Client Brief: Was ist das und wie schreibt man einen?

Sie können nicht erwarten, dass Ihre Mitarbeiter die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen, wenn Sie nicht die Erwartungen der Mitarbeiter an das Management übertreffen. Howard Schultz, ehemaliger CEO von Starbucks Coffee Haben Sie jemals ein Projekt begonnen und dachten, alle wären auf derselben Seite, nur um nach der Hälfte festzustellen, dass es eine völlige Diskrepanz zwischen Ihren Erwartungen und den Wünschen Ihres Kunden gab? Klingt wie ein Albtraum?

Das passiert in der Regel, wenn ein Kundenbriefing unklar oder, noch schlimmer, nicht vorhanden ist. Ein Kundenbriefing ist der Unterschied zwischen einem reibungslosen Projektstart und einem chaotischen Durcheinander von Überarbeitungen, verpassten Fristen und überzogenen Budgets. Wenn es richtig erledigt wird, werden Vermutungen beseitigt, die Interessenvertreter aufeinander abgestimmt und das Projekt auf Erfolg ausgerichtet, bevor auch nur eine einzige Aufgabe beginnt. Mit anderen Worten: Es sorgt dafür, dass Ihr Kunde, Ihr Chef und vielleicht am wichtigsten Ihr Team zufrieden sind.

Wenn Sie auch ein Client-Briefing erstellen möchten (oder Ihre Kunden bei der Erstellung eines solchen unterstützen möchten!), das die Teams fokussiert, die Ergebnisse kristallklar macht und die Projekte ohne die üblichen Hindernisse vorantreibt, dann bleiben Sie dran und lesen Sie diesen Blog.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Ein Client-Briefing ist das Rückgrat jedes Projekts und sorgt für klare Erwartungen, strukturierte Workflows und eine reibungslose Ausführung. So erstellen Sie ein Briefing, das Missverständnisse ausschließt und Ergebnisse fördert: Definieren Sie *Ziele, Vorgaben und den Projektumfang im Voraus, um Fehlausrichtungen und schleichende Erweiterungen des Projektumfangs zu vermeiden. Strukturieren Sie das Briefing mit *spezifischen Anforderungen, Erkenntnissen über die Zielgruppe und zu erbringenden Leistungen, um die Ausführung zu optimieren

Verbesserung der Klarheit durch Markenrichtlinien, Metriken für den Erfolg und Genehmigungsprozesse, damit jeder Beteiligte seine Rolle kennt Verwendung von Vorlagen und Beispielen aus der Praxis zur Erstellung von umsetzbaren, gut geschriebenen Briefings, die die Teams auf derselben Seite halten

Die Rolle von Kunden-Briefings bei erfolgreichen Projekten Ein gut geschriebenes Briefing dient als strategischer Entwurf, der Missverständnisse reduziert, den Umfang minimiert und die Ausführung optimiert. Es hilft Teams, Prioritäten für das Projekt zu definieren, Ressourcen effizient zuzuweisen und den Fortschritt anhand vordefinierter Ziele zu verfolgen. All dies trägt zum Erfolg des Projekts und zur Verbesserung der Rendite bei. Notiz: Ein Kunden-Briefing unterscheidet sich von einem Kreativ-Briefing. Hier sind die Unterschiede:

Client-Brief vs. Creative-Brief | Aspekt | Client-Brief | Creative-Brief | | --------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | | Zweck | Definiert Probleme, Ziele und Logistik des Geschäfts | Leitet ein kreatives Team bei der Ausführung an | | Fokus | Umreißt den Umfang, die Ziele und die Erwartungen des Projekts | Detailliert Ton, Messaging und Markenrichtlinien |

| Zielgruppe | Interne Stakeholder, Agenturen oder Projektmanager | Designer, Marketingfachleute und Ersteller von Inhalten | | Endziel | Stellt die Ausrichtung auf die Projektanforderungen sicher | Gibt die Richtung für die Erstellung von Inhalten vor | Unterschiede zwischen einem Client-Brief und einem Creative-Brief Beide Arten von Briefings spielen eine entscheidende Rolle in Projekten, aber ein umfassendes Client-Briefing stellt sicher, dass alle erforderlichen Informationen verfügbar sind, bevor der kreative Prozess beginnt.

### Was passiert ohne ein klares Kundenbriefing? 🚨 Unklare Erwartungen: Teams arbeiten mit Annahmen statt mit Fakten 📉 Scope Creep: Prioritäten verschieben sich, Fristen dehnen sich aus und Budgets steigen 🔄 Endlose Überarbeitungen: Ergebnisse verfehlen das Ziel, was zu Frustration führt

Beispiele und Vorlagen für Client-Briefs Selbst mit einem strukturierten Ansatz kann es überwältigend sein, ein Client-Brief von Grund auf neu zu erstellen. Die Verwendung von Vorlagen und Beispielen aus der Praxis vereinfacht den Prozess und stellt sicher, dass Ihr Brief klar, umfassend und umsetzbar bleibt. ### 1. Beispiel für ein Client-Brief zur Projektüberprüfung 📌 Szenario: Ein Softwareentwicklungsunternehmen führt ein neues Feature ein und muss die Erkenntnisse aus dem Projektlebenszyklus dokumentieren, um zukünftige Versionen zu optimieren

Projektüberprüfung Client-Brief | Abschnitt | Details | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Projektname | Verbesserung des Features eines KI-Chatbots | | Business-Problem | Benutzer haben Probleme mit der Genauigkeit des Chatbots, was zu Frustration und einem hohen Aufkommen an Support-Tickets führt |

Durch die Verwendung von kollaborativer Dokumentation, Aufgabenverwaltung, visueller Planung und KI-gestützten Erkenntnissen bleiben die Briefings umsetzbar, organisiert und auf die Ziele des Projekts ausgerichtet.

| Ziele | Verbesserung der Antwortgenauigkeit des Chatbots um 40 % und Reduzierung der Abfragen beim Kundensupport um 25 % | | Zielgruppe | Bestehende SaaS-Kunden, die häufig den Live-Chat-Support nutzen | | Projektumfang | UX/UI-Verbesserungen, Updates des Backend-KI-Modells, Beta-Tests mit ausgewählten Kunden | | Ergebnisse | Chatbot-Update, Bericht über Benutzertests, Analysen nach dem Start |

| Budget | 50.000 $ für Entwicklung und Tests bereitgestellt | | Zeitleiste | Recherche: 2 Wochen, Entwicklung: 8 Wochen, Tests: 4 Wochen, Einführung: 1 Woche | | Stakeholder | Produktmanager, Entwicklungsleiter, UX-Forscher, Marketing-Team | | Genehmigungsprozess | Endabnahme durch CTO vor Bereitstellung |

Projektüberprüfung – kurzes BeispielDurch die Verwendung einer strukturierten Vorlage wird sichergestellt, dass jede Projektphase effizient dokumentiert wird.



📌 Szenario: Eine Agentur für digitales Marketing leitet eine neue Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit für eine umweltfreundliche Modemarke und benötigt ein strukturiertes Briefing, um alle Teams aufeinander abzustimmen. #### Kampagnen-Briefing | Abschnitt | Details | | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | Kampagnenname | "Sustainable Style" Social Media Awareness Campaign |

| Problem im Geschäft | Mangelnde Markenbekanntheit in der nachhaltigen Modebranche | | Ziele | Steigerung der Markenbekanntheit um 30 % und 15.000 neue Website-Besuche innerhalb von 3 Monaten |

| Einzelziele | Millennials und Generation Z, die sich für nachhaltige Mode interessieren | | Projektumfang | Kampagne in den sozialen Medien, Zusammenarbeit mit Influencern, Erstellung von Videos | | Ergebnisse | 15 Beiträge auf Instagram, 5 Kooperationen mit Influencern, 3 Werbevideos | | Budget | 75.000 US-Dollar für Influencer-Kooperationen und Werbeausgaben |

| Zeitleiste | Kreative Entwicklung: 3 Wochen, Kampagnenstart: 8 Wochen, Analyse nach der Kampagne: 2 Wochen | | Stakeholder | Marketingdirektor, Social-Media-Manager, Ersteller von Inhalten, Influencer | | Genehmigungsprozess | Erstgenehmigung des Konzepts durch den Brand Manager, abschließende Überprüfung durch den CEO | Beispiel für ein Marketingkampagnen-Briefing

Ein Kampagnen-Briefing stellt eine reibungslose Ausführung sicher, indem die kreative Ausrichtung und die zu erbringenden Leistungen im Voraus festgelegt werden.



Ein Kundenbriefing ist nur dann effektiv, wenn es strukturiert, klar und umsetzbar ist. Diese Beispiele aus der Praxis zeigen, wie verschiedene Branchen Kundenbriefe verwenden, um Teams aufeinander abzustimmen, Erwartungen zu definieren und eine reibungslose Projektdurchführung sicherzustellen. ## Tipps zur Verbesserung von Kundenbriefen Selbst gut strukturierte Briefings können ins Leere laufen, wenn es ihnen an Klarheit, Engagement oder strategischer Tiefe mangelt. Ein aussagekräftiges Kundenbriefing sollte über die Liste der Ziele und Zeitleisten hinausgehen und das Handeln beeinflussen, Reibungsverluste beseitigen und zu besseren Ergebnissen führen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Client-Briefs auf die nächste Stufe heben können. ### Beginnen Sie mit einer einzeiligen Vision des Projekts. Menschen erinnern sich nicht an Seiten voller Details – sie erinnern sich an eine einzige, klare Aussage. Beginnen Sie Ihren Brief mit einer einzeiligen Zusammenfassung, die sofort die Richtung vorgibt. 🔹 Anstatt: "Entwicklung einer neuen App mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und besserer Navigation."

✅ Sagen Sie: "Entwickeln Sie ein reibungsloses mobiles Erlebnis, das den Bezahlvorgang um 50 % beschleunigt." Ein gut ausgearbeiteter Anfang verankert das gesamte Briefing und stellt sicher, dass alle Beteiligten das Kernziel im Auge behalten, bevor sie sich mit Einzelheiten befassen. **Lesen Sie auch: undefined

Sprechen Sie an, was schiefgehen könnte, bevor es passiert. Die meisten Briefings konzentrieren sich auf das, was zu erledigen ist, aber nur wenige antizipieren potenzielle Hindernisse. Risiken proaktiv zu benennen, spart später Zeit, Budget und Frustration. Fügen Sie einen Abschnitt "Was zu beachten ist" hinzu, der Folgendes abdeckt: Mögliche Engpässe (z. B. verspätete Genehmigungen, unklare Markenrichtlinien) Technische Einschränkungen (z. B. Plattformbeschränkungen, Probleme bei der Integration)

Externe Abhängigkeiten (z. B. Warten auf Vermögenswerte Dritter) Ein Plan, der Herausforderungen einbezieht, sorgt vom ersten Tag an für eine reibungslosere Ausführung. ### Stellen Sie sicher, dass jedes Ergebnis umsetzbar ist. Unklare Anweisungen führen zu schleichender Ausweitung des Umfangs, Fehlinterpretationen und übermäßigen Überarbeitungen. Jedes Ergebnis sollte ein klares Format, einen klaren Zweck und einen klaren Eigentümer haben. ❌ "Entwerfen Sie eine Seite für die Kampagne."

✅ "Bereitstellung einer hochkonvertierenden Seite (mobile-first) mit einem Formular zur Erfassung von Leads, drei einzigartigen CTA-Platzierungen und SEO-freundlichem Text." Wenn ein Ergebnis nicht sofort visualisiert werden kann, muss es klarer formuliert werden. Lesen Sie auch: undefined ### Schneiden Sie den Schnickschnack ab und behalten Sie nur das Wesentliche bei Ein Briefing ist kein Aufsatz. Es sollte schnell erfassbar, wirkungsvoll und kostenlos sein. Verwenden Sie Tabellen, Aufzählungszeichen und Kopfzeilen, um Informationen leicht verdaulich zu machen. Entfernen Sie alles, was die Ausführung nicht direkt beeinflusst. * Halten Sie es auf die Mindestlänge, die für vollständige Klarheit erforderlich ist – kein Wort mehr

Wenn die Beteiligten ein separates Meeting benötigen, nur um das Briefing zu verstehen, ist es zu lang. ### Sprechen Sie die Sprache der Beteiligten Ein Designer, Entwickler und Marketingstratege verarbeiten Informationen alle unterschiedlich. Ein gutes Briefing passt sich seinem Publikum an, anstatt jeden Beteiligten zu zwingen, allgemeine Anweisungen durchzulesen. Wie Sie Ihre Formulierungen an die Leserschaft anpassen:

Für Kreative: Beschreiben Sie Ton, Stimmung und Markenidentität, anstatt nur "modern gestalten" zu sagen. Für Entwickler: Liste der Plattformanforderungen, Integrationen und erwarteten Funktionen. Für Führungskräfte: Konzentrieren Sie sich auf übergeordnete Ziele, ROI und strategische Ausrichtung. Ein Briefing, das die Bedürfnisse jedes Teams im Voraus erfüllt, verhindert endlose Folgefragen. 👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Stakeholder" stammt ursprünglich von

/href/ https://laridaemc.com/the-impact-of-language-rethinking-the-term-stakeholder/#:\~:text=Der%20Begriff%20%E2%80%9CStakeholder%E2%80%9D%20bezieht%20sich%20urspr%C3%BCnglich%20auf%20Gl%C3%BCcksspiel%20im%2016 . Jahrhundert /%href/ , wo ein "Stakeholder" die neutrale Partei war, die die Wetten hielt. Heute halten Stakeholder etwas ebenso Wertvolles – die Projektleitung, Genehmigungen und Erwartungen – was eine klare Kommunikation unerlässlich macht, um alles auf Kurs zu halten. 👀 Wussten Sie schon?

glücksspiel im 16. Jahrhundert /%href/, bei dem ein "Stakeholder" die neutrale Partei war, die die Wetten hielt. Heute halten Stakeholder etwas ebenso Wertvolles – die Richtung des Projekts, Genehmigungen und Erwartungen – was eine klare Kommunikation unerlässlich macht, um alles auf Kurs zu halten. ### Mit einem starken Aufruf zum Handeln abschließen. Ein Briefing sollte informieren und zum Handeln anregen. Schließen Sie mit einer klaren Anweisung, damit die Stakeholder genau wissen, was als Nächstes geschieht.

❌ "Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen haben." ✅ "Überprüfen und bestätigen Sie bis Freitag, damit die Produktion am Montag beginnen kann." Jedes gute Kundenbriefing ist eine Blaupause für Maßnahmen, Abstimmung und Erfolg. Indem Sie es unmissverständlich klar, messbar und leicht verständlich machen, stellen Sie sicher, dass alle auf einer Linie sind, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Lesen Sie auch: undefined ## Machen Sie aus Kunden-Briefings einen Wettbewerbsvorteil Ein Kunden-Briefing ist die Grundlage für eine reibungslose Beziehung und stellt sicher, dass alle Beteiligten von Anfang an auf einer Linie sind. Ein gut strukturiertes Briefing beseitigt Verwirrung, definiert Erwartungen und bereitet die Phase für das Erreichen der gewünschten Ergebnisse ohne unnötige Überarbeitungen vor.

Von der Einbindung des Kunden bis hin zur Verwaltung des gesamten Projekts sorgt ein aussagekräftiges Briefing für eine reibungslose Ausführung. In Kombination mit der richtigen Software für das Projektmanagement wird es zu einem dynamischen Tool für die Nachverfolgung des Fortschritts, die Optimierung von Genehmigungen und die Gewährleistung einer nahtlosen Zusammenarbeit.