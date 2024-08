ClickUp Vs. Notion: Das beste Docs tool im Jahr 2024

Moderne Geschäfte - solche mit großen Büros vor Ort, solche, die aus der Ferne arbeiten, und alle anderen dazwischen - werden in der Cloud betrieben. Dabei kommt eine Vielzahl von Software zum Einsatz, aber keine ist so allgegenwärtig wie Software zur Aufnahme von Notizen oder zur Bearbeitung von Texten. ✍🏼

Ob bei der Erstellung interner Wikis und Strategiedokumente oder bei der Erstellung von Marketingunterlagen und Verkaufsargumenten, jeder nutzt täglich - und manche den ganzen Tag - docs tools.

Deshalb ist es wichtig, ein Tool zu wählen, das einfach zu bedienen ist und sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in allen Teams eignet: HR, Marketing, Produkt, Vertrieb und andere. Wenn die Rationalisierung der Zusammenarbeit und die Maximierung der Produktivität Ihre Prioritäten sind, ist ein Cloud-basierter Editor für Dokumente Ihre erste Wahl.

Und wenn eine KI schreibassistent das ist das Tüpfelchen auf dem i 😉

In diesem Artikel werden wir zwei großartige Optionen im Space für Dokumente und Projektmanagement vergleichen, ClickUp und Notion damit Sie sich für die beste Lösung für Ihr Geschäft entscheiden können.

Was ist ClickUp?

clickUp bietet ein einziges Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, das alle Ihre unzusammenhängenden Anwendungen ersetzt

ClickUp ist eine Cloud-basierte All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Benutzer eine Vielzahl von Aufgaben erledigen können: Ideen sammeln, Dokumente und Präsentationen erstellen, nachverfolgung des Fortschritts von Projekten in einem einzigen Workspace, und vieles mehr.

Sie können es sowohl als persönliches Produktivitätstool als auch für die Zusammenarbeit mit und zwischen Teams in einer Organisation, ob groß oder klein, verwenden.

Die Plattform bietet ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität. Ob es die vielen Vorlagen sind, die benutzerdefinierten dokumentenmanagement-Workflows die eingebauten Features zur Automatisierung, der breite Bereich an Integrationen oder die kI-Schreibassistent -ClickUp wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und die Arbeit zu erleichtern.

Mit ClickUp Docs erhalten Sie auch einen leistungsfähigen Text Editor, um das Paket abzuschließen. 🙌🏼

Neben soliden Dokumentenmanagement-Lösungen bietet ClickUp auch tools für die Projektzusammenarbeit features für agiles Aufgabenmanagement, E-Mail-Support, Mind Mapping, Zeiterfassung und mehr.

In Kombination mit dem Docs-Tool von ClickUp bieten all diese Lösungen Ihrem Team einen zentralen Workspace, um zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und besser zu arbeiten.

ClickUp Features

Schauen wir uns einige der besten Features in ClickUp genauer an und wie sie die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten für Sie und Ihr Team zu einem Kinderspiel machen.

Dokumente

Ob Sie nun einfache Dokumente erstellen oder verschachtelte Seiten und umfangreiche Wikis aufbauen, ClickUp Dokumente ist ein Text Editor, der alles zu erledigen vermag.

Neben den üblichen Funktionen zur Bearbeitung von Dokumenten, wie z. B. Textgestaltung und Formatierung, können Sie mit Docs auch eine Vielzahl von Inhaltsblöcken (Kopfzeilen, Bilder, Code-Schnipsel) hinzufügen und Tags verwenden, um Ihre Dokumente zu kategorisieren.

verwenden Sie ClickUp Docs, um Ideen zu notieren und sie dann zur schnelleren Ausführung mit Workflows zu verbinden

Docs bietet außerdem vorgefertigte Vorlagen, ein Archiv für ungenutzte oder veraltete Dokumente und erweiterte Einstellungen wie Benutzer-Hierarchien, Optionen für das Vergleichen von Dokumenten und die Möglichkeit, Text in verfolgbare Aufgaben zu verwandeln.

Künstliche Intelligenz (KI) ClickUp AI ist ein außergewöhnlich leistungsfähiger KI-Schreibassistent, der sich an Ihre Rolle und Ihre Anwendungsfälle anpasst. Nutzen Sie ClickUp AI zum Schreiben oder Bearbeiten von Inhalten, zum Zusammenfassen von Inhalten (und Ihren Chats), zum Erstellen von Aufgaben und zum Übersetzen von Inhalten. Er integriert sich nahtlos in ClickUp's

projektmanagement tool auch Features.

testen Sie ClickUp AI, um Inhalte besser und in kürzerer Zeit zu schreiben, zu bearbeiten und zu formatieren

Zusammenarbeit

ClickUp wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit in und zwischen Teams zu verbessern. Auch mit Dokumenten, Die Live-Zusammenarbeit von ClickUp zeichnet sich aus. Mitglieder eines Teams können in Echtzeit an einem Dokument arbeiten und dabei Features wie Tippen, Kommentare und Nachverfolgung von Änderungen nutzen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Mitglieder können sich auch für mobile und E-Mail-Benachrichtigungen entscheiden - wenn jemand ein Dokument kommentiert oder eine Aufgabe zuweist, informiert die Plattform die Mitwirkenden.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Monat pro Mitglied im Workspace verfügbar

Was ist Notion?

Verwaltung von Workspaces und Wikis in Notion Notion ist ein vernetzter Workspace, der Einzelpersonen und Teams eine einzige Plattform zur Verwaltung ihrer Workflows bietet.

Im Kern können Benutzer von Notion drei Dinge zu erledigen: Dokumente erstellen, Wikis erstellen und Projekte verwalten. Ursprünglich war Notion eine App für Notizen und wurde entwickelt, um Apps wie Google Docs und Dropbox zu ersetzen.

Notion wird mit einer Sammlung von "Blöcken" geliefert, mit denen Unternehmen einen vollständig benutzerdefinierten Workspace erstellen können, aber am besten funktioniert es als funktionaler Text Editor.

Notion Features

Notion verfügt über mehrere Features, die es zu einem vielseitigen Tool für Dokumente machen. Schauen wir uns die drei wichtigsten davon an.

Dokumente

Notion Docs werden mit einem Array von vorgefertigten Blöcken geliefert: Text, Code-Schnipsel, Umschaltlisten, Bilder und Videos, To-Do-Listen, mathematische Gleichungen und mehr. Benutzer können mit Notion so ziemlich jede Art von Dokument erstellen.

über Notion

Die Workspaces von Notion verfügen auch über eine Seitenleiste, die eine übersichtliche Ansicht aller Seiten zur einfachen Nachverfolgung bietet.

Künstliche Intelligenz

via Notion AI Notion KI ist bei seinen Benutzern sehr beliebt geworden - und das aus gutem Grund. Sie hilft Benutzern beim Brainstorming und bei der Entwicklung von Ideen, vereinfacht Fachjargon, übersetzt Texte und fasst Informationen zusammen.

Kollaboration

über Notion

Notion bietet mehrere Features, die die Zusammenarbeit in einem Workspace zu einem großartigen Erlebnis machen: einige davon sind Kommentare, Erinnerungen und Cursor, um die Aktionen eines anderen Benutzers auf einer Seite anzuzeigen.

Mit dem Tool können Sie auch bestimmte Teile eines Dokuments sperren, damit andere sie nicht bearbeiten können.

Notion Preise

Free Forever

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $10 pro Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Vs. Notion: Features im Vergleich

Bevor wir in die Details gehen, wie jedes Tool in den verschiedenen Kategorien abschneidet, hier eine kurze Übersicht über die besten Features von ClickUp und Notion.

ClickUp ist am besten bekannt für

Formatierung und erweiterte Anpassungen: Hinzufügen einer Vielzahl von Inhaltsblöcken, Formatieren von Text und Erstellen benutzerdefinierter Vorlagen

Hinzufügen einer Vielzahl von Inhaltsblöcken, Formatieren von Text und Erstellen benutzerdefinierter Vorlagen Bulk-Aktionen : Wählen Sie mehrere Dokumente aus und führen Sie Aktionen wie Archivierung, Markierung oder Duplizierung durch

: Wählen Sie mehrere Dokumente aus und führen Sie Aktionen wie Archivierung, Markierung oder Duplizierung durch Dokumentenverwaltung: Erstellen und organisieren Sie Ihre Dokumente in privaten oder freigegebenen Workspaces und archivieren Sie diejenigen, die Sie nicht mehr benötigen

Erstellen und organisieren Sie Ihre Dokumente in privaten oder freigegebenen Workspaces und archivieren Sie diejenigen, die Sie nicht mehr benötigen Zusammenarbeit in Echtzeit: Fügen Sie Kommentare hinzu, taggen Sie Personen und chatten Sie mit ihnen innerhalb eines Dokuments

Fügen Sie Kommentare hinzu, taggen Sie Personen und chatten Sie mit ihnen innerhalb eines Dokuments Künstliche Intelligenz: Nutzen Sie KI, um Inhalte zu schreiben und zu bearbeiten, Ideen zu sammeln und Dokumente mit bestimmten Projekten zu verknüpfen

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten

Projektmanagement: Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Aufgaben und Projekte mit Sprints, benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten wie Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Aufgaben und Projekte mit Sprints, benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten wie Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen Automatisierung: Erstellen Sie automatisierte Workflows für verschiedene Aufgaben und Unteraufgaben mit über 50 Auslösern und Aktionen

Erstellen Sie automatisierte Workflows für verschiedene Aufgaben und Unteraufgaben mit über 50 Auslösern und Aktionen Chrome-Erweiterung: Verwenden Sie dieClickUp Browser-Erweiterung um Webseiten als Aufgaben zu speichern, Screenshots zu erfassen und zu bearbeiten und vieles mehr

Verwenden Sie dieClickUp Browser-Erweiterung um Webseiten als Aufgaben zu speichern, Screenshots zu erfassen und zu bearbeiten und vieles mehr Integrationen: Synchronisierung von Daten über alle Ihre Business tools mit über 1000 Integrationen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3900+ Bewertungen)

Notion ist am besten bekannt für

Inhaltsblöcke: Erstellen Sie eine Vielzahl von Dokumenten mit über 50 Inhaltsblöcken, wie z.B. Unternehmensrichtlinien, Design Repositorys,projekt-Trackerund mehr

Erstellen Sie eine Vielzahl von Dokumenten mit über 50 Inhaltsblöcken, wie z.B. Unternehmensrichtlinien, Design Repositorys,projekt-Trackerund mehr Web Clipper: Speichern Sie jeden Artikel oder jede Webseite in Ihrem Notion Workspace, um sie später zu lesen oder zu bearbeiten

Speichern Sie jeden Artikel oder jede Webseite in Ihrem Notion Workspace, um sie später zu lesen oder zu bearbeiten Künstliche Intelligenz : Schreiben Sie Inhalte, generieren Sie Zusammenfassungen, und bearbeiten Sie Texte auf Grammatik und Stil mit den KI-Funktionen von Notion

: Schreiben Sie Inhalte, generieren Sie Zusammenfassungen, und bearbeiten Sie Texte auf Grammatik und Stil mit den KI-Funktionen von Notion Kollaboration : Hinterlassen Sie Kommentare zu Dokumenten, verfolgen Sie Bearbeitungen, und arbeiten Sie synchron

: Hinterlassen Sie Kommentare zu Dokumenten, verfolgen Sie Bearbeitungen, und arbeiten Sie synchron Schaltflächen : Verwenden Sie Schaltflächen auf Seiten, um eine Aktion auszulösen, z. B. eine neue Aufgabe zu erstellen, einen Fehler zu melden oder ein Dokument zu erstellen

: Verwenden Sie Schaltflächen auf Seiten, um eine Aktion auszulösen, z. B. eine neue Aufgabe zu erstellen, einen Fehler zu melden oder ein Dokument zu erstellen Projekt Nachverfolgung : Verwenden Sie Inhaltsblöcke und Automatisierung, um vollständig benutzerdefinierte Projekt-Tracker und Aufgaben-Management-Systeme zu erstellen

: Verwenden Sie Inhaltsblöcke und Automatisierung, um vollständig benutzerdefinierte Projekt-Tracker und Aufgaben-Management-Systeme zu erstellen Datenbankorganisation: Erstellen Sie Datenbanken, um verschiedene Arten von Daten zu speichern. Sie können das Datenbankschema entwerfen, Eigenschaften oder Felder definieren und Dateneinträge benutzerdefiniert kategorisieren

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Bewertungen)

Beide Tools sind erstklassig, und einige Features überschneiden sich auch. ClickUp punktet jedoch an einigen Fronten besser, während Notion an anderen Fronten besser abschneidet. 👀

Schauen wir uns an, wie beide in bestimmten Aufgabenkategorien abschneiden.

1. Dokumentenverwaltung

projekte nahtlos von ClickUp Docs aus verwalten

Sowohl ClickUp als auch Notion bieten wichtige Features für das Dokumentenmanagement, wie z. B. Blöcke mit Inhalten, Textformatierung, Verlinkung, verschachtelte Dokumente und die Organisation von Workspaces.

Es gibt jedoch einige einzigartige Features, die diese Tools so beliebt machen und Ihnen ein erstklassiges Dokumentationserlebnis bieten.

Features der Dokumentenverwaltung in ClickUp

ClickUp glänzt in zwei Bereichen: der Vielfalt seiner Features und den integrierten Funktionen für das Projektmanagement. ClickUp verfügt beispielsweise über Nischen-Tools für das Brainstorming, darunter ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps die es überflüssig machen, beim Erstellen eines Dokuments zum Brainstorming in eine andere App zu wechseln.

ClickUp bietet außerdem strukturierte projektmanagement tools und Vorlagen, die sich in seine Dokumente integrieren lassen - so müssen die Benutzer ihre Schritte für Kampagnen oder Produktpläne nicht von Grund auf neu erstellen.

Zum Beispiel kann ein Produktmanager die ClickUp Vorlage für den Projekt Plan zur Produkteinführung und integrieren Sie es in ein ClickUp Dokument, das das anfängliche Konzept und die entsprechenden Werbestrategien enthält.

nutzen Sie die ClickUp Vorlage für den Projektplan, um alle Grundlagen für Ihre Produkteinführung zu schaffen

Features zur Dokumentenverwaltung in Notion

Ein Aspekt des Dokumentenmanagements, bei dem sich Notion auszeichnet, sind seine Wikis. Die Wikis sind einfach zu erstellen und zu organisieren und können auch zu einer Pseudo-Website gemacht werden, die von jedem im Internet angesehen werden kann. Sie sind auch eine gute Plattform für Wissensdatenbanken.

Notion bietet auch Seitenanalysen wie Ansichten, Bearbeitungshistorie und mehr.

Welches ist das bessere tool für Dokumente? ClickUp oder Notion?

Nachdem Sie nun gesehen haben, wie die beiden Tools Nischenlösungen für die Textbearbeitung bieten, ist es an der Zeit, den Sieger zu küren.

Sie haben wahrscheinlich schon eine Ahnung.

Ja, es ist ClickUp! 🏆

Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr von Tool zu Tool wechseln. Sie können Ideen mit Whiteboards und Mindmaps sammeln, KI nutzen, um besser zu schreiben und zu bearbeiten, Text in Aufgaben umwandeln, Zuständigkeiten zuweisen und den Fortschritt von Aufgaben verfolgen - und dabei ein durchgängiges Dokumentenmanagement auf einer Plattform genießen.

2. Künstliche Intelligenz

Verwandeln Sie Ihre Texte in klare, prägnante und ansprechende Texte mit ClickUp AI

Sowohl ClickUp als auch Notion sind bekannt für ihre features der künstlichen Intelligenz (KI) . Aber wie wirksam sind sie? Lassen Sie uns das auf die Probe stellen.

Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in ClickUp ClickUp AI beantwortet Fragen, führt Brainstormings mit Ihnen durch und schreibt, bearbeitet und übersetzt Inhalte. Sie kann auch Unteraufgaben und Elemente für Aktionen erstellen, Berichte aus Ihren Projekten und anderen Dashboards generieren und lange Dokumente zusammenfassen, um Ihnen zu helfen, Erkenntnisse zu gewinnen.

Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz in Notion

Notion KI zeichnet sich durch seine Schreibfähigkeiten aus - es kann Inhalte schreiben, Ihre Notizen zusammenfassen, Absätze umschreiben, Synonyme bereitstellen und Elemente von Seiten extrahieren.

Welches Programm verfügt über einen leistungsstärkeren KI-Assistenten: ClickUp oder Notion?

Beide Tools erledigen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schreiben und der Suche nach Informationen sehr gut.

ClickUp AI bringt jedoch noch etwas Zusätzliches mit: vordefinierte KI-Eingabeaufforderungen , benutzerdefiniert für Ihre Rolle und Ihren Anwendungsfall. Es spart jedem Zeit - egal, ob Sie mit der Verwendung von KI im Allgemeinen oder mit der Erstellung präziser Aufforderungen, die zu Ergebnissen führen, zu kämpfen haben.

ClickUp bietet all dies für 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat, während Notion AI zusätzlich 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet. 💸

3. Kollaboration

halten Sie alle auf der gleichen Seite mit zusammenarbeit in Echtzeit_ _in ClickUp

Notion vs. ClickUp: Zu erledigen ist eine eingehende Analyse der Kollaborationsmöglichkeiten in beiden Tools.

Features zur Zusammenarbeit in ClickUp

ClickUp bietet alle grundlegenden Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, z. B. Tagging, Kommentare, Nachverfolgung von Aktivitäten, Erinnerungen und mehr. Das Tool verfügt jedoch über drei Nischenkanäle für die Zusammenarbeit: Chatbox, In-App-Videoaufzeichnung und E-Mail - allesamt äußerst nützlich, um schnell und über eine einzige Plattform mit anderen zu kommunizieren.

Features zur Zusammenarbeit in Notion

Notion bietet auch alle grundlegenden Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie z. B. Tagging, Kommentare, Team Spaces und neue Features, wie Kommentare auf Dokumentenebene und Aktivitätsprotokolle, die den Seitenverlauf anzeigen.

Sie können auch Gäste zur Mitarbeit einladen oder ein Dokument als öffentliche Seite im Internet veröffentlichen.

Welches Tool ist besser für die Zusammenarbeit geeignet: ClickUp oder Notion?

Zwar verfügen beide Tools über grundlegende Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, doch ClickUp ist Notion überlegen, da es zusätzliche, hocheffektive Kommunikationstools wie Chat, E-Mail und Videoaufzeichnung bietet - alles innerhalb der Plattform. Nicht mehr kontextwechsel !

4. Preisgestaltung

Sowohl ClickUp als auch Notion sind Freemium-Tools, d.h. sie haben sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne. Beide Tools bieten ihre KI-Features auch als kostenpflichtiges Add-On an. Sehen wir uns ihre kostenpflichtigen Pläne und die darin angebotenen Features an.

ClickUp Preispläne

Free Forever: Zugriff auf 100 MB Datei-Uploads, gemeinsame Dokumente, Whiteboards, kollaborative Dokumente und In-App-Video-Aufnahmen

Zugriff auf 100 MB Datei-Uploads, gemeinsame Dokumente, Whiteboards, kollaborative Dokumente und In-App-Video-Aufnahmen Unlimited ( $7/Monat pro Benutzer): Alles, was der Free-Plan bietet. Genießen Sie zusätzlich unbegrenzten Speicher, Integrationen, Dashboards, E-Mail, Team Spaces, Ressourcenmanagement und mehr

$7/Monat pro Benutzer): Alles, was der Free-Plan bietet. Genießen Sie zusätzlich unbegrenzten Speicher, Integrationen, Dashboards, E-Mail, Team Spaces, Ressourcenmanagement und mehr Business ($12/Monat pro Benutzer): Zusätzlich zu den Features des Unlimited-Plans erhalten Sie Zugriff auf Mindmaps, Zeitleisten, erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen und vieles mehr

($12/Monat pro Benutzer): Zusätzlich zu den Features des Unlimited-Plans erhalten Sie Zugriff auf Mindmaps, Zeitleisten, erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen und vieles mehr Enterprise (Preise auf Anfrage): Nutzen Sie Enterprise-APIs, SSO, Universal Search, unbegrenzte benutzerdefinierte Rollen und mehr - über den Business-Plan hinaus.

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $/Monat pro Workspace-Mitglied verfügbar.

Notion Preispläne

Free Forever: Zugriff auf das Feature des kollaborativen Workspace, 5 MB Datei-Uploads, 7-Tage-Aktivitätsverlauf und Einladung von bis zu 10 Gästen

Zugriff auf das Feature des kollaborativen Workspace, 5 MB Datei-Uploads, 7-Tage-Aktivitätsverlauf und Einladung von bis zu 10 Gästen Plus ( $10/Monat pro Benutzer): Schalten Sie zusätzliche Features wie synchronisierte Datenbanken und Blöcke für Teams, benutzerdefinierte Datenbank-Automatisierung und einen 30-Tage-Seitenverlauf frei

$10/Monat pro Benutzer): Schalten Sie zusätzliche Features wie synchronisierte Datenbanken und Blöcke für Teams, benutzerdefinierte Datenbank-Automatisierung und einen 30-Tage-Seitenverlauf frei Business ($18/Monat pro Benutzer): Erhalten Sie alle Features des Plus Plans. Nutzen Sie außerdem private Spaces für Teams, Massen-Uploads von PDFs und erweiterte Seiten-Analysen und laden Sie bis zu 250 Gäste ein

($18/Monat pro Benutzer): Erhalten Sie alle Features des Plus Plans. Nutzen Sie außerdem private Spaces für Teams, Massen-Uploads von PDFs und erweiterte Seiten-Analysen und laden Sie bis zu 250 Gäste ein Enterprise (benutzerdefinierte Preise): Zusätzlich zu den Features des Business-Plans erhalten Sie Audit-Protokolle, einen unbegrenzten Seitenverlauf, granulare Administrator-Rollen und mehr und können über 250 Gäste einladen

Notion KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $10 pro Mitglied und Monat verfügbar

Welcher Plan ist besser: ClickUp oder Notion?

ClickUp ist hier der klare Sieger.

Nicht nur, dass seine kostenpflichtigen Pläne bei einem günstigeren Preis von 7 $ pro Benutzer beginnen, es bietet auch ein besseres Schnäppchen.

ClickUp bietet fast 20 Mal mehr Speicher im Free-Plan (100 MB im Vergleich zu 5 MB bei Notion)

Es bietet mehr unbegrenzte" Features in Bezug auf Gäste, Aufgaben und Dashboards

ClickUp verfügt über mehrere großartige Features, wie Whiteboards, Mindmaps und Zeiterfassung in verschiedenen Plänen, die in Notion fehlen

ClickUp Vs. Notion on Reddit

Wir haben viele interessante Kommentare auf Reddit gefunden - einige loben ClickUp, einige Notion und viele loben beide.

ClickUp wird bevorzugt

"Ich habe mit ClickUp und Notion gearbeitet. ClickUp gewinnt für mich, weil es fast genau das gleiche bietet Dokumentationswerkzeuge _that notion provides, but since it's all in one project management app, it can integrate into your processes." ( Quelle )

was ich an ClickUp mag, ist seine Flexibilität. Sicherlich wird es nicht alle Boxen abdecken... Sie können auch auf ClickUp Dokumente verweisen - stellen Sie es sich wie ein vereinfachtes MS Word vor, aber mit der Möglichkeit, auf Ihre Aufgaben zu verweisen. Ich verwende es für meine persönlichen Projekte, für eine Liste der Bücher, die ich lesen möchte, für die Nachverfolgung von Geschenkideen, für die Verwaltung komplexerer Projekte usw." ( Quelle )_

das Tolle an ClickUp ist, dass sie jede Woche ein neues Produkt herausbringen/aktualisieren. Und dabei handelt es sich nicht nur um kleinere Verbesserungen, sondern um echte, wichtige Dinge. Bei Notion hingegen gibt es etwa alle 45 Tage ein Update? Und manchmal hält man den Atem an und stellt fest, dass es sich nur um ein paar Fehlerkorrekturen und die Option zum Umschalten des Tag/Nacht-Modus handelt? (LOL)" ( Quelle )_

Lobende Notion

"ClickUp wächst schnell und sieht schön aus, aber mit Notion kann man unendlich verschachtelte Datenbanken/Dokumente und benutzerdefinierte Workflows haben (und das Formel-Feld ist viel besser). ClickUp hat einen netten kostenlosen Plan und ist viel mehr eine Handheld-Erfahrung, während Notion einen sehr großzügigen Plan hat und erstaunlich ist für Ihren eigenen Stil." ( Quelle )

"Mein Anwendungsfall ist eine Kombination aus einer Wissensdatenbank und projektmanagement _und notion passt für mich dazu. Wenn ich in einem viel ernsthafteren/kollaborativen Projekt-Szenario wäre, würde ich definitiv ClickUp wollen. Das soll nicht heißen, dass Notion es nicht zu erledigen könnte, das könnte es wahrscheinlich. Aber ClickUp wäre von Anfang an auf PM ausgelegt." ( Quelle )

Beide Tools haben ihre Fans, aber ein gemeinsames Thema, das uns auffiel, war, dass Notion hervorragend für Einzelpersonen und Freiberufler funktioniert, während ClickUp besser für Geschäfte geeignet ist.

Wir fanden auch mehr Benutzer, die von Notion zu ClickUp wechselten als umgekehrt. Es sieht definitiv so aus, als ob Reddit, zum größten Teil, ClickUp als eine der besseren Alternativen zu Notion .

ClickUp Vs. Notion: Welches Docs-Tool hat die Nase vorn?

clickUp ist Ihr zentraler Hub für die Verwaltung von Dokumenten, Projekten und Teams an einem Ort

Letzten Endes sind sowohl ClickUp als auch Notion großartige tools. Sie sind beide ausgezeichnet tools für die Dokumentenverwaltung sowie "All-in-One"-Plattformen zur Verwaltung von Arbeitsabläufen und Projekten.

Dennoch haben wir Ihnen einen Gewinner versprochen, und das ist ClickUp. 🏅

ClickUp hebt sich vor allem aus zwei Gründen ab: Es bietet weit mehr Features und über 1000 Integrationen (Notion bietet derzeit nur etwa 80 Integrationen). ClickUp ist außerdem besser anpassbar als Notion. Die integrierte Automatisierung und die vorgefertigten Vorlagen sind nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.

Wenn Sie einen zentralen Hub für die Verwaltung von Dokumenten und Projekten suchen und Ihr Team auf einer einzigen, leistungsfähigen Plattform zusammenführen möchten, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Melden Sie sich für den kostenlosen Plan von ClickUp an heute.