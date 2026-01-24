13 Tools für das Teammanagement zur besseren Organisation, Nachverfolgung und Führung

Wenn Sie für ein Team verantwortlich sind, verbringen Sie wahrscheinlich einen Großteil Ihres Tages damit, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten:

„Wer arbeitet gerade an was?“

„Was steht als Nächstes an und wann?

„Was hat sich seit gestern geändert?“

In vielen Teams sind die Antworten über verschiedene Tools für Aufgabenmanagement, Teamkommunikation und Projektmanagement verstreut.

Am Ende müssen Sie den aktuellen Stand der Arbeit an verschiedenen Speicherorten zusammenfügen. Das ist anstrengend!

Teammanagement-Software wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen.

Hier können Sie an einem zentralen Ort Arbeiten zuweisen, sehen, wer für was zuständig ist, den Status verfolgen und sicherstellen, dass Entscheidungen auch umgesetzt werden. Sie müssen niemanden mehr um Updates bitten oder immer wieder den Kontext neu erklären.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Teammanagement-Apps vor, einschließlich ihrer Features, Limite und Preise, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Die besten Teammanagement-Programme auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über die beste Teammanagement-Software und deren jeweilige Funktionen.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Aufgaben, kontextbezogene KI, Chat, Dashboards, Super-Agenten und Automatisierungen All-in-One-Teammanagement mit KI und anpassbaren Workflows Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Asana Mehrere Projektansichten, Aufgabenverantwortung, Work Graph, über 200 Integrationen Koordination mehrerer Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $ pro Benutzer und Monat Monday.com Benutzerdefinierte Boards, Automatisierungen ohne Programmierkenntnisse, Dashboards, verschiedene Ansichten Erstellen Sie benutzerdefinierte Team-Workflows Kostenlos (2 Plätze); kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Jira Backlogs, Sprint-Boards, Burndown- und Velocity-Diagramme, über 2.500 Integrationen Sprint-orientierte und ingenieurgeführte Teams Kostenlos (10 Benutzer); kostenpflichtige Pläne ab 7,91 $ pro Benutzer und Monat Microsoft Teams Kanäle, Meetings, Dateifreigabe, KI-Meeting-Zusammenfassungen Meeting-orientierte, Microsoft-native Teams Ab 4 $ pro Benutzer und Monat Notion Datenbanken, Vorlagen, Formulare, verknüpfte Ansichten, Berechtigungen Prozesskonsistenz ohne Mikromanagement Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Basecamp Boards, Check-ins, To-do-Listen, zentralisierte Dateien Asynchrone Teams mit geringem Verwaltungsaufwand Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ pro Benutzer und Monat Airtable Tabellen, Formulare, Automatisierungen, Portale, Dashboards Datenorientierte Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 24 $ pro Benutzer und Monat Smartsheet Raster- und Gantt-Ansichten, Automatisierungen, Dashboards für Führungskräfte Projektmanagement direkt in der Tabellenkalkulation Bezahlte Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat nTask Mehrere Workspaces, Meetings, Aufgaben und Unteraufgaben Budgetbewusstes Management mehrerer Teams Bezahlte Pläne ab 4 $ pro Benutzer und Monat ProofHub Gantt-Diagramme, Formulare, Online-Prüfung, Pauschalpreise Zusammenarbeit zwischen Clients und Agenturen Bezahlte Pläne ab 50 $/Monat Wrike Cross-Tagging, benutzerdefinierte Elementtypen, Live-Editor, Timesheets Komplexe, vielschichtige Workflows Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Teamwork.com Gantt & Kanban, Nachverfolgung der Auslastung, abrechnungsfähige Stunden Liefer- und Auslastungsnachverfolgung im Agenturstil Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $ pro Benutzer und Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei Teammanagement-Software achten?

Nicht jedes Tool für das Teammanagement funktioniert auf die gleiche Weise. Wenn Ihr Team wächst, werden Lücken in Bezug auf Sichtbarkeit, Planung und Koordination immer schwieriger zu bewältigen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer App für Team-Management achten sollten:

Klare Zuständigkeiten und Statusangaben: Stellen Sie sicher, dass bei jeder Aufgabe klar ersichtlich ist, wer verantwortlich ist, in welcher Phase sie sich befindet und was den Fortschritt behindert, ohne sich auf manuelle Statusaktualisierungen oder Check-ins zum Projektfortschritt verlassen zu müssen.

Flexible Projektplanung: Wählen Sie Apps für das Projektmanagement, mit denen Sie Zeitleisten, Prioritäten und Abhängigkeiten einfach anpassen können, wenn sich Pläne ändern. Dies ist besonders nützlich für die Verwaltung von Projekten mit vielen beweglichen Teilen.

Kommunikation auf Aufgabenebene: Aktualisierungen, Feedback und Entscheidungen sollten Anhänge zu den Aufgaben sein, auf die sie sich beziehen, anstatt über Chat-Tools, E-Mails und Meetings verstreut zu sein

Sichtbarkeit der Workload: Die Plattform sollte anzeigen, wer überlastet ist und wer noch Kapazitäten hat, bevor neue Aufgaben zugewiesen werden, um ein effizientes Ressourcenmanagement zu gewährleisten

KI-gestütztes Aufgabenmanagement : Suchen Sie nach einer KI, die Ihnen hilft, Aufgaben in komplexen Projekten zu erstellen, zusammenzufassen, zu priorisieren und aufzuschlüsseln, anstatt nur allgemeine Vorschläge zu generieren Suchen Sie nach einer KI, die Ihnen hilft, Aufgaben in komplexen Projekten zu erstellen, zusammenzufassen, zu priorisieren und aufzuschlüsseln, anstatt nur allgemeine Vorschläge zu generieren

Kontextbezogene KI: KI für das Teammanagement versteht Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente und Unterhaltungen, sodass die Ergebnisse auf dem tatsächlichen Arbeitskontext basieren

Automatisierungen für sich wiederholende Koordinationsaufgaben: Statusaktualisierungen, Zuweisungen, Erinnerungen und Übergaben sollten automatisch ablaufen, um manuelle Nachverfolgungen und den operativen Aufwand für Teams vor Ort und im Homeoffice zu reduzieren

Benutzerfreundliche Plattform: Die Teammanagement-App muss so einfach zu bedienen sein, dass jeder sie im Rahmen seiner täglichen Arbeit nutzen kann, ohne lange Einarbeitungszeiten oder ständige Erinnerungen durch Vorgesetzte.

Integration in Ihre bestehende Infrastruktur: Die Plattform sollte eine nahtlose Verbindung mit Chat-Diensten, Dateispeichern, Kalendern und Entwicklungstools haben, damit Teams beim Wechsel zwischen den Systemen den Kontext nicht verlieren

Berichterstellung und Sichtbarkeit für Führungskräfte: Dank KI-gestützter Features für die Berichterstellung verbringen Sie weniger Zeit mit der Zusammenstellung von Berichten und haben mehr Zeit, Maßnahmen zu ergreifen

Kontextreiche Zusammenarbeit: Unterhaltungen, Dateien, Entscheidungen und Dokumentation sollten direkt neben der eigentlichen Arbeit stehen, damit Teams immer verstehen, warum sie etwas tun

👀 Wussten Sie schon? Laut einem Bericht sind über 79 % der Marketingfachleute der Meinung, dass KI- und Automatisierungstools ihnen helfen können, weniger Zeit mit manuellen Aufgaben zu verbringen und sich stattdessen mehr auf die wichtigsten Aspekte ihrer Rolle zu konzentrieren.

Die 13 besten Teammanagement-Programme für vielbeschäftigte Manager

Im Folgenden finden Sie die besten Teammanagement-Apps für verschiedene Teamstrukturen, Workflows und Prioritäten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Teammanagement mit anpassbaren Workflows)

Verbessern Sie Ihren Workflow und liefern Sie Projekte pünktlich mit ClickUp

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint Tools und Workflows auf einer zentralen Plattform. Durch die Zusammenführung von Aufgaben, Zielen, Dokumenten, Kommunikation, Automatisierung und KI in einem einzigen, einheitlichen Raum können Teams mehr Zeit mit der eigentlichen Arbeit verbringen und weniger mit der Organisation der Arbeit.

Sehen wir uns an, wie die Projektmanagement-Plattform von ClickUp das Teammanagement unterstützt 👇

Schaffen Sie klare Eigentümerschaften und setzen Sie Projekte in großem Maßstab um

ClickUp-Aufgaben sind die Grundlage für die Verantwortlichkeit im Team.

Behalten Sie mit ClickUp Aufgaben den Überblick über alle Team-Aufgaben

Jede Aufgabe kann Eigentümer, Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Unteraufgaben enthalten.

Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Aufgaben mit dynamischen, KI-generierten Kontextinformationen anreichern. Sie müssen Felder wie Priorität, Risikostufe oder Aufgabenzusammenfassungen nicht manuell aktualisieren. Die KI füllt diese automatisch auf und verfeinert sie basierend auf dem Inhalt der Aufgabe und der Aktivität.

Nutzen Sie KI-Felder, um Aufgaben zusammenzufassen, Updates zu erhalten, zu übersetzen und Aktionspunkte zu erstellen

Und das Beste daran? ClickUp Brain, die integrierte KI, kann sofort prägnante Zusammenfassungen erstellen, die den Fortschritt, Entscheidungen und Hindernisse erfassen. Außerdem kann sie strukturierte Aufgabenbeschreibungen erstellen, damit die Erwartungen von Anfang an klar sind, und Vorschläge machen, welche Aufgaben priorisiert werden sollten.

Sorgen Sie für die Auslastung der Kapazität, bevor es zum Burnout kommt

Die ClickUp-Workload-Ansicht zeigt an, wer überlastet, unterausgelastet oder projektübergreifend von Burnout bedroht ist. Sie können die Ansicht vergrößern und verkleinern, um Ihre Arbeitsauslastung nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen, und ganz einfach Aufgaben erstellen, indem Sie auf eine freie Stelle auf der Arbeitsfläche klicken.

Sehen Sie die Kapazität jedes Einzelnen in den Farben Rot, Gelb oder Grün in der Workload-Ansicht von ClickUp

Machen Sie Ihre Arbeit mit kontextbezogener KI reibungsloser

Die in ClickUp integrierte kontextbezogene KI ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in die Workflows Ihres Teams einzufügen.

Brain erfasst den gesamten Kontext Ihres Workspaces – einschließlich Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Ziele, Zeitleisten, Verantwortliche und Projektstruktur –, sodass die Ergebnisse auf der tatsächlichen Arbeit basieren. Es kann praktische Fragen beantworten, ohne dass Teammitglieder oder Manager Informationen manuell zusammenstellen müssen.

📌 Beispiel: Was behindert dieses Projekt, wer ist diese Woche überlastet oder was hat sich seit dem letzten Update geändert?

ClickUp Brain sammelt Signale aus dem gesamten ClickUp-Workspace, um Zusammenfassungen zu erstellen, Risiken aufzudecken und Prioritäten hervorzuheben – und zwar so, dass dies die tatsächliche Arbeitsweise der Teams widerspiegelt.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten zu Ihrer Arbeit mit ClickUp Brain

Die Enterprise Search von ClickUp BrainGPT wurde für Teams entwickelt, die täglich mit vielen verschiedenen Tools arbeiten. Anstatt zwischen Apps hin und her zu springen, um Dateien, Nachrichten oder Updates zu finden, können Sie alles über eine einzige Suchleiste in ClickUp suchen.

Stellen Sie eine Frage, und die ClickUp Enterprise Search liefert Ihnen die relevantesten Ergebnisse aus ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben, Kommentaren, Dokumenten, Anhängen und verbundenen Apps wie Google Drive, GitHub, Jira usw.

Die Suche ist kontextbezogen und zeigt daher die relevantesten Dateien, Tickets oder Links an, je nachdem, woran Sie gerade arbeiten.

Nutzen Sie die Enterprise-Suche, um sofort Antworten in Tools, Aufgaben und Unterhaltungen zu finden

Reduzieren Sie Routineaufgaben mit KI-Agenten und Automatisierung

ClickUp Automatisierungen reduzieren den Bedarf, Aufgaben manuell voranzutreiben. Anstatt mühsam Aufgaben zuzuweisen, Status zu aktualisieren oder Nachfassaktionen zu verfolgen, können Sie einfache Regeln definieren, die die Arbeit automatisch am Laufen halten.

Sie können Aktionen basierend auf Echtzeitänderungen wie Status der Aufgabe, Priorität, Mitarbeiter oder Fälligkeitsdatum als Auslöser verwenden.

Nutzen Sie die No-Code-Funktionen der ClickUp-Automatisierungen, um sicherzustellen, dass Prozesse im Hintergrund konsistent ablaufen und Ihr Team weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringt

Für komplexere Aufgaben wenden Sie sich an ClickUp Super Agents. Das sind Ihre umgebungs- und kontextbezogenen KI-Teamkollegen mit festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten. Sie reagieren nicht nur auf Regeln. Basierend auf den von Ihnen definierten Zielen können Super Agents die Arbeit überwachen, den Kontext verstehen und Maßnahmen ergreifen.

Jeder Mitarbeiter kann für eine bestimmte Aufgabe oder Funktion konfiguriert werden, beispielsweise für die Koordination von Projekten, die Risikoüberwachung oder die Information von Stakeholdern.

Nutzen Sie ClickUp Super Agents mit tiefem Kontextverständnis, um bestimmte Workflows zu optimieren

📌 Beispiel: Wenn in einem Meeting oder einer Aufgabe auf eine überfällige Abhängigkeit verwiesen wird, kann ein Super-Agent automatisch: Identifizieren Sie die blockierende Aufgabe und ihre Auswirkungen auf nachfolgende Prozesse

Benachrichtigen Sie den zuständigen Eigentümer mit Kontext

Schlagen Sie Anpassungen der Zeitleiste für abhängige Aufgaben vor

Informieren Sie die Beteiligten mit einer übersichtlichen Zusammenfassung der Änderungen Um mehr über Super Agents zu erfahren, schau dir dieses Video an 👇

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen

Wenn Sie Teamleiter sind, wissen Sie, wie schwierig es ist, sich einen klaren Überblick darüber zu verschaffen, was funktioniert, wo es Hindernisse gibt und was Aufmerksamkeit erfordert, wenn die Informationen verstreut sind.

Die Teammanagement-Vorlage von ClickUp ist eine zentrale Informationsquelle für die Nachverfolgung von Fortschritten, Anliegen und Verpflichtungen team- und abteilungsübergreifend in einem einheitlichen Format.

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Fortschritt Ihres Teams im Blick und stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind – mit der Vorlage für einen Team-Management-Plan von ClickUp

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Eine gemeinsame Teamansicht: Verfolgen Sie Erfolge, Anliegen und Fortschritte an einem Ort

Klare Zuständigkeiten in jeder Unterhaltung: Jeder Tagesordnungspunkt ist eine Aufgabe mit einem Verantwortlichen, einer Priorität und einem Fälligkeitsdatum, wodurch Unterhaltungen in Taten umgesetzt werden

Sofortige Sichtbarkeit über alle Abteilungen hinweg: Gruppieren Sie die Arbeit nach Kategorie oder Abteilung, um Risiken, Abhängigkeiten und Erfolge auf einen Blick zu erkennen

Skalierbar mit Ihrem Team: Wiederverwendbare Ansichten und Strukturen erleichtern die Verwaltung wachsender, funktionsübergreifender Teams, ohne dass Sie Ihre Prozesse neu erfinden müssen

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie die Unterhaltungen arbeitsbezogen: Arbeiten Sie in Echtzeit oder asynchron zusammen, ohne den Kontext zu verlieren – dank Arbeiten Sie in Echtzeit oder asynchron zusammen, ohne den Kontext zu verlieren – dank ClickUp Chat , das sich in Aufgaben integrieren lässt, und ClickUp SyncUps , die kurze Meetings direkt am Arbeitsplatz unterstützen.

Erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit in alle Projekte: Erstellen, passen Sie benutzerdefiniert an und geben Sie mit Erstellen, passen Sie benutzerdefiniert an und geben Sie mit ClickUp Dashboards eine Live-Ansicht über Fortschritt, Workload, Risiken und Ergebnisse teamübergreifend frei.

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit im Support-Team: Helfen Sie Ihren Teams, mit Helfen Sie Ihren Teams, mit den kollaborativen ClickUp-Dokumenten , Whiteboards und vielem mehr reibungslos zusammenzuarbeiten

Ideen im Handumdrehen festhalten: Nutzen Sie Nutzen Sie „Talk to Text“ , um Ideen, Updates und Anweisungen sofort festzuhalten. ClickUp wandelt Spracheingaben in bearbeitbaren Text, Aufgaben oder Dokumente um.

Setzen Sie Meetings automatisch in Maßnahmen um: ClickUp AI Notetaker nimmt an Meetings teil, um Diskussionen aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Es extrahiert Entscheidungen, hebt wichtige Erkenntnisse hervor und erstellt automatisch Elemente.

Arbeiten Sie nahtlos über Ihre gesamte Tech-Landschaft hinweg: Verbinden Sie Ihre gesamte Arbeitsumgebung an einem Ort mit Verbinden Sie Ihre gesamte Arbeitsumgebung an einem Ort mit ClickUp-Integrationen , die Tools wie Google Drive, Slack, GitHub, Jira und Figma direkt mit ClickUp synchronisieren.

Zeitaufzeichnung direkt in der App: Messen und dokumentieren Sie die Produktivität des Teams und den Fortschritt des Projekts innerhalb jeder Aufgabe oder über eine Chrome-Erweiterung mit Messen und dokumentieren Sie die Produktivität des Teams und den Fortschritt des Projekts innerhalb jeder Aufgabe oder über eine Chrome-Erweiterung mit ClickUp Project Time Tracking

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreiche Palette an Features von ClickUp kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassungen in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Client-Projekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungen sparen uns jede Woche viele Stunden Arbeit. Außerdem zeigen die häufigen Feature-Updates, dass sie es mit der Verbesserung der Plattform ernst meinen.

2. Asana (Am besten geeignet für die Koordination mehrerer Teams)

via Asana

Im Gegensatz zu einer einfachen To-do-Liste sorgt Asana mit seinem Work Graph für Klarheit darüber, „wer was bis wann erledigt“ – und das im gesamten Unternehmen. Sie können übergeordnete Initiativen in überschaubare Aufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten und Fälligkeitsdaten aufteilen.

Mit erweiterten Features wie dem Workflow Builder ermöglicht Asana Ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und Automatisierungen ohne Programmieraufwand, um den Arbeitsablauf durch verschiedene Phasen zu standardisieren. So können Teams beispielsweise Aufgabenübergaben, Statusaktualisierungen oder Genehmigungen automatisieren, ohne auf manuelle Nachverfolgung angewiesen zu sein.

Das KI-Studio von Asana konzentriert sich darauf, den Aufwand für Planung und Koordination zu reduzieren, anstatt die Ausführung zu ersetzen. Es hilft Teams dabei, den Status des Projekts zusammenzufassen, Aufgabenbeschreibungen zu erstellen, Risiken zu identifizieren und Hindernisse auf der Grundlage der Aktivitäten im Workspace aufzudecken.

Die Plattform lässt sich zudem mit über 200 Tools verbinden, darunter Google Workspace, Slack, Zoom, Power BI und Vimeo.

Die besten Features von Asana

Zeigen Sie Projekte in Listen-, Board-, Kalender- oder Zeitleiste-Layouts an, um die Aufgabenstruktur, Reihenfolge und Zuständigkeiten zu visualisieren

Ergänzen Sie den Ausführungskontext durch Beschreibungen, Anhänge und verknüpfte Referenzen in einem zentralen Workspace

Koordinieren Sie die tägliche Arbeit mithilfe von Aufgabenkommentaren, Erwähnungen und der Nachverfolgung von Updates im Posteingang

Standardisieren Sie Teamprozesse mithilfe benutzerdefinierter Vorlagen für wiederkehrende Projekte, um Konsistenz zu gewährleisten und Setup-Zeit zu sparen

Einschränkungen von Asana

Regeln und Filter haben bei komplexen oder hochspezialisierten Workflows einen Limit, was die Flexibilität für fortgeschrittene Teams einschränken kann

Erlaubt nur einen Hauptmitarbeiter pro Aufgabe, was für Teams, die eine gemeinsame Eigentümerschaft für ein einzelnes Element bevorzugen, einschränkend sein kann

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da ich damit meine Projekte und Arbeitsprozesse effizient und professionell verwalten kann. Das erleichtert die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben und Workflows zu organisieren.

Ich nutze gerne die digitalen Features und Ressourcen von Asana, da ich damit meine Projekte und Arbeitsprozesse effizient und professionell verwalten kann. Das erleichtert die Zusammenarbeit und den fachlichen Input aller Mitglieder meines Geschäfts, um meine Aufgaben und Workflows zu organisieren.

👀 Wussten Sie schon? Untersuchungen zeigen, dass Teams mit tiefgreifender Vielfalt (Unterschiede in Werten, Perspektiven und Denkweisen) tendenziell kreativer und innovativer sind als Teams, die sich nur oberflächlich ähneln. Einfache Ähnlichkeiten (z. B. derselbe Hintergrund) steigern die kreative Leistung nicht automatisch. Tiefgreifende Vielfalt kann mehr Informationsressourcen für kreative Problemlösungen bieten.

3. monday.com (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Team-Workflows)

Monday.com fungiert als „Work OS“, das den Schwerpunkt auf visuelles Projektmanagement und teamübergreifende Transparenz legt.

Es nutzt ein flexibles, tabellenbasiertes System, in dem Zeilen (Elemente) und Spalten (Datenpunkte) so konfiguriert werden können, dass die Nachverfolgung von allem erfolgt, von Status und Priorität bis hin zu Budget und Eigentümer. Diese Struktur ermöglicht es Managern, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, das die tatsächliche Arbeitsweise ihrer Teams widerspiegelt.

Um die Umsetzung zu verwalten, können Sie Termine und Abhängigkeiten mithilfe von Ansichten wie Kalender, Zeitleiste, Kanban, Diagramm, Dateien und Karte visualisieren. So können Sie wichtige Projektmeilensteine verfolgen und Risiken frühzeitig erkennen.

Die Zusammenarbeit wird über den Bereich „Updates“ bei jedem Element zentralisiert, wo Teams Kollegen taggen, Dateien freigeben und GIFs oder Emojis verwenden können, um das Engagement hoch zu halten.

Die KI des Tools hilft Ihnen dabei, Aufgabenbeschreibungen zu erstellen, Updates zusammenzufassen, Nachrichten umzuformulieren und wichtige Informationen aus langen Aktivitäts-Threads zu extrahieren.

Eine neuere Ergänzung der Suite sind KI-Agenten und Agent Factory. Diese Agenten können Boards überwachen, Muster erkennen und auf der Grundlage definierter Ziele Maßnahmen ergreifen, beispielsweise Risiken kennzeichnen, Arbeiten weiterleiten oder automatisch Auslöser für Folgeaktionen auslösen.

Die besten Features von monday.com

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gemeinsam in Echtzeit mit Inline-Kommentaren und per Drag-and-Drop verschiebbaren Text-Blöcken für ein kollaboratives Arbeitsmanagement durch

Lösen Sie automatisierte Benachrichtigungen und E-Mails basierend auf Statusänderungen und Fälligkeitsdaten aus und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden

Erstellen Sie konfigurierbare Dashboards mit Widgets wie Diagrammen, Zeitleisten und Statusübersichten, um den Fortschritt Ihres Teams zu überwachen

Erfassen Sie Arbeitszeiten direkt im Workflow mithilfe der Spalte „Zeiterfassung“, um präzise Berichte für die Abrechnung oder interne Prüfungen der Produktivität zu erstellen

Einschränkungen von monday.com

Sie können Agents zwar im Free-Plan testen, stoßen jedoch bald an einen Limit, da die Anzahl der Agentenaktionen begrenzt ist. Für KI-intensive Workloads benötigen Sie den Enterprise-Plan

Während die Verwaltung einzelner Projekte intuitiv ist, berichten Benutzer oft, dass die Einstellung und Verwaltung von Abhängigkeiten über mehrere Boards hinweg im Vergleich zu anderen Alternativen zu Monday mühsam sein kann.

Preise für monday.com

Privat: Kostenlos

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 14.760 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde monday Work Management unglaublich hilfreich für die Koordination meiner Projekte, vor allem, weil alle meine Informationen an einem praktischen Speicherort gespeichert sind. Die geräteübergreifende Verfügbarkeit, beispielsweise auf meinem Smartphone und iPad, erhöht den Komfort, da ich Aufgaben von überall aus verwalten und verfolgen kann. Ich liebe das ansprechende Design, das sowohl schlicht als auch ansprechend ist und eine angenehme Bedienung ermöglicht.

Ich finde monday Work Management unglaublich hilfreich für die Koordination meiner Projekte, vor allem, weil alle meine Informationen an einem praktischen Speicherort gespeichert sind. Die geräteübergreifende Verfügbarkeit, beispielsweise auf meinem Smartphone und iPad, erhöht den Komfort, da ich Aufgaben von überall aus verwalten und verfolgen kann. Ich liebe das ansprechende Design, das sowohl schlicht als auch ansprechend ist und eine angenehme Bedienung ermöglicht.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt täglich drei oder mehr tools und kämpft dabei mit „ App-Wildwuchs “ und verstreuten Workflows. Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen vom Energieverlust durch das Tippen. BrainGPT bringt alles zusammen: Sprechen Sie einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie hingehören – in ClickUp. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur noch nahtlose, zentralisierte Produktivität.

4. Jira (Am besten geeignet für sprintorientierte und technikorientierte Teams)

via Jira

Jira ist ein Projektmanagement-Tool für Teams, die in strukturierten Zyklen arbeiten, wie z. B. Software-Sprints, Bug-Fix-Warteschlangen und Release-Plänen. Sie können Aufgaben oder „Issues“ in einem gemeinsamen Backlog gruppieren, wo sie priorisiert, zugewiesen und terminiert werden können.

Sie können diese Probleme dann durch klare Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ verschieben. Jira bietet standardmäßig professionelle Diagramme wie Burndown-Diagramme (die anzeigen, ob Sie Ihre Arbeit bis zum Ende der Woche abschließen werden) und Velocity-Diagramme (die messen, wie viel Arbeit Ihr Team im Laufe der Zeit erledigt).

In Jira erhalten Sie Zugriff auf Rovo Agents – Ihre kontextbezogenen Teamkollegen, die Ihre Arbeit in Jira verstehen. Sie können dabei helfen, gängige Aufgaben des Projekts zu automatisieren, wie z. B. das Erstellen von Workflows, das Überprüfen der Arbeitsbereitschaft und das Sicherstellen, dass Probleme vor der Planung des Sprints korrekt definiert und priorisiert sind.

Zu den KI-Funktionen von Jira gehören eine Suchfunktion auf Enterprise-Niveau und kontextreiche Einblicke, die Teams dabei helfen, Aufgaben schneller zu finden und zu verstehen. Die KI kann verwandte Probleme aufzeigen, Verknüpfungen zur Confluence-Dokumentation herstellen und Kontextinformationen aus integrierten Tools abrufen, um ein effizientes Teammanagement zu unterstützen.

Die besten Features von Jira

Nutzen Sie vorgefertigte und anpassbare Vorlagen für jedes Projekt, von agilen Sprints bis hin zu Marketingkampagnen, um schnell loszulegen

Prognostizieren Sie Zeitleisten für Projekte mit Advanced Roadmaps, um Abhängigkeiten und Team-Kapazitäten im gesamten Unternehmen zu visualisieren

Verknüpfen Sie Probleme mit kontextbezogenen Assets aus Tools wie Confluence und Figma und markieren Sie relevante Daten direkt in den Arbeitsaufgaben

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams in einer beliebigen Ansicht, z. B. in Form von Boards, Listen, Zeitleisten und Kalendern, um unterschiedliche Anforderungen an die Berichterstellung zu unterstützen

Limitierungen von Jira

Die erweiterten Konfigurationsoptionen, wie Workflows und Berechtigungen, können für neue oder nicht-technische Teams ohne Vorkenntnisse überwältigend sein. In diesem Fall sind einfachere Jira-Alternativen möglicherweise vorzuziehen.

Preise für Jira

Privat: Kostenlos

Standard: 7,91 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14,54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 7.230 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Jira am besten gefällt, ist, dass ich Projekte erstellen kann und wir bei jeder neuen Anforderung an ein Feature ein Ticket für diese Aufgabe erstellen und es bestimmten Teammitgliedern zuweisen können. Wir können auch den Status des Tickets verfolgen, und der Workflow lässt sich vollständig an unseren Prozess anpassen. Darüber hinaus bietet Jira durch Boards, Filter und Berichte eine klare Sichtbarkeit auf den Fortschritt, was es einfach macht, den Fortschritt des Sprints zu verfolgen und Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

Was mir an Jira am besten gefällt, ist, dass ich Projekte erstellen kann und wir bei jeder neuen Feature-Anforderung ein Ticket für diese Aufgabe erstellen und es bestimmten Teammitgliedern zuweisen können. Wir können auch den Status des Tickets verfolgen, und der Workflow lässt sich vollständig an unseren Prozess anpassen. Darüber hinaus bietet Jira durch Boards, Filter und Berichte eine klare Sichtbarkeit auf den Fortschritt, was es einfach macht, den Fortschritt des Sprints zu verfolgen und Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

⭐ Bonus: Wenn Sie Hilfe bei Teambuilding-Aktivitäten benötigen, finden Sie hier einige unterhaltsame und praktische Kommunikationsspiele.

5. Microsoft Teams (Am besten geeignet für meetingorientierte, Microsoft-native Teams)

über Microsoft Teams

Microsoft Teams ist ein Kommunikations- und Kollaborationstool, das sich besonders für Teams eignet, die bereits fest in der Microsoft-Umgebung verankert sind und den Aufwand vermeiden möchten, zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herzuwechseln.

Mit Teams können Sie über Kanäle Unterhaltungen verwalten, Aufgabenlisten freigeben, mit integrierten Apps zusammenarbeiten und Anrufe sowie Voicemails über eine einzige Oberfläche bearbeiten. Es enthält eine KI-gestützte Zusammenfassung von Meetings, an denen Sie nicht teilgenommen haben, und bietet Ihnen eine prägnante Übersicht über die besprochenen Themen, wichtige Entscheidungen und nächste Schritte.

Zwar ist die Zeiterfassung kein natives Feature, sie wird jedoch durch Integrationen von Drittanbietern und Power Automate-Workflows unterstützt, die es Teams ermöglichen, Arbeitsstunden direkt in ihren Projektkanälen zu erfassen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Bündeln Sie die gesamte Teamkommunikation – einschließlich Chat, Videoanrufe und Dateifreigabe – in einer einzigen Oberfläche, um den Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu reduzieren

Veranstalten Sie geplante und spontane Video-Meetings mit Ein-Klick-Links, die geräteübergreifend funktionieren

Freigeben Sie Ihren Bildschirm, arbeiten Sie während Videoanrufen live zusammen und nutzen Sie Reaktionen und visuelle Layouts für die Interaktion im Team in Echtzeit

Aktivieren Sie Live-Untertitel und Transkriptionen in über 40 Sprachen, um die Barrierefreiheit und die Dokumentation von Meetings zu verbessern

Koordinieren Sie Projektaufgaben mit der integrierten Planner-App, um den Fortschritt mithilfe von Kanban-Boards und Status-Diagrammen zu visualisieren

Einschränkungen von Microsoft Teams

Das Tool kann sich schwerfällig oder langsam anfühlen, insbesondere in Workspaces mit vielen Kanälen, Dateien oder aktiven Teams

Da Aufgaben auf Planner, To Do und Outlook verteilt sind, ist es für Benutzer oft verwirrend, ohne umfangreiches Setup eine wirklich einheitliche Ansicht aller ihrer Aufgaben zu erhalten.

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 17.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.770 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an Microsoft Teams am meisten schätze, ist die Fähigkeit, alle Aspekte der Zusammenarbeit in einem einheitlichen Workspace zu vereinen. Die Integration von Chat, Meetings, Dateifreigabe und verschiedenen Anwendungen ist nahtlos, was den Bedarf, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, erheblich minimiert und die tägliche Produktivität steigert.

Was ich an Microsoft Teams am meisten schätze, ist die Fähigkeit, alle Aspekte der Zusammenarbeit in einem einheitlichen Workspace zu vereinen. Die Integration von Chatten, Meetings, Dateifreigabe und verschiedenen Anwendungen ist nahtlos, was den Bedarf, zwischen verschiedenen tools zu wechseln, erheblich minimiert und die tägliche Produktivität steigert.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Clips können Teams Bildschirm- und Sprachaufnahmen direkt in Aufgaben, Dokumenten oder Chats aufzeichnen, freigeben und kommentieren, wodurch externe Tools wie Loom überflüssig werden. Aufzeichnungen werden automatisch zum Clips Hub hinzugefügt. Wenn Sie ClickUp AI aktivieren, erhalten Sie außerdem Transkripte mit Zeitstempeln für durchsuchbaren Kontext und einfache Aufgabenumwandlung. Nehmen Sie Ihren ersten ClickUp-Clip für asynchrone Updates auf Dadurch wird die visuelle Kommunikation schneller und übersichtlicher, insbesondere bei Walkthroughs, Feedback oder asynchronen Updates, auf die Teams ohne lange Threads oder Meetings zurückgreifen können.

6. Notion (Am besten geeignet für Prozesskonsistenz ohne Mikromanagement)

via Notion

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Team auf Kurs zu halten, ohne es zu sehr zu kontrollieren oder sich auf die individuellen Aufgabenmanagementfähigkeiten jedes Einzelnen zu verlassen? Nutzen Sie Notion, einen digitalen All-in-One-Workspace.

Mit Notion können Sie gemeinsame Strukturen – wie Projekt-Layouts, Aufgaben-Formate und Dokumentations-Vorlagen – einmalig definieren und teamübergreifend wiederverwenden. So sorgen Sie für einheitliche Abläufe, ohne dass jeder seine Arbeit auf genau dieselbe Weise verwalten muss.

Verknüpfte Ansichten geben Managern präzise Kontrolle über die Sichtbarkeit. In einem Einzelgespräch können Sie beispielsweise nur die Aufgaben, Ziele oder OKRs einer Person anzeigen und gleichzeitig nicht relevante Projekte ausblenden. In Kombination mit detaillierten Berechtigungen eignet sich Notion daher besonders gut für Umgebungen mit unterschiedlichen Sichtbarkeitsstufen.

Sie können eine Datenbank für Leistungsbeurteilungen vollständig privat halten, ein Projektplanungs-Board mit dem gesamten Team freigeben und eine einzelne Projekt-Zeitleiste für einen externen Client freigeben – ohne dass interne Diskussionen oder Zusammenhänge nach außen dringen.

Nutzen Sie Notion KI, um die Konsistenz für Ihr gesamtes Team zu gewährleisten, indem Sie erste Entwürfe von SOPs, Projektbeschreibungen und Überprüfungsnotizen direkt in gemeinsamen Vorlagen erstellen

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie Datenbanken zur Verwaltung von Aufgaben, Projekten und internem Wissen mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Status, Mitarbeiter, Priorität und Fristen

Verknüpfen Sie verschiedene Datenbanken miteinander, um zu sehen, wie bestimmte Aufgaben zu übergeordneten Unternehmenszielen oder OKRs beitragen

Erstellen Sie Formulare, die Anfragen direkt an Datenbanken weiterleiten, und ermöglichen Sie so eine ordnungsgemäße Erfassung von Arbeitsaufträgen und die Erstellung von Aufgaben

Entwerfen Sie Vorlagen, die mit einem einzigen Klick eine vorformatierte Seite mit integrierter Liste von Aufgaben erstellen

Visualisieren Sie Projektzeitpläne in verschiedenen Dimensionen mithilfe der Ansichten „Zeitleiste“, „Liste“ und „Board“, um Meilensteine und Termine zu verfolgen

Limitierungen von Notion

Fortgeschrittene Features wie Datenbankbeziehungen und Automatisierung erfordern möglicherweise etwas Ausprobieren, bevor Sie sich vollständig damit vertraut gemacht haben

Benutzer haben berichtet, dass Seiten mit extrem großen Datenbanken oder komplexen Verknüpfungen beim Laden und Navigieren langsam werden können

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 9.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.650 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.

Notion ist bei weitem das beste Tool, das ich je genutzt habe, um meine Projekte, Ideen und Aufgaben in einem übersichtlichen Raum zusammenzuführen, ohne dass es überladen oder unübersichtlich wirkt. Die Datenbanken sind unglaublich robust, und die Nutzung der Ansichten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen oder schnell ein persönliches Dashboard zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert. Seit kurzem probiere ich auch die KI-Agenten aus, und bisher waren sie sowohl hilfreich als auch wirklich spannend in der Anwendung.

👀 Wussten Sie schon? Teams, in denen man sich sicher fühlt, zwischenmenschliche Risiken einzugehen (Fragen zu stellen, Fehler zuzugeben und Ideen vorzuschlagen), lernen und arbeiten mit der Zeit besser. Amy C. Edmondson, Professorin an der Harvard Business School, stellte fest, dass Teams mit einem hohen Maß an psychologischer Sicherheit mehr Lernverhalten zeigten, was wiederum ihre Gesamtleistung verbesserte – im Vergleich zu Teams, in denen die Mitglieder Angst hatten, ihre Meinung zu äußern.

📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie KI-Assistenten-Apps zur Steigerung der Produktivität

7. Basecamp (Am besten geeignet für Teams, die vorrangig asynchron arbeiten und wenig Verwaltungsaufwand haben)

via Basecamp

Basecamp ist eine cloudbasierte Software für die Projektzusammenarbeit. Sie hilft Ihnen dabei, Projekte zu optimieren, Aufgaben zu verwalten und Dateien freizugeben. Mit einem minimalistischen Ansatz für das Projektmanagement bündelt sie die gesamte Projektkommunikation und alle Aufgaben auf einer einzigen Seite.

Basecamp nutzt beispielsweise Message Boards für wichtige Ankündigungen und ausführliche Diskussionen. Jeder Beitrag ist eine strukturierte Seite. Kommentare bleiben dauerhaft unter diesem bestimmten Thema zusammengefasst, wodurch unnötiges Hin und Her vermieden wird.

Das Interessante an der Nutzung von Basecamp für das Teammanagement ist, dass es das tägliche Stand-up-Meeting ersetzt. Sie können eine wiederkehrende Frage festlegen, beispielsweise „Woran haben Sie heute gearbeitet?“, die an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit an alle versendet wird. So bleibt die Produktivität des Teams erhalten, insbesondere während der Phasen intensiver Konzentration.

Die besten Features von Basecamp

Stellen Sie rollenspezifische Startbildschirme bereit, auf denen relevante Aufträge, Ereignisse und angeheftete Aufgaben für jedes Mitglied des Teams angezeigt werden

Erstellen Sie Projekte mit speziellen Spaces für To-dos, Boards, Zeitpläne, Dateien und Entscheidungen

Verwalten Sie gemeinsame Termine mit dem Terminplanungs-Feature, das mit externen Kalendern wie Google oder Outlook synchronisiert

Überwachen Sie den Status der Arbeit mit Tools wie LineUp, Mission Control, Hill Charts und Berichten zu überfälligen Aufgaben

Fassen Sie Projektressourcen im Bereich „Dokumente & Dateien“ zusammen, um Ordner zu organisieren und die Versionskontrolle direkt im Projekt durchzuführen.

Einschränkungen von Basecamp

Bietet keine Gantt-Diagramme oder umfassende Dashboards auf Portfolioebene für die Verwaltung mehrerer sich überschneidender Projekte

Enthält keinen integrierten Timer, sodass Sie nach Basecamp-Alternativen suchen müssen, die dies bieten

Preise für Basecamp

Free Forever

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat, All-inclusive (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.420 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.390 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mit Basecamp ist es ganz einfach, alle über mehrere Betriebsstandorte hinweg auf dem Laufenden zu halten. Mir gefällt, wie es Kommunikation, Aufgabenlisten und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten an einem Ort bündelt – das ist besonders nützlich im hektischen Zeitraum der Ernte, wenn die Teams über das Gelände verteilt sind.

Mit Basecamp ist es ganz einfach, alle über mehrere Betriebsstandorte hinweg auf dem Laufenden zu halten. Mir gefällt, wie es Kommunikation, Aufgabenlisten und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten an einem Ort bündelt – das ist besonders nützlich im hektischen Zeitraum der Ernte, wenn die Teams über das Gelände verteilt sind.

🧠 Wissenswertes: Ihr Gehirn ist darauf ausgerichtet, eine emotionale Synchronisierung mit den Menschen in Ihrer Umgebung durchzuführen. Spiegelneuronen ermöglichen es Menschen, beobachtete Emotionen unbewusst nachzuahmen, weshalb sich der Stress oder die Gelassenheit einer Führungskraft schnell im gesamten Team ausbreiten kann.

8. Airtable (Am besten geeignet für datenorientierte Teams)

via Airtable

Airtable ist ein datenbankgestütztes Arbeitsmanagement-tool, das die Struktur von Tabellenkalkulationen mit Teamzusammenarbeit und Ressourcenzuweisung kombiniert.

Für das Teammanagement ist es unglaublich vielseitig und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und beliebige Informationen über verschiedene Tabellen hinweg zu verknüpfen. Sie können Dinge wie Produktkataloge oder Redaktionskalender als Tabellen modellieren, zwischen Ansichten wie Galerie, Kalender und Formular wechseln und Automatisierungen anwenden, um Datensätze durch Überprüfungs- und Genehmigungsphasen zu leiten.

Sie können Arbeitsanforderungen auch mithilfe von Airtable-Formularen erfassen, die Sie mit anderen Abteilungen teilen. Wenn jemand ein Formular absendet, erstellt die Plattform einen neuen Datensatz in der Tabelle Ihres Teams, weist ihn dem zuständigen Eigentümer zu und sendet eine automatische Benachrichtigung.

Die KI-Agenten von Airtable sind direkt in Ihre Datenbanken integriert. Sie helfen Teams dabei, nicht nur regelbasierte Aktionen, sondern auch Schritte zu automatisieren, die viel Ermessensspielraum erfordern. Diese Agenten können Datensätze überprüfen, Anfragen klassifizieren, Ausnahmen kennzeichnen oder Daten basierend auf dem Kontext in Ihren Tabellen anreichern.

Das Workload-Management in Airtable basiert auf dem Interface Designer und verschiedenen Ansichten. Manager können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, die die Teamkapazität anhand von Balkendiagrammen oder Zeitleisten darstellen, sowie rollenspezifische Ansichten für Manager, Mitwirkende oder externe Partner.

Die besten Features von Airtable

Entwickeln Sie sichere, programmierfreie Portale, über die interne und externe Stakeholder Daten über markenspezifische, rollenbasierte Schnittstellen einsehen, übermitteln und aktualisieren können

Verfolgen Sie die Kapazität und Workload Ihres Teams in Echtzeit, visualisieren Sie dann die Zuweisungen und verteilen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop neu, sobald sich Prioritäten ändern

Arbeiten Sie zusammen mithilfe von Kommentaren auf Datensatzebene, gemeinsamen Ansichten und automatisierten Benachrichtigungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, die Schlüssel-Metriken zusammenfassen und umfassende Berichte erstellen

Erweitern Sie die Funktionen über den Airtable Marketplace, um Tools für Datenvisualisierung, Zeiterfassung oder Dokumentenerstellung hinzuzufügen

Einschränkungen von Airtable

Viele erweiterte Funktionen, darunter Portale und eine stärkere Automatisierung, sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

Die Datenbanklogik kann für Benutzer, die nur mit einfachen Listen für Aufgaben vertraut sind, einschüchternd wirken und erfordert oft einen „Builder“, um den Workspace einzurichten

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Größe: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 3.140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Airtable sehr gerne als mein bevorzugtes System für das Projektmanagement. Es sticht als meine bevorzugte Plattform hervor, weil es benutzerfreundlich und intuitiv ist und sich gut an meine Bedürfnisse anpasst. Die Automatisierungen sind nicht nur beeindruckend, sondern auch wirklich nützlich, sodass ich mich mühelos an Echtzeit-Änderungen im Workflow meiner Organisation anpassen kann.

Ich nutze Airtable sehr gerne als mein bevorzugtes System für das Projektmanagement. Es sticht als meine bevorzugte Plattform hervor, weil es benutzerfreundlich und intuitiv ist und sich gut an meine Bedürfnisse anpasst. Die Automatisierungen sind nicht nur beeindruckend, sondern auch wirklich nützlich, sodass ich mich mühelos an Echtzeit-Änderungen im Workflow meiner Organisation anpassen kann.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Airtable-Alternativen und Konkurrenten

⭐ Bonus: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein starkes Team am Arbeitsplatz aufzubauen, haben wir dieses Video für Sie erstellt. Wir stellen Ihnen die Best Practices und Tools vor, die Ihnen dabei helfen.

9. Smartsheet (Am besten geeignet für Projektmanagement auf Basis von Tabellenkalkulationen)

via Smartsheet

Smartsheet sieht zwar aus wie Excel, eignet sich aber für Teams, die ihre Arbeit in Zeilen und Spalten organisieren, aber über Tabellenkalkulationen hinausgehende Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten und Automatisierung benötigen.

Arbeiten Sie zunächst ganz nach Ihren Vorstellungen mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards sowie Karten- und Rasteransichten und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe automatisch generierter Grafiken wie Burndown- und Zeitreihendiagrammen.

Mit dem intuitiven „If This Then That“-Generator für Automatisierungen von Smartsheet können Sie das Projekteinrichtung, Genehmigungen und statusbasierte Benachrichtigungen automatisieren. Wenn sich beispielsweise der Status einer Aufgabe auf „Blockiert“ ändert, können Sie den Manager automatisch in Slack benachrichtigen und die Zeile visuell hervorheben.

Das Workload-Management über die Integration von Resource Management (ehemals 10,000ft) ermöglicht es Managern, den Personalbedarf zu prognostizieren, die Nachverfolgung der Verfügbarkeit von Teams im gesamten Unternehmen durchzuführen und detaillierte Einblicke in die protokollierte Zeit zu gewinnen.

Die KI-Features von Smartsheet konzentrieren sich darauf, die Entscheidungsfindung in umfangreichen Tabellen und Berichten zu beschleunigen. Damit können Sie Zusammenfassungen erstellen, Trends erkennen und Erkenntnisse aus komplexen Projektdaten gewinnen, ohne jede Zeile manuell überprüfen zu müssen.

Für Führungskräfte, die große Portfolios verwalten, hilft dies dabei, komplexe Tabellen in übersichtliche Berichte umzuwandeln und Risiken, Verzögerungen sowie Muster hervorzuheben, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Die besten Features von Smartsheet

Richten Sie eine markenspezifische, Widget-basierte Anzeige ein, die Live-Daten aus Quellen wie Google Docs, Tableau und YouTube kombiniert und so den Informationsaustausch in Echtzeit gewährleistet

Stellen Sie Führungskräften Dashboards zur Verfügung, die Projekt-Status, Metriken zur Automatisierung, Portfolio-Performance und Anforderungs-Workflows zusammenfassen

Organisieren und freigeben Sie Dateien, verwalten Sie Versionen und optimieren Sie das Feedback im Kontext der Arbeit

Limitierungen von Smartsheet

Einige erweiterte Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit, was die Akzeptanz bei nicht-technischen Mitgliedern des Teams verlangsamen kann

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erweitertes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 21.370 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.460 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Ein G2-Benutzer sagt:

Einfache Bedienbarkeit. Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, doch alles fühlt sich einfach und intuitiv an. Am besten lässt es sich als „Excel auf Steroiden“ beschreiben.

Einfache Bedienbarkeit. Smartsheet bietet einen breiten Bereich an Tools für effizientes Arbeiten. Es gibt viele Features, die ich noch nicht vollständig entdeckt habe, doch alles fühlt sich einfach und intuitiv an. Am besten lässt es sich als „Excel auf Steroiden“ beschreiben.

10. nTask (Am besten geeignet für das kostengünstige Management mehrerer Teams)

via nTask

nTask ist eine All-in-One-Software für das Projektmanagement, die sich besonders eignet, wenn Sie mehrere Teams oder Clients in separaten, eigenständigen Workspaces verwalten.

Es bietet integrierte Funktionen zur Zeiterfassung und zur Erstellung von Timesheets. Teammitglieder können ihre Arbeitszeiten manuell oder mithilfe von Timern innerhalb der Aufgaben erfassen, und Manager können diese Timesheets anschließend zur Genehmigung prüfen. Mit dem Team-Modul können Führungskräfte Ressourcen und Teamkapazitäten verwalten sowie die individuelle Leistung nachverfolgen.

Die Zusammenarbeit wird durch spezielle Workspaces und Kommentare auf Aufgabenebene unterstützt. Mit dem integrierten Tool für das Meeting-Management können Sie außerdem direkt in der Plattform Tagesordnungen erstellen, Teilnehmer einladen und Meeting-Protokolle erstellen.

Die besten Features von nTask

Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts in verschiedenen Formaten, darunter Gantt-Diagramme und Kanban-Boards, um die Beteiligten über den aktuellen Status auf dem Laufenden zu halten

Sorgen Sie mit dem integrierten Chat-Feature jederzeit für eine reibungslose Teamkommunikation

Koordinieren Sie Meetings der Teams, indem Sie Tagesordnungen erstellen, Protokolle führen und Diskussionspunkte innerhalb derselben Benutzeroberfläche in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Importieren Sie Aufgaben ganz einfach aus anderen Apps in nTask und exportieren Sie sie in CSV-Dateien, um eine reibungslose Datenübertragung zu ermöglichen.

Erstellen Sie To-do-Listen, legen Sie unbegrenzt viele Unteraufgaben an und weisen Sie Mitarbeiter zu, damit Sie einen vollständigen Überblick darüber haben, was zu erledigen ist und wer wofür zuständig ist

Limitierungen von nTask

Die Benutzeroberfläche wirkt unter Umständen wenig intuitiv, was die schnelle Vorschau oder Navigation durch Informationen im Vergleich zu ausgereifteren Alternativen erschwert

Während die grundlegende Verwaltung von Aufgaben einfach ist, erfordern die technisch anspruchsvolleren Module wie Risiko- und Meeting-Management etwas mehr Zeit, um sie zu beherrschen.

Preise für nTask

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu nTask

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über nTask?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was soll man über nTask sagen? Es eignet sich perfekt für mittelständische und große Unternehmen, die Wert auf Teamarbeit legen. Dieses Kommunikationstool zeichnet sich durch seine agilen Methoden aus. Es hilft dabei, Daten zu verwalten und Aufgaben zu organisieren, die zu bestimmten Zeiten erledigt werden müssen. Sie können Dateien und Dokumente an die Projekte anhängen und diese per E-Mail oder Nachricht mit Ihren Kollegen und Teammitgliedern freigeben.

Was soll man über nTask sagen? Es eignet sich perfekt für mittelständische und große Unternehmen, die Wert auf Teamarbeit legen. Dieses Kommunikationstool zeichnet sich durch seine agilen Methoden aus. Es hilft dabei, Daten zu verwalten und Aufgaben zu organisieren, die zu bestimmten Zeiten erledigt werden müssen. Sie können Dateien und Dokumente an die Projekte anhängen und diese per E-Mail oder Nachricht mit Ihren Kollegen und Teammitgliedern freigeben.

👀 Wussten Sie schon? Der wichtigste Faktor für die Effektivität eines Teams ist nicht Talent oder Erfahrung – es ist psychologische Sicherheit. Googles Projekt Aristoteles, bei dem über 180 Teams und mehr als 250 Variablen analysiert wurden, ergab, dass Teams, in denen sich die Mitglieder sicher fühlten, ihre Meinung zu sagen, Fragen zu stellen, Fehler zuzugeben oder Ideen freizugeben, ohne Angst vor Blamage oder Bestrafung zu haben, weitaus effektiver waren als Teams mit höherem individuellem Talent oder höherem Dienstalter.

11. ProofHub (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit zwischen Clients und Agenturen auf Pauschalbasis)

via ProofHub

Wenn Ihr Team Aufgabenplanung, Überprüfungen und Genehmigungen benötigt, um eng koordiniert zu bleiben, vereint ProofHub alles an einem Ort. Sie können Aufgaben nach Priorität zuweisen, Fälligkeitsdaten und Meilensteine verfolgen und benutzerdefinierte Berichte erstellen.

Teams können direkt innerhalb jedes Projekts Einzelchats, Gruppendiskussionen und projektspezifische Brainstorming-Sitzungen durchführen. So bleiben Entscheidungen, Feedback und Updates mit der Arbeit verknüpft, auf die sie sich auswirken, was Hin- und Her-Kommunikation und Kontextverluste reduziert.

ProofHub unterstützt zudem strukturierte Überprüfungs- und GenehmigungsWorkflows, was besonders für Marketing-, Kreativ- und kundenorientierte Teams nützlich ist. Dateien können an einem Ort geteilt, überprüft, mit Anmerkungen versehen und genehmigt werden, sodass Feedback-Zyklen übersichtlich und nachvollziehbar bleiben.

Und während Ihr Team wächst, bleiben die Kosten dank des Pauschalpreismodells von ProofHub überschaubar. Sie können Clients, Freiberufler und neue Mitarbeiter einbinden, ohne sich Gedanken über Lizenzgebühren pro Benutzer machen zu müssen.

Die besten Features von ProofHub

Planen Sie Projekte mithilfe von Gantt-Diagrammen mit Aufgabenplanung, Abhängigkeiten und Sichtbarkeit des kritischen Pfades

Erfassen und verwalten Sie Arbeitsaufträge über Formulare, die direkt in Projekte oder Workflows einfließen

Prüfen und genehmigen Sie Dateien mithilfe der integrierten Online-Prüfung mit Markierungen und Kommentaren

Organisieren Sie die Teamkommunikation mithilfe spezieller Diskussionsforen und eines Features zum Chatten, um Unterhaltungen zentral zu bündeln und durchsuchbar zu machen

Gleiche die Teamaufgaben mithilfe des Features zur Workload-Berichterstellung ab, um auf einen Blick zu erkennen, welche Mitglieder unter- oder überlastet sind

Passen Sie Projekt-Workflows mit „benutzerdefinierten Rollen“ an, um genau festzulegen, was jedes Team-Mitglied im Workspace sehen und tun kann.

Limitierungen von ProofHub

Features zur gemeinsamen Echtzeit-Bearbeitung und zum gemeinsamen Freigeben von Notizen sind im Vergleich zu eher dokumentenorientierten Tools relativ einfach gehalten

Das System für Benachrichtigungen kann schnell überfordern, wenn es nicht sorgfältig konfiguriert wird, was zu einem überfüllten Posteingang führt

Preise für ProofHub

Ultimate Control: 99 $/Monat für die ersten 3 Monate, danach 150 $/Monat

Essential: 50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProofHub?

Ein G2-Benutzer sagt:

ProofHub bündelt alle unsere Kampagnen, Content-Kalender und Design-Feedbacks an einem Ort. Ich finde es toll, wie einfach es ist, Aufgaben zu erstellen, Fristen festzulegen und die Unterhaltungen innerhalb jedes Projekts auf den Punkt zu bringen. Die Features für Diskussionen, Prüfung, Zeiterfassung und Dateifreigabe ersparen uns endlose E-Mail-Ketten.

ProofHub bündelt alle unsere Kampagnen, Content-Kalender und Design-Feedbacks an einem Ort. Ich finde es toll, wie einfach es ist, Aufgaben zu erstellen, Fristen festzulegen und die Unterhaltungen innerhalb jedes Projekts auf den Punkt zu bringen. Die Features für Diskussionen, Prüfung, Zeiterfassung und Dateifreigabe ersparen uns endlose E-Mail-Ketten.

📚 Lesen Sie auch: Die besten ProofHub-Alternativen für nahtloses Projektmanagement und Teammanagement

12. Wrike (Am besten geeignet für komplexe, vielschichtige Workflows im Unternehmen)

via Wrike

Wrike ist eine umfassende Aufgabenmanagement-Software, die komplexe Workflows auf Unternehmensebene unterstützt. Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Sie das System an praktisch jedes Team, jede Branche und jeden Prozess anpassen, wodurch sich strategische Ziele leichter mit der täglichen Umsetzung in Einklang bringen lassen.

Die Workload-Ansicht bietet Managern einen Echtzeit-Überblick über die Teamkapazitäten und ermöglicht eine mühelose Neuverteilung von Ressourcen per Drag-and-Drop, wobei Teilzeitpläne und spezifische Urlaubsanträge berücksichtigt werden. Die Plattform verfügt zudem über eine integrierte Zeiterfassung mit Live-Timer und Optionen für manuelle Einträge.

Das Blueprints-Feature von Wrike ist besonders nützlich für das Teammanagement. Es ermöglicht Führungskräften, standardisierte Projektvorlagen zu erstellen, die sofort eingesetzt werden können, und sorgt so für Konsistenz bei allen Initiativen.

KI-Agenten in Wrike unterstützen große Teams, indem sie den manuellen Koordinationsaufwand reduzieren und Risiken bei der Ausführung frühzeitig aufzeigen. Sie helfen bei der Erstellung von Aufgaben, der Schätzung des Aufwands, der Zusammenfassung und der Priorisierung, indem sie Daten über Projekte, Zeitleisten und Abhängigkeiten hinweg analysieren.

Die besten Features von Wrike

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Elementtypen wie Kampagnen, Fehlerberichte, User Stories oder Serviceanfragen, wobei jeder Typ über eigene Felder, Symbole und KI-gesteuerte Workflow-Automatisierungen verfügt

Optimieren Sie die Ressourcenverteilung mithilfe der Workload-Ansicht, um die Kapazitäten Ihres Teams zu visualisieren und Aufgaben in Echtzeit anzupassen

Nutzen Sie den Live-Editor von Wrike, um Aufgabenbeschreibungen zu aktualisieren und gemeinsam mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit Änderungen vorzunehmen

Erfassen Sie den Aufwand Ihrer Mitarbeiter automatisch und bewerten Sie die wöchentliche Leistung mit absperrbaren Timesheets

Analysieren Sie die Projektleistung mit dem Report Builder, um benutzerdefinierte, automatisierte Datenvisualisierungen für Stakeholder zu erstellen

Limitierungen von Wrike

Im Gegensatz zu einigen Wrike-Alternativen können die Benutzeroberfläche und der Funktionsumfang für kleinere Teams komplex wirken, da Setup, Abhängigkeitsmanagement und Benachrichtigungen eine sorgfältige Konfiguration erfordern

Die mobile Version ist zwar funktional, wird in Bewertungen jedoch oft als deutlich weniger leistungsfähig als die Desktop-Version bezeichnet

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Apex: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.470 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.860 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein G2-Benutzer sagt:

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortung, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortung, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

13. Teamwork.com (Am besten geeignet für die Projektabwicklung im Agenturstil und die Nachverfolgung der Auslastung)

Wenn Ihre Arbeit nicht nur die Leitung Ihres Teams, sondern auch die Koordination externer Stakeholder erfordert, ist Teamwork.com die Software für Projektmanagement und Ressourcenmanagement.

Mit diesem Tool können Sie Ihre Arbeit mithilfe von Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards planen und anschließend ganze Rahmenbedingungen, einschließlich Zeitschätzungen und Abhängigkeiten, als wiederverwendbare Vorlagen speichern, um neue Projekte für Clients in Sekundenschnelle aufzusetzen.

Der integrierte Workload-Planer erfasst die Teamkapazität anhand von geschätzten Stunden im Vergleich zur erfassten Zeit, sodass Manager sehen können, wer für neue Kundenaufträge verfügbar ist und wer seine abrechnungsfähigen Einzelziele erreicht. Die Plattform umfasst zudem ein natives Zeiterfassungssystem, das direkt in die Abrechnungs- und Rechnungsstellungsmodule integriert ist.

Mit den jüngsten Updates wurden KI-Features eingeführt, die lange Kommentar-Threads zusammenfassen und Nutzungsübersichten bereitstellen. KI-Teammates, die bereits in Ihrem Teamwork-Konto integriert sind, bieten Ihnen sofortige Zusammenfassungen und Einblicke in das, was Sie seit Ihrer letzten Anmeldung verpasst haben.

Die besten Features von Teamwork.com

Weisen Sie Mitgliedern des Teams oder Platzhalter-Ressourcen Aufgaben zu, je nach Verfügbarkeit und bestehendem Workload

Führen Sie die Synchronisierung externer Kalender wie Google Kalender und Outlook durch, um Termine direkt in der Plattform anzuzeigen und zu bearbeiten

Sehen Sie in Echtzeit genau, wie viel Geld ein Projekt einbringt (oder verliert), indem Sie automatisch abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden berechnen.

Organisieren Sie interne Prozesse mit Vorlagen und Aufgabenlisten, die für verschiedene Client-Projekte wiederverwendet werden können, um maximale Effizienz zu erzielen

Limitierungen von Teamwork.com

Erweiterte Funktionen für die Projektberichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen erfordern möglicherweise zusätzliche Setups, was Teams behindern kann, die auf der Suche nach schneller, sofort einsatzbereiter Sichtbarkeit sind

Die Plattform bündelt viele Informationen in ihrem Dashboard, was manchmal zu einer überladenen Ansicht führen kann, die weniger modern wirkt als bei den Mitbewerbern von Teamwork

Preise für Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Scale: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork.com

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 910 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork.com?

Ein G2-Benutzer sagt:

Teamwork ist eine beeindruckende Projektmanagement-Plattform, die unsere Agentur unterstützt. Ich nutze sie täglich, um die Aufgaben meines Teams zu verwalten, Fristen zu überprüfen, die einzelnen Schritte verschiedener Projektgenehmigungsprozesse zu verfolgen und die tägliche Arbeit zu organisieren, damit ich den Überblick behalte und jede Woche die Projekte mit höchster Priorität sowie den Fortschritt im Blick habe.

Teamwork ist eine beeindruckende Projektmanagement-Plattform, die unsere Agentur unterstützt. Ich nutze sie täglich, um die Aufgaben meines Teams zu verwalten, Fristen zu überprüfen, die einzelnen Schritte verschiedener Projektgenehmigungsprozesse zu verfolgen und die tägliche Arbeit zu organisieren, damit ich den Überblick behalte und jede Woche die Projekte mit höchster Priorität sowie den Fortschritt im Blick habe.

📖 Lesen Sie auch: KI am Arbeitsplatz: Wege zur Steigerung von Produktivität und Effizienz

Beenden Sie den Status-Check-Modus mit Teammanagement-Software

Jedes Team arbeitet anders. Manche sind durch Verteilung organisiert. Manche arbeiten direkt mit Clients. Manche reagieren schnell auf ständige Veränderungen, während andere nach langfristigen Plänen arbeiten. Unabhängig von der Struktur sollte ein Teammanagement-Tool die grundlegenden Abläufe in Ihrem Team unterstützen.

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