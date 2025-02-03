En İyi 5 Workflowy Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Fiyatlandırma)

Hiç gerçekten işlerin akışında olduğunuzu hissettiniz mi?
Fikirlerin akışının hızlandığı ve size yetişmekte zorlandığınız anlar vardır!
Böyle bir durumda, tüm düşüncelerinizi bir araya getirmenize yardımcı olacak kullanışlı bir liste oluşturucu bulundurmak iyi bir fikirdir.
İşte Workflowy size bu konuda yardımcı olabilir.
Bazı görev yönetimi özelliklerine sahip, kullanışlı bir liste oluşturma uygulamasıdır.
Ancak, uygulamanın bazı sınırlamaları vardır.
Örneğin, Workflowy zihin haritası görünümü sunmaz ve madde işaretli listeler en etkili beyin fırtınası aracı değildir. 🧠
Bu muhtemelen çoğu takımın Workflowy alternatiflerini aramasının nedenidir.
Ama endişelenmeyin, sizin için en iyi alternatif araçların bir listesini hazırladık.
Bu makalede, Workflowy'nin ne olduğu, sınırları ve iş akışınızı ustalıkla yönetmenize yardımcı olacak en iyi beş Workflowy alternatifine kısaca göz atacağız.
Hadi bu makaleyi akışa geçirelim.
workflowy Alternatifine İhtiyacınız Olan 3 Neden
Workflowy, bireylerin ve takımların birden fazla liste oluşturmasına yardımcı olan bir çevrimiçi görev yöneticisidir. Temelde, insanların plan yapmasına, not almasına, beyin fırtınası yapmasına ve daha fazlasına yardımcı olan dijital bir not defteridir.
Worklowy'nin anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:
- İç içe listeler oluşturun
- Görev listenizdeki öğeleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralayın
- Bir öğeye odaklanmak için yakınlaştırın 🔎
- Öğeleri etiketleyin ve atayın
- Görev planlama için kanban tarzı bir pano
Ancak uygulama iyi not alma özelliklerine sahip olsa da, her şey sorunsuz bir şekilde akış halinde değildir.
İşte sizi başka bir uygulamaya geçmenize neden olacak üç Workflowy dezavantajı:
1. Sınırlı ücretsiz plan
Ücretsiz planın aylık 250 madde sınırı vardır.
Sorun nedir?
Uygulamayı gazetecilik, yazma veya kapsamlı not alma için kullanmak istiyorsanız, ayda 250 öğe muhtemelen yeterli olmayacaktır.
Ancak, arkadaşlarınızı davet ederek bu sayıyı artırabilirsiniz (her davet için 100 öğe).
Peki ya evcil hayvanınız tek arkadaşınızsa? 🐶
Üstelik, ücretsiz planın 100 MB dosya yükleme sınırı da vardır.
Ayrıca iki temel paylaşım seçeneğiyle sınırlısınız:
- Tam erişim: kullanıcılar belgeyi düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilir
- Yalnızca görüntüleme: kullanıcılar belgeyi yalnızca görüntüleyebilir
Yani, ya hep ya hiç!
Sınırsız madde işareti, Dropbox yedekleme ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri gibi birçok temel özellik yalnızca pro hesaplara özeldir.
2. Temel entegrasyonlar eksik
Workflowy, Jira, Salesforce, Trello veya Google Tasks gibi popüler araçlarla entegre değildir.
Entegrasyonların olmaması, yalnızca not almayla sınırlı kalacağınız ve favori uygulamalarınızı araca bağlayamayacağınız anlamına gelir.
3. Karmaşık görev yönetimi için çok basit
Uygulamanın büyük görevleri yönetmek için verimsiz olmasının üç nedeni şunlardır:
A. Sınırlı zengin metin düzenleme özellikleri
Uygulama italik, altı çizili ve kalın yazı tiplerini desteklese de, farklı yazı tipleri, başlıklar veya bağlantı kısaltıcılar sunmaz.
B. Yerleşik otomatik hatırlatıcılar yok
Uygulama, günlük görevlerinizi yönetmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak yerleşik hatırlatıcılar içermez. Hatırlatıcılar için Google Takvim'e güvenmeniz gerekecek. 🤷
C. Temel işbirliği özellikleri
Workflowy, belge işbirliği için takım arkadaşlarınızla bağlantıları paylaşmanıza, notlarda takım üyelerini etiketlemenize ve tamamlanan işleri takip etmenize olanak tanır.
Ancak, belgelerinize yorum ekleme veya PDF'lere ortaklaşa açıklama ekleme gibi gelişmiş takım işbirliği özellikleri yoktur.
Üstelik, yerleşik bir anlık mesajlaşma özelliği de yoktur.
Yani takımınız eski usul iletişim yöntemlerini kullanmak zorunda kalacak...
Hayır, güvercin postasıyla değil.
Daha da kötüsü... e-posta yoluyla! 😩
En İyi 5 Workflowy Alternatifi
İşte yaratıcılığınızı akış haline getirecek Workflowy'nin en iyi beş alternatifi:
1. ClickUp
ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı not alma ve verimlilik uygulamasıdır.
Yerel zaman izleyici kullanarak zamanınızı yönetmenize yardımcı olmaktan kişisel ve iş hedeflerinizi belirlemenize ve izlemenize kadar, ClickUp odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi araçtır.
ClickUp'ın en iyi Workflowy alternatifi olmasının nedenleri:
Notlar alın, fikirlerinizi yazın veya haftalık market listenizi Not Defteri ile not alın.
Veya okuma listesi, yemek planı, araştırma ve daha fazlası gibi web'in herhangi bir yerinden metin kopyalayıp yapıştırın.
Not Defteriniz tamamen gizlidir, ancak hazır olduğunuzda mükemmel fikirlerinizi görevlere dönüştürebilir ve takım üyelerinizin sizinle birlikte bu görevler üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Not Defteri ile yapabileceğiniz diğer şeyler şunlardır
- Düzenleme geçmişini görün ve değişiklikleri geri alın
- Chrome uzantısı ile notlarınızı yanınızda taşıyın
- Bir not açın ve ekranı doldurmak için genişletin
- Notlarınızda bir anahtar kelime bulun
- Notlarınızı yazdırın
Ayrıca, zengin metin düzenleme özelliği ile sıkıcı düz metinlerden kurtulabilirsiniz.
Yapabilecekleriniz:
- Tonlarca eğlenceli emoji ekleyin 📝
- Başlıklar, "alıntılar", kalın, altı çizili, italik ve daha fazlasını ekleyin
- Görevlerden bahsetme
- Sözdizimi vurgulaması
- Kod blok biçimlendirme ile birçok dili yorumlayın
Günlük yapılacak işleriniz var mı?
Notlarınıza kontrol listeleri ekleyin.
Daha fazla düzenleme ve ayrıntı için kontrol listelerinize iç içe geçmiş öğeler de ekleyebilirsiniz.
Bazen hayat sürprizler yapar ve bazı görevleri yeniden düzenlemeniz gerekir.
Bu nedenle ClickUp, öğeleri listeler arasında sürükleyip bırakarak kolayca yeniden düzenlemenizi sağlar.
Uzun bir günün ardından görevlerinizi tamamladıktan sonra, yapılacaklarınızı yeniden düzenlemek için kolay bir yola ihtiyacınız var! 💆
Ayrıca kontrol listesi şablonları oluşturabilir ve bunları zaman kaybetmeden yeniden kullanabilirsiniz.
Ve eğer bir aile yemeği var ve market alışverişinde biraz yardıma ihtiyacınız varsa, bu görevi tek bir atanan kişiye atanın. 🛒
Ve elbette, günlük yapılacaklarınızı web uygulaması, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama aracılığıyla yanınızda götürebilirsiniz.
Endişelenme Homer, kafan karıştıysa uygulamayı kontrol et.
Diğer önemli ClickUp özellikleri
- Görev öncelikleri: bir görevin acil, yüksek öncelikli, normal öncelikli veya düşük öncelikli olup olmadığını belirtmek için bayraklar kullanın, böylece takım üyeleri nereden başlayacaklarını bilir
- Düzeltme: görev ek dosyalarına doğrudan yorumlar ekleyerek onay süreçlerini hızlandırın
- Yinelenen görevler: haftalık takım toplantısı gibi tekrar tekrar yapılması gereken her şey için yinelenen zamanlamalar ayarlayın
- Belgeler: takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak wiki'ler, toplantı notları, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlasını oluşturun
- Hatırlatıcılar: görevinizin son teslim tarihinden beş dakika ila üç gün öncesine kadar hatırlatma alın
- Şablonlar: kişisel projeler, etkinlik planlama, proje yönetimi ve daha fazlası için şablonları kullanarak bir adım öne geçin
- Zihin Haritaları: yaklaşan projeleriniz için görsel ana hatlar oluşturun
- Görünümler : günlük görevlerinizi Liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya istediğiniz herhangi bir stilde görüntüleyin
- Zaman çizelgesi görünümü: görevlerinizi doğrusal olarak görün ve günlük görevlerinizi zaman içinde planlayın
- Takvim görünümü : tüm görevlerinizi planlayın ve kaynakları yönetin
- Google Takvim senkronizasyonu: Her iki uygulamada senkronize edilen görevlerde yapılan tüm değişiklikler her iki uygulamada da anında yansıtılır
ClickUp artıları
- Sınırsız kullanıcı ile güçlü ücretsiz sürüm
- Görevleri birden fazla atanan kişiye atayın, böylece ekip arkadaşları birlikte çalışabilir
- Atanan Yorumlar, hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlar
- Çevrimiçi ve çevrimdışı mod ile kullanıcı dostu arayüz
- E-postaları doğrudan görevinizden gönderin ve alın E-posta ClickApp
- Görev ilişkileriyle Çalışma Alanları arasında ilgili görevleri hızlıca bağlayın
- i̇ş akışlarını kolaylaştırmak için 50'den fazla görev otomasyon u
- Klavye kısayolunu kullanarak klavyenizden ayrılmadan güzel metinler yazın
- Görevlerinize başlangıç tarihi ve son teslim tarihleri ekleyin, işlerinizi hatırlatıcılarla takip edin
- Evernote, Facebook, Google Assistant ve daha fazlasıyla entegre olur
ClickUp sınırları
- Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok
Bu tür dezavantajları nasıl giderdiğimizi görmek için ClickUp'ın yol haritasına ve kapsamlı ClickUp Alternatifleri listemize göz atın.
Ve hazır başlamışken, bu ücretsiz Workflowy alternatifinin sizin için sakladığı özelliklerin hazinesine dalın!
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp üç fiyat planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Sınırsız üye Sınırsız görev 100 MB depolama Ve daha fazlası
- Sınırsız üye
- Sınırsız görev
- 100 MB depolama
- Ve daha fazlası
- Sınırsız üye
- Sınırsız görev
- 100 MB depolama
- Ve daha fazlası
- Sınırsız Plan (üye başına aylık 5 $): Tüm "ücretsiz" özellikler Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri Sınırsız entegrasyonlar Hedefler Portföyler Ve daha fazlası
- Tüm "ücretsiz" özellikler
- Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri
- Sınırsız entegrasyonlar
- Hedefler
- Portföyler
- Ve daha fazlası
- Tüm "ücretsiz" özellikler
- Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri
- Sınırsız entegrasyonlar
- Hedefler
- Portföyler
- Ve daha fazlası
- İş Planı (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Hedef klasörleri Tüm gösterge paneli bileşenleri Tüm otomasyonlar Ekstra misafirler Durumdaki zaman Gelişmiş zaman takibi Zihin haritaları Ve daha fazlası
- Tüm sınırsız özellikler
- Hedef klasörleri
- Tüm Gösterge Paneli bileşenleri
- Tüm otomasyonlar
- Ekstra misafirler
- Durumdaki Süre
- Gelişmiş zaman takibi
- Zihin haritaları
- Ve daha fazlası
- Tüm sınırsız özellikler
- Hedef klasörleri
- Tüm Gösterge Paneli bileşenleri
- Tüm otomasyonlar
- Ekstra misafirler
- Durumdaki Süre
- Gelişmiş zaman takibi
- Zihin haritaları
- Ve daha fazlası
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Apple Notlar
Apple Notes bir iOS liste uygulamasıdır. Bu ana hatlar uygulamasını iPad, Apple mobil cihaz, dizüstü bilgisayar veya hatta tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz.
Ancak Apple Notes, sadece temel not alma uygulamasıdır ve atanan görevler ve dikkat çekici uyarılar gibi gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.
Apple Notes'un anahtar özellikleri
- En sevdiğiniz veya en önemli notlarınızı bulmak için sabitleyin
- Notlarınıza fotoğraf, video veya web bağlantıları gibi ek dosyaları ekleyin
- Kontrol listeleri oluşturun
- Notlarınızı klasörler halinde düzenleyin
Apple Notes artıları
- İnsanları notlarınızda işbirliği yapmaya davet edin
- El yazısı notları, yazılmış notlar ve resimleri arayın
- Face ID, Touch ID veya bir şifre kullanarak notlarınızı kilitleyin ve kilidini açın
Apple Notes sınırlamaları
- Android uygulaması mevcut değil
- Tekrar eden kontrol listeleri oluşturamama
- Önemli metinleri vurgulayamama
Apple Notes fiyatlandırması
Apple Notes ücretsizdir. Ancak daha fazla iCloud depolama alanı istiyorsanız, fiyatlar 50 GB için aylık 0,99 $'dan başlar.
Apple Notes müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
3. Notion
Notion , kanban panoları, atanan görevler ve güçlü entegrasyonlar gibi bazı temel proje yönetimi özelliklerine sahip bir not alma uygulamasıdır.
Ancak, yalnızca bilgi tabanı yazılımı olarak kullanmak istemiyorsanız, büyük takımlar için verimsiz bir işbirliği aracıdır.
*Peki, özelliklerini inceledikten sonra bu organizasyon aracı hakkında ne düşüneceksiniz?
Hadi bakalım:
Notion'un anahtar özellikleri
- Takımınızın şirketiniz veya projeniz hakkında bilmesi gereken her şeye erişebilmesi için takım wiki'leri oluşturun
- Kanban panoları, tablolar, listeler ve daha fazlası
- Notlar, kontrol listeleri ve belgeler oluşturun
- Nerede olursanız olun, diğer kişilerle daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak yorumlar ve bahsetmeler
Notion artıları
- Ürünlerinizi, İK görevlerinizi, pazarlama faaliyetlerinizi ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olabilir
- Android veya iOS uygulamasını kullanarak hareket halindeyken notlar alın
- Zaman çizelgesi görünümünü kullanarak görevleri ve son teslim tarihlerini haritalayabilirsiniz
Notion sınırlamaları
- 50 şablonla sınırlı
- Yönetici ve güvenlik araçlarına erişmek için premium plana yükseltmeniz gerekir
- Belgelerinizi güvende tutmak için iki faktörlü kimlik doğrulama yok
Notion fiyatlandırması
Notion'un üç fiyatlandırma planı vardır:
- Kişisel (ücretsiz): Sınırsız sayfa ve blok Beş misafirle paylaşım Cihazlar arasında senkronizasyon Ve daha fazlası
- Sınırsız sayfa ve blok
- Beş misafirle paylaşın
- Cihazlar arasında senkronizasyon
- Ve daha fazlası
- Sınırsız sayfa ve blok
- Beş misafirle paylaşın
- Cihazlar arasında senkronizasyon
- Ve daha fazlası
- Kişisel pro (aylık 5 $): Sınırsız dosya yükleme Sınırsız misafir Sürüm geçmişi Ve daha fazlası
- Sınırsız dosya yükleme
- Sınırsız misafir
- Sürüm geçmişi
- Ve daha fazlası
- Sınırsız dosya yükleme
- Sınırsız misafir
- Sürüm geçmişi
- Ve daha fazlası
- Takım (üye başına aylık 10 $): Sınırsız takım üyesi İşbirliğine dayalı çalışma alanı Gelişmiş izinler Yönetici araçları Ve daha fazlası
- Sınırsız takım üyesi
- İşbirliğine dayalı çalışma alanı
- Gelişmiş izinler
- Yönetici araçları
- Ve daha fazlası
- Sınırsız takım üyesi
- İşbirliğine dayalı çalışma alanı
- Gelişmiş izinler
- Yönetici araçları
- Ve daha fazlası
Notion müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
4. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote ücretsiz bir not alma uygulamasıdır. Uygulama, sanal yapışkan notlar, yinelenen projeler için şablonlar ve özel etiketler içerir.
Bu araç aynı zamanda Evernote için de harika bir alternatiftir.
Ancak, bir not eklemek istiyoruz: bazen web uygulamasındaki verilerin senkronizasyonu biraz zaman alabilir veya mobil uygulamalarla hiç senkronize olmayabilir.
Sanırım telefonunuza bakıp beklemekten başka çareniz yok!
Microsoft OneNote'un anahtar özellikleri
- Notlarınızı vurgulama veya mürekkeple ek açıklamalarla gözden geçirin
- Notları paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın
- OneNote web kesiciyi kullanarak tek bir tıklamayla içerik kaydedin
- Bütçe planlama, planlayıcılar ve takipçileri, kartlar ve daha fazlası için şablonlar
Microsoft OneNote artıları
- Sesli notlar kaydedin, çevrimiçi videolar ekleyin ve dosyalar ekleyin
- IOS ve Android mobil uygulamaları olarak mevcuttur
- İçeriğinizi sayfalara ve bölümlere ayırın
Microsoft OneNote sınırları
- Mac sürümü özel etiketleri desteklemiyor
- Salesforce, Calendly ve diğerleri gibi Microsoft dışındaki araçlarla yerel entegrasyonlar yoktur
- PDF dosyalarına açıklama ekleyememe
Microsoft OneNote fiyatlandırması
Microsoft OneNote ücretsizdir.
Microsoft OneNote müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: N/A
5. Dropbox Paper
Dropbox Paper, takımların beyin fırtınası yapmasına yardımcı olan bir verimlilik aracıdır. Bu araç, beyin fırtınası notlarınızı birlikte düzenlemenize, yorum eklemenize, açıklamalar yazmanıza, resim, video ve ses eklemenize olanak tanır, böylece fikirlerinizi tam olarak görselleştirebilirsiniz.
Ancak, uygulamayı iş için kullanmak istiyorsanız, ücretli planları aylık 19,99 $'dan başladığı için bu araç için çok fazla kağıt ihtiyacınız olacak. 💵
Ne derler bilirsiniz, kağıt ne kadar çoksa, sorun da o kadar çok. 🤷
Dropbox Paper'ın anahtar özellikleri
- Eylem öğeleri ve takım bahsetmeleri içeren toplantı tutanakları oluşturun
- Takım arkadaşlarına yapılacak işleri atayın ve görevlere son teslim tarihleri ekleyin
- Beyin fırtınası, içerik takvimi, yaratıcı özetler ve daha fazlası için şablonları destekler
- IOS veya Android cihazınızda hareket halindeyken fikirlerinizi not alın ve fotoğraf çekin
Dropbox Paper artıları
- Takım arkadaşlarınızla belgeler üzerinde işbirliği yapın
- Ücretsiz plan size 2 GB ücretsiz depolama alanı sunar
- Çevrimdışı olduğunuzda hangi dosyalara erişmek istediğinizi seçin
Dropbox Paper sınırlamaları
- Dosyaları sıralamak ve düzenlemek zor olabilir
- Ücretsiz planda bir kullanıcı ile sınırlıdır
- Uygulama markdown tabanlı olduğundan, yerleşik yazım denetimi ve çeşitli yazı tipleri gibi bazı gelişmiş kelime işleme özelliklerinden yoksundur
Dropbox Paper fiyatlandırması
Dropbox Paper'ın altı planı vardır:
- Temel (ücretsiz): 3 cihaza kadar Dropbox Aktarımı (100 MB'a kadar) 1 kullanıcı 2 GB şifreli depolama Ve daha fazlası
- 3 cihaza kadar
- Dropbox Transfer (100 MB'a kadar)
- 1 kullanıcı
- 2 GB şifreli depolama
- Ve daha fazlası
- 3 cihaza kadar
- Dropbox Transfer (100 MB'a kadar)
- 1 kullanıcı
- 2 GB şifreli depolama
- Ve daha fazlası
- Plus (kullanıcı başına aylık 11,99 $): 1 kullanıcı 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama İhtiyacınız olduğu kadar cihaz Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin Ve daha fazlası
- 1 kullanıcı
- 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı
- İhtiyacınız olan kadar cihaz
- Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin
- Ve daha fazlası
- 1 kullanıcı
- 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı
- İhtiyacınız olan kadar cihaz
- Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin
- Ve daha fazlası
- Aile (aylık 19,99 $/aile): 6 kullanıcıya kadar 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı Paylaşım için Aile Odası klasörü Merkezi faturalandırma Ve daha fazlası
- 6 kullanıcıya kadar
- 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanını paylaşın
- Paylaşım için Aile Odası klasörü
- Merkezi faturalandırma
- Ve daha fazlası
- 6 kullanıcıya kadar
- 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanını paylaşın
- Paylaşım için Aile Odası klasörü
- Merkezi faturalandırma
- Ve daha fazlası
- Profesyonel (kullanıcı başına aylık 19,99 $): Bir kullanıcı 3 TB (3.000 GB) alan Gelişmiş paylaşım denetimleri Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun Ve daha fazlası
- Bir kullanıcı
- 3 TB (3.000 GB) alan
- Gelişmiş paylaşım denetimleri
- Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun
- Ve daha fazlası
- Bir kullanıcı
- 3 TB (3.000 GB) alan
- Gelişmiş paylaşım denetimleri
- Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun
- Ve daha fazlası
- Standart (kullanıcı başına aylık 15 $): 3+ kullanıcı 5 TB (5.000 GB) alan Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri Ve daha fazlası
- 3+ kullanıcı
- 5 TB (5.000 GB) alan
- Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları
- Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri
- Ve daha fazlası
- 3+ kullanıcı
- 5 TB (5.000 GB) alan
- Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları
- Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri
- Ve daha fazlası
- Gelişmiş (kullanıcı başına aylık 25 $): 3+ kullanıcı Sınırsız depolama alanı Trafik ve içgörüler Kademeli yönetici rolleri Ve daha fazlası
- 3+ kullanıcı
- Sınırsız depolama alanı
- Trafik ve içgörüler
- Kademeli yönetici rolleri
- Ve daha fazlası
- 3+ kullanıcı
- Sınırsız depolama alanı
- Trafik ve içgörüler
- Kademeli yönetici rolleri
- Ve daha fazlası
Dropbox Paper kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)
Workflowy ile Akışınızı Kaybetmeyin 🙅
Workflowy, not alma konusunda oldukça iyi bir araçtır.
Ancak, minimal bir ücretsiz planı vardır.
Üstelik, ücretli planı, takımların bir projeyi baştan sona yürütmek için ihtiyaç duyduğu gelişmiş görev yönetimi özelliklerini sunmuyor.
Aklınızdan geçen tüm fikirleri belgelemeye çalışıyorsanız, bu ideal bir durum değildir. 🤷
Workflowy'nin bazı başarılı alternatiflerinden bahsetmiş olsak da, ClickUp ilk sırada yer alıyor. 🏆
ClickUp ile, iş akışınızı kolaylıkla yönetmenize yardımcı olacak güçlü bir Hiyerarşi yapısı, toplu değişiklikler yapmak için kullanabileceğiniz bir Çoklu Görev Çubuğu ve tüm ihtiyaçlarınız için çok sayıda entegrasyon elde edersiniz.
Öyleyse, işlerin sorunsuz akışını sağlamak için bugün ClickUp'a ücretsiz olarak geçin!