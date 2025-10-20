Bối cảnh là lợi thế cạnh tranh của bạn trong kỷ nguyên AI

Paradox AI: Tại sao chúng ta lại thất bại dù có nhiều kỳ vọng?

AI có mặt ở khắp mọi nơi. Nó là tâm điểm của các cuộc hội thoại trong phòng họp, là chủ đề hot trên các tiêu đề công nghệ và là trọng tâm của các khoản đầu tư khổng lồ từ các doanh nghiệp. Nó là lời hứa hẹn lớn nhất về tiến độ, nhưng cũng là một trong những thất vọng lớn nhất.

Đây là sự thật khó chịu: 95% các dự án thử nghiệm AI thất bại. Mặc dù chi tiêu cho AI tăng 130%, hơn 80% tổ chức báo cáo không có tác động cụ thể trên toàn doanh nghiệp từ AI tạo sinh.

Tại sao?

Câu trả lời không phải là thiếu tham vọng hay trí tuệ. Đó là thiếu bối cảnh.

Chúng ta đang sống trong thời đại của Sự lan rộng của công việc , Sự lan rộng của AI và Sự lan rộng của bối cảnh —một cơn bão hoàn hảo của các công cụ không kết nối, kiến thức phân mảnh và trí tuệ bị cô lập.

Kết quả? AI, một cách đơn giản, sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu bối cảnh.

Sự lan rộng của công việc: Ảo tưởng về năng suất

Quản lý công cụ, thông báo và cập nhật thủ công, hay còn gọi là sự lan rộng của công việc, chiếm dụng thời gian làm việc của bạn và cản trở bạn thực hiện công việc có ý nghĩa

Các tổ chức hiện đại đang chìm trong biển ứng dụng và nền tảng không kết nối.

60% thời gian của nhân viên bị lãng phí khi tìm kiếm thông tin lỗi thời

Ba trong số bốn nhân viên thiếu khả năng hiển thị về dự án

$2,57 nghìn tỷ giá trị kinh tế bị mất mỗi năm do sự kém hiệu quả

Sự lan rộng của công việc không chỉ là một bất tiện; nó là một mối đe dọa tồn tại đối với năng suất và sự đổi mới.

Nhân viên phải chuyển đổi giữa Slack, Confluence, Zoom, Notion, Trello và vô số công cụ khác—mỗi công cụ nắm giữ một phần của bức tranh, nhưng không công cụ nào là nhà cung cấp toàn bộ bức tranh. Quyết định bị lạc, việc phê duyệt kéo dài mãi, và năng suất dần biến mất.

Công việc hiện đại là một mê cung của các ứng dụng không kết nối và những quyết định bị bỏ lỡ.

Thay vì đẩy công việc tiến lên, chúng ta đang di chuyển thông tin giữa 17 cơ sở dữ liệu khác nhau—mỗi cơ sở dữ liệu đều tốn thời gian, tiền bạc và sự tập trung.

Sự bùng nổ của AI: Lời hứa hão huyền về "nhiều hơn"

Trong nỗ lực vội vã để “việc cần làm AI”, chúng ta đã quên hỏi: liệu chúng ta có thực sự hiểu rõ những gì mình đang dạy cho nó không? Các tổ chức đã triển khai hàng chục công cụ AI không liên kết với nhau trên các bộ phận khác nhau.

74% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng AI thành tác động thực tế cho kinh doanh

49,8% nhân viên mô tả chính sách AI của công ty họ là “The Wild West”

60% thừa nhận sử dụng các công cụ AI công cộng không được phép cho công việc

Đây là sự mở rộng của AI:

Các công cụ bị cô lập không thể giao tiếp với nhau

Bối cảnh bị ngắt kết nối —Trí tuệ nhân tạo không hiểu quy trình làm việc hoặc ngôn ngữ của bạn

Các nỗ lực trùng lặp* giữa các nhóm khi giải quyết cùng một vấn đề

Các tích hợp phức tạp khiến bộ phận CNTT phải đối mặt với các giải pháp chắp vá

Kết quả không nhất quán do thiếu một nguồn thông tin duy nhất

Paradox là rõ ràng: càng nhiều AI, càng ít trí tuệ.

Sự lan rộng của bối cảnh: Kẻ giết người thầm lặng

Tại trung tâm của cả Sự lan rộng của công việc và Sự lan rộng của AI là Sự lan rộng của bối cảnh—sự phân mảnh của kiến thức, dữ liệu và quy trình ra quyết định.

Khi bối cảnh bị phân tán khắp hàng chục công cụ, ngay cả AI thông minh nhất cũng chỉ có thể đoán mò. Bạn có thể cung cấp cho AI các hướng dẫn thương hiệu, chi tiết sản phẩm và chiến lược, nhưng nếu nó không biết CEO của bạn đã nói gì đêm qua hoặc những điểm tinh tế của thị trường, kết quả đầu ra sẽ luôn thiếu một yếu tố quan trọng.

Bối cảnh là yếu tố làm cho trí tuệ trở nên hữu ích—cho cả con người và AI

Bạn sẽ không thuê một nhân viên mới và mong đợi họ thành công mà không có mô tả công việc rõ ràng, quyền truy cập vào kiến thức của công ty và các tài nguyên phù hợp. Tuy nhiên, đó chính xác là việc cần làm với AI, triển khai nó vào các môi trường phân mảnh và mong đợi nó mang lại giá trị.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp liền mạch, dựa trên bối cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ, liệu AI có thể thực thi một quy trình tự động hóa dựa trên một lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể ! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, truy xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy gia nhập 40% khách hàng ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Khắc phục sự thiếu thông minh của AI: Ba trụ cột

1. Loại bỏ sự lan rộng của công việc

Sự lan rộng của công việc không chỉ là vấn đề công nghệ—đó là vấn đề kinh doanh.

Để khắc phục điều này, các tổ chức phải thống nhất quy trình làm việc, tập trung kiến thức và phá vỡ các rào cản. Điều này có nghĩa là chuyển từ một hệ thống ứng dụng rời rạc sang một nguồn thông tin duy nhất.

2. Loại bỏ rào cản về bối cảnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ tốt như những ví dụ và bối cảnh mà nó được cung cấp.

Các tổ chức phải cung cấp các ví dụ hàng đầu, làm cho "điều gì là tốt" trở nên không thể phủ nhận và cho phép AI truy cập vào bối cảnh thời gian thực. Đây là cách bạn chuyển từ các kết quả chung chung sang các kết quả thực sự khác biệt.

3. Đừng coi bảo mật là điều phụ thuộc

Sự phổ biến của các công cụ AI đã tạo ra một cơn ác mộng về bảo mật.

Chỉ tin tưởng vào các công cụ AI có không lưu trữ dữ liệu

Việc cần làm là không đào tạo mô hình trên dữ liệu của bạn

Yêu cầu các chứng chỉ bảo mật cao nhất (ISO 42001 và các phiên bản cao hơn)

Bảo mật không phải là một tính năng; nó là nền tảng. Trong thời đại AI bóng tối tràn lan, bảo mật phải được tích hợp vào DNA của mọi giải pháp.

💬 Các nhà phê bình cho rằng: Cuộc bùng nổ AI hiện nay đã vượt quá các kết quả thực tế. Theo Gartner, hơn 50% dự án AI tạo sinh thất bại do giá trị kinh doanh không rõ ràng, vấn đề dữ liệu hoặc thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận. Ngay cả với khoản đầu tư khổng lồ, nhiều tổ chức vẫn không thấy tác động đến kết quả kinh doanh - phản ánh khoảng cách giữa đổi mới và triển khai.

Vùng đất hứa: Trí tuệ nhân tạo dựa trên bối cảnh và Không gian Làm việc AI tích hợp

Việc hợp nhất công cụ và tích hợp AI đã biến đổi năng suất và trải nghiệm của nhóm này – từ hỗn loạn thủ công sang thành công được tối ưu hóa

Giải pháp không phải là thêm AI. Đó là Trí tuệ nhân tạo dựa trên bối cảnh — như ClickUp Brain, được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, học hỏi từ không gian làm việc thực tế của bạn và cung cấp các kết quả AI có liên quan, thực tế và thời gian thực.

Để tương tác AI sâu hơn, ClickUp Brain MAX hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và thực thi tác vụ trực tiếp. Nó cũng cung cấp nhiều mô hình AI hàng đầu, bao gồm ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa, ngay trong ứng dụng, với bối cảnh đầy đủ của công việc của bạn, và cho phép bạn giao tiếp với không gian làm việc của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là AI có khả năng nhận biết bối cảnh và luôn hoạt động.

Nói, gõ và suy nghĩ thông minh hơn với tính năng Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong ClickUp Brain MAX

* không gian Làm việc AI tích hợp là giải pháp chấm dứt sự lan rộng của công việc, sự lan rộng của AI và sự phân mảnh của bối cảnh

Tất cả các ứng dụng công việc bạn cần, được tích hợp trong một nền tảng duy nhất

Các công cụ và tác nhân AI học hỏi từ bối cảnh thực tế của bạn

Bối cảnh thời gian thực, linh hoạt cho mọi quyết định

Bảo mật và tuân thủ được tích hợp sẵn

Đây không chỉ là công cụ tăng năng suất—đây là lợi thế chiến lược. Nó cho phép con người và AI tham gia vào công việc hợp tác, tối đa hóa năng suất, sáng tạo và bảo mật.

💡 Tại sao ClickUp Brain mang lại trí tuệ nhân tạo bối cảnh thực sự Trí tuệ nhân tạo (AI) không làm cho công việc trở nên thông minh hơn — bối cảnh mới là yếu tố quyết định. Hầu hết các công cụ đều theo đuổi trí tuệ một cách độc lập. ClickUp Brain xây dựng nó ở nơi nó thuộc về – bên trong công việc của bạn. Nó không nằm trong một tab khác hoặc chờ đợi lệnh của bạn; nó học hỏi từ không gian làm việc trực tiếp của bạn, hiểu rõ mục tiêu, dự án và con người của bạn theo thời gian thực. Sử dụng ClickUp Brain để khai thác bối cảnh trên toàn bộ không gian làm việc của bạn ✅ Tích hợp sẵn, không phải thêm vào: Trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong mọi công việc, tài liệu và bình luận⃟✅ Đa mô hình linh hoạt: Lựa chọn giữa ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa — ngay lập tức⃟✅ Nhận thức thời gian thực: Luôn cập nhật với những gì nhóm của bạn đang làm và quyết định Đây không phải là một trợ lý AI thông thường—đây là một lớp hiểu biết động bên trong quy trình làm việc của bạn. Với ClickUp Brain, kiến thức di chuyển cùng bạn, quyết định luôn được kết nối và mọi hành động đều bắt đầu từ bối cảnh. 🚀 Nhận thức bối cảnh. Luôn hoạt động. Thực sự hữu ích. 🚀 Nhận thức bối cảnh. Luôn hoạt động. Thực sự hữu ích.

Mức độ phát triển AI: Từ không kết nối đến tích hợp

Từ các công cụ không kết nối đến AI môi trường, hãy xem tổ chức của bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi AI

Các tổ chức cần nâng cao mức độ trưởng thành AI của mình bằng cách:

Đánh giá hệ thống công nghệ hiện tại và quy trình làm việc của họ

Xác định cơ hội cho AI và các tác nhân để đẩy nhanh quy trình làm việc

*lập bản đồ các quy trình làm việc AI phù hợp với mức độ phát triển hiện tại của chúng

Hành trình chuyển đổi từ công việc rời rạc, thủ công và tự động hóa phân mảnh sang trí tuệ thống nhất và chuyển đổi AI thực sự. 👀 Bạn có biết? Workslop là sản phẩm phụ của việc sử dụng AI không kiểm soát - nội dung trông chuyên nghiệp nhưng thiếu bối cảnh, thông tin sâu sắc hoặc giá trị thực sự. Nó trông giống như tiến độ cho đến khi bạn cố gắng sử dụng nó. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nội dung AI giá trị thấp này khiến nhân viên văn phòng tại Mỹ mất khoảng $186 mỗi tháng do giảm năng suất. 🚀 Cách ClickUp ngăn chặn sự lan rộng của AI: Hầu hết các công cụ AI để lại cho bạn những bản nháp và tóm tắt chưa hoàn chỉnh ngoài quy trình làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là nhiều thao tác sao chép-dán hơn, nhiều việc theo dõi hơn và nhiều giờ làm việc bị lãng phí hơn. ClickUp Brain thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận bằng cách tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Các bản cập nhật, tóm tắt và theo dõi được xây dựng dựa trên các công việc hàng ngày và tài liệu mà nhóm của bạn sử dụng. Chúng được đào tạo dựa trên kỳ vọng và thương hiệu của bạn, vì vậy mọi kết quả đều có ý nghĩa và phù hợp. Kết quả? Thay vì tập trung vào những chi tiết không cần thiết, bạn đang tạo ra sự tiến độ. Mỗi kết quả đầu ra đều tác động, phân công hoặc cung cấp thông tin cho chính công việc đó.

Hành trình chuyển đổi từ công việc rời rạc, thủ công và tự động hóa phân mảnh sang trí tuệ thống nhất và chuyển đổi AI thực sự.

👀 Bạn có biết? Workslop là sản phẩm phụ của việc sử dụng AI không kiểm soát - nội dung trông chuyên nghiệp nhưng thiếu bối cảnh, thông tin sâu sắc hoặc giá trị thực sự. Nó trông giống như tiến độ cho đến khi bạn cố gắng sử dụng nó. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nội dung AI giá trị thấp này khiến nhân viên văn phòng tại Mỹ mất khoảng $186 mỗi tháng do giảm năng suất. 🚀 Cách ClickUp ngăn chặn sự lan rộng của AI: Hầu hết các công cụ AI để lại cho bạn những bản nháp và tóm tắt chưa hoàn chỉnh ngoài quy trình làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là nhiều thao tác sao chép-dán hơn, nhiều thời gian theo dõi hơn và nhiều giờ làm việc bị lãng phí. ClickUp Brain thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận bằng cách tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Các bản cập nhật, tóm tắt và theo dõi được xây dựng dựa trên các công việc hàng ngày và tài liệu mà nhóm của bạn sử dụng. Chúng được đào tạo dựa trên kỳ vọng và thương hiệu của bạn, vì vậy mọi kết quả đều có ý nghĩa và phù hợp. Kết quả là gì? Thay vì tập trung vào những chi tiết không quan trọng, bạn đang tạo ra sự tiến độ. Mỗi kết quả đầu ra đều tác động, phân công hoặc cung cấp thông tin cho chính công việc đó.

Hướng đi phía trước: Giải pháp sâu rộng và những bài học thực tiễn.

ClickUp + Trí tuệ nhân tạo bối cảnh = Sự chuyển đổi có thể đo lường được Theo một nghiên cứu tác động kinh tế của Forrester™, các nhóm sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) 384% và tiết kiệm được 92.400 giờ vào năm thứ 3. ClickUp mang lại tác động có thể đo lường được, từ tiết kiệm thời gian đến tăng tốc sản xuất trên các bộ phận. Khi bối cảnh, quy trình làm việc và trí tuệ được tích hợp trong một nền tảng duy nhất — các nhóm không chỉ làm công việc. Họ chiến thắng.

Chúng tôi không khắc phục sự cố AI bằng cách tạo thêm mô hình—chúng tôi khắc phục bằng cách cải thiện hệ thống. Sự chuyển đổi từ sự hào nhoáng sang tác động thực tế bắt đầu bằng những bước đi thực tiễn, cấu trúc, giúp trí tuệ nhân tạo được định vị trong bối cảnh. ⏩ Khả năng AI: Mặc dù có nhiều thất bại, vẫn có những dấu hiệu tích cực về những gì công việc khi bối cảnh được đồng bộ hóa. McKinsey ước tính rằng các trường hợp sử dụng AI trong doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị từ $2,6–$4,4 nghìn tỷ trên các ngành công nghiệp. Trong khi đó, PwC dự án AI có thể đóng góp $15,7 nghìn tỷ vào GDP toàn cầu vào năm 2030, với $6,6 nghìn tỷ đến từ tăng trưởng năng suất. Đây không phải là những dự đoán viển vông — đó là những kết quả có thể xảy ra khi AI không chỉ được thêm vào, mà còn được tích hợp với bối cảnh thực tế, quy trình làm việc và sự đồng bộ chiến lược. Dưới đây là cách các tổ chức có thể vượt qua khoảng cách đó – biến tham vọng thành hành động và biến sự hỗn loạn của AI thành sự rõ ràng.

Chúng tôi không khắc phục sự cố AI bằng cách tạo thêm mô hình—chúng tôi khắc phục bằng cách xây dựng hệ thống tốt hơn. Sự chuyển đổi từ sự hào nhoáng sang tác động thực tế bắt đầu bằng những bước đi thực tiễn, cấu trúc, giúp trí tuệ nhân tạo được định vị trong bối cảnh.

⏩ Khả năng AI: Mặc dù có nhiều thất bại, vẫn có những tín hiệu tích cực về những gì công việc khi bối cảnh được đồng bộ hóa. McKinsey ước tính rằng các trường hợp sử dụng AI trong doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị từ $2,6–$4,4 nghìn tỷ trên các ngành công nghiệp. Trong khi đó, PwC dự án AI có thể đóng góp $15,7 nghìn tỷ vào GDP toàn cầu vào năm 2030, với $6,6 nghìn tỷ đến từ tăng trưởng năng suất. Đây không phải là những dự đoán — mà là những kết quả có thể xảy ra khi AI không chỉ được thêm vào, mà còn được tích hợp với bối cảnh thực tế, quy trình làm việc và sự đồng bộ chiến lược.

Dưới đây là cách các tổ chức có thể vượt qua khoảng cách đó – biến tham vọng thành hành động và biến sự hỗn loạn của AI thành sự rõ ràng.

Kiểm tra luồng bối cảnh của bạn: Xác định vị trí bối cảnh tồn tại trong tổ chức của bạn. Nhận diện các nút thắt kiến thức, quyết định bị cô lập và thông tin bị mất mát trong quá trình truyền đạt. Thiết kế cho bối cảnh, không chỉ tự động hóa: Chọn các giải pháp AI hiểu ngôn ngữ kinh doanh và quy trình làm việc của bạn, và có thể truy cập và học hỏi từ cơ sở kiến thức sống động của bạn. Tích hợp không gian làm việc của bạn: Hướng tới một không gian làm việc AI tích hợp, nơi các công cụ, dữ liệu và khả năng AI được tích hợp thống nhất. Loại bỏ các rào cản, tập trung kiến thức và làm cho bối cảnh trở thành mặc định. Đảm bảo bảo mật là ưu tiên hàng đầu: Áp dụng các giải pháp AI không yêu cầu lưu trữ dữ liệu, không đào tạo mô hình trên dữ liệu của bạn và đạt các chứng nhận hàng đầu trong ngành. Giáo dục các nhóm về rủi ro của Shadow AI và trang bị cho họ các công cụ an toàn, được phê duyệt. Đầu tư vào quản lý thay đổi: Trí tuệ nhân tạo dựa trên bối cảnh và sự hội tụ không chỉ liên quan đến công nghệ mà còn liên quan đến văn hóa. Đào tạo các nhóm để suy nghĩ theo hệ thống, khen thưởng sự hợp tác và làm cho bối cảnh trở thành giá trị cốt lõi. Kết nối chuyên môn lĩnh vực với chuyên môn AI: Kết hợp chuyên gia lĩnh vực với chuyên gia AI để đẩy nhanh quá trình phát triển trợ lý AI, tinh chỉnh các phiên bản và mang lại giá trị nhanh hơn. Sử dụng kiến thức chuyên môn để đảm bảo các giải pháp AI phù hợp, thực tiễn và đồng bộ với mục tiêu kinh doanh.

Xem lại ý nghĩa của "thông minh"

Tương lai sẽ không thuộc về những tổ chức có nhiều AI nhất.

Nó sẽ thuộc về những ai có khả năng tích hợp bối cảnh nhất — những người có thể thống nhất trí tuệ, quy trình làm việc và bảo mật thành một hệ thống sống động duy nhất.

Đừng chấp nhận AI kém thông minh.

Đừng chấp nhận sự lan rộng của công việc, sự lan rộng của AI hoặc sự phân mảnh của bối cảnh như một chi phí tất yếu của kinh doanh.

Yêu cầu nhiều hơn. Xây dựng một Không gian Làm việc AI tích hợp. Biến bối cảnh thành lợi thế cạnh tranh của bạn.

Thời đại của AI ngu ngốc, không kết nối đã kết thúc. Thời đại của AI Bối cảnh — và Không gian Làm việc AI tích hợp — đã bắt đầu. Bạn sẽ dẫn đầu hay bị tụt lại phía sau?