Effektive Strategien zur Verwaltung der Arbeit für Teams

Wenn es um Produktivität geht, sind Teams immer auf der Suche nach einem Vorteil. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, entwickelt sich ständig weiter, und damit auch die Tools, die wir verwenden, um unsere Arbeit zu erledigen.

Das Ziel der kollaborativen arbeitsmanagement software soll Teams helfen, effizienter zusammenzuarbeiten, was durchaus sinnvoll ist.

Wer mag es nicht, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen? Richtig eingesetzt, helfen diese Tools den Teams das Beste aus den Ressourcen zu machen mit denen sie arbeiten, um Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr darüber, wie all dies tatsächlich geschieht.

Was ist Collaborative Work Management?

Kollaboratives Arbeitsmanagement ist der Prozess der Planung, Nachverfolgung und Ausführung von Aufgaben durch ein Team von Einzelpersonen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Zum Glück gibt es tools für kollaboratives Arbeitsmanagement um die Planung von Aufgaben zu erleichtern - obwohl nicht alle von ihnen eine Kombination von Features bieten, die für alle Bedürfnisse der Zusammenarbeit geeignet sind.

Jede kollaboratives tool das sein Geld wert ist, bietet eine Reihe gemeinsamer Features, die es ermöglichen koordinierte Teamarbeit wie zum Beispiel:

Zuweisung von Aufgaben

Nachverfolgung und Aufrechterhaltung des Fortschritts

Dateien freigeben

Nachrichtenübermittlung

Planen

Erstellen von Zu erledigen-Listen

Behalten Sie den Überblick und organisieren Sie alle Anfragen von Remote-Mitarbeitern mit ClickUp's Team Request Kanban Board Vorlage

Wenn es darauf ankommt, ist die beste software für kollaboratives Arbeitsmanagement hilft Projektmanagern bei der Vereinfachung von Prozessen und der Integration eines umfassenden Satzes intuitiver Tools.

Lassen Sie uns über die Vorteile der Arbeit mit den richtigen Tools für kollaboratives Arbeitsmanagement sprechen.

Verbessert das Projektmanagement

Stellen Sie sich ein Projekt vor, bei dem ein Team an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten muss. Ohne eine Software für kollaboratives Arbeitsmanagement kann es leicht passieren, dass Dinge in der Kommunikation verloren gehen oder dass Mitglieder des Teams nicht wissen, woran die anderen arbeiten.

Mit den richtigen Tools sind alle Beteiligten stets auf dem Laufenden und können ihre Fortschritte bei Bedarf aktualisieren. Das erleichtert es den Managern, den Status des Projekts im Auge zu behalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Ermöglicht Unabhängigkeit vom Speicherort

Tools und Software für die Zusammenarbeit ermöglichen es den Mitgliedern eines Teams, jederzeit und von jedem Ort aus zu arbeiten. Ermöglichung von asynchroner oder Live-Zusammenarbeit führt zu einem flexibleren Arbeitsplan für Mitglieder des Teams.

Der Fortschritt wird überwacht und Probleme werden schnell erkannt. Änderungen werden in Echtzeit vorgenommen, damit alle Beteiligten auf dem richtigen Weg sind und es nur eine Quelle der Wahrheit gibt.

chat-Features . Es ermöglicht Teams, Updates in Echtzeit freizugeben und ihren Chat-Verlauf rund um kritische Projektentscheidungen zu zentralisieren.

Reduzierte Projektkosten

Geld sparen ist ein wichtiger Punkt!

Wenn Teams effizienter zusammenarbeiten, führt dies zu geringeren Projektkosten, da die Ressourcen besser verwaltet werden. Je mehr Wert ein Team aus seinen Ressourcen schöpft, desto mehr gewinnt jeder.

Steigert die Produktivität durch das Meeting von Terminen

Wenn Mitglieder eines Teams effektiv zusammenarbeiten können sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen. Dies führt zu einer höheren Produktivität des Teams als Ganzes. Auch Fristen lassen sich leichter einhalten, da ein zentrales Tool für das Arbeitsmanagement Missverständnisse oder Pannen wie verlorene Dokumente ausschließt, die Teams nur ausbremsen.

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht in ClickUp, um aufgaben zu planen sie müssen den Fortschritt des Projekts im Auge behalten, Fristen einhalten und Engpässe bewältigen.

Bessere Entscheidungsfindung

Eine bessere Entscheidungsfindung ist in einer schnelllebigen Welt ein Muss. Wenn Mitglieder eines Teams zusammenarbeiten und in ihren regulären Management-Tools eine gute Sichtbarkeit haben, bleibt ihnen mehr Zeit für bessere Entscheidungen.

Und wie wir alle wissen, sind bessere Entscheidungen gleichbedeutend mit besseren Ergebnissen... was wiederum zu einem besseren Endergebnis führt.

Live-Zusammenarbeit

Mit einer Plattform für Produktivität arbeiten Teams live zusammen ClickUp Erkennung von Zusammenarbeit die über ein losgelöstes Google Docs hinausgeht. Zum Beispiel können Sie die Arbeit des anderen in Echtzeit bearbeiten und kommentieren und sehen, was das andere Mitglied des Teams gerade hinzufügt.

Mit ClickUp können Sie dies ganz einfach in Ihrem Workspace erledigen. Keine externen document tools werden benötigt!

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Beispiele für kollaboratives Arbeitsmanagement

Da Sie nun die Vorteile eines effektiven kollaborativen Arbeitsmanagements kennen, lassen Sie uns einen Blick auf einige Beispiele aus der Praxis werfen, die zeigen, wie Teams Folgendes nutzen collaborative tools um ihre Arbeit zu verwalten.

Teams zur Erstellung von Inhalten

Für Teams, die sich mit der Erstellung von Inhalten befassen, ist ein zentraler Hub, über den alle Mitglieder des Teams effizient an Projekten zusammenarbeiten können, von entscheidender Bedeutung. Mit kollaborativen Arbeitsmanagement-Tools wie ClickUp können Teams planen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Entfernte oder verteilte Teams

Entfernte oder verteilte Teams benötigen eine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und ihre Arbeit effektiv zu verwalten, ohne sich am selben Speicherort zu befinden. Tools zur Verwaltung der gemeinsamen Arbeit bieten Echtzeit-Kommunikationsfunktionen, Nachverfolgung von Aufgaben und Funktionen zum Freigeben von Dateien, die es Remote-Teams erleichtern, in Verbindung zu bleiben und produktiv zu arbeiten.

Teams für die Planung von Ereignissen

Die Planung von Ereignissen erfordert die Koordination und Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder eines Teams. Mit Tools für das kollaborative Arbeitsmanagement können Veranstaltungsplaner Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und den Fortschritt verfolgen, um sicherzustellen, dass alles im Zeitplan für das Ereignis liegt.

Marketing Teams

Marketing-Teams müssen nahtlos zusammenarbeiten, um Kampagnen zu erstellen und durchzuführen. Tools für die kollaborative Verwaltung von Arbeit bieten Features wie gemeinsam genutzte Kalender, zeitleiste für Projekte s und Aufgaben, die Marketing-Teams helfen, ihre Kampagnen zu organisieren und auf Kurs zu halten.

Die Wahl eines Tools für die Zusammenarbeit ist eine schwierige Reihenfolge, wenn es eine große Auswahl gibt.

Aber eine schwierige Reihenfolge bedeutet nicht unbedingt, dass sie unmöglich ist. Es ist hilfreich, wenn Sie zunächst die Besonderheiten Ihres Teams herausarbeiten. Anhand der Bedürfnisse Ihres Teams und ziele des Projekts als Kriterien für Querverweise ist ein Weg, um sicherzustellen, dass Sie alles bekommen, was Sie in einer Lösung für kollaboratives Arbeitsmanagement brauchen. Denken Sie darüber nach:

Die Größe und Workflows Ihres Teams: Genauso wie Sie nicht für ein Tool mit Features bezahlen wollen, die Ihr Zwei-Personen-Team vielleicht nie nutzen wird, wollen Sie auch kein Tool einführen, das die Möglichkeiten eines wachsenden Teams limitiert

Workflows Ihres Teams: Genauso wie Sie nicht für ein Tool mit Features bezahlen wollen, die Ihr Zwei-Personen-Team vielleicht nie nutzen wird, wollen Sie auch kein Tool einführen, das die Möglichkeiten eines wachsenden Teams limitiert Ihr Budget : Je komplexer Ihre Anforderungen an das Projektmanagement sind, desto mehr müssen Sie für Premium-Features bezahlen

: Je komplexer Ihre Anforderungen an das Projektmanagement sind, desto mehr müssen Sie für Premium-Features bezahlen Ihre zukünftigen Bedürfnisse: Es ist wichtig, ein Tool zu wählen, das die aktuellen Anforderungen Ihres Teams erfüllt. Aber wo will Ihr Team hin, und welche tools braucht es, wenn es dort angekommen ist?

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie Ihre Workflows und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboard

Wenn Sie weiter in den eigentlichen Prüfungsprozess eintauchen, sollten Sie einige allgemeine Fragen klären:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, sehen Sie sich an, wie Ihr Team derzeit die Arbeit zu erledigen hat. Gibt es bestehende Tools für die Zusammenarbeit, die einen großen Teil der Arbeit im Projektmanagement erledigen und die Sie nicht ersetzen möchten? Müssen Ihre Lösungen zur Verwaltung der gemeinsamen Arbeit eine spezielle Software für Videokonferenzen integrieren?

Sehen Sie sich das an *ClickUps beste Integrationen* !

Gibt es eine Einarbeitungszeit?

Einige Tools für die Zusammenarbeit sind für kleinere Teams gedacht und einfacher zu bedienen, während andere komplexer sind und eine gewisse Einarbeitungszeit für Ihr Team erfordern. Berücksichtigen Sie die Lernkurve und den Zeitaufwand, der nötig ist, um Ihren Teams einen guten Start zu ermöglichen.

Wie sieht der Kundensupport aus?

Der Kundensupport wird leicht übersehen, ist aber ein wichtiger Bestandteil des Auswahlverfahrens. Sie möchten jemanden erreichen, wenn Sie Fragen haben, auf Probleme stoßen oder technische Unterstützung benötigen. Einige tools gehen sogar so weit, dass sie für große Teams personalisierte Sitzungen anbieten.

Welches ist das beste Tool zur Verwaltung kollaborativer Arbeit?

ClickUp ist aus vielen Gründen das beste Tool zur Verwaltung kollaborativer Arbeit für Startups, Unternehmen und alles, was dazwischen liegt. Hier ein kurzer Überblick über die leistungsstarken Tools und Features von ClickUp zur Verwaltung kollaborativer Arbeit:

Sehen Sie die Arbeit auf Ihre Weise mit 10+ Ansichten von Projekten

Einzelne Mitwirkende, die als Teil eines größeren Teams an Aufgaben arbeiten, können Ansichten erstellen, um die ihnen zugewiesene Arbeit genauer zu betrachten. Zu den beliebtesten Ansichten gehören:

Listenansicht : Organisieren Sie Ihre Aufgaben in einer Liste durch Sortieren, Filtern, Gruppieren und Benutzen von benutzerdefinierten Spalten

: Organisieren Sie Ihre Aufgaben in einer Liste durch Sortieren, Filtern, Gruppieren und Benutzen von benutzerdefinierten Spalten ansicht Board : Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen verschiedenen Spalten (ähnlich wie in einem Kanban Board )

: Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen verschiedenen Spalten (ähnlich wie in einem Kanban Board ) Kalender-Ansicht: Planen, terminieren und verwalten Sie Ihre Aufgaben und Ressourcen in einem Kalender Format

Erstellen und benutzerdefinieren Sie jede ClickUp Ansicht, um die Informationen zu sehen, die Sie benötigen

Arbeit funktionsübergreifend mit Aufgaben und Beziehungen

Aufgaben sind die grundlegenden Bausteine von ClickUp. Sie können Aufgaben mehreren Teammitgliedern zuweisen, Dateien nachverfolgen, Status festlegen und Kommentare hinzufügen, um alle über den Fortschritt zu informieren. Innerhalb einer Aufgabe können Sie folgende Aktionen durchführen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten zusammenarbeit am Arbeitsplatz :

Ansicht des Aktivitätsverlaufs einschließlich Änderungen des Fälligkeitsdatums, Aktualisierungen der benutzerdefinierten Felder und aller Unterhaltungen

Effektiv kommunizieren mit /Slash-Befehlen und Tastatur-Verknüpfungen

Erwähnen Sie Aufgaben und Dokumente, die Sie in Ihrem Workspace referenzieren können (viele reguläre Verwaltungstools sind nicht verfügbar)

Starten Sie ein Zoom Meeting aus einer ClickUp Aufgabe

Die ClickUp Kollaborationssoftware verwendet ein Feature für die Abhängigkeit von Aufgaben, das es einfach macht, zu sehen, welche Aufgaben von anderen abhängig sind und entsprechend zu planen. Dies ist hilfreich, wenn Sie versuchen, eine Zeitleiste für ein Projekt zu erstellen oder mögliche Engpässe zu erkennen.

Abhängigkeiten umplanen, um die Auswirkungen von Änderungen des Fälligkeitsdatums auf Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp zu visualisieren

Effektive Verteilung von Ressourcen mit tagesgenauer Visualisierung

Bei der Erstellung kollaborativer Workflows, ressourcenmanagement features sollten nicht übersehen werden. Sie ermöglichen den Projektmanagern einen Blick auf die Ressourcennutzung - egal ob es sich dabei um Menschen, Geld oder Zeit handelt - und geben den Teams einen verwertbaren Einblick in das, was nötig ist, um ein Projekt über die Ziellinie zu bringen.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Bringt Teams mit kollaborativem Arbeitsmanagement zusammen

Angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit und der rasanten Veränderungen am Arbeitsplatz brauchen Teams eine zuverlässige Möglichkeit, miteinander verbunden, abgestimmt und produktiv zu bleiben.

Collaboration-Tools können die Produktivität von Teams entweder bremsen oder steigern. Wenn Sie also nach einer einzigen Plattform suchen, um Ihre Teams zusammenzubringen, sollten Sie diese nutzen, testen Sie ClickUp kostenlos und hören Sie auf, zwischen mehreren Apps und Tools zu wechseln, um Ihre Arbeit zu erledigen.