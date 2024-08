Schreiben Sie zu oder erledigen Sie dokumente bearbeiten mit Ihren Team-Mitgliedern?

Schreiben ist heute nur noch selten ein einsamer Aufwand- ob es sich um ein Projekt Meeting, einen Professor, der eine aufgaben eines Studenten ein Team, das gemeinsam an einem Geschäftsvorschlag arbeitet, oder technische Dokumentation . Sogar Autoren und Editoren arbeiten eng an Entwürfen zusammen, um den großartigen Inhalt in Ihrem Feed zu produzieren.

Wahrscheinlich verwenden Sie eine der vielen beliebten Apps für die Verwaltung Ihrer Dokumente. Wenn Ihre Arbeit jedoch viel Zusammenarbeit erfordert, sollten Sie ein Tool verwenden, das dafür ausgelegt ist.

Sie fragen sich, welches Tool für kollaboratives Schreiben das richtige für Sie ist? Wir haben das Richtige für Sie.

In diesem Artikel haben wir die 10 besten Tools für kollaboratives Schreiben im Jahr 2024 zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, effektiv mit Ihren Teams zu arbeiten. Finden Sie heraus, was sie auszeichnet und welches Tool für Sie am besten geeignet ist.

Bei der Auswahl von Tools für kollaboratives Schreiben sollten Sie vor allem auf Features achten, die die Teamarbeit und Produktivität fördern. Suchen Sie zum Beispiel neben den üblichen Schreib-, Formatierungs- und Layout-Optionen nach Features wie:

Zusammenarbeit in Echtzeit: Wählen Sie ein Tool, das es mehreren Benutzern ermöglicht, ein Dokument synchron zu bearbeiten. Dadurch werden Verzögerungen und Missverständnisse vermieden und die nahtlose Zusammenarbeit im Team gefördert, was es ideal für verteilte Teams macht

Wählen Sie ein Tool, das es mehreren Benutzern ermöglicht, ein Dokument synchron zu bearbeiten. Dadurch werden Verzögerungen und Missverständnisse vermieden und die nahtlose Zusammenarbeit im Team gefördert, was es ideal für verteilte Teams macht Versionskontrolle: Achten Sie darauf, dass das tool einen Versionsverlauf speichert, damit die Benutzer auf frühere Versionen zugreifen, Änderungen vergleichen und Bearbeitungen nachverfolgen können. Auf diese Weise können Sie Fehler vermeiden und die Verantwortlichkeit fördern

Achten Sie darauf, dass das tool einen Versionsverlauf speichert, damit die Benutzer auf frühere Versionen zugreifen, Änderungen vergleichen und Bearbeitungen nachverfolgen können. Auf diese Weise können Sie Fehler vermeiden und die Verantwortlichkeit fördern Kommentierung: Inline-Kommentierung ist ein unverzichtbares Feature für eine effektive Zusammenarbeit, denn es ermöglicht kontextbezogenes Feedback, ohne dass man zwischen den Kommunikationskanälen wechseln muss

Inline-Kommentierung ist ein unverzichtbares Feature für eine effektive Zusammenarbeit, denn es ermöglicht kontextbezogenes Feedback, ohne dass man zwischen den Kommunikationskanälen wechseln muss Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen: Wenn Sie mit mehreren Personen an einem Dokument zusammenarbeiten, ist dies ein unschätzbares Feature. Durch die Zuweisung von Aufgaben und das Auslösen von Benachrichtigungen, damit bestimmte Mitarbeiter informiert werden, können Sie Ihre Projekte schnell abschließen

Wenn Sie mit mehreren Personen an einem Dokument zusammenarbeiten, ist dies ein unschätzbares Feature. Durch die Zuweisung von Aufgaben und das Auslösen von Benachrichtigungen, damit bestimmte Mitarbeiter informiert werden, können Sie Ihre Projekte schnell abschließen Berechtigungskontrolle: Möglicherweise müssen Sie den Zugriff auf bestimmte Dokumente auf autorisierte Personen limitieren, während Sie andere Dateien für alle offen halten. Wählen Sie also ein Tool, mit dem Sie verwalten können, wer ein Dokument ansehen, bearbeiten oder herunterladen darf

Möglicherweise müssen Sie den Zugriff auf bestimmte Dokumente auf autorisierte Personen limitieren, während Sie andere Dateien für alle offen halten. Wählen Sie also ein Tool, mit dem Sie verwalten können, wer ein Dokument ansehen, bearbeiten oder herunterladen darf Multiplattform-Kompatibilität: Entscheiden Sie sich für ein tool, das mit PCs, Macs, Tablets und Handys kompatibel ist, da dies in unserem Multi-Device-Leben mittlerweile zum Standard gehört.

Entscheiden Sie sich für ein tool, das mit PCs, Macs, Tablets und Handys kompatibel ist, da dies in unserem Multi-Device-Leben mittlerweile zum Standard gehört. Integrationen und Widgets : Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt, insbesondere wenn Sie mit einer großen Zahl von Tools arbeiten. Beispiele: Integrationen mit E-Mail, Notizen und Kanban-Boards helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihre Produktivität zu steigern

: Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt, insbesondere wenn Sie mit einer großen Zahl von Tools arbeiten. Beispiele: Integrationen mit E-Mail, Notizen und Kanban-Boards helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihre Produktivität zu steigern KI-unterstützte Schreibfunktionen: Sie können KI nicht mehr ignorieren - mit einem leistungsstarken und fähigen KI-Modell können Sie schneller schreiben, Fehler reduzieren und Ihre Texte wirkungsvoll gestalten

Da Sie nun wissen, auf welche Features Sie achten müssen, sollten Sie unsere Liste der Tools für kollaboratives Schreiben durchgehen, um ein Tool zu finden, das Ihnen zusagt.

Werfen wir einen Blick auf 10 großartige Tools für die Erstellung von Inhalten und die einfache Zusammenarbeit.

1. ClickUp

erstellen Sie überzeugende Dokumente und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen - mit Kommentaren, Tags, synchronisierter Bearbeitung und integriertem Chat

ClickUp ist mehr als nur ein gewöhnliches Schreib-Tool. Kurz gesagt, es ist eine leistungsstarke

produktivität tool

mit robuster

projektmanagement-Software

features.

ClickUp Dokumente

ist ein Cloud-basiertes Dokumentenmanagement-Tool, mit dem Benutzer Dokumente, verschachtelte Seiten und umfangreiche Wikis erstellen können. So kann Ihr Team von Anfang bis Ende zusammenarbeiten und gemeinsam an Dokumenten arbeiten.

Darüber hinaus können Sie mit

echtzeit-Zusammenarbeitsfunktionen

wie Kommentare, Tags, Echtzeit-Bearbeitung und sogar eine eingebaute Chat-Konsole, ermöglicht ClickUp eine einfache Zusammenarbeit und enge Teamarbeit.

Was mehr ist,

ClickUp hat einen Bereich von Integrationen

um Ihre Produktivität zu verbessern. So können Sie eine Vielzahl von Tools mit Docs verbinden, von Ihren E-Mail-Tools über CRMs bis hin zu Datenbankmanagementsystemen.

Mit ClickUp AI können Sie Inhalte in Sekundenschnelle verfassen, bearbeiten und zusammenfassen

Und dann ist da noch KI.

ClickUps KI-Schreibassistent

ist der

der perfekte Partner für Brainstorming

, zu bearbeiten und Inhalte zusammenzufassen. Sie können auch Entwürfe in andere Sprachen übersetzen.

Außerdem können Sie mit erweiterten Features wie kollaborativer

Whiteboards und Mindmaps

verwandeln Sie nicht nur Text in visuelle Formate, sondern auch Ideen in umsetzbare Pläne.

ClickUp beste Features

Geben Sie innerhalb eines Dokuments durch Kommentare und Tags Feedback und verwalten Sie Versionen mit wenigen Mausklicks

Arbeiten Sie eng mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, während Sie an einem Dokument arbeiten. Dank der farbigen Cursor ist leicht zu erkennen, wo sich die einzelnen Mitarbeiter befinden und was sie zu erledigen haben

Bleiben Sie mit Ihrem Team in Verbindung, indem Sie in jedem Dokument individuelle Threads zum Chatten einrichten und allen Ihren Mitarbeitern Zugang zu ausführlichen Diskussionen gewähren

Nutzen Sie die genAI-Features von ClickUp, um die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten schneller und präziser zu gestalten. Sie können Ihre Inhalte auch mit Ihren Stilrichtlinien abgleichen

Verwalten Sie Ansichts- und Bearbeitungsberechtigungen für Einzelpersonen, Teams und Gäste, um Ihre Daten zu schützen

ClickUp Beschränkungen

Für neue Benutzer kann es schwierig sein, das volle Potenzial des Tools zu nutzen

Es sind noch nicht alle Features in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Monat pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Google Docs

über

Google Docs

Google Docs ist eine von Google entwickelte Cloud-basierte Anwendung für die Textverarbeitung. Sie ist Teil der Google Workspace-Suite von produktivität tools und ist für Benutzer gedacht, die Dokumente online erstellen, bearbeiten und speichern möchten.

Google Docs unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Benutzer von jedem Gerät mit Internetzugang auf ihre Dokumente zugreifen können. Aus diesem Grund ist es ein beliebtes Tool bei Einzelpersonen, Teams und sogar Unternehmen.

Darüber hinaus bietet es einen Versionsverlauf, Kommentare, Freigabeoptionen und

KI-unterstützte Schreib-Features

.

Google Docs beste Features

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und verwenden Sie Kommentare, Tags und Tippindikatoren, um Feedback freizugeben und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Schreiben Sie schneller und vermeiden Sie grammatikalische Fehler mit den unterstützenden Features von Google wie Smart Compose

Effizientes Arbeiten durch Beantworten von Kommentaren aus Google Mail, Einbetten von Diagrammen aus Slides und mehr

Importieren Sie Dateien in einigen gängigen Formaten und exportieren Sie Dokumente in PDFs

Google Docs Limits

Benutzer haben Bedenken hinsichtlich potenzieller Sicherheitsrisiken

Mangelnder Support für komplexe Spalten und designlastige Dokumente

Limitierte Auswahl an Vorlagen

Google Docs Preise

Free

Business Starter: $7,20/Monat pro Benutzer

$7,20/Monat pro Benutzer Business Standard: $14,40/Monat pro Benutzer

$14,40/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

21,60 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2 (Google Workspace): 4.6/5 (42,200+ Bewertungen)

4.6/5 (42,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (28,000+ Bewertungen)

3. Dropbox Papier

über

Dropbox

Dropbox bezeichnet Paper als "Co-Editing-Tool für Teams" - ein Tool, das die Lücke zwischen Erstellung und Koordination schließt. Es soll die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, die an einem Dokument arbeiten, erleichtern, indem es ihnen ermöglicht, mühelos Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben.

Dropbox Paper unterstützt auch gängige Features für die Zusammenarbeit an Texten wie Inline-Kommentare, Nachverfolgung von Änderungen und Markierung von Benutzern. Für Bilder und andere Mediendateien können Sie über Anmerkungen Feedback hinterlassen.

Die besten Features von Dropbox Paper

Verwenden Sie Kommentare, Tags und Aufgaben, um mit dem Team an einem Dokument zusammenzuarbeiten und ihm Feedback zu geben

Unterscheiden Sie Benutzer, indem Sie ihnen eine Farbe zuweisen, die sowohl in Kommentaren als auch in der Bearbeitung angezeigt wird.

Nachverfolgung von Benutzeraktivitäten zur Überwachung von Änderungen

Dropbox Paper Limits

Keine integrierte Rechtschreibprüfung oder Features zur Unterstützung des Schreibens

Eingeschränkter Offline-Zugriff

Limitierte Vorlagen-, Formatierungs- und Layout-Optionen

Dropbox Paper Preise

Plus: $11.99/Monat pro Benutzer

$11.99/Monat pro Benutzer Essentials: 22 $/Monat pro Benutzer

22 $/Monat pro Benutzer Business: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Business Plus: 32 $/Monat pro Benutzer

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4400+ Bewertungen)

4.1/5 (4400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4. Microsoft Word

über

Microsoft

Eine der ältesten

textverarbeitungssysteme

microsoft Word ist ein Synonym für die Bearbeitung von Dokumenten und gehört zu den beliebtesten Tools für die Zusammenarbeit beim Schreiben. Im Gegensatz zu den meisten zeitgenössischen Text-Editoren hat sich Word häufig weiterentwickelt, um mit der Zeit Schritt zu halten, und ist immer noch als leistungsstarker, fähiger Text Editor relevant.

Microsoft Word bietet sowohl eine kostenlose Online-App als auch eine kostenpflichtige Desktop-App. Es bietet außerdem alle grundlegenden Features zum Schreiben und zur Zusammenarbeit, die Sie in den meisten dieser Tools finden, einschließlich Kommentaren und Nachverfolgung von Änderungen zur gleichzeitigen Bearbeitung.

Was Microsoft Word jedoch wirklich auszeichnet, ist Copilot, sein genAI Feature, mit dem Benutzer neue Inhalte verfassen, Tabellen als Text umgestalten und sogar Ideen brainstormen können.

Dennoch könnte es sich für Einzelpersonen als teuer erweisen, da Word nur als Paket für Benutzer erhältlich ist. Wenn Sie nur Tools für die Zusammenarbeit beim Schreiben suchen und nicht die gesamte Office-Suite benötigen, ist es vielleicht nicht die beste Wahl für Sie.

Die besten Features von Microsoft Word

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dokumente in großem Umfang mit der Funktion zum Zusammenführen von Mails. Dies ist besonders nützlich für E-Mails oder Einladungen

Zusammenarbeitsfreundliche Features wie Nachverfolgung von Änderungen, Kommentare und Co-Authoring in Echtzeit

Sichern Sie Ihre Dokumente mit einem Kennwortschutz, so dass Sie sich keine Sorgen um unbefugten Zugriff machen müssen

Microsoft Word Limitierungen

Das Tool könnte sich für Einzelpersonen als sehr teuer erweisen

Benutzer haben auch mit der komplexen und unintuitiven Benutzeroberfläche zu kämpfen

Fehlender Echtzeit-Support

Microsoft Word Preise

Kostenlose Version für einen begrenzten Zeitraum

Benutzerdefinierte Lizenzen für Einzelpersonen und Business

Microsoft Word Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1700+ Bewertungen)

4.7/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

5. Etherpad

über

Etherpad

Etherpad ist ein webbasiertes tool, das es mehreren Benutzern ermöglicht, gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Es ist eine Open-Source

tool für die kollaborative Bearbeitung

für schnelle Zusammenarbeit in Echtzeit.

Richten Sie einfach ein Pad ein und geben Sie die URL für Ihre Co-Autoren oder Editoren frei, damit diese den Inhalt bearbeiten können. Dieses Feature eignet sich hervorragend für Gruppenaktivitäten wie z. B. Brainstorming, projekt Review Meetings oder die Zusammenarbeit an Dokumenten.

Jedem Editor wird eine eigene Farbe zugewiesen, und sie können das Dokument gemeinsam bearbeiten.

Etherpad bietet auch über 290 Plugins, die Sie verwenden können, um dem Tool weitere kollaborative Features hinzuzufügen.

Etherpad beste Features

Gemeinsame Erstellung von Inhalten, da mehrere Benutzer gemeinsam Inhalte schreiben und bearbeiten können, wobei ihre individuellen Farben zur Nachverfolgung der einzelnen Inhalte verwendet werden

Hinzufügen weiterer kollaborativer Features (z. B. Kommentare und Chats) mit Plug-ins von Drittanbietern

Etherpad Einschränkungen

Bietet keinen Cloud-Speicher oder erweiterte Exportoptionen

Einige Benutzer finden die Formatierungsoptionen limitierend

Etherpad Preise

Free zur Nutzung

Etherpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (nicht genug Bewertungen)

4.3/5 (nicht genug Bewertungen) Capterra:4/5 (nicht genug Bewertungen)

6. Zotero

über

Zotero

Zotero ist ein kostenloses Open-Source-Tool zum Sammeln, Zitieren und Freigeben von Forschungsergebnissen. Es ist auf dem Desktop verfügbar und auch als

browser-Erweiterung

für gängige Browser, einschließlich Chrome, Safari und Firefox.

Zotero bietet jedoch keine Features zum Schreiben oder zur Zusammenarbeit in Echtzeit, obwohl Zotero-Gruppen es Benutzern ermöglichen, gemeinsame Bibliotheken zur Verwaltung von Forschungsarbeiten und anderen Ressourcen zu erstellen.

Zotero zeichnet sich jedoch durch seine Zitierfähigkeiten aus. Es unterstützt mehr als 10.000 Zitierstile und speichert automatisch alle Ihre Recherchen, damit Sie sie jederzeit als Referenz verwenden können.

Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, haben Sie außerdem die vollständige Kontrolle über Ihre Daten.

Zotero beste Features

Erstellen Sie für Ihr Team freigegebene Forschungs- und Bibliografie-Bibliotheken

Erstellen Sie eine private Gruppe mit Ihren Co-Verfassern, damit Sie alle zusammenarbeiten und Ihre Recherchen und Zitate organisieren können

Grenzen von Zotero

Limitierte Features für die Zusammenarbeit beim Schreiben und Bearbeiten

Am besten geeignet für Recherchen und nicht für das Schreiben und Bearbeiten

Preise für Zotero

Free zur Nutzung

Zotero-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

7. Perusall

über

Perusall

Perusall ist eine Plattform, die für Pädagogen gedacht ist und von Pädagogen entwickelt wurde. Es ist in erster Linie für Lehrer gedacht und macht Bildung zu einer kollaborativen Erfahrung für ihre Schüler.

Es handelt sich zwar nicht um ein typisches Schreib-Tool, aber es ist bei Schülern sehr beliebt, da es das gemeinsame Lernen und die Bildung von Lerngemeinschaften unterstützt.

Perusall hat das Lernen und Schreiben für Schüler durch Features wie gemeinsame Anmerkungen und Gruppenchats interessanter gemacht. Darüber hinaus können Sie auch Notizen aus Lehrbüchern machen und freigeben.

Allerdings sind diese Aktivitäten auf Perusall limitiert und können nicht extern freigegeben werden.

Perusall beste Features

Kommentieren Sie Abschnitte in Lehrbüchern und reagieren Sie auch auf die Kommentare anderer

Ein soziales Netzwerkforum aufbauen, in dem Studierende Fragen stellen und an Diskussionen teilnehmen können

Notizen aus Kursen machen, Notizen kombinieren und mit Gleichaltrigen freigeben

Perusall Einschränkungen

Kann nur in einer akademischen Einstellung verwendet werden

Kursmaterialien können nicht heruntergeladen oder ausgedruckt werden

Preise für Perusall

Free zur Nutzung

Perusall Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. Evernote

über

Evernote

Evernote ist eine beliebte App zum Erstellen von Notizen, kann aber auch als Tool zum Schreiben einfacher Dokumente verwendet werden. Die App war in den 2010er Jahren sehr beliebt und rangiert immer noch auf vielen Listen der besten Apps für Notizen und zum Schreiben.

Allerdings sind ihre Features für den heutigen Workspace etwas veraltet.

So unterstützt Evernote zum Beispiel nur die Bearbeitung in Echtzeit und das Freigeben von Notizen. Außerdem bietet es keine anderen Features wie Kommentare oder Chats und kann daher für die meisten Anwendungsfälle limitierend wirken.

Evernote beste Features

Behalten Sie den Überblick über Ihre Zu erledigen-Liste mit dem Task tool

Greifen Sie mit der Offline-Funktion von Evernote überall zu

Integrieren Sie es in Ihren Kalender

Evernote-Einschränkungen

Es ist schwierig, Notizen für Benutzer freizugeben, die nicht zu Evernote gehören

Benutzer finden die kostenlose Version zu einfach und die kostenpflichtigen Pläne nicht lohnenswert

Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich: 14,99 $ pro Monat

14,99 $ pro Monat Professionell: 17,99 $ pro Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8100+ Bewertungen)

9. Authorea

über

Autorea

Authorea wurde für Forscher und Akademiker entwickelt, um gemeinsam an wissenschaftlichen Arbeiten zu arbeiten. Es wird Google Docs for Scientists genannt, da es Forschern erlaubt, Inhalte zu schreiben und zu bearbeiten, Referenzen zu zitieren, Papiere zu hosten und mehr.

Authorea, ein Teil der Open-Source-Bewegung, ist für einzelne Benutzer kostenlos und bietet Features wie Open-Access-Publikation, unbegrenzte öffentliche Dokumente und unbegrenzte Mitwirkende pro Dokument. Zu den Features für die Zusammenarbeit gehören außerdem die Bearbeitung in Echtzeit, das Hinzufügen von Co-Autoren, das Kommentieren und der Live-Chat.

Authorea beste Features

Gleichzeitige Bearbeitung mit Co-Autoren und Feedback durch Kommentare während des Review-Prozesses

Reichen Sie Ihre Beiträge direkt von der Authorea-Plattform bei Zeitschriften ein und sparen Sie so Zeit und Aufwand

Einfacher Rückgriff auf frühere Versionen des Dokuments, da die Authorea-Dokumente auf Git aufgebaut sind

Nutzen Sie das Feature des Live-Chats von Authorea, um in Echtzeit mit den Verfassern zu kommunizieren

Arbeiten Sie in einer webbasierten LaTeX-Umgebung mit Rich Text und Markdown Support

Authorea Limitierungen

Wird am besten von Akademikern benutzt

Es hat eine steile Lernkurve

Es ist nicht vollständig anpassbar

Preise der Authorea

Free

Gemeinschaft: $1,200/Jahr (5 Unter-Kollektionen)

$1,200/Jahr (5 Unter-Kollektionen) Kollektion: Kontakt für Preise

Authorea Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

10. Scrivener

über

Scrivener

Scrivener wurde von Literature and Latte entwickelt und ist ein Textverarbeitungs-Tool, das sich an Autoren, Drehbuchautoren und andere Fachleute richtet, die an langen schriftlichen Projekten wie Forschungsarbeiten, Büchern usw. arbeiten.

Scrivener verfügt auch über spezielle Features wie Corkboard zum Organisieren von Gliederungen, Snapshot zum Speichern verschiedener Versionen eines Abschnitts und Sketches zum Hinzufügen von Notizen zu Zeichen oder Einstellungen.

Während die meisten dieser Features Scrivener zu einer großartigen Option für Autoren machen, bietet es nur die grundlegenden Optionen für die Zusammenarbeit, wie z. B. das Kommentieren und einen Revisionsmodus zur farblichen Nachverfolgung von Bearbeitungen (ähnlich der Nachverfolgung von Änderungen in anderen Schreib-Tools).

Außerdem können Sie ein Scrivener-Projekt nicht direkt mit einem Kollegen freigeben. Sie müssen es zu einer Cloud-Speicher-Plattform wie Google Drive oder Dropbox hinzufügen und dann den Zugriff darauf erlauben.

Scrivener beste Features

Aktivieren Sie den Revisionsmodus, um verschiedene Entwürfe nachverfolgen zu können

Verwenden Sie Inline-Notizen und -Kommentare, um Feedback zu Dokumenten hinzuzufügen.

Importieren Sie Ihre Formatvorlage und sehen Sie sie neben Ihrem Entwurf im Ordner "Forschung" von Scrivener an, um Inhalte in langer Form zu erstellen.

Scrivener-Einschränkungen

Es gibt keine Online- oder Web-App

Sie können nicht auf Kommentare antworten

Keine Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Schwieriges Formatieren von Tabellen

Scrivener Preise

Standard (Mac/Windows): $49

$49 iOS: $23.99

$23.99 Bundle (MacOS & Windows): $80

Scrivener Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit dem perfekten Tool für kollaboratives Schreiben

Egal, ob Sie eine Diplomarbeit, eine

technisches Dokument

zu erledigen, einen Roman zu schreiben oder ein Geschäft vorzuschlagen, kommen Sie ohne das richtige tool nicht aus. Gute Tools für kollaboratives Schreiben können den Prozess der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten erheblich verbessern.

Warum nicht ClickUp ausprobieren? Es ist ein großartiges All-in-One tool für Solopreneure, Akademiker, Studenten und auch für Geschäfte.

Mit seinen fortschrittlichen Features wie Team Space, Workflow-Automatisierung und

ClickUp AI

clickUp AI ist das perfekte Tool für all Ihre Schreib- und Kooperationsanforderungen.

Darüber hinaus bietet ClickUp auch eine zentrale Plattform zum Erstellen, Speichern und Organisieren all Ihrer kreativen Arbeiten und Dokumente an einem Ort. Außerdem haben Sie kostenlosen Zugang zu einem

bibliothek von ClickUp Vorlagen

um Dokumente für verschiedene Zwecke zu erstellen.

Erste Schritte mit ClickUp

noch heute!