die 15 besten KI-Task-Manager zur Steigerung der Produktivität

KI-Aufgabenmanager verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten, indem sie die Effizienz beim Abschließen von Aufgaben und Projekten um 53 % steigern! Kein Wunder, dass der Markt für KI-Aufgabenmanager bis 2032 voraussichtlich auf 10 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten KI-Aufgabenmanager vor, mit denen Sie Aufgaben verwalten und Projekte mit beispielloser Effizienz ausführen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung KI-Aufgabenmanager steigern die Produktivität durch die Automatisierung von Aufgaben, die Verwaltung von Prioritäten und die Bereitstellung personalisierter Einblicke. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

Taskade (Am besten geeignet für KI-gestützte Automatisierungen des Projekt- und Aufgabenmanagements)

Motion (Am besten geeignet für die automatisierte Aufgabenplanung und Priorisierung)

Todoist (Am besten geeignet für einfache KI-gestützte persönliche Aufgabenverwaltung und Erinnerungen)

TimeHero (Am besten geeignet für die Aufgabenplanung mit terminorientierten KI-Tools)

Notion (Am besten geeignet für anpassbare KI-gestützte Workflows und Wissensmanagement)

Reclaim AI (Am besten geeignet für intelligentes Blocken von Zeit und Optimierung der Work-Life-Balance)

Asana (Am besten geeignet für große Teams, die eine KI-gestützte Projektnachverfolgung in großem Umfang benötigen)

Wrike (Am besten geeignet für die Aufgabenverwaltung mit benutzerdefinierten Workflows und Nachverfolgung in Echtzeit)

Clockwise (Am besten geeignet für intelligente Meeting-Planung und Kalenderoptimierung)

Monday (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Projektanpassung und Teamzusammenarbeit)

Scheduler AI (Am besten geeignet für die Einstellung von Terminerinnerungen und die Organisation Ihres Terminkalenders)

Otter. ai (Am besten geeignet für die Extraktion von Aufgaben und das Management von Meetings aus Transkripten)

Trevor AI (Am besten geeignet für die Echtzeit-Kalenderintegration mit Aufgabenlisten)

Trello (Am besten geeignet für KI-gestütztes visuelles Aufgabenmanagement mit Drag-and-Drop-Boards)

Was sollten Sie bei einem KI-Aufgabenmanager beachten?

Die Hauptfunktion eines Tools zur Aufgabenverwaltung besteht darin, Ihnen bei der Verwaltung komplexer Aufgaben zu helfen. Dank der Implementierung von KI können solche Tools heute jedoch noch viel mehr.

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei einem KI-Aufgabenmanager achten sollten:

Features zur Automatisierung von Aufgaben: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das sich wiederholende Aufgaben wie Terminplanung, Erinnerungen usw. automatisiert. So schaffen Sie Platz in Ihrem Terminkalender und können sich ganz auf die wichtigsten Aktivitäten konzentrieren 🧐

Features zur Priorisierung von Aufgaben: Suchen Sie nach einem Tool, das Aufgaben nach Dringlichkeit, Wichtigkeit, Fristen usw. priorisiert. So können Sie eine solide To-do-Liste für den Tag erstellen und Versäumnisse vermeiden 😌

Anpassbare Workflows: Wählen Sie ein Tool, das sich an Ihren Aufgabenmanagementstil anpasst. Wenn Sie beispielsweise Aufgaben lieber über ein Kanban-Board visualisieren, sollte die Software dieses Feature unterstützen 🫡

Natürliche Sprachverarbeitung: Wählen Sie ein Tool mit NLP-Funktionen. Dadurch wird die manuelle Eingabe reduziert und Sie können Aufgaben über Sprachbefehle erstellen und zuweisen 🔉

Features für die Zusammenarbeit: Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten können. Dies erleichtert das Freigeben und Umsetzen von umsetzbaren Vorschlägen 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Datensicherheit: Entscheiden Sie sich für KI-Aufgabenmanager-Apps mit robusten Datensicherheitsstandards und -protokollen. So vermeiden Sie Cybersicherheitsbedrohungen und schützen Ihre wichtigen Daten 🔒

Integration von Drittanbietern: Wählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in andere Projektmanagement-Tools und -Software in Ihrem Workflow integrieren lässt. So wird die Verwaltung von Aufgaben müheloser 🤝🏻

Die 15 besten KI-Aufgabenmanager

Hier sind 15 der besten Task-Manager-Apps, die die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um Ihnen bei der Verwaltung und Zuweisung von Aufgaben zu helfen und Ihre Routine neu zu definieren:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

ClickUp hat seine Position als ultimative Aufgabenmanagement-Plattform für Einzelpersonen, Fachleute und Teams gefestigt. Es ist nicht nur ein Aufgabenmanager, sondern die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie unterteilt Workflows in kommunizierbare Silos und hält Teams mit leistungsstarken, KI-gesteuerten Funktionen auf Kurs.

Mit Features wie ClickUp Tasks und ClickUp Brain ermöglicht die Plattform Benutzern, ihre Zeit effektiv zu verwalten, alltägliche Aufgaben zu automatisieren und eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb einer einzigen Oberfläche zu fördern, wenn sie komplexe Projekte in Angriff nehmen.

Entdecken Sie ClickUp Aufgaben Erstellen Sie Mindmaps, Checklisten, To-Do-Listen usw., um mit ClickUp Aufgaben alle Aufgaben eines Projekts im Blick zu behalten

Jeder Zyklus der Aufgabenverwaltung beginnt mit der Planung. Sie müssen die verfügbaren Ressourcen visualisieren, den Umfang des Projekts festlegen, Zeitleisten für die Ergebnisse erstellen usw. ClickUp Aufgaben vereinfacht diesen Prozess.

Sie erhalten eine konsolidierte Ansicht aller laufenden und zukünftigen Projekte, sodass Sie effektiver planen können. Verwenden Sie sie, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Prioritäten festzulegen, den Fortschritt zu überprüfen usw. Wechseln Sie zwischen den Ansichten – von der Liste zum Board und manchmal zum Kalender –, um sicherzustellen, dass alles mit Ihrem Plan übereinstimmt.

Mit ClickUp Tasks können Sie auch To-Do-Listen und Mindmaps für die erweiterte Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team erstellen.

Nutzen Sie die fortschrittlichen KI-Features von ClickUp Brain, um Aufgaben automatisch zu planen, ihre Details zusammenzufassen, Abhängigkeiten anzupassen und detaillierte Analysen zu erhalten!

Da Brain wie ein integriertes neuronales Netzwerk funktioniert, verbindet es alle Ihre Teams, Ressourcen, Projekte usw. und minimiert so das Risiko von Fehlern.

Wenn Sie also das umfassendste KI-Tool für das Aufgabenmanagement benötigen, suchen Sie nicht weiter – ClickUp ist die Antwort!

Die besten Features von ClickUp

Implementieren Sie ClickUp Dashboards , um Projektmetriken zu konsolidieren und zu visualisieren, sodass Teams Fortschritte, Workload und Fristen an einem Ort nachverfolgen können

Wechseln Sie zur Kalenderansicht von ClickUp , um Termine und Zeitpläne visuell darzustellen und so die Planung und Ressourcenzuweisung zu verbessern

Erstellen und verknüpfen Sie ClickUp-Dokumente , um projektbezogene Unterlagen zu speichern und direkt mit Aufgaben zu verknüpfen, damit Sie alles schnell zur Hand haben

Nutzen Sie ClickUp Ziele , um Aufgaben an den Projektzielen auszurichten und so Aktivitäten zu priorisieren, die den größten Einfluss auf die Ergebnisse haben

Durchsuchen Sie über 1.000 vorgefertigte ClickUp-Vorlagen , um den Aufgabenverwaltungsprozess zu beschleunigen

Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , um in über 1.000 Anwendungen von Drittanbietern zu arbeiten und Ihren Workflow zu optimieren

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Dieser Capterra-Benutzer schätzt die Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp wegen ihrer Einfachheit und Organisation:

ClickUp hat die Verwaltung der Aufgaben, die mit der Fertigstellung von Client-Arbeiten verbunden sind, revolutioniert. Ich brauchte ein Tool, um Aufgaben zu organisieren, anstatt alles im Kopf zu behalten, und Excel war dafür einfach nicht geeignet. ClickUp hat sich als effektive und benutzerfreundliche Lösung für mein Geschäft erwiesen.

2. Taskade (Am besten geeignet für KI-gestützte Automatisierungen des Projekt- und Aufgabenmanagements)

via Taskade

Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenden Tool für das Aufgabenmanagement sind, ist Taskade eine ausgezeichnete Option.

Die Plattform wirbt zu Recht mit einem einheitlichen Workspace. Ob Sie Aufgaben organisieren, detaillierte Notizen erstellen oder Ideen brainstormen möchten – mit Taskade erledigen Sie alles mit der Unterstützung von KI.

Außerdem erhalten Sie Ihr ganz persönliches KI-Team, mit dem Sie chatten und zusammenarbeiten können, um jede Aufgabe in Ihrem Workflow zu beschleunigen.

Die besten Features von Taskade

Visualisieren Sie Aufgaben flexibel mit Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern, Mindmaps und Organigrammen

Optimieren Sie Workflows mit KI-generierten Aufgabenvorlagen und intelligenten Automatisierungstools

Verwalten Sie Aufgaben unterwegs mit vollständig synchronisierten Mobil-, Desktop- und Web-Apps

Einschränkungen von Taskade

Steile Lernkurve beim Verständnis aller Features

Der Free-Plan hat im Vergleich zu anderen Aufgabenmanagern nur eingeschränkte Features

Preise für Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Taskade für Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Einer der größten Vorteile von Taskade für Benutzer ist seine Benutzerfreundlichkeit:

Insgesamt habe ich mit Taskade eine angenehme Zeit mit meinem Team und meinen Clients. Es ist einfach zu bedienen und zu navigieren, und die Taskade-KI war für mich ein echter Game Changer.

3. Motion (Am besten geeignet für die automatisierte Aufgabenplanung und Priorisierung)

via Motion

Motion gehört zu den idealen Aufgabenverwaltungs-Apps für Anfänger und Profis und zentralisiert alles in einem Tool.

Mit leistungsstarken Automatisierungs-Features können Sie Aufgaben effektiv planen und priorisieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Kalender zu integrieren, um wiederkehrende Aufgaben, benutzerdefinierte Zeitfenster und detaillierte Notizen zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche des Tools ist ein weiterer Pluspunkt, der viele neue Benutzer überzeugt.

Die besten Features von Motion

Nutzen Sie KI, um die Planung zu automatisieren, indem Sie Aufgaben nach Priorität und Fälligkeitsdatum ordnen

Organisieren Sie Aufgaben mühelos mit einem Zeitblock-Feature, um Ihren gesamten Tag zu planen

Verfolgen Sie Fortschritte visuell mit Echtzeit-Produktivitätsanalysen

Bewegungsbeschränkungen

Die erweiterten Features der App sind nur online verfügbar, was die Produktivität in Gebieten mit schlechter Internetverbindung beeinträchtigt

Einige Benutzer haben einen Mangel an detaillierten benutzerdefinierten Anpassungsoptionen notiert

Bewegungsabhängige Preisgestaltung

Einzelperson: 34 $/Monat

Business Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Business Pro: Benutzerdefinierte Preise

*bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

4. Todoist (Am besten geeignet für einfache KI-gestützte persönliche Aufgabenverwaltung und Erinnerungen)

via Todoist

Der nächste Eintrag auf der Liste der besten KI-Aufgabenmanager ist Todoist. Mit seinem Bereich cooler Features ist dieses Tool zur Aufgabenverwaltung ideal für die Organisation Ihres beruflichen und privaten Lebens.

Zwei solcher Features sind "Quick Add" und "Todoist Karma". Mit dem Feature "Quick Add" können Sie Aufgaben über Befehle in natürlicher Sprache erfassen und organisieren. Todoist Karma hingegen ist eine interaktive, spielerische Lösung, die Benutzer mit Punkten für das Abschließen von Aufgaben motiviert.

Die besten Features von Todoist

Organisieren Sie Aufgaben nach Projekten und Unteraufgaben, sodass Sie große Workloads einfach verwalten können

Priorisieren Sie Aufgaben mit farbcodierten Beschreibungen und Filtern, um sich auf die wichtigsten Aktionen zu konzentrieren

Starten Sie Ihre Projekte mit über 50 integrierten Vorlagen für verschiedene Aufgaben

Einschränkungen von Todoist

Der Free-Plan hat Einschränkungen hinsichtlich Projektlimits und erweiterten Funktionen wie Erinnerungen

Benutzer, die stark auf Zeitmanagement angewiesen sind, benötigen möglicherweise Integrationen von Drittanbietern, um Stunden zu erfassen

Preise für Todoist

Anfänger: Free Forever

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Für diesen Benutzer ist die Einfachheit von Todoist das Beste an diesem Tool. Hier ist, was er zu sagen hat:

Es ist eine einfache und schnelle Software für Aufgaben. Das Hinzufügen von Aufgaben ist sehr einfach. Die Lernkurve ist im Vergleich zu anderer Aufgaben-Software ebenfalls sehr flach. Ich benutze sie jeden Tag, kann etwas eintragen und mich daran erinnern lassen oder es Tage später in meiner Aufgabenliste anzeigen lassen.

via TimeHero

Time Hero ist ein einzigartiges Tool zur Aufgabenverwaltung, das die Planung von Aufgaben automatisiert und bei der Priorisierung hilft.

Die integrierte KI zeichnet Aufgaben automatisch auf und plant sie anhand anstehender Termine, was bei der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer komplexer Projekte äußerst hilfreich ist. Das Tool markiert außerdem verspätete Aufgaben und schlägt Möglichkeiten vor, diese wieder auf Kurs zu bringen.

Egal, ob Sie als Einzelperson Ihren Tag organisieren möchten oder als Team komplexe Workflows koordinieren müssen – TimeHero passt sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Die besten Features von TimeHero

Planen Sie Aufgaben in Echtzeit mit KI neu, wenn sich Prioritäten ändern, und stellen Sie sicher, dass Sie im Zeitplan bleiben

Verfolgung des Fortschritts mit detaillierten Berichten über die aufgewendete Zeit im Vergleich zur geschätzten Zeit

Planen Sie wiederkehrende wöchentliche Aufgaben weit vor Ablauf der Frist, um sich Flexibilität zu verschaffen

Einschränkungen von TimeHero

Die Anpassungsmöglichkeiten der Planungsfunktionen sind für hochspezifische Workflows weniger flexibel

Es gibt keinen kostenlosen Plan für neue Benutzer

Preise für TimeHero

Basis: 5 $/Monat pro Benutzer

Professional: 12 $/Monat pro Benutzer

Premium: 27 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeHero

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

6. Notion (Am besten geeignet für anpassbare KI-gestützte Workflows und Wissensmanagement)

via Notion

Notion ist ein bekannter Name unter den KI-Task-Managern, und das aus gutem Grund. Von der Benutzeroberfläche bis hin zu den Features hat dieses Tool fast alle Faktoren berücksichtigt, die einen Task-Manager ausmachen. Mit über 100 Integrationen lässt es sich außerdem nahtlos in Ihren Workflow einbinden.

Darüber hinaus machen die fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen und die integrierte KI von Notion es zum Kinderspiel, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, den Projektfortschritt zu überprüfen und Aufgaben zu visualisieren.

Die besten Features von Notion

Verwenden Sie Notion AI, um Notizen zusammenzufassen, Inhalte zu generieren und Aufgabenlisten auf Basis von Befehlen in natürlicher Sprache zu erstellen

Entwerfen Sie Boards, Kalender, Listen oder Kanban-Ansichten entsprechend Ihrem Aufgabenmanagementstil

Bietet einen umfangreichen Editor für Inhalte zum Einbetten von Multimedia-Inhalten, einschließlich Bildern und Videos

Einschränkungen von Notion

Viele finden vielleicht, dass die Features für das Projektmanagement limitiert sind

Trotz einiger Offline-Funktionen ist für die volle Nutzung eine stabile Internetverbindung erforderlich

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 10 $/Monat pro Platz

Business: 15 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: 10 $/Monat als Add-On zu anderen Plänen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Die einfache Einrichtung und Funktionalität von Notion sind zwei Aspekte, die bei Benutzern besonders gut ankommen:

Notion war sehr einfach einzurichten, und mein Team fand die Inhalte und Funktionen sehr leicht zu bedienen. Es ist der einzige Ort, an dem mein Team alles findet, was es für unser Geschäft benötigt.

🔎 Wussten Sie schon? Der anpassbare Workspace von Notion wird oft mit dem Bauen mit LEGO-Steinen verglichen! 🤭

7. Reclaim AI (Am besten geeignet für intelligentes Zeitblockieren und die Optimierung der Work-Life-Balance)

via Reclaim AI

Suchen Sie nach KI-Aufgabenmanagern, die die Zeitplanung automatisieren? Wir empfehlen Reclaim AI.

Diese Dropbox-Software visualisiert die täglichen oder wöchentlichen Aufgaben Ihres Workflows in einer übersichtlichen Kalenderansicht. Während Sie Ihre To-Do-Listen durchsehen, erstellt die intelligente Planungsfunktion automatisch Zeitblöcke für die nächste Woche und sorgt so dafür, dass es nicht zu Überschneidungen oder Last-Minute-Pannen kommt.

Darüber hinaus verfügt das Tool über einen separaten Fokusmodus, der Unterbrechungen minimiert und Ihnen ermöglicht, sich ganz auf die Aufgabe zu konzentrieren.

Die besten Features von KI zurückgewinnen

Legen Sie automatisch Pufferzeiten zwischen Meetings und Aufgaben fest, um Überbuchungen zu vermeiden und Stress zu reduzieren

Legen Sie wiederkehrende Gewohnheiten fest und integrieren Sie diese mit KI in Ihren Zeitplan

Integrieren Sie Google Tasks, Slack und Asana, um Ihre To-Do-Listen zu verwalten

Überwinden Sie die Grenzen der KI

Keine speziellen mobilen Apps, die den Zugriff unterwegs einschränken

Die starke Abhängigkeit von Google Kalender ist möglicherweise nicht für Benutzer geeignet, die alternative Kalenderdienste bevorzugen

KI-Preise zurückfordern

Lite: Free Forever

Starter: 10 $/Monat pro Platz

Business: 15 $/Monat pro Platz

Enterprise: 18 $/Monat pro Platz (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu KI zurückfordern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Asana (Am besten geeignet für große Teams, die eine KI-gestützte Projektnachverfolgung in großem Umfang benötigen)

via Asana

Asana muss man nicht vorstellen. Die bekannte Aufgabenverwaltungssoftware mit vielen erweiterten Features wurde um einen KI-Aufgabenassistenten erweitert: Asana AI.

Sie automatisiert alle Ihre täglichen manuellen Aktivitäten – Erstellung von To-Do-Listen, Priorisierung von Aufgaben, Ressourcenzuweisung usw. –, damit Sie Ihren Zeitplan besser verwalten können. Passen Sie Workflows für Ihr Team mit benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungsregeln an, die den spezifischen Projektanforderungen entsprechen.

Das Tool aktualisiert Sie außerdem, damit Sie keine wichtigen Aufgaben verpassen.

Die besten Features von Asana

Weisen Sie Aufgaben Einzelpersonen und Teams zu und verfolgen Sie so Eigentümerschaft und Verantwortlichkeiten

Verstehen Sie Abhängigkeiten, um Verzögerungen zu vermeiden, indem Sie Aufgaben und deren Reihenfolge verknüpfen.

Greifen Sie auf detaillierte Tools zur Berichterstellung zu, die Einblicke in die Teamleistung und den Status von Projekten bieten

Limits von Asana

Umfangreiche Features erfordern Zeit für die Einarbeitung und Nutzung

In erster Linie sind Online-Funktionen in Umgebungen mit begrenzter Internetverbindung eingeschränkt

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.100 Bewertungen)

Asana hat zwar viele Vorteile, aber die Benutzer schätzen insbesondere die benutzerfreundliche Oberfläche:

Die Benutzeroberfläche von Asana ist einfach zu bedienen und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert. Große Auswahl an Funktionen: Sie können unter anderem Aufgaben erstellen und zuweisen, den Fortschritt von Aufgaben überwachen, in Teams zusammenarbeiten und mit Teammitgliedern kommunizieren. Dies macht es zu einem äußerst vielseitigen und nützlichen Tool für eine Vielzahl von Projektarten.

9. Wrike (Am besten geeignet für die Aufgabenverwaltung mit benutzerdefinierten Workflows und Nachverfolgung in Echtzeit)

via Wrike

Wrike ist zwar hauptsächlich für seine Projektmanagement-Lösung bekannt, aber auch die Features für das Aufgabenmanagement sind sehr praktisch.

Wenn die Priorisierung von Aufgaben Ihre größte Herausforderung ist, bietet Wrike ein intuitives Dashboard, das übersichtliche To-Do-Listen und wichtige Aufgaben erstellt. Seine KI-gesteuerten Features helfen bei der Automatisierung von Routineaufgaben, liefern umsetzbare Erkenntnisse und optimieren die Ressourcenzuweisung, sodass es sich für Teams jeder Größe eignet, die ihre Produktivität steigern möchten.

Dieser KI-Aufgabenmanager vereinfacht auch die Zusammenarbeit mit In-App-Tools, mit denen Sie mit Ihren Teammitgliedern an Ihrer aktuellen Aufgabe arbeiten können. Das ist noch nicht alles – Wrike bietet eine Vielzahl von Tools und Vorlagen für die Prüfung, um Ihren Feedback-Prozess zu beschleunigen.

Die besten Features von Wrike

Nutzen Sie die KI-gestützte Work Intelligence-Funktion von Wrike, um Projektrisiken vorherzusagen und Prioritäten für Aufgaben zu empfehlen

Erstellen Sie Elementbeschreibungen und Kommentare mit den GenAI-Funktionen

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben visuell mit Kanban-Boards und Workload-Ansichten

Einschränkungen von Wrike

Die Preisstufen sind für kleine Teams teuer

Bei der Verwaltung großer Projekte treten gelegentlich Leistungsprobleme auf

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)

10. Clockwise (Am besten geeignet für intelligente Meeting-Planung und Kalenderoptimierung)

via Clockwise

Die Terminplanung ist ein wichtiger Bestandteil des Aufgabenmanagements. Hier kommt Clockwise ins Spiel.

Dieser KI-Assistent wurde entwickelt, um Ihren Zeitplan zu optimieren, indem er Meetings und Aufgaben intelligent anordnet, um ununterbrochene Fokuszeiten zu maximieren. Durch die Analyse Ihrer Arbeitsmuster und Präferenzen passt Clockwise Ihren Kalender dynamisch an, um Konflikte durch personalisierte Terminvorschläge zu reduzieren.

Das Beste an Clockwise ist seine Benutzerfreundlichkeit. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben in Ihrem Kalender erstellen oder Zeit für ein Meeting blockieren möchten, Sie müssen nichts davon manuell erledigen.

Die besten Features im Uhrzeigersinn

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um Arbeitsgewohnheiten und Produktivität zu verbessern

Organisieren Sie Meetings und Aufgaben automatisch, um große Blöcke für konzentriertes Arbeiten zu schaffen

Finden Sie gemeinsam mit den Mitgliedern Ihres Teams passende Termine für Meetings, ohne dabei individuelle Fokuszeiten zu beeinträchtigen

Einschränkungen bei der Uhrzeit

Da es sich im Grunde genommen um eine Terminplanungs-App handelt, sind die Features für die Aufgabenverwaltung etwas eingeschränkt

Der mobilen App fehlen alle Funktionen der Desktop-Version

Preise im Uhrzeigersinn

Free Forever

Teams: 6,75 $/Monat pro Benutzer

Business: 11,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen im Uhrzeigersinn

G2: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Für diesen Benutzer sind die Anpassbarkeit und Integration von Clockwise die größten Vorteile:

Clockwise ist eine großartige Möglichkeit, um genau zu wissen, wohin Ihre Zeit fließt. Mir gefällt besonders, dass man Meetings anhand von Kriterien benutzerdefinierten Codes zuweisen kann, sodass man im Kalender auf einen Blick sieht, wie die Zeit verteilt ist. Ich schätze auch die Slack-Integration sehr, sodass Slack während Meetings automatisch stummgeschaltet wird und man ohne großen Aufwand Blöcke wie Mittagspausen hinzufügen kann.

💡 Profi-Tipp: Sie glauben, dass Zeitplanung nicht Ihr Ding ist? Probieren Sie die "Zwei-Minuten-Regel" aus! Beginnen Sie Ihren Tag mit Aufgaben, die Sie in zwei Minuten oder weniger erledigen können. So vermeiden Sie einen Arbeitsstau und halten Ihren Zeitplan (und Ihren Kopf) frei!

11. Monday (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Projektanpassung und Teamzusammenarbeit)

via Monday

Wenn wir nur eine einzige Software für die gemeinsame Aufgabenverwaltung für alle Arten von Teams empfehlen müssten, wäre es Monday.

Dieses Tool zur Aufgabenverwaltung nutzt künstliche Intelligenz, um Ihnen die beste Zusammenarbeit in Echtzeit zu bieten. Dies erleichtert verschiedene Aspekte der Aufgabenverwaltung – von der Ansicht des Fortschritts bis hin zum Feedback.

Darüber hinaus passt Monday sich auch an unterschiedliche Projektanforderungen und Workflows an, was den Prozess weiter vereinfacht.

Die besten Features von Monday

Integrieren Sie Tools wie Zoom und Slack, um die Kommunikation und Dateifreigabe zu zentralisieren

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mithilfe von Zeitleisten-Ansichten und Kanban-Boards

Automatisieren Sie Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder über den Status der Aufgaben auf dem Laufenden sind

Limits für Monday

Die kostenpflichtigen Pläne erfordern mindestens drei Benutzer und können für den privaten Gebrauch teuer sein

Es fehlen umfassende Features für die Berichterstellung bei komplexen Projekten

Monday-Preis

Free Forever (bis zu zwei Benutzer)

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday

G2: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.200 Bewertungen)

12. Scheduler AI (Am besten geeignet für die Einstellung von Terminerinnerungen und die Organisation Ihres Terminkalenders)

via Scheduler AI

Obwohl Scheduler AI in erster Linie ein Meeting-Tool ist, verfügt es auch über Features, die für ein effizientes Aufgaben- und Projektmanagement relevant sind.

Mit ihnen können Sie Ihren Zeitplan visualisieren und Aufgaben nach Belieben hinzufügen. Sie wurden entwickelt, um proaktiv mit Leads und Clients in Kontakt zu treten, und optimieren die Terminplanung durch die direkte Integration in beliebte Messaging-Anwendungen, wodurch der Bedarf an E-Mails hin und her reduziert wird.

Wenn sich eine Aufgabe ihrem Fälligkeitsdatum nähert, benachrichtigt Sie die intelligente KI von Scheduler im Voraus, damit Sie sie nicht verpassen. Darüber hinaus sind die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung der Software ein zusätzlicher Pluspunkt.

Die besten Features von Scheduler AI

Stellen Sie KI so ein, dass sie als autonomer Agent fungiert, der Unterhaltungen initiiert, Meetings plant und überwacht sowie Umbuchungen vornimmt

Nahtlose Integration in Customer Relationship Management (CRM)-Systeme für eine bessere Priorisierung von Aufgaben

Passen Sie die Identität und den Kommunikationsstil des Terminplanungsassistenten an Ihre Marke an

Einschränkungen des KI-Planers

Die Preise sind im Vergleich zu typischen KI-Task-Manager-Apps recht hoch

Die Nummer der Integrationen von Drittanbietern ist limitiert

Preise für Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 $/Monat

Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 $/Monat

Professional: 1.000 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Planern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Otter. ai (Am besten geeignet für die Extraktion von Aufgaben und das Management von Meetings aus Transkripten)

Otter.ai ist bekannt für seine Echtzeit-Transkriptionsfunktionen, mit denen gesprochene Inhalte aus Meetings und Unterhaltungen in präzise Texte umgewandelt werden.

Über die Transkription hinaus steigert Otter.ai die Produktivität durch die Identifizierung und Verwaltung von Aktionselementen und ist damit ein wertvolles Tool für Teams, die Workflows vereinfachen und die Verantwortlichkeiten im Planungsprozess sicherstellen möchten.

Otter liefert die relevanten Aufgabendetails, wann immer ein Aktionsplan für das Team erforderlich ist. Da das Tool auch mit den meisten Projektmanagement- und Collaboration-Tools integriert ist, lässt es sich ganz einfach in den Workflow einbinden.

Die besten Features von Otter.ai

Identifizieren und kompilieren Sie Aufgaben, die während Meetings besprochen wurden, automatisch mit dem Feature "Meine Aktionselemente"

Markieren Sie wichtige Punkte, fügen Sie Kommentare hinzu und weisen Sie Aufgaben innerhalb des Transkripts zu, um eine sofortige Zusammenarbeit zu ermöglichen

Sortieren Sie Transkriptionen nach Projekt oder Meeting, um wichtige Notizen leicht zu finden

Einschränkungen von Otter.ai

Die Anwendungen von Otter.ai als Tool zur Aufgabenverwaltung sind nicht umfangreich

Die Genauigkeit der Transkription und das Verständnis der Aufgaben können variieren

Preise für Otter.ai

Basisversion: Free Forever

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,4/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Die Genauigkeit und die Echtzeit-Transkriptions-Feature von Otter haben bereits vielen Benutzern geholfen, darunter auch diesem:

Die Verwendung von Otter hat meine Produktivität revolutioniert. Die Fähigkeit, Meetings und Notizen genau zu transkribieren, hat mir unzählige Stunden gespart.

14. Trevor AI (Am besten geeignet für die Echtzeit-Integration von Kalendern mit Aufgabenlisten)

via Trevor AI

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihnen bei der Planung Ihrer täglichen Aufgaben hilft, könnte Trevor AI die Lösung sein.

Die interaktive Software nutzt KI, um Aufgabenlisten zu organisieren, zu planen und zu verwalten. Verwenden Sie sie, um Ihren Zeitplan zu planen, eine To-Do-Liste zu erstellen oder jeder Aktivität auf Ihrer Liste eine Dauer zuzuweisen. Durch die Integration von Aufgaben in Ihren Kalender optimiert Trevor AI außerdem die effiziente Organisation und verbessert die Konzentration, was es ideal für Personen macht, die ihre Workflows optimieren möchten.

Das Beste daran? Die benutzerfreundliche Oberfläche von Trevor und die robusten Integrationen von Drittanbietern.

Die besten Features von Trevor AI

Einfache Planung durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben in den Kalender

Bietet aufgabenspezifische Erinnerungen, damit Benutzer Fälligkeitsdaten im Blick behalten

Ermöglicht personalisierte Arbeitszeiten, um einen Zeitplan zu erstellen, der den individuellen Vorlieben entspricht

Einschränkungen von Trevor AI

Es fehlen kollaborative Features

Die Anpassungsoptionen von Trevor AI sind im Vergleich zu anderen Apps auf der Liste weniger umfangreich

Preise für Trevor AI

Free Forever

Pro: 6 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Trevor AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Trello (Am besten geeignet für KI-gestütztes visuelles Aufgabenmanagement mit Drag-and-Drop-Boards)

via Trello

Zu guter Letzt möchten wir Trello in unsere Liste der KI-Task-Manager aufnehmen. Das weit verbreitete Projektmanagement-Tool von Atlassian verwendet ein visuelles, kartenbasiertes System, mit dem Teams Aufgaben und Workflows effektiv verwalten können.

Durch die Integration von Atlassian Intelligence erweitert Trello seine Funktionen um KI-gesteuerte Features, die das Aufgabenmanagement optimieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Aufgabenmanagement haben, nutzen Sie die professionell gestalteten Vorlagen von Trello, um einen schnellen Einstieg zu finden.

Die besten Features von Trello

Verbessern Sie Kartenbeschreibungen und Kommentare mit KI-gestützter Inhaltserstellung, Grammatikkorrektur und Brainstorming-Unterstützung

Passen Sie Workflows mit der Automatisierung von Butler für sich wiederholende Aufgaben und Aktionen an

Integrieren Sie über 200 Tools wie Slack, Google Drive und mehr für nahtlose Workflows

Einschränkungen von Trello

Keine erweiterte Berichterstellung und andere Aufgabenverwaltungs-Features

Langsames Laden bei einer großen Anzahl von Aufgaben

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer für 50 Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.200 Bewertungen)

Viele Benutzer scheinen Trello wegen seiner einfachen Zusammenarbeit und Organisation zu mögen – diese Bewertung fasst zusammen, warum:

Ich mag Trello sehr, weil es die Arbeit im Team erleichtert und ich meine Projekte schnell organisieren kann. Es ist einfach zu implementieren, ich hatte keine Probleme damit und ich benutze es häufig. Jedes Mal, wenn ich ein Projekt starte, füge ich es in Trello ein, gebe den Personen, die an meinem Projekt arbeiten werden, Zugriff darauf, und alle beginnen mit der Ausführung ihrer zugewiesenen Aufgaben und aktualisieren jede Karte in Trello, sodass ich nur noch Trello aufrufen muss, um zu sehen, was alle erledigt haben, ohne sie anrufen zu müssen.

