nTask vs. ClickUp: Welches Projektmanagement-Tool ist besser?

Sie haben ein Team aufgebaut, einige Clients gewonnen und endlich laufen die Projekte an. Bevor Sie sich versehen, ist das Schwierigste nicht mehr, Arbeit zu bekommen, sondern sie zu organisieren.

Wenn einfache To-dos zu vollwertigen Projekten werden, ist es Zeit für eine echte Struktur. Es ist Zeit für eine leistungsstarke Projektmanagement-Plattform, die genau so funktioniert, wie Sie es tun. Und für viele Teams läuft die Wahl auf nTask vs. ClickUp hinaus.

In diesem Blogbeitrag werden wir die Unterschiede zwischen nTask und ClickUp aufschlüsseln, ihre Features vergleichen und herausfinden, welches der beiden Programme Ihnen zu einem besseren Schlaf verhelfen könnte.

ClickUp vs. nTask auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich, bevor wir uns die tools genauer ansehen:

Kriterien ClickUp nTask Benutzerdefinierte Anpassung Hochgradig anpassbare Workflows, Dashboards, Berechtigungen, Aufgabentypen und Vorlagen für das Aufgabenmanagement Im Vergleich zu ClickUp eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten Ansichten Liste, Board, Kalender, Gantt-Diagramme , Zeitleiste, Tabelle, Mindmap Projektvorlagen für Listen, Boards, Kalender und Gantt-Diagramme Automatisierung Robuste Features für die Automatisierung und Vorlagen Grundlegende Automatisierung Integrationen Umfangreich: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub und mehr Eingeschränkt: Slack, Google Kalender, Outlook und Zoom Aufgabenverwaltung Erweiterte Erstellung von Aufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten, Zeiterfassung, Erinnerungen Grundlegende Aufgabenverwaltung, Abhängigkeiten, Zeiterfassung Tools für die Zusammenarbeit Integrierter Chat, Dokumentenaustausch, Kommentare, Zusammenarbeit in Echtzeit Kommentare, Meeting-Management, Anhänge Berichterstellung und Dashboards Umfangreiche, KI-gestützte Dashboards, anpassbare Berichte, Nachverfolgung des Fortschritts bei Zielen und Projekten Begrenzte Dashboards für die Berichterstellung Mobile Support Web, iOS, Android Web, iOS, Android Lernkurve Steiler (aufgrund fortschrittlicher Features und Tiefe) Anfängerfreundlicher, einfachere Einarbeitung

Was ist ClickUp?

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene tools verstreut. Dies führt zu einer Zersplitterung der Arbeit, kostet uns 61 % unserer Zeit für die Suche nach Informationen und verlangsamt uns.

ClickUp löst dieses Problem mit dem weltweit ersten konvergenten KI-Workspace, der Ihre Projekte, Ihr Wissen und Ihren Chat an einem Ort vereint – alles basierend auf kontextbezogener KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp-Features

Wenn Arbeit und Kontext auf mehrere Tools verteilt sind, müssen Sie ständig zwischen den Kontexten wechseln, um Ihre Aufgaben zu erledigen. Dieses ständige Wechseln zwischen den Registerkarten beeinträchtigt die Konzentration, führt zu Doppelarbeit und erzeugt stille Reibungen, die sich mit der Zeit aufbauen. Sehen wir uns an, wie die kostenlose Software für Projektmanagement von ClickUp solche Probleme angeht.

Funktion Nr. 1: Projektmanagement-Funktionen

Die Projektmanagement-Lösung von ClickUp passt sich an jedes Team, jeden Workflow und jede Projektgröße an. Ganz gleich, ob Sie einen Projektstart, einen Sprint-Zyklus, eine Kundenlieferung oder ein internes Betriebsprojekt verwalten – ClickUp vereint alles in einem einzigen vernetzten Workspace.

Für die Ausführung stehen Ihnen ClickUp-Aufgaben zur Verfügung. Stellen Sie sich diese als einzelne Arbeitseinheiten vor, die Sie zuweisen, verfolgen und messen können.

Teilen Sie größere Projekte mit ClickUp Aufgaben in kleinere, machbare Schritte auf.

Nehmen wir an, Sie sind Gründer eines Start-ups und planen eine Produkteinführung. Sie können für jeden wichtigen Meilenstein eine Aufgabe erstellen, z. B. „Landingpage-Text fertigstellen“, „Produktdemo prüfen“ oder „E-Mails zur Produkteinführung planen“.

Innerhalb jeder Aufgabe können Sie detaillierte Anweisungen hinzufügen, sie mehreren Teamkollegen zuweisen, Fristen festlegen, die Nachverfolgung der Zeit durchführen und relevante Dokumente oder Links für den Kontext anhängen. Wenn Sie die Aufgabe weiter unterteilen möchten, fügen Sie für jeden Schritt Unteraufgaben hinzu, z. B. das Verfassen des Textes, die Überprüfung durch die Rechtsabteilung und die endgültige Genehmigung.

Und das Beste daran? Sie müssen nichts davon manuell erledigen! Sie können Folgendes verwenden:

KI-Aufgabenerstellung, um jede Nachricht in einem Chat-Thread innerhalb von ClickUp in eine Aufgabe umzuwandeln

Erstellen Sie Aufgaben automatisch aus Chats, Dokumenten und mehr über ClickUp AI.

KI-Autofill zum automatischen Ausfüllen von Eigenschaften von Aufgaben wie Prioritäten, Mitarbeitern und mehr

KI-Felder zum automatischen Zusammenfassen, Kategorisieren und Freigeben von Berichten zum Fortschritt bei Aufgaben

All dies vereinfacht die Verwaltung der Aufgaben, sodass Sie echte Fortschritte erzielen können.

Hören Sie dazu Dane Dusthimer von RevPartners:

Ohne ClickUp wären wir nicht in der Lage, Lücken in der Arbeit und den Prozessen schnell zu erkennen. Die Möglichkeit, Aufgaben ohne Fälligkeitsdaten, überfällige Aufgaben, Aufgaben ohne Sprint-Punkte und Aufgaben ohne Mitarbeiter zu sehen, hilft mir, die Dynamik zwischen Teams und Projekten aufrechtzuerhalten. Diese Metriken sind in den meisten Optionen für Projektmanagement-Software nicht verfügbar.

Ohne ClickUp wären wir nicht in der Lage, Lücken in der Arbeit und den Prozessen schnell zu erkennen. Die Möglichkeit, Aufgaben ohne Fälligkeitsdaten, überfällige Aufgaben, Aufgaben ohne Sprint-Punkte und Aufgaben ohne zugewiesene Mitarbeiter anzuzeigen, hilft mir, die Dynamik zwischen Teams und Projekten aufrechtzuerhalten. Diese Metriken sind in den meisten Optionen für Projektmanagement-Software nicht verfügbar.

Funktion Nr. 2: KI- und Automatisierungsfunktionen

ClickUp verfügt über die weltweit umfassendste und kontextbezogene Arbeits-KI, ClickUp Brain. Sie wurde entwickelt, um Ihre Projekte, Dokumente, Aufgaben, Meetings und sogar die Teamdynamik zu verstehen, und verbindet die Punkte, um relevante Erkenntnisse aus Ihrem Arbeitsbereich und den verbundenen Apps zu gewinnen. Mit Brain als Ihrem KI-Assistenten müssen Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Suche nach Informationen verschwenden.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um mindestens einen Tag pro Woche zu sparen:

Setzen Sie Erkenntnisse in Maßnahmen um , indem Sie Aufgaben erstellen, Status aktualisieren, Eigentümer zuweisen oder Dokumente direkt aus einer KI-Antwort heraus entwerfen.

Fassen Sie Ihren gesamten Workspace zusammen – von langen Kommentarthreads und Meeting-Notizen bis hin zu ganzen Projekten.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Berichten zum Fortschritt zu allen Vorgängen in Ihrem Workspace.

Entwerfen, überarbeiten und passen Sie Inhalte im Kontext an, egal ob es sich um Projektaktualisierungen, SOPs, PRDs oder Stakeholder-Nachrichten handelt, die auf Ihrer tatsächlichen Arbeit basieren.

Möchten Sie sich schnell über eine Aufgabe informieren, an der Sie nicht beteiligt waren? Fragen Sie einfach ClickUp Brain. Möchten Sie aus einem einzigen Satz einen Plan für das Projekt erstellen? Erledigt. Sie können sogar Workflow-Automatisierungen ausführen und Dashboards mit natürlicher Sprache aktualisieren.

Verwenden Sie ClickUp BrainGPT, um Arbeiten über mehrere Apps hinweg zu durchsuchen und zu verwalten.

Gehen Sie mit ClickUp BrainGPT noch einen Schritt weiter. Es zentralisiert KI in ClickUp und Tools von Drittanbietern wie Google Drive, Notion und GitHub, sodass Sie alles finden, Maßnahmen über mehrere Plattformen hinweg ergreifen und die Unübersichtlichkeit durch die Verwendung mehrerer unverbundener KI-Tools (auch bekannt als AI Sprawl ) beseitigen können. Es gibt auch Talk to Text für Fälle, in denen Sie Anweisungen, E-Mails und Dokumente lieber diktieren als tippen möchten!

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp sind Sie nicht an ein einziges KI-Modell gebunden. Mit ClickUp Brain können Sie zwischen ChatGPT, Claude, Gemini und anderen wählen, um sie an verschiedene Aufgaben im Projekt anzupassen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen mit „Wenn-dann“-Regeln

Kombinieren Sie diese Funktionen mit ClickUp Automatisierungen und ClickUp Super Agents, und Sie erhalten ein Duo, das Ihre Arbeit auf Autopilot hält.

Automatisierungen verarbeiten regelbasierte Workflows in großem Umfang und lösen Aktualisierungen aus, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Super Agents gehen noch einen Schritt weiter: Sie analysieren den Kontext, treffen Entscheidungen und führen Maßnahmen über Aufgaben, Dokumente und tools hinweg durch.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind Projektmanager und leiten eine funktionsübergreifende Produkteinführung. Sie können eine Automatisierung erstellen, die Ihrem Designer sofort eine Aufgabe zuweist, wenn eine Aufgabe zum Inhalt den Status „Bereit für Design“ erhält. Ein Super Agent geht noch einen Schritt weiter: Er überprüft die Beschreibung der Aufgabe auf fehlende Angaben, markiert unklare Anforderungen, kennzeichnet die richtigen Stakeholder zur Klärung und aktualisiert die Zeitleiste, wenn Verzögerungen festgestellt werden – so bleibt das Projekt auf Kurs, ohne dass Sie als Verkehrspolizist fungieren müssen.

Zusammen sorgen Automatisierungen für Konsistenz, während Super Agents sich intelligent anpassen – so laufen Routinearbeiten von selbst und komplexe Arbeiten werden dennoch schnell erledigt.

Weitere Informationen zu Super Agents finden Sie hier:

Feature Nr. 3: Kommunikationsfunktionen

ClickUp Chat vereint Kommunikation und Arbeit an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chat-Tools, die außerhalb Ihres Projekt-Workflows angesiedelt sind, ist es vollständig integriert, sodass Diskussionen auf natürliche Weise mit Aufgaben, Dokumenten und Fristen verknüpft werden.

Sie können Aufgaben direkt aus Nachrichten erstellen, Unterhaltungen mit bestimmten Ordnern oder Projekten verknüpfen und Chats nach Teams, Funktionen oder Initiativen organisieren.

Verwalten Sie interne und externe Kommunikation mühelos mit ClickUp Chat

Nehmen wir an, Ihre Produkt- und Marketingteams sind gerade dabei, einen Launch-Plan fertigzustellen. Während eines Chats über den Projektzeitplan erwähnt jemand, dass die Social-Media-Kampagne noch nicht genehmigt wurde. Mit ClickUp Chat können Sie diese Nachricht sofort in eine Aufgabe umwandeln, sie dem richtigen Teammitglied zuweisen und mit dem Ordner „Launch-Kampagne” verknüpfen, ohne den Chat-Thread verlassen zu müssen.

*Bitten Sie ClickUp Brain, die ClickUp-Chat-Kanäle zusammenzufassen, um sofortige Updates zu erhalten.

Der von ClickUp Brain unterstützte Chat kann auch intelligente Zusammenfassungen von verpassten Unterhaltungen erstellen, wichtige Entscheidungen extrahieren und sogar nächste Schritte vorschlagen. Sie können die KI auffordern, Folge-Nachrichten zu entwerfen, relevante Stakeholder zu taggen und Transkripte von Sprach- oder Videoanrufen zusammenzufassen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Textnachrichten nicht funktionieren, wechseln Sie zu ClickUp SyncUps für Audio- und Videoanrufe in Echtzeit mit Ihrem Team. Der KI-Notizblock von ClickUp kann diese sogar für Sie aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen, sodass Sie sich voll und ganz auf die Diskussion konzentrieren können!

Funktion Nr. 4: Zeiterfassung

Wenn Deadlines näher rücken, stellt sich oft die Frage: „Setzen wir unsere Zeit an den richtigen Stellen ein?“

Mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung lässt sich diese Frage ganz einfach beantworten. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Timer von überall aus zu starten und zu stoppen: vom Desktop, vom Mobilgerät oder vom Browser aus.

Sie möchten Ihre Arbeitszeiten lieber nachträglich erfassen? Auch das ist möglich, bis zur letzten Minute.

Protokollieren Sie mit ClickUp Project Zeiterfassung, wie Ihr Team seine Zeit verbringt.

Nehmen wir an, Sie sind Gründer eines Start-ups und verwalten die Aufgaben eines kleinen, aber einfallsreichen Teams. Jeder Teammitglied führt die Nachverfolgung der Aufgaben und der dafür aufgewendeten Zeit durch. Am Ende der Woche können Sie ein Timesheet überprüfen, die Verteilung der Stunden auf die Abteilungen anzeigen und diese mit den Schätzungen vergleichen, um Engpässe oder Fehlzuweisungen zu identifizieren.

Müssen Sie Clients Rechnungen stellen oder Zeitleisten gegenüber Stakeholdern rechtfertigen? Verwenden Sie ClickUp-Dashboards und Timesheets, um detaillierte, visuelle Berichte nach Aufgabe, Projekt oder Teammitglied zu erstellen.

📮ClickUp Insight: 16 % der Manager haben Schwierigkeiten, Updates aus mehreren tools in einer einheitlichen Ansicht zu integrieren. Wenn Updates verstreut sind, verbringen Sie am Ende mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Leitung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem All-in-One-Workspace von ClickUp können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Arbeitsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen für das Projektmanagement und die Zeiterfassung, um den Aufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten an mehreren Standorten zu verbessern.

Preise für ClickUp

Was ist nTask?

via nTask

nTask ist eine cloudbasierte Plattform für Projektmanagement und Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Workflow-Organisation.

Es zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und Erschwinglichkeit aus, wodurch es für Freiberufler, kleine Unternehmen und wachsende Teams in verschiedenen Branchen zugänglich ist. Die Plattform unterstützt sowohl agile als auch traditionelle Ansätze des Projektmanagements.

🧠 Wissenswertes: Eine fMRT-Studie hat ergeben, dass Ihr Gehirn jedes Mal, wenn Sie zwischen Aufgaben wechseln, mehr Arbeit leisten muss, um sich anzupassen. Es aktiviert Kontrollzentren, um sich neu auszurichten und zu fokussieren, was Sie verlangsamt und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht.

Features von nTask

Für Teams, die eine übersichtliche Struktur ohne Komplexität benötigen, bietet nTask eine unkomplizierte Erfahrung im Bereich des Projektmanagements. Sehen wir uns einige seiner Features an.

Feature Nr. 1: Risiko- und Problem-Nachverfolgung

Führen Sie die Nachverfolgung offener Probleme und behobener Fehler mit nTask durch

nTask verfügt über integrierte Tools für die Risiko- und Problem-Nachverfolgung. Sie können Fehler oder Blocker protokollieren, Schweregrade zuweisen und Termine für die Lösung festlegen. Es gibt sogar eine vollständige Risikomatrix und ein Register, wenn Sie in einer Projektumgebung mit hohem Risiko arbeiten.

Nehmen wir an, Sie bringen eine neue App auf den Markt. Sie können potenzielle API-Ausfälle, Probleme mit der Bandbreite Ihres Teams oder Compliance-Probleme über einen Ort verfolgen und entsprechend reagieren.

Feature Nr. 2: Meeting-Management

Führen Sie die Nachverfolgung abteilungsübergreifender Meetings mit den Meeting-Management-Tools von nTask durch.

Meetings in nTask sind vollständig nachverfolgbare Workspaces. Sie können direkt in der App Tagesordnungen erstellen, Live-Notizen machen, Aktionspunkte zuweisen und Protokolle erneut aufrufen.

Planen Sie eine Sprint-Überprüfung oder ein Check-in? Legen Sie fest, dass es wöchentlich wiederholt wird, verknüpfen Sie es mit Ihrem Google Kalender und fügen Sie den Zoom-Link direkt in die Einladung zum Meeting ein. So bleibt alles miteinander verbunden, ohne dass Sie E-Mail-Threads durchforsten müssen.

Funktion Nr. 3: Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

Nahtlose Zusammenarbeit mit internen Teams in nTask

Der In-App-Chat und Kommentare auf Aufgabenebene sorgen dafür, dass die Unterhaltungen mit der Arbeit selbst verbunden bleiben. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen oder sich fragen, wo jemand Feedback hinterlassen hat. Teams können @Erwähnungen verwenden, Dateien hochladen oder Antworten direkt unter einer Aufgabe posten.

Kombinieren Sie diese Features für die Zusammenarbeit im Team mit benutzerdefinierten Workspaces und Rollenberechtigungen, und schon können Sie ganz einfach die richtigen Personen in die richtigen Details einbeziehen.

Preise für nTask

Free

Monatlich: 4 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClickUp vs. nTask: Vergleich der Features

Sowohl ClickUp als auch nTask versprechen, die Planung zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und Teams aufeinander abzustimmen. Wenn man sich die Features jedoch genauer ansieht, werden die Unterschiede deutlich.

Lassen Sie uns untersuchen, wie sich diese Tools für das Aufgabenmanagement in verschiedenen Kategorien bewähren. 👇

Funktion Nr. 1: Flexibilität beim Projektmanagement

Sowohl ClickUp als auch nTask bieten die grundlegenden Tools für das Projektmanagement, die Sie erwarten würden. Der Unterschied liegt jedoch darin, wie skalierbar und anpassungsfähig sie sind, wenn Ihre Anforderungen an das Projektmanagement wachsen.

nTask

nTask ist unkompliziert und sehr benutzerfreundlich, insbesondere für kleinere Teams oder diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Software haben. Es deckt die Grundlagen gut ab: Aufgaben, Unteraufgaben, Fälligkeitstermine und mehrere Ansichten wie Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Kalender.

Die Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Anpassung des Workflows sind jedoch begrenzt.

Kanban- und Gantt-Ansichten sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, und obwohl Sie Abhängigkeiten und wiederholende Aufgaben erhalten, ist die Kontrolle darüber recht einfach.

ClickUp

ClickUp hingegen wurde mit Flexibilität als Kernstück entwickelt. Es lässt sich von Anwendungsfällen für Start-ups bis hin zu komplexen Anforderungen von Unternehmen skalieren. Es bietet Ihnen Ansichten (Liste, Board, Gantt, Zeitleiste, Kalender), Automatisierungstools, Datenvisualisierungstools und benutzerdefinierte Felder, um den Workspace an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anzupassen.

Angenommen, Sie starten eine mehrstufige Marketingkampagne. Sie können eine Board-Ansicht für kreative Workflows erstellen, Abhängigkeiten zwischen Überprüfungsphasen festlegen, Erinnerungen automatisieren und den Fortschritt in einem Dashboard verfolgen.

🏆 Gewinner: ClickUp aufgrund seiner unübertroffenen Flexibilität, Automatisierung der Workflows und der Möglichkeit, Teams jeder Größe zu unterstützen.

Feature Nr. 2: Nahtlose Zusammenarbeit

Lassen Sie uns untersuchen, wie diese Tools Teams dabei helfen, bei komplexen Projekten mit hohem Kooperationsbedarf miteinander in Verbindung zu bleiben.

nTask

nTask eignet sich gut für die Zusammenarbeit auf Aufgabenebene, mit Thread-Kommentaren, Anhängen und @Erwähnungen. Es fehlen jedoch tiefgreifendere Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie gemeinsam genutzte Dokumente oder ein dedizierter Chat.

Es eignet sich gut, wenn Ihr Team hauptsächlich in Meetings kommuniziert oder andere tools zusätzlich dazu verwendet.

ClickUp

ClickUp verwandelt Ihren Projektbereich in einen vollwertigen Kollaborationshub. Sie können Dokumente gemeinsam bearbeiten, Whiteboards für Brainstorming starten, Kommentare als nachverfolgbare Aufgaben zuweisen und sogar in speziellen ClickUp-Chaträumen oder Direktnachrichten chatten. Für schnelllebige oder asynchrone Teams tragen diese Features dazu bei, Kontextwechsel zu reduzieren und die Kommunikation zu zentralisieren.

Sie können sogar direkt aus Ihrem ClickUp-Kalender heraus an geplanten Meetings in Google Meet, Zoom und anderen Tools teilnehmen . Es gibt auch einen integrierten Notizblock, mit dem Sie das Meeting aufzeichnen und KI-gestützte Notizen für Sie erstellen können .

🏆 Gewinner: ClickUp, für eine tiefere, vielseitigere Zusammenarbeit, die in jede Ebene Ihres Workspaces integriert ist.

🔍 Wussten Sie schon? Nur 48 % aller Projekte sind wirklich erfolgreich. Etwa 40 % landen in einer seltsamen Grauzone, in der niemand genau weiß, wie es gelaufen ist, und 12 % scheitern. ClickUp hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, damit Ihr Projekt wie geplant ins Ziel kommt.

Funktion Nr. 3: Zeiterfassung

Bei der Zeiterfassung geht es darum, zu verstehen, wo der Aufwand liegt, die Workload zu optimieren und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Hier sind die Ansätze dieser tools.

nTask

nTask bietet eine integrierte Zeiterfassung mit einem einfachen Start-Stopp-Timer, manuellen Einträgen und Genehmigung von Timesheets.

Teammitglieder können die für Aufgaben aufgewendete Zeit protokollieren, und Manager können Berichte erstellen, um die Produktivität oder abrechnungsfähige Stunden zu bewerten. Dies ist vorteilhaft für kleine Teams und Freiberufler, die eine einfache, integrierte Zeiterfassung ohne externe Integrationen benötigen.

ClickUp

Die Zeiterfassung von ClickUp ist ebenso leistungsfähig und bietet Timer, manuelle Eingabe, Protokollierung von Datumsbereichen und Timesheets. Sie können die Zeit von jedem Gerät aus erfassen oder die kostenlose Chrome-Erweiterung verwenden.

Für fortgeschrittene Teams ermöglicht ClickUp auch die Rollup-Zeiterfassung über Unteraufgaben hinweg und lässt Sie die geschätzte mit der tatsächlichen Zeit vergleichen. Allerdings umfasst es keine Screenshot-Überwachung, da Transparenz Vorrang vor Überwachung hat.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Beide tools decken die wesentlichen Funktionen gut ab. nTask sorgt für Übersichtlichkeit in kleineren Teams, während ClickUp zusätzliche Tiefe für komplexe Workflows und größere Organisationen bietet.

ClickUp vs. nTask auf Reddit

Um die Meinung echter Benutzer beider tools zu erfahren, haben wir uns auf Reddit umgesehen. Es gibt zwar keine speziellen Threads, in denen die beiden tools verglichen werden, aber hier ist ein allgemeiner Konsens.

Dieser Benutzer beschreibt genau, was ihm an nTask gefällt:

Das beste Feature, das mir an nTask gefällt, sind die nTask-Kanban-Boards. Sie optimieren meine Arbeitsprozesse und die dynamische Zusammenarbeit in Echtzeit ist eine große Hilfe für die Kommunikation im Team. Außerdem kann ich in den Kanban-Boards die Leistung der Aufgaben meines Teams auf einen Blick überprüfen. Das Feature, das nTask noch fehlt, ist das Kundenbeziehungsmanagement (CRM).

Die beste Funktion, die mir an nTask gefällt, sind die nTask-Kanban-Boards. Sie optimieren meine Arbeitsprozesse und die dynamische Zusammenarbeit in Echtzeit ist eine große Hilfe für die Kommunikation im Team. Außerdem kann ich in den Kanban-Boards die Aufgabenleistung meines Teams auf einen Blick überprüfen. Die Funktion, die nTask noch fehlt, ist das Kundenbeziehungsmanagement (CRM).

Ein weiterer Reddit-Benutzer gibt an, warum ClickUp besonders gut für Unternehmen geeignet ist:

ClickUp ist ein unglaubliches Tool. Wenn 1000 Personen dieselbe App konsequent nutzen würden, hätten Sie eine hervorragende Sichtbarkeit auf die Arbeit und Projekte. Bei richtiger Anwendung wären allein schon die Dashboards unglaublich.

ClickUp ist ein unglaubliches Tool. Wenn 1000 Personen dieselbe App konsequent nutzen würden, hätten Sie eine hervorragende Sichtbarkeit auf die Arbeit und Projekte. Bei richtiger Anwendung wären allein schon die Dashboards unglaublich.

Ein Reddit-Benutzer gab außerdem bekannt:

Ich leite ein Team von Webdesignern auf der ganzen Welt, und ClickUp ist großartig! Es ist nicht perfekt, aber es wird ständig verbessert, und das Unternehmen ist ziemlich transparent. Ich probiere oft andere Apps wie Basecamp und Asana aus, weil ich denke, dass das Gras woanders grüner ist, aber ich komme immer wieder zu ClickUp zurück. Diese anderen Apps mögen in kleinen Details ausgefeilter sein, aber sie leisten einfach nicht das, was ClickUp leistet.

Ich leite ein Team von Webdesignern auf der ganzen Welt, und ClickUp ist großartig! Es ist nicht perfekt, aber es wird ständig verbessert, und das Unternehmen ist ziemlich transparent.

Ich probiere oft andere Apps wie Basecamp und Asana aus, weil ich denke, dass das Gras woanders grüner ist, aber ich komme immer wieder zu ClickUp zurück. Diese anderen Apps mögen in kleinen Details ausgefeilter sein, aber sie leisten einfach nicht das, was ClickUp leistet.

Welche Software für die Aufgabenverwaltungs-Aufgaben ist die beste?

Das Urteil steht fest, und Sie haben es erraten: ClickUp gewinnt!

Während nTask die Grundlagen abdeckt und sich gut für kleinere Teams oder einfachere Workflows eignet, stößt es an seine Limite, wenn Ihre Projekte (und Erwartungen) wachsen.

Auf der anderen Seite liegt ClickUp vorn. Von anpassbaren Ansichten und intelligenter Automatisierung bis hin zu nativen Dokumenten, Whiteboards und kontextbezogener KI-gestützter Unterstützung bietet es Teams die Flexibilität, Struktur und Sichtbarkeit, die sie benötigen, um schneller voranzukommen.

