So verwalten Sie Clients, wenn Ihre Agentur wächst

Die meisten Agenturen verlieren Clients, weil es in der Beziehung an einem klaren Eigentümer, einer klaren Struktur oder an Systemen mangelt, die dem Wachstum standhalten.

Laut dem „2024 B2B Pulse“ von McKinsey würde mehr als die Hälfte der B2B-Käufer aufgrund einer unzusammenhängenden kanalübergreifenden Erfahrung den Anbieter wechseln.

Deshalb behandelt dieser Leitfaden, wie Sie einen Ansatz für das Kundenmanagement entwickeln, der tatsächlich skalierbar ist. Wir decken alles ab, von der Definition Ihres idealen Kundenprofils bis hin zur Erstellung von Kommunikationsrhythmen, wiederholbaren Workflows und Metriken zur Kundenbindung.

Legen wir los! 💪

Was Kundenmanagement für eine wachsende Agentur bedeutet

Kundenmanagement ist das System aus Prozessen, Kommunikationsrhythmen und tools, das Ihre Agentur nutzt, um Arbeit zu erfüllen, Vertrauen aufzubauen und Kunden langfristig zu binden. Dies ist besonders wichtig, sobald Sie die ersten paar Konten hinter sich haben und der Gründer nicht mehr persönlich jedes Ergebnis überprüfen oder an jedem Anruf teilnehmen kann.

Bei fünf Clients basieren Beziehungen noch auf Gedächtnis und gutem Willen. Bei mehr als 15 oder 20 Clients bricht das schnell zusammen und führt zu einer Menge Arbeit, die still und leise die Margen Ihrer Agentur auffrisst.

So sieht diese Lücke in der Praxis aus:

Der Gründer kennt die Vorlieben jedes Clients auswendig: Sie benötigen ein dokumentiertes System, das den Client-Kontext für jedes Team-Mitglied zugänglich macht

Updates erfolgen nur, wenn jemand daran denkt, sie zu versenden: Sie benötigen eine Automatisierung der Berichterstellung, die in den Workflow integriert ist

Eine Person ist für die Umsetzung und die Beziehung zuständig: Sie benötigen eine klare Aufgabenteilung zwischen Kundenbetreuung und Ausführung

🤝 Kleine Erinnerung: Es gibt einen Unterschied zwischen Kundenmanagement und Projektmanagement. Beim Projektmanagement werden Aufgaben und Fristen verfolgt. Das Kundenmanagement hingegen umfasst die gesamte Beziehung: Onboarding, Kommunikationsrhythmus, Nachverfolgung von Leistungen, Berichterstellung und Vertragsverlängerung. Sie können jede Aufgabe pünktlich erledigen und trotzdem einen Kunden verlieren, weil niemand für die Beziehungsebene verantwortlich ist.

💫 Hören Sie es direkt von einer Agentur Erfahren Sie, wie path8 Productions, eine kleine Videoproduktionsfirma, ihren Betrieb skaliert hat. 👇🏼

So bauen Sie einen skalierbaren Onboarding-Prozess für Clients auf

Die meisten Agenturen improvisieren beim Onboarding jedes Mal anders. Diese Uneinheitlichkeit kostet erfahrene Mitglieder des Teams Zeit und führt dazu, dass neue Clients unsicher sind, was sie erwartet. Die Lösung ist ein wiederholbarer Prozess, bei dem Client-Informationen einmalig gespeichert und für alle Beteiligten zugänglich gemacht werden.

Wir werden auch sehen, wie ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, Ihnen dabei hilft, einen solchen aufzubauen!

Definieren Sie Ihr ideales Profil des Clients, bevor Sie einen Vertrag abschließen

Ein Ideal Client Profile (ICP) ist eine Beschreibung des Kundentyps, den Ihre Agentur am besten bedienen kann, um Ihre Kapazitäten zu sichern. Wenn Sie Kunden annehmen, die nicht zu Ihnen passen, nehmen diese viel mehr Zeit in Anspruch und zehren an den Kräften Ihrer Teams.

Dokumentieren Sie Ihr ICP in einem gemeinsamen, dynamischen Dokument, das sowohl Ihrem Vertriebs- als auch Ihrem Umsetzungsteam freigegeben ist:

Branchenpassung: Stellt sicher, dass das Fachwissen des Teams zum Markt des Clients passt, sodass die Einarbeitungszeit gering bleibt

Bereich des Budgets: Filtert Clients heraus, die auf mehr Arbeit zum gleichen Preis drängen

Kommunikationsstil: Gibt an, ob der Client tägliche Check-ins oder monatliche Zusammenfassungen erwartet

Reife des internen Teams: Gibt an, ob der Client über einen festen Ansprechpartner verfügt oder ob Sie die Koordination über sechs Abteilungen hinweg übernehmen müssen

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Verwandeln Sie Ihr ICP in einen lebendigen, kollaborativen Workspace, der mit ClickUp Docs eine direkte Verbindung zur Umsetzung hat. Erstellen Sie Ihre ICP-Checkliste in ClickUp-Dokumenten Erstellen Sie mit ClickUp Dokumente ein gemeinsames, sich weiterentwickelndes Playbook für Ihren ICP So funktioniert das in der Praxis: Zentralisieren Sie Ihr ICP als Unternehmens-Wiki: Strukturieren Sie Ihr ICP-Dokument mit Seiten und Unterseiten (Branchenpassung, Budgetgrenzen, Kommunikationserwartungen usw.)

Machen Sie es teamübergreifend zugänglich: Mit Docs Hub und der globalen Suche kann jeder das ICP in Sekundenschnelle aufrufen

Zusammenarbeiten und in Echtzeit optimieren: Teams können Kommentare hinterlassen, Stakeholder taggen und Kriterien gemeinsam aktualisieren

Verbinden Sie ICP-Erkenntnisse direkt mit der Kundenarbeit: Verknüpfen Sie Dokumente mit Verknüpfen Sie Dokumente mit ClickUp-Aufgaben , Projekten und Workflows, damit Ihr ICP bestimmt, wen Sie einarbeiten

Standardisieren Sie mit Vorlagen: Sobald Ihr ICP-Dokument fertiggestellt ist, kann es in eine wiederverwendbare Sobald Ihr ICP-Dokument fertiggestellt ist, kann es in eine wiederverwendbare ClickUp-Vorlage umgewandelt werden

Legen Sie vom ersten Tag an Erwartungen und Grenzen fest

Agenturen, die diesen Schritt überspringen, geraten in eine Spirale aus Scope Creep, die ihre Rentabilität ruiniert. Seien Sie sich über Folgendes im Klaren:

Leistungsumfang

Kommunikationskanäle

Service Level Agreements (SLAs) für Reaktionszeiten

Revision limits

Eskalationswege

Berichterstellung

Erstellen Sie eine übersichtliche Checkliste für das Client-Onboarding und ein Dokument mit den Regeln für die Zusammenarbeit. Legen Sie fest, wer die Ansprechpartner sind, wie Feedback übermittelt wird und wie der Workflow für die Genehmigung aussieht.

⚡ Vorlagenarchiv: Holen Sie sich eine benutzerdefinierte Onboarding-Vorlage, um Ihren Onboarding-Prozess mit der ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding zu standardisieren. Kostenlose Vorlage herunterladen Gestalten Sie Ihren Onboarding-Prozess neu – mit der ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird: Vordefinierter Onboarding-Workflow: Verfolgen Sie jeden Client vom Start bis zum Abschluss mit Verfolgen Sie jeden Client vom Start bis zum Abschluss mit benutzerdefinierten ClickUp-Status wie „Neuer Kunde“, „Onboarding-Gespräch“, „Onboarding-Fragebogen“, „Teamzuweisung“ und „Abgeschlossen“.

Struktur zur Erfassung von Client-Daten: Speichern Sie wichtige Onboarding-Info in Speichern Sie wichtige Onboarding-Info in benutzerdefinierten ClickUp-Feldern wie E-Mail, Kundentyp, Dienstleistungen, Servicepaket und Onboarding-Gespräch

Mehrere Ansichten für verschiedene Onboarding-Phasen: Wechseln Sie zwischen Wechseln Sie zwischen ClickUp-Ansichten wie „Kundenanmeldeformular“, „Onboarding-Prozess“, „Einführungsleitfaden“ und „Nach Servicepaket“.

Integriertes Erfassungs- und Fragebogensystem: Erfassen Sie Anforderungen und Feedback frühzeitig mithilfe spezieller Ansichten für Erfassungs- und Onboarding-Fragebögen

Kommunikationsstrategien, die die Loyalität von Agentur-Clients sichern

Im Agenturalltag ist die Wahrnehmung von Fortschritt genauso wichtig wie der tatsächliche Fortschritt.

Denn wenn Clients sich nicht ausreichend informiert fühlen, schauen sie sich anderweitig um.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, muss die Kommunikation systematisiert werden. Durch die Zersplitterung von Informationen – die über E-Mails, Slack, Texte und Portal-Logins verstreut sind – haben Clients das Gefühl, dass sie ihrer eigenen Agentur hinterherlaufen müssen, um Antworten zu erhalten.

Eine kluge Wahl für den Rhythmus von Meetings ist ein hybrides Setup: asynchrone wöchentliche Updates gepaart mit monatlichen Live-Strategiegesprächen. So funktioniert das jeweils im Einzelnen:

Wöchentliche Check-ins Monatliche Vertiefungen Am besten geeignet für Aktive Kampagnen mit vielen beweglichen Teilen Strategische Planung und Beziehungsaufbau Format Asynchrones schriftliches Update oder kurze 15-minütige Synchronisierung 45–60-minütiger Live-Videoanruf Typische Tagesordnung Status der Aufgabe, Hindernisse, anstehende Fristen Leistungsbeurteilung, Anpassungen für das nächste Quartal, Feedback Risiko bei alleiniger Nutzung Bei etablierten Konten kann dies wie Mikromanagement wirken Kleine Probleme schwelen wochenlang, bevor sie an die Oberfläche kommen

Wo ClickUp hilft

Wenn Ihre Agentur wächst, bricht die Kommunikation auseinander. ClickUp Chat löst dieses Problem, indem es Unterhaltungen und Arbeit an einem Ort zusammenführt, sodass bei Updates nichts verloren geht.

Freigeben Sie asynchrone Updates und starten Sie bei Bedarf jederzeit einen Anruf über eine einzige Oberfläche mit ClickUp Chat

So fügt sich das ganz natürlich in Ihr hybrides Kommunikationsmodell ein:

Schnelle Anrufe tätigen: Nutzen Sie für monatliche Detailbesprechungen Nutzen Sie für monatliche Detailbesprechungen ClickUp SyncUps , um direkt in Ihrer Workspace Audio- oder Videoanrufe zu starten.

Setzen Sie Unterhaltungen in Taten um: Wenn ein Client während der wöchentlichen asynchronen Updates im Chat ein Hindernis meldet, können Sie diese Nachricht mit einem Klick in eine Aufgabe umwandeln.

Halten Sie den Kontext an bestimmte Aufgaben gebunden: Chats können neben Aufgaben, Listen oder Projekten existieren

@Erwähnungen und Zusammenarbeit in Echtzeit: Beziehen Sie die richtigen Stakeholder sofort mit ein, egal ob es sich um Ihr internes Team oder den Ansprechpartner des Clients handelt.

🧠 Wissenswertes: Die Ära der Werbung in den 1950er- und 1960er-Jahren, bekannt als „Mad Men “, war geprägt von einer Kultur des exzessiven Alkoholkonsums. Mittagessen mit drei Martinis und Whiskey-Meetings im Büro dienten oft als Einstellungen für wichtige kreative Entscheidungen und Client-Bescheide.

Workflows und Systeme für die Verwaltung mehrerer Kundenkonten

Sie benötigen ein solides Workflow-Management, das funktioniert, unabhängig davon, ob der Gründer gerade zusieht oder nicht.

Agenturen sträuben sich oft gegen diesen Prozess, weil er ihnen zu bürokratisch erscheint. Die richtigen Systeme setzen jedoch kreative Energie frei, indem sie die Entscheidungslast aus der Routinearbeit nehmen. 🛠️

Priorisieren Sie Aufgaben mit einem einfachen Rahmenwerk für Dringlichkeit und Wert

Wenn alle Ihre Aufgaben als Priorität erscheinen, ist keine davon wirklich wichtig. Ein zweiachsiges Rahmenwerk hilft Kundenbetreuern dabei, jeden Tag schnellere Entscheidungen zu treffen. Die Dringlichkeit misst den Termindruck, während der Wert die Auswirkungen auf den Client oder den Umsatz misst.

Hohe Dringlichkeit + hoher Wert: Handeln Sie jetzt und setzen Sie Ihre besten Mitarbeiter ein

Hohe Dringlichkeit + geringer Wert: Delegieren Sie diese Aufgaben oder fassen Sie sie mit ähnlichen, schnell zu erledigenden Aufgaben zu einem Stapel zusammen

Geringe Dringlichkeit + hoher Wert: Planen Sie es ein und reservieren Sie sich die Zeit dafür

Geringe Dringlichkeit + geringer Wert: Priorität herabsetzen oder ganz streichen

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Setzen Sie Ihr Dringlichkeits-Wert-Modell mit den Prioritäten der ClickUp-Aufgaben in Ihrem Workflow um. Weisen Sie Aufgaben Markierungen wie Dringend, Hoch, Normal und Niedrig zu, sodass sofort ersichtlich ist, was zuerst erledigt werden muss. Sie können sogar die KI bitten, Aufgaben zu priorisieren! Nutzen Sie die automatische Ausfüllung von Eigenschaften von Aufgaben per KI, um Personen und Prioritäten automatisch zuzuweisen

🎥 Erfahren Sie, wie Sie effizient einen Kundenstamm aufbauen:

Erstellen Sie wiederholbare Prozesse für jeden Client-Typ

Die Idee dahinter ist ein Basisprozess für jede Dienstleistungsart (monatliches Retainer-Modell, einmalige Kampagne, laufende SEO), den Sie kopieren und für jeden Client benutzerdefiniert anpassen können. Folgendes sollten Sie als Vorlage verwenden:

Aufgabenlisten: Standardisieren Sie die Leistungen und Schritte für jedes Serviceangebot

Ordner-Strukturen: Sorgen dafür, dass alle Client-Konten einheitlich organisiert sind, sodass jeder sofort einsteigen kann

Genehmigungsphasen: Stellt sicher, dass die Freigabe durch den Client jedes Mal an denselben Kontrollpunkten erfolgt

Vorlagen für Kundenberichte : Sorgen für einheitliche wöchentliche oder monatliche Updates für alle Konten Sorgen für einheitliche wöchentliche oder monatliche Updates für alle Konten

⚡ Vorlagenarchiv: Beugen Sie Kundenabwanderungen vor, indem Sie mit der ClickUp-Vorlage für Kundenerfolg die Verlängerungsfristen und die Kundenbindung im Blick behalten. Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Kundenerfolg eine umfassende Ansicht aller Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Clients. Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird: Integrierte Playbooks: Dokumentieren Sie Best Practices und Standardarbeitsanweisungen in speziellen Ansichten

End-to-End-Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus: Verwalten Sie jeden Client vom Onboarding bis zur Kundenbindung mit Status wie „Onboarding“, „Nurturing“, „Zur Verlängerung fällig“, „Verlängert“ und „Abgewandert“

Zentralisierte Kundendaten: Erfassen und organisieren Sie wichtige Kundeninformationen mithilfe benutzerdefinierter Felder, um Konten zu segmentieren, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und die Kundeninteraktion zu personalisieren

Verschiedene Ansichten: Greifen Sie auf Ansichten wie das Client Success Playbook, den Leitfaden für den Einstieg, das Feedback-Formular, die Verlängerung und das Engagement zu

So nutzen Sie ClickUp zur Verwaltung von Clients, während Ihre Agentur wächst

Die meisten Agenturen kombinieren ein CRM, ein Projektmanagement-Tool, ein Dokumenten-Tool, eine Chat-App und ein Dashboard für die Berichterstellung und wundern sich dann, warum keine Verbindung besteht.

Beenden Sie diese Tool-Flut, indem Sie die ClickUp Small Business Suite ins Spiel bringen. 🤩

Es verbindet Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards und Workflows an einem Ort und verwandelt Ihren Onboarding-Prozess in ein strukturiertes, wiederholbares System statt eines einmaligen Aufwands. Client-Informationen werden einmal erfasst und bleiben für das gesamte Team zugänglich, sodass bei der Übergabe nichts verloren geht.

Und da es über 20 Tools zusammenfasst, die Sie normalerweise einzeln zusammenstellen müssten, bietet es Agenturen einen Tech-Stack auf Unternehmensniveau zu einem Bruchteil der Kosten, ohne den Aufwand für die Verwaltung mehrerer Systeme.

So funktioniert es:

ClickUp-Formulare für das Onboarding

Meistens scheitert das Onboarding schon vor dem Start – Clients senden unvollständige Briefings, Anforderungen werden per E-Mail kommuniziert, und Ihr Team verbringt Stunden damit, grundlegende Dinge zu klären.

ClickUp Forms löst dieses Problem, indem es das Onboarding in ein standardisiertes Datenerfassungssystem verwandelt, das direkt in Ihren Workflow einfließt.

Verwandeln Sie unübersichtliche Client-Daten mit ClickUp Formularen in strukturierte, wiederverwendbare Daten

Ein Beispiel: Ein neuer SEO-Client meldet sich an. Anstelle eines Kickoff-Gesprächs voller grundlegender Fragen senden Sie ein ClickUp-Formular, das folgende Informationen erfasst:

Geschäftsziele, Einzelziele, Wettbewerber

Zugangsdaten

Budget + Leistungsumfang

Nach dem Absenden wird automatisch eine ClickUp Aufgabe erstellt, in der alle Details bereits ausgefüllt sind. Darüber hinaus ordnen benutzerdefinierte ClickUp Felder in Formularen die Antworten direkt strukturierten Aufgabendaten zu. Kunden können zudem im Voraus Markenmaterialien, Briefings oder Zugangsdaten anhängen.

🔍 Wussten Sie schon? Der durchschnittliche Kunde gibt einem Unternehmen nur 2,2 Chancen, bevor er sich abwendet, und selbst eine „zufriedenstellende“ Erfahrung ist kein Garant für Treue. Tatsächlich kehren 27 % der Kunden nicht zurück, selbst wenn sie das Erlebnis nur als „okay“ empfanden.

ClickUp Brain zur Optimierung der Arbeit

Mit zunehmendem Wachstum entsteht das Problem verstreuter Kontexte. ClickUp Brain löst dies, indem es als KI-Ebene über Aufgaben, Dokumente, Chat und Verlauf hinweg fungiert, sodass Ihr Team Fragen stellen kann, anstatt nach Antworten suchen zu müssen.

Sie können:

Finden Sie Antworten über Aufgaben, Dokumente und sogar alte Unterhaltungen hinweg

Erhalten Sie Updates, ohne Aufgaben zu öffnen, indem Sie Fragen stellen

Generieren Sie wöchentliche Client-Updates automatisch aus den tatsächlichen Arbeitsdaten

Verwandeln Sie Chats, Notizen oder Briefings sofort in strukturierte Aufgaben

Bitten Sie das System, Aufgaben basierend auf Workload und Fachkenntnissen zuzuweisen

📮 ClickUp Insight: 24 % der Befragten geben an, dass sie KI-Agenten hauptsächlich zur Automatisierung langweiliger Aufgaben nutzen möchten. Die Erwartung hier ist eine Entlastung von geringwertiger Arbeit, und das ist fair. Wenn ein Agent ständig für Setup, Aufsicht oder Anleitung zuständig ist, fühlt es sich nicht mehr hilfreich an, sondern eher wie zusätzliche Arbeit. In ClickUp arbeiten Super Agents kontinuierlich im Hintergrund, aktualisieren Aufgaben, erstellen Dokumente und treiben die Arbeit mit denselben Tools voran, die Ihr Team bereits nutzt. Sie können ihnen eine Direktnachricht senden, um einmalige Hilfe zu erhalten, und sie sogar in einem Dokument @erwähnen, um aus einem Brainstorming einen klaren Plan zu machen!

Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um das Wissen der Clients zu bündeln

Sie nutzen ChatGPT zum Schreiben, Perplexity für Recherchen, Claude für Notizen … und überall geht der Kontext verloren. ClickUp Brain MAX löst dieses Problem, indem es Ihnen einen zentralen KI-Workspace bietet, der all Ihre Tools, Daten und Modelle an einem Ort miteinander verbindet.

Es bietet:

Einheitliche Suche über alle Apps hinweg: Greifen Sie an einem Ort auf ClickUp, verbundene Tools und das Internet zu

Mehrere KI-Modelle: Wählen Sie für jede Aufgabe das beste KI-Modell aus, darunter Claude, GPT und Gemini

Umfassendes Kontextverständnis: Es versteht Aufgaben, Dokumente, Chats und den Verlauf im Zusammenhang

Sprach-zu-Text-Erkennung: Diktieren Sie Aufgaben, Notizen oder Updates sofort mit Diktieren Sie Aufgaben, Notizen oder Updates sofort mit ClickUp Talk-to-Text

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Gewinnen Sie Zeit zurück, die bisher durch sich wiederholende manuelle Schritte verloren ging, indem Sie die Workflow-Automatisierung über ClickUp Automations nutzen. Automatisierungen bestehen aus drei anpassbaren Komponenten: Auslösern (Ereignisse, die die Automatisierung starten), Bedingungen (optionale Kriterien, die erfüllt sein müssen) und Aktionen (was als Nächstes geschieht). Lassen Sie Workflows mit ClickUp Automatisierungen automatisch ablaufen, wenn das Kundenvolumen wächst Beispiel-Workflow: Wenn ein Formular zur Kundenaufnahme eingereicht wird: Der Client wird benachrichtigt

Aufgabe wurde erstellt

Zugewiesen an den Onboarding-Manager

Status auf „Kickoff“ eingestellt

Interne Checkliste als Auslöser ausgelöst

Ein echter Benutzer sagte dazu:

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für das Kundenmanagement. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und To-Do-Listen. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so ansprechend und zeitsparend, dass es viel Zeit spart und eine effiziente Analyse ermöglicht.

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für das Kundenmanagement. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und To-Do-Listen. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so ansprechend und zeitsparend, dass es viel Zeit spart und eine effiziente Analyse ermöglicht.

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für das Kundenmanagement. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und To-Do-Listen. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so ansprechend und zeitsparend, dass es viel Zeit spart und eine effiziente Analyse ermöglicht.

Es funktioniert gut mit agilen Methoden und eignet sich auch perfekt für das Kundenmanagement. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und To-Do-Listen. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so ansprechend und zeitsparend, dass es viel Zeit spart und eine effiziente Analyse ermöglicht.

ClickUp-Dashboards für Echtzeit-Sichtbarkeit bei Clients

Kunden wünschen sich Sichtbarkeit, und ClickUp-Dashboards bieten Ihnen Berichterstellung in Echtzeit. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, öffnet Ihr Team ein Dashboard, das bereits den Kampagnenfortschritt, die Workload des Teams und wichtige Metriken anzeigt.

Sie erhalten Zugriff auf:

Meilenstein-Karte: Überwachen Sie wichtige Meilensteine und Termine für alle Konten

Zeiterfassung-Karte: Erfassen Sie die pro Client oder Projekt aufgewendeten Stunden

Berechnungskarte: Aggregierte Daten (z. B. Gesamtzahl der abrechnungsfähigen Stunden, Kampagnenkosten)

Verwandeln Sie die Berichterstellung mit ClickUp-Dashboards in ein Echtzeit-System, statt jeden Monat in Hektik zu verfallen

Darüber hinaus ist ClickUp Brain in Ihre Dashboards integriert, sodass Sie Zugriff auf KI-Karten wie beispielsweise folgende erhalten:

KI-Projekt-Update-Karte: Fasst den aktuellen Status, Hindernisse und die nächsten Schritte zusammen

KI-Zusammenfassungskarte: Umfassende Übersicht, ideal für die Berichterstellung für Clients

KI-Karte (benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen): Stellen Sie Fragen wie „Auf welche Risiken sollte ich bei diesem Client achten?“ und erhalten Sie sofort Antworten

Erstellen Sie ein Dashboard für Clients:

Kennzahlen zur Kundenbindung, die belegen, dass Ihr System funktioniert

Die „2025 Customer Experience Survey“ von PwC ergab, dass 83 % der Führungskräfte bessere Tools benötigen, um zu messen, was Kaufentscheidungen beeinflusst. Daher sind strukturierte Metriken zur Kundenbindung unerlässlich.

Hier sind einige, die Sie sich ansehen sollten:

Kundenbindungsrate : Der Prozentsatz der Kunden, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg bleiben. Wenn diese Rate sinkt, während Sie neue Konten gewinnen, weist Ihre Beziehung Lücken auf. Der Prozentsatz der Kunden, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg bleiben. Wenn diese Rate sinkt, während Sie neue Konten gewinnen, weist Ihre Beziehung Lücken auf.

Durchschnittliche Kundenbindungsdauer: Wie lange bleiben Kunden bei Ihnen? Eine steigende Zahl bedeutet, dass Ihre Onboarding- und Kommunikationssysteme funktionieren.

Projektrentabilität pro Client: Umsatz abzüglich der Kosten für die Leistungserbringung. Wenn die Kundenbindung hoch ist, die Rentabilität jedoch sinkt, weist Ihr Scope-Management Lücken auf Umsatz abzüglich der Kosten für die Leistungserbringung. Wenn die Kundenbindung hoch ist, die Rentabilität jedoch sinkt, weist Ihr Scope-Management Lücken auf

Trends bei der Lieferzeit: Werden Sie langsamer, je mehr Clients Sie gewinnen? Wenn ja, sind Ihre Workflows nicht wirklich skalierbar.

Kundenzufriedenheitswert: Eine einfache Eine einfache Umfrage zur Kundenzufriedenheit oder ein vierteljährlicher Pulscheck

🔍 Wussten Sie schon? Früher arbeiteten Agenturen oft auf der Grundlage von mündlichen Vereinbarungen statt formeller Verträge. Vertrauen (und Ruf) waren alles.

Binden Sie Ihre Clients mit ClickUp

Beim Aufbau einer Agentur geht es darum, mit zunehmender Komplexität umzugehen, ohne dass dadurch Alles ins Stocken gerät. Mehr Konten bedeuten mehr bewegliche Teile, mehr Beteiligte und ein höheres Risiko, dass etwas schiefgeht.

Mit ClickUp schaffen Sie einen vernetzten Arbeitsbereich, in dem das Onboarding von Clients mit strukturierten Daten über Formulare beginnt und Strategie und Umsetzung durch Dokumente und ClickUp Brain aufeinander abgestimmt bleiben. Darüber hinaus übernehmen Automatisierungen unauffällig die sich wiederholenden Koordinationsaufgaben, und Aufgabenprioritäten sorgen dafür, dass Ihr Team stets weiß, was die höchste Priorität hat.

Die Kommunikation bleibt über ClickUp Chat und SyncUps auf dem Laufenden. Wenn es Zeit für die Berichterstellung ist, verwandeln Dashboards und KI-Karten Rohdaten in klare Echtzeit-Einblicke, nach denen Ihre Clients nicht erst fragen müssen.

Worauf warten Sie also noch? Sprechen Sie noch heute mit einem Experten! ✅