Không gian Làm việc AI tích hợp: Tương lai của năng suất với ClickUp

Các nhà lãnh đạo kinh doanh, cổ đông và gần như mọi người có tài khoản LinkedIn đều có ý kiến về AI. Đây là sự đột phá công nghệ lớn nhất thập kỷ này; nó thay đổi cách thế giới làm công việc; và nó sẽ ở lại đây mãi mãi.

Tất cả những điều đó đều đúng. Nhưng trong cuộc đua để khai thác giá trị và đăng ký sử dụng mọi công cụ AI hot hòn họt hứa hẹn mang lại cuộc cách mạng cho nơi làm việc, các tổ chức hiện phải đối mặt với một vấn đề mới: Sự lan rộng của AI.

ChatGPT cho việc viết nội dung tiếp thị, Claude cho mã, Gumloop cho tự động hóa quy trình làm việc: những gì chúng ta có hiện nay là một bộ công cụ phân tán, hoạt động độc lập, không có cái nhìn tổng quan về công việc của bạn và liên tục tích lũy chi phí đăng ký.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn: Chi phí không chỉ tính bằng tiền; nó còn tính bằng thời gian. ⏰

Hàng giờ chuyển đổi giữa trò chuyện và công cụ viết để nhận phản hồi mới nhất; hàng giờ đưa ra quyết định với chỉ một nửa thông tin; hàng giờ mất đà do chuyển đổi giữa các nền tảng.

Nếu có một nơi mà công việc, dữ liệu và con người cuối cùng cũng hòa hợp với nhau? Và các công việc lặt vặt được tự động xử lý với ngữ cảnh?

Đây là vấn đề mà ClickUp giải quyết với không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới: một môi trường kỹ thuật số thống nhất kết hợp nhiều công cụ và quy trình làm việc vào một nền tảng duy nhất.

Tại cốt lõi, một không gian làm việc AI tích hợp là một hệ thống AI làm việc hoàn thành giúp loại bỏ tình trạng phân tán công việc, tức là sự hỗn loạn khi sử dụng nhiều ứng dụng và công cụ AI không kết nối, không có bối cảnh về công việc thực tế của bạn.

Hãy cùng khám phá. 🚀

Không gian làm việc AI tích hợp là gì?

Một không gian làm việc AI tích hợp là một nền tảng bảo mật duy nhất: một phần mềm tất cả trong một thực sự, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp hài hòa. AI ở đây không chỉ là một plugin. Đó là AI bối cảnh được tích hợp như lớp trí tuệ hiểu rõ công việc của bạn và hỗ trợ đẩy mạnh tiến độ.

Và một trung tâm được hỗ trợ bởi AI giải quyết tình trạng phân tán công việc với sự rõ ràng, tốc độ và sự đồng bộ không phải là "một ngày nào đó". Nó đã được tích hợp sẵn trong ClickUp.

clickUp Brain MAX là minh chứng cho phương pháp này trong việc nâng cao năng suất. Dưới đây là chia sẻ của một khách hàng trên G2:* Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn. Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

Một không gian làm việc tất cả trong một hoạt động như một hệ thống lưu trữ chính thức, nơi con người, quy trình và nội dung của bạn được tích hợp để AI có thể hành động dựa trên ngữ cảnh. Điều đó có nghĩa là các cuộc họp tạo ra các hành động theo dõi, bảng điều khiển phản ánh dữ liệu thời gian thực, trợ lý AI và đại lý AI thực sự thúc đẩy công việc tiến triển. ✅

Tại sao phải tích hợp? Tại sao tôi cần một không gian làm việc AI tích hợp?

sự phân tán công việc không chỉ gây phiền toái. Nó còn gây quá tải cho nhân viên và trở nên tốn kém. Chi phí ẩn xuất hiện ở mọi nơi:* mỗi phút lãng phí do chuyển đổi công cụ, cập nhật thủ công hoặc giao tiếp sai lệch đều tích tụ thành chi phí khổng lồ.

Tình trạng phân tán công việc gây thiệt hại $2,5 nghìn tỷ mỗi năm, với việc chuyển đổi công cụ và sự phân mảnh là nguyên nhân chính

Các hệ thống truyền thống phân tán sự tập trung của bạn. Một không gian làm việc AI tích hợp đưa mọi thứ trở lại một trung tâm duy nhất, để AI có thể thúc đẩy tiến độ thay vì chỉ duy trì.

Dưới đây là cách sự khác biệt này được thể hiện trong thực tế:

Hệ thống truyền thống Không gian Làm việc AI tích hợp Công việc phân tán trên 6–10 công cụ Tập trung công việc trong một trung tâm bảo mật duy nhất Mất mát ngữ cảnh giữa các ứng dụng Các trợ lý AI và đại lý AI hoạt động với đầy đủ ngữ cảnh Thời gian lãng phí trong các cuộc họp trạng thái Bảng điều khiển tự động cập nhật theo thời gian thực Giải pháp AI riêng lẻ không có bộ nhớ Trí tuệ nhân tạo được tích hợp xuyên suốt các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại

Đây cũng là mục tiêu cuối cùng cho các doanh nghiệp mong muốn thực hiện một cuộc chuyển đổi AI có ý nghĩa:

Hành trình đến trạng thái này trông giống như sau:

Ma trận chuyển đổi AI

📮 ClickUp Insight: 33% người vẫn tin rằng làm nhiều việc cùng lúc đồng nghĩa với hiệu quả. Trên thực tế, làm nhiều việc cùng lúc chỉ làm tăng chi phí chuyển đổi ngữ cảnh. Sự tập trung sâu bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi não bộ liên tục chuyển đổi giữa các tab, trò chuyện và danh sách công việc. ClickUp giúp bạn tập trung vào một công việc với mục đích rõ ràng bằng cách tập hợp mọi thứ bạn cần vào một nơi! Đang làm công việc trên một công việc nhưng cần kiểm tra internet? Chỉ cần sử dụng giọng nói và yêu cầu ClickUp Brain MAX thực hiện tìm kiếm web từ cùng một cửa sổ. Muốn trò chuyện với Claude và hoàn thiện bản nháp bạn đang làm? Bạn cũng có thể làm điều đó mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc ClickUp! Tất cả những gì bạn cần — từ trò chuyện, tài liệu, công việc, bảng điều khiển, nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tìm kiếm web và hơn thế nữa — đều được tích hợp trong một không gian làm việc AI tích hợp, sẵn sàng sử dụng!

Các tính năng chính của không gian Làm việc AI tích hợp

Dưới đây là cách thức "tích hợp + ưu tiên AI" được áp dụng trong thực tế, thông qua những khoảnh khắc hàng ngày mà nhóm của bạn đã quen thuộc.

1. tìm kiếm doanh nghiệp đưa tất cả kiến thức vào một nơi duy nhất

💡 “Chính sách SSO mới nhất ở đâu?” Trong hầu hết các công ty, câu trả lời nằm rải rác trong ba tài liệu và trí nhớ của một người. Đến khi bạn tìm thấy nó, cuộc họp đã chuyển sang chủ đề khác.

Trong không gian làm việc AI tích hợp, một lần tìm kiếm có thể bao quát các công việc, tài liệu và thậm chí các ứng dụng kết nối. Với ClickUp Enterprise Search và ClickUp Brain, điều đó có nghĩa là bạn có thể đặt câu hỏi và ngay lập tức xem tài liệu đã được phê duyệt, kế hoạch triển khai và đánh giá bảo mật, tất cả mà không cần phải lục lọi qua các thư mục. Hãy tưởng tượng nó như Google cho công ty của bạn; chỉ có điều nó thực sự hiểu công việc của bạn.

👀 Bạn có biết? 67% nhân viên mất ít nhất một giờ mỗi ngày để chuyển đổi giữa các ứng dụng. Đó là năm giờ mỗi tuần, gần như một ngày làm việc đầy đủ, vốn lẽ ra có thể dành cho việc theo dõi các cập nhật.

2. Tự động hóa quy trình làm việc giúp các dự án bắt đầu ngay lập tức

💡 Một yêu cầu đơn giản: “Khởi chạy chiến dịch này.” Điều này có thể kích hoạt hàng ngày phối hợp qua hộp thư đến và chuỗi trò chuyện. Đó là công việc lặp đi lặp lại tăng theo tỷ lệ thuận với số lượng nhân viên.

Tự động hóa quy trình làm việc giúp việc tiếp nhận công việc trở nên dễ dàng. Một yêu cầu ban đầu nhanh chóng trở thành một dự án với chủ sở hữu rõ ràng, thời hạn và các mối quan hệ phụ thuộc. Trong ClickUp, AI Assign và AI Prioritize đi xa hơn bằng cách thêm ngày đáo hạn, liên kết các mối quan hệ phụ thuộc và thậm chí tạo ra một tài liệu khởi động. Bạn không cần phải sao chép và dán, mà có thể ngay lập tức bắt tay vào thực hiện.

Đơn giản hơn nữa, chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain tạo các công việc và công việc con liên quan dựa trên định dạng của quý trước và cuộc họp nhóm hôm qua!

👀 Bạn có biết? Hơn 40% nhân viên cho biết họ dành ít nhất một phần tư thời gian trong tuần cho các công việc thủ công, lặp đi lặp lại như nhập mục nhập, thu thập thông tin hoặc theo dõi cập nhật trạng thái. Tự động hóa giúp lấy lại thời gian đó để bạn có thể tập trung vào kết quả thực tế.

3. Ghi chú AI giúp duy trì ngữ cảnh trong hợp tác

💡 Buổi làm việc nhóm kết thúc với những mảnh giấy ghi chú dán khắp nơi. Một tuần sau, những mảnh giấy vật lý đã nằm trong thùng tái chế, còn các bảng kỹ thuật số thì nằm trong các thư mục cá nhân và ứng dụng ghi chú của mọi người. Việc theo dõi tiến độ? Đã biến mất cùng với những mảnh giấy ghi chú.

Khi đến lúc thực thi, mọi người đều phải vất vả tìm kiếm thông tin. Để giải quyết tình trạng phân tán thông tin này, ClickUp AI Notetaker ghi lại cuộc họp, tóm tắt nội dung và liên kết các mục hành động trực tiếp với công việc phù hợp. Không ai phải mất thời gian ghi chép biên bản.

Các tác vụ theo dõi được sắp xếp đúng vị trí, và động lực thực sự được duy trì xuyên suốt không gian làm việc thống nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng lãng phí thời gian vào sáng Monday để ghi chú cuộc họp đứng. Hãy để ClickUp AI Notetaker tự động tạo tóm tắt và danh sách mục cần làm trực tiếp vào danh sách công việc của bạn.

Người dùng ClickUp xác nhận: giao tiếp nhóm liên kết với công việc vượt trội so với các trò chuyện rời rạc hoặc công cụ bên ngoài. Tại sao? Bối cảnh đi kèm với công việc. 📌 Bình luận về công việc chiếm ưu thế: 63% người dùng trong cuộc khảo sát ưa thích việc giữ cuộc thảo luận gắn liền với công việc, không bị lạc trong các ứng dụng chỉ có trò chuyện. Nguồn: Khảo sát của LinkedIn

4. Bảng điều khiển thời gian thực giúp báo cáo luôn mới mẻ và chính xác

💡 Nhà quản lý hỏi: “Chúng ta có đang theo dõi cho việc ra mắt quý 4 không?” Ba người vội vàng lục lọi các bảng tính và bản trình bày cũ kỹ. Các nhà quản lý không muốn thêm một bản trình bày nữa. Họ muốn sự thật. Vấn đề là gì? Báo cáo thường chậm hơn thực tế, được ghép nối từ các bảng tính cũ kỹ ngay khi được chia sẻ.

Lãnh đạo không cần báo cáo tĩnh. Họ cần câu trả lời ngay lập tức. Đó là lý do tại sao bảng điều khiển trực tiếp quan trọng: số liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực khi công việc diễn ra. Ví dụ, bạn có thể theo dõi thời gian chu kỳ, chi phí tiêu hao và tỷ lệ sử dụng trên bảng điều khiển quản lý dự án. Bảng điều khiển ClickUp được cập nhật theo tác vụ, giúp quyết định nhanh chóng và dựa trên thực tế.

Các thẻ AI trong bảng điều khiển của ClickUp đưa mọi thứ lên một bước mới bằng cách trích xuất thông tin từ các chỉ số khóa trong bảng điều khiển!

Thẻ AI trên Bảng điều khiển ClickUp

Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được câu trả lời chỉ trong vài cú nhấp chuột, không phải mất hàng giờ

📮 ClickUp Insight: Một trong năm nhân viên cho biết việc biết thời điểm quyết định được đưa ra sẽ giúp họ công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, việc thông báo dòng thời gian lại trở thành một công việc trong nhịp độ hối hả của một ngày bận rộn. Và khi các bản cập nhật tự động được tạo ra, việc báo cáo không còn chiếm mất ngày thứ Năm. Đó chính là lúc ClickUp Brain bước vào. Với vai trò là trợ lý công việc được hỗ trợ bởi AI, nó tự động thu thập các bản cập nhật từ công việc, chủ đề và tài liệu — cung cấp bản tóm tắt hàng ngày, bản tóm tắt quyết định và bình luận tóm tắt. Chúc mừng việc không còn phải đi tìm người (hoặc thông tin). 💨

💡 Bộ phận Bán hàng cần bản yêu cầu đề xuất (RFP) mới nhất của khách hàng tùy chỉnh.

Nó có trong Drive, Gmail hay CRM không?

Thêm công cụ nên mang lại cho bạn nhiều sức mạnh hơn, không phải nhiều silo. Trong mô hình tích hợp, các tích hợp được kết nối vào một bản ghi duy nhất, giữ thông tin trong một nơi.

Với Tích hợp ClickUp và ClickUp Brain, hệ thống của bạn cuối cùng cũng có thể tương tác với nhau. Một truy vấn duy nhất có thể tìm kiếm tệp, đính kèm nó vào công việc và soạn thảo khung trả lời. Nó hoạt động như hệ điều hành giúp hệ thống của bạn hoạt động như một đơn vị thống nhất.

💬 Các lãnh đạo cấp cao của ClickUp có thể chứng thực điều này:Giám đốc Tài chính (CFO) Dan Zhang gần đây đã chia sẻ cách nhóm của cô sử dụng ClickUp Brain MAX cho phân tích RFP: Khi Giám đốc Tài chính (CFO) của bạn hào hứng với việc tiết kiệm hơn 30 phút cho mỗi đề xuất RFP nhờ ClickUp Brain MAX, đó chính là lúc bạn nhận ra rằng tích hợp không chỉ là "các công cụ kết nối", mà còn là sự thay đổi văn hóa

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhóm bán hàng của bạn không đăng ký để trở thành những cỗ máy sao chép-dán. Kết nối Salesforce với ClickUp và từ bỏ phím tắt Ctrl+C mãi mãi.

6. Các trợ lý AI tự động hóa với ngữ cảnh đầy đủ, không dựa trên phỏng đoán

💡 Slack sáng lên: “Có cập nhật gì về việc này không?” “Vé đó đã hoàn thành chưa?” “Ai đang cập nhật trạng thái?”

Thời gian không còn bị lãng phí vào việc cần làm, mà là vào việc theo đuổi công việc.

Các trợ lý AI tự động hóa của ClickUp hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn. Chúng cập nhật hàng ngày, định tuyến vé, phân công thành viên nhóm phù hợp và lên lịch đánh giá tự động. Vì chúng nhìn thấy công việc thực tế, chúng không chỉ đề xuất mà còn hành động. Hãy nghĩ đến nó như một sự giám sát mà không cần thêm gánh nặng.

sau khi hoàn thành việc lập kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo, hãy yêu cầu nhân viên phụ trách chiến dịch cài đặt các công việc và công việc con, đặt trạng thái, hạn chót, người được giao và đăng cập nhật. Đóng laptop đúng giờ và đăng xuất cho ngày hôm nay. 🌸💻. *

Đó chính là sức mạnh thực sự của một không gian làm việc AI tích hợp. ⚡🤖

👉 Dưới đây là cách chuyển đổi này được thể hiện qua từng tính năng.

Vấn đề nan giải Tính năng chính ClickUp fix Kiến thức phân tán trên các ứng dụng *tìm kiếm doanh nghiệp đưa tất cả kiến thức vào một nơi duy nhất Tìm kiếm doanh nghiệp + ClickUp Brain MAX hiển thị các tác vụ, tài liệu và tệp tin trong một truy vấn duy nhất (bao gồm Drive, SharePoint, GitHub) Thời gian lãng phí khi xử lý yêu cầu và cài đặt dự án *tự động hóa quy trình làm việc giúp cài đặt dự án ngay lập tức ClickUp Tự động hóa + AI Assign/Prioritize tự động tạo cây công việc với chủ sở hữu, ngày hoàn thành và tài liệu khởi động Các quyết định trong cuộc họp biến mất trong các chủ đề trên Slack ghi chú AI giúp duy trì ngữ cảnh trong hợp tác* ClickUp AI Notetaker ghi lại bản ghi chép, tạo các công việc theo dõi và liên kết mọi thứ với công việc hoặc tài liệu phù hợp Báo cáo bị mắc kẹt trong các bảng tính và bản trình bày cũ kỹ *bảng điều khiển thời gian thực giúp báo cáo luôn mới mẻ và chính xác Bảng điều khiển ClickUp + ClickUp Brain cung cấp các chỉ số KPI theo thời gian thực, tổng hợp hàng tuần và cảnh báo xu hướng liên kết trực tiếp với công việc Chuyển đổi tab và sao chép-dán giữa CRM, email và lưu trữ Tích hợp mượt mà giúp các công cụ thực hiện công việc như một hệ thống duy nhất Tích hợp + ClickUp Brain MAX thống nhất dữ liệu, tự động hóa luồng dữ liệu và trả về kết quả trong một lần tìm kiếm Thời gian lãng phí khi phải theo dõi các cập nhật và thông báo Các trợ lý AI tự động hóa với đầy đủ ngữ cảnh, không dựa trên phỏng đoán Các trợ lý AI tự động đăng tóm tắt, phân loại vé hỗ trợ và lên lịch đánh giá với đầy đủ ngữ cảnh

Đó là lý do tại sao Không gian Làm việc AI tích hợp không chỉ là “một công cụ khác”. Đó là hệ thống giúp giải quyết tình trạng phân tán công việc với ClickUp và duy trì tiến độ công việc. Gọi nó là "công cụ chống lại sự phức tạp": nó loại bỏ sự rườm rà thay vì thêm vào. ✨

Lợi ích của không gian làm việc AI tích hợp

Giá trị thực sự của một không gian làm việc AI tích hợp nằm ở cách nó thay đổi cơ bản cách các đội nhóm hoạt động. Các nhà lãnh đạo thấy được lợi ích ở những nơi quan trọng nhất: làm việc nhanh hơn, đưa ra quyết định tốt hơn, kiểm soát chi phí và duy trì sự linh hoạt.

1. Từ mệt mỏi đến luồng

Sự phân tán công việc làm mất thời gian. Nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày , mất gần bốn giờ mỗi tuần do chuyển đổi ngữ cảnh .

Mỗi tuần, hàng giờ bị lãng phí do phải thiết lập lại bối cảnh, khiến thời gian bị đánh cắp trước khi công việc thực sự bắt đầu.

Đó chính là lý do tại sao lợi ích đầu tiên của sự tích hợp là sự tập trung: ít phải khởi động lại, ít phải tìm kiếm ngữ cảnh và nhiều thời gian hơn trong luồng.

Đó chính là lý do tại sao lợi ích đầu tiên của sự tích hợp là sự tập trung: ít phải khởi động lại, ít phải tìm kiếm ngữ cảnh và nhiều thời gian hơn trong luồng.

2. Từ phỏng đoán đến quyết định tự tin

Các nhà lãnh đạo vẫn đưa ra quyết định quan trọng dựa trên các bản trình bày lỗi thời và thông tin cập nhật rời rạc. Trong các hệ thống phân mảnh, ngay cả các trợ lý AI cũng chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh.

Một không gian làm việc tích hợp cho phép AI kết nối các yếu tố liên quan giữa các dự án, tệp tin, người phụ trách và thời hạn. Các nhà lãnh đạo không còn phải đoán mò mà có thể đưa ra quyết định mà họ có thể tự tin đứng sau.

3. Từ kiến thức phân tán đến câu trả lời tức thì

Một cách nghịch lý, sự quá tải thông tin đã tạo ra tình trạng thiếu hụt thông tin. Bởi vì kiến thức có mặt khắp nơi, nhưng lại không bao giờ xuất hiện đúng lúc bạn cần. Nhân viên phải dành một phần tư thời gian trong tuần chỉ để tìm kiếm câu trả lời.

Không gian Làm việc AI tích hợp chấm dứt tình trạng lộn xộn. Kiến thức được lưu trữ tại một nơi duy nhất, được chỉ mục và dễ dàng tìm kiếm. Bạn có thể tìm thấy tài liệu, công việc và chủ đề chỉ với một truy vấn duy nhất mà không mất hàng ngày.

👉 Kiểm tra thực tế: Nhân viên văn phòng dành gần một phần ba thời gian làm việc để tìm kiếm thông tin.

4. Từ các cuộc họp lan man đến các cuộc họp mang lại kết quả

Họp hành đã trở thành gánh nặng đối với các nhóm làm việc từ xa. Thực tế, các cuộc họp không quan trọng khiến các công ty mất hơn $100 triệu mỗi năm! Với Trợ lý Ghi chú AI, cuộc họp trở thành kết quả: tóm tắt, nhiệm vụ cần thực hiện và người chịu trách nhiệm xuất hiện tự động và luôn được liên kết với công việc.

Một Không gian Làm việc tích hợp thay đổi cách tiếp cận: mọi cuộc hội thoại đều tạo ra tóm tắt, nhiệm vụ cần thực hiện và các bước theo dõi trực tiếp liên quan đến công việc. Các cuộc họp không còn tốn thời gian mà bắt đầu xây dựng trách nhiệm.

5. Từ tình trạng quá tải công cụ đến lợi nhuận thực sự

Khi số lượng công cụ tăng lên, sự rõ ràng giảm đi. Giấy phép tích lũy, và cùng một công việc được sao chép qua các công cụ khác nhau.

Các doanh nghiệp áp dụng chiến lược hợp nhất SaaS sẽ tiết kiệm đáng kể. RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS sau khi chuyển sang một không gian làm việc duy nhất. Quản trị được cải thiện, rủi ro giảm thiểu, và các giám đốc tài chính (CFO) cuối cùng cũng thấy được lợi nhuận đầu tư (ROI) thay vì sự mở rộng không kiểm soát của SaaS.

✨ Tóm lại: Không gian Làm việc AI tích hợp không chỉ mang lại sự tiện lợi. Nó giúp khôi phục sự tập trung, đẩy nhanh quá trình thực thi, nâng cao chất lượng quyết định và chứng minh cho lãnh đạo rằng họ có thể mang lại lợi nhuận đầu tư (ROI) cho bảng quản trị.

Tóm tắt: 5 lợi ích quan trọng Tập trung trở lại → ngừng lãng phí nửa buổi sáng để tìm kiếm “tệp đó ở đâu nhỉ?”

Quyết định có bối cảnh → nhanh hơn, các quyết định lãnh đạo dựa trên bằng chứng

Kiến thức trong tầm tay → lấy lại 25% thời gian bị mất do tìm kiếm

Cuộc họp mang lại → sự rõ ràng và thực thi thay vì sự mơ hồ

ROI được tối ưu hóa → ít ứng dụng hơn, ít hóa đơn hơn, ít tình huống "tại sao chúng ta lại phải trả tiền cho điều này lần nữa?" hơn

Triển khai Không gian làm việc AI tích hợp không chỉ là "thêm AI". Đó là việc chấm dứt tình trạng phân tán công việc: sáu công cụ, dữ liệu phân tán và các cuộc họp vô tận làm giảm năng suất. Harvard Business Review cho biết nhân viên dành 61% thời gian để chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật thông tin trên các hệ thống khác nhau.

Thêm sự phân tán của AI vào tình hình, với 75% nhân viên sử dụng các công cụ không kết nối mà không có sự giám sát, và sự lãng phí tăng từ hàng giờ lên thành chi phí khổng lồ, tích lũy theo thời gian.

*clickUp: Cách nhanh nhất để thoát khỏi tình trạng phân tán công việc

Công việc ngày nay ồn ào, phân mảnh và tốn kém. Mỗi công cụ bổ sung, mỗi lần chuyển đổi ngữ cảnh, mỗi quyết định phân tán đều góp phần tạo nên Work Sprawl – một gánh nặng thầm lặng đối với năng suất, làm hao mòn thời gian, sự tập trung và động lực.

Một không gian làm việc AI tích hợp chấm dứt chu kỳ đó. Một giao diện duy nhất cho dự án, kiến thức và giao tiếp. Một AI không đoán mò, mà hành động dựa trên ngữ cảnh. Một bộ bảng điều khiển hiển thị sự thật thay vì giấu nó trong các bản trình bày và cuộc họp trạng thái.

Như bạn đã đọc cho đến nay, bạn đã biết ClickUp biến điều này thành hiện thực: ClickUp Brain để suy nghĩ cùng công việc của bạn, ClickUp Brain MAX để tích hợp ứng dụng và ghi lại ý tưởng, ClickUp nhiệm vụ ClickUp và ClickUp tài liệu để định hướng thực thi, ClickUp tự động hóa và ClickUp Agents để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, và ClickUp bảng điều khiển để trả lời những câu hỏi khó khăn trong thời gian thực.

Quy trình rất đơn giản:

Bắt đầu từ nơi cần cải thiện nhất: loại bỏ một nguồn gây ra sự phân tán công việc

Nhanh chóng đạt được kết quả hiển thị: đo lường số cuộc họp giảm, thời gian tiết kiệm được và các công cụ không còn sử dụng

Hãy để động lực phát triển: mở rộng AI và tự động hóa khi đã xây dựng được niềm tin

Sự tích hợp không chỉ là việc chọn một sản phẩm. Đó là một quyết định lãnh đạo giúp bảo vệ quy trình làm việc của bạn trước những thay đổi trong tương lai, giúp nhóm có thêm thời gian và đưa AI trở thành đồng minh thay vì trở thành rào cản.

👉 Tương lai của công việc là sự tích hợp. Câu hỏi duy nhất là liệu bạn sẽ tiếp tục trả "thuế" cho sự phân tán công việc — hay bắt đầu gặt hái thành công với ClickUp.

Đừng tiếp tục trả "thuế" cho sự phân tán công việc. Hãy thử ClickUp miễn phí và trải nghiệm cảm giác khi mọi thứ cuối cùng cũng hoạt động hài hòa với nhau.

Câu hỏi thường gặp về Không gian làm việc AI tích hợp

Đây là một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu, trò chuyện và phân tích được tích hợp cùng nhau, và các trợ lý và đại lý AI hoạt động với đầy đủ bối cảnh công việc. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ, mọi thứ diễn ra trên một giao diện duy nhất.

Bằng cách loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh, tự động tạo thiết lập và theo dõi, cũng như hiển thị câu trả lời và xu hướng mà không cần báo cáo thủ công. Các nhóm làm việc nhanh hơn, lãnh đạo nhìn thấy nhiều hơn và "chi phí cập nhật" biến mất.

Có. Các tính năng kiểm soát doanh nghiệp như SSO/SAML, SCIM, quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC), mã hóa và nhật ký kiểm tra được tích hợp sẵn, đảm bảo AI hoạt động trong không gian làm việc được quản lý, không phải bên ngoài nó.

Tiết kiệm đến từ việc hợp nhất công cụ, giảm số lượng cuộc họp, tăng tốc độ chu kỳ và nâng cao năng suất trên mỗi nhân viên toàn thời gian (FTE). Nhiều nhóm đã tiết kiệm hàng trăm nghìn đô la mỗi năm bằng cách loại bỏ phần mềm trùng lặp và giảm bớt gánh nặng phối hợp.

Đúng vậy. Bắt đầu với các nhóm cốt lõi, thử nghiệm phần mềm quản lý dự án miễn phí, kích hoạt AI để tiết kiệm thời gian ngay lập tức và mở rộng quy mô khi thành công tích lũy. Bạn không cần bộ phận CNTT để nhận thấy giá trị.

Hoàn toàn đúng. Nó bao quát quản lý dự án từ đầu đến cuối. Ngoài ra, với tài liệu, trò chuyện, tự động hóa, AI và báo cáo, bạn có thể loại bỏ các giải pháp riêng lẻ trong khi vẫn tận hưởng các tính năng mới.

Tìm kiếm AI bối cảnh (không chỉ là kết quả chung chung), tích hợp mở, bảo mật cấp doanh nghiệp, quyền kiểm soát của quản trị viên và thời gian thu hồi giá trị nhanh chóng được chứng minh qua các trường hợp sử dụng thực tế.

Đúng vậy. ClickUp kết hợp dự án, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa, bảng điều khiển và AI bối cảnh vào một không gian làm việc duy nhất — giúp hơn 3 triệu nhóm thay thế các công cụ phân tán bằng một nguồn thông tin duy nhất.

Theo dõi số lỗi được tránh, thời gian giải quyết và tỷ lệ can thiệp của con người cho từng nhân viên. Tạo bảng điều khiển để hiển thị tình trạng sức khỏe của nhân viên và tỷ lệ hoàn vốn (ROI).