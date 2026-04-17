12 lợi ích độc đáo của Trợ lý Dự án AI ClickUp dành cho các agency

Công việc tại các agency vốn dĩ rất phức tạp — nhiều khách hàng, ưu tiên thay đổi liên tục và các cập nhật không ngừng. Khi bối cảnh công việc bị phân tán, tiến độ công việc sẽ chậm lại. Bạn có thể thử sử dụng AI để hỗ trợ. Nhưng khi AI thiếu bối cảnh, nó chỉ trở thành một chatbot thông thường.

ClickUp AI Project Assistant dành cho các agency thực sự là một bước đột phá. Thay vì phải xoay xở với các ứng dụng rời rạc, các chuỗi trò chuyện và tài liệu, bạn sẽ có một trợ lý AI hiểu rõ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Bài viết này phân tích chi tiết 12 lợi ích của Trợ lý Dự án AI ClickUp dành cho các agency. Bạn sẽ thấy cách AI của ClickUp Brain và các tính năng quản lý dự án hoạt động cùng nhau trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất.

Giảm bớt gánh nặng của quản trị viên, loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ và trang bị cho nhóm của bạn một trợ lý AI thực sự nắm rõ toàn bộ bức tranh của mọi chiến dịch khách hàng. 👀

ClickUp AI Dự án Assistant là gì?

ClickUp AI Project Assistant là lớp AI tích hợp sẵn trong ClickUp, không phải là một công cụ hay tiện ích bổ sung riêng biệt. Đây là bộ sưu tập các tính năng AI tương tác và dựa trên ngữ cảnh, có mặt khắp nơi trong ClickUp, giúp kết nối con người, công việc và kiến thức của tổ chức bạn. 👀

Đối với các agency, đây là một sự thay đổi lớn. Hầu hết các nhóm đều sử dụng chồng chéo các công cụ — phần mềm quản lý dự án, tài liệu, ứng dụng trò chuyện và giờ đây là các công cụ AI. Điều này dẫn đến tình trạng chồng chéo các công cụ AI chồng lên tình trạng chồng chéo các công cụ hiện có, khiến không ai có được cái nhìn toàn diện.

👀 Bạn có biết: Theo một cuộc khảo sát của Salesforce/YouGov, 76% nhân viên cho biết các công cụ AI mà họ ưa thích thiếu quyền truy cập vào dữ liệu công ty hoặc bối cảnh công việc.

Khi bản tóm tắt dự án nằm trong một công cụ, phản hồi trong một công cụ khác và thông tin khách hàng trên một nền tảng riêng biệt, các agency phải dành quá nhiều thời gian để xử lý tình trạng phân tán thông tin.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung mọi thứ lại một chỗ:

ClickUp Brain → Trò chuyện AI, quản lý kiến thức và viết lách → Trò chuyện AI, quản lý kiến thức và viết lách

Trợ lý AI → Xử lý công việc tự động và tự động hóa → Xử lý công việc tự động và tự động hóa

Trợ lý ghi chú AI → Tóm tắt cuộc họp và các mục cần thực hiện → Tóm tắt cuộc họp và các mục cần thực hiện

Truy cập đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) → Tính linh hoạt khi sử dụng các mô hình AI khác nhau → Tính linh hoạt khi sử dụng các mô hình AI khác nhau

Vì tất cả các tính năng này đều nằm trong cùng một không gian làm việc, AI không phải đoán mò — nó hoạt động dựa trên dữ liệu thực tế.

Lợi ích 1: Quản lý kiến thức bằng AI với ClickUp Brain

Kiến thức của agency có mặt khắp nơi — nhưng cũng không ở đâu cả. Nó bị chôn vùi trong các tài liệu cũ, các chủ đề trên Slack và trong đầu mọi người. ClickUp Brain biến toàn bộ không gian làm việc của bạn thành một cơ sở kiến thức AI mà bạn thực sự có thể sử dụng.

Dưới đây là những gì nó mang lại:

Trả lời ngay lập tức → Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh

Tìm kiếm toàn diện → Tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên các công cụ chỉ trong vài giây

Các tác nhân tự động → Tự động xử lý công việc lặp đi lặp lại

Các câu trả lời theo ngữ cảnh trong không gian làm việc theo yêu cầu

Hãy đặt các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như:

“Trạng thái chiến dịch quý 3 cho Khách hàng X hiện ra sao?”

“Khách hàng đã đưa ra phản hồi gì về việc thiết kế lại trang chủ?”

Nhận câu trả lời theo ngữ cảnh ngay lập tức với ClickUp Brain

ClickUp Brain cung cấp câu trả lời rõ ràng kèm theo liên kết nguồn, tổng hợp từ các công việc, tài liệu, bình luận và chủ đề trò chuyện. Không cần phải lục lọi các tệp tin hay liên hệ từng người.

Đối với các quản lý tài khoản, điều này có nghĩa là ít bị gián đoạn hơn và phản hồi khách hàng nhanh hơn.

Tìm kiếm toàn diện trên mọi công cụ được kết nối

Các agency thường sử dụng nhiều công cụ như Google Drive, Figma, HubSpot và Slack. Vấn đề là việc nhớ xem tài liệu nằm ở đâu.

Tính năng Tìm kiếm Kết nối của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ mục các tệp từ lưu trữ đám mây, công cụ thiết kế và CRM. Chỉ cần một thanh tìm kiếm là có thể thu thập kết quả từ toàn bộ hệ thống của bạn — không cần phải đoán mò.

Tìm kiếm bất kỳ thông tin nào từ thanh tìm kiếm AI trong ClickUp bằng tính năng Connected Search

📮ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Điều đó có nghĩa là mỗi năm, họ mất hơn 120 giờ để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin nằm rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy khám phá ClickUp Brain. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc ngay lập tức. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Các Trợ lý AI tự động cho các công việc lặp đi lặp lại

Tiết kiệm hàng giờ công việc quản trị với ClickUp AI Agents. Đây là các trợ lý AI dành cho quản lý agency mà bạn có thể cài đặt trong các kênh trò chuyện hoặc danh sách công việc.

Chúng hoạt động như những thành viên bổ sung trong nhóm để xử lý công việc quản trị viên, chẳng hạn như:

Chuyển đổi biểu mẫu tiếp nhận khách hàng thành một dự án có cấu trúc hoàn chỉnh

Trả lời các câu hỏi của nhóm trong Kênh hoặc Danh sách công việc

Tự động phân công công việc dựa trên quy tắc quy trình làm việc

Tạo báo cáo khách hàng hàng tuần

Vì chúng hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn, chúng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu dự án thực tế — chứ không phải các quy tắc chung chung.

Nâng tầm hiệu quả với các Super Agents của ClickUp. Đây là những đồng đội AI thông minh, linh hoạt và tự chủ, giúp xử lý các quy trình làm việc phức tạp của agency từ đầu đến cuối.

Ví dụ, một Super Agent có thể theo dõi biểu mẫu đăng ký của khách hàng, tạo dự án bằng mẫu phù hợp, phân công công việc cho từng nhóm, đặt thời hạn và tạo bản tóm tắt khởi động — tất cả đều không cần nhập liệu thủ công. Điều này biến các quy trình lặp lại của bạn thành các hệ thống có thể mở rộng, giúp đội ngũ của bạn dành ít thời gian hơn cho việc cài đặt công việc và nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện.

Lợi ích 2: Một nền tảng thống nhất giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ

👀 Bạn có biết: Theo Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft, 48% nhân viên cho biết công việc của họ cảm thấy hỗn loạn và rời rạc.

Trung bình, các agency phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt cho quản lý dự án, tệp tin công việc, theo dõi thời gian, giao tiếp với khách hàng và báo cáo. Mỗi lần chuyển đổi công cụ đều làm mất bối cảnh. Mỗi "hộp đen" dữ liệu đều khiến AI của bạn kém hiệu quả hơn.

Với ClickUp, các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, bảng trắng, theo dõi thời gian và AI đều được tích hợp trong cùng một nền tảng. Không cần chuyển đổi giữa các công cụ hay mất đi bối cảnh công việc.

Khi mọi thứ được tập trung tại một nơi, ClickUp Brain có thể phân tích và xử lý toàn bộ dữ liệu đó.

ClickUp tập trung tất cả công việc của bạn vào một nơi; không còn tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX làm trung tâm điều khiển liên không gian làm việc 🧠 Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ để kiểm tra cập nhật, hãy sử dụng Brain MAX như một giao diện duy nhất để đặt câu hỏi, kích hoạt các hành động và tạo công việc trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu nó: Tổng hợp tất cả các cập nhật từ khách hàng trong tuần qua

Xác định các dự án có nguy cơ

Soạn thảo báo cáo trạng thái Tất cả điều này mà không cần mở từng công việc hay bảng điều khiển riêng lẻ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà lãnh đạo agency và quản lý khách hàng, những người cần chế độ xem tổng quan mà không bị cuốn vào các chi tiết thực thi.

Lợi ích 3: Tự động hóa quy trình làm việc thông minh cho các chiến dịch của khách hàng

Các agency thường thực hiện các quy trình lặp lại—khởi chạy chiến dịch, lịch nội dung, quy trình phê duyệt, v.v. Nếu không có tự động hóa quy trình, nhóm của bạn sẽ phải dành hàng giờ cho việc chuyển giao thủ công.

Các Tự động hóa của ClickUp xử lý điều này mà không cần mã, bằng cách sử dụng các quy trình làm việc dựa trên sự kiện kích hoạt. Mỗi Tự động hóa bao gồm ba phần:

Các sự kiện kích hoạt (yếu tố khởi động)

Điều kiện (bộ lọc tùy chọn)

Các hành động (bước tiếp theo)

ClickUp Brain cũng đề xuất các quy trình tự động hóa dựa trên thói quen công việc của bạn, giúp bạn phát hiện những điểm kém hiệu quả tiềm ẩn.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành công việc trơn tru với ClickUp tự động hóa

Dưới đây là một số ví dụ về công việc hàng ngày mà bạn có thể tự động hóa:

Phê duyệt nhanh: Tự động thông báo cho các bên liên quan khi một công việc chuyển sang giai đoạn Kiểm duyệt của Khách hàng

Xuất bản nội dung: Di chuyển các tài sản đã hoàn thành vào danh sách "Sẵn sàng xuất bản" và gắn thẻ cho người quản lý mạng xã hội

Vòng phản hồi: Khi khách hàng để lại bình luận, tự động giao công việc theo dõi cho người phụ trách tài khoản

Khởi động sprint: Áp dụng mẫu và phân công công việc khi một sprint mới bắt đầu

📚 Xem thêm: Cách các công ty tiếp thị tiết kiệm hơn 15 giờ mỗi tuần

Lợi ích 4: Chế độ xem linh hoạt cho mọi vai trò và khách hàng

Các nhà thiết kế, quản lý dự án, biên tập viên nội dung và khách hàng đều cần nhìn nhận cùng một công việc theo những góc độ khác nhau. Việc duy trì các bảng tính riêng biệt hoặc các bảng điều khiển trùng lặp cho từng bên liên quan sẽ lãng phí thời gian và gây ra sự nhầm lẫn.

ClickUp chế độ xem cho phép mọi người làm việc dựa trên cùng một dữ liệu, chỉ là cách hiển thị khác nhau.

Quản lý các yêu cầu phức tạp của các bên liên quan một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh

Dưới đây là một số ví dụ:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng bao giờ phải tạo báo cáo trạng thái thủ công nữa. Tạo các bảng điều khiển dành cho khách hàng tự động cập nhật thông qua ClickUp Dashboards. Đối với agency của bạn, điều này đồng nghĩa với việc giảm bớt báo cáo và tăng cường tính minh bạch. Thêm AI Cards để tự động phân tích dữ liệu cho bạn. Thay vì phải phân tích thủ công hiệu suất chiến dịch hoặc trạng thái dự án, AI Cards có thể chỉ ra các xu hướng, tóm tắt tiến độ và cảnh báo các rủi ro (như chậm trễ hoặc vượt ngân sách) bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc báo cáo cho khách hàng, nơi bạn có thể chuyển từ “đây là dữ liệu” sang “đây là ý nghĩa của dữ liệu và những việc cần làm tiếp theo” — mà không cần thêm công việc phân tích. Bảng điều khiển ClickUp tự động cập nhật với Thẻ AI giúp đơn giản hóa việc giao tiếp với khách hàng và xây dựng niềm tin

Lợi ích 5: Tính năng hợp tác tích hợp sẵn mà không cần chuyển đổi ứng dụng

Hợp tác trong các agency thường bị phân tán trên nhiều công cụ. Phản hồi qua email, quyết định trên Slack, tệp tin trên Drive, công việc trong công cụ quản lý dự án. Để biết lý do tại sao một quyết định được đưa ra, cần phải kiểm tra qua bốn ứng dụng.

Sự thiếu nhất quán trong hợp tác dự án khiến các agency mất hàng giờ mỗi tuần.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng các công cụ hợp tác được tích hợp sẵn ngay trong Không gian Làm việc ClickUp:

Trò chuyện liên kết với công việc giúp duy trì bối cảnh

Giữ cho các cuộc hội thoại luôn phù hợp với ngữ cảnh với ClickUp Chat

ClickUp Chat liên kết trực tiếp các tin nhắn với công việc, tài liệu hoặc dự án. Điều này giúp mọi cuộc hội thoại luôn gắn liền với công việc mà nó đề cập, đảm bảo mọi người đều xem được cùng một thông tin cập nhật. Ví dụ, khi một biên tập viên nội dung và quản lý tài khoản thảo luận về các bản sửa đổi, cuộc hội thoại đó sẽ được lưu trữ ngay trên chính công việc đó.

Bạn cũng có thể chuyển đổi tin nhắn trò chuyện thành công việc được theo dõi ngay lập tức — không cần sao chép và dán.

Ghi chú cuộc họp bằng AI và các mục hành động tự động

Đừng để mất dấu ai phải làm gì sau các cuộc gọi với khách hàng. Ghi lại mọi quyết định trong cuộc họp tự động với ClickUp AI Notetaker. Công cụ này tham gia cuộc gọi, tạo bản ghi chép, tóm tắt các điểm chính và tự động tạo công việc từ các việc cần làm.

Các ghi chú và công việc luôn được liên kết với nhau, tạo ra một chuỗi theo dõi rõ ràng từ cuộc họp đến công việc hoàn thành. Đối với các agency phải xử lý nhiều cuộc gọi với khách hàng mỗi ngày, điều này giúp loại bỏ sự nhầm lẫn và đảm bảo trách nhiệm rõ ràng.

Biến các cuộc họp thành hành động với ClickUp AI Notetaker

📮ClickUp Insight: ClickUp phát hiện ra rằng 27% số người được hỏi gặp khó khăn với các cuộc họp thiếu sự theo dõi, dẫn đến việc bỏ sót các mục cần thực hiện, các công việc chưa được giải quyết và cuối cùng là năng suất dưới mức trung bình. Vấn đề này còn trầm trọng hơn bởi cách các nhóm đang theo dõi công việc của họ. Cuộc khảo sát về giao tiếp trong nhóm của chúng tôi cho thấy gần 40% chuyên gia đang theo dõi các mục cần thực hiện theo cách thủ công, một quy trình tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. 38% dựa vào các phương pháp không nhất quán, làm tăng nguy cơ hiểu lầm và trễ hạn. ClickUp giúp loại bỏ tình trạng lộn xộn trong danh sách công việc! Chuyển đổi ngay lập tức các quyết định trong cuộc họp thành công việc được giao — tất cả đều trên cùng một nền tảng nơi công việc diễn ra.

Lợi ích 6: Kế hoạch thời gian và quản lý nguồn lực dựa trên AI

Các agency thường tính phí theo giờ hoặc xác định phạm vi dự án dựa trên ước tính nỗ lực. Nếu không có quản lý nguồn lực hợp lý và khả năng hiển thị ai đang quá tải công việc, bạn sẽ dễ gặp phải những bất ngờ vào phút chót.

ClickUp cung cấp cho bạn hiển thị cần thiết để lập kế hoạch năng lực chính xác. Theo dõi thời gian trực tiếp trên các công việc với tính năng Theo dõi Thời gian tích hợp sẵn của ClickUp, sau đó xem sức chứa trên tất cả các dự án khách hàng thông qua chế độ xem Khối lượng công việc.

Theo dõi thời gian một cách dễ dàng với tính năng Theo dõi Thời gian Tích hợp của ClickUp để quản lý công việc một cách liền mạch

Điều này có thể giúp bạn, ví dụ như:

Phát hiện khi một nhà thiết kế bị quá tải công việc trước khi ra mắt

Phát hiện sự mở rộng phạm vi dự án trước khi nó ảnh hưởng đến tiến độ

Dự đoán công việc trong tương lai dựa trên dữ liệu trong quá khứ

Theo dõi xu hướng giờ làm việc theo hợp đồng so với hạn mức phân bổ vào giữa tháng

Cân bằng khối lượng công việc giữa các nhóm

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập kế hoạch hiệu quả hơn với AI! ClickUp Brain có thể phân tích dữ liệu thời gian lịch sử và giúp bạn cài đặt các dòng thời gian thực tế hơn cho các đề xuất mới.

Lợi ích 7: Các mẫu sẵn có cho quy trình làm việc của các agency

Việc xây dựng cấu trúc dự án từ đầu sẽ tốn thời gian mà bạn có thể dành cho công việc mang lại doanh thu. Đừng lãng phí thời gian vào những việc lặp đi lặp lại. Thư viện Mẫu của ClickUp bao gồm các mẫu dành riêng cho các agency, được trang bị sẵn cấu trúc công việc, Trường Tùy chỉnh ClickUp và các quy trình tự động hóa.

Chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các công việc như tiếp nhận khách hàng mới, quản lý chiến dịch, lịch nội dung và bản tóm tắt ý tưởng sáng tạo. Công việc vẫn được duy trì sự nhất quán mà không làm chậm tiến độ của các nhóm.

🚀 Hãy thử mẫu này ngay hôm nay Mẫu kinh doanh dành cho các công ty quảng cáo của ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các dự án của mình. Tạo kế hoạch dự án toàn diện với các công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Sắp xếp, lưu trữ và chia sẻ tất cả công việc của bạn tại một nơi duy nhất

Hiển thị dòng thời gian và hạn chót chỉ với một nút nhấp chuột

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tùy chỉnh mẫu ngay lập tức bằng cách yêu cầu ClickUp Brain. Vừa có được một khách hàng thương mại điện tử mới? Hãy lấy mẫu quản lý chiến dịch và để Brain điều chỉnh nó cho phù hợp với các sản phẩm cần giao trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bạn thậm chí có thể yêu cầu Brain lưu các quy trình làm việc mục yêu thích của mình dưới dạng mẫu tùy chỉnh. 🤩

Lợi ích 8: Trợ lý viết lách AI cho các sản phẩm giao cho khách hàng

Các nhóm tại các agency tạo ra một lượng lớn nội dung văn bản — bản tóm tắt yêu cầu của khách hàng, đề xuất, nội dung trên mạng xã hội, báo cáo. Các công cụ viết AI chung chung như Jasper và Copy AI thiếu bối cảnh và yêu cầu bạn phải giải thích lại bối cảnh dự án mỗi lần.

Với ClickUp, bạn không còn phải giải thích lại bối cảnh dự án cho AI của mình.

Soạn thảo, chỉnh sửa, tóm tắt và tái sử dụng nội dung với bối cảnh dự án đầy đủ bằng AI Writer của ClickUp Brain, ngay trong ClickUp Tài liệu và các công việc. AI bối cảnh đã nắm rõ thông tin về khách hàng, bản tóm tắt và mục tiêu chiến dịch vì tất cả đều nằm trong cùng một không gian làm việc.

ClickUp Docs sử dụng Trình soạn thảo AI của ClickUp Brain

Đề xuất cho khách hàng: Brain trích xuất thông tin từ phạm vi dự án và dòng thời gian đã được xác định trong các công việc

Tóm tắt chiến dịch: Tạo bản tóm tắt cấp cao từ dữ liệu trên bảng điều khiển

Tái sử dụng nội dung: Chuyển đổi bài viết blog dài thành các đoạn trích ngắn cho mạng xã hội mà không cần rời khỏi không gian làm việc

📚 Xem thêm: Cách quản lý khách hàng khi công ty của bạn mở rộng quy mô

Lợi ích 9: Bảo mật doanh nghiệp với quyền truy cập chi tiết

Công ty của bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng—chiến lược thương hiệu, tài sản sáng tạo chưa công bố và thông tin tài chính. Chỉ một sự cố rò rỉ dữ liệu vô tình giữa các tài khoản khách hàng cũng có thể phá hủy niềm tin chỉ trong một đêm.

ClickUp cung cấp bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cấp doanh nghiệp với:

Chứng nhận SOC 2 Loại II

Tuân thủ GDPR

Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải

Bạn cũng có thể cài đặt quyền truy cập chi tiết ở cấp độ Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục, Danh sách công việc hoặc công việc. Điều này đảm bảo khách hàng và freelancer chỉ nhìn thấy công việc của họ. Đó chính là cách nhóm PharmacyMentor thực hiện.

Chúng tôi giao tiếp trực tiếp trong ClickUp, và mọi người tham gia dự án đều được thêm vào vai trò Người theo dõi ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi cũng có Thẻ Khách hàng Chính, và nếu ai đó thực hiện công việc cho khách hàng ngoài phạm vi thẻ này, họ sẽ ghi chú lại và liên kết ngược hoạt động đó để các chuyên viên quản lý khách hàng có thể theo dõi mọi diễn biến.

Hãy yên tâm rằng AI sẽ không làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm — ClickUp Brain tuân thủ các quyền truy cập mà bạn đã cài đặt và sẽ không hiển thị thông tin từ các không gian mà người dùng không có quyền truy cập.

Kích hoạt kiểm soát truy cập chi tiết và các vai trò khách tùy chỉnh trong ClickUp

📚 Xem thêm: Cách các agency tích hợp công cụ quản lý dự án và công cụ sáng tạo

Lợi ích 10: Tích hợp liền mạch với bộ công cụ của các agency

Ngay cả khi đã có một không gian làm việc tích hợp, nhóm của bạn vẫn sẽ có những công cụ mà họ không muốn từ bỏ. Chìa khóa không chỉ là kết nối chúng lại với nhau—mà còn là làm cho dữ liệu của họ có thể tìm kiếm và sử dụng được ngay trong ClickUp.

Kết nối các công cụ khác của bạn với ClickUp thông qua tính năng Tích hợp

Biến dữ liệu từ các công cụ bên ngoài thành dữ liệu có thể tìm kiếm và sử dụng được ngay trong ClickUp thông qua các tích hợp gốc của ClickUp và API mở.

Tìm kiếm tệp thiết kế mà không cần rời khỏi ClickUp — tệp Figma được liên kết với một công việc sẽ có thể tìm kiếm được thông qua Kết nối Search

Tự động hóa quy trình làm việc trên toàn bộ hệ thống công cụ của bạn — một cập nhật giao dịch trên HubSpot có thể kích hoạt một quy trình tự động hóa trên ClickUp

Truy cập trực tiếp các tệp được lưu trữ trên Google Drive ngay trong các nhiệm vụ ClickUp của bạn

Điểm khác biệt chính: các tích hợp sẽ đưa dữ liệu trở lại ClickUp, biến nó thành một phần của cơ sở kiến thức để AI có thể sử dụng.

🎥 Video này giới thiệu phần mềm quản lý agency tốt nhất dành cho các agency sáng tạo, tiếp thị và tư vấn mong muốn có khả năng hiển thị tốt hơn và giảm bớt sự lộn xộn.

Lợi ích 11: Cấu trúc có thể mở rộng cho các agency có kích thước khác nhau

Các agency phát triển nhanh chóng, nhưng phần lớn các công cụ không theo kịp. Những gì hiệu quả với nhóm 5 người sẽ bắt đầu gặp trục trặc khi lên 20 người và hoàn toàn sụp đổ khi đạt 50 người.

Kết quả thường thấy là gì? Một chu kỳ đau đầu khi phải chuyển đổi công cụ vài năm một lần — phải xây dựng lại quy trình làm việc, đào tạo lại nhóm và đối mặt với rủi ro gây gián đoạn cho khách hàng trong quá trình này.

ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách mở rộng quy mô cùng với agency của bạn ở mọi giai đoạn:

Bắt đầu đơn giản với các tính năng quản lý công việc và hợp tác cơ bản

Tạo cấu trúc với các Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và mẫu khi cơ sở khách hàng của bạn ngày càng mở rộng

Tích hợp các tính năng nâng cao như Trợ lý AI, Bảng điều khiển và quản lý tài nguyên khi hoạt động trở nên phức tạp hơn

Điều này có nghĩa là bạn không cần chuyển sang hệ thống khác — bạn đang phát triển cùng một không gian làm việc khi công ty của bạn ngày càng phát triển.

Graphite, một agency phát triển lấy công nghệ làm trọng tâm, đã phải đối mặt với thách thức khi các công cụ không theo kịp sự phát triển của nhóm. Khi sự hợp tác và năng suất bị ảnh hưởng, họ quyết định loại bỏ tình trạng phân mảnh công cụ và chuyển sang sử dụng ClickUp. ✨ Kết quả là: Tăng gấp 12 lần sản lượng nội dung

Giảm 20 lần số tin nhắn được gửi giữa các nhóm cần bối cảnh

Tiết kiệm 3 giờ mỗi tuần nhờ việc loại bỏ nhu cầu tổ chức các cuộc họp Theo lời của Ethan Smith, CEO: ClickUp giúp nhóm của chúng tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất bằng cách tối ưu hóa quy trình để đảm bảo hoàn thành đúng hạn và tạo ra tác động tích cực. ClickUp giúp nhóm của chúng tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất bằng cách tối ưu hóa quy trình để đảm bảo hoàn thành đúng hạn và tạo ra tác động tích cực.

Luôn dẫn đầu với AI ngày càng hoàn thiện hơn, cùng ClickUp.

Tại ClickUp, AI không chỉ là một tính năng được tung ra một lần; nó được tích hợp vào lõi của sản phẩm. Điều đó có nghĩa là những gì bạn đang sử dụng hôm nay sẽ ngày càng thông minh hơn mà bạn không cần phải chuyển sang công cụ khác hay xây dựng lại quy trình làm việc.

Các tính năng mới được bổ sung gần đây đã cho thấy hướng đi và tốc độ đổi mới:

AI Super Agents tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại như phân công nhiệm vụ và báo cáo tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại như phân công nhiệm vụ và báo cáo

Trợ lý ghi chú AI giúp chuyển đổi các cuộc họp thành bản tóm tắt và danh sách mục cần thực hiện

Chuyển giọng nói thành văn bản để nhập liệu và cập nhật nhanh hơn để nhập liệu và cập nhật nhanh hơn

ClickUp Brain MAX , trợ lý AI trên máy tính để bàn cho phép bạn tìm kiếm trên các ứng dụng công việc và trên web

Với khả năng truy cập đa mô hình ngôn ngữ (LLM), ClickUp Brain không bị giới hạn bởi một nhà cung cấp AI duy nhất. Nó lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho từng loại công việc, từ viết nội dung, phân tích dữ liệu đến tạo mã.

Hầu hết các công cụ chỉ tích hợp một chatbot AI cơ bản rồi dừng lại ở đó. Các nhóm vẫn phải sao chép-dán nội dung, chuyển đổi giữa các công cụ và kết nối các thông tin một cách thủ công.

ClickUp áp dụng một phương pháp tiếp cận khác biệt. Vì AI được tích hợp trong một không gian làm việc hội tụ, mỗi tính năng mới đều giúp cải thiện cách thức hoạt động của toàn bộ hệ thống.

📚 Xem thêm: 15 cách đã được chứng minh để quản lý nhiều khách hàng

Tính năng ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn trong không gian làm việc ✅ Giới hạn Giới hạn Giới hạn Giới hạn Quản lý kiến thức bằng AI trên mọi lĩnh vực công việc ✅ ❌ ❌ Một phần ❌ Tích hợp tài liệu, trò chuyện và theo dõi thời gian ✅ Một phần Một phần Một phần Một phần Truy cập AI đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Các Trợ lý AI cho các công việc tự động ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Quyền truy cập khách hàng ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Hầu hết các công cụ đều cung cấp các tính năng mạnh mẽ khi sử dụng riêng lẻ. Notion rất phù hợp cho việc quản lý tài liệu. Asana mạnh về theo dõi công việc. Monday.com linh hoạt trong việc quản lý quy trình làm việc.

Nhưng công ty của bạn không cần những điểm mạnh riêng lẻ; bạn cần mọi thứ hoạt động hài hòa với nhau. Đó chính là điều biến AI trong ClickUp từ một công cụ hỗ trợ thành một nhà điều hành thực sự. Khi AI của bạn có thể theo dõi mọi công việc, tài liệu, tin nhắn trò chuyện và mục nhập thời gian tại một nơi duy nhất, nó sẽ không còn là một tính năng mới lạ mà trở thành lợi thế cạnh tranh.

📚 Xem thêm: Cách mở rộng quy mô công ty tiếp thị mà không bị kiệt sức

Một nền tảng duy nhất. Bối cảnh đầy đủ. Các agency hiệu quả và năng suất

Các agency thành công không phải là những nơi sử dụng nhiều công cụ nhất — mà là những nơi sử dụng hệ thống phù hợp. Một không gian làm việc AI tích hợp giúp loại bỏ sự phân tán thông tin, giảm bớt công việc lặt vặt và cung cấp cho AI bức tranh toàn cảnh cần thiết để phát huy hiệu quả.

Giải pháp thay thế là ghép nối các công cụ rời rạc và AI không bao giờ thực sự hiểu công việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp về ClickUp AI dành cho các agency

Các công cụ quản lý dự án AI độc lập bổ sung trí tuệ nhân tạo vào một trình quản lý tác vụ cơ bản, nhưng chúng thiếu bối cảnh không gian làm việc toàn diện. ClickUp kết hợp quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và tích hợp trong một nền tảng duy nhất. Điều này có nghĩa là AI của nó phân tích toàn bộ công việc của agency bạn thay vì chỉ dựa trên danh sách công việc.

Các agency nhỏ hoặc freelancer có thể tận dụng các tính năng AI của ClickUp không?

Đúng vậy — các tính năng AI của ClickUp phù hợp với các nhóm ở mọi kích thước. Các agency quy mô nhỏ thường nhận thấy tác động lớn hơn vì AI xử lý các công việc hành chính vốn đòi hỏi phải tuyển thêm nhân viên.

ClickUp Brain hỗ trợ những mô hình AI nào?

ClickUp Brain sử dụng Multi-LLM Access, có nghĩa là nó tận dụng nhiều mô hình AI (Gemini, Claude, ChatGPT, v.v.) thay vì bị giới hạn trong một nhà cung cấp duy nhất. Điều này cho phép nó chọn mô hình tốt nhất cho từng loại công việc, từ viết lách đến phân tích dữ liệu và tạo mã.