So erstellen Sie KI-Agenten für das Agenturmanagement

Die Arbeit einer Agentur basiert auf wiederholbaren Systemen.

Kampagnenstarts, Berichterstellung für Clients, Feedback-Schleifen, Aufgabenweiterleitung und Nachverfolgung der Leistung folgen alle bestimmten Mustern. Dennoch wird der Großteil dieser Arbeit immer noch manuell über verstreute Tools, Threads und Dashboards verwaltet.

Angesichts steigender Erwartungen der Clients und sinkender Margen ist eine manuelle Koordination nicht mehr skalierbar.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten für das Agenturmanagement erstellen, um die Projektdurchführung, Berichterstellung und Kundenkommunikation zu optimieren.

Sie erfahren, wie Sie KI-Agenten für Ihre Workflows entwerfen, einsetzen und skalieren können und wie Tools wie ClickUp AI-Agenten Ihnen dabei helfen können, alltägliche Agenturaufgaben in autonome, gut koordinierte Systeme zu verwandeln.

Was sind KI-Agenten für das Agenturmanagement?

KI-Agenten für das Agenturmanagement sind autonome digitale Teammitglieder, die Workflows überwachen, Kontexte interpretieren und Maßnahmen für die Projekte, Berichterstellung und Kundenaktivitäten Ihrer Agentur ergreifen.

Diese KI-Agenten nutzen natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen, um Anweisungen zu verstehen und aus dem Verhalten der Benutzer zu lernen. Das bedeutet, dass sie nicht nur auf Befehle warten. Sie beobachten die Arbeit, während sie ausgeführt wird, und greifen ein, wenn Maßnahmen erforderlich sind, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist.

In einer modernen Agentur können Sie KI-Agenten für die folgenden Aufgaben einsetzen:

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts und kennzeichnen Sie Lieferrisiken.

Wandeln Sie Client-Feedback in strukturierte Aufgaben um

Generieren Sie automatisch Kampagnen- oder Leistungsberichte.

Leiten Sie Anfragen an die richtigen Teams weiter

Erkennen Sie Verzögerungen, Engpässe oder Scope Creep frühzeitig

Warum Agenturen KI-Agenten einsetzen sollten

So kann Ihre Agentur von KI-Agenten profitieren:

Schnellere Reaktionszeiten : Autonome KI-Agenten können routinemäßige Abfragen von Clients beantworten, Statusaktualisierungen anhand von Live-Projektdaten bereitstellen, ausstehende Genehmigungen nachverfolgen und Clients bei Revisionen bestätigen – also alle Arten von Transaktionskommunikation, die nicht unbedingt menschliches Zutun erfordern.

Intelligentere Ressourcenzuweisung : KI-Agenten verteilen die Workload intelligent auf die Mitglieder des Teams und Projekte, basierend auf der individuellen Kapazität, den Fähigkeiten und der Bedeutung des Projekts. So wird eine zeitnahe Lieferung an den Client und eine optimale Ressourcenzuweisung sichergestellt.

Weniger Fehler: Verpasste Fristen, vergessene Übergaben und übersprungene Genehmigungen kommen viel zu häufig vor, wenn Mitglieder des Teams mehrere Clients gleichzeitig betreuen – Agenten Verpasste Fristen, vergessene Übergaben und übersprungene Genehmigungen kommen viel zu häufig vor, wenn Mitglieder des Teams mehrere Clients gleichzeitig betreuen – Agenten automatisieren Workflow-Prozesse wie Weiterleitung, Genehmigung und Statusaktualisierung und lassen keinen Raum für manuelle Ineffizienzen.

Schnelleres Onboarding: Agenten bringen Ihr Team schneller auf den neuesten Stand, indem sie wiederholende Onboarding-Aufgaben wie das Erstellen von Projekt-Strukturen, das Ausfüllen von Aufgaben-Vorlagen, das Einweisen neuer Clients und das Versenden von Aufnahmeunterlagen automatisieren.

Entlastet Ihre Mitarbeiter : Wenn Ihre Mitarbeiter nicht mit Koordinations- und Verwaltungsaufgaben beschäftigt sind, können sie sich auf die Ergebnisse und Aufgaben konzentrieren, die tatsächlich ihre strategische Expertise erfordern.

Fundierte Entscheidungsfindung : Agenten können Live-Daten zu Projekten, große Tabellenkalkulationen und die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens analysieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihnen helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Verbessertes Kundenerlebnis: Wenn Clients zeitnah Updates erhalten und nicht selbst nach dem Status fragen müssen, sind sie zufriedener und wechseln viel seltener zu einem anderen Anbieter.

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Faktoren wie Zeitmangel, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen auf Basis natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung zum Kinderspiel. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar benutzerdefinierte KI-Agenten in wenigen Minuten erstellen – ganz ohne Lernkurve. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte die Zeit für die Berichterstellung um 40 % mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie man KI-Agenten für das Agenturmanagement entwickelt

Lassen Sie uns nun verstehen, wie Sie Ihre eigenen KI-Agenten in einer Agentur erstellen und einsetzen können:

Schritt 1: Identifizieren Sie sich wiederholende Agentur-Workflows

Was möchten Sie mit KI-Agenten erreichen?

Möchten Sie die Reaktionszeiten für Clients verkürzen oder den Verwaltungsaufwand reduzieren? Oder möchten Sie, dass sich Ihr Team mehr auf strategische Arbeiten konzentriert?

Betrachten Sie Ihre alltäglichen Agentur-Workflows, die mit diesen Zielen verbunden sind. Dabei handelt es sich um Workflows, die:

Nehmen Sie den größten Teil der Zeit Ihres Teams in Anspruch, d. h. Berichterstellung zum Status, Nachverfolgung der Genehmigungen und Kundenkommunikation.

Häufig kommt es zu Verzögerungen aufgrund menschlicher Abhängigkeiten, z. B. ausstehende Genehmigungen, Übergaben

Befolgen Sie bei jedem Projekt das gleiche wiederholbare Muster, d. h. Onboarding-Checklisten, wöchentliche Berichte und Rechnungsnachverfolgung.

Erfordert keine strategischen Entscheidungen zur Ausführung, d. h. Dateneingaben, Aufgabenverteilung und Erinnerungen.

Dies sind Ihre besten Kandidaten für die Automatisierung. Priorisieren Sie Workflows, die mit minimalem Setup sofortige Ergebnisse liefern können.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Workflows zu identifizieren, die am meisten von der Automatisierung durch Agenten profitieren können. Da ClickUp Brain in einem konvergierten KI-Arbeitsbereich arbeitet, verfügt es über ein kontextuelles Verständnis Ihrer Workflows, Prozesse, Aufgaben, Fristen und Teamaktivitäten. BrainGPT listet Agentur-Workflows auf, die innerhalb des ClickUp-Workspaces nahtlos automatisiert werden können. ClickUp Brain versteht und speichert Workspace-Daten, um kontextbezogene Einblicke zu bieten.

Schritt 2: Erfassen Sie Ihren aktuellen Workflow

Dokumentieren Sie die Workflows, die KI-Agenten von Anfang bis Ende automatisieren sollen. Beziehen Sie die Stakeholder und Teammitglieder ein, die diese Prozesse täglich ausführen. Dadurch wird die Prozessabbildung genauer und Sie können Folgendes besser skizzieren:

Aufeinanderfolgende Aufgaben, aus denen sich der Prozess zusammensetzt

Wie das Projekt startet, der Arbeitsumfang und die Kriterien für die Markierung von abgeschlossenen Aufgaben

Wie Daten zwischen Schritten und verschiedenen Tools fließen

Rollen und Verantwortlichkeiten jedes beteiligten Teammitglieds

Ineffizienzen im bestehenden Prozess, d. h. Verzögerungen bei Übergaben, Kommunikationsstörungen

Wenn Clients größere Beschwerden oder Eskalationen haben

Sich wiederholende, einfache Aufgaben, die Zeit kosten, aber immer noch manuell erledigt werden

Denken Sie daran, dass Agenten nur so gut sind wie der Prozess, der hinter ihnen steht. Ohne diese Klarheit fügen Sie eine Ebene der Komplexität hinzu, die zu mehr Ineffizienzen und Störungen führen kann, als Sie ursprünglich hatten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um eine visuelle Karte Ihrer Agentur-Workflows zu erstellen. Sie können auch ClickUp Brain innerhalb von Whiteboards verwenden und Dokumente, Aufgaben, Links, Referenzen und Notizen einbetten, um einen einzigen verknüpften Raum für all Ihre Prozessüberlegungen zu schaffen. Mit Whiteboards können Sie: Markieren Sie Team-Mitglieder, um Erläuterungen oder Input zu bestimmten Schritten zu erhalten.

Verwenden Sie Freihandzeichnungen, um Schwachstellen zu markieren oder alternative Wege zu kennzeichnen, die Ihr Team vorschlägt.

Verwandeln Sie grobe Brainstorming-Ideen in umsetzbare Projekte, indem Sie die integrierte KI nutzen, die Ideen direkt in Aufgaben umwandelt.

Bewahren Sie alle Rückmeldungen von Stakeholdern, Workflow-Diagramme und Prozess-Notizen an einem Ort auf. Verwenden Sie eine der kostenlosen Vorlagen, um eine übersichtliche Roadmap Ihres Prozesses zu skizzieren. Ordnen Sie Ihre Automatisierungsprozesse in ClickUp Whiteboards zu.

Schritt 3: Definieren Sie die Rolle und Ziele des Agenten

Definieren Sie die genauen Aufgaben jedes Agenten, den Sie in Ihren Prozess integrieren möchten. Klar definierte Rollen ermöglichen es KI-Agenten, Entscheidungen innerhalb der autorisierten Grenzen zu treffen, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Einhaltung der Betriebsrichtlinien Ihrer Agentur sichergestellt wird.

Definieren Sie für jeden Agenten:

Definieren Was ist zu erledigen? Beispiel Rolle und Persönlichkeit des Agenten Erstellen Sie eine Persona, die definiert, wie der Agent kommuniziert, sich verhält und welche Rolle er hat. Agent für Kunden-Onboarding, Agent für Berichterstellung, Agent für Genehmigungs-Tracking Kernaufgaben Definieren Sie die spezifischen Aufgaben jedes Agenten. Der Agent für die Kundenaufnahme generiert Projektstrukturen, weist Aufgaben zu und sendet Aufnahmedokumente an neue Clients. Speicher-Parameter Definieren Sie, wie der Agent das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis nutzt. Kurzzeitgedächtnis für die aktuelle Kundeninteraktion Langzeitgedächtnis für historische Projektdaten, vergangene Kommunikationsmuster und zuvor gelöste Probleme des Clients Autonomiestufen Entscheiden Sie, ob der Agent vollständig unabhängig arbeitet oder für bestimmte Aktionen eine Genehmigung durch einen Menschen erfordert. Eskalieren Sie ungewöhnliche Anfragen der Clients an den Betreuer des Kontos. Sicherheitsvorkehrungen Definieren Sie Einschränkungen, um sicherzustellen, dass der Agent innerhalb ethischer und organisatorischer Grenzen agiert. Freigeben Sie niemals Kundendaten zwischen Konten oder versenden Sie keine externen Mitteilungen ohne Genehmigung. Metriken für den Erfolg Definieren Sie die Definition von Erfolg Onboarding innerhalb von 24 Stunden fertiggestellt, keine manuellen Nachfassaktionen erforderlich

🔔 Denken Sie daran: Sie benötigen mehrere spezialisierte Agenten, um einen KI-Agenten-Workflow wirklich zu automatisieren. Die Erwartung, dass ein einziger autonomer Agent Alles erledigt, führt zu chaotischen Ergebnissen.

Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung von Agenten mit engem Aufgabenbereich, die bestimmte Aufgaben außergewöhnlich gut ausführen. Diese Agenten arbeiten nacheinander zusammen, um einen gesamten Workflow nahtlos von Anfang bis Ende auszuführen.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie leiten eine wachsende Agentur für digitales Marketing, die mehrere Kundenkampagnen gleichzeitig verwaltet. Anstatt sich vollständig auf Projektmanager zu verlassen, die alles manuell koordinieren, setzen Sie drei spezialisierte KI-Agenten ein. Jeder Agent konzentriert sich auf ein klar definiertes operatives Ziel und führt Aufgaben innerhalb seines eigenen Zuständigkeitsbereichs aus:

Der Agent für die Kundenaufnahme: Wenn ein neuer Client unterschreibt, generiert dieser Agent die Struktur des Projekts, erstellt Listen mit Aufgaben auf der Grundlage des Servicepakets, weist Eigentümer zu und versendet automatisch Aufnahmeformulare und Kickoff-Dokumente.

Der Agent für die Berichterstellung: Dieser Agent überwacht Kampagnen-Dashboards, sammelt Leistungsdaten über verschiedene Plattformen hinweg und erstellt wöchentliche oder monatliche kundenfertige Zusammenfassungen mit Highlights des Fortschritts, Risiken und nächsten Schritten.

Der Feedback- und Genehmigungsagent: Immer wenn ein Client Kommentare in E-Mails, Chats oder Projekt-Threads hinterlässt, erfasst dieser Agent das Feedback, wandelt es in strukturierte Aufgaben um, weist sie den richtigen Teammitgliedern zu und führt die Nachverfolgung des Genehmigungsstatus bis zum Abschluss durch.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp bietet Super-Agenten, die für die außergewöhnlich gute Ausführung spezifischer Funktionen entwickelt wurden. Für das Projektmanagement in Agenturen stehen Ihnen Agenten wie Projektmanager, StandUp-Manager, Status-Berichterstatter und Prioritätenmanager zur Verfügung, die jeweils eine bestimmte Funktion innerhalb desselben Workflows übernehmen. Die Rolle und der Umfang jedes Agenten sind klar definiert. Ein StandUp Manager sammelt und gibt lediglich Team-Updates frei. Er befasst sich nicht mit Prioritäten oder Hindernissen. Das ist die Aufgabe des Priorities Managers. Diese Trennung sorgt dafür, dass das System übersichtlich und zuverlässig bleibt. Erstellen und passen Sie diese Agenten ganz nach den Anforderungen Ihrer Agentur an. Beschreiben Sie einfach, was der Agent zu erledigen hat, und ClickUp erstellt ihn benutzerdefiniert. Richten Sie KI-gestützte Teamkollegen ein, die adaptive, mehrstufige Workflows mit vollständigem Kontext mithilfe von ClickUp Super Agents bearbeiten.

Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, schauen Sie sich dieses Video darüber an, wie ClickUp Super Agents einsetzt 👇

Schritt 4: Wählen Sie Ihre Datenquellen aus

Sie benötigen hochwertige und relevante Daten, damit ein Agent denken, handeln und genaue Ergebnisse liefern kann. Für eine Agentur bedeutet dies in der Regel, dass folgende Verbindungen hergestellt werden müssen:

CRM für Client-Daten, Kommunikationsverlauf und Status des Kontos

Projektmanagement-Tool für Daten zu Aufgaben und Fristen

E-Mail- und Messaging-Tools für den Kommunikationskontext

Tabellenkalkulationen oder tools für die Berichterstellung und Abrechnung von Leistungsdaten

Interne Dokumente oder Google Docs für Prozessrichtlinien und Vorlagen

Identifizieren Sie die Datenquellen, die Ihr Agent benötigt, um seine vorgesehene Aufgabe auszuführen, und erstellen Sie Verbindungen zwischen den Datenquellen, um einen nahtlosen Datenflow zwischen den Systemen zu ermöglichen.

📌 Beispiel: Wenn ein Agent für die Kundenaufnahme die gesamte Aufnahmeprozedur abschließen muss, benötigt er Zugriff auf Ihr CRM (Kundendaten), Ihr Projektmanagement-Tool (Erstellung von Aufgabenstrukturen) und Ihre E-Mail (Versand von Aufnahmedokumenten) in einer automatisierten Abfolge.

Bemühen Sie sich außerdem bewusst um den Aufwand, Ihre Daten diesen grundlegenden Prüfungen zu unterziehen. Schließlich sind KI-Agenten nur so leistungsfähig wie die Daten, mit denen sie gefüttert werden:

Bereinigen und strukturieren Sie Ihre Daten: Entfernen Sie Inkonsistenzen, Fehler, Duplikate und Verzerrungen, um sicherzustellen, dass das zugrunde liegende neuronale Netzwerk des Agenten aus relevanten, hochwertigen Daten lernt.

Beschreiben Sie Ihre Daten: Beschreiben Sie Daten, damit der Agent den Kontext und die Absicht versteht, d. h. den Arbeitsumfang und die zu erbringenden Leistungen für den Client.

Implementieren Sie RAG (Retrieval-Augmented Generation): Ermöglichen Sie Ihrem Agenten, präzise und aktuelle Informationen in Echtzeit aus Ihrer Wissensdatenbank abzurufen, ohne ihn jedes Mal neu trainieren zu müssen.

Berechtigungen festlegen: Definieren Sie den Zugriff auf das Wissenszentrum und die Datenquellen, d. h. ein Briefing-Agent benötigt keine Berechtigung für Abrechnungsdaten.

Erstellen Sie außerdem mit ClickUp Docs eine zentralisierte Wissensdatenbank, die alles enthält, was der Agent für seine Arbeit benötigt. Betrachten Sie diese Datenbank als das Gehirn des Agenten. Sie sollte Ihre Standardarbeitsanweisungen, Vorlagen für die Kommunikation mit den Clients, Richtlinien für Projekte, Verlaufsdaten und domänenspezifische Regeln enthalten, die Ihre Agentur befolgt.

Speichern Sie alle Ihre Dokumente auf einer Plattform, um mit ClickUp Docs schnellere und effizientere Ergebnisse zu erzielen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp für Kreativagenturen bietet einen zentralen Arbeitsbereich, in dem Sie alle Ihre Projektdaten, Kundenkommunikation, Teamaktivitäten, Rückmeldungen und Fortschritte an einem Ort erfassen, verwalten und speichern können. Zentralisieren Sie Ihre Agenturabläufe mit ClickUp Creative Agencies. Mit ClickUp können Sie Kundendaten mit über 20 benutzerdefinierten Feldern erfassen und den Fortschritt des Projekts mit anpassbaren Widgets für Rechnungen, Erinnerungen an Zahlungen, Sonderwünsche und mehr visualisieren. Sie können auch Ideen, Protokolle von Meetings und SOPs in ClickUp Docs mit Echtzeit-Zugriff für die Zusammenarbeit notieren und externe Stakeholder wie Clients einladen, direkt Beiträge zu leisten. ClickUp Super Agents erfassen Daten aus Ihrem Live-ClickUp-Workspace und befreien Sie so von dem Risiko, dass inkonsistente oder veraltete Daten die Entscheidungen der Agenten beeinflussen. Da alle Ihre Daten in ClickUp zentralisiert sind, können Super Agents: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Projekte, ohne dass jemand manuell die Berichterstellung durchführt.

Lösen Sie Workflows automatisch aus, wenn sich Status von Aufgaben, Fristen oder Prioritäten ändern.

Automatische Aktualisierung des Status aller Projekte im Laufe der Arbeit

Markieren Sie Risiken, Verzögerungen oder Konflikte der Kapazität, bevor sie sich auf die Lieferung auswirken.

Leiten Sie Client-Feedback, Genehmigungen und Anfragen sofort an das richtige Mitglied des Teams weiter.

Schritt 5: Entwerfen Sie Eingabeaufforderungen und Aktionen

Ihre Eingabeaufforderungen geben der Argumentation eines Agenten Form. Sie verdeutlichen die Rolle des Agenten, seinen Argumentationsprozess, die von ihm erwarteten Maßnahmen und das Format seiner Ergebnisse.

Verwenden Sie Markdown- oder XML-Tags, um Ihre Systemaufforderung übersichtlich zu organisieren:

#Rolle: Definieren Sie, wer der Agent ist.

#Ziel: Definieren Sie, was erreicht werden muss.

#Einschränkungen: Legen Sie Beschränkungen fest, um Halluzinationen oder unbefugte Aktionen zu verhindern, d. h. berichten Sie nur über Aufgaben, die als fertiggestellt markiert sind, und geben Sie niemals interne Teamnotizen an Clients weiter.

#Ausgabeformat: Geben Sie das erforderliche Format an, um vorhersehbare, strukturierte Antworten zu gewährleisten, d. h. ein JSON-Schema oder eine feste E-Mail-Vorlage, die der Agent ausfüllt.

#Beispiele: Stellen Sie Beispiel-Eingaben und erwartete Ausgaben bereit, um das Verhalten des Agenten zu steuern, damit er genau weiß, was gut ist.

#Denkprozess: Definieren Sie die Denksequenz, der der Agent vor dem Handeln folgt, d. h. Status der Aufgaben überprüfen, Abschlusskriterien überprüfen, Zusammenfassung entwerfen, Ausnahmen markieren und dann senden.

So sieht eine gut strukturierte Eingabeaufforderung für einen Agenten zur Berichterstellung zum Status einer Agentur aus: #Rolle: Sie sind ein Agent für die Berichterstellung zum Status der Clients für eine Agentur für digitales Marketing. Ziel: Sammeln Sie jeden Freitag alle Aufgaben, die als fertiggestellt markiert sind, und fassen Sie den Fortschritt im Vergleich zur Zeitleiste des Projekts zusammen. Erstellen Sie einen Statusbericht für den Kunden. Einschränkungen: Beziehen Sie nur Aufgaben ein, die als fertiggestellt markiert sind. Beziehen Sie sich nicht auf interne Teamdiskussionen, intern gemeldete Hindernisse oder Budgetdetails. Senden Sie den Bericht nicht ohne die Genehmigung des Kundenbetreuers. #Ausgabeformat: Verfassen Sie den Status-Update als kurze E-Mail. Fügen Sie Folgendes hinzu: in dieser Woche aktualisierte Projekte, Prozentsatz der abgeschlossenen Meilensteine und Prioritäten für die nächste Woche. #Entscheidungsschleife: Überprüfen Sie den Status der Aufgaben aller aktiven Projekte, identifizieren Sie fertiggestellte Aufgaben, vergleichen Sie diese mit den Meilensteinen der Projekte, verfassen Sie eine Zusammenfassung, markieren Sie unvollständige Aufgaben zur Überprüfung durch den Kundenbetreuer und stellen Sie sie dann in die Warteschlange zum Versenden.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Brain können Sie Super-Agenten erstellen, die Ihren gesamten Workflow mithilfe von natürlichen Sprachbefehlen ausführen. Beschreiben Sie einfach den gewünschten Agenten, und BrainGPT generiert ihn. Superagenten mit ClickUp Brain erstellen Entwickeln Sie einen KI-Agenten jedoch nicht isoliert. Verwenden Sie ClickUp Docs, um zunächst Ihre Agentenanweisungen zu entwerfen und zu verfeinern. Hier können Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Lücken zu identifizieren, Änderungen vorzuschlagen und sich auf Einschränkungen zu einigen. Anschließend können Sie diese finalisierten Anweisungen an Brain weiterleiten, um den Agenten zu erstellen.

Schritt 6: Trainieren und testen Sie den KI-Agenten

Verfolgen Sie bei der Integration von KI-Agenten in Ihren Workflow stets einen „Crawl-Walk-Run“-Ansatz:

Crawl: Beginnen Sie mit einem Einzweck-Agenten für eine Aufgabe mit hohem Volumen und geringem Risiko, z. B. das Versenden wöchentlicher Status-Update-E-Mails oder das Markieren überfälliger Aufgaben in Client-Konten.

Walk: Führen Sie die Koordination zwischen zwei Agenten in einem verwandten Workflow ein, d. h. lassen Sie einen Agenten für die Nachverfolgung von Genehmigungen bestätigte Genehmigungen an einen Agenten für die Verteilung von Aufgaben weiterleiten.

Ausführen: Setzen Sie ein vollständig orchestriertes Agentensystem ein, das einen End-to-End-Prozess abwickelt, d. h. einen neuen Client-Auftrag von der Aufnahme bis zu einem vollständig strukturierten Projekt mit zugewiesenen Team-Mitgliedern.

Beobachten Sie, wo der Agent wie vorgesehen funktioniert, bei welchen Aufgaben er eine Hilfestellung benötigt, bei welchen Auslösern für Eskalationen, bei welchen Abschlussquoten und in welchen Fällen es zu einem vollständigen Ausfall kommt.

Verwenden Sie dies als Grundlage für die Überwachung der Agentenleistung 👇

Zu testender Parameter Pass Fehlschlag Ausgabegenauigkeit Der Agent generiert korrekte Ergebnisse aus Live-Projekten. Der Agent füllt fehlende Daten mit Annahmen auf, anstatt sie zu kennzeichnen. Einhaltung von Einschränkungen Der Agent gibt niemals interne Notizen in kundenorientierten Ausgaben frei. Agent ruft aufgrund einer Lücke in der Beschreibung Daten aus einem anderen Konto ab. Routing-Logik Der Agent leitet mehrdeutige Anfragen der Clients sofort an den Betreuer für Konten weiter. Der Agent versucht, eine Anfrage, die außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegt, selbstständig zu lösen. Format-Konsistenz Die Ausgabe entspricht jedes Mal der definierten Vorlage. Der Agent überspringt erforderliche Felder, wenn Quelldaten teilweise nicht verfügbar sind. Fehlerbehandlung Der Agent protokolliert den Fehler und benachrichtigt die zuständige Person. Der Agent schlägt stillschweigend fehl und die Aufgabe wird fälschlicherweise als fertiggestellt markiert.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp-Dashboards lässt sich die Leistung von Agenten über Client-Konten hinweg leichter visualisieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Widgets, die wichtige Metriken anzeigen und aufzeigen, wo Agenten hinter den Erwartungen zurückbleiben. Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Agenten mithilfe der ClickUp-Dashboards. Fügen Sie diese KI-Karten und Widgets hinzu, um die Ergebnisse der Automatisierung in Echtzeit zu verfolgen: Balkendiagramme und Kreisdiagramme: Visualisieren Sie die Anzahl der Aufgaben nach Status, um zu sehen, ob die Agenten die Arbeit erfolgreich durch die Pipeline bewegen.

Berechnungskarten: Messen Sie KPIs wie die Gesamtzeit, die in einem Status verbracht wurde, um zu beurteilen, ob Agenten tatsächlich Verzögerungen reduzieren.

KI-Brain: Stellen Sie Fragen wie „Welche Client-Aufgaben sind am längsten in der Überprüfung hängen geblieben?“ und erhalten Sie sofort Antworten, ohne Daten manuell filtern zu müssen.

KI-StandUp: Fassen Sie die Workflow-Aktivitäten eines ausgewählten Zeitraums zusammen, um schnell zu überprüfen, was funktioniert und was nicht.

Schritt 7: Einsatz in verschiedenen Teams

Nachdem der Agent die Tests bestanden hat, skalieren Sie ihn über Teams, Abteilungen und Kundenkonten hinweg. Informieren Sie Ihre Clients über die Verwendung des Agenten:

Klären Sie, wie ihre Daten verwendet und gespeichert werden und wer Zugriff darauf hat.

Geben Sie ihnen einen klaren Eskalationspfad, um bei Bedarf einen Menschen zu erreichen.

Lassen Sie sie wissen, welche Interaktionen von einem Agenten und welche von einem Menschen bearbeitet werden.

Stellen Sie intern sicher, dass Ihr Team die Rolle jedes Agenten versteht und weiß, wo es eingreifen muss. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, das Verhalten der Agenten zu korrigieren und Probleme bei Bedarf an die Vorgesetzten weiterzuleiten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit den Berechtigung- und Freigabe-Einstellungen von ClickUp können Sie genau steuern, was jedes Teammitglied und jeder Client im Workspace sehen kann. Wenn Sie Agenten über Teams und Kundenkonten hinweg skalieren, können Sie: Laden Sie Clients als Gäste ein, die kontrollierte Sichtbarkeit auf ihre eigenen Projektdaten haben.

Verwenden Sie Einstellungen für Benachrichtigungen, um Clients auf dem Laufenden zu halten.

Richten Sie kundenorientierte Dashboards ein, die nur für sie relevante Metriken anzeigen.

Die besten Anwendungsfälle für KI-Agenten im Agenturmanagement

Einige Möglichkeiten, Agenten in Ihre Agentur-Workflows zu integrieren 👇

Wöchentlicher Status-Agent

Der wöchentliche Status-Agent ist dafür verantwortlich, jede Woche automatisch Status-Updates für Projekte zusammenzustellen und an Clients zu senden.

Beispiel: Ruft abgeschlossene Aufgaben, erreichte Meilensteine und anstehende Termine aus Ihrem Projektmanagement-Tool ab.

Füllt eine vorab genehmigte Statusberichtvorlage mit Live-Projektdaten

Sendet den Bericht zu einem festgelegten Zeitpunkt an den entsprechenden Client, ohne dass jemand aus Ihrem Team ihn erstellen muss.

Markieren Sie Projekte, deren Fortschritt hinter dem Zeitplan zurückliegt, und leiten Sie sie an den Kundenbetreuer weiter, bevor der Bericht veröffentlicht wird.

Agent für die Kunden-Onboarding

In diesem Anwendungsfall für KI-Agenten ist der Agent dafür verantwortlich, die gesamte Onboarding-Sequenz mit minimalem Aufwand durchzuführen.

Beispiel: Generiert eine Struktur des Projekts und füllt Vorlagen für Aufgaben basierend auf dem Arbeitsumfang aus.

Weist Mitglieder des Teams basierend auf der aktuellen Kapazität und den Projektanforderungen zu.

Sendet dem Client automatisch eine Willkommens-E-Mail, ein Aufnahmeformular und eine Projekt-Zeitleiste.

Eskaliert zum Konto-Betreuer, wenn die Antwort des Clients fehlende Informationen oder Anfragen außerhalb des Umfangs enthält.

Berichtsagent für die Berichterstellung

Der Berichtsagent ist für die Berichterstellung und Bereitstellung von Leistungsberichten für aktive Client-Kampagnen verantwortlich.

Beispiel: Ruft Kampagnendaten aus verbundenen Marketing-Tools und Dashboards ab

Sendet den Bericht zu einem festgelegten Zeitpunkt ohne manuelles Eingreifen an den Client.

Kennzeichnet Kampagnen mit unterdurchschnittlicher Leistung und leitet sie zur Überprüfung an den Strategen weiter.

Genehmigungs-Tracker

Der Genehmigungs-Tracker ist für die Überwachung ausstehender Genehmigungen in allen aktiven Projekten und die automatische Nachverfolgung zuständig.

Beispiel: Die Nachverfolgung erfolgt für jede Aufgabe oder jedes Ergebnis, das auf die Genehmigung durch den Client oder intern wartet.

Versendet automatische Erinnerungen an die relevanten Stakeholder, wenn eine Genehmigung überfällig ist.

Aktualisiert den Status der Aufgabe, sobald die Genehmigung bestätigt wurde, und benachrichtigt das zugewiesene Team-Mitglied.

Eskaliert an den Verantwortlichen für das Konto, wenn eine Genehmigung über einen festgelegten Schwellenwert hinaus aussteht.

Kreativer Agent

Der Kreativagent ist dafür verantwortlich, den kreativen Prozess zu unterstützen, indem er erste Entwürfe, Moodboards, Referenzen und kreative Anweisungen auf der Grundlage des Briefings des Clients erstellt.

Beispiel: Entnehmen Sie Ziele, Tonfall und Anforderungen an die Ergebnisse aus dem genehmigten Client-Briefing.

Erstellt einen ersten Entwurf für die kreative Ausrichtung oder Textvarianten, die das Team weiter verfeinern kann.

Weist auf kreative Lücken hin, wenn die Vorgaben nicht detailliert genug sind, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Leitet den Entwurf zur Überprüfung an den zuständigen Kreativleiter weiter, bevor etwas an den Client geht.

Agent für Kampagnenleistung

Der Kampagnenleistungsagent ist dafür verantwortlich, die Live-Kampagnen-Metriken zu überwachen und das Team zu benachrichtigen, wenn sich die Leistung ändert.

Beispiel: Verfolgt wichtige Metriken für aktive Kampagnen in Echtzeit.

Benachrichtigt den Strategen, wenn eine Kampagne unter festgelegte Leistungsschwellenwerte fällt.

Ruft Verlaufsdaten ab, um die aktuelle Leistung im Vergleich zu früheren Kampagnen zu kontextualisieren.

Erstellt eine Zusammenfassung von Empfehlungen auf der Grundlage von Leistungstrends, die der Verantwortliche für das Konto überprüfen kann.

Abrechnungsagent

Der Abrechnungsagent ist für die Automatisierung der Rechnungserstellung, Nachverfolgung der Zahlungen und Abrechnungsabstimmung für alle aktiven Konten verantwortlich.

Beispiel: Extrahiert Preisbedingungen und Lieferumfang aus unterzeichneten Angeboten oder E-Mail-Threads.

Benachrichtigt Vertriebsteams und dient als Auslöser für die Rechnungserstellung, sobald ein Geschäft im CRM als geschlossen und gewonnen markiert wird.

Verfolgt den Status der Zahlungen aller aktiven Client-Konten und kümmert sich um überfällige Rechnungen.

Eskaliert zum Konto-Betreuer, wenn eine Rechnungsstreitigkeit oder Preisabweichung gemeldet wird.

Häufige Fehler beim Erstellen von KI-Agenten

Hier sind einige Fehler, die Sie beim Erstellen von KI-Agenten für Ihre Agentur vermeiden sollten:

❌ Fehler ✅ Was Sie stattdessen zu erledigen haben Automatisierung eines Prozesses, den Sie nicht vollständig verstehen Stellen Sie den Workflow visuell oder mithilfe eines Flussdiagramms dar und notieren Sie dabei den Datenfluss, Verantwortlichkeiten, Ineffizienzen und Aufgaben, die von einer Automatisierung profitieren können. Identifizieren Sie, wo noch manuelle Eingriffe erforderlich sind. Aufbau auf einer schwachen Wissensbasis Entfernen Sie Duplikate, beheben Sie Inkonsistenzen und geben Sie den Daten eine korrekte Beschreibung, damit der Agent über zuverlässige Informationen verfügt, auf denen er seine Schlussfolgerungen aufbauen kann, und Halluzinationen vermeidet. Von einem Agenten Alles zu erledigen Schränken Sie den Anwendungsbereich jedes Agenten auf ein Minimum ein. Ein genau definierter Agent, der eine Aufgabe außergewöhnlich gut ausführt, wird immer einen überladenen Agenten übertreffen, der mehrere Aufgabenbereiche abdeckt. Kein Feedback- oder Korrekturmechanismus Sammeln Sie regelmäßig Feedback von Mitgliedern des Teams und Clients, die die Ergebnisse des Agenten aus erster Hand erleben. Das Team nicht in den Designprozess einbeziehen Beziehen Sie Ihre Team-Mitglieder in den Prozess der Agentenentwicklung mit ein. Führen Sie eine Arbeitssitzung durch, in der sie Ihnen ihre täglichen Workflows und Aufgaben vorstellen, bei denen sie regelmäßig nicht weiterkommen. Sicherheit und Governance außer Acht lassen Legen Sie klare Richtlinien fest, die definieren, worauf jeder Agent zugreifen kann, wie Client-Daten behandelt werden und welche Aktionen vor der Ausführung eine ausdrückliche Genehmigung durch einen Menschen erfordern.

👀 Wussten Sie schon? Der erste KI-Agent, Shakey, wurde in den 1960er Jahren entwickelt. Er konnte seine Umgebung wahrnehmen und Schlussfolgerungen daraus ziehen. Shakey konnte Aufgaben ausführen, die Planung, Wegfindung und das Umordnen einfacher Objekte erforderten. Das Magazin Life bezeichnete ihn 1970 als „erste elektronische Person”. via Sri

Einschränkungen aktueller KI-Agenten

Aktuelle KI-Agenten zeichnen sich durch ihre Fähigkeiten bei engen, strukturierten Aufgaben aus. Die tatsächlichen Workflows in Agenturen sind jedoch alles andere als komplex und dynamisch. Hier können KI-Agenten an ihre Grenzen stoßen:

Schwierigkeiten mit mehrdeutigen oder vagen Eingaben: Agenten können Absichten nicht wie Menschen ableiten, wenn ein Briefing keine klaren Ziele enthält – sie neigen dazu, ihre eigenen Interpretationen oder Annahmen auf der Grundlage anderer Client-Daten zu treffen.

Nicht deterministisches Verhalten: Dieselbe Eingabe führt nicht immer zu derselben Ausgabe, d. h. zwei identische Genehmigungsanfragen können unterschiedlich weitergeleitet werden – wodurch Agenten für Workflows, bei denen die Konsistenz der Client-Lieferungen unverzichtbar ist, unzuverlässig werden.

Halluzinationen bleiben ein echtes Risiko: Bei der Arbeit mit unvollständigen Daten oder Informationen außerhalb ihres Wissensbereichs liefern Agenten mit solcher Überzeugung falsche Ergebnisse, dass es schwierig ist, diese zu erkennen.

Schwaches Langzeitgedächtnis: Trotz Fortschritten bei Kontextfenstern haben Agenten Schwierigkeiten, den Kontext bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben wie der Verwaltung einer lang andauernden Client-Kampagne mit sich ständig ändernden Anforderungen beizubehalten.

Mangel an gesundem Menschenverstand: Oft fehlt es ihnen an grundlegendem gesunden Menschenverstand, sodass sie technisch korrekte, aber logisch fehlerhafte oder unpraktische Lösungen produzieren.

Hohe Latenz und Kosten: Der Einsatz mehrerer Agenten in komplexen Workflows erhöht sowohl die Reaktionszeit als auch die Betriebskosten, was die Effizienzgewinne zunichte machen kann, wenn dies nicht sorgfältig verwaltet wird.

Ethische und aufsichtsrechtliche Lücken: Agenten verstehen von Natur aus keine Vertraulichkeitsgrenzen, Interessenkonflikte oder wann eine Entscheidung so weitreichende Konsequenzen hat, dass eine Überprüfung durch Menschen erforderlich ist.

👀 Wussten Sie schon? Deloitte zahlte einen Teilbetrag von 290.000 US-Dollar für einen Regierungsbericht zurück, nachdem /AI-Halluzinationen gefälschte akademische Referenzen und ein gefälschtes Zitat eines Bundesgerichts hervorgebracht hatten. Unkontrollierte /AI verursacht nicht nur Nacharbeit, sondern kann auch zu rechtlichen Haftungsansprüchen und Reputationsschäden führen, die die Kosten des ursprünglichen Fehlers bei weitem übersteigen.

Sie können Agenten von Grund auf neu programmieren, Low-Code-Plattformen für die Automatisierung verwenden oder mit Tools arbeiten, mit denen Sie Agenten in menschlicher Sprache erstellen können.

Wenn Sie KI-Agenten schnell erstellen und einsetzen möchten, sind die folgenden drei tools eine Überlegung wert:

ClickUp

ClickUp ist ein konvergierter KI-Workspace, mit dem Agenturen Client-Projekte, interne Arbeit, Kommunikation und Wissen an einem Ort verwalten können.

Das Beste daran ist ClickUp Brain, der kontextbezogene KI-Assistent der Plattform. Er versteht Ihre Arbeit und Ihre Kundeninteraktionen und erspart Ihnen das ständige Umschalten zwischen Tools und Tabellenkalkulationen, um Informationen aus Ihren Workflows zusammenzufügen.

So erleichtert es Ihnen das Leben 🦸

Verbinden Sie Ihren gesamten Workspace

ClickUp AI Enterprise Search greift auf Ihr gesamtes Workspace-Wissen zu und liefert Ihnen auf Abruf relevante Antworten, Erkenntnisse und Maßnahmen.

Fragen Sie die ClickUp AI Enterprise Search, um Informationen zum Workspace anzuzeigen.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu allen Themen rund um Ihre Agentur, Zeitleisten für Clients, Status von Aufgaben, Projektdokumente oder Teamaktivitäten. Das Tool führt eine umfassende Suche in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und verbundenen externen Apps wie Google Drive und OneDrive durch und liefert Ihnen den richtigen Kontext, ohne dass Sie danach suchen müssen.

Zugriff auf mehrere KI-Modelle

ClickUp BrainGPT bietet außerdem Zugriff auf mehrere externe KI-Modelle innerhalb derselben Benutzeroberfläche. Sie müssen nicht zwischen Tools wechseln oder separate Abonnements verwalten, um mit verschiedenen Modell-Outputs zu experimentieren.

📌 Beispiel: ChatGPT für die tägliche Ausführung von Aufgaben. Claude für Langzeitanalysen und Synthesen. Gemini für informationsintensive und querverweisende Aufgaben.

Automatisierungen halten die Workflows in Agenturen am Laufen, ohne dass manuelle Nachverfolgungen erforderlich sind.

Bevor vollständige KI-Agenten eingesetzt werden können, benötigen Agenturen strukturierte Workflows. ClickUp Automatisierungen übernehmen vorhersehbare Übergaben, Statusänderungen und sich wiederholende Koordinationsaufgaben, die bei manueller Verwaltung die Lieferung verlangsamen.

Legen Sie Regeln fest, die bei Fortschritten in der Arbeit automatisch Aktionen auslösen, indem Sie ClickUp Automatisierungen verwenden.

Dadurch entsteht eine zuverlässige operative Grundlage, auf der KI-Agenten später aufbauen können.

📌 Beispiel: Ein Design-Ergebnis wechselt von „In Bearbeitung“ zu „Kundenprüfung“. Eine ClickUp-Automatisierung kann sofort den Kundenbetreuer zuweisen, das Kundenfeedback-Formular als Anhang anhängen, den Prüfungskanal benachrichtigen und eine Folgeerinnerung einrichten, wenn innerhalb von 48 Stunden kein Feedback eingeht. Niemand muss sich an den nächsten Schritt erinnern. Der Workflow schreitet von selbst voran.

Halten Sie den Arbeitsfluss durch Übergaben und Überprüfungen aufrecht

Übergaben nehmen in Agentur-Workflows die meiste Zeit in Anspruch. Manchmal bleibt ein Ergebnis tagelang unzugewiesen, ein Prüfer wird nicht benachrichtigt oder der Kontext geht zwischen Status-Änderungen verloren.

ClickUp Super Agents reagieren automatisch auf diese Übergänge.

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents.

So sieht das Beispiel für einen KI-Agenten aus:

Wenn eine Aufgabe den Status „Zur Überprüfung bereit“ erhält, weist ein Agent anhand vordefinierter Regeln der Eigentümerschaft den richtigen Prüfer zu.

Es ruft eine ÜberprüfungsCheckliste aus den Standards Ihres Teams ab und fügt sie als Anhang hinzu.

Es benachrichtigt den entsprechenden Kanal, sodass der Prüfer sofort informiert wird.

Wenn die Aufgabe länger als ein festgelegter Schwellenwert in der Überprüfung verbleibt, markiert der Agent sie, bevor sie sich auf die Zeitleiste auswirkt.

Wichtigste Features von ClickUp

KI-Autor für die Arbeit: Verfasst Berichte, E-Mails, Dokumentationen und Beschreibungen von Aufgaben basierend auf Ihrem Workspace-Kontext, ohne dass umfangreiche Eingaben erforderlich sind.

Konvergierter KI-Workspace: Verbindet Aufgaben, Status, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten und bietet Agenten vollständige Sichtbarkeit und Zugriff auf Ihr gesamtes Agentursystem.

Agenten-Builder ohne Programmieraufwand: Erstellen und implementieren Sie Agenten ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, indem Sie Anweisungen in natürlicher Sprache verwenden.

ClickUp-Integrationen: Bietet eine Verbindung zu über 1000 Tools, um Daten aus Ihrem bestehenden Stack in einen Workspace zu ziehen.

Super-Agent-Katalog: Vorgefertigte Eingabeaufforderungen zum Benutzen von benutzerdefinierten Agenten für Projektmanagement, Aufgabenverwaltung, persönliche und geschäftliche Produktivität, Terminplanung, Intelligence, Berichterstellung und sogar zum Schreiben.

Einschränkungen von ClickUp

Umfangreiche Funktionen und Features können für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertung und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hören Sie es von einem Benutzer, der seine positiven Erfahrungen auf G2 freigibt:

Die Flexibilität von ClickUp ist für uns der größte Vorteil. Wir haben den gesamten Workspace an unsere Geschäftsworkflows angepasst, anstatt unsere Prozesse an das Tool anzupassen. Wir nutzen es in den Bereichen Kundenerfolg, Wachstum, Betrieb, Compliance, Finanzen und Technik, und da alles an einem Ort ist, haben wir eine starke Struktur und Sichtbarkeit erreicht. Benutzerdefinierte Status, Felder, Automatisierungen und Dashboards helfen uns dabei, Onboarding, Compliance, Integrationen und interne Nachverfolgung reibungslos durchzuführen, wobei wir weitaus weniger von E-Mails und Nachfassaktionen abhängig sind.

Die Flexibilität von ClickUp ist für uns der größte Vorteil. Wir haben den gesamten Workspace an unsere Geschäftsabläufe angepasst, anstatt unsere Prozesse an das Tool anzupassen. Wir nutzen es in den Bereichen Kundenerfolg, Wachstum, Betrieb, Compliance, Finanzen und Technik, und da alles an einem Ort ist, haben wir eine starke Struktur und Sichtbarkeit erreicht. Benutzerdefinierte Status, Felder, Automatisierungen und Dashboards helfen uns dabei, Onboarding, Compliance, Integrationen und interne Nachverfolgung reibungslos durchzuführen, wobei wir weitaus weniger von E-Mails und Nachfassaktionen abhängig sind.

Kundenbericht: ClickUp X Bell Direct 😓 Das Problem: „Arbeit über Arbeit” blockierte die tatsächliche Produktivität Das Betriebsteam von Bell Direct war überlastet. Jeden Tag bearbeiteten sie mehr als 800 Clients-E-Mails, die alle manuell gelesen, sortiert, kategorisiert und an die richtige Person weitergeleitet werden mussten. Diese Situation beeinträchtigte die Effizienz, Sichtbarkeit und Servicequalität des Teams, obwohl das Unternehmen für seine Clients hervorragende Ergebnisse erzielte. ✅ Die Lösung: Ein einheitlicher Workspace + KI-Agenten, die wie Teamkollegen arbeiten Anstatt ein weiteres, nicht vernetztes Tool hinzuzufügen, entschied sich Bell Direct für ClickUp als zentrale Command-Center-Anwendung. Das Unternehmen konsolidierte alles, von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Prozessen und Wissen, in einem Workspace, in dem die KI über den vollständigen Kontext verfügte. Anstatt sich auf generische Bots oder Vorlagen zu verlassen, setzte das Unternehmen einen Super-Agenten ein, den es „Delegator“ nannte. Dabei handelt es sich um einen autonomen Teamkollegen, der darauf trainiert ist, eingehende Arbeiten zu sortieren: Es liest jede E-Mail, die im gemeinsamen Posteingang eingeht.

Es klassifiziert Dringlichkeit, Clients und Themen mithilfe von KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern.

Es priorisiert jede Aufgabe und leitet sie in Echtzeit an die richtige Person weiter. All dies wird ohne manuelle Eingriffe durch menschliche Bediener erledigt. 😄 Die Auswirkungen: Messbare operative Gewinne 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz, was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt werden kann.

Kapazitäten im Umfang von zwei Vollzeitmitarbeitern werden freigesetzt und stehen nun für hochwertige strategische Aufgaben zur Verfügung.

Über 800 E-Mails von Clients pro Tag werden in Echtzeit sortiert Der Super Agent leitet Arbeiten nun so weiter, wie es ein Mensch tun würde, jedoch mit der Geschwindigkeit und dem Umfang einer Maschine.

Erstellen

via Make

Make ist eine visuelle Plattform für die Automatisierung, die für Teams entwickelt wurde, die Verzweigungslogik, komplexe Datentransformationen und mehrstufige Workflows benötigen. Im Gegensatz zu linearen Buildern können Sie mit diesem Tool den gesamten Workflow auf einen Blick auf einer Leinwand sehen, wodurch es einfacher wird, zu verstehen, wie Daten zwischen Systemen übertragen werden, wenn Workflows komplexer werden.

Kürzlich wurde auch Make AI Agents eingeführt, mit dem Teams agentenbasierte Automatisierung direkt in ihre Szenarien einbetten können. Damit ist es eine solide Option für Agenturen, die über die grundlegende Automatisierung hinausgehen möchten.

Wichtige Features

Verwenden Sie den visuellen Canvas-Builder mit Routern, Iteratoren und Aggregatoren, mit denen Sie Daten in mehrere Pfade aufteilen und Ergebnisse aus parallelen Vorgängen kombinieren können.

Nutzen Sie integrierte Datenumwandlungsfunktionen zum Umformatieren von Datumsangaben, Parsen von JSON und Bearbeiten von Text, ohne externe Tools zu benötigen.

Verbinden Sie jede REST-API mit dem HTTP-Modul, wenn keine vorgefertigten Integrationen verfügbar sind, über die mehr als 3.000 nativen Konnektoren hinaus.

Überwachen Sie alle Szenarien, Status der Ausführung, Fehlerraten und Guthaben über alle Client-Konten hinweg auf einen Blick auf dem Make Grid-Dashboard.

Erhalten Sie native KI-Agenten-Support, um agentenbasierte Schritte direkt in bestehende Workflows einzubetten.

Limit festlegen

Die canvasbasierte Benutzeroberfläche hat für nicht-technische Benutzer eine steile Lernkurve.

Durch die kreditbasierte Preisgestaltung sind die Kosten schwerer vorhersehbar; jede Aktion und jeder Auslöser verbraucht Guthaben, auch solche, die nicht ausgeführt werden.

Preise festlegen

Free

Make Plan : 9 $/Monat

Unternehmen Enterprise

Bewertung abgeben

G2 : 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Make?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Was mir an Make am besten gefällt, ist, wie einfach und intuitiv sich Automatisierungen erstellen lassen. Besonders schätze ich, wie einfach die Verbindung mit Tools wie Webflow und vielen anderen Tools ist, sodass Prozesse ohne komplexen Code automatisiert werden können.

Was mir an Make am besten gefällt, ist, wie einfach und intuitiv sich Automatisierungen erstellen lassen. Besonders schätze ich, wie einfach die Verbindung mit Tools wie Webflow und vielen anderen Tools ist, sodass Prozesse ohne komplexen Code automatisiert werden können.

Zapier

via Zapier

Zapier verbindet mehr als 8.000 Apps über ein Trigger- und Aktionsmodell, das auch von nicht-technischen Teams in wenigen Minuten eingerichtet werden kann. Seit Jahren ist es die erste Wahl für einfache app-übergreifende Automatisierung. Mit den neuen Zapier-Agenten unterstützt es nun mehrstufige autonome Workflows, die Entscheidungen treffen und über verbundene Tools hinweg agieren können, ohne dass bei jedem Schritt manuelle Eingaben erforderlich sind.

Wichtigste Features von Zapier

Erstellen Sie mehrstufige Zaps mit Bedingungen für Pfade, Filtern und Logikbereichen, ohne Code schreiben zu müssen.

Zapier-Agenten führen entscheidungsbasierte Aufgaben autonom über verbundene Apps hinweg aus, von der Qualifizierung von Leads bis zur Weiterleitung von Client-Anfragen.

Über 8.000 native Integrationen, darunter CRMs, Tools für Projektmanagement, E-Mail-Plattformen und mehr

Der KI-Assistent Copilot hilft Ihnen dabei, Workflows mithilfe einfacher Sprache zu erstellen, Fehler zu beheben und zu optimieren.

Filter, Pfade und Formatierungsschritte werden nicht auf Ihre Aufgabenverwendung angerechnet, sodass die Kosten bei komplexen Workflows besser vorhersehbar bleiben.

Limit von Zapier

Die aufgabenbasierte Preisgestaltung lässt sich schnell für Agenturen skalieren, die umfangreiche Workflows über mehrere Client-Konten hinweg ausführen.

Die Kosten können unerwartet in die Höhe schnellen, wenn Workflows Mitte des Monats an ihre Limite für Aufgaben stoßen und dadurch der Auslöser für eine Abrechnung nach Aufgabenüberschreitung ausgelöst wird.

Preise für Zapier

Free

Professional: 19,99 $/Monat

Team : 69 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Zapier-Bewertung

G2 : 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Zapier macht Automatisierungen einfach, selbst für Personen ohne technischen Hintergrund. Damit konnte ich mehrere Plattformen (wie TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms und Google Tabellen) miteinander verbinden, sodass unser Lead-Management viel schneller und organisierter wurde. Sobald die Zaps eingerichtet sind, laufen sie zuverlässig im Hintergrund und ersparen uns viel manuelle Arbeit.

Zapier macht Automatisierungen einfach, selbst für Personen ohne technischen Hintergrund. Damit konnte ich mehrere Plattformen (wie TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms und Google Tabellen) miteinander verbinden, sodass unser Lead-Management viel schneller und organisierter wurde. Sobald die Zaps eingerichtet sind, laufen sie zuverlässig im Hintergrund und ersparen uns viel manuelle Arbeit.

Welche ethischen Probleme sollten Agenturen beim Einsatz von KI-Agenten berücksichtigen?

Agenturen sind dafür verantwortlich, einen proaktiven ethischen Rahmen zu schaffen, der die Integrität der Client-Daten und das Vertrauen, das sie zu ihren Clients aufgebaut haben, nicht gefährdet.

Bevor Sie KI-Agenten jeglicher Art einsetzen, sollten Sie sich über die folgenden Probleme im Klaren sein:

Ethisches Problem Was bedeutet das für Ihre Agentur? Datenschutz und Einwilligung Clients sollten ausdrücklich zustimmen, dass ihre Daten von einem Agenten verarbeitet werden, insbesondere in Kommunikations-Workflows. Voreingenommenheit bei der Entscheidungsfindung Führen Sie vor und nach der Bereitstellung Bias-Audits durch. Verwenden Sie vielfältige und repräsentative Trainingsdatensätze, um zu verhindern, dass Agenten historische Vorurteile übernehmen, die bestimmte Client-Konten benachteiligen oder Anfragen falsch weiterleiten. Verantwortlichkeit Legen Sie vor der Bereitstellung in den Vertragsbedingungen Haftungsklauseln fest. Wenn ein Agent eine Frist versäumt, eine falsche Lieferung liefert oder einen finanziellen Verlust verursacht, muss eine klare Verantwortungskette vorhanden sein. Datensicherheit Betreiben Sie Agenten innerhalb von Sicherheitsprotokollen auf Niveau des Unternehmens mit strengen Zugriffskontrollen, Prüfpfaden für jede durchgeführte Aktion und klaren Richtlinien zur Datenaufbewahrung. Übermäßige Automatisierung Ersetzen Sie menschliches Urteilsvermögen in kundenorientierten Workflows nicht vollständig, um schneller zu skalieren. Clients bemerken es, wenn die persönliche Betreuung verschwindet, und kein Agent kann die Beziehungsintelligenz eines guten Kundenbetreuers ersetzen.

Entwickeln Sie Super-Agenten für Ihren Agentur-Workflow

Ihre Agentur-Workflows werden sich mit Ihrem Wachstum weiterentwickeln. Sie benötigen intelligente Agenten, die die Lieferung beschleunigen und Routinevorgänge konsistent halten können, auch wenn die Anforderungen Ihrer Clients steigen.

Fragmentierte Tools führen jedoch zu fragmentierten Agenten. Wenn Ihre Daten, Kommunikation und Projekte in separaten Systemen gespeichert sind, fehlt den Agenten der Kontext, den sie benötigen, um zuverlässig zu agieren.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp vereint Ihre Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten und Client-Workflows an einem Ort und bietet Super-Agenten die vollständige Sichtbarkeit, die sie benötigen, um die Arbeit zu koordinieren, Risiken aufzudecken und die Lieferung am Laufen zu halten. Einmal erstellen, in allen Workflows einsetzen und Ihre Agentur mit einer Klarheit und Kontrolle führen, die eine manuelle Koordination in großem Maßstab nicht leisten kann.

Sind Sie bereit, vorgefertigte Agenten für Ihre Agentur einzusetzen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an ✅

Häufig gestellte Fragen

Es gibt Drag-and-Drop-Agenten-Builder ohne Code, mit denen Sie ohne technische Kenntnisse arbeiten können. Sie können Agenten auch in natürlicher Sprache erstellen, indem Sie einfach den gewünschten Agenten beschreiben und die Plattform ihn konfigurieren lassen.

Die richtige Wahl hängt letztendlich davon ab, wie Ihr KI-Stack aufgebaut ist und welche Anforderungen die Workflows Ihrer Agentur stellen. GPT-4 und Claude eignen sich gut für Aufgaben, die viel logisches Denken und Sprache erfordern, während Gemini eher für tiefgreifendes logisches Denken und Aufgaben geeignet ist, die ein breites Wissen erfordern.

Die Fähigkeit eines Agenten, präzise zu denken und zu handeln, hängt von der Qualität und Relevanz der zugrunde liegenden Daten ab. Versorgen Sie ihn mit sauberen, mit Beschreibungen versehenen, strukturierten Daten, implementieren Sie RAG, wenn Daten aus mehreren Quellen erfasst werden müssen, und strukturieren Sie Ihre Eingabeaufforderung effizient mit klaren Grenzen, um Halluzinationen zu reduzieren.

Schlecht definierte Eingabeaufforderungen, schwache oder inkonsistente Datenquellen, fehlende Feedbackschleifen und eine zu frühe Entfernung der menschlichen Aufsicht sind die häufigsten Gründe dafür, dass Agenten in Live-Umgebungen ausfallen.

Ja. KI-Agenten verwenden Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, um den Kontext zu verarbeiten. Das Kurzzeitgedächtnis verarbeitet den Kontext innerhalb einer einzelnen Sitzung, während das Langzeitgedächtnis Verlaufsdaten über mehrere Sitzungen hinweg speichert, in der Regel über eine Vektordatenbank.

Die Kosten hängen vom Modell, dem Nutzungsvolumen und der Plattform ab. Die API-Kosten für Modelle wie GPT-4 sind Token-basiert. Hochfrequente, komplexe Workflows können schnell teuer werden, wenn sie nicht überwacht werden.

Nein. Agenten übernehmen die Ausführung und Koordination. Strategie, Client-Beziehungen, kreatives Urteilsvermögen und Verantwortlichkeit erfordern weiterhin Menschen. Agenten machen Ihr Team lediglich schneller und geschickter.