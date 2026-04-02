Wie Marketingagenturen mehr als 15 Stunden pro Woche einsparen

Marketingagenturen jonglieren oft mit mehreren tools, nur um eine einzige Kampagne für einen Client durchzuführen. Tatsächlich hat Okta herausgefunden, dass Unternehmen aller Branchen mittlerweile durchschnittlich 101 Apps einsetzen, wodurch eine Fragmentierung fast unvermeidlich ist.

Dieser Leitfaden beschreibt sieben konkrete Änderungen im Workflow, mit denen Sie diese verlorenen Stunden für Ihre Agentur zurückgewinnen können. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie der konvergierte KI-Workspace von ClickUp – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit integrierter KI als Intelligenzebene vereint sind – Ihnen dabei als Superkraft dienen kann.

Warum die meisten Marketingagenturen jede Woche mehr als 15 Stunden verlieren

Wenn Sie für ein einziges Kundenprojekt in Ihrem Projektmanagement-Tool nach Aufgaben suchen, in Google Docs nach Briefings, in Slack nach Feedback und per E-Mail nach Genehmigungen suchen müssen, summieren sich die Minuten schnell.

Diese Zersplitterung bedeutet, dass Teams Stunden damit verschwenden, nach den benötigten Informationen zu suchen, zwischen Apps zu wechseln und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen. Jeder Tool-Wechsel, jede Slack-Nachricht mit der Frage „Wo ist diese Datei?“ und jeder manuell erstellte Statusbericht kostet Zeit, die niemand erfasst.

Hier sehen Sie, wohin diese mehr als 15 Stunden tatsächlich fließen: 👀

Wechsel zwischen verschiedenen Apps: Der ständige Wechsel zwischen Ihrem Projektmanagement-Tool, Dokumenten, Chatten und Zeiterfassung unterbricht die Konzentration immer wieder

Aktualisierungen plattformübergreifend duplizieren: Denselben Status an drei Stellen zu veröffentlichen bedeutet dreimal so viel Arbeit ohne zusätzlichen Wert

Genehmigungen per E-Mail einholen: Feedback-Threads gehen unter, und es kommt zu Verwechslungen bei den Versionen

Berichterstellung von Grund auf neu: Jeden Mondaymorgen Daten aus verschiedenen tools in eine Präsentation zu übertragen, bedeutet, dass Sie den halben Tag damit verlieren

Suche nach Versionen von Arbeitsergebnissen: Wenn Dateien über Google Drive, Dropbox und E-Mail-Anhänge verstreut sind, kann niemand sicher sein, die richtige Version zu haben

Zusammengenommen führen diese kleinen Ineffizienzen jedoch jede Woche zu einem massiven Verlust an Produktivität bei Marketingagenturen. Eine Agentur, mit der wir gesprochen haben, hat berechnet, dass ihr Team täglich 45 Minuten pro Person allein damit verbrachte, zwischen den Plattformen zu wechseln.

🎥 Bevor wir fortfahren, hier ein Video mit echten, umsetzbaren Tipps, wie Sie die Produktivität Ihrer Marketingagentur steigern können, ohne dass alle Mitarbeiter ausbrennen!

Möchten Sie weitere Ressourcen zur Steigerung der Produktivität, Rentabilität und zum besseren Workload-Management? Nutzen Sie die Ressourcen des Projektmanagements von ClickUp für Agenturteams. Es bietet das „Big Book“ für das Projektmanagement in Agenturen, mehrere Vorlagen für Agenturen, Webinare und Anleitungen.

Das Problem mit einem fragmentierten Tool-Stack ist nicht nur der Zeitverlust – es ist die Art und Weise, wie diese Fragmentierung Ihre gesamte Agentur ausbremst.

Wenn Kampagneninformationen auf mehrere Plattformen verteilt sind, dauern Entscheidungen länger. Teams zögern, weil sie nicht ganz sicher sind, ob sie die aktuellsten Daten vor sich haben. Ein Kreativdirektor prüft eine Version, ein Kundenbetreuer bezieht sich auf eine andere, und bis das Feedback den Client erreicht, stimmt die Geschichte nicht mehr ganz überein.

Das Fehlen einer zentralen Datenquelle führt zu subtilen, aber kostspieligen Reibungsverlusten. Genehmigungen verzögern sich, Übergaben werden chaotisch und einfache Fragen führen zu langwierigen Hin- und Her-Kommunikationen, nur um zu bestätigen, was bereits erledigt wurde.

Auf lange Sicht wirkt sich dies nicht nur auf die Umsetzung aus:

Die Kommunikation mit Clients wird reaktiv statt proaktiv

Teams verbringen mehr Zeit damit, Arbeit zu überprüfen, als sie voranzubringen

Strategisches Denken tritt zugunsten der operativen Koordination in den Hintergrund

Die wahren Kosten sind nicht das Geld – es ist die Kapazität. Jede Stunde, die Ihr Team mit der Verwaltung von Tools verbringt, ist eine Stunde, die nicht für die Kundenstrategie oder kreative Arbeit genutzt wird.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Wie ein einziger Workspace den gesamten Tech-Stack einer Agentur ersetzt

Anstatt fünf Tools miteinander zu verknüpfen, konsolidieren Agenturen ihre Technologieplattform und verlagern Alles in einen einzigen Workspace.

Hier zahlt sich der konvergierte Workspace-Ansatz aus. Da Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen miteinander verknüpft sind, werden Ihnen beim Öffnen einer Kampagnenaufgabe das Briefing, der Kommentar-Thread, die protokollierten Zeiten und der Status der Genehmigung angezeigt – und das alles, ohne den Bildschirm verlassen zu müssen.

✨ Kundenbericht: Skalierung ohne operative Hindernisse Wenn Teams wachsen, wird die Koordination – und nicht die Ausführung – zum Engpass. Genau das war das Problem der Videoproduktionsagentur path8 Productions. Ihre Arbeit verteilte sich auf mehrere Tools wie Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper, was die Produzenten dazu zwang, Zeit mit der Synchronisierung von Aktualisierungen zu verbringen, anstatt Projekte voranzutreiben. Anstatt weitere Prozesse oder Mitarbeiter hinzuzufügen, haben sie alles in der Small Business Suite von ClickUp zusammengefasst. ⚡ Die Auswirkungen Sechs Tools, ersetzt durch einen einheitlichen Workspace

60 % weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung von Meetings (von 30–60 Minuten auf ca. 10 Minuten)

Vollständig implementiert in weniger als 8 Wochen mit Unterstützung von ClickUp

Echtzeit-Sichtbarkeit über Projekte, Kommunikation und Zeiterfassung hinweg Da nun alles an einem Ort ist, gehört der ständige Zyklus des „Aktualisierens jedes einzelnen Tools“ der Vergangenheit an. Die protokollierte Zeit wird direkt in den Aufgaben erfasst, Unterhaltungen bleiben mit der Arbeit verknüpft und Tagesordnungen für Meetings erstellen sich automatisch aus Live-Daten. Hören Sie es in Pat Hendersons eigenen Worten 👇

Hier ein kurzer Überblick über einige der Vorteile eines einheitlichen Workspaces:

Dimension Fragmentierter Stack (mehr als 5 tools) Zentralisierter Workspace Einarbeitung neuer Mitarbeiter Schulung für jedes tool separat Eine Plattform zum Erlernen Wöchentliche Berichterstellung Exportieren, kopieren, in verschiedene tools einfügen Beziehen Sie Live-Daten aus einer Quelle Genehmigungszyklen Verteilt auf E-Mail und Chatten Alles an einem Ort Dateien suchen Testen Sie drei oder vier Apps Eine einheitliche Suche Die zentrale Datenquelle „Welches tool hat die neueste Version?“ Ein einziger, verknüpfter Workspace

7 Änderungen im Workflow, die Marketingagenturen mehr als 15 Stunden Zeit sparen

Diese 7 Strategien helfen Ihrer Agentur, jede Woche Zeit zu sparen. Jede Strategie zielt auf einen konkreten Zeitfresser ab und zeigt einen spezifischen Weg auf, diesen innerhalb eines einheitlichen Workspaces zu beseitigen.

Zentralisieren Sie das Projektmanagement für alle Client-Konten

Die meisten Agenturen verwalten jeden Client anders – mit unterschiedlichen Tools, Namenskonventionen und Workflows. Das macht es unmöglich, die Workload oder Fristen über alle Konten hinweg zu überblicken.

🚀 Organisieren Sie Ihre gesamte Agentur mit ClickUp-Spaces, Ordnern und Listen in einer übersichtlichen Struktur.

Zentralisieren Sie die Abläufe Ihrer Agentur mit ClickUp

Mit Spaces können Sie Ihre verschiedenen Workflows nach Clients, Abteilungen oder Projekten organisieren. Für komplexe Workflows können Sie Ordner in Spaces anlegen, und in Listen halten Sie Ihre konkreten Aufgaben fest.

Space: Name des Clients (z. B. Acme Corp)

Ordner: Kampagnentyp (z. B. Produkteinführung im 3. Quartal)

Liste: Kategorie der zu liefernden Ergebnisse (z. B. Social-Media-Inhalte, E-Mail-Sequenzen)

Aufgaben: Einzelne Arbeitsergebnisse mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Statusangaben

💡 Profi-Tipp: Verfolgen Sie mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern kundenspezifische Metadaten wie Kampagnentyp und Status der zu liefernden Ergebnisse, ohne separate Systeme aufbauen zu müssen. Sie können jeder Aufgabe Dropdown-Menüs, Datumsangaben, Beschreibungen und mehr hinzufügen, um Daten strukturiert und für die Berichterstellung verfügbar zu halten.

Kundenbetreuer verbringen jede Woche Stunden damit, Updates aus verschiedenen Quellen zusammenzustellen, um E-Mails an Clients zu versenden. Das ist Verwaltungsaufwand, der nichts bewirkt.

🎯 Vermeiden Sie manuelle Nachverfolgungen, indem Sie mit ClickUp Automations Regeln für die Automatisierung von Agentur-Workflows festlegen.

Lassen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen auf Autopilot laufen

Sie definieren Auslöser, Bedingungen und Aktionen – zum Beispiel: „Wenn eine Aufgabe in den Status ‚Kundenprüfung‘ wechselt, benachrichtigen Sie den Kundenbetreuer und weisen Sie ein Fälligkeitsdatum zu.“ Den Rest erledigt das System.

🌟 Erstellen Sie automatisch wöchentliche Statusübersichten aus Ihren tatsächlichen Aufgabendaten mit ClickUp Brain, der integrierten KI, die den vollständigen Kontext Ihrer Arbeit in ClickUp kennt.

Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, verfolgen Sie Nachfassaktionen, Projekt-Updates und Fortschritte direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain

Anstatt einen Bericht von Grund auf neu zu verfassen, fasst ClickUp Brain die Ereignisse der Woche – Aufgaben, die fertiggestellt wurden, Elemente, die zur Überprüfung anstehen, bevorstehende Termine – in einem strukturierten Bericht zusammen. Sie müssen ihn nur noch überprüfen und versenden.

🦸🏻‍♀️ Super-Agent-Power-Up: Der Project Status Reporter Agent von ClickUp macht das noch einfacher. Gewähren Sie dem Agenten Zugriff auf Ihr Projekt, und er erstellt einen für Stakeholder geeigneten Statusbericht, der den Fortschritt im Hinblick auf Meilensteine, wichtige Abschlüsse, risikobehaftete Elemente und anstehende Fristen abdeckt.

👀 Sehen Sie sich an, wie die KI-Superagenten von ClickUp repetitive Aufgaben automatisieren und Ihr Team bei der täglichen Arbeit intelligent unterstützen können:

Erfassen Sie die Zeit direkt in Aufgaben und Projekten

Wenn die Zeiterfassung in einem separaten Tool erfolgt, sind die Einträge ungenau oder fehlen ganz. Das beeinträchtigt die Abrechnungsgenauigkeit und macht die Rentabilitätsanalyse zu einer reinen Spekulationssache.

⏱️ Erfassen Sie Ihre Arbeitszeit direkt dort, wo Sie bereits arbeiten – mit der in jede Aufgabe integrierten Zeiterfassung von ClickUp.

Zeiterfassung nahtlos erfassen mit ClickUp Zeiterfassung

Sie können einen Timer starten oder Einträge manuell aus Aufgaben, der ClickUp-Listenansicht, der ClickUp-Board-Ansicht oder sogar dem Schnellaktionsmenü hinzufügen. Jeder Eintrag kann als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig gekennzeichnet werden und Beschreibungen oder Tags enthalten. Sie können die Nachverfolgung der folgenden Informationen durchführen:

Abrechnungsfähige Stunden pro Client

Interne (nicht abrechenbare) Stunden pro Projekt

Geschätzte vs. tatsächliche Zeit pro Ergebnis

Verteilung der Zeit nach Art der Leistung

👉🏽 Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt Ihnen genau, wie Sie KI einsetzen können, um die Komplexität in Ihrer Agentur zu reduzieren.

Ersetzen Sie manuelle Berichterstellung durch Echtzeit-Dashboards

Erstellen Sie wöchentliche Leistungsberichte, indem Sie Daten aus verschiedenen tools zusammenführen und in Folien einfügen? Dieser Bericht ist bereits veraltet, wenn Sie ihn fertiggestellt haben.

📊 Mit ClickUp-Dashboards sehen Sie auf einen Blick die Workload-Verteilung, den Fortschritt der Aufgaben, die erfassten Zeiten und überfällige Aufgaben.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung der Produktivität Ihres Teams

Dashboards wandeln Ihre Workspace-Daten in visuelle Widgets um – ganz ohne Export.

Typischer Bericht zur Berichterstellung Das nützliche ClickUp-Dashboard-Widget Zusammenfassung des Team-Workload Workload nach Mitarbeiter Kampagnenfortschritt Aufgaben nach Status Abrechnungsstunden für Clients Bei Clients erfasste Zeit Überfällige Leistungen Liste überfälliger Aufgaben

Fügen Sie Ihrem Dashboard AI-Karten hinzu, um auf stets aktuelle, KI-gestützte Erkenntnisse zuzugreifen. Beispielsweise können Sie Folgendes hinzufügen:

KI-StandUp : Fassen Sie Ihre Aktivitäten der letzten Zeit in einem ausgewählten Zeitraum zusammen

AI Team StandUp : Fassen Sie die jüngsten Aktivitäten ausgewählter Personen und Teams während eines bestimmten Zeitraums zusammen

KI-Zusammenfassung : Erstellen Sie eine aktuelle Zusammenfassung, die den Zustand und Status Ihrer Abteilung, Ihres Teams oder Ihrer Projekte aufzeigt.

KI-Projekt-Update: Verschaffen Sie sich eine umfassende Übersicht über den Status und den Fortschritt Ihres Projekts

Sie können sogar Dashboard-Berichte so planen, dass Kopien automatisch an die Beteiligten gesendet werden.

Hawke Media, eine wachsende Agentur für digitales Marketing, entschied sich für ClickUp als Plattform, um die Produktivität und Sichtbarkeit zu verbessern. Das Unternehmen stellte fest, dass Projektverzögerungen innerhalb des ersten Jahres nach der Einführung um 70 % zurückgingen. Viele unserer Führungskräfte haben viel zu beachten und möchten sich nicht unbedingt bei ClickUp anmelden. Wir können jedoch Links mit Lesezugriff versenden, damit sie – oder jeder andere, der dies benötigt – einen Inhalt-Kalender oder ein Sprint-Dashboard einsehen und schnell verstehen kann, woran wir gerade arbeiten. Viele unserer Führungskräfte haben viel zu beachten und möchten sich nicht unbedingt bei ClickUp anmelden. Wir können jedoch Links mit Lesezugriff versenden, damit sie – oder jeder andere, der dies benötigt – einen Content-Kalender oder ein Sprint-Dashboard einsehen und schnell verstehen kann, woran wir gerade arbeiten.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Agentur-Management-Software

Optimieren Sie die Freigabe von Kreativentwürfen in einem einzigen Thread

Zerstreute Genehmigungsworkflows über E-Mail, Slack und Markup-Tools führen zu übersehenen Überarbeitungen und verzögerten Veröffentlichungen. Niemand weiß, welche Version aktuell ist oder wo eine bestimmte Genehmigung hängengeblieben ist.

🏆 Halten Sie mit ClickUp-Aufgaben das gesamte Feedback mit dem Ergebnis verknüpft.

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung der Team-Mitglieder, indem Sie die Kommunikation in ClickUp-Aufgaben auf den jeweiligen Arbeitskontext abstimmen

Führen Sie mit Threaded Comments gezielte Unterhaltungen unter jeder Aufgabe, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Mit „Prüfung“ in ClickUp können Stakeholder Bilder, Videos und PDFs direkt mit Anmerkungen versehen – Feedback wird als Kommentar direkt auf dem kreativen Asset selbst hinterlegt

Nehmen Sie asynchrones Video-Feedback über ClickUp Clips auf, geben Sie es frei und binden Sie es in die ursprüngliche Aufgabe, den Chat-Thread oder das Dokument ein

Alle Beteiligten sehen denselben Thread, dieselbe Version und denselben Status.

Halten Sie Ihre Team-Mitglieder mit den Prüfung-Features von ClickUp über kreatives Feedback auf dem Laufenden

💡 Profi-Tipp: Arbeiten Sie ganz einfach mit Clients zusammen, indem Sie Gäste in Ihren Workspace einladen. Freigeben Sie beliebige Dateien oder Dashboards, laden Sie sie ein, Kommentare zu Entwürfen hinzuzufügen, und legen Sie Berechtigungen fest, um zu steuern, wer was sieht.

Suchen Sie mit KI in Aufgaben, Dokumenten und Nachrichten

📮ClickUp Insight: Mehr als 50 % der Mitarbeiter haben Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % angeben, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit, wobei 23 % es als sehr schwierig empfinden. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und Tools verstreut ist, summiert sich der Zeitaufwand schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

🔍 Mit der KI-gestützten Suche von ClickUp müssen Sie nicht mehr vier Apps durchforsten, um eine Antwort zu finden.

Das funktioniert für Aufgaben, Dokumente, Kommentare und den Chat: Sie geben einfach eine Frage in natürlicher Sprache ein und erhalten eine Antwort, die auf den Daten Ihres aktuellen Workspaces basiert.

Finden Sie mit ClickUp Brain schnell relevante Antworten in Ihrem Workspace

Da ClickUp Brain in einem konsolidierten Workspace integriert ist, verfügt es bereits über einen übergreifenden Kontext für Alles. ✨

Sie können von überall in ClickUp über die KI-Befehlsleiste darauf zugreifen. Alternativ geben Sie einfach @brain in Aufgabenkommentaren oder im Chat ein, genau wie Sie eine andere Person erwähnen würden. 💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie die eingesparte Zeit mit ClickUp Brain MAX in Erkenntnisse. Mit diesem intelligenten Desktop-Assistenten können Sie mehr tun, als nur Updates zu generieren, und Ihre Workflows tatsächlich in Echtzeit analysieren. Stellen Sie Fragen wie: Da Brain MAX den vollständigen Kontext Ihrer Aufgaben, Zeiterfassung und Dashboards erfasst, liefert es nicht nur Daten – es stellt Verbindungen her und hebt Muster hervor, die Ihnen sonst entgehen würden. Das Ergebnis? Sie sparen nicht nur mehr als 15 Stunden pro Woche – Sie treffen auch fundiertere Entscheidungen darüber, wofür Ihr Team seine Zeit als Nächstes einsetzen sollte.

Sie können von überall in ClickUp über die KI-Befehlsleiste darauf zugreifen. Alternativ geben Sie einfach @brain in Aufgabenkommentaren oder im Chat ein, genau wie Sie eine andere Person erwähnen würden.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie die eingesparte Zeit mit ClickUp Brain MAX in Erkenntnisse. Mit diesem intelligenten Desktop-Assistenten können Sie mehr als nur Updates erstellen und Ihre Workflows tatsächlich in Echtzeit analysieren. Stellen Sie Fragen wie: „Welche Clients haben die längsten Zyklen für die Genehmigung?“

„Wo verlieren wir die meisten nicht abrechnungsfähigen Stunden?“

„Welche Projekte sind diese Woche von Verzögerungen bedroht?“ Da Brain MAX den vollständigen Kontext Ihrer Aufgaben, Zeiterfassung und Dashboards erfasst, liefert es nicht nur Daten, sondern stellt Verbindungen zwischen diesen her und hebt Muster hervor, die Ihnen sonst entgehen würden. Das Ergebnis? Sie sparen nicht nur mehr als 15 Stunden pro Woche – Sie treffen auch fundiertere Entscheidungen darüber, wofür Ihr Team seine Zeit als Nächstes einsetzen sollte.

Erstellen Sie Vorlagen für wiederkehrende Projekte und den Client-Onboarding-Prozess

Agenturen führen immer wieder dieselben Projekte durch, erstellen die Strukturen für die Aufgaben jedoch jedes Mal von Grund auf neu. Das sind Stunden, die damit verschwendet werden, das Rad neu zu erfinden, das Sie bereits gebaut haben.

💪🏻 Speichern Sie ganze Projektstrukturen – einschließlich Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, Benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen – und stellen Sie sie mit Vorlagen in ClickUp mit einem Klick bereit.

Sie können im ClickUp-Vorlagen-Center nach vorgefertigten Optionen suchen oder Ihre eigenen aus jedem Space, Ordner oder jeder Liste speichern. Hier sind einige Beispiele für Prozesse und Assets, für die Sie Vorlagen erstellen können:

Checkliste für das Onboarding der Clients

Workflow für den Kampagnenstart

Monatlicher Kalender für die Produktion von Inhalt

Vierteljährlicher Zyklus der Berichterstellung

So messen Sie die Zeitersparnis Ihrer Agentur

Sobald Sie Ihre Workflows in einem einzigen Workspace zusammengeführt haben, lautet die nächste Frage ganz einfach: Spart uns das tatsächlich Zeit?

Der Fehler, den die meisten Agenturen hier machen, ist die Nachverfolgung oberflächlicher Metriken statt operativer Kennzahlen. Sie brauchen nicht mehr Dashboards – Sie brauchen eine kleine Auswahl an Frühindikatoren, die klar zeigen, ob die Arbeit schneller und mit weniger Aufwand erledigt wird.

Hier sind die Metriken, die dies konkret belegen:

Durchschnittliche Bearbeitungszeit: Wie lange es dauert, bis ein Ergebnis den Status „In Bearbeitung“ zu „Erledigt“ wechselt. Ein Rückgang hier bedeutet, dass Ihre Workflows übersichtlicher sind und Ihr Team weniger Zeit mit Stockungen oder Warten verbringt.

Zeitaufwand für die Berichterstellung: Stunden, die für die Erstellung wöchentlicher oder monatlicher Updates aufgewendet werden. Dieser Aufwand dürfte sich deutlich verringern, sobald die Berichterstellung auf Live-Daten statt auf manuelle Exporte zurückgreift.

Anzahl der pro Workflow verwendeten tools: Wie viele Plattformen eine einzelne Kampagne oder ein einzelnes Ergebnis umfasst. Weniger tools = weniger Kontextwechsel und höherer Durchsatz

Dauer des Genehmigungszyklus: Die Zeit vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Freigabe. Kürzere Zyklen deuten auf klarere Feedback-Schleifen und eine bessere Zusammenarbeit hin.

Als nicht abrechnungsfähige Verwaltungsarbeit erfasste Stunden: Zeitaufwand für interne Koordination, Statusaktualisierungen und Tool-Verwaltung. Dies ist der versteckte Kostenfaktor – seine Reduzierung verbessert direkt die Auslastung und die Rentabilität

Der Vorteil der Nutzung von ClickUp liegt hier auf der Hand: All diese Daten befinden sich bereits in Ihrem Workspace.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp-Dashboards können Sie Zykluszeiten, Durchsatz, Termintreue und Auslastungstrends verfolgen, ohne mehrere Berichte zusammenfügen zu müssen. Ein praktischer Ansatz: Versuchen Sie nicht, Alles auf einmal zu messen. Wählen Sie zwei oder drei Metriken aus, legen Sie eine Basislinie für eine Woche fest und vergleichen Sie dann nach 30 Tagen erneut. Diese Differenz ist Ihre tatsächliche „Zeitersparnis“.

So beginnen Sie mit der Konsolidierung Ihres Agentur-Workflows

Der schnellste Weg zu Ergebnissen ist, klein anzufangen, den Wert zu beweisen und von dort aus zu expandieren.

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Tools und Workflows : Erfassen Sie, wo heute gearbeitet wird – Projektmanagement, Dokumente, Kommunikation, Berichterstellung. Sie suchen nach Überschneidungen und Reibungspunkten, nicht nach Perfektion

Identifizieren Sie Ihren Workflow mit den größten Reibungsverlusten : Wählen Sie einen Prozess aus, der immer wieder Probleme bereitet (Client-Onboarding, wöchentliche Berichterstellung, Freigabe von Kreativentwürfen). Beginnen Sie dort, wo der Zeitverlust am offensichtlichsten ist

Richten Sie einen eigenen ClickUp-Space ein : Stellen Sie diesen Workflow in ClickUp mithilfe von Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben nach, damit alles in einer strukturierten Umgebung zusammengefasst ist

Erstellen Sie eine Vorlage für den Prozess : Verwandeln Sie diesen Workflow in eine wiederverwendbare Vorlage mit Aufgaben, Abhängigkeiten, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen, damit Ihr Team ihn nie wieder neu erstellen muss

Erweitern Sie auf den nächsten Workflow: Sobald der erste Anwendungsfall reibungslos läuft, wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten – Kampagnenumsetzung, Produktion von Inhalt oder Berichterstellung

💡 Profi-Tipp: Für Teams, die nicht auf einmal umstellen können: Schaffen Sie während der Umstellung eine Verbindung zwischen Ihren bestehenden Tools und ClickUp-Integrationen, damit keine Daten verloren gehen. Gewinnen Sie die Zustimmung des Teams, indem Sie zeigen, dass die täglichen Reibungsverluste – das Nachfragen nach Status-Updates, das Suchen nach Dateien, das Neuerstellen von Berichten – sofort verschwinden.

Hören Sie auf, Arbeit zu verwalten. Bringen Sie sie voran – mit ClickUp

Die Zeit, die Agenturen jede Woche verlieren, ist die Summe aus Dutzenden kleiner Ineffizienzen, die sich auf zu viele Tools verteilen. Jedes zusätzliche Tool, jede doppelte Aktualisierung, jede in E-Mails vergrabene Genehmigung – all das sorgt für Reibungsverluste. Und diese Reibungsverluste summieren sich. Sie verlangsamen die Ausführung, zehren an den abrechnungsfähigen Stunden und lenken Ihr Team von der strategischen und kreativen Arbeit ab, für die Clients tatsächlich bezahlen.

Die Zusammenführung Ihrer Arbeit in einem einzigen Workspace mit integrierter KI beseitigt die Ursache des Problems.

Diese mehr als 15 Stunden sind nicht nur Zeit – sie sind der Unterschied zwischen einer Agentur, die ständig hinterherhinkt, und einer, die Raum zum Nachdenken hat. Konsolidieren Sie Ihre tools, und Sie werden feststellen, wozu Ihr Team fähig ist, wenn es nicht mit seinen tools zu kämpfen hat.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und finden Sie heraus, wofür Ihr Team seine Zeit tatsächlich verwendet. 🙌

Häufig gestellte Fragen

Zu den häufigsten Zeitfressern gehören der Wechsel zwischen mehreren tools, die manuelle Berichterstellung, das Nachverfolgen von Genehmigungen per E-Mail und Chatten, das doppelte Aktualisieren sowie das Suchen nach Dateien in nicht miteinander verbundenen Systemen.

Marketingagenturen sparen Zeit, indem sie Tools zusammenführen, wiederholende Aufgaben wie Berichterstellung und Genehmigungen automatisieren und die Kommunikation sowie das Projektmanagement in einem Workspace zentralisieren. Dies reduziert den Kontextwechsel und verhindert Doppelarbeit.

Ein einheitlicher Workspace vereint Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und Berichterstellung an einem Ort. Dies schafft eine zentrale Informationsquelle, beschleunigt die Entscheidungsfindung und reduziert den Zeitaufwand für die Arbeitskoordination.

Ja. Tatsächlich profitieren kleinere Agenturen am meisten davon, da die Automatisierung den manuellen Workload reduziert, die Konsistenz verbessert und es schlanken Teams ermöglicht, zu skalieren, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Zu den wichtigsten Metriken gehören die Zykluszeit (Durchlaufzeit), die Bearbeitungszeit für Genehmigungen, der Zeitaufwand für die Berichterstellung, nicht abrechnungsfähige Stunden und die Gesamt-Auslastungsrate des Teams.