sonst zusätzliches Personal eingestellt werden müsste.

Welche KI-Modelle unterstützt ClickUp Brain?

ClickUp Brain nutzt Multi-LLM-Zugriff, d. h., es greift auf mehrere KI-Modelle (Gemini, Claude, ChatGPT usw.) zurück, anstatt an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein. So kann es für jede Art von Aufgabe das beste Modell auswählen, vom Schreiben über die Datenanalyse bis hin zur Codegenerierung.