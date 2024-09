Beispiele für betriebliche Metriken und deren Nachverfolgung

Wenn man das, worüber man spricht, messen und in Zahlen ausdrücken kann, weiß man etwas darüber; wenn man es aber nicht messen kann, wenn man es nicht in Zahlen ausdrücken kann, ist das Wissen dürftig und unbefriedigend.

physiker aus dem 19. Jahrhundert, Lord Kelvin Einfacher ausgedrückt: Man kann nicht verbessern, was man nicht misst. Deshalb legen wir Ziele, Vorgaben und operative Metriken für uns selbst, unsere Teams und unser Geschäft fest.

Aber messen Sie auch die richtigen Aspekte Ihres Geschäfts? Verfolgen Sie sie über die richtigen Zeitleisten? Verfügen Sie über die nötigen Erkenntnisse, um Verbesserungen vorzunehmen? Hier ist ein Leitfaden für die richtigen operativen Metriken.

Was sind operative Metriken?

Operative Metriken sind Anhaltspunkte, die Businesses nutzen, um die Effizienz und Effektivität ihrer täglichen Arbeit zu bewerten.

Wenn Sie zum Beispiel ein Kundendienstunternehmen sind, das Beschwerden entgegennimmt und bearbeitet, wird die Effizienz Ihres Betriebs anhand der durchschnittlichen Antwortzeiten, des Prozentsatzes der Erstlösungen usw. gemessen.

Wie unterscheiden sich operative Metriken von strategischen KPIs?

Strategische Schlüsselkennzahlen (KPIs) sind ergebnisorientierte Metriken, die den langfristigen Erfolg des Geschäfts betreffen. Operative Metriken konzentrieren sich auf die Details des täglichen Betriebs.

Im Folgenden finden Sie einige weitere Schlüssel-Unterschiede zwischen strategischen KPIs und operativen Metriken:

Strategische KPIs Operative Metriken Misst die langfristige Leistung des Geschäfts Misst die Effizienz des Tagesgeschäfts Bezieht sich auf die allgemeinen Ziele des Business Bezieht sich auf die regulären Funktionen der einzelnen Abteilungen Umfasst qualitative und quantitative Maßnahmen Geformt durch spezifische quantitative Datenpunkte zu Effizienz und Produktivität Benutzerdefiniert, basierend auf der Vision, Strategie und den Fähigkeiten eines Unternehmens Normalerweise standardisiert für die Abteilung, die Branche oder den Prozess, der gemessen wird Nachverfolgung über einen längeren Zeitraum, z. B. ein Quartal oder ein Jahr Nachverfolgung in Echtzeit oder für einen kürzeren Zeitraum, z. B. jeden Tag, wöchentlich oder pro Sprint

Unterschiede zwischen strategischen KPIs und operationellen Metriken

Warum sollten Sie operative Metriken nachverfolgen?

Die meisten Unternehmen beginnen mit hochgesteckten Zielen wie Umsatz, Talentakquise usw. Wenn sich das Unternehmen jedoch vergrößert und der Betrieb ausgeweitet wird, verlieren sie den Überblick über all die beweglichen Teile. Genau dieses Problem wird durch operative Metriken gelöst. Sie ermöglichen Folgendes.

Gute operative Metriken dienen als Grundlage für wichtige Entscheidungen. Wenn zum Beispiel Ihre Kundenzufriedenheit (CSAT) niedrig ist, können Sie sich eine operative Metrik wie die Wartezeit ansehen.

Wenn die Wartezeit zu lang ist, könnten Sie zusätzliche Ressourcen einstellen, einige Prozesse automatisieren oder in einen Self-Service-Kundensupport investieren.

Strategische Ausrichtung

Operative Metriken stellen sicher, dass das Tagesgeschäft mit den übergeordneten Zielen des Business übereinstimmt. Außerdem helfen sie Ihnen, Fortschritte besser nachzuverfolgen.

Beispiel: Wenn Ihre Geschäftsstrategie die Kundenbindung ist, werden Sie in die Stärkung der Abläufe Ihrer Teams für den Kundenerfolg investieren.

Früherkennung von Problemen

Eine konsequente Nachverfolgung hilft Ihnen, potenzielle Probleme oder negative Trends frühzeitig zu erkennen. So können Sie proaktiv eingreifen und den Kurs korrigieren.

**Wenn Ihre betrieblichen Metriken beispielsweise zeigen, dass ein bestimmter Kunde wiederholt Zahlungen verzögert, können Sie mit ihm sprechen, eine Strafklausel hinzufügen oder die Preise entsprechend anpassen.

Mitarbeiterleistung

Operative Metriken helfen bei der gerechten und effektiven Verteilung von Ressourcen. Diese Metriken helfen auch, den Mitarbeitern greifbare Ziele und Feedback zu geben.

**Wenn Ihre Entwickler beispielsweise die Aufgabe haben, pro Sprint eine bestimmte Anzahl von Story-Points zu erstellen, setzt dies klare Erwartungen und hilft, Überlastung oder Burnout zu vermeiden.

Letztlich liefern operative Metriken verwertbare Erkenntnisse für Ihr Geschäft. Sie helfen dabei, Trends zu erkennen und die Leistung mit Branchenstandards oder Verlaufsdaten zu vergleichen. Sie machen Teams rechenschaftspflichtig und dienen der langfristigen Planung des Geschäfts.

Also, was sollten Sie nachverfolgen? Lassen Sie es uns herausfinden.

Wichtige operative Metriken, auf die Sie achten sollten

Die von Ihnen verwendeten Metriken bestimmen, was Sie verbessern, was sich wiederum auf Ihre Leistung auswirkt. Jedes Business braucht also eine Grundlage von Schlüssel-Metriken. Hier sind einige, die jedes Unternehmen berücksichtigen sollte.

1. Umsatzwachstum (Jahr/Jahr)

Was: Das Umsatzwachstum misst den Anstieg oder Rückgang der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Warum: Wie Eliyahu Goldratt sagt, ist das primäre Ziel eines jeden Business, Geld zu verdienen. Mit dieser Metrik wird nachverfolgt, ob Sie dieses Ziel erreicht haben.

Wie: umsatzsteigerung in % im Vergleich zum letzten Jahr

2. Bruttogewinnspanne

Was: Die Bruttogewinnspanne ist die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben für die Herstellung eines Produkts oder die Erbringung einer Dienstleistung. Mit anderen Worten: Sie gibt den Prozentsatz der Einnahmen an, der die Kosten der verkauften Waren übersteigt.

Warum: Beim Geldverdienen geht es nicht nur um Einnahmen. Wenn Sie mehr ausgeben, als Sie einnehmen, ist das Geschäft nicht rentabel. Die Bruttogewinnspanne misst, wie gut Sie Ihr Geschäft erledigen.

Wie: (Einnahmen - Kosten der verkauften Waren)/Einnahmen. Je höher die Marge ist, desto besser kann man die Produktkosten und die Preisstrategie kontrollieren.

3. Kundenakquisitionskosten (CAC)

Was: Die Kundenakquisitionskosten geben an, wie viel Ihr Unternehmen ausgibt, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Dazu gehören in der Regel alle Kosten, die mit dem Vertrieb, der Verkaufsvorbereitung, dem Marketing, der Werbung, den Aktionen usw. verbunden sind.

Warum: Die CAC sind ein wichtiger Kostenfaktor für jedes Geschäft. Einer der Hauptindikatoren für den Erfolg ist, ob das durch den Kunden generierte Business die Kosten der Kundenakquise bei weitem übersteigt.

Wie: (Gesamtmarketingkosten + Vertriebskosten)/gewonnene Neukunden. Je niedriger der CAC, desto besser für das Geschäft.

4. Kundenlebensdauerwert (CLV)

Was: Der Customer Lifetime Value ist der Wert/Umsatz, den ein Kunde während seiner gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen generiert. Einige Unternehmen berücksichtigen auch die Auswirkungen von Kundenempfehlungen, einschließlich der Einnahmen, die durch die Weiterempfehlung des Unternehmens erzielt werden.

Warum: Dies ist eine wichtige Metrik, insbesondere in SaaS-Geschäften, da ein Kunde, der sein Abonnement Jahr für Jahr erneuert, im Laufe der Zeit einen exponentiellen Wert generiert. Eine hohe Kundenbindungsrate erhöht den CLV.

Wie: Der Gesamtumsatz, den ein Kunde im Laufe seiner Geschäftsbeziehung erzielt hat. Ein höherer CLV weist auf ein profitableres und investitionsfähigeres Geschäft hin.

5. Umschlagshäufigkeit der Bestände

Was: Die Umschlagshäufigkeit der Bestände ist ein Maß dafür, wie schnell die Produkte verkauft werden. Sie verfolgt, wie häufig der Bestand in einem bestimmten Zeitraum gelöscht und ersetzt wird.

Warum: Die Umschlagshäufigkeit der Bestände ist ein Indikator für die Marktnachfrage nach Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung. Sie ist auch für das Produktionsmanagement nützlich.

Instanz: Wenn Ihre Lagerbestände zu schnell erschöpft sind, stellen Sie möglicherweise nicht genügend Produkte her, um die Nachfrage zu befriedigen.

Wie: Kosten der verkauften Waren/Durchschnitt der Vorräte zu Anschaffungskosten. Eine höhere Umschlagshäufigkeit deutet auf eine effiziente Bestandsverwaltung und eine gute Verkaufsleistung hin.

6. EBITDA

Was: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) ist der operative Gewinn eines Unternehmens. Es berücksichtigt die direkten und indirekten Kosten ohne die Nebenkosten oder Kapitalkosten.

Warum: In einem bestimmten Jahr kann ein Business eine neue Produktionsanlage kaufen oder ein anderes Geschäft übernehmen. Diese Kosten können sich unverhältnismäßig stark in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Beim EBITDA werden nur die betrieblichen Aufwendungen auf dem Konto berücksichtigt, was ein realistischeres Bild des Geschäfts vermittelt.

Wie: Einnahmen - (direkte Kosten + indirekte Kosten). Je höher das EBITDA ist, desto größer ist das Ertragspotenzial des Unternehmens.

7. Nettoeinkommen

Was: Wie die Bruttogewinnspanne misst auch das Nettoeinkommen oder der Nettogewinn die Rentabilität. Es geht jedoch über die direkten Kosten der Herstellung eines Produkts/der Erbringung einer Dienstleistung hinaus und umfasst auch die indirekten Kosten.

Warum: Einem Unternehmen entstehen verschiedene Arten von Kosten. Direkte Kosten sind in den Kosten der verkauften Waren enthalten. Indirekte Kosten wie Software, Reisen usw., die zu den Betriebskosten eines Geschäfts hinzukommen, und andere Gebühren wie Zinsen auf Darlehen oder Steuern werden jedoch nicht berücksichtigt. All dies wird im Konto des Nettogewinns berücksichtigt.

Wie: Einnahmen - (direkte Kosten + indirekte Kosten + sonstige Kosten). Ein positives Nettoergebnis deutet auf ein rentables Geschäft hin.

8. Verbrennungsrate

Was: Die Verbrennungsrate ist die Rate, mit der Ihr Unternehmen sein Kapital ausgibt.

Warum: Als monatliche Kennzahl ist dies eine wichtige Metrik für Start-ups, um zu verstehen, wie schnell sie ihre Barreserven aufbrauchen und wie bald sie zusätzliche Mittel benötigen.

Wie: Monatliche Gesamtausgaben

Diese acht operativen KPIs vermitteln Geschäftsführern, Aktionären und Investoren ein abschließendes Bild des Unternehmens. Sie zeigen ihnen, wie gut das Unternehmen zu erledigen ist und wie die Zukunft aussieht. Sie helfen ihnen auch beim Vergleich mit Branchen-Benchmarks, um zu verstehen, wo das Geschäft im Vergleich zur Konkurrenz steht.

Dies ist jedoch nur die Ansicht des Gesamtbildes. Ein guter Satz operativer Metriken achtet auch auf die kleinsten Details. Aus diesem Grund legen Unternehmen operative Metriken für jede Abteilung fest. Schauen wir uns an, was diese sind und wie sie helfen.

Operative Metriken nach Abteilungen

Die Metriken und KPIs der einzelnen Abteilungen hängen stark von der Gesamtstrategie und den Zielen des Unternehmens ab. Wenn beispielsweise Kosteneinsparungen das Ziel des Unternehmens sind, muss jede Abteilung Metriken zur Kostensenkung einstellen. Wenn Wachstum das Ziel ist, würden sich die Abteilungen auf die Expansion, die Kapitalrendite der Wachstumskosten usw. konzentrieren.

In jedem Fall gibt es für jede Abteilung einige operative Standardmetriken, die zur Nachverfolgung von Effizienz, Produktivität und Effektivität beitragen. Wir gehen im Folgenden auf jede dieser Kennzahlen ein.

Operative Metriken für den Vertrieb

Das grundlegende Ziel der Vertriebsabteilung ist natürlich die Steigerung des Umsatzes. Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Vertriebsabteilung eine Reihe von Metriken verwenden, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, wie zum Beispiel:

Verhältnis von Leads zu Opportunities

Was: Diese Metrik vergleicht die Gesamtzahl der Leads mit den qualifizierten Leads. Sie misst, wie viele der Leads, die Sie generieren, tatsächlich das Potenzial haben, Kunden zu werden.

Warum: Sie zeigt, ob Ihre Marketingkampagnen auf die richtigen Kunden abzielen, ohne die der Trichter verstopft wäre.

Wie: Anzahl der qualifizierten Leads/Anzahl der gesamten Leads. Wenn Sie z. B. 100 Leads generieren, von denen 25 als Ihre ideale Kunden-Persona (ICP) qualifiziert sind, beträgt das Verhältnis von Leads zu Opportunities 25/100, d. h. 25 %.

Länge des Vertriebszyklus

Was: Die Dauer des Verkaufszyklus ist die Zeit, die vom ersten Kontakt eines Kunden mit Ihrem Geschäft bis zum Abschluss des Verkaufs vergeht.

Warum: Ein langer Zyklus verzögert die Umsatzrealisierung. Es besteht die Gefahr, dass Konten in der Pipeline vergessen werden oder der Interessent seine Meinung ändert. Die Länge des Zyklus misst die Effizienz des Verkaufsprozesses.

Wie: Datum des Geschäftsabschlusses - Datum des ersten Kontakts

Wert der Vertriebspipeline

Was: Bei dieser Metrik handelt es sich um den potenziellen Umsatz aus allen aktiven Opportunities in der Vertriebspipeline.

Warum: Eine gut gefüllte Pipeline führt zu Opportunities, die vom Vertriebsteam umgesetzt werden. Sie zeigt an, dass der Aufwand für Inbound- und Outbound-Marketing sowie für den Vertrieb effektiv ist.

Wie: Der potenzielle Wert von qualifizierten Leads in allen Phasen des Trichters

Umwandlungsrate

Was: Die Konversionsrate bezieht sich auf die Nummer der Interessenten, die als Ergebnis der Vertriebs- oder Marketingaufwendungen des Unternehmens zu Kunden werden.

Warum: Diese Metrik ist ein Indikator für die Wirksamkeit von Vertriebs- und Marketingaufwänden.

Instanz: Wenn die Konversionsrate zu niedrig ist, kann das bedeuten, dass Sie die falschen Leute ansprechen oder dass es keine Übereinstimmung zwischen Produkt und Markt gibt.

Wie: Konvertierte Leads/Gesamtleads. Wenn Sie 100 Leads erhalten und 20 Geschäfte abschließen, beträgt Ihre Konversionsrate 20 %. Je höher Ihre Konversionsrate ist, desto besser.

Operative Metriken für das Marketing

Marketing Teams führen heute eine Reihe von Aktivitäten durch, darunter die Optimierung der organischen Suche, Content Marketing, bezahlte Suche, soziale Medien, digitale Werbung, Influencer Marketing, Online-Ereignisse und vieles mehr. Diese Aktivitäten können mit den folgenden Kennzahlen gemessen werden marketing-KPIs .

Return on Advertising Spend (ROAS)

Was: Der ROAS ist der Umsatz, der mit jeder Werbekampagne erzielt wird. Er wird im SaaS-Bereich in der Regel für digitale und soziale Werbung verwendet, kann aber auch auf Fernseh- oder Printwerbung angewendet werden.

Warum: Der ROAS ist ein wichtiges Tool zur Optimierung. Es hilft Teams, mit Kampagnenideen zu experimentieren und Investitionen auf der Grundlage der Ergebnisse zu optimieren.

Wie: Einnahmen durch Kunden, die über eine Werbekampagne gewonnen wurden/Kosten der Werbekampagne

Marketingbedingte Einnahmen

Was: Dies ist der Gesamtumsatz, der direkt aus Marketingaktivitäten generiert wird.

Warum: Die Metrik vergleicht den Erfolg des Marketings mit anderen Kundenakquisitionsaktivitäten wie Kaltakquise. Vor allem in Zeiten, in denen Unternehmen immer mehr Geld für digitales Marketing ausgeben, wird mit dieser Metrik die Effektivität regelmäßig nachverfolgt. Sie hilft beim Erreichen

produktmarketing-KPIs und verfeinern Wachstumsstrategien.

Wie: Gesamtumsatz mit Kunden, die durch Marketing als erste Quelle gewonnen wurden

Klick-Through-Rate (CTR)

Was: Hierbei handelt es sich um eine noch detailliertere operative Metrik zur Nachverfolgung der Wirksamkeit digitaler Anzeigen und Inhalte bei der Förderung des Engagements.

Warum: Eine höhere CTR deutet auf eine bessere Leistung von Anzeigen/Inhalten hin, was sich positiv auf CAC, CLV und Rentabilität auswirkt.

Wie: Anzahl der Klicks/Anzahl der Besucher oder Impressionen

Operative Metriken in der Logistik

Die Logistik ist eine riesige Maschine mit vielen beweglichen Teilen. Von der Verpackung über den Versand bis hin zur Auslieferung an der Haustür sind mehrere Personen und Prozesse beteiligt. Ein effizienter Logistikbetrieb erfordert aussagekräftige Metriken, wie z. B.:

Auftragserfüllungsrate

Was: Die Erfüllungsrate bezieht sich auf die Zeit, die für die Bearbeitung und Erfüllung der Reihenfolge benötigt wird.

Warum: Eine schnellere Lieferung führt zu mehr Kundenzufriedenheit und einer effizienteren Bestandsverwaltung.

Wie: Datum der Reihenfolge - Datum der Lieferung

Pünktliche Lieferung

Was: Differenz zwischen der versprochenen Lieferzeit und der tatsächlichen Lieferzeit.

Warum: Im Einzelhandel, in der Konsumgüterindustrie und in der Modebranche verbessert eine pünktliche Lieferung die Kundenerfahrung und schafft Vertrauen, was für Metriken wie den CLV von grundlegender Bedeutung ist.

Wie: Versprochenes Lieferdatum - geliefertes Datum

Vorlaufzeit des Lieferanten

Was: In jeder Lieferkette gibt es mehrere Lieferanten, die ihre Arbeit rechtzeitig abschließen müssen, damit Ihre Arbeit erledigt werden kann. Die Vorlaufzeit der Lieferanten misst dies. Es handelt sich um die Vorlaufzeit, die jeder Lieferant benötigt, um Ihre Rohstoffe ab dem Datum der Reihenfolge zu liefern.

Warum: Lieferantenlieferungen können zu einem Hindernis in Ihrem eigenen Fertigungsprozess werden. Kürzere Vorlaufzeiten helfen bei der optimalen Bestandsverwaltung.

Wie: Datum der Reihenfolge - Datum der Lieferung

Operative Metriken für das Personalwesen

Personalmanagement, insbesondere in der wissensbasierten Wirtschaft, ist viel schwieriger, als es scheint. Die Personalabteilung hat bei der Entwicklung und Nachverfolgung operativer Metriken alle Hände voll zu tun.

Absentismusquote

Was: Die Abwesenheitsquote ist das Volumen der ungeplanten Abwesenheiten pro Mitarbeiter.

Warum: Fehlzeiten bringen den Zeitplan durcheinander, führen zu Verzögerungen und haben negative Auswirkungen auf metriken zur Produktivität .

Wie: Summe der ungeplanten Abwesenheiten, die keine genehmigten Krankheits- oder Urlaubstage beinhalten

Mitarbeiterbindungsrate

Was: Die Verbleibsquote ist die Zahl der Mitarbeiter, die sich dafür entscheiden, über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel ein Jahr, im Unternehmen zu bleiben.

Warum: Einstellung, Einarbeitung und Schulung sind kostspielig; eine höhere Verbleibsquote steigert den ROI und zeigt eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit an.

Wie: (Mitarbeiter, die am Ende des Jahres bleiben - Mitarbeiter, die in diesem Jahr eingestellt wurden)/Gesamtanzahl der Mitarbeiter zu Beginn des Jahres

Nutzungsrate

Was: Die Auslastungsquote ist der prozentuale Anteil der Zeit, die ein Mitarbeiter mit umsatzwirksamen Tätigkeiten verbringt.

Warum: Eine Organisation muss über genügend Kapazität verfügen, um die Anforderungen eines Projekts zu erfüllen, ohne Ressourcen zu verschwenden; die Auslastungsrate hilft, dies nachzuverfolgen.

Wie: Nummer der fakturierbaren Stunden/Anzahl der Gesamtarbeitsstunden

Metriken zu Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration

Was: DEI-Metriken beziehen sich auf die Leistung der Organisation bei der Einstellung, Bindung, Förderung und Ermutigung von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund.

Warum: Vielfalt ist nicht nur fair, sondern auch ein sinnvolles Geschäft.

Wie: Einige der wichtigsten Metriken der DEI sind der Frauenanteil im Unternehmen, der Anteil von Frauen in Führungspositionen, die Verteilung der Mitarbeiter auf die verschiedenen Rollen und die Vergütung nach Geschlecht oder Ethnie.

Operative Metriken im Finanzwesen

Operative Metriken im Finanzwesen tragen dazu bei, die Leistung der Abteilung zu steuern, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Strategien mit den Geschäftszielen abzustimmen und sicherzustellen, dass Zu- und Abflüsse im Interesse des Unternehmens abgewickelt werden. Die wichtigsten operativen Metriken sind:

Schulden-Eigenkapital-Verhältnis

Was: Wie der Name schon sagt, handelt es sich um die Gesamtverschuldung gemessen am Eigenkapital.

Warum: Diese Metrik hilft bei der Bewertung der Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu beschaffen oder seine Betriebskosten zu finanzieren.

Instanz: Wenn ein Startup 1 $ Schulden für 0,5 $ Eigenkapital hat, zeigt dies, dass die Investoren dem Unternehmen nicht genug Vertrauen entgegenbringen, um das Risiko einzugehen.

Wie: Gesamtverschuldung/Gesamteigenkapital.

Schnelles Verhältnis

Was: Die Fähigkeit eines Unternehmens, kurzfristige Verbindlichkeiten sofort zu decken.

Warum: Diese Metriken zeigen, ob das Unternehmen einem Sturm kurzfristig standhalten kann; in der Erweiterung zeigt sie auch die Widerstandsfähigkeit und finanzielle Stabilität an.

Wie: Kurzfristige Verbindlichkeiten/liquide Vermögenswerte

Betrieblicher Cash Flow

Was: Der operative Cash Flow ist eine Überprüfung, ob mehr Geld hereinkommt als herausgeht.

Warum: Der Cash Flow unterscheidet sich zwar von der Burn-Rate, aber beide befassen sich mit dem Problem des Mittelzuflusses/-abflusses. Ein negativer Cash Flow zeigt an, dass es schwierig ist, unmittelbare Verbindlichkeiten wie Gehälter oder Softwarekosten zu bezahlen.

Wie: Einzahlungen - Auszahlungen in einem bestimmten Zeitraum

Budgetabweichung

Was: Die Budgetabweichung ist die Differenz zwischen den geplanten Ausgaben und den tatsächlichen Ausgaben.

Warum: Budgets sind eine finanzielle Vision für die Zukunft des Unternehmens. Sie sollen die Ziele des Geschäfts unterstützen. Wenn es regelmäßig zu Überschreitungen kommt, bedeutet dies, dass die Planung fehlerhaft ist, was sich auf die Kapitalbeschaffung, den Vertrieb, das Marketing usw. auswirken wird.

Wie: (Überschrittene Elemente/gesamte Elemente) x 100

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie ein technischer Leiter sind und Ihre Abteilung oben nicht sehen, kein Problem. Hier sind einige kPIs und Metriken für das Produktmanagement können Sie verwenden.

Nach den obigen Beispielen könnte man meinen, die Berechnung dieser Metriken sei eine einfache Aufgabe. Nehmen Sie zum Beispiel die letzte Kennzahl, die Budgetabweichung. Sie müssen nur wissen, wie viele der Elemente Ihres Budgets überschritten wurden. Einfach? Nö.

Ein durchschnittliches Unternehmen verfügt über Hunderte von Elementen, von denen jedes auf der Grundlage seiner Strategie mit spezifischen Budgets ausgestattet ist. Zum Beispiel könnte das Marketing allein ein Budget für:

Gehälter

Ausgaben für Berater

Software-Kosten

Online-Ereignisse, wie z. B. Webinare

Veranstaltungen vor Ort (einschließlich Reisen, Veranstaltungsort, Unterkunft usw.)

Werbung (aufgeschlüsselt nach Kanälen)

Zusammenarbeit mit Influencern

Zusammenarbeit mit Analysten

Die Einstellung von Zielen und deren Nachverfolgung kann schnell unübersichtlich werden, es sei denn, Sie verfügen über ein Projektmanagement tool wie

ClickUp wurde speziell dafür entwickelt, um dies zu erledigen. Sehen wir uns an, wie Sie Ihre operativen Metriken nachverfolgen und verwalten können, um die Leistung zu überwachen und die Ergebnisse zu verbessern.

Nachverfolgung und Verwaltung operativer Metriken

Die Erstellung einer umfassenden Methode zur Einstellung, Nachverfolgung und Verwaltung operativer Metriken erfordert einen strategischen Ansatz. Hier finden Sie einen Rahmen, der die verschiedenen Aspekte umfasst und Ihnen hilfreiche tools wie ein KPI-Software , Dashboards und Vorlagen.

1. Definieren Sie Ihre Ziele

Legen Sie fest, was Ihre Abteilung in diesem Jahr erreichen soll. Leiten Sie diese von den Zielen der Organisation ab, um die Ausrichtung zu gewährleisten.

Angenommen, das Ziel des Vertriebsteams ist es, den Umsatz im nächsten Jahr um 50 % zu steigern. Sie werden die operativen Metriken auswählen, um dieses Ziel zu erreichen. Seien Sie also gut durchdacht.

ziele im Team setzen mit ClickUp Whiteboards_

Die besten Ziele sind die, die von den Teams aktiv mitgetragen werden. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ziele gemeinschaftlich definieren. Verwenden Sie

ClickUp Whiteboards um die Leistungen des letzten Jahres zu überprüfen, die Vision für die Zukunft zu diskutieren und die Ziele für dieses Jahr einzustellen.

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, probieren Sie einige der ClickUp

vorlagen für die Einstellung von Zielen um es richtig zu machen.

2. Auswahl der relevanten Metriken

Der nächste Schritt besteht darin, die Metriken auszuwählen, die mit den soeben definierten Zielen übereinstimmen. Wenn Ihr Ziel die Umsatzsteigerung ist, sollten Ihre operativen Metriken und

vertriebs-KPIs würden umfassen:

Steigerung des Umsatzes pro Kunde

Konversionsrate

Pipeline-Wert

Lead-zu-Chance-Verhältnis

Länge des Verkaufszyklus

Ein Beispiel: Die Konversionsrate ist eine hervorragende Metrik, weil sie Ihnen zeigt, dass Sie entweder die Konversionsrate oder den Wert der Pipeline erhöhen müssen, um Ihre Einzelziele zu erreichen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Projekt Metriken Vorlage

Hilfe bei der Einstellung der richtigen Metriken für Ihr Geschäft finden Sie unter

ClickUp's Vorlage für Projekt-Metriken . Mit dieser vollständig anpassbaren, einsteigerfreundlichen Vorlage können Sie die Leistung eines Projekts in Echtzeit nachverfolgen und das Team zielorientiert führen.

Diese Vorlage herunterladen

3. Zeitliche Einzelziele für jede Metrik festlegen

Die Einstellung von Einzelzielen und Benchmarks hilft uns zu verstehen, was funktioniert und was nicht. Dies ist die Grundlage für Verbesserungen der betrieblichen Abläufe. Wenn Sie Einzelziele einstellen, machen Sie sie SMART, d. h. spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt.

Im vorherigen Beispiel könnten Sie die Umwandlungsrate von einer Verkaufschance in einen Geschäftsabschluss für dieses Jahr auf 20 % festlegen.

Ziele setzen und Fortschritte überwachen mit ClickUp

ClickUp Ziele ist eine der besten

apps zur Nachverfolgung von Zielen um jede Metrik in Echtzeit für mehrere Benutzer zu überwachen. Mit ClickUp können Sie monetäre Einzelziele einstellen, um die Nachverfolgung Ihrer Einnahmen zu ermöglichen.

Sie können Einzelziele für Aufgaben festlegen, um die fertiggestellte Arbeit zu überwachen. Instanz können Sie zum Beispiel jede Verkaufschance als Aufgabe einrichten. Wenn jede Aufgabe abgeschlossen ist (oder sich der Status ändert), wertet ClickUp automatisch die Leistung anhand Ihrer Metriken aus!

Und was noch mehr ist? Sie können auch verwandte Ziele in Ordnern organisieren und die Leistung für mehrere Einzelziele in einer Ansicht nachverfolgen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp KPI-Vorlage

Anregungen für die Einstellung der richtigen Einzelziele finden Sie unter

ClickUp's KPI-Vorlage . Verwenden Sie sie, um KPIs zu visualisieren, Teammitglieder auf Ziele auszurichten und Ergebnisse zu visualisieren.

Diese Vorlage herunterladen

Einer der Hauptgründe, warum Metriken nicht hilfreich sind, besteht darin, dass nicht für jede einzelne Metrik genaue und zeitnahe Daten erfasst werden. Woher wissen Sie zum Beispiel, wie hoch Ihre Konversionsrate ist, wenn Sie nicht jeden einzelnen Lead, jede Verkaufschance und jeden Abschluss auf einer Plattform nachverfolgen?

Richten Sie eine umfassende Plattform ein, auf der alle relevanten Daten erfasst werden. Geben Sie allen relevanten Benutzern Zugang zu dieser Plattform, um die Informationen regelmäßig zu aktualisieren.

ziele zur Aufgabe in einem Rutsch!

Mit ClickUp können Sie Ziele und Einzelziele in Aufgaben umwandeln. Sie können Benutzer zuweisen, Fristen festlegen, Abhängigkeiten verknüpfen, benutzerdefinierte Status/Felder erstellen, an Kommentaren mitarbeiten und Ihre Ziele an einem Ort zusammenfassen.

5. Leistung überprüfen

Sobald Sie alle Daten gesammelt haben, verwenden Sie eine

tool für die Berichterstellung um Ihre operative Leistung mit etablierten Benchmarks, Industriestandards oder historischen Leistungen zu vergleichen.

Wenn Ihre Konversionsrate noch nicht bei 25 % liegt, führen Sie mit dem Team eine Retrospektive durch, um zu verstehen, warum. Untersuchen Sie die Ursachen von Problemen oder Leistungsschwächen. Implementieren Sie Strategien zur schnellen Verbesserung der Konversionsraten.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Arbeit und erhalten Sie wichtige Einblicke mit ClickUp ClickUp Dashboards helfen Betriebsleitern dabei, die Leistung ihres Teams in Echtzeit und projektübergreifend zu überwachen. Verwenden Sie ClickUp, um:

Granulare Metriken nachverfolgen

Fortschritte zu visualisieren

Eine einseitige Ansicht der wichtigsten Metriken zu erstellen

Das Tagesgeschäft zu verstehen

Anpassungen vornehmen und Verbesserungen erzielen

Erweitern Sie Ihre Abläufe mit ClickUp

Operative Metriken sind im Grunde genommen ein Weg, um Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist die Art und Weise, wie ein Business die Feinheiten der täglichen Arbeit betrachtet.

Wenn die Kosten pro Lead plötzlich in die Höhe schießen, meldet die Metrik dem Marketinganalysten Achtung. Wenn das Team mit ständigen Budgetüberschreitungen konfrontiert ist, hat der Finanzchef Grund zur Sorge. Erzielt das Vertriebsteam eine Rekordumsatzrate, hat der Wachstumschef einen Grund zum Feiern. Wichtige operative Metriken halten das Geschäft auf dem Boden der Tatsachen.

Ohne die richtigen Tools zum Einstellen, Nachverfolgen und Verwalten dieser Metriken kann ein Geschäft stolpern und fallen oder zu nah an der Sonne fliegen.

Vermeiden Sie eines dieser Szenarien mit ClickUp's speziell entwickelten Systemen zur Nachverfolgung von Metriken. Mit ClickUp können Sie Einzelziele festlegen, diese in Aufgaben aufteilen, Daten sammeln, erstellen KPI-Berichterstellung und gewinnen Erkenntnisse, um die betriebliche Effizienz exponentiell zu verbessern. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .