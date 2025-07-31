أفضل 11 بديلاً لـ Flowlu لإدارة الأعمال في عام 2025

Flowlu هي أداة إدارة أعمال شاملة تجمع بين إدارة المشاريع والمهام، وإدارة علاقات العملاء، والفواتير، وقاعدة المعرفة، وميزات التعاون في منصة واحدة. وهي تحظى بشعبية خاصة بين الفرق الصغيرة والشركات الناشئة التي تحتاج إلى مساحة عمل مركزية.

على الرغم من أن Flowlu يغطي العديد من المجالات، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأمثل لكل فريق. سواء كنت بحاجة إلى تخصيص أكثر تقدمًا أو تكامل أفضل أو واجهة أبسط أو مجرد هيكل أسعار مختلف، فإن استكشاف بدائل Flowlu يمكن أن يساعدك في العثور على أداة تتوافق بشكل أفضل مع سير عملك وأهدافك.

في هذا المدونة، سنستكشف أفضل بدائل Flowlu التي تستحق الدراسة مع تفصيل لما يجب تقييمه قبل التبديل.

لماذا يبحث المحترفون عن بدائل Flowlu؟

على الرغم من أن Flowlu يقدم مجموعة واسعة من الميزات في منصة واحدة، إلا أنه لا يلبي دائمًا جميع متطلبات كل فريق. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تدفع المحترفين للبحث عن بدائل:

مرونة محدودة في واجهة المستخدم: يجد بعض المستخدمين أن الواجهة غير منظمة أو غير بديهية، خاصةً بالنسبة للفرق غير التقنية

CRM وأتمتة أساسية: يعمل CRM المدمج مع خطوط الإنتاج البسيطة، ولكنه يفتقر إلى العمق والأتمتة الموجودة في يعمل CRM المدمج مع خطوط الإنتاج البسيطة، ولكنه يفتقر إلى العمق والأتمتة الموجودة في أدوات CRM المخصصة

الفواتير غير مناسبة لجميع المناطق: أدوات Flowlu المالية ليست مخصصة بالكامل لتلبية متطلبات الضرائب أو الامتثال العالمية

قيود التطبيق المحمول: غالبًا ما تبلغ الفرق التي تعتمد بشكل كبير على الوصول عبر الأجهزة المحمولة عن وجود وظائف مقيدة أو عدم وجود تجربة سلسة

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد: قد يربك الإعداد الشامل الفرق الصغيرة أو المستخدمين الفرديين الذين يحتاجون إلى إعداد أبسط

تكامل أقل مع التطبيقات الأصلية: بالمقارنة مع المنصات الأخرى، يتمتع Flowlu بنظام تكامل أكثر محدودية، مما قد يشكل عائقًا للفرق التي تستخدم تقنيات معقدة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Flowlu؟

قبل اختيار بديل، ضع في اعتبارك ما يحتاجه فريقك حقًا للعمل بشكل أفضل. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب تقييمها:

إدارة المشاريع والمهام: أدوات تدعم ترابط المهام، أدوات تدعم ترابط المهام، والجداول الزمنية للمشاريع ، ولوحات Kanban، ومخططات Gantt لتحسين التخطيط والتنفيذ

وظائف CRM: إدارة جهات الاتصال، وتتبع الصفقات، وقنوات المبيعات، والأتمتة لإدارة علاقات العملاء بفعالية

التعاون الجماعي: تعليقات في الوقت الفعلي ومستندات مشتركة وإشعارات ودردشة للحفاظ على تماسك الفريق

أدوات الفوترة والمالية: فوترة مدمجة، وتتبع النفقات، أو تكامل مع أدوات مثل QuickBooks أو Xero

التخصيص وقابلية التوسع: سير عمل وأدوار ولوحات تحكم مرنة يمكن تكييفها مع نمو فريقك أو عملك

التكاملات وواجهات برمجة التطبيقات: التوافق مع أدواتك الحالية والوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات لتخصيص أعمق

سهولة الاستخدام والدعم: واجهة سهلة الاستخدام، واجهة سهلة الاستخدام، وتسجيل سريع للعملاء ، ودعم عملاء سريع الاستجابة لمساعدة فريقك على البدء في العمل على الفور

قد يختلف تقييم هذه العوامل باختلاف نوع وحجم الأعمال. غالبًا ما تولي الفرق الصغيرة الأولوية لسهولة الاستخدام والتكلفة، بينما تركز المؤسسات الأكبر حجمًا بشكل أكبر على التخصيص وعمق التكامل.

أفضل 11 بديلاً لـ Flowlu في لمحة

اسم الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* لماذا يعد بديلاً جيدًا لـ Flowlu؟ ClickUp مساعد الذكاء الاصطناعي (Brain MAX)، إدارة المشاريع، المستندات، الأهداف، السبورات البيضاء، أكثر من 1000 تكامل فرق من جميع الأحجام تبحث عن مساحة عمل شاملة ومرنة مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات يجمع بين المهام والمستندات و CRM والذكاء الاصطناعي — كل ما يقدمه Flowlu، ولكن مع مزيد من قابلية التوسع Nifty جداول زمنية للمشاريع، مستندات ومناقشات، تتبع الوقت الفرق البعيدة والمتعاملة مع العملاء مجاني لمستخدمين اثنين؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين) مثالي لرؤية المشاريع والتعاون مع العملاء من خلال المعالم الرئيسية Monday. com سير عمل مخصص وقوالب CRM ولوحات معلومات الشركات الصغيرة والمتوسطة متعددة الوظائف والوكالات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا CRM أصلي + سير عمل المشاريع، واجهة مستخدم أكثر حداثة من Flowlu Zoho CRM إدارة جهات الاتصال والأتمتة والتحليلات والدعم متعدد القنوات فرق المبيعات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومستخدمو Zoho خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا أداة CRM قوية مع تكاملات وأدوات مالية مشابهة لـ Flowlu Agiled العروض والفواتير، CRM وبوابة العملاء، تتبع الوقت المستقلون وأصحاب المشاريع الفردية خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا مزيج قوي من CRM + الفوترة للمستخدمين الفرديين — مشابه لأدوات Flowlu المالية Bitrix24 CRM + إدارة المهام وأدوات الاتصال ومركز الاتصال الفرق التي تحتاج إلى تعاون داخلي ومع العملاء خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) مساحة عمل شاملة مع CRM أقوى وتركيز أكبر على المبيعات Freshsales CRM مدمج، تقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتبع الصفقات فرق المبيعات ومقدمو الخدمات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا تحصل الفرق التي تعتمد بشكل كبير على CRM على ميزات على غرار Flowlu مع قدرات مبيعات أعمق Asana أتمتة المهام، عرض الجدول الزمني، إعداد التقارير فرق متنامية بعمليات منظمة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا مصمم لسير عمل المهام، مع تكاملات لتغطية احتياجات CRM على غرار Flowlu Wrike أتمتة سير العمل وأدوات التدقيق وإعداد التقارير المتقدمة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة مثالي لفرق التطوير التي تحتاج إلى تتبع شامل للمشكلات، وأقل من CRM، ولكن مع تدفق مشاريع قوي مثالي للفرق التي تحتاج إلى سير عمل معقد وتتبع ورؤية العملاء Trello لوحات Kanban، Power-Ups، واجهة مستخدم بسيطة الفرق المرئية والشركات الناشئة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا إدارة المهام سهلة الاستخدام مع إضافات CRM عبر Power-Ups Jira لوحات Agile، تخطيط السباقات السريعة، تتبع المشكلات فرق تطوير البرمجيات والمنتجات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا مثالي لفرق التطوير التي تحتاج إلى تتبع دقيق للمشكلات، وقليل من CRM ولكن تدفق مشاريع قوي

أفضل بدائل Flowlu للفرق المتنامية

تعتمد أنواع الأعمال المختلفة وهياكل الفرق على ميزات مختلفة. فيما يلي بدائل متخصصة تتوافق مع أولويات محددة:

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (أفضل منصة شاملة قابلة للتخصيص للمهام و CRM والمستندات والتعاون)

ابدأ مع ClickUp راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة المخاطر، واعمل مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp

ClickUp هي أداة إدارة عمل شاملة وقوية تساعد الفرق من جميع الأحجام على تنظيم عملها وإنجاز المهام بشكل أسرع.

تجمع هذه الأداة جميع احتياجات عملك في مساحة عمل سياقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ChatGPT وClaude وGemini للكتابة والتحرير والبرمجة مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك حقق جميع احتياجاتك في إنشاء المحتوى والتوثيق باستخدام ClickUp Docs . استخدم الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، ClickUp Brain أو نماذج الذكاء الاصطناعي مثلللكتابة والتحرير والبرمجة مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

أنشئ المهام، وقم بتعيينها لأعضاء الفريق، وحدد الأولويات والمواعيد النهائية والمزيد مع ClickUp Tasks . هنا يمكنك ببساطة أن تسأل ClickUp Brain أو تستخدم صوتك مع Talk to Text لإعداد سير عمل مفصل وكامل، دون استخدام يديك!

حدد أهدافًا لفرقك على المدى الطويل والمتوسط والقصير، وتابعها باستخدام ClickUp Goals

تحدث مع أعضاء الفريق للتواصل في الوقت الفعلي، وانضم إلى مكالمات الفيديو باستخدام Syncups، وأنشئ المهام واللوحات البيضاء والمزيد مباشرة من نافذة ClickUp Chat

تعاون، وقم بالعصف الذهني، وأنشئ مفاهيم فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Whiteboards

اعثر على جميع المعلومات الأساسية عن مشاريعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp. احصل على تقارير وملخصات مخصصة داخل لوحة المعلومات باستخدام بطاقات AI التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي

بالمقارنة مع نهج Flowlu الأكثر تقسيماً، يوفر لك ClickUp مساحة عمل متصلة حقاً. سواء كنت فريقاً صغيراً أو شركة تضم مئات الأشخاص، فهو سهل الاستخدام ومرن بما يكفي لتلبية احتياجاتك.

يمكنك تخطيط المشاريع باستخدام مخططات ClickUp Gantt، وتتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات ClickUp، والتبديل بين طرق العرض مثل القوائم أو اللوحات أو التقويمات.

مع توفير كل شيء بدءًا من تخطيط السباقات القصيرة إلى مشاركة المعرفة تحت سقف واحد، يتيح ClickUp للفرق التخطيط والتعاون والتنفيذ بشكل أسرع، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

أفضل ميزات ClickUp:

مرونة سير العمل: اعثر على المعلومات على الفور باستخدام البحث باللغة الطبيعية. يمكنك الوصول إلى اعثر على المعلومات على الفور باستخدام البحث باللغة الطبيعية. يمكنك الوصول إلى أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص مع حقول مخصصة غير محدودة وحالات خاصة بالفريق

مساعد إنتاجية AI: استخدم : استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى AI وملخصات المستندات وأتمتة المهام والأسئلة والأجوبة في مساحة العمل. حوّل المحادثات إلى مهام واحصل على اقتراحات ذكية أثناء العمل

📌 مكافأة: إذا كنت تريد التبديل من Flowlu بحثًا عن تعاون أفضل أو أتمتة أكثر ذكاءً أو مساحة عمل أكثر توحيدًا، فإن ClickUp Brain MAX يمكن أن يغير قواعد اللعبة. إنه تطبيق AI لسطح المكتب من ClickUp الذي يتكامل بعمق مع مساحة العمل بأكملها. إنه يفهم مهامك ووثائقك واجتماعاتك وأدواتك، بحيث يمكنك البحث في مساحة العمل المتصلة والويب أو استخدام صوتك لطرح الأسئلة وأتمتة الإجراءات وإنجاز العمل بشكل أسرع. سواء كنت تخطط لسباقات سريعة أو تلخص المستندات أو تحول الدردشات إلى مهام، يضيف Brain Max طبقة ذكية إلى سير عملك، مما يساعدك على تجنب التبديل بين السياقات والحفاظ على تركيزك. أنجز عملك بسلاسة مع ClickUp

CRM شامل: قم بإدارة دورات حياة العملاء من خلال قنوات قابلة للتخصيص واتصالات مركزية في قم بإدارة دورات حياة العملاء من خلال قنوات قابلة للتخصيص واتصالات مركزية في حل CRM من ClickUp . تتبع الصفقات وأتمتة المتابعة وتصور بيانات المبيعات

💡 نصيحة احترافية: لتبسيط تتبع العملاء وإدارة قنوات المبيعات دون إنشاء نظام من الصفر، ابدأ باستخدام قالب ClickUp CRM الجاهز للاستخدام. إنه مصمم لمساعدتك في تنظيم العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال والمتابعات في مكان واحد. بفضل العروض المعدة مسبقًا والحالات وخيارات الأتمتة، يمكنك البدء على الفور والتركيز أكثر على إبرام الصفقات بدلاً من إعداد الأدوات. احصل على قالب مجاني تتبع معلومات عملائك القيمة باستخدام قالب ClickUp CRM

مركز التعاون: اربط فريقك من خلال الدردشة المدمجة والتعليقات المترابطة والتحرير في الوقت الفعلي . أنشئ مساحات مخصصة مع الحفاظ على السياق عبر المشاريع

قدرات الأتمتة: احصل على تحديثات بنقرة واحدة من مدير المشاريع AI. وفر الوقت مع أكثر من 50 وصفة أتمتة معدة مسبقًا لكل شيء بدءًا من إنشاء المهام وحتى الإشعارات

إدارة الوقت: خطط ليومك بدقة باستخدام خطط ليومك بدقة باستخدام حجز الوقت وتقدير المهام والجدولة الذكية. حافظ على تركيزك باستخدام التذكيرات والتقويمات وتتبع الوقت المدمج

التكامل مع أدوات CRM والفوترة: اتصل بأدوات شائعة مثل Salesforce و QuickBooks و : اتصل بأدوات شائعة مثل HubSpot Xero لتبسيط إدارة العملاء وأتمتة الفوترة ومركزية سير العمل

قيود ClickUp:

قد تتطلب الواجهة الغنية بالميزات بعض الوقت للتعود عليها من قبل المستخدمين الجدد

يحتوي التطبيق المحمول على ميزات أقل من الإصدار المكتبي

أسعار ClickUp:

تقييمات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

لقد غير ClickUp طريقة إدارة مشاريعنا. لقد خفضنا تكاليف التكنولوجيا إلى النصف ووفرنا آلاف الدولارات سنويًا مع تحسين الرؤية بين الأقسام. تتيح خيارات التخصيص لكل فريق العمل بالطريقة التي يفضلها مع الحفاظ على التوافق التنظيمي.

لقد غير ClickUp طريقة إدارة مشاريعنا. لقد خفضنا تكاليف التكنولوجيا إلى النصف ووفرنا آلاف الدولارات سنويًا مع تحسين الرؤية بين الأقسام. تتيح خيارات التخصيص لكل فريق العمل بالطريقة التي يفضلها مع الحفاظ على التوافق التنظيمي.

2. Nifty (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على العملاء مع معالم بارزة)

عبر Nifty

تم تصميم Nifty للفرق التي تريد هيكلية دون تعقيد. على عكس واجهة Flowlu الشاملة ولكن المربكة أحيانًا، يحافظ Nifty على التركيز، حيث يجمع بين خرائط طريق المشاريع والمهام والتواصل بين أعضاء الفريق في مساحة عمل يسهل التنقل فيها منذ اليوم الأول.

ما يميز Nifty هو نهجها الذي يركز على الإنجازات في تخطيط المشاريع. يمكنك إنشاء أهداف عالية المستوى وتقسيمها إلى مهام وتصور كل شيء في جدول زمني باستخدام مخططات Gantt التفاعلية.

وهو مفيد بشكل خاص للوكالات أو الفرق التي تتعامل مع العملاء. توفر ميزة بوابة العملاء للأطراف المعنية الخارجية رؤية واضحة للتقدم المحرز، دون الحاجة إلى إدارة الأذونات أو التنقل في مساحة العمل بأكملها.

إذا كان فريقك يقدر التخطيط المرئي والتعاون البسيط وواجهة المستخدم النظيفة التي لا تزال تدعم سير العمل المتقدم، فإن Nifty تحقق توازنًا رائعًا بين سهولة الاستخدام والقوة.

أفضل الميزات الرائعة:

خرائط طريق مرئية: حوّل تخطيط المشاريع باستخدام مخططات جانت التفاعلية التي تصور الجداول الزمنية والتبعيات

دردشة مدمجة: تخلص من الحاجة إلى التبديل بين المنصات بفضل المناقشات السياقية المرتبطة مباشرة بالمشاريع

التعاون في المستندات: أنشئ أنشئ قاعدة معرفية شاملة مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدارات

تتبع الوقت: سجل الساعات القابلة للفوترة باستخدام مؤقتات مدمجة ترتبط مباشرة بالمهام والمشاريع

سير العمل الآلي: قم بتبسيط العمليات باستخدام أتمتة قائمة على القواعد تطلق الإجراءات عند تغيير حالة المهام

إدارة العملاء: قم بمركزية قم بمركزية اتصالات العملاء من خلال بوابات مخصصة تعرض تقدم المشروع والنتائج المتوقعة

تخصيص الموارد: حسّن قدرة الفريق من خلال عرض أعباء العمل التي توضح التوافر عبر المشاريع والأطر الزمنية

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتخطيط قدرات الفريق والمشروع

قيود Nifty:

وظائف CRM محدودة مقارنة بـ Flowlu

أدوات إدارة مالية أقل للفوترة والميزانية

أسعار رائعة:

مجاني: ميزات أساسية للمشاريع الصغيرة

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا

المحترف: 79 دولارًا شهريًا

الأعمال: 124 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تصنيفات Nifty:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nifty؟

تقول مراجعة G2:

لقد غيرت Nifty طريقة تخطيط مشاريعنا بفضل خرائط الطريق البديهية. توفر طريقة عرض الجدول الزمني المرئي للمساهمين رؤية واضحة وفورية لحالة المشروع دون الحاجة إلى تفسيرات مفصلة.

لقد غيرت Nifty طريقة تخطيط مشاريعنا بفضل خرائط الطريق البديهية. توفر طريقة عرض الجدول الزمني المرئي للمساهمين رؤية واضحة وفورية لحالة المشروع دون الحاجة إلى تفسيرات مفصلة.

3. Monday. com (الأفضل للأعمال المرئية وسير عمل تتبع المشاريع)

Monday.com هي منصة إدارة عمل مرئية للغاية مصممة لمساعدة الفرق على إنشاء سير عمل يتناسب مع طريقة عملهم.

بينما يقدم Flowlu هيكلًا ثابتًا مع أدوات مدمجة مثل CRM والفواتير، يتبع Monday نهجًا أكثر مرونة، مما يتيح لك تخصيص كل شيء بدءًا من لوحات المشاريع إلى لوحات المعلومات.

ما يميز Monday هو كيفية دمج كتل البناء بالسحب والإفلات مع أتمتة قوية بدون كود وطرق عرض ديناميكية (مثل الجدول الزمني و Kanban والتقويم وحجم العمل).

تحظى هذه الأداة بشعبية خاصة بين فرق التسويق والمنتجات والعمليات التي ترغب في إدارة أنواع مختلفة من الأعمال — مثل المشاريع والحملات وتقويمات المحتوى — بما يتناسب مع سير العمل لديها.

أفضل الميزات يوم الاثنين:

لوحات معلومات مرئية: حوّل رؤية المشروع من خلال حوّل رؤية المشروع من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي تعرض مقاييس التقدم وتخصيص الموارد وحالة الجدول الزمني في عرض شامل واحد

مكتبة القوالب: تسريع إعداد المشاريع باستخدام أكثر من 200 قالب جاهز لكل وظيفة تجارية بدءًا من الحملات التسويقية وحتى إطلاق المنتجات

الأتمتة: تخلص من المهام المتكررة باستخدام سير عمل قابل للتخصيص قائم على القواعد والذي يطلق الإجراءات عند تغيير الحالات أو اقتراب المواعيد النهائية أو تحديث المهام

تخصيص سير العمل: صمم مساحة العمل الخاصة بك باستخدام هياكل لوحات مرنة تتكيف مع العمليات والمنهجيات الفريدة لفريقك

التعاون الجماعي: قم بمركزية الاتصالات من خلال التعليقات السياقية و@mentions ومشاركة الملفات مباشرةً ضمن المهام والمشاريع

أدوات إعداد التقارير: احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تقارير قابلة للتخصيص تعرض اتجاهات الإنتاجية والعقبات وأداء الفريق

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: قم بإدارة العمل أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال متكامل الميزات يحافظ على جميع وظائف تجربة سطح المكتب

قيود يوم الاثنين:

إدارة مالية أقل قوة من Flowlu

قد يصبح مزدحمًا بصريًا مع وجود العديد من المشاريع المعقدة

أسعار Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات Monday.com

G2: 4. 7/5. 0 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (‎5,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Monday.com؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

لقد سمح لنا ذلك بأتمتة المهام المملة، من موازنة عبء العمل وتتبع الوقت وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم إلى أتمتة عملية التعيين/إنهاء الخدمة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في Monday.com هو كيفية تقسيم بعض الميزات بين الخطط المختلفة.

لقد سمح لنا ذلك بأتمتة المهام المملة، من موازنة عبء العمل وتتبع الوقت وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم إلى أتمتة عملية التعيين/إنهاء الخدمة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في Monday.com هو كيفية تقسيم بعض الميزات بين الخطط المختلفة.

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4. Zoho CRM (أداة CRM شاملة مع أتمتة وتحليلات واتصالات متعددة القنوات)

عبر Zoho

إذا كان CRM هو السبب الرئيسي لاستخدامك Flowlu، فإن Zoho CRM هو خيار الترقية الأمثل. فهو مصمم خصيصًا لمساعدة فرق المبيعات على إبرام الصفقات بشكل أسرع، مع تتبع أفضل للعملاء المحتملين وأتمتة أعمق ورؤى أكثر ذكاءً.

لا يحاول Zoho CRM أن يكون مساحة عمل شاملة. بل يركز على القيام بشيء واحد بشكل جيد: إدارة علاقات العملاء في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل. من تخصيص العملاء المحتملين وإعداد المتابعات إلى أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء التقارير، كل شيء مصمم لتقليل العمل اليدوي وتحسين الرؤية.

ما يميز Zoho CRM أيضًا هو مرونته. يمكنك البدء بالأساسيات فقط أو إنشاء إعداد مخصص بالكامل باستخدام سير العمل وقواعد التقييم والتكامل مع مجموعة Zoho الأوسع (مثل Zoho Books أو Desk أو Campaigns).

أفضل ميزات Zoho CRM:

تقييم العملاء المحتملين: حدد أولويات المبيعات باستخدام نظام تقييم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يصنف العملاء المحتملين حسب تفاعلهم وسلوكهم

حملات البريد الإلكتروني: صمم ونشر تسلسلات مستهدفة مباشرة من CRM

توقعات المبيعات: قم بإنشاء توقعات دقيقة باستخدام قم بإنشاء توقعات دقيقة باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات التاريخية وخطوط الإنتاج وسرعة إبرام الصفقات

إدارة جهات الاتصال: قم بمركزية معلومات العملاء من خلال ملفات تعريف شاملة تتتبع جميع التفاعلات

مسار الصفقات: تصور فرص المبيعات من خلال مراحل قابلة للتخصيص تعكس عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك

أتمتة سير العمل: تخلص من المهام المتكررة باستخدام مشغلات قائمة على القواعد تنفذ الإجراءات عند استيفاء شروط محددة

الوصول عبر الهاتف المحمول: قم بإدارة علاقات العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال متكامل الميزات

قيود Zoho CRM:

قدرات محدودة في إدارة المشاريع مقارنة بـ Flowlu

ميزات تعاون أقل قوة في المستندات

أسعار Zoho CRM:

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المحترف: 23 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Ultimate: 52 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات Zoho CRM:

G2: 4. 1/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho CRM؟

تقول مراجعة Capterra:

يعد Zoho CRM نظامًا جيدًا لإدارة علاقات العملاء، ولكن عندما تريد حقًا تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات، فإنك تحتاج إلى مطورين للتأكد من أنك يمكنك الوصول إلى ما تريده في العمليات المؤتمتة.

يعد Zoho CRM نظامًا جيدًا لإدارة علاقات العملاء، ولكن عندما تريد حقًا تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات، فإنك تحتاج إلى مطورين للتأكد من أنك يمكنك الوصول إلى ما تريده في العمليات المؤتمتة.

5. Agiled (الأفضل لرواد الأعمال الفرديين الذين يحتاجون إلى إصدار الفواتير وتقديم العروض وبوابة للعملاء)

عبر Agiled

Agiled هي منصة لإدارة الأعمال مصممة للشركات التي تعتمد على الخدمات وترغب في الاحتفاظ بكل شيء، من CRM والمشاريع إلى الفواتير والعقود، تحت سقف واحد.

إذا كنت تستخدم Flowlu لمجموعة ميزاته الواسعة ولكنك تريد شيئًا أكثر سهولة في الاستخدام وتركيزًا على العملاء، فإن Agiled يستحق أن تأخذه في الاعتبار.

تتميز Agiled حقًا في كيفية ربط عملياتك الداخلية بالأدوات التي تتعامل مع العملاء. يمكنك إدارة العملاء المحتملين والعملاء من خلال CRM المدمج، وإرسال العروض والعقود التي تحمل علامتك التجارية، وتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة، والحصول على المدفوعات من خلال الفواتير المدمجة.

⚡️ أرشيف القوالب: قوالب فواتير تجارية مجانية لتبسيط عملية الفوترة

وهو مفيد بشكل خاص للمستقلين والوكالات والاستشاريين الذين يتعاملون مع العديد من العملاء ويحتاجون إلى نظام يتولى إدارة المشاريع والأعمال الإدارية. وتعد ميزة بوابة العملاء ميزة إضافية، حيث تتيح للعملاء الوصول إلى الجداول الزمنية والفواتير والملفات في مكان واحد.

أفضل ميزات Agiled:

بوابات العملاء: أنشئ مساحات تحمل علامتك التجارية حيث يمكن للعملاء عرض التقدم المحرز والموافقة على المخرجات والوصول إلى المستندات

أدوات الموارد البشرية: إدارة القوى العاملة من خلال ملفات تعريف الموظفين إدارة القوى العاملة من خلال ملفات تعريف الموظفين وتتبع الحضور ومقاييس الأداء

الميزات المالية: دمج الفواتير وتتبع النفقات ومعالجة المدفوعات في نظام واحد

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ عروض تحليلات مرئية تعرض المقاييس الرئيسية وحالة المشروع في لمحة

التعاون في المستندات: شارك الملفات وحررها وقم بإدارتها مع التحكم في الإصدارات والوصول القائم على الأذونات

تتبع الوقت: راقب الساعات القابلة للفوترة باستخدام مؤقتات تلقائية تتكامل مباشرة مع الفواتير

سير العمل الآلي: أنشئ عمليات قائمة على القواعد تطلق إجراءات عند استيفاء شروط محددة

قيود Agiled:

تخصيص محدود في طرق عرض إدارة المشاريع

تكامل أقل مع تطبيقات الطرف الثالث

أسعار مرنة:

مجاني: ميزات أساسية للفرق الصغيرة

المحترف: 25 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 49 دولارًا شهريًا

الأعمال: 83 دولارًا شهريًا

تصنيفات Agiled:

G2: 4. 7/5 (380+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (330+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Agiled؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد غيرت Agiled طريقة إدارتنا للعملاء وأعضاء الفريق. عززت بوابات العملاء ذات العلامات التجارية صورتنا المهنية، بينما ساهمت أدوات الموارد البشرية في تبسيط عملياتنا الداخلية بشكل كبير.

لقد غيرت Agiled طريقة إدارتنا للعملاء وأعضاء الفريق. عززت بوابات العملاء ذات العلامات التجارية صورتنا المهنية، بينما ساهمت أدوات الموارد البشرية في تبسيط عملياتنا الداخلية بشكل كبير.

6. Bitrix24 (أفضل مساحة عمل للتعاون الجماعي والتواصل مع العملاء)

عبر Bitrix

Bitrix24 هي منصة شاملة لإدارة الأعمال تغطي كل شيء بدءًا من إدارة المهام و CRM إلى الاتصالات الداخلية والموارد البشرية وحتى إنشاء مواقع الويب.

إذا كان نهج Flowlu الشامل يجذبك ولكنك تبحث عن تعاون أعمق وميزات على مستوى الشركة، فإن Bitrix24 يقدم مجموعة أدوات أوسع.

تتمثل إحدى نقاط القوة البارزة في Bitrix24 في مجموعة أدوات الاتصال المدمجة، بما في ذلك الدردشة الجماعية ومكالمات الفيديو وموجز أخبار الشركة وواجهة اجتماعية على غرار الإنترانت. وهذا يجعلها تبدو وكأنها مكتب افتراضي أكثر من مجرد أداة للمشاريع.

يمكنك أيضًا الوصول إلى CRM كامل الميزات وأدوات الأتمتة وإدارة المستندات ضمن نفس المنصة.

وهو مفيد بشكل خاص للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى هيكلية وتعاون وشفافية داخلية بين الأقسام.

أفضل ميزات Bitrix24:

دردشة الفريق: قم بتبسيط الاتصال من خلال المراسلة المتكاملة التي تجمع بين الرسائل النصية قم بتبسيط الاتصال من خلال المراسلة المتكاملة التي تجمع بين الرسائل النصية والمؤتمرات الصوتية والمرئية في مساحة عمل موحدة واحدة

CRM: تصور كامل مسار المبيعات من خلال تتبع شامل للصفقات وإدارة جهات الاتصال والمتابعة التلقائية الذكية

إدارة المستندات: قم بمركزية المعرفة من خلال التخزين الآمن الذي يتميز بالتحكم في الإصدارات والوصول القائم على الأذونات وأدوات التعاون في الوقت الفعلي

أتمتة سير العمل: تخلص من المهام المتكررة باستخدام مشغلات قابلة للتخصيص تنفذ الإجراءات عند استيفاء شروط محددة

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: قم بإدارة المشاريع أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال متكامل الميزات يحافظ على وظائف سطح المكتب

تتبع الوقت: راقب ساعات العمل القابلة للفوترة باستخدام مؤقتات مدمجة تتصل مباشرة بالمشاريع والتقارير

الحقول المخصصة: صمم مساحة العمل الخاصة بك باستخدام نقاط بيانات غير محدودة تلتقط بالضبط ما يهم فريقك

قيود Bitrix24:

قد تؤدي وفرة الميزات إلى زيادة صعوبة التعلم

قد تبدو الواجهة مزدحمة مع تمكين جميع الميزات

أسعار Bitrix24:

مجاني: ميزات أساسية لما يصل إلى 12 مستخدمًا

الأساسي: 49 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (50 مستخدمًا)

احترافي: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر (100 مستخدم)

تقييمات Bitrix24:

G2: 4. 2/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

تقول مراجعة G2:

لقد غيرت Bitrix24 طريقة تواصلنا. بفضل توفر الدردشة والمكالمات المرئية ومشاركة المستندات في مكان واحد، لم نعد بحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تشتيت عملنا خلال اليوم.

لقد غيرت Bitrix24 طريقة تواصلنا. بفضل توفر الدردشة والمكالمات المرئية ومشاركة المستندات في مكان واحد، لم نعد بحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تشتيت عملنا خلال اليوم.

7. Freshsales (أفضل منصة CRM تركز على المبيعات مع تقييم العملاء المحتملين ورؤى الذكاء الاصطناعي)

عبر Freshworks

Freshsales هو نظام CRM مصمم لفرق المبيعات التي ترغب في العمل بسرعة أكبر، والحفاظ على التنظيم، وإبرام المزيد من الصفقات — مع تقليل الأعمال اليدوية. إذا كنت تستخدم Flowlu بشكل أساسي لميزات CRM، ولكنك بحاجة إلى شيء أكثر تركيزًا وحديثًا وجاهزًا للأتمتة، فإن Freshsales هو بديل رائع.

ما يميز Freshsales هو تقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل الذكي، وأدوات الهاتف والبريد الإلكتروني المدمجة. يمكنك تتبع العملاء المحتملين وإدارة خط أنابيب المبيعات بصريًا وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وحتى الحصول على رؤى حول الأوقات التي من المرجح أن يتفاعل فيها العملاء المحتملون.

وهو مفيد بشكل خاص لفرق المبيعات المتنامية التي تحتاج إلى رؤية أفضل وأتمتة أكثر سلاسة ونظام يعمل دون الحاجة إلى إعدادات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل بشكل جيد مع باقي منتجات Freshworks، لذا يمكن توسيعه بسهولة مع نمو احتياجاتك.

إذا كان CRM من Flowlu يبدو أساسيًا جدًا أو يمتد عبر حالات استخدام كثيرة جدًا، فإن Freshsales يقدم تجربة أكثر تركيزًا وتركز على المبيعات تساعد فريقك على البقاء يقظًا وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل ميزات Freshsales:

مساعد الذكاء الاصطناعي: حوّل قرارات المبيعات باستخدام Freddy AI الذي يحلل التفاعلات ويحدد إشارات الشراء ويوصي بالخطوات التالية

تقييم العملاء المحتملين: حدد أولويات المبيعات باستخدام نظام تقييم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يصنف العملاء المحتملين حسب تفاعلهم وسلوكهم

تصور خط الأنابيب: شاهد شاهد خط أنابيب المبيعات بوضوح من خلال عروض قابلة للتخصيص تعرض مراحل الصفقات والقيم والاحتمالات

أتمتة البريد الإلكتروني: صمم ونشر تسلسلات بريد إلكتروني موجهة يتم تشغيلها بناءً على إجراءات العملاء وتفاعلهم

ذكاء المحادثة: سجل وحلل مكالمات المبيعات باستخدام النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي الذي يحدد الموضوعات الرئيسية والمشاعر

CRM للجوال: يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات المبيعات الكاملة أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال متكامل الميزات

إدارة المناطق: نظم مناطق المبيعات من خلال تخصيصات جغرافية تعمل على تحسين التغطية وتوزيع الحسابات

قيود Freshsales

تعد ميزات الذكاء الاصطناعي قوية، ولكن دقتها تعتمد على جودة وكمية البيانات المتاحة

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة، مثل التقارير المخصصة والتكاملات المعقدة، منحنى تعلم أكثر حدة

أسعار Freshsales

النمو : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Freshsales:

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 6=5/5 (600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Freshsales؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد حسّنت إدارة خطوط الإنتاج وإدارة جهات الاتصال في المنصة طريقة إدارتنا لعلاقاتنا مع العملاء. وأكثر ما يعجبني في Freshsales هو أنه يوفر لي الأدوات التي أحتاجها دون إرباكي بالكثير من الميزات. على سبيل المثال، كان هناك نظام CRM آخر فكرت في استخدامه يحتوي على أكثر من 45 تطبيقًا، ولكن لم يكن هناك أي احتمال أن أستخدمها جميعًا. في بعض النواحي، شعرت أن محاولة تعلمها ستشغلني عن عملي، لذلك اخترت Freshsales لأنه يوفر لي كل ما أحتاج.

لقد حسّنت إدارة خطوط الإنتاج وإدارة جهات الاتصال في المنصة طريقة إدارتنا لعلاقاتنا مع العملاء. وأكثر ما يعجبني في Freshsales هو أنه يوفر لي الأدوات التي أحتاجها دون إرباكي بالكثير من الميزات. على سبيل المثال، كان هناك نظام CRM آخر فكرت في استخدامه يحتوي على أكثر من 45 تطبيقًا، ولكن لم يكن هناك أي احتمال أن أستخدمها جميعًا. في بعض النواحي، شعرت أن محاولة تعلمها ستشغلني عن عملي، لذلك اخترت Freshsales لأنه يوفر لي كل ما أحتاج.

8. Asana (مناسب لإدارة المهام والمشاريع المنظمة باستخدام الأتمتة)

عبر Asana

Asana هي منصة لإدارة المهام والمشاريع مصممة للفرق التي تقدر الهيكلية والشفافية والتعاون السلس.

بينما يحاول Flowlu القيام بكل شيء في مكان واحد — CRM والفواتير وقاعدة المعرفة — تركز Asana على هدفها بوضوح: مساعدة الفرق على إدارة العمل بوضوح وكفاءة.

ما يميز Asana هو واجهته البسيطة والمرئية التي تتيح لك تنظيم المهام في قوائم أو لوحات Kanban أو تقاويم أو جداول زمنية (مخططات Gantt). من السهل إنشاء سير العمل وتعيين المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم.

تدعم Asana أيضًا أتمتة المهام المتكررة وسير عمل الموافقة ومراحل المشروع، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لفرق التسويق والمنتجات والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى الشفافية والمساءلة دون الحاجة إلى ميزات زائدة.

أفضل ميزات Asana:

تبعيات المهام: تصور علاقات المشروع من خلال تخطيط تبعيات بديهي يوضح روابط المهام وتأثيراتها

النماذج: قم بتبسيط الطلبات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص تنشئ مهام منظمة تلقائيًا

عرض حجم العمل: حسّن الموارد باستخدام حسّن الموارد باستخدام أدوات تخطيط السعة التي تعرض النطاق الترددي للفريق عبر المشاريع

تقارير متقدمة: احصل على رؤى شاملة من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص تتتبع تقدم المشروع وأداء الفريق

قواعد الأتمتة: تخلص من العمل اليدوي باستخدام مشغلات قابلة للتخصيص تنفذ الإجراءات عند استيفاء شروط محددة

تتبع الوقت: راقب ساعات العمل في المشروع باستخدام مؤقتات مدمجة تتصل مباشرة بالمهام والفواتير

الحقول المخصصة: التقط المعلومات التي تحتاجها بالضبط باستخدام نقاط بيانات مرنة تتكيف مع سير العمل الفريد الخاص بك

قيود Asana:

لا توجد وظائف CRM مدمجة

أدوات إدارة مالية محدودة

أسعار Asana:

الأساسي: مجاني لما يصل إلى 15 مستخدمًا

الاشتراك المميز: 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Asana:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Asana؟

يقول أحد مستخدمي G2:

توفر Asana التوازن المثالي بين البساطة والوظائف. من السهل للغاية إضافة مستخدمين جدد، لكنها قوية بما يكفي لإدارة المشاريع المعقدة والمتعددة الوظائف. الجدول الزمني (عرض Gantt) رائع للتخطيط، وتتيح الحقول المخصصة تتبع كل شيء بدءًا من التبعيات وحتى مستويات الأولوية

توفر Asana التوازن المثالي بين البساطة والوظائف. من السهل للغاية إضافة مستخدمين جدد، لكنها قوية بما يكفي لإدارة المشاريع المعقدة والمتعددة الوظائف. الجدول الزمني (عرض Gantt) رائع للتخطيط، وتتيح الحقول المخصصة تتبع كل شيء بدءًا من التبعيات وحتى مستويات الأولوية

9. Wrike (مناسب لإدارة أعمال المؤسسات وسير العمل المعقد للفرق)

عبر Wrike

تم تصميم Wrike خصيصًا للفرق التي تدير مشاريع معقدة عبر عدة أقسام أو عملاء. مقارنة بمجموعة ميزات Flowlu الأوسع نطاقًا، يتعمق Wrike في إدارة العمل، ويوفر الهيكل والتحكم والوضوح التي غالبًا ما تحتاجها الفرق الكبيرة.

ما يميز Wrike هو قدرته على التعامل مع سير العمل التفصيلي على نطاق واسع. يمكنك تخطيط مشاريع كاملة باستخدام مخططات Gantt، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام قواعد مخصصة، واستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع التقدم المحرز عبر الفرق.

تعد نماذج الطلبات وعروض حجم العمل والوصول القائم على الأدوار مفيدة بشكل خاص لفرق العمليات أو التسويق أو مكتب إدارة المشاريع التي تعتمد على عمليات موحدة وتخطيط الموارد.

أفضل ميزات Wrike:

إدارة الموارد: تصور أحمال العمل عبر الأقسام باستخدام أدوات تخطيط السعة التي تمنع الاختناقات

سير العمل المخصص: أنشئ عمليات مخصصة باستخدام محرر Wrike المرئي الذي يصمم مسارات تقدم قائمة على الحالة

أمان المؤسسات: قم بتأمين المعلومات الحساسة باستخدام ميزات متقدمة بما في ذلك المصادقة الثنائية والتحكم في الوصول بناءً على الدور

الرؤية عبر الفرق: احصل على رؤية شاملة للمشاريع من خلال لوحات معلومات شاملة تسلط الضوء على التبعيات

أتمتة الموافقة: قم بتبسيط دورات المراجعة من خلال التوجيه التلقائي الذي يُعلم أصحاب المصلحة عند الحاجة إلى إدخال بيانات

تتبع الوقت: راقب ساعات العمل في المشروع باستخدام مؤقتات مدمجة تتصل مباشرة بالمهام والفواتير

تدقيق المستندات: راجع الأصول الإبداعية واعتمدها باستخدام راجع الأصول الإبداعية واعتمدها باستخدام أدوات التعليق التوضيحي التي توفر ملاحظات سياقية

قيود Wrike:

عملية التسجيل المعقدة للمستخدمين الجدد

قدرات CRM محدودة مقارنة بـ Flowlu

أسعار Wrike:

مجاني: ميزات أساسية للفرق الصغيرة

الفريق: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات Wrike:

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 34/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Wrike؟

إليك تقييم G2 لـ Wrike:

Wrike يبسط إدارة المشاريع ويجعل تتبع التقدم سهلاً. ومن المزايا الرئيسية القدرة على تخصيص المهام لمستخدمين محددين ومراقبة حالتهم من خلال منصة واحدة.

Wrike يبسط إدارة المشاريع ويجعل تتبع التقدم سهلاً. ومن المزايا الرئيسية القدرة على تخصيص المهام لمستخدمين محددين ومراقبة حالتهم من خلال منصة واحدة.

10. Trello (مناسب للبساطة ولوحات Kanban)

عبر Trello

Trello هي أداة مرئية لإدارة المشاريع مصممة لتكون بسيطة. إذا كنت تجد Flowlu مليئة بالميزات أو معقدة بالنسبة لاحتياجاتك، فإن Trello توفر طريقة أسهل بكثير لتنظيم العمل، خاصةً للفرق الصغيرة والشركات الناشئة والمشاريع الشخصية.

يستخدم Trello في جوهره لوحات على غرار Kanban حيث يتم تمثيل المهام على شكل بطاقات تتحرك عبر قوائم قابلة للتخصيص. وهو مثالي لإدارة المهام المطلوب إنجازها وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على التنسيق دون الحاجة إلى تكاليف إضافية لنظام أعمال كامل.

للفرق التي تسعى إلى تبسيط إعداداتها والتركيز على الوضوح وسهولة الاستخدام، يُعد Trello بديلاً رائعًا لـ Flowlu، خاصةً عندما تكون إدارة المشاريع هي أولويتك الرئيسية.

أفضل ميزات Trello:

التحسينات: قم بتوسيع الوظائف من خلال أكثر من 200 تكامل تربط الأدوات الحالية وتضيف عروض التقويم وتتبع الوقت وإعداد التقارير

Automation Butler: قم بتبسيط المهام المتكررة باستخدام مشغلات قائمة على القواعد تعمل تلقائيًا على نقل البطاقات وتعيين الأعضاء وإرسال الإشعارات

قوائم المراجعة: قسّم المهام المعقدة إلى مكونات يمكن إدارتها باستخدام قوائم مراجعة متداخلة تتتبع التقدم قسّم المهام المعقدة إلى مكونات يمكن إدارتها باستخدام قوائم مراجعة متداخلة تتتبع التقدم وتحديد العقبات

التسميات والفلاتر: نظم بشكل مرئي باستخدام تسميات مرمزة بالألوان تعبر عن الأولوية أو الحالة أو الفئة لمسح المعلومات بسرعة

قوالب البطاقات: أنشئ عمليات موحدة باستخدام هياكل بطاقات قابلة لإعادة الاستخدام تحافظ على الاتساق بين المشاريع والفرق

طرق عرض اللوحة: قم بالتبديل بين طرق عرض Kanban والجدول الزمني والجدول والتقويم لتصور العمل بالشكل الأكثر ملاءمة

مرفقات متقدمة: شارك الملفات مباشرة من Google Drive وDropbox وOneDrive مع إمكانية المعاينة التلقائية

قيود Trello:

قدرات محدودة في إعداد التقارير

لا توجد ميزات CRM أو فوترة مدمجة

أسعار Trello:

مجاني: ميزات أساسية مع عدد غير محدود من البطاقات

قياسي: 5 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

الاشتراك المميز: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

تقييمات Trello:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (20,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Trello؟

إليك رأي أحد مستخدمي Capterra:

تسهل وظيفة السحب والإفلات واللوحات المرئية في Trello تنظيم المهام ومراقبة التقدم. على الرغم من أن Trello ممتاز لإدارة المشاريع الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات أخرى، مثل مخططات جانت أو تتبع الوقت.

تسهل وظيفة السحب والإفلات واللوحات المرئية في Trello تنظيم المهام ومراقبة التقدم. على الرغم من أن Trello ممتاز لإدارة المشاريع الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات أخرى، مثل مخططات جانت أو تتبع الوقت.

11. Jira (الأفضل لفرق التطوير والتكامل)

عبر Jira

Jira هي منصة لإدارة العمل مصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات والهندسة. بينما يقدم Flowlu مزيجًا من أدوات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والمالية للاستخدام العام في الأعمال، يركز Jira بشكل كبير على تتبع المشاريع بمرونة وإدارة المشكلات وسير عمل التطوير.

صُمم Jira لدعم أطر عمل Scrum وKanban والأطر الهجينة، وهو يسهل إنشاء السباقات السريعة وإدارتها وتتبع الأخطاء ومراقبة الإصدارات من خلال تقارير مفصلة.

تجعله سير العمل المخصص وقواعد الأتمتة والتكامل الأصلي مع أدوات مثل Bitbucket وConfluence مثاليًا للفرق الفنية التي تحتاج إلى الدقة والتتبع والتحكم.

بالنسبة للفرق التي تدير مشاريع برمجيات أو دورات حياة تطوير منتجات معقدة، يعد Jira بديلاً مصممًا خصيصًا لـ Flowlu، حيث يوفر مزيدًا من التعمق في التخطيط والتنفيذ والتسليم المتكرر.

أفضل ميزات Jira:

أدوات Agile: حوّل تخطيط التطوير باستخدام حوّل تخطيط التطوير باستخدام لوحات Scrum و Kanban القابلة للتخصيص والتي تعرض تقدم العمل بشكل مرئي

تتبع المشكلات: قم بإدارة تطوير البرامج من خلال قم بإدارة تطوير البرامج من خلال تتبع شامل للأخطاء والميزات ، مما يضمن رؤية واضحة تمامًا لحالة التطوير

إعداد التقارير: قم بإنشاء رؤى تفصيلية باستخدام مخططات الإنجاز وتقارير السرعة ومخططات التدفق التراكمية التي تحدد الاختناقات

تخطيط خارطة الطريق: تصور الجداول الزمنية لتطوير المنتجات باستخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي التي تتوافق مع أولويات الفريق

قواعد الأتمتة: تخلص من المهام المتكررة باستخدام مشغلات قابلة للتخصيص تنفذ الإجراءات عند استيفاء شروط محددة

تكامل DevOps: اربط بين التطوير والعمليات من خلال رؤية اربط بين التطوير والعمليات من خلال رؤية خط أنابيب CI/CD المدمجة وتتبع النشر

بحث متقدم: اعثر على أي مشكلة على الفور باستخدام JQL (لغة استعلام Jira) التي تنشئ عوامل تصفية مخصصة قوية وعروض محفوظة

قيود Jira:

منحنى تعلم أكثر حدة للفرق غير التقنية

قدرات محدودة في إدارة علاقات العملاء والإدارة المالية

أسعار Jira:

مجاني: حتى 10 مستخدمين

قياسي: 7.75 دولار/مستخدم/شهر

الاشتراك المميز: 15.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات Jira:

G2: 4. 3/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Jira؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

إنشاء مشروع أمر بسيط للغاية. يعجبني أن Jira يدعم العديد من عمليات التكامل والتطبيقات الخارجية... لكن العثور على الأشياء أمر صعب. على سبيل المثال، يستغرق العثور على كيفية إضافة قيمة أخرى إلى القائمة المنسدلة لحقل مخصص وقتًا أطول مما ينبغي.

إنشاء مشروع أمر بسيط للغاية. يعجبني أن Jira يدعم العديد من عمليات التكامل والتطبيقات الخارجية... لكن العثور على الأشياء أمر صعب. على سبيل المثال، يستغرق العثور على كيفية إضافة قيمة أخرى إلى القائمة المنسدلة لحقل مخصص وقتًا أطول مما ينبغي.

📚 اقرأ المزيد: هل تجد Jira مقيدة للغاية لمشاريعك؟ تحقق من بدائل Jira هذه!

تقدم إلى الأمام باستخدام الأداة المناسبة لسير عملك

يعتمد اختيار المنصة المناسبة على مدى ملاءمتها لهيكل فريقك وعملياته. الحل الأفضل هو الذي يتوافق مع احتياجاتك المحددة بدلاً من تقديم أكبر عدد من الميزات.

فكر في كيفية دعم البرنامج لأنشطتك الأساسية. تستفيد الفرق التي تركز على المشاريع من الأدوات التي تتميز بإدارة مهام قوية، بينما تحتاج مؤسسات خدمة العملاء إلى إمكانات CRM قوية.

تجد العديد من الفرق أن ClickUp يقدم نهجًا متوازنًا مع سير عمل قابل للتخصيص وميزات تعاونية وأسعار قابلة للتطوير. تتيح خطة Free Forever المجانية اختبار الميزات دون تكلفة مسبقة.

لاكتشاف كيف يمكن لـ ClickUp دعم سير عملك، جرب ClickUp مجانًا اليوم !

الأسئلة الشائعة (FAQs)

أي البدائل يقدم أفضل إمكانات إدارة المشاريع؟

ClickUp يوفر إدارة شاملة للمشاريع مع عروض قابلة للتخصيص وترابط المهام وتتبع الوقت. تتكيف هذه الميزات مع أنواع المشاريع المختلفة وهياكل الفرق.

هل هناك أي بدائل لـ Flowlu مع CRM أفضل؟

نعم. إذا كنت بحاجة إلى CRM أكثر قوة ومرونة من Flowlu، ففكر في Zoho CRM أو Freshsales. توفر هذه المنصات أتمتة متقدمة وتقييم العملاء المحتملين وتتبع البريد الإلكتروني والتكاملات المثالية لتوسيع فرق المبيعات. تحقق من قائمتنا لأفضل برامج CRM.

ما البرامج المشابهة لـ Flowlu التي تتميز بميزات تعاون أفضل؟

ClickUp هو أحد أفضل بدائل Flowlu للتعاون الجماعي. فهو يجمع المهام والمستندات والدردشة واللوحات البيضاء والأهداف ولوحات المعلومات في مكان واحد. وتسهل ميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات المخصصة والمستندات التعاونية والدردشة أثناء المهام العمل الجماعي متعدد الوظائف ويجعله أكثر كفاءة.

تقدم العديد من أدوات إدارة المشاريع لوحات Kanban مشابهة لـ Flowlu ولكن مع إمكانات أكثر تقدمًا. ClickUp تتميز بعروض Kanban القابلة للتخصيص بالكامل، ومسارات السباحة، وحالات المهام، والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تتبع المهام بصريًا. Trello هو خيار شائع آخر، معروف ببساطته وواجهة السحب والإفلات البديهية.

ما هو أفضل بديل لـ Flowlu للفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين؟

بالنسبة للفرق الصغيرة أو المحترفين المستقلين، تعد ClickUp وNifty وAgiled خيارات جيدة. فهي سهلة الإعداد وبأسعار معقولة وتوفر المزيج المناسب من ميزات تتبع المشاريع والتعاون مع العملاء وإصدار الفواتير.

ما هي أفضل بدائل Flowlu لفرق التسويق؟

يعد ClickUp لفرق التسويق أحد أفضل بدائل Flowlu للمتخصصين في مجال التسويق. فهو يجمع بين تخطيط الحملات وتقويمات المحتوى وإدارة المهام والمستندات والأتمتة في مساحة عمل واحدة. بفضل طرق العرض القابلة للتخصيص وميزات التعاون الجماعي والذكاء الاصطناعي المدمج، يساعد ClickUp فرق التسويق على تبسيط سير العمل والحفاظ على التنسيق، وهو ما يفتقر إليه Flowlu على نطاق واسع.

هل هناك بديل مجاني لـ Flowlu؟

نعم. توفر العديد من الأدوات خططًا مجانية سخية. توفر كل من ClickUp وTrello وAsana وZoho CRM مستويات مجانية مع الميزات الأساسية. ومع ذلك، قد تحتاج إلى الترقية للحصول على أدوات متقدمة مثل الأتمتة وتتبع الوقت أو إعداد التقارير.

هل يمكنني ترحيل بيانات عملائي بأمان من Flowlu؟

نعم، تدعم معظم البدائل نقل البيانات بشكل آمن. توفر منصات مثل ClickUp أدوات لنقل جهات الاتصال والمشاريع والسجلات مع الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها.

كم من الوقت يستغرق الانتقال من Flowlu عادةً؟

تكمل معظم الفرق عملية الترحيل الأساسية في غضون أسبوع إلى أسبوعين. عادةً ما يستغرق التبني الكامل، بما في ذلك تحسين سير العمل وتدريب الفريق، من 30 إلى 60 يومًا، اعتمادًا على حجم المؤسسة ومدى تعقيدها.