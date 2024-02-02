Smartsheet gegen ClickUp: Welches Projektmanagement tool ist das beste?

Fragen Sie jeden Fachmann, und er wird Ihnen sagen, dass Projektmanagement-Fähigkeiten notwendig sind, um in der Arbeit erfolgreich zu sein. Aber es ist nicht so einfach, ein guter Stratege und Team-Manager zu sein. Das Richtige zu haben projektmanagement tool wird den Prozess noch reibungsloser gestalten.

Wenn Sie unzählige Stunden damit verbracht haben, das beste projektmanagement-Software um Ihre Projekte zu verwalten, endet Ihre Suche hier.

Smartsheet und ClickUp sind kompetente tools für das Projektmanagement. Wenn Sie sich für eines von beiden entscheiden, wird Ihr Team es Ihnen danken. Aber Sie sind nicht wegen der kurzen Antwort hier.

Lassen Sie uns die beiden Tools analysieren und einen Blick auf die Übersicht, die besten Features und die Preise werfen. Am Ende dieses Artikels werden Sie eine klare Vorstellung von der besten Software für Ihre Zeitmanagement-Anforderungen haben.

Was ist ClickUp?

Mit der ClickUp Remote Team Project Management Software können Sie unabhängig von Ihrem Speicherort Geschäftsziele abstimmen, Fortschritte nachverfolgen, Meetings für das Projektmanagement durchführen und effizient zusammenarbeiten

ClickUp ist eine End-to-End projektmanagement software und Kollaborationstool, das alle Ihre Arbeitsabläufe auf einer Plattform vereint. Erstellen Sie Aufgaben, verwalten Sie Workflows, laden Sie Ihre Teammitglieder ein, fügen Sie unbegrenzte Benutzer für die Dateifreigabe hinzu, bereiten Sie ein Wiki mit Dokumenten vor, verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts auf Dashboards in Echtzeit und vieles mehr.

Betrachten Sie ClickUp als Kontrollzentrum, um alle Workflows zu analysieren und schnellere Entscheidungen zu treffen, ohne zwischen Tools und Apps von Drittanbietern wechseln zu müssen.

Wenn Sie glauben, dass das Tippen auf ein paar Schlüssel zum Wechseln von Tools - ' kontextwechsel übrigens keine große Herausforderung darstellt, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Jedes Mitglied in Ihrem Team verbringt möglicherweise 4 Stunden pro Woche umschalten zwischen den Anwendungen.

ClickUp Features

ClickUp ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, die für ihren großen Bereich an Features bekannt ist. Wir haben die drei beliebtesten Features von ClickUp erklärt, die Projektmanager und kleine Geschäfte täglich nutzen:

Aufgabenmanagement

Die Verwaltung von Aufgaben ist das Herzstück der Projektplanung. Es ist jedoch kompliziert, den Überblick über die Aufgaben zu behalten. ClickUp Aufgaben vereinfacht den Prozess, indem es Ihnen erlaubt, Aufgaben nach Ihren Wünschen zu organisieren und zu visualisieren.

Außerdem können Sie neue elemente der Aktion zu einer bestehenden Aufgabe hinzufügen, indem Sie einen Kommentar hinzufügen und ein Mitglied des Teams markieren.

ClickUp Ansichten erforschen

Sobald Ihre Tabelle fertig ist, können Sie sie über einen Link für Ihre Kunden freigeben. Exportieren Sie die Daten in der Ansicht der Tabelle in eine Tabellenkalkulation, um Ihre Datenbank zu aktualisieren.

Tabellenvorlage

Verwenden Sie die mehr als 1000 anpassbaren Vorlagen von ClickUp, um manuelle Einträge mit automatisierten Datenimporten zu reduzieren, benutzerdefinierte Formeln und Gleichungen zu erstellen und den Fortschritt mithilfe von Grafiken zu verfolgen.

ClickUp Preispläne

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise Plan: Kontakt für Preise

Was ist Smartsheet?

Personalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch Widgets und automatisieren Sie Aufgaben mit Smartsheet

Smartsheet ist eine Plattform zur Verwaltung von Arbeit für Unternehmen. Sie bietet eine vertraute Tabellenkalkulationsoberfläche, um Pläne, Ressourcen und Zeitpläne zu erfassen. Teilen Sie Ihre Arbeit mit internen und externen Mitarbeitern, auch wenn diese keine Smartsheet-Benutzer sind.

Sie können Verlaufsdaten in Diagrammen visualisieren, um Trends in Formaten wie Burndown, Spaltenreihen und Schnappschüssen zu überwachen.

Smartsheet kombiniert Projektmanagement und Excel-Funktionen. Die Benutzeroberfläche ähnelt dem Format der Tabellenkalkulationen Excel und Google Tabellen.

Smartsheet vereinfacht die Zusammenarbeit bei Inhalten, da Sie Warnmeldungen zur Erinnerung an Mitwirkende einrichten, Anbietern die Überprüfung von Inhalten erlauben können, ohne ihnen Zugriff auf das Projektblatt zu geben, und die ältere Version sperren können, wenn neue Inhalte hochgeladen werden.

Zeigen Sie Ihre Liste der Aufgaben in Gantt-Diagrammen an, um kritische Pfade zu erstellen, Grundlinien festzulegen und die wichtigsten Aufgaben in Ihrer Zeitleiste hervorzuheben.

Smartsheet Features

Smartsheet bietet robuste Projektmanagement Features, die es Ihnen ermöglichen, Projekte zu verwalten, Aufgaben zu organisieren, mit internen und externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten und jede Phase Ihres Projektlebenszyklus im Auge zu behalten.

Hier sind ein paar Top-Picks aus der Liste der Smartsheet Features, die Sie nicht verpassen sollten:

Brücke

Bridge ist eine Drag-and-Drop-Schnittstelle, mit der Sie Ihre Workflows benutzerdefinieren können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Gestalten Sie den Workflow mit der Logik, die zu Ihrem Flow passt, und legen Sie ereignis- oder zeitplanbasierte Auslöser fest. Mit integrierten Integrationen oder Low-Code-Optionen können Sie auch API-Aufrufe und JavaScript nutzen.

Formulare

Smartsheet Formulare helfen dabei, wichtige Informationen schnell in einem strukturierten Format bereitzustellen

Erstellen Sie Smartsheet Formulare, um Daten von jedermann zu erfassen. Mit bedingter Logik sind Ihre Fragen immer für die Person relevant, die das Formular ausfüllt. Verwenden Sie Branding-Elemente wie Hintergrundfarben, Logos, GIFs, Text und Bilder, um das Formular zu personalisieren. Die Daten aus diesen Formularen werden direkt in Ihrer Tabellenkalkulation gespeichert, damit Sie weitere Maßnahmen ergreifen können.

Automatisierung der Arbeitsabläufe

Die Automatisierung von Workflows ist eines der beliebtesten Features von Smartsheet. Das Beste daran ist, dass das intuitive Design von Smartsheet die Optimierung von sich wiederholenden und zeitaufwändigen Prozessen zu einem Kinderspiel macht.

Verwenden Sie eine visuell aufgeladene Flussdiagramm-Blase, um Smartsheet Workflows zu automatisieren. Diese kollaborativen und anpassbaren Features sind eine intelligente Lösung, um Ihnen einen schnellen Überblick über die Aufgaben zu geben, die automatisiert werden müssen, zusammen mit den Auslöser-Bedingungen und Konsequenzen.

Außerdem können Sie Regeln für parallele Workflows festlegen, um die Automatisierung von Aufgaben in jeder Phase zu unterstützen, z. B projektmanagement für das Marketing agenturen, die Nachverfolgung von Fehlern für Software-Entwicklungsteams oder die Rechnungsstellung für Lieferketten-Teams.

Der auffälligste Nachteil beim Vergleich von Smartsheet und ClickUp ist, dass workflow-Automatisierung in Smartsheet setzt voraus, dass Sie das PM tool kennen und ist nicht anfängerfreundlich.

Smartsheet Pläne

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise Plan: Kontakt für Preise

ClickUp vs. Smartsheet: Features im Vergleich

Sowohl Smartsheet als auch ClickUp können schwere Aufgaben für Sie erledigen, sei es Prozessmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit, Workload-Management oder Kommunikation im Team. Darüber hinaus bieten sie einen kostenlosen Plan an, der sich hervorragend eignet, um das Wasser zu testen, bevor Sie mit der Nutzung von vollwertigen Tools beginnen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Features der einzelnen Tools genauer zu analysieren und zu verstehen, wie sie sich voneinander unterscheiden.

Wir haben die Features in sechs Kategorien unterteilt und einen direkten Vergleich zwischen Smartsheet und ClickUp angestellt.

Sichtbarkeit der Projekte in ClickUp

ClickUp bietet 15+ benutzerdefinierte Ansichten für Projekte, darunter Kalender-Ansicht, Zeitleiste, Board, Workload und Formular-Ansicht. Die Mindmap ist die beste Wahl, um Ideen und Arbeitsabläufe visuell darzustellen. Es ist einfach, den Workflow neu zu ordnen, logische Pfade zu erstellen und Mind Maps in Elemente für Aktionen umzuwandeln.

Ebenso ist die Box-Ansicht eine ausgezeichnete Wahl, wenn mehrere Teams gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Sie zeigt Ihnen an, woran die Mitarbeiter arbeiten, welchen Status sie haben und wer welche Kapazität hat. Durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben können Sie Teammitgliedern neue Aufgaben zuweisen und so den Überblick über die Ressourcenverwaltung behalten.

Projekt-Sichtbarkeit in Smartsheet

Smartsheet bietet vier Möglichkeiten zur Visualisierung der Projektdaten: Raster-, Gantt-, Karten- und Kalender-Ansicht. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu ClickUp limitiert, aber jede Ansichtsoption kann Ihren Anforderungen an das Projektmanagement auf andere Weise gerecht werden.

Rasteransicht: In der Rasteransicht werden Ihre Projektdaten in einem Tabellenkalkulationsformat angezeigt. Sie ermöglicht es Ihnen, Zeilen und Spalten hinzuzufügen und Dokumente direkt an das Blatt anzuhängen

In der Rasteransicht werden Ihre Projektdaten in einem Tabellenkalkulationsformat angezeigt. Sie ermöglicht es Ihnen, Zeilen und Spalten hinzuzufügen und Dokumente direkt an das Blatt anzuhängen Gantt-Ansicht: In der Gantt-Ansicht werden die Informationen in Form eines Formulars dargestellt, links und rechts befinden sich Gantt-Diagramme zur Nachverfolgung der Dauer verschiedener Aufgaben

In der Gantt-Ansicht werden die Informationen in Form eines Formulars dargestellt, links und rechts befinden sich Gantt-Diagramme zur Nachverfolgung der Dauer verschiedener Aufgaben Kartenansicht: Die Kartenansicht ist eine hervorragende Option füragiles Projektmanagement wie Sie die Daten in einem Kanban Board ansehen. Verwenden Sie Drag & Drop, um die Abhängigkeiten von Aufgaben neu zuzuordnen

Die Kartenansicht ist eine hervorragende Option füragiles Projektmanagement wie Sie die Daten in einem Kanban Board ansehen. Verwenden Sie Drag & Drop, um die Abhängigkeiten von Aufgaben neu zuzuordnen Kalender-Ansicht: Die Kalender-Ansicht ist die ideale Wahl für die Nachverfolgungzeitleisten für Projekte und Überschneidungen zu vermeiden

Features zur Zusammenarbeit in ClickUp

Illustrieren Sie Ihre Ideen, skizzieren Sie Strategien und machen Sie ein effektives Brainstorming mit ClickUp Whiteboard

Die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation im Formular bilden die Grundlage für ein erfolgreiches Projektmanagement.

ClickUp ist ein Spezialist in dieser Kategorie, denn es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit intuitiven Features, die es Ihnen ermöglichen, Ideen freizugeben und mit dem Team zu arbeiten. Es gibt kaum eine Lernkurve für neue Benutzer, was ClickUp zu einer der besten Projektmanagement-Software macht. ClickUp Whiteboards und ClickUp Dokumente kümmert sich um alle Ihre Anforderungen an die Zusammenarbeit.

ClickUp Whiteboards sind Ihre virtuellen Meeting-Räume, um neue Ideen und Workflows zu visualisieren, Brainstorming zu betreiben und die nächsten Schritte zu planen. Verfolgen Sie die Aktivitäten anderer Teammitglieder in Echtzeit und geben Sie Ihre Gedanken als Notizen frei.

Das Beste an der Verwendung von Whiteboards ist, dass die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen umgewandelt werden, was bedeutet, dass es keine Zeitlücken bei der Ausführung gibt.

ClickUp Docs erfüllt alle inhaltlichen Anforderungen an das Projektmanagement. Mit Docs erstellen Sie kollaborative Dokumente als Wikis oder Roadmaps mit Echtzeit-Bearbeitung, weisen Kommentare als Elemente für Aktionen zu und fügen unterstützende Dokumente, PDFs, Präsentationen und Tabellen als Referenzpunkte hinzu.

Wandeln Sie Texte in umsetzbare Aufgaben um und weisen Sie diese Ihren Teammitgliedern zu, um sicherzustellen, dass nichts auf der Strecke bleibt.

Endlich, ClickUp's Prüfung feature ermöglicht es Ihnen, Markierungen auf Dokumenten hervorzuheben, PDFs mit Anmerkungen zu versehen, Markierungen auf Design-Mockups zu zeichnen und vieles mehr.

Features zur Zusammenarbeit in Smartsheet

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in einer einfach zu bedienenden Plattform zur Ausführung von Arbeiten zusammen

Smartsheet verfügt über einige aufregende Features für die Zusammenarbeit, die Benutzer ansprechen, die lieber in einer Software mit Tabellenkalkulationsfunktionen arbeiten. Geben Sie die Tabelle für die Zusammenarbeit mit anderen frei, und Sie können mit der Nachverfolgung in Echtzeit über deren Ergänzungen auf dem Laufenden bleiben.

Ihre Zulieferer können Smartsheet auch dann kommentieren, wenn sie keinen Zugang haben. Sie haben die Berechtigung, die Berechtigungsstufen zu kontrollieren und den Benutzern festzulegen, was sie mit ihrem Smartsheet-Konto zu erledigen haben und was nicht.

Die Collaboration Features von Smartsheet sind hilfreich, aber sie sind limitiert. Größere Teams, die auf der Suche nach robusten Kollaborationsfunktionen sind, werden möglicherweise nicht sehr beeindruckt sein.

Analysefunktionen in ClickUp

Behalten Sie den Zustand eines Projekts mithilfe der erweiterten Analysefunktionen von ClickUp im Auge

ClickUp ist bekannt für seine Berichterstellung und Analysefunktionen in Echtzeit. ClickUp Dashboard gibt Ihnen einen abschließenden Überblick über alle Ihre Projekte und ist individuell anpassbar, so dass Sie selbst entscheiden und priorisieren können, was Sie analysieren und nachverfolgen möchten.

ClickUp bietet mehr als 50 Widgets zum Aufbau Ihres Dashboards, darunter Sprint-Management, Workload, Zeiterfassung, Tabellen und benutzerdefinierte Diagramme.

Erstellen Sie Berichte in Echtzeit, um Zeitschätzungen zu prüfen und zu sehen, welche Aufgaben Ihr Team heute erledigt hat. ClickUp Ziele ergänzen Ihre benutzerdefinierten Dashboards. Erstellen ziele für das Projekt mit Zeitleisten und Einzelzielen und verfolgen automatisch den Fortschritt. Stellen Sie Ihre Ziele in verschiedenen Ordnern nach Sprint-Zyklen, OKR oder wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards zusammen. ClickUp Meilensteine bringt die Nachverfolgung von Zielen auf die nächste Stufe, indem es Ihnen erlaubt, Meilensteine hinzuzufügen. Diese Meilensteine werden in Form von Rautensymbolen angezeigt, was die Identifizierung kritischer Aufgaben eines Projekts vereinfacht.

Analysefunktionen in Smartsheet

Arbeiten Sie mit Echtzeitdaten aus mehreren Blättern in einer einzigen Ansicht, indem Sie die robuste Funktion der Berichterstellung von Smartsheet nutzen.

Smartsheets tabellenkalkulations-Software ist bekannt für seine robuste Funktion zur Berichterstellung. Ihr Bericht kann ein Zeilenbericht oder eine Blattübersicht sein.

Der Zeilenbericht fasst alle Zeileninformationen aus mehreren Blättern zusammen. Blattübersichtsberichte stellen eine Zusammenfassung aus mehreren Blättern dar, um Ihnen einen Überblick über verschiedene Projekte an einem einzigen Ort zu geben.

Filtern Sie die Daten in diesen Berichten, um die relevanten Informationen zu erhalten. Dies ist eine gute Idee, um benutzerdefinierte Berichte für Interessengruppen freizugeben, die an der Beobachtung bestimmter Bereiche eines Projekts interessiert sind.

Außerdem ist die visuelle dashboards für Projekte bieten Echtzeit-Analysen, um das Portfolio von Projekten zusammenzufassen und Konflikte zu lösen.

Automatisierung Features von ClickUp

Fassen Sie Ihre Aufgaben und Dokumente in Sekundenschnelle mit ClickUp AI zusammen ClickUp AI ist das Kraftpaket der Automatisierung, ein intelligenter Helfer, der Ihnen die Arbeit erheblich erleichtert.

ClickUp AI ist aus verschiedenen Rollen und Anwendungsfällen handgefertigt. Erstellen Sie Unteraufgaben und Elemente auf der Grundlage der Beschreibung, fassen Sie Kommentar-Threads zusammen und schreiben Sie Updates. Mit ClickUp AI als intelligentem Editor können Sie Ihre Texte klarer, prägnanter und engagierter gestalten.

ClickUp bietet außerdem über 100 vorgefertigte Automatisierungsoptionen für sich wiederholende Aufgaben. Verwenden Sie diese Automatisierungsoptionen so, wie sie sind, oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. Weisen Sie automatisch Aufgaben zu, posten Sie Kommentare und verschieben Sie Status, um sich auf wichtigere Bereiche zu konzentrieren.

Legen Sie den Auslöser für die Automatisierung und die genauen Bedingungen für den Auslöser fest, damit alles reibungslos abläuft, auch im Autopilot-Modus.

Automatisierung Features von Smartsheet

Smartsheet bietet Automatisierungs-Workflows ohne Code, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren und Zeit zu sparen. Sie haben eine Sammlung von vorgefertigten Vorlagen, um wöchentliche Status-Anfragen und Fälligkeitsdaten zu erstellen oder benutzerdefinierte Workflows einzurichten.

Sie können einzelne Workflows verwenden oder mehrere Aktionen und bedingte Pfade kombinieren. Wenn Sie planen, die benutzerdefinierten Workflows regelmäßig zu verwenden, markieren Sie sie als wiederkehrend.

Sehen Sie Genehmigungsanfragen über die mobile Smartsheet App, den Desktop, per E-Mail oder sogar über Slack an und reagieren Sie darauf.

Sowohl Smartsheet als auch ClickUp sind beeindruckend, was die Automatisierung angeht. Die Verfügbarkeit von KI in ClickUp gibt ihm jedoch die Oberhand.

Kundensupport in ClickUp

ClickUp hat eine umfassende Liste von Ressourcen in der ClickUp Hilfecenter wenn Sie nicht weiterkommen. Greifen Sie über Ihren Browser, Ihren Workspace oder eine beliebige ClickUp-Webseite auf das Hilfecenter zu. Wenn Sie immer noch Hilfe bei der Lösung benötigen, wenden Sie sich an den 24/7-Live-Support für Prioritäts-Support, der auch für Benutzer des kostenlosen ClickUp Plans verfügbar ist.

Neben dem Live-Support bietet ClickUp fünf weitere Support-Optionen:

ClickUp University: ClickUp University ist eine Lernplattform zum Selbststudium. Es werden Kurse für neue und bestehende Benutzer erstellt, um ein grundlegendes Wissen aufzubauen. Sie erhalten auch Zertifikate für das erfolgreiche Bestehen eines Wissenstests

ClickUp University ist eine Lernplattform zum Selbststudium. Es werden Kurse für neue und bestehende Benutzer erstellt, um ein grundlegendes Wissen aufzubauen. Sie erhalten auch Zertifikate für das erfolgreiche Bestehen eines Wissenstests ClickUp Webinare: ClickUp hat On-Demand-Webinare, die Sie jederzeit ansehen können. Es gibt auch eine Option für Live-Webinare für Sie und Ihr Team, damit Sie Anwendungsfälle, Workflows und fortgeschrittene Features lernen können

ClickUp hat On-Demand-Webinare, die Sie jederzeit ansehen können. Es gibt auch eine Option für Live-Webinare für Sie und Ihr Team, damit Sie Anwendungsfälle, Workflows und fortgeschrittene Features lernen können ClickUp API: Einrichten von Integrationen in Ihrem ClickUp Konto mit anderen Tools mithilfe der ClickUp AI Dokumentation

Einrichten von Integrationen in Ihrem ClickUp Konto mit anderen Tools mithilfe der ClickUp AI Dokumentation ClickUp Vorlagen: Im Vorlagen-Center von ClickUp können Sie Vorlagen auswählen, die speziell für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden. Suchen Sie nach einer passenden Vorlage und passen Sie diese nach Ihren Wünschen an

Im Vorlagen-Center von ClickUp können Sie Vorlagen auswählen, die speziell für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden. Suchen Sie nach einer passenden Vorlage und passen Sie diese nach Ihren Wünschen an ClickUp Community: Folgen Sie der ClickUpper's Facebook Gruppe, eine offizielle Gruppe von ClickUp Benutzern, in der sie Fragen stellen, neue Features diskutieren und ihre Gedanken über alles, was mit ClickUp zu tun hat, freigeben

Kundensupport in Smartsheet

Das Customer Support Portal von Smartsheet dient zwei Zwecken: einer Selbstbedienung wissensdatenbank und ein zentraler Speicherort zur Eröffnung und Nachverfolgung von Support-Fällen. bezahlte Benutzer, die sich für bestimmte Pläne und Angebote entschieden haben, erhalten 24/7 telefonischen Support.

Smartsheet bietet außerdem zwei Support-Pakete an: Standard- und Professional-Support. Das Standard-Paket ist für Enterprise-Pläne kostenlos und beinhaltet kontinuierliche Schulungen mit der Smartsheet University und weltweiten 24×7-Telefon-Support.

Das Professional-Paket deckt alles ab, was im Standard-Paket enthalten ist und bietet darüber hinaus Pro Desk. Pro Desk ist eine geplante persönliche Coaching-Sitzung mit einem Smartsheet-Experten, Ihrem engagierten Kundenerfolgsmanager.

Integrationen mit ClickUp

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 anderen work tools, um alle Prozesse zu rationalisieren

ClickUp lässt sich mit mehr als 1000 Tools von Drittanbietern integrieren, um alle Informationen an einem Ort zu zentralisieren und Ihren Teams zu helfen, Kontextwechsel zu vermeiden prozesse zu rationalisieren .

Integrationen von Drittanbietern mit CRM-Systemen, Projektmanagement-Lösungen, Ressourcenmanagement-Plattformen und anderen Business-Anwendungen reduzieren Fehler und manuelle dateneingabe an verschiedenen Systemen. Zeit sparen und verschaffen Sie sich mit ClickUp mehr Sichtbarkeit für Ihr Geschäft.

Hier ist die Liste der beliebtesten Tools, mit denen ClickUp integriert ist:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integrationen mit Smartsheet

Smartsheet-Integrationen helfen Ihnen, Datensilos zu vermeiden und Ihr Team in die Lage zu versetzen, fundiertere datengestützte Entscheidungen zu treffen. Die Integrationen umfassen Messaging- und Kommunikationstools, Software für die Zusammenarbeit mit Inhalten sowie Sicherheits- und Governance-Lösungen.

Hier ist die Liste der beliebtesten Tools, mit denen Smartsheet integriert ist:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, was die Leute über Smartsheet vs. ClickUp denken und welche der beiden Lösungen besser abschneidet als die andere. Insgesamt fallen die Stimmen zugunsten von ClickUp aus. Hier sind einige der Bewertungen, die unsere Erkenntnisse unterstützen:

Dieser Benutzer lobt das Potenzial von ClickUp als software zur Verwaltung von Aufgaben und ihre Features für die Zusammenarbeit:

"ClickUp eignet sich viel besser für das Aufgabenmanagement und ist daher ideal für die Nachverfolgung von Sprints und einfachen Build-Aufgaben. Unser Entwicklungsteam arbeitet damit, und die Dashboards eignen sich hervorragend zur Überprüfung in unseren täglichen StandUp Meetings. Es ist viel besser für die Zusammenarbeit innerhalb des Teams geeignet, und die Listen lassen sich in hohem Maße anpassen. Die Gantt-Ansicht kann jedoch nur wenig zu erledigen, und die Zeiterfassung und die Budgetverwaltung lassen etwas zu wünschen übrig."

Dieser Benutzer hebt die erschwinglichen Preise von ClickUp und die kontinuierlichen Produktaktualisierungen hervor:

"Auch ClickUp hat einen kontinuierlichen Zyklus und erweitert ständig seine Möglichkeiten. Es ist sehr erschwinglich. Die Community, in der man Fragen stellen, Features vorschlagen usw. kann, wird vom Team aktiv überwacht und bearbeitet."

Welches Projektmanagement-Tool ist das beste für Software Teams?

Im Tauziehen zwischen Smartsheet und ClickUp führt ClickUp als die richtige Projektmanagement-Software.

Smartsheet ist eine hocheffiziente Projektmanagement-Software mit zahlreichen benutzerdefinierten Funktionen und Integrationen. Wenn Sie jedoch versuchen, Ihr Software Team mit Smartsheet zu visualisieren, wird es hinter Ihren Erwartungen zurückbleiben.

Die kalkulationstabellenähnliche Oberfläche, die begrenzte Automatisierung und die eingeschränkten Optionen zur Berichterstellung werden den Anforderungen moderner Software Teams und Geschäfte der nächsten Generation nicht gerecht.

ClickUp hingegen zeichnet sich in diesen Bereichen aus und triumphiert bei der Zusammenarbeit in Echtzeit. ClickUp ist ideal für Software-Teams, auch für Remote-Arbeitsteams, um Ressourcen effizient zu verwalten und mehrere Projekte mühelos abzuwickeln.

ClickUp lässt sich schnell an Ihren Business-Plan und Ihre Bedürfnisse anpassen. ClickUp skaliert mit neuen Features, Integrationen und Vorlagen für die Softwareentwicklung, wenn Ihr Geschäft wächst. Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !