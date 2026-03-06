So verwalten Sie die Kontextflut zwischen den Teams

Untersuchungen zufolge verbringen 37 % der Wissensarbeiter in großen Unternehmen täglich zwei Stunden damit, nach Informationen zu suchen oder Kollegen zur Nachverfolgung aufzuspüren, die die benötigten Antworten haben. Jeder zwanzigste Arbeitnehmer verbringt mehr als die Hälfte seines Arbeitstages mit der Suche nach Informationen, anstatt seine Arbeit zu erledigen.

Die Fragmentierung arbeitsbezogener Informationen über getrennte Tools, Kanäle und Speichersysteme hinweg zwingt Teams dazu, Zeit damit zu verschwenden, die benötigten Informationen zusammenzusuchen. Diese Kontextzerstreuung betrifft Teams jeder Größe und Funktion – Produkt, Technik, Betrieb, Design –, insbesondere da Remote- und Hybridarbeit zum Standard werden.

Dieser Leitfaden führt Sie durch bewährte Strategien zur Verwaltung von Kontextverteilung in Ihren Teams, von der Konsolidierung von tools und der Vereinheitlichung der Suche bis hin zum Einsatz von KI, um die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu finden.

Was ist Kontextzerstreuung?

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie 10 verschiedene Registerkarten öffnen, alte Chat-Threads durchsuchen und ein gemeinsames Laufwerk durchforsten müssen, nur um die Informationen zu finden, die Sie für Ihre eigentliche Arbeit benötigen? Diese Frustration ist der tägliche Preis für die Kontextzerstreuung.

Kontextzerstreuung liegt vor, wenn die wichtigen Informationen Ihres Teams – das Wer, Was, Wann, Wo und Warum Ihrer Arbeit – über Dutzende von unverbundenen Apps und Systemen verstreut sind.

Dies geschieht, wenn Teams Stunden damit verschwenden, nach den Informationen zu suchen, die sie für ihre Arbeit zu erledigen haben, zwischen Apps zu wechseln, Dateien zu suchen und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen.

Hier geht es nicht nur um mangelnde Organisation. Es handelt sich um ein strukturelles Problem, bei dem Projektpläne in einem tool gespeichert sind, Unterhaltungen darüber in einem anderen tool stattfinden und die endgültigen Ergebnisse an einem ganz anderen Ort gespeichert werden. Kein einzelner Ort bietet Ihnen einen vollständigen Überblick.

Da Teams immer spezialisiertere SaaS-Tools einsetzen – Unternehmen nutzen mittlerweile durchschnittlich 101 Apps –, entsteht mit jeder App ein neues Datensilo, wodurch sich das Problem der Ausbreitung der Arbeit noch verschärft.

Diese ständige Suche nach Informationen zwingt Sie dazu, den Kontext manuell zusammenzusetzen, was Ihre Zeit und mentale Energie beansprucht.

Die Lösung ist ein konvergierter KI-Workspace – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammengeführt werden, mit kontextbezogener KI als intelligenter Ebene, die Ihre Arbeit versteht und dabei hilft, sie voranzubringen.

Es handelt sich um eine einzige, einheitliche Umgebung, die alle Ihre Apps, Daten und Workflows zusammenführt und Ihnen 100 % Kontext bietet, ohne dass Sie chaotisch zwischen Apps wechseln müssen.

📚 Lesen Sie auch: ClickUp 4.0: Das Ende der Flut der Arbeit

Warum Kontextflut Teams ausbremst

Wenn Sie die benötigten Informationen nicht finden können, stehen Sie vor einer schwierigen Entscheidung: Entweder Sie arbeiten mit unvollständigen Informationen weiter und riskieren dabei Fehler, oder Sie unterbrechen Ihre Arbeit vollständig, um nach Antworten zu suchen. Diese Entscheidungsverzögerung, die sich täglich bei allen Mitgliedern Ihres Teams wiederholt, beeinträchtigt die Produktivität erheblich. Jede Minute, die Sie mit der Suche nach Informationen verbringen, ist eine Minute, in der Sie nicht kreativ sein, innovativ arbeiten oder Probleme lösen können.

Diese systemische Reibung geht über einzelne Aufgaben hinaus. Sie verlangsamt ganze Projekte und Abteilungen. Wenn Unterhaltungen isoliert stattfinden, verpassen Schlüssel-Stakeholder entscheidende Updates, was zu Fehlausrichtungen und Nacharbeiten führt. Der sich verstärkende Effekt dieser operativen Verzögerung kann die Dynamik eines Teams vollständig zum Erliegen bringen.

Die Folgen sind klar und kostspielig:

Verzögerte Entscheidungen: Führungskräfte können nicht mit Zuversicht voranschreiten, weil ihnen der Gesamtüberblick fehlt.

Wiederholter Aufwand: Teams duplizieren unwissentlich ihren Aufwand, weil sie vorhandene Ressourcen oder frühere Projekte nicht finden können.

Verlorener Kontext: Wichtige Updates und entscheidende Entscheidungen gehen in einem zufälligen Chat-Kanal oder E-Mail-Thread unter.

Reibungsverluste beim Onboarding: Neue Mitglieder des Teams haben Schwierigkeiten, das institutionelle Wissen zu finden, das sie benötigen, um die Produktivität zu erreichen, Neue Mitglieder des Teams haben Schwierigkeiten, das institutionelle Wissen zu finden, das sie benötigen, um die Produktivität zu erreichen, was ihre Einarbeitungszeit verlangsamt

📚 Lesen Sie auch: Lösung für Arbeitsüberlastung: Der CTO von ClickUp über KI und die Zukunft der Arbeit

Häufige Ursachen für Kontextzerstreuung

Kontextzerstreuung entsteht nicht über Nacht. Sie ist das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen, die im Laufe der Zeit zu einem Wirrwarr an Informationen führen. In der Regel ist es eine Kombination aus den von Ihrem Team gewählten Tools, Kommunikationsgewohnheiten und Dokumentationspraktiken, die sich gegenseitig behindern und zu einem weit verbreiteten digitalen Chaos führen.

Viele Teams tappen in die „Best-of-Breed“-Falle. Sie setzen ein spezielles Tool für das Projektmanagement ein, ein anderes für die Dokumentation und ein drittes für die Kommunikation. Jedes dieser Tools mag für seine jeweilige Aufgabe hervorragend geeignet sein, aber sie kommunizieren nicht miteinander, sodass eine Landschaft aus unzusammenhängenden Dateninseln entsteht. Das ist der Kern des Tool-Wildwuchses.

Selbst wenn Sie Integrationen einrichten, fungieren diese oft nur als schwache Brücken. Die Synchronisierung der Informationen erfolgt nicht vollständig, erfordert ständige manuelle Pflege und erfasst selten den gesamten Kontext Ihrer Arbeit.

Dies führt zu einigen Schlüsselproblemen:

Spezialisierte Silos: Wenn jede Abteilung ihr eigenes bevorzugtes tool auswählt, entstehen fragmentierte Daten, auf die niemand sonst leicht zugreifen oder die niemand sonst leicht verstehen kann.

Integrationsaufwand: Sie verbringen mehr Zeit mit der Verwaltung der Verbindungen zwischen Ihren tools als mit der eigentlichen Arbeit.

Suchbeschränkungen: Sie können nicht finden, was Sie brauchen, wenn es in einem tool versteckt ist, von dem Sie vergessen haben, dass Ihr Team es überhaupt verwendet.

Die einzige wirkliche Lösung besteht darin, die Anzahl der tools zu reduzieren, auf die Sie sich verlassen.

📮ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um den Kontext bei der Arbeit herzustellen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einzigen Plattform. Mit ClickUp bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre Produktivität zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Verstreute Kommunikationskanäle

Eine Entscheidung wird in einer Slack-Direktnachricht getroffen, das Feedback befindet sich in einem E-Mail-Thread und die endgültige Genehmigung in einem Kommentar zu einer Aufgabe. Wenn Unterhaltungen von der eigentlichen Arbeit getrennt sind, geht das „Warum” hinter Entscheidungen verloren. Dies ist ein klassisches Symptom für verstreute Kommunikationskanäle.

Dadurch wird Ihr Team gezwungen, sich ständig zu fragen: „Wo haben wir das besprochen?“

Dieses Problem ist für Remote- und Hybrid-Teams, die auf asynchrone Kommunikation angewiesen sind, noch gravierender. Je mehr Kanäle es gibt, desto mehr Orte gibt es, an denen wichtige Informationen verloren gehen können.

Die Lösung besteht darin, die Kommunikation an denselben Ort zu verlagern, an dem auch die Arbeit stattfindet, sodass Unterhaltungen automatisch dem entsprechenden Aufgaben- und Projekt-Anhang beigelegt werden.

Silo-Wissen und Dokumentation

Ihr Team verfügt vielleicht über ein Wiki oder ein gemeinsames Laufwerk, aber wenn es sich dabei um einen Ort handelt, an dem Informationen isoliert sind, ist es wahrscheinlich ein Dokumentationsfriedhof. Es ist ein Ort, an dem Informationen in Vergessenheit geraten, schnell veralten und unzuverlässig werden.

Dadurch ist Ihr Team gezwungen, sich auf „implizites Wissen “ zu verlassen – also auf wichtige Informationen, die nur in den Köpfen einiger weniger Schlüsselpersonen vorhanden sind.

Wenn dieses Wissen nicht schriftlich festgehalten wird, ist es unglaublich fragil. Wenn diese Person beschäftigt ist, im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt, sind die Informationen für immer verloren.

Selbst wenn Dokumentation vorhanden ist, kann es aufgrund schlechter Organisation und unzureichender Suchfunktionen unmöglich sein, sie zu finden. Dokumentation muss ein aktiver Bestandteil Ihres Workflows sein und darf nicht zu einem verstaubten digitalen Archiv verkommen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Strategien und Software für das Wissensmanagement in Teams

So erkennen Sie Kontextzerstreuung in Ihrem Unternehmen

Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihr Team ständig auf der Stelle tritt, können aber nicht genau sagen, warum. Bevor Sie die Kontextzerstreuung beheben können, müssen Sie sie diagnostizieren. Achten Sie in Ihren täglichen Workflows auf diese konkreten Anzeichen. 🛠️

Wiederholte Fragen: Fragen Mitglieder der Teams in öffentlichen Kanälen ständig nach denselben Links, Dateien oder Status-Updates? Dies ist ein Zeichen dafür, dass Informationen nicht leicht selbstständig abgerufen werden können.

Überlastung durch Meetings: Haben Sie Meetings der Synchronisierung, die nur dazu dienen, alle auf den gleichen Stand zu bringen? Dies bedeutet oft, dass der Kontext nicht asynchron zugänglich ist.

Onboarding-Probleme: Dauern es Wochen oder Monate, bis neue Mitarbeiter die Produktivität erreichen? Dies deutet darauf hin, dass Dauern es Wochen oder Monate, bis neue Mitarbeiter die Produktivität erreichen? Dies deutet darauf hin, dass das institutionelle Wissen verstreut und schwer auffindbar ist.

Entscheidungsengpässe: Kommt es häufig zu Verzögerungen, weil Sie auf eine bestimmte Person warten müssen, die „weiß, wo sich etwas befindet“?

Doppelarbeit: Kommt es vor, dass Teams feststellen, dass sie etwas entwickelt haben, das ein anderes Team bereits fertiggestellt hat?

Probieren Sie diese einfache Überprüfung aus: Erstellen Sie eine Liste aller Tools, die Ihr Team verwendet. Notieren Sie neben jedem Tool, welche Art von Informationen dort gespeichert sind. Die daraus resultierende Karte macht die Fragmentierung und die Arbeitsausbreitung sofort sichtbar und bietet Ihnen einen klaren Ausgangspunkt für die Konsolidierung.

Strategien zur Verwaltung von Kontext-Wildwuchs

Sobald Sie das Problem identifiziert haben, können Sie mit der Lösung beginnen. Diese Strategien sind umsetzbare Ansätze, die die Ursachen der Kontextzerstreuung angehen. Sie funktionieren am besten, wenn sie als Teil eines ganzheitlichen Plans zur Vereinheitlichung der Arbeit Ihres Teams zusammen angewendet werden.

Der direkteste Weg, um die Kontextzerstreuung zu bekämpfen, besteht darin, die Anzahl der Orte zu reduzieren, an denen sich der Kontext verstecken kann. Das Jonglieren mit fünf verschiedenen Abonnements und der Versuch, sie miteinander zu kombinieren, kostet Zeit und Energie. Durch die Konsolidierung Ihrer Arbeit auf einer einzigen Plattform sind Sie nicht mehr die menschliche Integrationsschicht zwischen Ihren tools.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie auf Funktionalität verzichten müssen. Eine echte „One-Platform“-Lösung bietet mehr als nur Projektmanagement – sie vereint Ihre Dokumente, Kommunikation und Workflows in einer einzigen, einheitlichen Umgebung.

💪🏻 So ist es zu erledigen:

Bringen Sie alles zusammen, damit der Kontext von Anfang an einheitlich bleibt, indem Sie einen konvergierten KI-Workspace wie ClickUp verwenden. Wenn Ihr ClickUp-Projektmanagement, ClickUp Docs und ClickUp Chat alle an einem Ort gespeichert sind, funktioniert die Suche tatsächlich und nichts geht verloren.

ClickUp bietet Ihnen einen KI-gestützten, zentralisierten Wissenshub.

Die meisten Unternehmen können nicht von heute auf morgen auf eine einzige Plattform umsteigen. In der Zwischenzeit beeinträchtigt die mühsame Suche nach einer Datei in Google Drive, Dropbox und Ihrem Projekt-Tool ständig die Produktivität. Sie wissen, dass die Informationen vorhanden sind, aber Sie verschwenden wertvolle Zeit damit, sich zu erinnern, wo sie sich befinden.

Was Sie brauchen, ist eine Möglichkeit, alle Ihre tools von einem Ort aus zu durchsuchen. Anstatt sich auf die native Suche jeder einzelnen App zu verlassen, die nur ihre eigenen Daten sieht, benötigen Sie eine Suche, die überall gleichzeitig suchen kann.

💪🏻 So ist es zu erledigen:

Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search alles, was Sie brauchen, mit einer einzigen Suche.

Mit ClickUp Enterprise Search finden Sie alles in Ihrem gesamten Workspace und allen verbundenen Apps über eine einzige Suchleiste. Sie suchen einmal und erhalten sofort das, was Sie brauchen. Dadurch entfällt die mentale Belastung, sich merken zu müssen, wo jede einzelne Information gespeichert ist.

Verwenden Sie KI, um relevanten Kontext sichtbar zu machen.

Die herkömmliche Suche ist reaktiv: Man muss wissen, wonach man sucht. Der nächste Schritt besteht darin, mithilfe von KI proaktiv den richtigen Kontext zu liefern.

Kontextbezogene KI revolutioniert die herkömmliche Suche. Wenn Sie eine neue Aufgabe beginnen, werden alle zugehörigen Dokumente, früheren Unterhaltungen und Notizen von Beteiligten automatisch angezeigt – ganz ohne Suche.

💪🏻 So ist es zu erledigen:

Mit ClickUp Brain müssen Sie nicht mehr suchen, sondern können einfach fragen. Da es mit all Ihren Arbeitsdaten verbunden ist, können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen, wie „Wie sieht die Geschichte dieses Projekts aus?“ oder „Fassen Sie die wichtigsten Entscheidungen aus dem letzten Meeting zusammen“. Der KI-Assistent übernimmt für Sie die Suche und Zusammenfassung der Informationen.

Erhalten Sie Antworten von überall in Ihrem Workspace mit ClickUp Brain.

💡 Profi-Tipp: Mit Ambient Answers in ClickUp findet Ihr Team schnell Antworten. Richte es einfach in einem Chat-Kanal ein (du kannst sogar die Informationen benutzerdefiniert anpassen, auf die es zugreifen kann). Für komplexere Fragen gibt es immer ClickUp Brain, das mit einem einfachen @-Verweis verfügbar ist!

Wie KI dabei hilft, die Kontextflut zu reduzieren

Die schiere Menge an Informationen in einem modernen Unternehmen übersteigt die Möglichkeiten eines Menschen, diese manuell zu organisieren. Mit dem Wachstum Ihrer Teams verschärft sich dieses Problem exponentiell. Hier kann KI helfen, die Arbeitslast in großem Maßstab zu reduzieren. Ihre Rolle geht weit über die einfache Suche hinaus.

KI-Fähigkeit Wie es die Zersplitterung reduziert Zusammenfassung Fassen Sie lange Dokumente, Kommentar-Threads zu Aufgaben oder Projektverläufe in kurzen, umsetzbaren Zusammenfassungen zusammen, damit Sie sich in Sekundenschnelle auf den neuesten Stand bringen können. Verbindung Identifiziert Beziehungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen, die einem Menschen möglicherweise entgehen, und schafft so ein Netzwerk vernetzter Kenntnisse. Synthese Es fasst Informationen aus mehreren Quellen in Ihrem Workspace zusammen, um komplexe Fragen zu beantworten, die sonst manuelle Recherchen erfordern würden. Automatisierung Löst Workflows aus, um Kontexte automatisch zu teilen, z. B. indem ein Team benachrichtigt wird, wenn sich der Status eines verwandten Projekts ändert.

Achten Sie jedoch auf die Ausbreitung von KI – die ungeplante Verbreitung von KI-Tools, -Modellen und -Plattformen ohne Aufsicht, Strategie oder Vorstellung davon, wer was verwendet, was zu Geldverschwendung, doppelem Aufwand und Risiken für die Sicherheit führt.

👀 Wussten Sie schon: Gartner prognostiziert, dass bis Ende dieses Jahres 40 % der Anwendungen des Unternehmens über integrierte aufgabenspezifische KI-Agenten verfügen werden, weshalb ein strategischer Ansatz für die Einführung von KI von entscheidender Bedeutung ist.

Das Hinzufügen eines weiteren isolierten KI-Tools kann Ihr Kontextproblem sogar noch verschlimmern.

Sehen Sie sich dieses Video an, um die Risiken und Auswirkungen der KI-Ausbreitung besser zu verstehen und zu erfahren, warum ein strategischer, einheitlicher Ansatz für die Einführung von KI unerlässlich ist, um diese Fallstricke zu vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Die Lösung ist eine KI, die direkt in Ihren primären Workspace eingebettet ist. ClickUp Brain wurde speziell für diesen Anwendungsfall entwickelt. Es handelt sich nicht um eine generische KI, die einfach hinzugefügt wurde, sondern um eine Lösung, die tief in Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats integriert ist, sodass sie den Kontext Ihrer Arbeit versteht und relevante Antworten liefert.

Wie ClickUp die Kontextverteilung beseitigt

Wahrscheinlich haben Sie schon andere Tools ausprobiert, die nur ein Problem lösen, sodass Sie weiterhin zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln müssen. Als Converged AI Workspace wurde es entwickelt, um alle Formen der Arbeitsausbreitung zu beseitigen.

Anstatt zwischen unverbundenen Tools zu wechseln, können Sie alles an einem Ort verwalten. So schaffen die vernetzten Features von ClickUp eine einzige Quelle der Wahrheit:

Docs Hub , um eine zentralisierte Wissensdatenbank zu organisieren, zu durchsuchen und zu erstellen, auf die Sie jederzeit zugreifen können. Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente, die direkt neben Ihren Aufgaben liegen, mit ClickUp Docs . Verwenden Sie den, um eine zentralisierte Wissensdatenbank zu organisieren, zu durchsuchen und zu erstellen, auf die Sie jederzeit zugreifen können.

Führen Sie Unterhaltungen in speziellen Kanälen oder direkt im Kommentarbereich einer Aufgabe mit ClickUp Chat . So bleibt die Kommunikation mit der jeweiligen Arbeit verbunden.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden, visuellen Überblick über die Arbeit Ihres Teams, indem Sie mit ClickUp Dashboards Workspace-Daten in anpassbare Diagramme und Grafiken umwandeln. Sie können Fortschritte, Zeitaufwand und Leistung in Echtzeit verfolgen, und Teams müssen sich keine Sorgen mehr über mangelnde Abstimmung machen.

Optimieren Sie gängige Workflows, indem Sie einfache „Wenn-Dann“-Regeln festlegen, um Status automatisch zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen oder Stakeholder zu benachrichtigen, wenn ein Auslöser eintritt – mit , indem Sie einfache „Wenn-Dann“-Regeln festlegen, um Status automatisch zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen oder Stakeholder zu benachrichtigen, wenn ein Auslöser eintritt – mit ClickUp Automatisierungen.

Dank dieser vernetzten Workflows wird der Kontext automatisch mit der Arbeit übertragen. Ihr Team verwaltet nicht mehr verschiedene Tools, sondern die Arbeit auf einer einheitlichen, intelligenten Plattform.

🎥 Dieses Video zeigt Ihnen detailliert, wie eine Plattform wie ClickUp die Ausbreitung von Arbeit verhindern kann.

Best Practices zur Vermeidung von Kontextzerstreuung

Die Einführung einer einheitlichen Plattform ist der wichtigste Schritt, aber Sie müssen auch gute Gewohnheiten entwickeln, um zu verhindern, dass sich die Unübersichtlichkeit wieder einschleicht. Die Vermeidung von Kontext-Unübersichtlichkeit ist ein fortlaufender Prozess und keine einmalige Maßnahme. Hier sind die Schlüssel-Gewohnheiten, die Ihr Team sich aneignen sollte. ✨

Standardmäßig in Ihrem primären Workspace: Bevor Sie ein neues tool einführen, fragen Sie sich: „Können wir das in ClickUp machen?“ Widerstehen Sie dem Drang, für jeden Nischenanwendungsfall eine weitere App hinzuzufügen.

Verlinken statt duplizieren: Wenn Sie auf ein Dokument oder eine Aufgabe verweisen müssen, verlinken Sie zur Originalquelle. Kopieren Sie die Informationen nicht und fügen Sie sie nicht ein, da dadurch eine neue, unverbundene Version entsteht, die schnell veraltet sein kann.

Dokumentieren Sie Entscheidungen dort, wo die Arbeit stattfindet: Halten Sie die Gründe für eine Entscheidung in der Aufgabe oder im Dokument selbst fest. So bleiben die Begründungen für zukünftige Referenzzwecke erhalten.

Tools regelmäßig überprüfen: Überprüfen Sie einmal pro Quartal alle von Ihrem Team verwendeten Softwareprogramme. Identifizieren Sie Überschneidungen und Möglichkeiten zur Konsolidierung.

Verwenden Sie KI, um den Kontext zu bewahren: Fassen Sie lange Threads zusammen und erstellen Sie automatisch Verbindungen zwischen verwandten Arbeiten – überlassen Sie ClickUp Brain die Schwerarbeit.

Diese Vorgehensweisen lassen sich viel einfacher umsetzen, wenn Ihr Workspace von Anfang an auf Konvergenz ausgelegt ist.

💟 Bonus: Lernen Sie Brain MAX kennen – Ihren neuen KI-gestützten Desktop-Begleiter, der Teamarbeit mühelos macht. Stellen Sie sich Brain MAX als intelligentes Collaboration-Tool vor, das alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben Ihres Teams an einem Ort zusammenführt. Mit Talk to Text in Brain MAX können Sie Ihre Ideen oder Anweisungen einfach aussprechen, und sie werden sofort in Notizen oder Texte für Ihr Team umgewandelt – ganz ohne Tippen. Möchten Sie eine Datei finden, ein Meeting zusammenfassen oder Folgeaktionen zuweisen? Brain MAX nutzt fortschrittliche KI, um alle Ihre verbundenen Apps zu durchsuchen und Informationen zusammenzufassen, sodass alle auf dem Laufenden bleiben und nichts übersehen wird. Es bietet sogar Automatisierung für Routineaufgaben wie die Berichterstellung oder die Nachverfolgung des Projektfortschritts, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Beseitigen Sie die Kontextzerstreuung mit ClickUp

Kontextzerstreuung ist nicht nur ein kleines Ärgernis, sondern ein strukturelles Problem, das die Produktivität Ihrer Teams still und leise beeinträchtigt und das gesamte Unternehmen ausbremst. Die tägliche Suche nach Informationen in verstreuten tools sorgt für Reibungsverluste, verzögert Entscheidungen und führt zu kostspieligen Nacharbeiten.

Die Lösung besteht darin, Ihre Arbeit auf einer einheitlichen Plattform zu konsolidieren, diese mit Universal Search auszustatten und eingebettete KI zu nutzen, um den Kontext automatisch anzuzeigen. Indem Sie die Ursachen für die Arbeitsausbreitung bekämpfen, können Sie Ihrem Team das geben, was es am meisten braucht: die Möglichkeit, sich auf seine eigentliche Arbeit zu konzentrieren.

Unternehmen, die das Problem der Kontextzerstreuung jetzt lösen, werden mit der zunehmenden Verbreitung von KI einen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Wenn Sie bereit sind, die Kontextzerstreuung endgültig zu beseitigen, starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Tool-Wildwuchs bedeutet, dass zu viele Softwareanwendungen ohne Verbindung zueinander verwendet werden. Kontext-Wildwuchs ist das direkte Ergebnis davon: Die Informationen Ihres Teams sind über diese tools verstreut, sodass es unmöglich ist, sich einen vollständigen Überblick über eine Aufgabe zu verschaffen.

Für Remote- und Hybrid-Teams ist dies sogar noch schädlicher, da sie stark auf schriftliche Dokumentation und asynchrone Kommunikation angewiesen sind. Ohne persönliche Unterhaltungen, die Lücken füllen, führen verstreute Informationen zu größeren blinden Flecken und mehr Missverständnissen.

Auf jeden Fall, wenn Sie Ihrem Tech-Stack einfach ein weiteres, nicht vernetztes KI-Tool hinzufügen. Die Lösung ist eine KI, die direkt in Ihren primären Workspace eingebettet und mit Ihren tatsächlichen Arbeitsdaten verbunden ist, und keine separate App, die einen weiteren Informationssilo schafft.