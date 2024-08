15 Produktivitätsmetriken zur Steigerung der Leistung Ihres Teams

Produktivitätskennzahlen sind Konzepte, die als Datenpunkte dienen, um die Leistung von Mitarbeitern oder Abteilungen zu messen, zu analysieren und darzustellen. Mit anderen Worten: Sie messen die Produktivität der Mitarbeiter und zeigen, wie jedes Team zu den Unternehmenszielen beiträgt.

Die Untersuchung von Produktivitätskennzahlen wie Anlagenauslastung, Arbeitsstunden oder Überstunden schafft Transparenz über die Produktivität Ihres Teams. Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Ressourcen Ihre Projekte stagnieren oder vorantreiben.

Es handelt sich um eine einfache Input-Output-Relation, die zeigt, wie der Output Ihres Unternehmens durch seinen Input beeinflusst wird.

Wir haben einen Leitfaden erstellt, der die Auswirkungen von Produktivitätskennzahlen und Leistungsindikatoren (KPIs) auf Ihre internen und externen Geschäftsprozesse erläutert. 👇

Was sind Produktivitätskennzahlen?

Produktivitätskennzahlen sind quantifizierbare Messgrößen, die die Leistung der Mitarbeiter in bestimmten Bereichen und den Beitrag ihrer Aktivitäten zu den Unternehmenszielen messen.

Diese Metriken bieten leicht verdauliche numerische und visuelle Einblicke in Bereiche, die verbessert oder komplett überarbeitet werden müssen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Team A mit 12 Mitarbeitern 30 Stunden für ein dreitägiges Projekt aufwendet. Team B schließt dasselbe Projekt in zwei Tagen mit zwei Mitarbeitern weniger ab. Durch die Aufschlüsselung der Produktivitätskennzahlen der Mitarbeiter erhalten die Unternehmensleiter einen anderen Blick darauf, wie und warum Team B mehr leistet als Team A.

Was ist die Bedeutung von Produktivitätskennzahlen?

Sie müssen produktivität messen um die Fortschritte Ihres Teams im Hinblick auf Ihre Geschäftsziele zu überprüfen. Von produzierten Einheiten und generierten Umsätzen bis hin zu beschaffungsorientierten Aufgaben liefern diese wichtigen Kennzahlen genaue Informationen, um Teams von Misserfolgen weg und hin zu qualitativ hochwertigem Service, Kundenzufriedenheit und verbesserten Gewinnspannen zu lenken.

Die Beziehung zwischen Produktivitätsmetriken und Leistungsindikatoren kann eine Reihe von effizienzbezogenen Datenpunkten liefern. Sie können quantitative und qualitative Erkenntnisse integrieren und zur Gesamtbewertung der Leistung eines Unternehmens beitragen.

Kontinuierliche Überwachung und Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung tragen dazu bei, die Gesamtleistung des Teams zu erhöhen und damit die Unternehmensleistung zu verbessern.

Sehen Sie sich nun einige der wichtigsten Produktivitätskennzahlen und Leistungsindikatoren an, mit denen Sie den Fortschritt messen können.

15 Beispiele für Produktivitätskennzahlen und KPIs

Die lange Reihe von Produktivitätskennzahlen und Leistungsindikatoren kann überwältigend sein. Nehmen Sie sich Zeit, um zu entscheiden, welche dieser gängigen Produktivitätskennzahlen Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen können. 👇

1. Mitarbeiterfluktuationsrate (ETR)

Die Mitarbeiterfluktuationsrate misst den Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine Organisation innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlassen. Sie wird als Prozentsatz des Personalbestands ausgedrückt. Diese Kennzahl gibt auch Aufschluss über die Qualität Ihrer Einstellungspolitik und die Mitarbeiterzufriedenheit.

Aus Berichten geht hervor, dass die Fluktuationsrate in den letzten Jahren 20% höher nach der Pandemie .

Während eine Fluktuationsrate von weniger als 10 % als angemessen gilt, vermittelt eine höhere Fluktuationsrate einen negativen Eindruck von der Unternehmenskultur und kann auf eine demotivierte und unproduktive Belegschaft hindeuten.

👉 Hier erfahren Sie, wie Sie die ETR berechnen können:

Mitarbeiterfluktuationsrate = [T /{(B+E)/2}] X100

Hier,

T ist die Anzahl der Kündigungen während eines Zeitraums

B ist die Anzahl der Beschäftigten zu Beginn des Zeitraums

E ist die Anzahl der Beschäftigten am Ende des Zeitraums

2. Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter

Mit dieser Produktivitätskennzahl wird berechnet, wie viel Umsatz die Mitglieder des Vertriebsteams pro Mitarbeiter erwirtschaften.

Vertriebsteams sind von Natur aus wettbewerbsorientiert. Daher kann die Verwendung von Produktivitätskennzahlen für den Vertrieb dazu beitragen, einen gesunden Wettbewerb unter Ihrem Team zu fördern.

Setzen Sie jedoch ehrgeizige, realistische Verkaufsziele, um Ihr Team zu ermutigen, die Extrameile zu gehen, um Einnahmen zu erzielen.

Wenn Sie die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anhand von Parametern wie Dienstalter und erreichte Ziele vergleichen, können Sie eine faire Bewertung vornehmen.

👉 Hier ist eine schnelle Formel zur Berechnung dieser Metrik:

Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter = Gesamtumsatz / Anzahl der vom Vertriebsmitarbeiter getätigten Verkäufe

3. Inventar-Genauigkeit

Die Kennzahl für die Bestandsgenauigkeit misst den Grad der Abweichung zwischen dem tatsächlichen und dem erfassten Bestand. Die Verfolgung und Verbesserung dieser Kennzahl stärkt Ihren Eindruck als vertrauenswürdiger Anbieter.

Eine höhere Bestandsgenauigkeit ist das Ergebnis einer korrekten Buchführung und einer effizienten Lagerverwaltung. Sie gibt auch Aufschluss über die Effektivität Ihres für die Bestandsverwaltung zuständigen Teams vor Ort.

Sie müssen eine hohe Punktzahl bei diesen Qualitätsmerkmalen aufrechterhalten, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Ihre Verkaufszahlen zu steigern.

👉 Hier ist eine Formel zur Berechnung der Bestandsgenauigkeit:

Bestandsgenauigkeit = (gezählte Artikel / erfasste Artikel) x 100

4. Durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT)

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit misst die durchschnittliche Zeit, die zur Lösung einer anstehenden Kundenanfrage oder eines Supportproblems benötigt wird.

Die AHT wird häufig zur Messung der Produktivität von Kundendienst- und Supportteams verwendet. Sie hat vier Hauptziele:

Erkennen von leistungsstarken oder proaktiven Teammitgliedern

Identifizierung leistungsschwacher Mitglieder und Unterstützung bei deren Verbesserung durch Schulungen

Schwankungen in der AHT als Zeichen von Teamstress oder Arbeitsüberlastung zu verstehen

Sicherstellen einer hohen Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden, um die Kundenzufriedenheit zu erhalten

Einfach ausgedrückt, misst diese Kennzahl für die Mitarbeiterproduktivität, wie effizient Ihr Team Kundenanfragen löst, ohne die Servicequalität (QoS) zu beeinträchtigen.

👉 Berechnen Sie die AHT mit dieser Formel:

Durchschnittliche Bearbeitungszeit = (Gesamtgesprächszeit + Wartezeit + Nachbearbeitungszeit) / Gesamtzahl der Anrufe

5. Aufgabenerfüllungsrate

Die Aufgabenerledigungsrate misst den Prozentsatz der erledigten Aufgaben im Vergleich zu den zugewiesenen Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit.

Diese Kennzahl zur Messung der Produktivität ist ein Lackmustest für die betriebliche Effizienz. Sie hilft, Störungen in Arbeitsabläufen und Lücken in der Teamkapazität zu erkennen.

Wenn Sie mit sich stapelnden Aufgaben zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, die Arbeitslast neu zu verteilen oder tiefer gehende Probleme wie unklare Aufgabenpriorisierung, ineffiziente Mitarbeiterauslastung, Arbeitsüberlastung oder unzureichende Ressourcen zu untersuchen.

👉 So berechnen Sie die Aufgabenerledigungsquote:

Aufgabenerledigungsquote = (Anzahl der erledigten Aufgaben) / (Gesamtzahl der Aufgaben) x 100

Eine agile Methode, mit einer niedrigeren Aufgabenerledigungsrate umzugehen, ist die Vergabe von Story Points für jede Aufgabe. Story-Punkte sind eine Gewichtung, die jeder Aufgabe auf der Grundlage von Schwierigkeit und erwarteter Erledigungszeit zugewiesen wird.

Mit Hilfe von Story Points können Sie im Voraus analysieren, wie lange jede Aufgabe dauern wird. Vor allem aber erhalten Sie so einen Überblick über die Arbeitsbelastung und die Produktivität der einzelnen Teammitglieder.

Verwenden Sie ClickUp für Einsatzteams um Ihre Anforderungen an das Aufgabenmanagement zu erfüllen. Es erleichtert die Verwaltung von Aufgaben durch anpassbare Ansichten und Dashboards. Darüber hinaus können Sie mithilfe von KI automatisch Teilaufgaben zuweisen und Zusammenfassungen für Kommunikations-Threads erstellen, um den manuellen Arbeitsaufwand Ihres Teams zu reduzieren.

erkennen Sie Kapazitätslücken im Team und sehen Sie, wie effizient Ihre Abläufe sind - mit der Workload-Ansicht von ClickUp

🎁Bonus: Berücksichtigen Sie einen Produktivitätsplan zu erstellen mit maßgeschneiderten Vorlagen und beobachten Sie, wie ClickUp Felder automatisch ausfüllt, um alle Fortschritte mit einem Klick einzugeben.

6. Überstunden

Überstunden sind die zusätzlichen Stunden, die ein Mitarbeiter neben seiner regulären Arbeitszeit investiert.

Längere Überstunden deuten auf eine schlechte Verteilung der Arbeitslast, eine ungesunde Arbeitskultur und ein ineffizientes Teammanagement hin. Schon einer dieser Faktoren reicht aus, um einen Rückgang der Gesamtleistung zu bewirken mitarbeiterproduktivität .

Verfolgen Sie diese Kennzahl, um Ressourcenlücken und Einstellungsbedarf zu ermitteln. Mehr Überstunden in Ihrer Marketingabteilung können zum Beispiel darauf hindeuten, dass Sie dort mehr Personal benötigen.

In ähnlicher Weise können Sie diese Kennzahl verwenden, um die Produktivität der Mitarbeiter zu verfolgen und die Arbeitsbelastung entsprechend der Kapazität eines Mitarbeiters zu verteilen.

👉 Sie können die Überstunden berechnen, indem Sie die Anzahl der Überstunden durch die Anzahl der regulären Arbeitsstunden dividieren.

überstunden = (Überstunden) / (reguläre Arbeitsstunden) x 100**_

7. Umsatzwachstum

Das Umsatzwachstum misst die Fähigkeit Ihres Vertriebsteams, Ihre monatliche, vierteljährliche oder jährliche Umsatzleistung zu steigern.

Diese Kennzahl bietet Einblicke in die Umsatzwachstumsrate Ihres Unternehmens. Erwägen Sie das Hinzufügen von Filtern für monatliche Zeiträume, um Zugang zu Daten auf Mikroebene zu erhalten. Auf diese Weise erhalten Sie Informationen über die Leistung einzelner Vertriebsmitarbeiter in bestimmten Zeitabschnitten.

Nutzen Sie diese Kennzahl, um herauszufinden, welche Verkaufstrichter die höchsten Umsätze bringen.

👉 So können Sie das Umsatzwachstum berechnen:

Umsatzwachstum = [(Aktueller Nettoumsatz - Nettoumsatz im vorherigen Verkaufszeitraum) / Nettoumsatz im vorherigen Verkaufszeitraum] x 100

8. Innovationsrate

Die Innovationsrate ist zwar kein wichtiger Leistungsindikator, sagt aber viel über die Kreativität Ihres Teams aus. Sie ermöglicht die Berechnung der Häufigkeit neuer Ideen, die innerhalb eines Zeitraums initiiert wurden, im Vergleich zu denen, die erfolgreich umgesetzt wurden.

Höhere Innovationsraten deuten auf ein dynamisches Team hin, das mit Risikobereitschaft und Innovationen an vorderster Front steht. Denken Sie daran, dass höhere Raten nicht immer auf eine höhere Produktivität des Teams schließen lassen. Dennoch ist die Umsetzung von Ideen in die Realität oder in Prozesse ein einzigartiges Maß für die Produktivität.

👉 Hier ist eine einfache Formel zur Messung der Innovationsrate Ihres Teams:

Innovationsrate = (Anzahl der erfolgreich eingeführten Ideen/Gesamtanzahl der vorgeschlagenen Ideen)*100

💡Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain und ClickUp Whiteboards, um Ideenfindungs- und Brainstorming-Sitzungen im Team durchzuführen und eine höhere Innovationsrate zu erzielen. ClickUp Gehirn fungiert als Ihr KI-Assistent für das Brainstorming von Ideen. Während ClickUp-Whiteboards überbrücken die Lücke zwischen Brainstorming und Arbeitserledigung.

Nutzen Sie sie für das Brainstorming neuer Ideen und planen Sie anschließend deren Umsetzung mit intuitiven Mind Maps und Diagrammen.

mit ClickUp Whiteboards können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen brainstormen und erfolgreicher umsetzen

Diese Produktivitätskennzahl wird auch als First Call Resolution bezeichnet und eignet sich am besten für IT-Support- und Call-Center-Teams. Sie analysiert die Anzahl der Kundenanfragen, die von einem Kundendienstmitarbeiter innerhalb der ersten Kundeninteraktion gelöst werden. Ziel ist es, die Zeit, die für Nachfassaktionen aufgewendet wird, zu vermeiden und sich stattdessen auf die Lösung schwerwiegenderer Kundenanfragen und -probleme zu konzentrieren.

Wenn Ihr Team unnötige zusätzliche Anrufe bearbeitet und zu viele Tickets eskaliert, kann das sehr belastend sein. Verfolgen Sie die Produktivität mit dieser Kennzahl, um ein Gleichgewicht zwischen Mitarbeiterauslastung und Unternehmensleistung herzustellen.

👉 Hier erfahren Sie, wie Sie die FCR berechnen können:

First Contact Resolution = (Gelöste Vorfälle beim ersten Kontakt / Gesamte Vorfälle) x 100

Eine hohe FCR zeigt an, dass Ihr Kundendienstteam Kundenanfragen schnell lösen kann, sobald sie eingehen. Dies ist der Fall, wenn Sie die Befugnisse oder die Entscheidungsbefugnis der einzelnen Mitarbeiter in den Teams mit Kundenkontakt erhöhen können.

10. Website-Traffic-zu-Lead-Verhältnis

Die Website-Traffic-to-Lead-Ratio gibt an, wie viele Besucher nach dem Besuch der Website die von Ihnen gewünschte Aktion durchführen. Dabei kann es sich um Anmeldungen, Käufe, Anfragen, Weiterleitungen usw. handeln. KPIs und Metriken wie diese geben Aufschluss über den Online-Verkehr Ihrer Marke und die Wirksamkeit Ihrer Website-Marketingstrategien.

Ein Anstieg oder Rückgang der Konversionsraten über verschiedene Zeiträume hinweg erklärt auch, was gut funktioniert und was schlecht läuft.

berechnen Sie das Verhältnis von Website-Traffic zu Leads, indem Sie die Anzahl der Website-Besuche durch die Anzahl der über einen bestimmten Zeitraum generierten Leads teilen:

website-Traffic-zu-Lead-Verhältnis = (Anzahl der Website-Besuche) / (Anzahl der generierten Leads) x 100**_

11. Produktivität von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten

Diese Kennzahl misst das Produktivitätsniveau Ihrer Teilzeitkräfte im Vergleich zu den Vollzeitbeschäftigten.

Auch wenn Sie Teilzeitmitarbeiter für vertragliche Projekte oder zur Überbrückung von Lücken einstellen, sind diese möglicherweise nicht so produktiv wie Vollzeitmitarbeiter. Das Fehlen der richtigen Werkzeuge oder die Schwierigkeiten, sich in die Kultur Ihrer Marke einzufügen, könnten ihre unmittelbare Produktivität beeinträchtigen. Mit der Zeit summiert sich dies, und Sie können Tausende von Dollar an potenziellen Einnahmen verlieren.

Durch die Messung dieser Kennzahl können Sie die Leistung der Mitarbeiter nach klassifizierten Gruppen verfolgen und feststellen, welche Teammitglieder zu Ihren Unternehmenszielen beitragen.

Hinweis: Für diese Kennzahl gibt es keine spezifische Formel. Eine eng verwandte Kennzahl ist jedoch das Vollzeitäquivalent (FTE).

vollzeitäquivalent (VZÄ) = Gesamtzahl der von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten geleisteten Arbeitsstunden / Anzahl der verfügbaren Vollzeitstunden pro Jahr**_

12. Zielumwandlungssatz

Die Zielumsetzungsrate misst den Prozentsatz der von Ihnen angestrebten Projektziele, die wie geplant erreicht werden.

Höhere Zielumsetzungsraten deuten darauf hin, dass Ihre Projektplanungstools und -methodiken gut funktionieren. Umgekehrt deuten niedrigere Werte auf unrealistische Projektfristen und eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs hin.

Denken Sie daran, dass diese Ziele sehr unterschiedlicher Natur sind. Und dass diese Kennzahl etwas völlig anderes ist als die "Aufgabenerfüllungsrate" Nichtsdestotrotz definiert die Fähigkeit Ihres Teams, diese vorgegebenen Ziele zu erreichen, seine arbeitsmoral .

👉 Hier ist eine einfache Formel zur Messung der Zielumwandlungsrate:

Zielumsetzungsrate = (Anzahl der planmäßig erreichten Ziele) / (Gesamtzahl der Ziele) x 100

13. Lead-to-MQL-Verhältnis

Marketingqualifizierte Leads (MQL) sind potenzielle Kunden, die vom Marketingteam überprüft wurden, um ihr Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung zu bestätigen. Diese Interessenten werden dann an das Vertriebsteam weitergeleitet, das sie durch den Kaufprozess führt.

Beginnen Sie mit dem Sammeln von Leads über Social Media-Konten, Website-Landingpages, E-Mail-Marketing und bezahlte Werbung. Sobald Ihr Marketingteam die Personas der Leads mit Ihrer Zielgruppe abgleicht, werden sie zu MQLs.

Höhere MQL-Quoten sind ein grünes Licht für Ihre Lead-Generierungsabteilungen!

👉 Berechnen Sie das Lead-to-MQL-Verhältnis mit dieser einfachen Formel:

Lead-to-MQL Ratio = (Anzahl der MQLs) / (Gesamtzahl der generierten Leads) x 100

14. Recruiting-Umwandlungsrate

Diese Kennzahl gibt den Prozentsatz der potenziellen Bewerber an, die zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens werden.

Die Recruiting Conversion Rate vermittelt einen umfassenderen Eindruck von der Reaktion Ihres Talentpools auf die Stellenausschreibung. Sie zeigt beispielsweise, ob die Investitionen in die Ausstattung Ihres Einstellungsteams die Einnahmen aus den von ihnen eingestellten Kandidaten deutlich übersteigen.

👉 Hier ist eine Formel zur Berechnung der Recruiting Conversion Rate Ihres Einstellungsteams.

recruiting Conversion Rate = (Anzahl der erfolgreichen Einstellungen) / (Anzahl der Bewerber, die in den Einstellungsprozess eingetreten sind) x 100**_

💡Tipp: Sie können eine höhere Einstellungsrate erwarten, wenn die von Ihnen angebotenen Vergünstigungen über dem durchschnittlichen Marktangebot liegen. Eine niedrigere Konversionsrate bei der Rekrutierung ist hingegen in der Regel auf schlechte Unternehmensbewertungen oder die Unfähigkeit zurückzuführen, die durchschnittlichen Gehaltsvorstellungen zu erfüllen.

15. Durchschnittliche Investition in die Ausbildung jedes Mitarbeiters

Diese Kennzahl misst die durchschnittlichen Kosten, die Ihrem Unternehmen für die Schulung neuer oder bestehender Mitarbeiter entstehen. Dazu gehören die Kosten für die Entwicklung und Verwaltung verschiedener Schulungsprogramme, wie Workshops, Seminare, Zertifizierungen und andere Initiativen zur Mitarbeiterentwicklung.

Anhand dieser Kennzahl können Sie die Effizienz und Effektivität Ihrer Initiativen zur Mitarbeiterschulung beurteilen. Und ob sie sich im Laufe der Zeit positiv auf die Produktivität der Mitarbeiter auswirken oder nicht.

👉 Berechnen Sie mit dieser Formel Ihre durchschnittliche Investition in die Mitarbeiterschulung:

Durchschnittliche Investition in die Schulung jedes Mitarbeiters = (Gesamtinvestition in die Schulung / Anzahl der geschulten Mitarbeiter)

Wie man Produktivitätskennzahlen festlegt und misst

Messung produktivitätsziele umfasst mehrere Variablen, z. B. Zeit, Personen in der Mitarbeiterhierarchie und die Ergebnisse verschiedener Maßnahmen. Sie müssen zunächst die Messgrößen auswählen, die sich auf Ihren Geschäftserfolg auswirken.

1. Berücksichtigung aller Produktivitätsindikatoren

Beginnen Sie damit, die Produktivität ganzheitlich zu bewerten. Betrachten Sie den Begriff aus der Perspektive der betrieblichen Effizienz. Einige Beispiele für diese Indikatoren sind die Projektabschlussrate oder der Output pro Woche.

Als Nächstes sollten Sie die Kunden- und Mitarbeiterbindung in den Blick nehmen. Dazu gehören Indikatoren wie die Bindungsrate, die den Erfolg Ihrer Engagement-Strategien bestimmen.

2. Ausrichtung an den Unternehmenszielen

Wählen Sie Produktivitätskennzahlen, die mit den Zielen und dem Auftrag Ihres Unternehmens übereinstimmen. So können Sie aussagekräftige Beispiele für Produktivitätskennzahlen ermitteln, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.

Außerdem, prozesse abbilden und Metriken auf spezifische Ziele. Kommunizieren Sie diese Ausrichtung an alle Teammitglieder, um zu erklären, wie ihre Arbeit die Ziele der Organisation unterstützen muss.

Die ClickUp-Vorlage für Projektmetriken soll Ihnen helfen, den Fortschritt und Erfolg Ihrer Projekte zu verfolgen.

ClickUp Projekt-Metriken Vorlage verfügt über ein vollständig anpassbares Format zur Überwachung Ihrer Projektziele und zur Verbesserung der Kohärenz über den Projektstatus in den verschiedenen Teams. Sie können personalisierte Metriken mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern und benutzerdefinierten Status festlegen, auf Kategorien von Projektdaten zugreifen und die Ergebnisse analysieren, um die Produktivität Ihres Teams zu testen.

Die Vorlage wird mit vier Ansichten in verschiedenen Konfigurationen geliefert, damit Sie Ihre Daten auf die von Ihnen bevorzugte Weise überprüfen können. Prioritätskennzeichnungen, Tags und verschachtelte Unteraufgaben erleichtern die Verfolgung von Metriken.

3. Definition der Produktivität in Ihrem Team oder Ihrer Organisation

Der Begriff kann für verschiedene Abteilungen, Teammitglieder und Branchen unterschiedlich definiert werden. Sie sollten Ihre Perspektive in einem relevanten Kontext definieren, um angemessene und erreichbare Messgrößen festzulegen.

So könnte die Produktivität des Performance-Marketing-Teams beispielsweise an der Anzahl der generierten Leads gemessen werden. Im Gegensatz dazu könnte die Produktivität des IT-Teams anhand der Anzahl der technischen Upgrades und neuen Funktionen, die über einen bestimmten Zeitraum hinzugefügt wurden, berechnet werden.

Legen Sie klare Definitionen für die verschiedenen Teams fest, um sicherzustellen, dass ihr Fokus mit den gewünschten Ergebnissen synchronisiert ist.

4. Verwendung eines KPI-Dashboards, um Ihre Fortschritte zu verfolgen

Verwenden Sie ein anpassbares KPI-Dashboard, um Produktivitätskennzahlen innerhalb weniger Minuten zu überwachen und zu visualisieren. Mit KPI-Dashboards können Sie die Leistung Ihres Teams in bestimmten Zeiträumen und auf Projektbasis untersuchen.

Darüber hinaus ist es ein praktisches Visualisierungstool, mit dem Sie relevante Stakeholder auf Abruf mit Daten in einem verständlichen Format versorgen können. Denken Sie daran, eine Mischung aus vorlaufenden und nachlaufenden Indikatoren hinzuzufügen, um einen umfassenden Überblick über zukünftige und historische Leistungsparameter zu erhalten.

SaaS-Produkte wie ClickUp bieten Ihnen eine vollständig anpassbare ClickUp Berichtswesen Dashboard . Über dieses intuitive Dashboard können Sie alles nachverfolgen, vom Status von Teilaufgaben bis hin zum Fortschritt laufender Aufgaben.

erstellen Sie ein KPI-Dashboard mit ClickUp und erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre laufenden Aufgaben

Produktivitätsmetriken und Zielsetzung

Die beiden gehen Hand in Hand, denn Ihre Ziele müssen realistisch und in jeder Phase der Aufgabe oder des Projekts nachvollziehbar sein.

Verwenden Sie frühere Leistungsdaten als Benchmarks und übernehmen Sie den SMART-Zielrahmen (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden), um die für diesen Ansatz erforderliche Spezifität zu erreichen.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, diese Maßstäbe gelegentlich zu überprüfen, da die Zielsetzung in der Regel ein iterativer Prozess ist. Machen Sie sich auch bewusst, wie wichtig Anreize durch die Führung und das Arbeitsumfeld für eine bessere Produktivität und das Setzen erreichbarer Ziele sind.

Während Führungsanreize die Mitarbeiter motivieren und die Bindung an das Unternehmen erhöhen können, beugt ein gutes Arbeitsumfeld Burnout vor. Diese Faktoren sind ausschlaggebend für hohe Produktivitätskennzahlen, da Sie Ihr Team proaktiv auf die Verbesserung seiner Leistung ausrichten können. ClickUp-Ziele ermöglicht es Ihnen, zusammenhängende Aufgaben zuzuweisen und zu überwachen. Es bietet mehr als 15 anpassbare Ansichten und Parameter, um wichtige Produktivitätsmetriken für verschiedene Teams und Projekte zu verfolgen.

legen Sie mit ClickUp Goals nachvollziehbare Ziele für Ihr Team fest und sehen Sie Ihre Produktivitätsmetriken über Teams und Projekte hinweg für alle laufenden Aufgaben

Produktivitätsmetriken werden Ihre zukünftigen Arbeitsabläufe optimieren

Es liegt auf der Hand, dass die Zuweisung von Produktivitätsmetriken Ihre Geschäftsergebnisse bremsen oder fördern kann.

Vergessen Sie nicht, diese Metriken auf der Grundlage der sich ändernden Branchendynamik und des internen Wachstums zu überprüfen und zu verfeinern.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, sich im Bereich der Analytik weiterzubilden, damit sie auch ihre individuelle Leistung analytisch betrachten und so das kollektive Streben des Unternehmens nach organisatorischem Wachstum fördern können.

Die Zukunft der Produktivitätsmessung wird von datengesteuerten und KI-gestützten Ansätzen dominiert werden. ClickUp mit seinen KI-gestützten Projektmanagement-Tools und intuitiven Dashboards unterstützt Sie dabei, indem es Ihnen den Zugriff auf alle Daten auf einen Blick ermöglicht. ClickUp ausprobieren kostenlos aus und beginnen Sie noch heute mit der Produktivitätsmessung.

FAQs

1. Was sind Produktivitätskennzahlen?

Produktivitätskennzahlen sind Zahlen und Datenpunkte, die zeigen, wie gut Ihr Unternehmen Inputs wie Arbeit, Material und Kapital in Outputs wie Produkte oder Dienstleistungen umwandelt. Produktivitätskennzahlen sind eher quantitative Messgrößen und dienen der Bewertung der betrieblichen Effizienz verschiedener Teams.

2. Welche 3 Möglichkeiten der Produktivitätsmessung gibt es?

Um die Produktivität zu messen, müssen Sie zunächst die Kennzahlen ermitteln, mit denen Sie die Produktivität am besten beurteilen können. Stellen Sie sicher, dass es sich um eine begrenzte Liste handelt, die Ihre endgültigen Unternehmensziele berücksichtigt. Zweitens sollten Sie sich nicht nur auf die Arbeitsproduktivität beschränken. Drittens: Nutzen Sie Projektmanagement und produktivitätswerkzeuge zur Erhebung von Primärdaten über Finanzen, Arbeitszeiten, Projektfortschritt usw.

3. Was ist ein KPI für die Arbeitsproduktivität?

Die durchschnittliche Produktivitätsrate ist ein hervorragender KPI oder eine Produktivitätskennzahl, um zu messen, ob die Arbeitsstunden der Mitarbeiter ihrem Output gerecht werden. Sie können ein Projektmanagement-Tool verwenden, um numerische und visuelle Daten für verschiedene Mitarbeitertätigkeiten zu sammeln.