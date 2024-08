Die 15 besten Software-Tools für die Team-Zusammenarbeit im Jahr 2024

Egal, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, im Büro oder auf einer tropischen Insel mit unscharfem Zoom-Hintergrund, Sie verwenden zusammenarbeit im Team software, um die Aufgabe zu erledigen. 🏝

Tools für die Zusammenarbeit im Team unterscheiden sich in ihrer Komplexität, ihren Funktionen und ihrer Art, aber sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Sie sollen Teams helfen besser zusammenzuarbeiten . Während die Arbeit von zu Hause aus Bewegung trieb eine Tonne der Popularität zu diesen Tools, sie haben ihren Wert bewiesen!

Jetzt, mehr als die Hälfte der Arbeitgeber verwenden immer noch Tools zur Zusammenarbeit, um mit Mitarbeitern zu kommunizieren , Clients, Interessengruppen und mehr. Wahrscheinlich verwenden Sie sogar schon echtzeit-Zusammenarbeit software in Ihrem arbeitsalltag .

Dennoch gehören effiziente Teamarbeit und Kommunikation immer noch zu den größten Hürden, die es zu überwinden gilt, insbesondere für funktionsübergreifende Teams .

Wenn Sie in diesem Boot sitzen, dann ist es Zeit für eine Veränderung. 🛥

Seit kollaboratives Arbeitsmanagement fällt in eine so breite und umfassende Kategorie, dass es immer schwieriger wird, das Tool zu finden, das dem Arbeitsstil, dem Anwendungsfall, der Größe, den Branchenanforderungen und den Prozessen Ihres Teams am besten gerecht wird. Hier sind Sie jedoch genau richtig!

Wir haben unsere Nachforschungen und Tests bereits erledigt, um Ihnen die 15 besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Team vorzustellen, die für jeden Anwendungsfall geeignet sind. Egal, was Sie von Ihrem nächsten tool erwarten, wir haben die Features, Vor- und Nachteile, Bewertungen und Rezensionen, um Ihre Software-Suche auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Zusammenarbeit im Team achten?

Software für die Zusammenarbeit im Team geht weit über eine einfache DM oder eine schnelle E-Mail hinaus.

Um das beste Tool für die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu finden, müssen Sie zunächst genau wissen, welche Anforderungen Sie an das Produkt stellen: Fragen Sie sich selbst:

An welchen Projekten arbeitet das Team? Die Tools für die Zusammenarbeit, die helfenprojektmanagement im Bauwesen teams unterscheiden sich stark von denen, die von Software-Ingenieuren verwendet werden, und dasselbe gilt für Personalabteilungen und Vertriebsteams.

Die Tools für die Zusammenarbeit, die helfenprojektmanagement im Bauwesen teams unterscheiden sich stark von denen, die von Software-Ingenieuren verwendet werden, und dasselbe gilt für Personalabteilungen und Vertriebsteams. Wie groß ist Ihr Team und wie hoch ist Ihr Budget? Viele tools werden pro Benutzer und Monat abgerechnet. Wenn Sie also 10 Dollar pro Benutzer und Monat für mehr als 200 Personen für eine Software ausgeben, die nur ungern benutzt wird, werden Sie nicht die erhofften unmittelbaren Ergebnisse sehen.

Viele tools werden pro Benutzer und Monat abgerechnet. Wenn Sie also 10 Dollar pro Benutzer und Monat für mehr als 200 Personen für eine Software ausgeben, die nur ungern benutzt wird, werden Sie nicht die erhofften unmittelbaren Ergebnisse sehen. Welches spezifische Problem wird dieses tool lösen? Suchen Sie nach einer Möglichkeit, das Team schnell zu erreichen oderdokumente bearbeiten nebeneinander zu bearbeiten? Ihr ideales tool kann eines oder beide dieser Dinge zu erledigen!

Die Antworten auf diese Fragen weisen Ihnen den richtigen Weg. Doch wie können Sie hochwertige Software von anderen unterscheiden? Indem Sie nach Features wie diesem suchen:

Threads für Kommentare, Chats und Sofortnachrichten

Zugewiesene Kommentare oder @mentions

Screenshots, Bildschirmaufzeichnungen oder Video Meetings

Hochgradig visuelle, benutzerdefinierte Status, Meilensteine des Projekts und Abhängigkeiten von Aufgaben

Gemeinsame oder Live-Bearbeitung in Dokumenten, Tabellen, Aufgaben und mehr

Auf Ziele ausgerichtete Features

Digitale Whiteboard-Software oder Brainstorming-Features

Mehrere Integrationen

Und vieles mehr!

Ja, all diese Features finden Sie in einer einzigen Software für die Zusammenarbeit im Team. Aber nicht jedes Tool erfüllt diese Funktionen gleich gut, und wir helfen Ihnen dabei, die Tools auszusortieren, die nicht für Sie geeignet sind.

Die 15 besten Softwarelösungen für die Team-Zusammenarbeit im Jahr 2024

Die Möglichkeiten sind endlos, wenn es um effiziente Software für die Zusammenarbeit im Team geht. Daher ist es gut, wenn Sie die besten Tipps, Aufschlüsselungen und Software-Alternativen vor sich haben, um sich bei Ihrer Suche zu orientieren!

Nutzen Sie diese detaillierte Liste, um Features, Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen der 15 besten Software für die Zusammenarbeit in jedem Team zu vergleichen.

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist die einzige produktivität tool das leistungsstark genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer zentralen und kollaborativen Plattform zusammenzuführen. Dieses Tool bietet Lösungen für Teams jeder Größe mit einer Vielzahl von anpassbaren Features, die Ihnen helfen zeit zu sparen und rationalisieren Sie Prozesse, egal ob es um die Verbindung mit Interessengruppen, die Abstimmung von Zielen oder die Überwachung von Zeitleisten für Projekte geht.

Die Zusammenarbeit ist das Herzstück jedes ClickUp Features, mit mehreren integrierten Tools, um Ideen von Anfang bis Ende zu entwickeln zusammen mit dem Team und visualisieren Sie den Fortschritt, während Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen. Außerdem gibt es mehr als 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit in ClickUp zu betrachten, einschließlich der einzigartigen Chat-Ansicht, die alle relevanten Unterhaltungen in einem praktischen hub zusammenfasst.

Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder eines Teams an einem Dokument ohne Überschneidungen in ClickUp Docs

ClickUp beste Features

Über1.000 Integrationen mit anderen Tools für die Arbeit, darunter Zoom, Slack,Google Workspace, Microsoft Office und andere

Eine dynamischeZiele feature zur Ausrichtung des Teams auf OKRs und zur Nachverfolgung des Fortschritts auf verschiedene Arten

Benutzerdefinierte Status und ProjektMeilensteine um den Fortschritt auf einen Blick zu vermitteln

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedemClickUp Dokument, Aufgabe, oderClickUp Whiteboard* Mehrere Mitarbeiter an Aufgaben für vollständige Transparenz aller Fortschritte

Free undzugängliche Hilfsressourcen, Webinare und Online-Support

Eine großeVorlagen-Bibliothek für jeden Anwendungsfall, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Noch nie war es so einfach, funktionsübergreifende Teams zu vereinen, wie mit der ClickUp Vorlage für abteilungsübergreifende Projekte

ClickUp Beschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer, pro Monat

: $7 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,670+ Bewertungen)

4.7/5 (5,670+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,540+ Bewertungen)

2. Slack

über Slack Eines der besten Features von Slack ist das sichere Messaging in Echtzeit mit Teammitgliedern, externen Partnern oder Kunden. Das Direct Messaging Feature der Plattform ist nützlich, wenn eine Deadline ansteht oder ein dringendes Problem gelöst werden soll.

Über Gruppenkanäle können Teammitglieder kommunizieren, Updates freigeben und Feedback zu Projekten geben. Selbst bei der Arbeit aus der Ferne können die Mitarbeiter in Kontakt bleiben und sich abstimmen. Sie können verschiedene Kanäle für unterschiedliche Themen, Projekte oder Teams einrichten, sodass Sie relevante Diskussionen leicht finden können.

Manchmal Slack-Kanäle werden unübersichtlich . Mehrere Threads, in denen über das gleiche Projekt gesprochen wird, erfordern zusätzliche Klärung. Ständige Unterbrechungen lenken Sie von der eigentlichen Arbeit ab. Für beste Ergebnisse mit Slack , verbinden Sie es mit anderen Tools für die Zusammenarbeit oder aufgabenverwaltung software zur Steigerung der Produktivität.

Wenn Sie Folgendes verwalten möchten projekte und Aufgaben direkt in Slack, sehen Sie sich die Slack-Integration mit ClickUp !

Slack beste Features

Systemrollen zur Einstufung eines Mitglieds eines Teams als Administrator zur Verwaltung von Slack-Konten oder als Nicht-Administrator

Channels, um zentrale, freigegebene Spaces für Unterhaltungen, Dateien und Personen zu erstellen

Workflow Builder zum Automatisieren von Routineaktionen und Kommunikation

Huddles und Clips mit Audio- und Video-Optionen

Slack Limits

Limitierte benutzerdefinierte Optionen in individuellen Einstellungen

Support für Data Loss Prevention ist ein Feature des Enterprise-Plans

Slack Preise

free-Plan : kostenlos

kostenlos Pro Plan : $7,25/Monat pro Person, jährliche Abrechnung

: $7,25/Monat pro Person, jährliche Abrechnung Business+ Plan : $12,50/Monat pro Person, jährliche Abrechnung

: $12,50/Monat pro Person, jährliche Abrechnung Enterprise Grid Plan: Kontaktieren Sie Slack für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (22,000+ Bewertungen)

4.7/5 (22,000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (30,000+ Bewertungen)

Vergleich_ Microsoft Teams Vs Slack und Slack Vs Asana !

3. Google Workspace (Docs, Tabellen, Folien)

über Google WorkspaceGoogle Workspace (früher bekannt als G Suite) ist eine Sammlung von Cloud-basierten Tools für die Zusammenarbeit, die von Google angeboten werden. Apps wie Google Docs, Google Tabellen und Google Slides ermöglichen es Mitgliedern von Remote-Teams, jederzeit und von jedem Ort aus zusammenzuarbeiten.

Um in Google Docs, Sheets und Slides zusammenzuarbeiten, laden Sie andere Personen zur Ansicht oder Bearbeitung eines Dokuments ein, indem Sie einen Link freigeben oder eine E-Mail mit einer Einladung schicken. Sobald diese Personen Zugriff haben, können Sie deren Cursor und alle Änderungen in Echtzeit sehen. Sie können auch mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren, indem Sie die integrierten Tools für Kommentare und Vorschläge verwenden. Über den Änderungsverlauf können Sie auch zurückgehen und sehen, wie sich das Dokument im Laufe der Zeit verändert hat.

Sehen Sie sich das Beste an Google Docs Alternativen !

Google Workspace (Docs, Tabellen, Folien) beste Features

Einfach zu verwaltende Steuerelemente für die Freigabe mit verschiedenen Berechtigungen (Bearbeitung, Ansicht oder Kommentare hinzufügen)

Kommentieren und Bearbeiten in Echtzeit mit Mitgliedern des Teams oder externen Partnern

Unbegrenzter Revisionsverlauf zum Rückgängigmachen von Änderungen

formate .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt oder .html

Google Workspace (Docs, Tabellen, Folien) Limits

Die Ladezeiten hängen stark von der Internetverbindung ab, insbesondere bei großen Dateien

Vordefinierte Vorlagen und Layouts limitieren die benutzerdefinierte Anpassung

Preise für Google Workspace

Docs, Sheets und Slides sind mit einem Google Konto kostenlos

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

4.6/5 (40.000+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (14,000+ Bewertungen)

4. Zoom

über ZoomZoom ist eine Plattform für Videokonferenzen mit der jeder virtuelle Meetings, Webinare und Video-Chats durchführen kann. Sie bietet Features wie das Freigeben von Bildschirmen, Aufzeichnungen und Nebenräumen und kann über einen Browser oder über die Mobile- und Desktop-Apps genutzt werden. Die Plattform wurde entwickelt, um die Remote-Kommunikation und -Zusammenarbeit zu erleichtern, was sie zu einem idealen Unternehmen macht software für die Zusammenarbeit .

Eine der hauptvorteile von Zoom ist seine Benutzerfreundlichkeit. Zoom ist benutzerfreundlich und erfordert keine speziellen technischen Kenntnisse, um die Einstellung und Verwendung zu erledigen. Darüber hinaus bietet Zoom einen breiten Bereich von Features, die es zu einem vielseitigen Tool für eine Vielzahl von Anwendungsfällen machen, wie z. B all Hands Meetings , Sitzungen zur Planung von Projekten und virtuelle Ereignisse!

Zoom beste Features

Team Chat für die Zusammenarbeit außerhalb von virtuellen Meetings und Telefonaten

Kuratierte virtuelle Hintergrundbibliothek zur Personalisierung von Meetings

Dedizierter App-Marktplatz, Integrationen und APIs

Online-Whiteboard für das Brainstorming von Ideen

Zoom Limits

Die Nummer der Meeting-Teilnehmer ist limitiert, auch bei kostenpflichtigen Plänen

Nicht als langfristiges Projektmanagement tool geeignet

Zoom Preise

Zoom bietet Personal und Business kostenpflichtige Pläne an, abhängig von der Branche oder dem benötigten Zoom-Produkt

Zoom Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

4.6/5 (13,000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (50,000+ Bewertungen)

5. Figma

über Figma Figma ist ein browserbasiertes Interface Design Tool für Teams, die in Echtzeit an der Entwicklung von Websites, mobilen Apps und anderen digitalen Produkten zusammenarbeiten. Die Plattform zielt darauf ab die Zusammenarbeit und Produktivität von Design Teams zu verbessern . Es ermöglicht ein einfaches Freigeben und Feedback zu Entwürfen, um auf der gleichen Seite zu bleiben und schneller zu iterieren.

Ein weiterer Vorteil von Figma ist seine Zugänglichkeit. Figma ist browserbasiert, d. h. es muss keine Software heruntergeladen werden. Sie können von überall aus an Ihren Entwürfen arbeiten und diese für Teammitglieder, Interessengruppen und Kunden freigeben!

Mit den fortschrittlichen Funktionen von Figma können Designer Entwurfsspezifikationen, Entwicklerübergaben und Code-Exporte erstellen, was Entwicklern die Umsetzung von Entwürfen erleichtert.

Figma beste Features

Einstellungen für Auffüllung, Richtung und Abstände mit Auto Layout für einfache Entwicklerübergaben

Modernes Stift-Tool zum Zeichnen in jede Richtung mit Vektornetzen

Plugins und Widgets zur Erstellung benutzerdefinierter Workflows

Live-Links zum einfachen Freigeben

Figma Beschränkungen

Nicht als eigenständiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben geeignet

Steile Lernkurve für Mitglieder des Teams (und ggf. externe Partner)

Preise für Figma

free-Plan : Gratis-Plan

Gratis-Plan Figma Professionell : $12/Editor pro Monat, jährliche Abrechnung

: $12/Editor pro Monat, jährliche Abrechnung Figma Organisation : $45/Redakteur pro Monat, jährliche Abrechnung

: $45/Redakteur pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise bei Figma erfragen

Figma Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

Sieh dir das an Figma Alternativen* !

6. Mitstreiter

über MitstreiterFellow ist ein leistungsfähiges KI-Tool zur Verwaltung von Meetings, das Ihnen hilft, effiziente und produktive Meetings zu organisieren und durchzuführen. Es ist einfach zu benutzen, mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche, um schnell Tagesordnungen zu erstellen, Rollen und Ressourcen zuzuweisen, Protokolle zu erstellen und vieles mehr. Mit Fellow können Sie Ihr Meeting an die Bedürfnisse Ihres Teams oder Ihrer Organisation benutzerdefiniert anpassen.

Mit diesem tool können Mitglieder eines Teams in Echtzeit bei der Aufnahme und Bearbeitung von Notizen zusammenarbeiten. Instanz können mehrere Mitglieder nebeneinander ein Dokument bearbeiten und kommentieren und dabei die Änderungen der anderen sehen, während sie vorgenommen werden!

Fellow beste Features

80+ kostenlose Vorlagen für Meeting-Agenden sind in Word und Google Docs verfügbar

Leistungsstarke Suchfunktionen zum schnellen Auffinden von Dokumenten und Aufgaben

Native Integrationen und mehr durch Zapier

Unlimited Dokumente und Aufgaben im kostenlosen Free-Plan

Fellow Beschränkungen

Erweiterttools für das kollaborative Projektmanagement sind kostenpflichtige Features

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Fellow-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $7/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Business : $10/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $10/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie Fellow für Preise

Fellow Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4.9/5 (30+ Bewertungen) G2: N/A

7. ProofHub

über ProofHub ProofHub ist eine webbasierte Plattform für das Projektmanagement mit Aufgabenverwaltung, Kalender und Dateifreigabe. Teammitglieder können die Richtigkeit von Dokumenten und anderen Dateien mit den Proofing-Diensten überprüfen und so den Genehmigungsprozess rationalisieren.

Die Software ist für alle Qualifikationsstufen geeignet, da sie intuitiv und einfach zu bedienen ist. Außerdem bietet sie mehrere Anpassungsoptionen, darunter benutzerdefinierte Rollen, Berechtigungen und Workflows, so dass Teams die Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Außerdem können wichtige Dateien mit anderen Tools, wie Google Drive, Slack und Dropbox, abgerufen und freigegeben werden.

ProofHub beste Features

Automatische Erinnerungen zur Planung von Arbeiten in Kalendern

Kontrolle über Teams und Projekte auf höchster Ebene

Funktion für mehrere Mitarbeiter

Nachverfolgung der Zeiterfassung

ProofHub Beschränkungen

Geringe Zahl an nativen Integrationen im Vergleich zu anderen Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Team

Nicht für agiles Projektmanagement geeignet

Preise für ProofHub

Wesentlich : $45/Monat, jährlich abgerechnet

: $45/Monat, jährlich abgerechnet Ultimate Kontrolle: $89/Monat, jährliche Abrechnung

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (70 Bewertungen)

8. Miro

über MiroMiro ist eine Cloud-basierte digitales Whiteboard plattform für kreative Teams, die gemeinsam an visuellen Projekten wie Mindmaps arbeiten, prozess Karten , User Journeys und Wireframes. Es enthält Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, Haftnotizen und eine große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen und Formen zur Erstellung schöner Diagramme.

Mit dem Miro-Tool für die Echtzeit-Zusammenarbeit können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig am selben Board arbeiten, was zu einem schnelleren und effizienteren Brainstorming und zur Entscheidungsfindung beiträgt. Instanz kann ein Produktteam Miro nutzen, um gemeinsam an einem customer Journey Karte in Echtzeit, so dass sie schnell Änderungen vornehmen und ohne Verzögerungen Feedback erhalten können.

Miro beste Features

Anonyme Abstimmung und Live-Reaktionen

über 1.000 von Experten und der Community erstellte Vorlagen

Zeiterfassung innerhalb des Whiteboards

Gruppen-Stickies mit Clustering

Miro Beschränkungen

Unterstützt nicht alle Plattformen wie Linux

Kein Feature zur Nachverfolgung von Aufgaben und Zeiten

Miro Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Starter : $8/Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung

: $8/Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung Business : $16/Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung

: $16/Mitglied pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise bei Miro erfragen

Miro Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

4.7/5 (900+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (4.000+ Bewertungen)

9. MindMeister

über MindMeister MindMeister ist eine webbasierte Mind-Mapping-Software, die es Benutzern ermöglicht, visuelle Diagramme ihrer Ideen und Gedanken zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben. Es wird häufig für Brainstorming, Projektplanung und die Organisation von Informationen verwendet.

Mindmaps sind eine Möglichkeit, Informationen und Ideen visuell zu organisieren, und MindMeister ermöglicht es Benutzern, diese Karten online zu erstellen, was das Freigeben und Zusammenarbeiten mit anderen erleichtert. Sie können andere einladen, ihre Mind Maps in Echtzeit zu bearbeiten, was es zu einem idealen Tool für die Teamarbeit macht. Auf diese Weise können Remote-Teams unabhängig von ihrem Speicherort gemeinsam an Projekten und Ideen arbeiten.

Mehr erfahren MindMeister Alternativen !

MindMeister beste Features

Gemischte Karten-Layouts zur Erstellung mehrerer Diagramme

Kommentare und Benachrichtigungen zum Erzeugen von Diskussionen

Eingebettete Medien zum Hinzufügen von Kontext zu Ideen

Vorlagen für Brainstorming und Strategieplanung

MindMeister Grenzen

Verschiedene Exportoptionen sind den kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

Limitierte Integrationen mit anderen Tools und Apps

MindMeister Preise

Basic : Free

: Free Persönlich : $4.99/Monat

: $4.99/Monat Pro: $8,25/Monat

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (30 Bewertungen)

10. Microsoft Teams

über Microsoft Teams Eine von Microsoft entwickelte Software für die Zusammenarbeit in der Cloud, Microsoft Teams bietet ein umfassendes Tool für Teams, um an einem Ort zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Dateien freizugeben. Teams können Kanäle für bestimmte Projekte, Abteilungen oder Themen erstellen, und Mitglieder können Kanälen nach Bedarf beitreten und sie verlassen!

Ein Channel bietet Mitgliedern Text-, Audio- und Video-Chats in Echtzeit, die Möglichkeit, Dokumente freizugeben und zu bearbeiten, sowie die Option, Online-Meetings zu planen und daran teilzunehmen. Beispiel für einen produktmarketing Team könnte einen Kanal nutzen, um die Einführung eines neuen Produkts zu koordinieren, in dem funktionsübergreifende Partner in Echtzeit Ideen diskutieren und gemeinsam an Dokumenten arbeiten können.

Microsoft Teams beste Features

Anrufe, Voicemail und Anrufweiterleitung für die Zusammenarbeit in der Gruppe

Whiteboard App für Ideenfindung und Brainstorming

Automatische Synchronisierung und Nachverfolgung des Versionsverlaufs

Chats, Aufgaben und freigegebene Zu erledigen-Listen

Microsoft Teams Limits

Limitierte Integrationen mit anderen Nicht-Microsoft-Produkten

Zu viele Funktionen können der Rationalisierung der Arbeit im Wege stehen

Microsoft Teams Preise

Microsoft Project bietet zwei kostenpflichtige Lösungen an, die von den Anforderungen Ihres Teams und der Software abhängen: Business und Startseite

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (8,000+ Bewertungen)

4.5/5 (8,000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (13,000+ Bewertungen)

11. nTask

über nTask Die Aufgaben- und Projektmanagement-Plattform nTask hilft Teams und Einzelpersonen, Aufgaben an einem Ort zu priorisieren, zu verwalten und zusammenzuarbeiten. Zusätzlich zu Aufgabenlisten, Kanban-Boards, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen, Zeiterfassung und benutzerdefinierten Dashboards bietet es auch Tools für eine effektive Zusammenarbeit im Team.

Mit dem automatischen Erinnerungs- und Benachrichtigungssystem von nTask bleiben Teams über Fälligkeitsdaten und andere wichtige Aktualisierungen informiert. So können Benutzer zum Beispiel automatische Erinnerungen einrichten, die drei Tage vor Fälligkeit einer Aufgabe verschickt werden.

nTask beste Features

Gantt Diagramme und Abhängigkeiten von Aufgaben

Freigeben von Dokumenten und Dateiverwaltung

Zeitschätzungen

Spätere Antwort

nAufgabenbegrenzungen

Das Anhängen großer Dateien beim Freigeben dauert länger als normal

Nur für Teams mit weniger als 50 Mitgliedern geeignet

nPreise für Aufgaben

Premium : Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

12. Basecamp

über BasecampBasecamp ist ein Projektmanagement tool für Remote-Teams, um alle arbeitsbezogenen Informationen und Unterhaltungen an einem Ort zu zentralisieren. Teams können Listen mit Aufgaben erstellen, Ereignisse planen und Dateien freigeben, so dass es für Teams einfach ist, ihre Arbeit zu erledigen.

Darüber hinaus verfügt Basecamp über ein integriertes Message Board und eine Chat-Funktion, die es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, in Echtzeit zu kommunizieren und Informationen freizugeben. Zum Beispiel können Teammitglieder das Message Board nutzen, um Updates zu ihren Fortschritten freizugeben und Fragen zu stellen, während die Chat-Funktion eine schnelle Verbindung zu anderen Teammitgliedern herstellen und Ideen diskutieren kann.

Basecamp beste Features

Diagramme, um den Fortschritt bergauf oder bergab im Laufe der Zeit visuell darzustellen

Das Hey! Menü bündelt Benachrichtigungen in einem einzigen Menü

Check-in mit automatischer Umfrage für das Team

Direktnachrichten für Einzelpersonen oder Gruppen in der App

Basecamp Beschränkungen

Keine Prioritäten für Aufgaben (sieheBasecamp-Alternativen)

Limitierte Funktion zur Nachverfolgung des Fortschritts

Basecamp Preise

Unlimited Benutzer : $299/Monat, jährliche Abrechnung

: $299/Monat, jährliche Abrechnung Für Freiberufler, Startups oder kleinere Teams: $15/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

13. Monday.com

über MondayMonday.com ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die für Teams zur Zusammenarbeit, Nachverfolgung des Fortschritts und Verbesserung der Kommunikation entwickelt wurde. Sie gibt Managern die Möglichkeit, Aufgaben einfach zuzuweisen, Fristen und Meilensteine festzulegen, Verantwortlichkeiten zu delegieren und die Leistung zu überwachen.

Darüber hinaus bietet es den Benutzern eine Sichtbarkeit ihres Workflows in Echtzeit, so dass alle auf der gleichen Seite stehen, was Fristen, Erwartungen und Fortschritte angeht. Monday bietet kein Feature zum Chatten, sodass Integrationen mit Tools wie Slack, Microsoft Teams oder Zoom die Produktivität steigern können.

Monday beste Features

Anpassbare Dashboards und Automatisierung

Nachverfolgung von Abhängigkeiten für die Verwaltung von Projekten

Workload-Verwaltung

Sicherer Speicher für Dateien

Monday Beschränkungen

Das Feature der Spalte für die Zeiterfassung ist nur in den Plänen Pro und Enterprise verfügbar

Steile Lernkurve, um sich mit den Funktionen und der Schnittstelle vertraut zu machen (sieheMonday Alternativen)

Preisgestaltung am Monday

Einzelperson : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Basis : $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen

: $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen Standard : $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Pro : $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Enterprise: Kontaktieren Sie Monday für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (3,300+ Bewertungen)

4.6/5 (3,300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen) Vergleich Monday zu ClickUp !

14. Herde

über Herde Teams können mit Hilfe von Flock, einer Cloud-basierten Plattform für Zusammenarbeit und Kommunikation, problemlos zusammenarbeiten und kommunizieren. Den Benutzern steht eine Vielzahl von Tools und Features zur Verfügung, darunter Chats, Videokonferenzen, Dateifreigabe, Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben.

Flock bietet den Benutzern eine intuitive, benutzerfreundliche Plattform, die es Teams leicht macht, in Verbindung zu bleiben, auch wenn sie aus der Ferne arbeiten. Es hilft auch sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen und auf dasselbe Ziel hinarbeiten!

Flock beste Features

Umfragen innerhalb von Kanälen mit der Möglichkeit, anonym zu antworten

In-App-Videokonferenzen für Meetings unter vier Augen oder im Team

Schaltfläche zum Freigeben von Anhängen (Attachment Picker)

Öffentliche und private Nachrichtenkanäle

Flock Beschränkungen

Erweiterte benutzerdefinierte Optionen sind den Plänen der Enterprise-Ebene vorbehalten

Steile Lernkurve zum Aufbau stabiler und konsistenter Team Workflows innerhalb der Plattform

Preise für Flock

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $4.50/Monat pro Benutzer

: $4.50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Flock für Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

15. Airtable

über AirtableAirtable ist eine webbasierte Software, mit der Benutzer Datenbanken in einem tabellenkalkulationsähnlichen Format erstellen und verwalten können. Sie kombiniert die Funktionen einer Datenbank mit der Benutzerfreundlichkeit einer Tabellenkalkulation, was sie zu einem beliebten Tool für die Datenverwaltung und -organisation macht.

Airtable unterstützt die Zusammenarbeit im Team, indem es einen zentralen Speicherort für die Speicherung und Verwaltung von Informationen bietet, auf die mehrere Mitglieder des Teams leicht zugreifen, sie freigeben und bearbeiten können.

In Airtable können Projektmanager durch die Erstellung benutzerdefinierter Felder, Formulare und Ansichten Daten so strukturieren und organisieren, wie es für ihre Teams sinnvoll ist. Durch die Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes zum Speichern des Status "Priorität" eines Datensatzes kann der Benutzer Ansichten filtern und Tabellen sortieren, um Elemente mit hoher Priorität schnell zu identifizieren.

Airtable beste Features

Erweiterungen zur Erstellung von Dashboards mit Diagrammen, Grafiken und Metriken

Synchronisierung von Daten mit anderen Plattformen und Apps zur Rationalisierung von Informationen

Code-freie Schnittstelle zum Gruppieren oder Sortieren von Daten

Javascript-Funktionen zur Erweiterung der Automatisierung

Airtable Limits

Limitierte Fähigkeit, getrennte Team- und individuelle Workflows zu handhaben (sieheAirtable-Alternativen)

Grundlegendes Feature für die Zeiterfassung im Vergleich zu anderen Tools für die Zusammenarbeit im Team

Airtable Preise

Free-Plan

Plus : $10/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung

: $10/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : $20/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung

: $20/Platz pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie Airtable für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

_Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Vorteile von Collaboration Software für Ihr Team

Kollaborationssoftware ist ein entscheidender Faktor für den modernen Arbeitsplatz. Sie bringt Teams zusammen, fördert die nahtlose Kommunikation und das effiziente Management von Aufgaben. Hier sind nur einige der Vorteile, die Unternehmen vom Einsatz von Collaboration-Software erwarten können:

Verbesserung der Teamarbeit : Erleichtert das Freigeben von Ideen, Dateien und Aktualisierungen in Echtzeit, wodurch ständige Meetings und E-Mail-Threads überflüssig werden.

: Erleichtert das Freigeben von Ideen, Dateien und Aktualisierungen in Echtzeit, wodurch ständige Meetings und E-Mail-Threads überflüssig werden. Zentralisiert das Projektmanagement : Ermöglicht die Zuweisung, Nachverfolgung und Aktualisierung von Aufgaben und sorgt so für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams.

: Ermöglicht die Zuweisung, Nachverfolgung und Aktualisierung von Aufgaben und sorgt so für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams. Erleichtert Remote-Arbeit : Mit Cloud-basierten Tools können Teammitglieder jederzeit und von jedem Ort aus auf ihre Arbeit zugreifen und so die Produktivität unabhängig von geografischen Entfernungen unterstützen.

: Mit Cloud-basierten Tools können Teammitglieder jederzeit und von jedem Ort aus auf ihre Arbeit zugreifen und so die Produktivität unabhängig von geografischen Entfernungen unterstützen. Integration mit anderer Business Software : Rationalisiert den Workflow, da nicht mehr zwischen mehreren Apps gewechselt werden muss, so dass man sich besser auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann.

: Rationalisiert den Workflow, da nicht mehr zwischen mehreren Apps gewechselt werden muss, so dass man sich besser auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Fördert Effizienz, Transparenz und Flexibilität: Letztlich für den Erfolg des Geschäfts.

Vereinheitlichen Sie Ihr Team mit Collaboration Software

Die Vorteile von Software für die Zusammenarbeit im Team machen sie zu einem unverzichtbaren Tool für jedes Team - unabhängig davon, von wo aus Sie arbeiten. Die Kunst besteht darin, eine Software zu finden, die genügend Features und Funktionen bietet, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen Teams täglich konfrontiert sind.

Die einzige Lösung? ClickUp. 🏆

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben und arbeiten Sie mit dem Team zusammen, indem Sie die über 15 Ansichten in ClickUp nutzen, darunter Liste, Board und Chat

ClickUp ist das einzige Tool auf dieser Liste, das einen vollständig transparenten und kollaborativen Workspace für Teams bietet, um den Fortschritt des Projekts zu überwachen, Aufgaben zu planen und effizienter zu kommunizieren - und das von praktisch jedem Ort der Welt aus.

Mit In-App-Chat, hunderte von anpassbaren Features und über 1.000 Integrationen zur Konsolidierung Ihrer gesamten Arbeit ist ClickUp die ideale Software für die Kommunikation im Team - auf der ganzen Linie.

Also, worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und sehen Sie zu, wie sich Ihre Zusammenarbeit unvorstellbar verbessert.