13 beste KI-Tools für das Team-Management im Jahr 2025

Würden Sie sich für ein elegantes neues Smartphone oder ein klobiges Klapphandy aus den 90er Jahren entscheiden? Oder noch besser: Würden Sie lieber Textnachrichten verschicken oder sich auf Brieftauben verlassen?

"Was sind das für Fragen?"

Genau - wer, der bei klarem Verstand ist, würde sich für Letzteres entscheiden?

Warum also halten so viele Teams immer noch an den alten Methoden des Teammanagements fest, die mehr Zeit und Aufwand erfordern und zu Missverständnissen führen können?

Was Sie brauchen, sind KI-Tools für das Team-Management.

🧠 Wussten Sie schon: 77% der Projektleiter sagen, dass KI sich positiv auf ihre Arbeit ausgewirkt hat.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, haben wir für Sie das Richtige. Sehen Sie sich die 13 besten KI-gestützten Tools an, die die Produktivität steigern und die Zusammenarbeit Ihres Teams verbessern.

Wenn Sie mit Ihrem Team chatten oder Ihren Vorgesetzten KI-Tools vorstellen, werden Sie immer wieder Begriffe wie prädiktive Analysen und maschinelle Lernalgorithmen hören.

Sicher, diese Tools werden Ihnen langfristig helfen, aber sie sollten nicht von Anfang an Ihr Hauptaugenmerk sein.

💡 Pro-Tipp: Beginnen Sie ganz einfach: Ermitteln Sie die Probleme im Workflow, die Sie und Ihr Team ausbremsen.

Ganz gleich, ob es um die Priorisierung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Projekten oder die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team geht: Wählen Sie ein Tool, das diese Probleme direkt angeht. Extrapunkte gibt es, wenn das KI-Tool einige zusätzliche Funktionen bietet (z. B. automatisierte Automatisierung von Aufgaben oder mehrere Integrationen mit Apps) und sich so intuitiv anfühlt, dass Sie sich fragen, wie Sie jemals mit anderen Projektmanagement-Tools gearbeitet haben.

Einige Schlüssel-Ziele, die das ideale KI-Tool für das Team-Management erfüllen sollte:

Es ist intuitiv und einfach zu bedienen

Erledigt Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben wie ein Profi

Hält das Team bei der Stange, ohne in der Komplexität zu ertrinken

Vereinfacht die Kommunikation für Projekte und Aufgaben

Bietet Integrationsoptionen zur Anpassung an Ihr Geschäft

Weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, sind die Reproduzierbarkeit oder Verbesserung menschlicher Eingaben, die Tiefe der KI-Funktionen und - seien wir ehrlich - der Preis.

Finden Sie ein Tool, das diese Kriterien erfüllt, und Sie werden Zeit sparen, sich wiederholende Routineaufgaben reduzieren und Ihre Produktivität steigern können.

Mit automatisierten Aufgaben können Sie eine Menge Zeit sparen 2 Stunden und 24 Minuten pro Tag .

Überzeugt, wie großartig das für Ihr Team sein würde? Werfen wir einen Blick auf die 13 besten KI-Tools, die Ihnen dabei helfen können.

1. ClickUp (am besten geeignet für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team)

Der beste Weg, Konflikte im Team zu vermeiden, ist, jeden Einzelnen zur Verantwortung zu ziehen.

Aber ist es überhaupt möglich, den Fortschritt jedes Einzelnen manuell zu verfolgen, ohne den Verstand zu verlieren? Ja, wenn Sie Folgendes verwenden ClickUp .

Die Arbeit ist heute unterbrochen, mit 60% unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen in verschiedenen Tools freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. ClickUp schafft hier Abhilfe, indem es Ihre Alles-App für die Arbeit wird, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint - alles angetrieben durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten, indem sie Aufgaben für Ihr Team automatisiert.

Doch bevor Sie sich in Aufgaben stürzen, braucht Ihr Team ein klares Ziel. ClickUp Ziele können Sie große Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte über tägliche, wöchentliche oder sogar jährliche Zeitleisten herunterbrechen.

ClickUp Ziele

Sie können auch Checklisten erstellen, um Aufgaben zu priorisieren und sicherzustellen, dass jeder weiß, was am wichtigsten ist.

Apropos Priorisierung von Aufgaben: Nichts kann das besser als die KI von ClickUp, ClickUp Gehirn .

Es analysiert vergangene Daten und Termine, um die relevantesten Aufgaben vorzuschlagen, fasst Aktualisierungen zusammen und generiert neue Aufgaben in Sekundenschnelle. Diese Vorschläge können dann sofort in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden ClickUp Aufgaben die perfekt mit Ihren Zielen übereinstimmen.

ClickUp Gehirn

Sie können auch verwenden ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan um Ihr Projekt zu organisieren und Ihrem Team zu helfen, sich auf das auszurichten, was für den gemeinsamen Erfolg am wichtigsten ist.

Alles, was jetzt noch bleibt, ist die Kommunikation dieser Aufgaben mit Ihrem Team. Das Schöne an ClickUp ist, dass die Ziele direkt in die Funktionen integriert werden können. Das bedeutet, dass sich niemand mehr den Kopf zerbrechen und sich fragen muss, warum er etwas zu erledigen hat - es ist glasklar.

ClickUp Brain erreicht dies ganz einfach, indem es Ziele, E-Mails und Nachrichten mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Aufgaben umwandelt. Und das Beste daran? Dieses Wissen steht Ihnen sofort zur Verfügung - stellen Sie Brain einfach eine Frage in einfachem Englisch und Sie erhalten in Sekundenschnelle die richtigen Infos aus Ihrem Workspace.

verknüpfen Sie Aufgaben und Ziele in ClickUp, um immer auf dem Laufenden zu bleiben

Apropos Nachrichten - Sie können Teammitglieder taggen, Prioritäten setzen und sogar Updates, Dateien oder kurze Notizen freigeben mit ClickUp Chat . Es ist, als ob Sie eine App für Sofortnachrichten direkt in Ihr Team-Management-System integriert hätten. Das ist das perfekte Rezept für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team.

bleiben Sie immer in Verbindung mit Ihrem Team _mit ClickUp Chat

ClickUp beste Features

Zusammenfassung : Fassen Sie lange Threads, Projekt-Updates oder Dokumente schnell zusammen, um den Kontext sofort zu erkennen

: Fassen Sie lange Threads, Projekt-Updates oder Dokumente schnell zusammen, um den Kontext sofort zu erkennen Meeting-Transkription : Transkription von Meeting-Diskussionen in umsetzbare Dokumente mit Echtzeit-Zusammenarbeit

: Transkription von Meeting-Diskussionen in umsetzbare Dokumente mit Echtzeit-Zusammenarbeit Sofortige Kommunikation : Nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates, Dateien und Links nahtlos freizugeben

: Nutzen Sie ClickUp Chat, um Updates, Dateien und Links nahtlos freizugeben Umsetzbares Feedback : Weisen Sie Kommentare direkt in Dateien oder Aufgaben zu, um präzises und umsetzbares Feedback zu gewährleisten

: Weisen Sie Kommentare direkt in Dateien oder Aufgaben zu, um präzises und umsetzbares Feedback zu gewährleisten Integrationen: Verbindung mit Slack, Zoom und Google Workspace fürzentralisierte Kommunikation 🧠 Wussten Sie schon: Studien zeigen, dass ineffiziente Zusammenarbeit 64 % der Mitarbeiter mindestens drei Stunden pro Woche kostet, mit 20% verlieren bis zu sechs Stunden an verschwendeter Zeit.

ClickUp Beschränkungen

Der große Bereich an benutzerdefinierten Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer/Monat

: $7 pro Benutzer/Monat Business : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

✨ Benutzerbewertungen: Benutzer schätzen seine all-in-One-Charakter, der Projektmanagement, Wissensorganisation und KI-gesteuerte Unterstützung zu einem nahtlosen Erlebnis verschmilzt. Viele sagen: "ClickUp passt sich an Ihren Workflow an, nicht umgekehrt"

2. Asana (am besten für intuitives Aufgabenmanagement)

via Asana Wenn Fristen drohen und sich die Arbeit stapelt, organisiert Asana alles und automatisiert sogar die langweiligen Dinge.

Dieses Tool verbindet strategische Ziele mit täglichen Aufgaben und sorgt dafür, dass jeder weiß, was wichtig ist.

Darüber hinaus verfügt es über leistungsfähige KI-Features, die manuelle, sich wiederholende Arbeiten reduzieren und Teams dabei helfen, sich auf andere wichtige Arbeiten zu konzentrieren.

Asana beste Features

Verbinden Sie strategische Ziele mit Aufgaben, damit sich das Team auf die Unternehmensziele konzentrieren kann

Automatisierung von Workflows zur Verringerung der Arbeitsbelastung und Steigerung der Produktivität

Zugriff auf über 300 Integrationen, darunter Slack, Google Drive und Microsoft Teams

Verbessern Sie die Teamarbeit durch Kommentare, Echtzeit-Updates und die Sichtbarkeit persönlicher Aufgaben

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Projekte in Gang zu bringen und Aufgaben effektiv zu verwalten

Asana Limitierungen

Die Fülle an Features kann dazu führen, dass sich einfache Aufgaben komplexer anfühlen als nötig

Einer Aufgabe kann nur ein Benutzer zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Verantwortlichkeiten behindern kann

Preise für Asana

Persönlich : Free

: Free Starter : $10,99 pro Benutzer/Monat

: $10,99 pro Benutzer/Monat Erweitert: $24,99 pro Benutzer/Monat

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13.200+ Bewertungen)

✨ Benutzerbewertungen: Asana wird gelobt für seine Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und reibungslose KI-Features . Die Integration mit beliebten Apps wie Slack und Everhour steigert die Produktivität, während anpassbare Layouts und Features zur Berichterstellung auf die Bedürfnisse verschiedener Teams zugeschnitten sind.

3. Notion KI (am besten geeignet für Wissensmanagement und Team-Dokumentation)

via Notion KI Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein neuer Mitarbeiter hat 20 Fragen zu den Arbeitsabläufen in Ihrem Team, und die Hälfte des Teams ist zu beschäftigt, um sie zu beantworten. Hier kommt Notion KI ins Spiel, Ihre Persönlicher KI-Assistent für das Wissensmanagement.

Er ermöglicht es Ihnen, die Dokumentation im Team zu zentralisieren, gemeinsame Wikis zu erstellen und Berechtigungen zu verwalten, damit jedes Mitglied weiß, was wann zu erledigen ist.

Darüber hinaus können Mitglieder des Teams dank des KI-gestützten Q&A-Features Fragen in einfacher Sprache stellen und erhalten präzise, zitierte Antworten.

🧠 Wussten Sie schon: Falsche Kommunikation ist verantwortlich für 28% der verpassten Fristen und unterstreicht damit die Bedeutung strukturierter Kommunikationskanäle für die Ausrichtung und Effizienz des Teams.

Notion KI beste Features

Zentralisierung und Organisation von Team-Informationen in leicht zugänglichen Wikis

Zuweisen von Aufgaben, Freigeben von Aktualisierungen und Verwalten von Berechtigungen für eine effektive Koordination im Team

Verwendung anpassbarer Vorlagen für Onboarding, Prozessmanagement und die Planung von Teams

Verbindung mit Tools wie Slack und GitHub für eine nahtlose Workflow-Integration

Notion KI Limitierungen

Kann für Teams, die noch keine Erfahrung mit Wissensmanagement-Tools haben, überwältigend sein

Kann sich bei der Bearbeitung großer Datenbanken verlangsamen

Erfordert ständigen Internetzugang für die meisten Features

Notion KI Preise

Free

Plus : $10 pro Benutzer/Monat

: $10 pro Benutzer/Monat Business : $15 pro Benutzer/Monat

: $15 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.930+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.930+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,430+ Bewertungen)

✨ Benutzerbewertungen: Notion ist hoch angesehen für seine Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und innovative KI-Fähigkeiten , die das Wissensmanagement und die Organisation von Aufgaben nahtlos ermöglichen. Seine Vorlagen, der KI-Schreibassistent und die Integration mit Tools wie Slack verbessern die Zusammenarbeit, ob bei beruflichen Aufgaben oder persönlichen Projekten.

🧠 Wussten Sie schon: 41% der Arbeitnehmer haben mehr Probleme mit der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit als mit der Arbeit innerhalb ihrer Teams, was die Notwendigkeit unterstreicht, organisatorische Silos für eine bessere Koordination aufzubrechen.

4. Wrike (am besten für fortgeschrittene Projektvisualisierung)

www.wrike.com /%img/ Wrike Stellen Sie sich mehrere Teams vor, die an verschiedenen Aspekten eines Projekts arbeiten, jedes mit eigenen Arbeitsabläufen und Prioritäten. Dennoch ist der Fortschritt aller Beteiligten auf einer Plattform abgestimmt und sichtbar. Das ist Wrike in Aktion.

Wrike zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Projekte zu zentralisieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und bieten dynamische Visualisierungstools wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards. Teams können Workflows benutzerdefinieren, Projekt-Blaupausen erstellen und KI-gestützte Erkenntnisse nutzen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Wrike beste Features

Anpassung der Workflows an die Bedürfnisse des Teams und des Projekts

Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben wie Genehmigungen und Benachrichtigungen zur Steigerung der Effizienz

Erlauben Sie die direkte Kommentierung von Dateien und Aufgaben, um Feedback und Aktualisierungen zu rationalisieren

Verbindung mit Tools wie Microsoft Teams, Slack und Adobe Creative Cloud

Wrike Limits

Premium-Features können für einzelne Benutzer oder kleine Teams teuer sein

Bei einigen Integrationen, wie Outlook, kann es zu Verzögerungen bei der Benachrichtigung kommen

Kein eingebautes Feature zum Chatten; erfordert Kommunikationstools von Drittanbietern

Wrike Preise

Free

Team : $10 pro Benutzer/Monat

: $10 pro Benutzer/Monat Business : $24,80 pro Benutzer/Monat

: $24,80 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.730+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.730+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,740+ Bewertungen)

5. Trello (am besten für einfaches und visuelles Aufgabenmanagement)

via Trello Betrachten Sie Trello als das System für Haftnotizen im digitalen Zeitalter.

Es ist eine gute Option für Teams, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Aufgaben zu verwalten, ohne ihre Arbeitsabläufe zu verkomplizieren. Mithilfe von Boards, Listen und Karten bietet Trello eine visuelle Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Organisation von Aufgaben auf eine Weise, die für jeden intuitiv ist.

Außerdem unterstützt Trello Echtzeit-Updates, No-Code-Automatisierung und Integrationen mit beliebten Tools wie Slack und Google Drive.

Trello beste Features

Visualisieren Sie Aufgaben mit einem intuitiven Board-, Listen- und Kartensystem

Änderungen an Aufgaben werden sofort angezeigt, sodass alle Mitglieder des Teams auf derselben Seite stehen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit der integrierten Automatisierung von Trello

Verbindung mit Tools wie Slack, Google Drive und Microsoft Teams

Preisgünstige Pläne für Einzelpersonen und kleine Teams finden

Trello Einschränkungen

Fehlende Tools wie Gantt Diagramme und umfassende Berichterstellung für komplexe Projekte

Schwierigkeiten bei größeren Teams oder hohem Aufgabenaufkommen

Erfordert Apps von Drittanbietern oder Power Ups, um Lücken in den Funktionen zu schließen

Trello Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5 pro Benutzer/Monat

: $5 pro Benutzer/Monat Premium : $10 pro Benutzer/Monat

: $10 pro Benutzer/Monat Enterprise: $17,50 pro Benutzer/Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.650+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.650+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23.310+ Bewertungen)

✨ Benutzerbewertungen: Trello wird weithin gelobt für seine intuitive Boards im Kanban-Stil die die Organisation von Aufgaben und die Zusammenarbeit mühelos machen. Benutzer schätzen die Flexibilität, die Features zur Verwaltung von Teams und die Möglichkeit zur Integration mit Tools wie Slack. Features wie die Automatisierung von Butler sparen Zeit, während die Einfachheit von Trello es zu einem Favoriten für die private und berufliche Nutzung macht.

6. Monday.com (am besten für anpassbare Workflows und Team-Koordination)

via Monday.com Monday.com ist eine hochgradig anpassbare projektmanagement-Plattform ist für Teams aller Größen und Branchen geeignet.

Von der Nachverfolgung einzelner Aufgaben bis hin zur Verwaltung von Projekten auf Unternehmensebene bietet Monday einen Bereich von Tools, wie z. B. anpassbare Boards, regelbasierte Automatisierung und Integrationen mit über 200 Apps.

Monday.com beste Features

Passen Sie die Boards für Projekte an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams an

Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und Prozessen mit Monday KI

Zugriff auf mehr als 200 Vorlagen für ein schnelles Setup von Projekten

Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams mit nahtloser Nachverfolgung von Aufgaben und gemeinsamen Boards auf dem Laufenden

Verbindung mit Tools wie Slack, Google Drive und Microsoft Teams für optimierte Abläufe

Monday.com Limits

Filteroptionen können für manche Benutzer einschränkend wirken

Der mobilen Version fehlt es an Features im Vergleich zur Desktop-App

Monday KI ist nur in höherwertigen Plänen verfügbar und limitiert den Zugang für einfache Benutzer

Monday.com Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : $9 pro Benutzer/Monat

: $9 pro Benutzer/Monat Standard : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Pro : $19 pro Benutzer/Monat

: $19 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12,680+ Bewertungen)

4.7/5 (12,680+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5,360+ Bewertungen)

7. Taskade (am besten für leichtgewichtige Team-Zusammenarbeit und KI-unterstützte Workflows)

{vom_ Aufgabenstellung Taskade ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die die Zusammenarbeit verbessert und das Projektmanagement rationalisiert. Mit Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit können Benutzer nahtlos über integrierte Chats und Video-Anrufe kommunizieren, während aufgaben verwalten .

Sein KI Workflow Generator automatisiert Routineaufgaben, während benutzerdefinierte KI-Agenten bei der Erstellung von Inhalten und der Organisation von Dokumenten helfen. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die flexiblen Setups und die Tools für die Zusammenarbeit machen es zu einem starken Konkurrenten für kleinere Teams oder diejenigen, die mit dem Projektmanagement beginnen.

Taskade beste Features

Automatisieren Sie Aufgaben und generieren Sie Inhalte mit integrierten KI-Features

Bessere Visualisierung von Projekten mithilfe von Listen, Mindmaps, Flussdiagrammen, Kanban-Boards und Kalendern

Organisieren Sie Projekte mit anpassbaren Workspaces und Ordnern

Taskade Beschränkungen

Fehlende Gantt Diagramme und Tools zur Zeiterfassung für komplexe Projekte

Das Hochladen zu vieler Dokumente kann zu Störungen oder Verlangsamungen führen

Erfordert eine Verbindung zum Internet für alle Funktionen

Preise von Taskade

Free : kostenlos

: kostenlos Taskade Pro : $8 pro Benutzer/Monat

: $8 pro Benutzer/Monat Taskade für Teams: $16 pro Benutzer/Monat

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (50+ Bewertungen)

: 4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (65+ Bewertungen)

🧠 Wussten Sie schon: Unklare Kommunikationsbelastungen 80% der Arbeitnehmer und 46 % verbringen täglich bis zu 40 Minuten damit, Verwirrung zu stiften, was Produktivität und Wohlbefinden beeinträchtigt.

8. Motion (am besten geeignet für die automatische Planung und Optimierung von Aufgaben mit Hilfe von KI)

/via_ Antrag Wenn Ihr Team Opfer von nicht enden wollenden Listen zu erledigender Aufgaben, sich überschneidenden Fristen und Meetings, die den halben Tag in Anspruch nehmen, geworden ist, kann Motion helfen.

Motion sortiert Aufgaben automatisch um, optimiert Workflows und prognostiziert Zeitleisten, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die Dinge zu erledigen.

Mit seinem KI-gesteuerten Terminplanung und Automatisierung von Workflows motion ermöglicht es Teams, das Chaos der manuellen Planung zu vermeiden.

Motion beste Features

Maximierung der Effizienz von Teams durch automatisches Setzen von Prioritäten und Planen von Aufgaben

Vereinfachung sich wiederholender Prozesse und Reduzierung der manuellen Arbeit

Visuelle Nachverfolgung von Projektfortschritt und Terminen

Wertvolle Einblicke in die Zeitpläne des Teams und die Prioritäten der Aufgaben

Verbindung mit Tools wie Zoom, Google Kalender und Zapier für nahtlose Workflows

Bewegungseinschränkungen

Wenige benutzerdefinierte Optionen für die Anzeige von Projekten und Aufgaben

Gelegentliche Störungen können die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen

Der mobilen App fehlt es an Funktionen im Vergleich zur Desktop-Version

Preise für Motion

Einzelperson : $19 pro Benutzer/Monat

: $19 pro Benutzer/Monat Business Standard : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Business Pro: Benutzerdefinierte Preise

Motion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (90+ Bewertungen)

: 4.0/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (45+ Bewertungen)

✨ Benutzerkritiken: Motion wird für sein Feature der automatischen Terminplanung geschätzt, das die mentale Belastung durch die Priorisierung von Aufgaben und hilft den Benutzern, sowohl kleine als auch große Ziele effizient zu erreichen. Features wie die Achtung vor verpassten Terminen, dynamische Neuplanung und Auslöser für Projekte erhöhen den Wert der Workflows der Benutzer.

9. Todoist (am besten für die einfache Verwaltung von Aufgaben mit plattformübergreifendem Support)

via Todoist Todoist ist bekannt für seine saubere, minimalistische Oberfläche und hilft Einzelpersonen und Teams, ihre Aufgaben nahtlos über verschiedene Geräte hinweg zu verwalten.

Das herausragende Feature von Todoist ist die natürliche Spracheingabe, die es Benutzern ermöglicht, Aufgaben zu erstellen und zu Listen hinzuzufügen, die Sätze wie "Bericht morgen um 15 Uhr einreichen" enthalten

Es funktioniert auch als KI Kollaborationstool mit freigegebenen Projekten, Aufgaben und Tools zur Nachverfolgung der Produktivität, was es vielseitig für den privaten und beruflichen Gebrauch macht.

Todoist beste Features

Nahtlose Synchronisierung von Aufgaben über alle Geräte hinweg, einschließlich Desktop, Mobile und Browser-Erweiterungen

Erstellen Sie Projekte, weisen Sie Beschreibungen zu und setzen Sie Prioritäten für ein effizientes Projektmanagement

Setzen Sie Ziele und überwachen Sie den Fortschritt mit visuellen Diagrammen und Statistiken

Todoist Beschränkungen

Einige Kernfunktionen sind in den kostenpflichtigen Plänen gesperrt

Nicht ideal für Benutzer, die eine erweiterte Aufschlüsselung der Aufgaben benötigen

Preisgestaltung kann für größere Gruppen teuer sein

Todoist Preise

Anfänger : Free

: Free Pro : $4 pro Benutzer/Monat

: $4 pro Benutzer/Monat Business: $6 pro Benutzer/Monat

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,530+ Rezensionen)

10. Lattice (am besten für Leistungsbewertung und Mitarbeiterengagement)

via Gitter Engagierte Mitarbeiter sind das Lebenselixier erfolgreicher Unternehmen - Studien legen sogar nahe, dass Geschäfte mit hoch engagierten Mitarbeitern einen größeren Erfolg verzeichnen können 21%ige Steigerung der Rentabilität .

Um dies aufrechtzuerhalten, benötigen Sie eine Plattform für Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiterfeedback, Zielsetzungen und Umfragen zum Engagement.

Hier kommt Lattice ins Spiel. Das Feature "OKRs und Ziele" hilft Geschäften, Einzelpersonen und Teams auf die Unternehmensziele auszurichten, während Tools wie 1:1 und Umfragen zum Engagement produktive Diskussionen und aussagekräftiges Feedback fördern.

Lattice beste Features

Nachverfolgung des Fortschritts bei den Prioritäten des Unternehmens mit transparenten, messbaren Zielen

Erleichtern Sie produktive Meetings mit vorgeschlagenen Tagesordnungen und Handlungselementen

Sammeln Sie Mitarbeiterfeedback und analysieren Sie Trends, um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu verbessern

Führen Sie strukturierte Überprüfungen durch, indem Sie dokumentierte Beispiele für faire Beurteilungen verwenden

Visualisieren und Verstehen der wichtigsten Metriken für die Belegschaft als Grundlage für strategische Entscheidungen

Grenzen des Gitters

Automatisierte Umfragen können als überflüssig empfunden werden und zu Desengagement führen

Fehlen von Modulen zur Lohnabrechnung und Zeiterfassung für ein umfassendes HR-Management

Bietet möglicherweise keinen umfassenden direkten Support für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern

Preise von Lattice

Talent Management : $11 pro Benutzer/Monat

: $11 pro Benutzer/Monat Engagement : Add-On für $4 pro Benutzer/Monat

: Add-On für $4 pro Benutzer/Monat Wachstum : Add-On für $4 pro Benutzer/Monat

: Add-On für $4 pro Benutzer/Monat Vergütung : Add-On für $6 pro Benutzer/Monat

: Add-On für $6 pro Benutzer/Monat HRIS Core: $5 pro Benutzer/Monat (Early Bird Pricing)

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (3.890+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.890+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

via Slack Im Laufe der Jahre hat Slack die Art und Weise, wie Teams kommunizieren und sich abstimmen, neu definiert.

Ursprünglich als Messaging-Tool gestartet, hat sich Slack zu einer leistungsstarken Plattform entwickelt, die team-Kommunikation mit Features zur Verwaltung von Aufgaben, zur Freigabe von Aktualisierungen und zur Integration von Workflows.

Ob Nachverfolgung des Fortschritts durch Listen oder Automatisierung von Workflows mit dem Workflow Builder, Slack hält Teams verbunden und produktiv - alles in einem digitalen Workspace.

Slack beste Features

Organisieren Sie Diskussionen nach Projekten, Abteilungen oder Themen mit speziellen Kanälen

Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben direkt in Slack für bessere Verantwortlichkeit mit Listen

Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse wie Genehmigungen und Status-Updates

Verbindung mit Apps wie Google Drive, ClickUp und Jira für eine nahtlose Zusammenarbeit

Veranstalten Sie Live-Diskussionen oder geben Sie schnelle Video-Updates frei, um den E-Mail-Verkehr zu reduzieren

Slack Limitierungen

Für große Unternehmen kann die Verwaltung mehrerer Kanäle chaotisch sein

Keine Gantt Diagramme oder Kanban Boards, daher sind Integrationen für fortgeschrittenes Projektmanagement erforderlich

Benachrichtigungen können den Fokus leicht ablenken, insbesondere in aktiven Workspaces

Die Kosten können mit zunehmender Größe des Teams erheblich ansteigen

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75 pro Benutzer/Monat

: $8,75 pro Benutzer/Monat Business+ : $15 pro Benutzer/Monat

: $15 pro Benutzer/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (33.745+ Bewertungen)

: 4.5/5 (33.745+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,481+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's anpassbares Dashboard können Sie Metriken des Projekts mit Diagrammen und Grafiken visualisieren, Daten mit interaktiven Tools filtern und den Fortschritt an einem Ort nachverfolgen.

12. Workday (am besten für umfassendes HR- und Finanzmanagement)

via Arbeitstag Für Geschäfte, die auf Personalwesen, Finanzplanung und Gehaltsabrechnung spezialisiert sind, bietet Workday eine benutzerfreundliche Oberfläche und branchenspezifische Anpassungsmöglichkeiten, die den Anforderungen von Unternehmen in verschiedenen Branchen gerecht werden.

Mit dem Schwerpunkt auf Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, organisatorische Änderungen mühelos mit Drag-and-Drop-Tools und Echtzeitmodellierung zu verwalten.

Dazu kommen die mobilen Apps von Workday für die Gehaltsabrechnung, ressourcenzuweisung und HR-Aufgaben ermöglichen es Mitarbeitern und Managern, von überall aus in Verbindung zu bleiben.

Workday beste Features

Erstellen und Ändern von Organigrammen mit Drag-and-Drop-Funktion für nahtlose Umstrukturierung

Erstellen Sie einzigartige Modelle für Aufsichts-, Matrix- oder geografische Organisationen, die Ihrer Business-Hierarchie entsprechen

Gewinnen Sie durch dynamische Dashboards verwertbare Einblicke in die Mitarbeiterleistung und -kosten

Hoch bewertete mobile Apps für iOS und Android ermöglichen Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung und HR-Aufgabenmanagement

Über 600 vorgefertigte Integrationen, darunter Anbieter von Gehaltsabrechnungen wie ADP, sorgen für eine reibungslose Datenverbindung

Beschränkungen von Workday

Workday gibt die Preise nicht öffentlich bekannt, so dass Geschäfte ein benutzerdefiniertes Angebot anfordern müssen

Häufige Abstürze, insbesondere bei der Zeiterfassung, bleiben trotz des Feedbacks von Benutzern ungelöst

Workday-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Workday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0 (1,300+ Bewertungen)

: 4.0 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (1,500+ Bewertungen)

13. Jira (am besten für Softwareentwicklung und Problemverfolgung)

www.jira.com Jira Möchten Sie eine virtuelle Befehlszentrale, die jede Aufgabe nachverfolgt, potenzielle Engpässe vorhersagt und Ihr Team mühelos ausrichtet? Dann sollten Sie sich Jira ansehen.

Jira entstand aus der Mission von Atlassian, agile Teams zu unterstützen, und hat sich zu einem leistungsstarken Tool für das Management von Projekten jeder Größe entwickelt.

Jira beste Features

Anpassung von Workflows an die Anforderungen jedes Teams oder Projekts

Erstellen, Priorisieren und Überwachen von Problemen mit umfangreichen Features wie benutzerdefinierten Feldern und Anhängen

Bewältigen Sie alles, von kleinen Aufgaben im Team bis hin zu komplexen Aufgaben auf Unternehmensebene

Verwendung anpassbarer Dashboards für datengestützte Entscheidungsfindung

Mühelose Verbindung mit Tools wie Slack, Zoom und Figma

Jira Limitierungen

Für Anfänger kann das Setup mit seinen vielen Features überwältigend sein

Der Preis kann für kleinere Teams oder Startups hoch sein

Einige Benutzer finden die Navigation im Vergleich zu einfacheren Tools weniger intuitiv

Jira Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $7,53 pro Benutzer/Monat

: $7,53 pro Benutzer/Monat Premium : $13,53 pro Benutzer/Monat

: $13,53 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2 (770+ Bewertungen)

: 4.2 (770+ Bewertungen) Capterra: 4.4 (14.990+ Bewertungen)

Don't Just Keep Up-ClickUp Your Game

Zusammenkommen ist ein Anfang. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist Erfolg.

Henry Ford

Kluge Worte, nach denen man leben sollte, aber seien wir ehrlich - effektiv zusammenzuarbeiten ist leichter gesagt als erledigt.

Nehmen Sie zum Beispiel VMware. Das Unternehmen kämpfte mit verstreuten Projektanfragen über mehrere Kanäle, unzusammenhängenden Workflows und begrenzter Sichtbarkeit, was zu unübersichtlichen Übergaben und Verzögerungen führte.

Und so ging es weiter: ClickUp vereinfachte Workflows für VMWare mit KI-gesteuerter Automatisierung, standardisierte Prozesse mithilfe von Vorlagen und versorgte die Unternehmensleitung mit datengestützten Einblicken über Dashboards - mit dem Ergebnis einer 8-fachen Verbesserung bei der Aufnahme und Priorisierung von Projekten. Eine weitere Erfolgsgeschichte kommt von ICM.S wo 90 % der Projektmanager berichteten, dass sie mit der Flexibilität von ClickUp im Vergleich zu ihren früheren Tools sehr zufrieden sind.

Betrachtet man die Features von ClickUp, macht es durchaus Sinn. Mit automatisierten Workflows, der Ausrichtung auf Ziele, der Priorisierung von Aufgaben und der Zusammenarbeit in Echtzeit ist es kein Wunder, dass es sowohl als Projekt- als auch als Aufgabenmanagement-Tool dominiert.

