die 10 besten KI-Tools für die Zusammenarbeit im Jahr 2024

An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich bei der Arbeit nichts anderes tue, als Unterhaltungen nachzuholen - Slack-Threads, Produktaktualisierungen, interne Dokumente und Aufzeichnungen von Demos mit Kunden -, so dass mir kaum Zeit bleibt, mich auf meine eigentlichen Aufgaben und Projekte zu konzentrieren.

Einem kürzlich erschienenen Artikel der Harvard Business Review zufolge bin ich nicht der Einzige.

Die meisten Teams verbringen mehr als 85 % ihrer Zeit pro Woche mit der Zusammenarbeit mit anderen . Unternehmen sind dazu übergegangen, der "Teamarbeit" Vorrang vor der "intensiven Arbeit" einzuräumen, um die Verbindung und die teamübergreifende Kommunikation zu verbessern.

Zusammenarbeit bei der Arbeit ist zwar großartig, aber es nützt nichts, wenn sie den größten Teil Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund bin ich von KI-gesteuerten Tools für die Zusammenarbeit begeistert - besonders nützlich für die Zusammenfassung von Threads mit 100 Nachrichten auf Slack und stundenlangen Kunden-Demoanrufen.

Möchten Sie herausfinden, wie KI Ihnen helfen kann, den Kern von Unterhaltungen schneller zu erfassen? Ich habe mir die führenden KI kollaborationstools um zu sehen, wie sie die Zusammenarbeit rationalisieren und die Konzentration und Produktivität verbessern können.

Ich habe mehr als zwei Dutzend Tools für das Dokumenten- und Projektmanagement getestet, um zu prüfen, wie ihre KI Workspace und Collaboration Features die Kommunikation unterstützen können. Neben den Tools für die Zusammenarbeit habe ich auch zwei wichtige Dinge analysiert: den Preis für die künstliche Intelligenz und die Benutzerfreundlichkeit des Features.

Hier sind einige Faktoren, die ich bewertet habe:

Natürliche Sprachverarbeitung : Ich wollte wissen, ob die KI-Engine die Nuancen der englischen Unterhaltung verstehen und mir relevante Ergebnisse liefern kann

: Ich wollte wissen, ob die KI-Engine die Nuancen der englischen Unterhaltung verstehen und mir relevante Ergebnisse liefern kann Automatisierungsfähigkeiten : Ein weiterer kritischer Faktor war, ob dieKI-Tools bei der Einstellung von Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit helfen. Könnten sie sich wiederholende Aufgaben wie das Freigeben von Status-Updates oder Zusammenfassungen von Meetings automatisieren, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können?

: Ein weiterer kritischer Faktor war, ob dieKI-Tools bei der Einstellung von Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit helfen. Könnten sie sich wiederholende Aufgaben wie das Freigeben von Status-Updates oder Zusammenfassungen von Meetings automatisieren, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können? Kosten : Jedes der von mir getesteten Tools ging die KI-Kosten anders an. Einige verwenden die Guthaben-Burndown-Methode, während andere eine Pay-per-Seat-Methode anwenden. Einige bieten ihre KI-Features sogar kostenlos an

: Jedes der von mir getesteten Tools ging die KI-Kosten anders an. Einige verwenden die Guthaben-Burndown-Methode, während andere eine Pay-per-Seat-Methode anwenden. Einige bieten ihre KI-Features sogar kostenlos an Integrationen : Ich wollte prüfen, ob die Features der einzelnen Tools für die KI-Zusammenarbeit bei der intelligenten Integration helfen können. Könnten sie den gesamten Integrations-Workflow für eine bessere Synchronisierung von Daten verbessern oder mir ermöglichen, die KI-Funktionen als Bots in meinen anderen Kommunikationstools zu nutzen?

: Ich wollte prüfen, ob die Features der einzelnen Tools für die KI-Zusammenarbeit bei der intelligenten Integration helfen können. Könnten sie den gesamten Integrations-Workflow für eine bessere Synchronisierung von Daten verbessern oder mir ermöglichen, die KI-Funktionen als Bots in meinen anderen Kommunikationstools zu nutzen? Genauigkeit: Transparenz und Voreingenommenheit waren ebenfalls Schlüsselkriterien. Haben uns die KI-Maschinen klare Fakten geliefert oder nicht? Und noch wichtiger: Waren ihre Antworten fair und unvoreingenommen?

Mit den richtigen KI-Tools können Sie ein Gleichgewicht zwischen intensiver Arbeit und Teamarbeit herstellen, ohne sich ausgelaugt zu fühlen. Hier ist meine Liste mit den besten KI-Tools für die Zusammenarbeit, die die Kommunikation im Team mühelos machen.

Erleichtern Sie sich die Arbeit und arbeiten Sie besser zusammen mit ClickUp Brain - Ihrem virtuellen Assistenten, der immer zur Stelle ist

Aber was ClickUp wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es KI über seine native KI-Engine integriert hat, ClickUp Gehirn . Dies bietet den Benutzern ein einheitliches Arbeitsmanagement über alle Tools hinweg.

ClickUp Brain konsolidiert nicht nur Ihre Daten über Chats, Projekte und Dokumente hinweg, sondern bietet Ihren Mitarbeitern auch eine immer verfügbaren persönlichen KI-Assistenten der sich um die anfallenden Arbeiten kümmert.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp Brain Teams hilft, organisiert und auf der gleichen Seite zu bleiben:

KI Projekt Manager

Mit ClickUp Brain haben Sie einen leistungsstarken KI-Projektassistenten an Ihrer Seite, der Ihre Produktivität steigert und für einen reibungslosen Ablauf von Projekten sorgt. Für den Anfang können Sie ihr Projektmanagement mit KI rationalisieren wie z.B. das Anlegen von Projekten, das Erstellen von Aufgabenbeschreibungen und das Zuweisen von DRIs.

Fassen Sie Kommentar-Threads zusammen oder senden Sie schnelle Antworten mit ClickUp Brain

Sie können ClickUp Brain auch verwenden, um tägliche oder wöchentliche Fortschrittsberichte für Ihr Team oder direkte Berichte zu erstellen, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten und Engpässe zu erkennen.

KI Schreibassistent

ClickUp verfügt auch über einen raffinierten Schreib- und Bearbeitungsassistenten, mit dem Sie Inhalte von Grund auf neu erstellen und bestehende Inhalte bearbeiten können. Sie können auch einen Markenleitfaden einstellen, um die Stimme und den Ton Ihrer Marke zu treffen.

Erstellen Sie neue Inhalte von Grund auf oder bearbeiten Sie bestehende Inhalte mit ClickUps KI-Schreibassistent

Ich habe ClickUp's KI-Schreibassistent benutzt collaborative writing tool in zwei Hauptrichtungen ideen brainstormen Ich verwende ClickUp Brain auch, um Texte in verschiedene Sprachen zu übersetzen, wenn ich lokalisierte Kampagnen erstelle.

KI-Kommunikationsassistent

Mit ClickUp Brain können Sie Meeting-Transkripte erstellen, Elemente herausziehen und schnelle Antworten senden

Wenn Sie viele Meetings veranstalten, kann das Feature der automatischen Mitschrift von ClickUp sehr nützlich sein. Sie erstellt eine Abschrift all Ihrer Meetings und zieht sogar Elemente heraus, um sicherzustellen, dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

**Das spart nicht nur Ihnen (und Ihren Teamkollegen) eine Menge Zeit, sondern erleichtert auch das Auffinden von Informationen, wenn Sie eine Textabschrift haben - etwas, was Ihnen entgeht, wenn Sie nur Videoaufzeichnungen speichern

Mit automatischen Zusammenfassungen Ihrer direkten Chats behalten Sie den Überblick über Ihre Unterhaltungen. Sie haben wenig Zeit? ClickUp Brain bietet vorformulierte Antwortoptionen, die Ihnen das lästige Tippen ersparen. Wenn Sie eine ausführliche Nachricht senden möchten, notieren Sie einfach den Hauptgedanken in der Leiste des Chats, und Brain verwandelt ihn in eine ausgefeilte und professionelle Nachricht. Superpraktisch, oder?

ClickUp beste Features

Zusammenfassung von allem : Von Projekt-Updates über Kommentar-Threads bis hin zu langen Dokumenten - fassen Sie alle Inhalte mit nur einem Klick zusammen

: Von Projekt-Updates über Kommentar-Threads bis hin zu langen Dokumenten - fassen Sie alle Inhalte mit nur einem Klick zusammen Meetings mitschreiben : Erstellen SieClickUp Dokumente ihrer Meeting-Protokolle, indem Sie automatisch ein Transkript erstellen und dann die verwertbaren Erkenntnisse daraus extrahieren. Mitlive-Erkennung der Zusammenarbeit in ClickUpkönnen die Mitglieder eines Teams gemeinsam an dem Dokument arbeiten und auf dem Laufenden bleiben

: Erstellen SieClickUp Dokumente ihrer Meeting-Protokolle, indem Sie automatisch ein Transkript erstellen und dann die verwertbaren Erkenntnisse daraus extrahieren. Mitlive-Erkennung der Zusammenarbeit in ClickUpkönnen die Mitglieder eines Teams gemeinsam an dem Dokument arbeiten und auf dem Laufenden bleiben Schneller Zugriff auf Informationen : Nutzen Sie die KI-gestützte Leiste, um Informationen schnell zu finden, ohne Ihre Teammitglieder anzupingen. Und wenn Sie müssen,ClickUp's Chat-Ansicht können Sie sie sofort erreichen, ohne zu einer anderen Kommunikationsplattform wechseln zu müssen

: Nutzen Sie die KI-gestützte Leiste, um Informationen schnell zu finden, ohne Ihre Teammitglieder anzupingen. Und wenn Sie müssen,ClickUp's Chat-Ansicht können Sie sie sofort erreichen, ohne zu einer anderen Kommunikationsplattform wechseln zu müssen Erstellung von Automatisierungen : Verwenden Sie ClickUp Brain, um mehrstufige Wenn-Dann-Automatisierungen und Workflows mit natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen einzurichten

: Verwenden Sie ClickUp Brain, um mehrstufige Wenn-Dann-Automatisierungen und Workflows mit natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen einzurichten Zusammenarbeit und visuelle Kommunikation : ClickUp's Whiteboards undMindmaps ermöglichen Ihnen die Zusammenarbeit an Projekten auf einer kreativen Leinwand. Nutzen Sie Funktionen wie mehrfarbige Stifte, Haftnotizen, Formen usw., um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Verbinden Sie Ihre Skizzen und Brain Dumps mitClickUp Aufgaben, Docs und mehr, um Handlungsfähigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten - selbst in einem entfernten Setup

: ClickUp's Whiteboards undMindmaps ermöglichen Ihnen die Zusammenarbeit an Projekten auf einer kreativen Leinwand. Nutzen Sie Funktionen wie mehrfarbige Stifte, Haftnotizen, Formen usw., um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Verbinden Sie Ihre Skizzen und Brain Dumps mitClickUp Aufgaben, Docs und mehr, um Handlungsfähigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten - selbst in einem entfernten Setup Bildschirmaufzeichnung mit Sprachausgabe: Manchmal reicht reiner Text nicht aus. Verwenden SieClickUp Clips zum sofortigen Freigeben von mundgerechten Bildschirmaufzeichnungen zur schnellen Nachverfolgung der Kommunikation und zur klareren Vermittlung von Konzepten und Anweisungen

ClickUp Limits

ClickUp Brain ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einige Benutzer haben über eine steile Lernkurve berichtet

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 [9.000+ Bewertungen]

: 4.7/5 [9.000+ Bewertungen] Capterra: 4.6/5 [4.000+ Bewertungen]

2. Trello-Bestes kollaboratives Kanban-basiertes Tool für das Projektmanagement

über Trello Trello ist eines der vielen Atlassian-Produkte, die tief mit Atlassian Intelligence integriert sind, um die Arbeit mit einem "KI-Wingmate" zu beschleunigen. Die KI-Features von Trello verbessern kollaboratives Arbeitsmanagement -durch das Zusammenfassen von Karten, das Aufschlüsseln von Aufgaben oder das Generieren von Ideen auf der Grundlage von Aufforderungen

Sie können ungenaue oder unangemessene KI-Antworten markieren und Ihre Atlassian Intelligence-Erfahrung verbessern. Im Vergleich zu einigen anderen Atlassian-Tools verfügt Trello jedoch nur über begrenzte KI-Funktionen und hilft nicht bei der Automatisierung und bei Workflows.

Trello beste Features

Bitten Sie Atlassian Intelligence um Hilfe bei der Ideenfindung für Inhalte, Kampagnen oder die Verbesserung eines bestimmten Prozesses, um neue Ideen zu entwickeln

Achten Sie auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik mit der integrierten Grammatikprüfung

Nutzen Sie die KI von Trello, um Elemente für Aktionen zu extrahieren, einen Plan oder eine Checkliste zu erstellen oder sich einfach Klarheit darüber zu verschaffen, was erledigt werden muss

Trello Limitierungen

KI-Funktionen sind nur in den Premium- und Enterprise-Plänen verfügbar, nicht in den Standard-Plänen

KI kann nicht zur Automatisierung von Trello-Workflows verwendet werden, was für einige Teams ein Limit darstellen kann

Trello Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $6/Benutzer pro Monat

: $6/Benutzer pro Monat Premium : $12.50/Benutzer pro Monat

: $12.50/Benutzer pro Monat Enterprise: $17,50/Benutzer pro Monat Jährliche Abrechnung]

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 [13.500+ Bewertungen]

: 4.4/5 [13.500+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5 [23.000+ Rezensionen]

3. Asana-Best für kleine Teams, die einen intelligenten KI-Assistenten benötigen

über Asana Mehr als die KI-Features hat mir die These von Asana gefallen, warum es KI-Funktionen in sein Produkt einbaut - um beim Makromanagement zu helfen. Wenn Sie zu einem kleinen Team gehören, das mit mehreren Dingen jongliert und für das Autonomie ein zentraler Wert ist, dann können sich die KI-Funktionen von Asana als nützlich erweisen.

Die KI von Asana automatisiert nicht nur Status-Updates, Check-Ins und andere Arbeiten, sondern kann auch einen Bericht über Ihren Arbeitsfortschritt zusammen mit Kontextinformationen erstellen und ihn für Ihre Manager freigeben, damit diese wissen, woran Sie arbeiten.

Große Teams können auch von dem Feature "Intelligente Ziele" profitieren, mit dem Sie einen standardisierten Zielsetzungsprozess für alle Teams einrichten können.

Es nutzt eine eigene KI-Engine und LLM-Modelle von OpenAI und Anthropic. Außerdem zeigt es Ihnen zur besseren Transparenz, welche Features von welcher KI-Engine unterstützt werden.

Asana bietet auch die Möglichkeit, LLMs von Partnern nicht zu verwenden und sich ausschließlich auf die eigene KI-Engine von Asana zu verlassen.

Asana beste Features

Automatische Generierung von Zusammenfassungen, Status-Updates und Fortschritts-Updates aus Echtzeit-Updates für Projekte

Einrichten intelligenter Regeln für die Durchführung von Automatisierungen und Integration mit anderen Tools

Schreiben Sie klare, überzeugende Projekt- und Aufgabenbeschreibungen mit dem Smart Editor

Verwenden Sie intelligente Projekte, um ein benutzerdefiniertes Projekt mit Aufgaben, Feldern usw. zu erstellen, das auf seinem Zweck und seinen Zielen basiert

Asana Limitierungen

Asana KI unterstützt zwar mehrere Sprachen, wurde aber nur auf Englisch getestet

Asana KI ist nur in den Team-Plänen und nicht in den individuellen Plänen verfügbar

Asana Preise

Persönlich : Free

: Free Starter : $13.49/Benutzer pro Monat

: $13.49/Benutzer pro Monat Erweitert : $30.49/Benutzer pro Monat

: $30.49/Benutzer pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 [10.000+ Bewertungen]

: 4.4/5 [10.000+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5 [12.700+ Bewertungen]

4. Airtable-Best für die Erstellung KI-gestützter Workflow-Automatisierungen

über Airtable Airtable ist eine Low-Code-Plattform, mit der Sie Workflow-Automatisierungen erstellen und die allgemeine betriebliche Effizienz Ihres Teams verbessern können.

Airtable KI kann Ihnen helfen, Informationen aus Ihren Datenbanken zu extrahieren, zeit- oder ereignisbasierte Automatisierungen auszulösen, Texte zusammenzufassen und zu übersetzen und vieles mehr. Ein Beispiel: Wenn Sie eine Bewertung erhalten, können Sie diese zu einer Tabelle/Datenbank in Airtable hinzufügen, KI verwenden, um die Bewertung zu bewerten und Ihr CX-Team zu markieren, wenn die Bewertung schlecht ist. Cool, nicht wahr?

Als Nicht-Techniker fand ich auch die KI-Funktionen zur Generierung von Formeln ziemlich genial. Ich konnte innerhalb von Minuten komplexe Formeln generieren und mehrstufige Automatisierungen einrichten, ohne ein Wort Code zu schreiben.

Airtable beste Features

Fügen Sie eine KI-Komponente zu ihrer Roadmap App hinzu, um sofort eine Produktspezifikation zu erstellen

Verbinden Sie eine KI-Komponente mit Ihrer App für Anfragen, um leistungsstarke kreative Briefs zu schreiben, die die Übergabe der Marketing-Kreativität beschleunigen

Kategorisieren Sie Ihre Datensätze automatisch nach Thema, Stimmung oder verwendeten Wörtern

Nutzen Sie KI, um Mitarbeiter zu identifizieren, sie zu benachrichtigen und die Kommunikation zu optimieren

Airtable Limits

Nur Benutzer mit einem kostenpflichtigen Plan können Airtable-Guthaben erwerben

KI wird für Teams automatisch aktiviert, und es gibt keine Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden

Airtable-Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $24/Benutzer pro Monat

: $24/Benutzer pro Monat Business : $54/Benutzer pro Monat

: $54/Benutzer pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise KI-Guthaben: Beginnt bei $20 für 10.000 monatliche Guthaben

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 [2.000+ Bewertungen]

: 4.6/5 [2.000+ Bewertungen] Capterra: 4.7/5 [2.000+ Bewertungen]

5. Miro-Bestes kollaboratives Whiteboarding tool

über Miro Mit seiner unendlichen Leinwand und einer Vielzahl von Vorlagen ist Miro ein beliebtes digitales Whiteboarding-Tool für Teams und Einzelpersonen, und die jüngste Version von Miro Assist verbessert diese Erfahrung nur noch.

Mit Miro Assist können Sie KI-gestützte Mindmaps erstellen, Ihre Inhalte besser visualisieren und Informationen schnell finden. Ich habe Miro Assist verwendet, um automatisch eine vollständige Präsentation aus Haftnotizen zu erstellen, und es war eine nahtlose Erfahrung.

Außerdem finde ich es toll, dass Miro Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten gibt und es Teammitgliedern ermöglicht, sich mit einem einfachen Klick abzumelden. Gemäß ihren "KI-Prinzipien" haben sie ihre KI-Engine auf Verzerrungen in den generierten Inhalten getestet, um sicherzustellen, dass Miro Assist ethisch korrekt ist.

Miro beste Features

Verwandeln Sie mit Miro KI neue oder komplexe Ideen in strukturierte Modelle wie Benutzer-Stories, Abnahmekriterien, technische Diagramme und Code

Erstellen Sie mit einem Klick Präsentationen aus Ihren Mindmaps und Diagrammen, indem Sie Miro Assist um Hilfe bitten mitechtzeit-Zusammenarbeit* Fassen Sie Informationen zusammen und gruppieren Sie sie, um wertvolle Erkenntnisse aus Kundenuntersuchungen, Retrospektiven oder Workshops zu gewinnen

Zusammenfassung der in der Whiteboard-Sitzung besprochenen Themen

Gruppieren von Haftnotizen auf der Grundlage eines Stichworts oder Themas

Miro Grenzen

Einige Benutzer haben berichtet, dass sich Miro nicht gut mit anderen Apps wie Google Docs integrieren lässt, was den Export erschwert

Miro Assist ist nur auf Englisch verfügbar

Preise für Miro

free : kostenlos

kostenlos Starter : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Business : $20/Benutzer pro Monat

: $20/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 [5.900+ Bewertungen]

: 4.8/5 [5.900+ Bewertungen] Capterra: 4.7/5 [1.500+ Bewertungen]

*Auch gelesen 15 beste KI-Inhaltsgeneratoren

6. Loom-Best für die Extraktion von Informationen aus Videos

über Loom Loom, das kürzlich von Atlassian übernommen wurde, hat sich zum de facto asynchronen Video tool für viele bekannte Unternehmen entwickelt, die fähigkeiten zur visuellen Zusammenarbeit . Es ist auch eines der wenigen Video-Collaboration-Tools, das die Kommunikation mit soliden KI-Funktionen optimiert.

Zwei Features, die ich besonders schätze, sind die automatische Entfernung von Füllern und Pausen und die Nachrichten, die zu Videos generiert werden. Beide sind sehr nützlich - vor allem das erste, da ich dafür bekannt bin, eine Menge "umms" zu benutzen, während mein Mund mit meinem Gehirn mithalten kann.

Ein weiteres Feature, das sowohl für Entwicklungs- als auch für CX-Teams eine große Zeitersparnis bedeutet, ist das Feature KI-Workflows, mit dem Sie automatisch ein Textdokument oder einen Fehlerbericht für jedes Video erstellen und an Jira senden können.

Loom beste Features

Automatische Erstellung eines Titels, einer Beschreibung und von Kapitelzusammenfassungen für jedes Video, das Sie aufnehmen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte, kontextbezogene CTA-Schaltfläche, die von der Webseite oder dem Produkt abhängt, auf der/dem Sie das Video aufgenommen haben

Geben Sie den Zuschauern eine Liste von Aufgaben, die sie beim Ansehen des Videos erledigen können, z. B. einen bestimmten Abschnitt überprüfen oder eine Frage beantworten, um schnelles Feedback zu erhalten

Loom Limits

Loom KI ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die KI-Funktionen können nur für Videos verwendet werden, die Sie nach dem Kauf des Add-Ons erstellen, nicht für Ihre alten Videos

Loom Preise

Starter : Free

: Free Business : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Loom KI*: Zu jedem bezahlten Plan für $4 pro Benutzer pro Monat hinzuzufügen

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 [2.000+ Bewertungen]

: 4.7/5 [2.000+ Bewertungen] Capterra: 4.7/5 [400+ Bewertungen]

7. Slack-Best KI-unterstützte Such- und Zusammenfassungsfunktionen für große Teams

über Slack Sind Sie jemand, der sich oft in Slack-Nachrichten verirrt - zig Kanäle, ein Dutzend Threads und nicht enden wollende Benachrichtigungs-Pings? Dann probieren Sie das Slack KI Feature aus!

**Mit einem einfachen Klick können Sie alle Nachrichten in jedem Chat oder Kanal zusammenfassen, schnelle Antworten senden und den Überblick über Unterhaltungen behalten, ohne Stunden zu verschwenden

Ich finde dieses Feature besonders nützlich, wenn ich nach einem Urlaub oder einem langen Wochenende zurückkehre, weil die Anzahl meiner Nachrichten schnell ein paar Hundert erreichen kann.

Obwohl Slack KI noch relativ neu ist, wird es von den Benutzern gut angenommen.

Allerdings ist sie als Add-On kostenpflichtig und mit 10 Dollar pro Benutzer etwas teurer, vor allem für zusammenarbeit in großen Teams -, die von einem zusammenfassenden Feature profitieren würden.

Slack beste Features

Stellen Sie sicher, dass nur die richtigen Personen und zugelassenen Geräte auf die Daten Ihres Unternehmens zugreifen können, mit Features wie Single Sign-On, Domain Claiming und Support für Enterprise Mobility Management

Schützen Sie Ihre Daten mit Tools wie Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], Audit-Protokollen und nativer Data Loss Prevention [DLP] sowie Support für DLP-Anbieter von Drittanbietern

Nutzen Sie die KI von Slack, um Ihre Nachrichten zu lesen und Ihnen verwertbare Erkenntnisse zu liefern, z. B. wie hoch Ihr Umsatz in den letzten drei Monaten war

Slack Limits

Slack KI kann nur auf Ihre Nachrichten zugreifen, nicht auf Ihre Leinwände oder Dateien

Slack verwendet Ihre Daten, um die KI zu trainieren, und Sie müssen sie anschreiben, wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75/Benutzer pro Monat

: $8,75/Benutzer pro Monat Business : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Enterprise Grid : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Slack KI: Kann als Add-On für $10 pro Benutzer pro Monat erworben werden

Slack-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 [32.500+ Bewertungen]

: 4.5/5 [32.500+ Bewertungen] Capterra: 4.7/5 [23,000+ Rezensionen]

8. Todoist-Best für Freiberufler, die eine einfache App zur Verwaltung von Aufgaben benötigen

über Todoist Wenn Sie wie ich eine minimalistische App bevorzugen, bei der die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht, dann ist Todoist wie für Sie gemacht. Was mir an Todoist am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit des KI-Assistenten - keine Spielereien, nur saubere und effiziente natürliche Sprachverarbeitung.

**Er macht die Planung von Aufgaben super bequem, von Vorschlägen, welche Aufgaben als Nächstes zu erledigen sind, bis hin zur Erstellung von Aktions-Elementen für jede Aufgabe

Todoist beste Features

Machen Sie Ihre Ziele erreichbarer, indem Sie eine Liste mit Aufgaben erstellen. Setzen Sie sie in die Tat um, indem Sie Aufgaben mit dem KI-Assistenten vorschlagen aus dem Menü eines Projekts auswählen und in das Textfeld eingeben, was Sie erreichen möchten [z.B. Spanisch lernen]

Holen Sie sich vom KI-Assistenten Vorschläge, wie Sie eine Aufgabe abschließen können, was Sie als Nächstes tun sollten und wie Sie Aufgaben umformulieren können, damit sie besser umsetzbar sind

Behalten Sie den Überblick über mehrere Projekte gleichzeitig, und verwenden Sie Pro-Themen, um sie optisch ansprechend zu gestalten

Todoist Beschränkungen

Todoist eignet sich zwar hervorragend für das tägliche Management von Aufgaben, ist aber nicht für größere Projekte oder die Zusammenarbeit im großen Stil geeignet

Das Todoist KI Feature ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Todoist Preise

Einsteiger : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Pro : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Business: $8/Benutzer pro Monat

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 [700+ Bewertungen]

: 4.4/5 [700+ Bewertungen] Capterra: 4.6/5 [2.000+ Rezensionen]

über Confluence Confluence ist eine beliebte Lösung für das Wissensmanagement in Unternehmen, insbesondere in Softwareunternehmen, die bereits Jira als tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement . **Da die Daten in den USA, in der EU, in Australien und in Deutschland gespeichert sind, müssen sich Unternehmen nicht um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen kümmern

Confluence verfügt bereits über eine Reihe von kollaborationsfreundlichen Features wie Seiten, Whiteboards und Spaces, die das Organisieren von [und den Zugriff auf] Informationen super einfach machen. Aber die Integration mit Atlassian Intelligence macht dies noch besser.

Sie können Atlassian Intelligence in Confluence verwenden, um Inhalte zu schreiben, Begriffe zu definieren, Inhalte zusammenzufassen und sogar Wenn/Dann-Workflows zu erstellen - all das hilft, die Arbeit schneller voranzutreiben. Das Feature, das mir am besten gefallen hat, sind die "Vorhersagen" - jedes Mal, wenn Sie nach einem Dokument suchen, wird Ihnen eine Liste mit Optionen angezeigt, die speziell auf Sie zugeschnitten sind.

Nehmen wir an, Sie sind Marketer und geben "Roadmap" ein. Atlassian Intelligence priorisiert die Dokumente, an denen Sie zuvor gearbeitet haben, oder die, die andere Marketer angesehen haben, gegenüber denen, die ein Entwickler angesehen hat.

Obwohl Atlassian Intelligence OpenAI als GPT-Engine verwendet, ist es dieser nicht gestattet, ihre Engine mit Confluence-Benutzerdaten zu trainieren - Ihre Dokumente sind also gut geschützt.

Confluence beste Features

Verwandeln Sie unordentliche Notizen in nützliche Dokumente, generieren Sie Zusammenfassungen von Seiten und Kommentaren und erstellen Sie in Sekundenschnelle Aktionselemente

Reduzieren Sie das Wechseln zwischen Apps, indem Sie Atlassian Intelligence in Slack aktivieren, damit Sie schnell auf Informationen zugreifen können

Treffen Sie schnellere, fundierte Entscheidungen und lösen Sie jedes Problem mit Atlassian Intelligence in Ihrem Team

Confluence-Einschränkungen

Atlassian Intelligence ist nur in den Premium- und Enterprise-Editionen verfügbar

Wie alle KI-Engines ist es anfällig für Halluzinationen

Confluence Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : 4,89 $/Benutzer pro Monat

: 4,89 $/Benutzer pro Monat Premium : $8.97/Benutzer pro Monat

: $8.97/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Jährlich abgerechnet

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 [3.700+ Bewertungen]

: 4.1/5 [3.700+ Bewertungen] Capterra: 4.5/5 [3.300+ Bewertungen]

über Notion Die meisten Leute, mich eingeschlossen, sind begeistert, wie anpassungsfähig Notion ist. Von der Erstellung von Projekt-Trackern und Datenbanken bis hin zu Wikis und Essensplanern - mit Notion können Sie all Ihre Informationen organisieren. Daher war ich besonders gespannt darauf, die KI-Funktionen zu testen.

Die KI von Notion, die die LLM von OpenAI nutzt, ermöglicht es Ihnen, die meisten grundlegenden Aufgaben zu erledigen, wie z. B. das Verfassen von Inhalten, das Zusammenfassen von Texten [und Datenbanken] und sogar das Übersetzen von Inhalten. Das kann sehr nützlich sein, wenn Sie in einem asynchronen Unternehmen arbeiten, das alle seine Prozesse dokumentiert.

Das Feature, das ich am häufigsten verwende, ist die Funktion SUCHEN, mit der ich meine Datenbanken und die meines Teams nach bestimmten Informationen durchsuchen kann. Sie reduziert das Hin und Her und spart uns allen Zeit.

Die Integration dieser Funktion in Notion ist sehr praktisch für Leute, die ChatGPT für Recherchen nutzen, und hilft, Kontextwechsel zu vermeiden.

Obwohl mir der Zugriff auf Notion KI durch einfaches Drücken der Leertaste gefiel, sah ich auch einige Kommentare auf Reddit wo die Leute es frustrierend fanden. Dies ist eine gute Erinnerung daran, dass Benutzererfahrungen subjektiv sein können und dass das, was für eine Person funktioniert, möglicherweise nicht für jeden ideal ist.

Und nun zum Kleingedruckten: Notion versichert Ihnen, dass sie ihre KI nicht mit Ihren Daten trainieren, aber es gibt einen Haken. Wie viele KI-Maschinen neigt auch Notion KI dazu, sich etwas auszudenken, vor allem bei Fragen zu aktuellen Ereignissen (z. B. in den letzten 6-12 Monaten). Auch wenn es ein großartiges Tool ist, sollten Sie die Ergebnisse unbedingt auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Die besten Features von Notion

Automatisches Ausfüllen von Tabellen und Umwandlung überwältigender Informationen in klare, umsetzbare Informationen

Bitten Sie Notion KI, Ihre Mitteilungen für Sie zu verfassen und sie sogar in andere Sprachen zu übersetzen, z. B. Spanisch oder Japanisch

Geben Sie Notion AI eine Schlüssel-Nachricht, damit das KI-Tool diese in eine detaillierte E-Mail oder ein Dokument für Sie umwandelt

Notion Limitierungen

Einige Reddit-Nutzer finden, dass Notion KI in Bezug auf den Preis ziemlich limitiert ist. Wie ein Reddit-Benutzer feststellt, muss man bei einem Team von 50 Mitgliedern allein für die grundlegenden Features der KI-Zusammenfassung 500 Dollar extra bezahlen

Die Features der Notion KI sind derzeit nicht in den mobilen Apps verfügbar

Notion Preise

Free

Plus : $10/Platz pro Monat

: $10/Platz pro Monat Business : $18/Sitz pro Monat

: $18/Sitz pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Notion KI: Hinzufügen zu jedem Workspace für $10 pro Benutzer pro Monat

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 [5.400+ Bewertungen]

: 4.7/5 [5.400+ Bewertungen] Kapitelra: 4.7/5 [2.000+ Rezensionen]

Bessere Zusammenarbeit und höhere Produktivität im Team mit ClickUp

Von der Überwindung von Sprachbarrieren über die Zusammenfassung von Nachrichtenthreads bis hin zur Unterstützung beim Verfassen und Verfeinern Ihrer Kommunikation - KI-Tools für die Zusammenarbeit können die Kommunikation im Team erheblich verbessern. Dies gilt insbesondere, wenn Sie an komplexen Projekten mit mehreren Teams arbeiten oder Teil eines globalen, verteilten Teams sind.

Wenn Sie auf der Suche nach einer einheitlichen Plattform für die Verwaltung all Ihrer Kommunikationskanäle sind und diese mit derselben KI-Engine für eine nahtlose Kommunikation vereinen möchten, dann können wir Ihnen ClickUp empfehlen

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die es Teams jeder Größe ermöglicht, ihre Projekte, Dokumente und interne Kommunikation von einem einheitlichen Ort aus zu verwalten. Da diese Features eng mit ClickUp Brain integriert sind, ist das Wissensmanagement noch einfacher. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und sehen Sie, wie es Ihre Projektplanung, das Freigeben von Wissen und die gesamte interne Zusammenarbeit verbessern kann.