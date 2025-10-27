Cách các agency có thể quản lý nhiều chiến dịch khách hàng một cách hiệu quả

Khách hàng lớn nhất của bạn cần một quảng cáo sản phẩm mới, một thương hiệu thương mại điện tử đang chuẩn bị ra mắt chiến dịch thương hiệu, và một công ty công nghệ hàng đầu muốn giới thiệu khái niệm mới nhất của mình.

Công ty quảng cáo luôn nhộn nhịp với các cuộc họp, brainstorming sáng tạo và đang theo dõi tiến độ.

Quản lý nhiều chiến dịch như vậy đòi hỏi phải giữ cho mọi người luôn tổ chức. Khi nhiều khách hàng (trong các ngành khác nhau), dòng thời gian và sản phẩm đầu ra trùng lặp, việc phê duyệt bị trì hoãn là điều không thể tránh khỏi.

Bài viết này sẽ khám phá cách các agency như của bạn có thể quản lý nhiều chiến dịch khách hàng. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem cách ClickUp có thể giúp kiểm soát tất cả các chiến dịch đó để tránh tình trạng mất kiểm soát. 🫡

⭐ Tính năng mẫu Mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án Đa dạng của ClickUp giúp các nhóm quản lý nhiều dự án cùng lúc. Theo dõi tiến độ, phát hiện rủi ro sớm và cung cấp cho các bên liên quan những cập nhật rõ ràng, tất cả từ một bảng điều khiển được tổ chức khoa học. Từ cập nhật cho các bên liên quan đến các cuộc họp nội bộ, mẫu này giúp bạn dễ dàng duy trì mọi thứ (và mọi người) đang theo dõi. Tải miễn phí mẫu Sử dụng các biểu tượng cảm xúc độc đáo để theo dõi trạng thái và giữ cho công việc trở nên thú vị với mẫu báo cáo trạng thái dự án đa dạng của ClickUp

Những thách thức phổ biến mà các agency gặp phải khi quản lý nhiều chiến dịch

Quản lý nhiều dự án cùng lúc mang lại những thách thức khác nhau cho từng khách hàng. Từ thời hạn, nguồn lực đến sự nhất quán về thương hiệu và báo cáo, các agency cần phải xử lý nhiều yếu tố phức tạp.

Dưới đây là một số thách thức mà các agency gặp phải khi quản lý nhiều chiến dịch marketing:

Các hạn chót và ưu tiên chồng chéo

Khi nhiều chiến dịch cùng lúc đòi hỏi sự chú ý, việc ưu tiên trở nên quan trọng. Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể đang chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm của một khách hàng thì khách hàng khác lại yêu cầu thay đổi sáng tạo vào phút chót. Bỗng nhiên, hai chiến dịch quan trọng đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý của cùng một nhóm.

Nếu không có hệ thống rõ ràng, các agency có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn, điều này có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng và tiềm ẩn rủi ro mất kinh doanh.

🧠 Thực tế thú vị: Các agency quảng cáo có nguồn gốc từ thế kỷ 19, với agency quảng cáo hiện đại đầu tiên được thành lập vào năm 1841 tại Philadelphia bởi Volney B. Palmer. Ông hoạt động như một 'nhà môi giới không gian' bán không gian quảng cáo trên báo cho các nhà quảng cáo theo hình thức hoa hồng.

Phân bổ tài nguyên giữa các khách hàng và đội ngũ

Tài nguyên là hữu hạn, nhưng yêu cầu của khách hàng thì không. Các nhà thiết kế, nhà văn và chiến lược gia thường phải đối mặt với nhiều yêu cầu khác nhau, điều này có thể dẫn đến tình trạng nhóm làm việc quá sức và khách hàng không hài lòng.

Nhà thiết kế của bạn đang chia thời gian giữa việc làm mới thương hiệu cho Khách hàng A và chiến dịch truyền thông xã hội cho Khách hàng B, trong khi nhà chiến lược của bạn đang phải phân chia sự tập trung giữa ba bảng điều khiển báo cáo. Nghe quen không?

Các agency marketing thành công luôn có kế hoạch trước, hiểu rõ sức chứa của nhóm và phân phối công việc một cách chiến lược để tránh tình trạng quá tải cho bất kỳ ai.

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1920, một số nhà bán lẻ đã sử dụng thẻ đục lỗ để đang theo dõi dữ liệu khách hàng và thói quen mua sắm. Đây là cách để triển khai các chương trình khuyến mãi mục tiêu, tiền thân của tiếp thị dựa trên dữ liệu hiện đại.

Bảo đảm chất lượng và giọng điệu thương hiệu nhất quán

Mỗi khách hàng đều có giọng điệu và phong cách riêng, các hướng dẫn thương hiệu cụ thể cần tuân thủ, và những kỳ vọng riêng của họ đối với bạn. Chỉ cần một bài đăng trên mạng xã hội không nhất quán hoặc mẫu email không phù hợp, bạn có thể làm hỏng cả tháng công việc và niềm tin đã xây dựng.

Các agency phải đảm bảo rằng mỗi chiến dịch đều phù hợp với hình ảnh thương hiệu, giọng điệu và tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng.

Khoảng cách giao tiếp giữa các nhóm nội bộ và khách hàng

Một mặt, bạn đang phải theo dõi nhóm của mình để cập nhật tiến độ. Mặt khác, bạn đang cố gắng làm hài lòng khách hàng yêu cầu chỉnh sửa bản nháp mới nhất. Nghe có vẻ như một ngày thứ Năm bình thường? Đó là cảnh tượng quen thuộc đối với các trưởng nhóm quản lý nhiều tài khoản khách hàng.

Sự thiếu hụt hoặc sai sót trong giao tiếp là một trong những rào cản chính trong quản lý nhiều chiến dịch. Điều này có thể dẫn đến hiểu lầm, chậm trễ trong tiến độ và sự bất mãn của khách hàng.

Đang theo dõi hiệu suất và báo cáo trên các chiến dịch

Quá tải dữ liệu là điều thực sự. Giữa các chỉ số tùy chỉnh, định dạng và thời hạn, bạn đang bị ngập trong các báo cáo trong khi các chiến dịch đang chờ được quan tâm.

Ví dụ, một chiến dịch có thể đo lường mức độ tương tác trên Instagram, một chiến dịch khác đo lường tỷ lệ nhấp chuột qua email, và một chiến dịch thứ ba đo lường số lần hiển thị quảng cáo Google Ads. Việc tổng hợp thủ công các chỉ số này có thể mất hàng giờ.

⚙️ Bonus: Triển khai bảng điều khiển phân tích tích hợp nhiều nền tảng và sử dụng các mẫu quản lý khách hàng tiêu chuẩn để đơn giản hóa việc đang theo dõi hiệu suất và làm rõ ROI.

Các chiến lược quản lý nhiều chiến dịch khách hàng

Hãy cùng tìm hiểu một số chiến lược để quản lý nhiều khách hàng, tập trung các chiến dịch, tối ưu hóa quy trình làm việc sáng tạo và đảm bảo tất cả các bên liên quan đều đồng bộ trên cùng một trang.

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách phần mềm quản lý dự án tiếp thị của ClickUp giúp tổ chức, hiển thị và duy trì tiến độ của mọi hoạt động trong quy trình làm việc. Ngoài ra, với ClickUp cho Quản lý Dự án của Cơ quan Sáng tạo, bạn có thể tập trung tất cả các chiến dịch khách hàng, phân công công việc, theo dõi hạn chót và hợp tác một cách trơn tru.

Đây là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện với AI để giúp bạn công việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Kế hoạch chiến dịch tập trung

Bắt đầu bằng cách tạo một trung tâm duy nhất cho mỗi chiến dịch khách hàng với các deliverables, thời hạn và phụ thuộc được bản đồ hóa.

Ví dụ, khi lập kế hoạch cho một chiến dịch ra mắt đa kênh, hãy bao gồm:

Các mốc khóa thời gian quan trọng cho việc phê duyệt sáng tạo

Lịch trình chi tiêu cho quảng cáo trả phí

Hạn chót nội dung cho bài đăng trên mạng xã hội, email và blog

Chỉ số KPI của chiến dịch

Việc có tất cả thông tin này hiển thị tại một nơi duy nhất giúp tránh những bất ngờ, chẳng hạn như phát hiện ra rằng webinar của Khách hàng B trùng với sự kiện ra mắt sản phẩm của Khách hàng A. Khuyến khích nhóm của bạn kiểm tra kế hoạch dự án chính hàng ngày để duy trì sự đồng bộ.

Xây dựng nền tảng vững chắc với ClickUp phân cấp Phân chia các hoạt động quản lý khách hàng của bạn với Cấu trúc phân cấp của ClickUp.

Hệ thống phân cấp dự án của ClickUp là một cách tuyệt vời để phân chia các hoạt động của agency marketing thành:

Không gian cho các nhóm khách hàng hoặc bộ phận cấp cao

Thư mục để nhóm các chiến dịch hoặc dự án liên quan.

Danh sách công việc cho từng chiến dịch

Điều này giúp dễ dàng theo dõi vị trí của từng chiến dịch trong bức tranh tổng thể, tránh trùng lặp và nhầm lẫn.

Sau khi đã tạo bản đồ cho các chiến dịch theo cấu trúc này, nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn theo dõi mọi khía cạnh của một chiến dịch.

Thêm nhiệm vụ ClickUp vào danh sách công việc của bạn với ngày đáo hạn, cờ ưu tiên và phụ thuộc

Mỗi công việc có thể được giao cho một thành viên trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và liên kết với ClickUp phụ thuộc để mọi người đều biết công việc nào cần hoàn thành trước.

Bạn cũng có thể đính kèm tệp sáng tạo, để lại bình luận và thậm chí ghi lại thời gian trực tiếp trong các công việc, đảm bảo có một nguồn thông tin duy nhất cho cả hợp tác và trách nhiệm.

Để hiểu rõ tất cả thông tin này, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Nó kết nối các công việc, tài liệu, người dùng và kiến thức tổ chức.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các bản cập nhật tiến độ để tập trung tất cả thông tin tại một nơi

Trợ lý AI Quản lý Dự án của ClickUp tạo ra các bản tóm tắt tiến độ, tổ chức các cuộc họp đứng và thậm chí tạo danh sách công việc dựa trên kế hoạch dự án của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn đang quản lý một chiến dịch ra mắt đa kênh cho ba khách hàng. Chỉ cần yêu cầu trợ lý AI tạo ra một bản tóm tắt, bao gồm tiến độ của từng chiến dịch, các công việc cần chú ý và người chịu trách nhiệm cho từng mục.

🤩 Mẹo bổ sung Tạo báo cáo tiến độ cho tất cả các chiến dịch đang diễn ra trong tuần này.

Tạo danh sách công việc cho chiến dịch ra mắt mạng xã hội của Khách hàng A với ngày đáo hạn và phụ thuộc.

Chuẩn bị bản tóm tắt cuộc họp nhóm hôm nay với các phê duyệt đang chờ xử lý và các bước tiếp theo.

Tự động hóa công việc và quy trình làm việc

Các công việc lặp đi lặp lại là những "kẻ ăn thời gian" thầm lặng. Tự động hóa quy trình phê duyệt, nhắc nhở và theo dõi giúp nhóm của bạn tập trung hơn vào công việc sáng tạo thực sự mang lại hiệu quả.

Dưới đây là một số hàm bạn có thể tự động hóa trong phần mềm quản lý công việc của mình:

Gửi yêu cầu bản nháp và hóa đơn cho khách hàng vào các ngày cụ thể.

Tự động gán các công việc tiếp theo khi công việc trước đó được đánh dấu hoàn thành.

Thông báo cho các thành viên trong nhóm khi thời hạn thay đổi

📌 Ví dụ: Khi bản nháp nội dung được gửi → nó tự động chuyển sang giai đoạn Kiểm duyệt, chỉ định trình chỉnh sửa, và sau khi được phê duyệt, thông báo cho người mua quảng cáo để lên lịch phân phối.

ClickUp Tự động hóa hỗ trợ bạn ở đây. Bạn có thể cài đặt các quy tắc như ‘khi trạng thái công việc thay đổi thành ‘Đang xem xét’, giao công việc cho trình chỉnh sửa’ hoặc ‘khi ngày đáo hạn bị bỏ lỡ, thông báo cho quản lý tài khoản’.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với các kích hoạt 'nếu điều này xảy ra, thì thực hiện điều kia' bằng ClickUp Automations

Các tính năng tự động hóa này hoạt động ngầm trong nền, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào và các cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại không làm chậm tiến độ của nhóm.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Ngoài các tự động hóa tiêu chuẩn, các Trợ lý AI của ClickUp có thể hoạt động độc lập thay mặt bạn. Chúng phản hồi các tín hiệu kích hoạt, đăng cập nhật và thậm chí xử lý các quyết định thường xuyên. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một Custom Autopilot Agent để khi trạng thái của một công việc chuyển sang ‘Ready for Launch’, nó sẽ tự động đăng một bản tóm tắt trong kênh trò chuyện của chiến dịch.

Phân công nhóm và vai trò

Nhà thiết kế của bạn đang quản lý ba khách hàng, và không ai biết ai sở hữu tài sản nào. Sự nhầm lẫn là điều không thể tránh khỏi. 😵‍💫

Tránh điều đó bằng cách xác định rõ vai trò cho từng chiến dịch. Bạn có thể tạo một sơ đồ tổ chức nhỏ cho mỗi dự án khách hàng, chỉ định ai sẽ chịu trách nhiệm:

Thiết kế sáng tạo

Viết nội dung

Quản lý quảng cáo trả phí

Báo cáo và phân tích

Điều này giúp tránh công việc trùng lặp và đảm bảo trách nhiệm. Đối với các nhóm nhỏ, hãy chỉ định 'chủ sở hữu chính' và 'chủ sở hữu sao lưu' để luôn có người chịu trách nhiệm cho các công việc quan trọng.

Một cách thực tế để giữ mọi thứ rõ ràng là sử dụng ClickUp Assign Comments trực tiếp trong các công việc.

Thêm bình luận giao nhiệm vụ trong các nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo trách nhiệm

Ví dụ, nếu bản nháp nội dung cần chỉnh sửa, bạn có thể để lại bình luận trên công việc và giao cho trình chỉnh sửa. Sau khi hoàn thành, họ có thể giải quyết bình luận, giữ cho quy trình làm việc gọn gàng và mọi người đều nắm rõ trách nhiệm của mình.

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa từng thử sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý các tác vụ thủ công, nhưng 23% những người đã áp dụng AI cho biết nó đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự khác biệt này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, phần lớn có thể đang đánh giá thấp mức độ biến đổi mà AI có thể mang lại trong việc giảm tải nhận thức và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain giúp lấp đầy khoảng trống này bằng cách tích hợp AI một cách mượt mà vào quy trình làm việc của bạn. Từ việc tóm tắt các chủ đề, soạn thảo nội dung, phân tích các dự án phức tạp đến tạo các công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

Mẫu và quy trình chuẩn hóa

Mỗi chiến dịch đều có cấu trúc tương tự, nếu không muốn nói là giống hệt nhau: bản tóm tắt → ý tưởng sáng tạo → phê duyệt → triển khai → báo cáo. Sự khác biệt giữa một chiến dịch suôn sẻ và một chiến dịch lộn xộn nằm ở việc nhóm của bạn có tuân thủ một quy trình lặp lại hay không.

Một trong những cách tốt nhất để tránh rơi vào danh mục sai là tiêu chuẩn hóa các quy trình lặp lại bằng cách sử dụng mẫu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng:

Tải miễn phí mẫu Giữ quyền kiểm soát và tính minh bạch trong danh mục dự án của bạn với mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án Đa dạng của ClickUp

Để đang theo dõi tiến độ trên các bộ phận hoặc dự án mà không làm chậm tiến độ, hãy sử dụng Mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án Đa Dạng của ClickUp. Với mẫu ưu tiên này, bạn có thể tập trung các thông tin quan trọng như tình trạng dự án, mức độ ưu tiên, giai đoạn, ngân sách, chất lượng và dòng thời gian vào một báo cáo động.

Một lựa chọn tuyệt vời khác là Mẫu Công cụ Tiếp thị ClickUp, được thiết kế để giúp các nhóm tiếp thị và agency lập kế hoạch, triển khai và đang theo dõi các chiến dịch một cách dễ dàng.

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các chiến dịch một cách hiệu quả với Mẫu Chiến dịch Tiếp thị ClickUp

Mẫu chiến dịch tiếp thị cho phép bạn:

Phân loại công việc thành các danh mục như Chiến dịch trả phí , Hợp đồng và Công việc sáng tạo

Bản nháp , Thực hiện và Để xem xét Theo dõi tiến độ dự án một cách trực quan bằng cách sử dụng các trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp nhưvà

Tài khoản , Kích thước hợp đồng và Tiến độ phát triển ý tưởng Quản lý thông tin khách hàng quan trọng với các trường tùy chỉnh ClickUp chovà

Giữ vững ưu tiên thông qua các chỉ báo hoàn thành được mã hóa màu như On Track, At Risk và Delayed

Dưới đây là chia sẻ của Chelsea Bennett, Quản lý Tiếp thị Thương hiệu tại Lulu Press về ClickUp:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một đội ngũ marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày, cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ, khiến nó trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi việc. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ, giúp nó trở nên hiệu quả hơn.

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cách bạn có thể tạo kế hoạch marketing trong phần mềm quản lý dự án miễn phí của mình:

Giao tiếp hiệu quả với khách hàng

Không có gì làm hỏng một chiến dịch nhanh hơn sự thiếu thông tin, đặc biệt khi khách hàng cảm thấy bị bỏ rơi hoặc quá tải với quá nhiều thông tin.

Xử lý các bản cập nhật như một trailer phim: đủ thông tin để thu hút, không quá tải. Tổ chức giao tiếp của bạn với các phương pháp đơn giản, có thể lặp lại như:

Các cuộc họp định kỳ hàng tuần với lịch trình rõ ràng

Các kênh phản hồi đã được phê duyệt trước (tài liệu, bình luận, email)

Cập nhật trạng thái được liên kết trực tiếp với các deliverables, không phải là những cụm từ mơ hồ

Với ClickUp Chat, bạn có thể cài đặt các không gian trò chuyện riêng biệt cho từng chiến dịch của khách hàng và thực sự làm công việc ngay tại nơi bạn đang trò chuyện.

Bất kỳ bình luận, ghi chú của khách hàng hoặc tin nhắn trò chuyện nào cũng có thể được chuyển đổi thành công việc Theo dõi để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì. Ngoài ra, bạn có thể tổ chức tất cả các tin nhắn được giao trong một nơi duy nhất, cho phép bạn lọc theo người hoặc trạng thái.

Sử dụng ClickUp Trò chuyện để chuyển đổi phản hồi thành công việc ngay lập tức

Cần thảo luận trực tiếp? SyncUps cho phép bạn tham gia cuộc gọi nhanh, chia sẻ màn hình, gán bình luận trong quá trình thảo luận và thậm chí nhận bản tóm tắt do AI tạo ra kèm theo các mục cần thực hiện sau đó.

Và khi bạn vắng mặt, AI CatchUp sẽ tóm tắt những điểm chính mà bạn đã bỏ lỡ, trong khi AI Answers có thể nhanh chóng trích xuất thông tin từ toàn bộ không gian làm việc của bạn để phản hồi nhanh hơn so với việc lướt qua các trò chuyện cũ.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain MAX nâng cấp các tính năng của ClickUp Brain lên một bước cao mới. Ứng dụng máy tính này loại bỏ sự phân tán của AI, kết nối tất cả các công cụ của bạn để bạn không cần phải chuyển đổi giữa các tab. Hơn nữa, nó cho phép bạn truy cập vào các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Claude hoặc Gemini trong một nền tảng thống nhất. Xây dựng mối quan hệ với những kỳ vọng rõ ràng bằng ClickUp Brain MAX Với ClickUp đồng hành, bạn có thể: Nhận được các câu trả lời chi tiết và phù hợp với ngữ cảnh trên các công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối

Kích hoạt quy trình làm việc và tự động hóa trên nhiều nền tảng

Tương tác qua tin nhắn văn bản hoặc giọng nói để quản lý dự án theo cách của bạn

Chọn mô hình AI phù hợp nhất cho từng công việc từ ChatGPT đến Claude

Đang theo dõi hiệu suất theo thời gian thực

Theo dõi các chiến dịch trên nhiều khách hàng có thể trở nên phức tạp. Tránh tình trạng hỗn loạn bằng cách:

Xác định các chỉ số hiệu suất tiếp thị (KPIs) từ đầu cho từng chiến dịch

Cài đặt bảng điều khiển để so sánh giữa các chiến dịch

Kiểm tra các chỉ số hàng ngày để phát hiện sớm các sự sụt giảm về hiệu suất

Theo dõi thời gian thực cho phép bạn điều chỉnh chiến lược trước khi tình hình trở nên tồi tệ. Bạn có thể theo dõi tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác của từng chiến dịch để nhanh chóng xác định những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần điều chỉnh.

Theo dõi các chiến dịch của khách hàng và thu thập thông tin chi tiết về việc tạo khách hàng tiềm năng và triển khai dự án với Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn một trung tâm điều khiển duy nhất để đang theo dõi hiệu suất của tất cả các chiến dịch khách hàng trong thời gian thực. Dưới đây là việc cần làm với Bảng điều khiển:

Tạo tiện ích tùy chỉnh: Đang theo dõi các chỉ số KPI mà khách hàng quan tâm, như tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi, mức độ tương tác hoặc hoàn thành công việc

*theo dõi công việc và mục tiêu một cách trực quan: Sử dụng thanh tiến độ, biểu đồ tròn và công cụ đang theo dõi mục tiêu dự án để có cái nhìn rõ ràng về những gì đang tiến triển tốt và những gì cần được chú ý

Lọc và nhóm theo ngữ cảnh: Phân loại dữ liệu khách hàng theo chiến dịch, người được giao nhiệm vụ hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào để xem chi tiết hoặc so sánh kết quả

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Nhận tóm tắt tức thì về tiến độ chiến dịch, cảnh báo tự động khi hiệu suất giảm và thông tin chi tiết về các công việc quá hạn bằng ClickUp Brain. Bạn cũng có thể thêm thẻ AI vào bảng điều khiển của mình để thực hiện tất cả trong một nơi. Nhận cập nhật dự án AI từ bảng điều khiển ClickUp của bạn

Các phương pháp tốt nhất cho các agency quản lý nhiều chiến dịch

Ngay cả khi có chiến lược vững chắc, những thói quen nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Vì vậy, đây là một số mẹo nhỏ nhưng quan trọng mà bạn nên lưu ý!

thực hiện lịch trình nội dung tổng thể:* Tập trung tất cả các dòng thời gian chiến dịch, hạn chót nội dung và các ngày khóa vào một lịch trình dễ truy cập để tránh xung đột lịch trình

Thực hiện đánh giá sau chiến dịch: Sau mỗi chiến dịch, tổ chức các phiên họp tổng kết để phân tích những gì là công việc, những gì chưa là công việc và cách cải thiện quy trình cho các dự án trong tương lai

Ưu tiên phân đoạn khách hàng: Nhóm các nhu cầu hoặc ngành nghề của khách hàng để tối ưu hóa quá trình phát triển chiến lược và Nhóm các nhu cầu hoặc ngành nghề của khách hàng để tối ưu hóa quá trình phát triển chiến lược và phân bổ tài nguyên

cung cấp quyền truy cập và tính minh bạch cho khách hàng: *Cho phép khách hàng xem chế độ xem chỉ có đọc được về dòng thời gian và trạng thái công việc, cho phép phản hồi về các sản phẩm đầu ra, và tạo bảng điều khiển với các chỉ số KPI liên quan

phân tích giá trị sau chiến dịch: *Xem các chiến dịch như một quy trình chu kỳ. So sánh kết quả, thu thập phản hồi từ nhóm và ghi chép những bài học kinh nghiệm để nhân rộng thành công

Tiêu chuẩn hóa định dạng báo cáo: Phát triển Phát triển các mẫu quản lý dự án nhất quán cho báo cáo hiệu suất và cập nhật cho khách hàng để thiết lập kỳ vọng rõ ràng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi hiệu suất chiến dịch bằng cách sử dụng biệt danh độc đáo, linh vật hoặc biểu tượng cảm xúc bên trong để việc quản lý nhiều khách hàng trở nên thú vị và dễ nhớ hơn. Đối tượng, kỳ/phiên bản, một chiến dịch ra mắt sản phẩm cho thương hiệu cà phê có thể được gọi là ‘Operation Espresso. ’

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi quản lý nhiều chiến dịch

Công việc với nhiều khách hàng có thể dẫn đến những sai lầm khiến tiến độ bị chậm trễ hoặc gây nhầm lẫn cho nhóm. Dưới đây là một số sai lầm cần lưu ý:

Bỏ qua các cuộc họp định kỳ: Kiểm tra tiến độ chiến dịch thường xuyên, cập nhật trạng thái công việc và điều chỉnh ưu tiên khi cần thiết

Xử lý mọi chiến dịch theo cách giống nhau: Tùy chỉnh chiến lược, dòng thời gian và thông điệp cho từng khách hàng để đạt được mục tiêu cụ thể của họ

dựa hoàn toàn vào email: *Sử dụng các công cụ giao tiếp tập trung để đang theo dõi tin nhắn, phê duyệt và cập nhật trong một nơi duy nhất

Thu thập dữ liệu mà không xem xét: Phân tích các chỉ số một cách nhất quán để nhận diện xu hướng, điều chỉnh chiến dịch và cải thiện hiệu suất

Bỏ qua phản hồi của khách hàng: Ghi nhận, phân công và giải quyết mọi ý kiến một cách nhanh chóng để duy trì sự đồng bộ và niềm tin

Thay đổi ngân sách mà không có kế hoạch: Lập kế hoạch ngân sách trước, theo dõi chi tiêu và điều chỉnh dựa trên các thông tin về hiệu suất

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tiếp thị tốt nhất để duy trì năng suất công việc

🧠 Thú vị: Vào cuối thập niên 1950, các nhà quản lý quảng cáo ở New York được mệnh danh là những " Mad Men" thực sự. Trong cuộc "cách mạng sáng tạo" của thập niên 1960, các agency bắt đầu sử dụng humor, sự mỉa mai và kể chuyện trong các chiến dịch, chuyển hướng khỏi những quảng cáo nhàm chán, nặng về văn bản. Họ thường tính phí 15% hoặc cao hơn ngân sách quảng cáo của khách hàng, nghĩa là họ kiếm được hơn hàng chục triệu đô la.

Tạo sự đồng bộ sáng tạo (Sink) với ClickUp

Điều duy nhất bạn muốn bị mắc kẹt là chu kỳ của những ý tưởng sáng tạo biến thành kết quả. Mọi thứ khác nên diễn ra trơn tru phía sau hậu trường.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, là nền tảng tất cả trong một được thiết kế dành riêng cho các agency sáng tạo.

Tập trung tất cả các chiến dịch vào một nơi với nhiệm vụ ClickUp và tự động hóa các quy trình lặp lại với ClickUp Automations. Ngoài ra, ClickUp Brain giúp bạn tóm tắt các cập nhật chiến dịch, soạn thảo nội dung và luôn đi trước.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Các agency tập trung tất cả thông tin dự án trên một nền tảng duy nhất như ClickUp, với các không gian riêng biệt cho từng khách hàng. Các tác vụ, hạn chót và tài nguyên được tổ chức rõ ràng, trong khi các tính năng như phụ thuộc tác vụ, cột mốc và trường tùy chỉnh giúp dễ dàng đang theo dõi nhiều tài khoản cùng lúc.

Hiển thị khối lượng công việc và phân công thành viên nhóm cho các công việc dựa trên chuyên môn và sức chứa. Các công cụ quản lý tài nguyên giúp cân bằng khối lượng công việc, ngăn ngừa tình trạng quá tải và đảm bảo mỗi chiến dịch nhận được sự quan tâm thích hợp. Các cuộc đánh giá định kỳ cho phép điều chỉnh dựa trên hiệu suất và khả năng sẵn có.

Đúng vậy. ClickUp cho phép các agency tạo không gian làm việc riêng cho từng khách hàng, tổ chức công việc, đặt hạn chót, tự động hóa các tác vụ lặp lại và đang theo dõi tiến độ. Tính năng giao tiếp tích hợp và chia sẻ tệp giúp hợp tác với nhóm và khách hàng trở nên mượt mà.

Phần mềm quản lý dự án phù hợp, quy trình chuẩn hóa, hướng dẫn thương hiệu và nhóm khách hàng chuyên trách giúp duy trì tính nhất quán cho các chiến dịch. Kiểm tra chất lượng định kỳ, quy trình phê duyệt và đang theo dõi cột mốc đảm bảo mỗi sản phẩm đầu ra đáp ứng các tiêu chuẩn mong đợi.

Các mẫu kế hoạch chiến dịch, lịch nội dung, công cụ theo dõi ngân sách và bảng điều khiển hiệu suất giúp tối ưu hóa quy trình làm việc. Sử dụng các mẫu của ClickUp đảm bảo tính nhất quán, hợp tác dễ dàng hơn và hiển thị rõ ràng hơn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và chiến dịch.