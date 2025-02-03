En İyi 5 Workflowy Alternatifi ve Rakipleri (Özellikler, Fiyatlandırma)

Hiç gerçekten işlerin akışında olduğunuzu hissettiniz mi?

Fikirlerin akışının hızlandığı ve size yetişmekte zorlandığınız anlar vardır!

Böyle bir durumda, tüm düşüncelerinizi bir araya getirmenize yardımcı olacak kullanışlı bir liste oluşturucu bulundurmak iyi bir fikirdir.

İşte Workflowy size bu konuda yardımcı olabilir.

Bazı görev yönetimi özelliklerine sahip, kullanışlı bir liste oluşturma uygulamasıdır.

Ancak, uygulamanın bazı sınırlamaları vardır.

Örneğin, Workflowy zihin haritası görünümü sunmaz ve madde işaretli listeler en etkili beyin fırtınası aracı değildir. 🧠

Bu muhtemelen çoğu takımın Workflowy alternatiflerini aramasının nedenidir.

Ama endişelenmeyin, sizin için en iyi alternatif araçların bir listesini hazırladık.

Bu makalede, Workflowy'nin ne olduğu, sınırları ve iş akışınızı ustalıkla yönetmenize yardımcı olacak en iyi beş Workflowy alternatifine kısaca göz atacağız.

Hadi bu makaleyi akışa geçirelim.

workflowy Alternatifine İhtiyacınız Olan 3 Neden

Workflowy, bireylerin ve takımların birden fazla liste oluşturmasına yardımcı olan bir çevrimiçi görev yöneticisidir. Temelde, insanların plan yapmasına, not almasına, beyin fırtınası yapmasına ve daha fazlasına yardımcı olan dijital bir not defteridir.

Worklowy'nin anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

İç içe listeler oluşturun

Görev listenizdeki öğeleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralayın

Bir öğeye odaklanmak için yakınlaştırın 🔎

Öğeleri etiketleyin ve atayın

Görev planlama için kanban tarzı bir pano

Ancak uygulama iyi not alma özelliklerine sahip olsa da, her şey sorunsuz bir şekilde akış halinde değildir.

İşte sizi başka bir uygulamaya geçmenize neden olacak üç Workflowy dezavantajı:

1. Sınırlı ücretsiz plan

Ücretsiz planın aylık 250 madde sınırı vardır.

Sorun nedir?

Uygulamayı gazetecilik, yazma veya kapsamlı not alma için kullanmak istiyorsanız, ayda 250 öğe muhtemelen yeterli olmayacaktır.

Ancak, arkadaşlarınızı davet ederek bu sayıyı artırabilirsiniz (her davet için 100 öğe).

Peki ya evcil hayvanınız tek arkadaşınızsa? 🐶

Üstelik, ücretsiz planın 100 MB dosya yükleme sınırı da vardır.

Ayrıca iki temel paylaşım seçeneğiyle sınırlısınız:

Tam erişim: kullanıcılar belgeyi düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilir

Yalnızca görüntüleme: kullanıcılar belgeyi yalnızca görüntüleyebilir

Yani, ya hep ya hiç!

Sınırsız madde işareti, Dropbox yedekleme ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri gibi birçok temel özellik yalnızca pro hesaplara özeldir.

2. Temel entegrasyonlar eksik

Workflowy, Jira, Salesforce, Trello veya Google Tasks gibi popüler araçlarla entegre değildir.

Entegrasyonların olmaması, yalnızca not almayla sınırlı kalacağınız ve favori uygulamalarınızı araca bağlayamayacağınız anlamına gelir.

3. Karmaşık görev yönetimi için çok basit

Uygulamanın büyük görevleri yönetmek için verimsiz olmasının üç nedeni şunlardır:

A. Sınırlı zengin metin düzenleme özellikleri

Uygulama italik, altı çizili ve kalın yazı tiplerini desteklese de, farklı yazı tipleri, başlıklar veya bağlantı kısaltıcılar sunmaz.

B. Yerleşik otomatik hatırlatıcılar yok

Uygulama, günlük görevlerinizi yönetmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak yerleşik hatırlatıcılar içermez. Hatırlatıcılar için Google Takvim'e güvenmeniz gerekecek. 🤷

C. Temel işbirliği özellikleri

Workflowy, belge işbirliği için takım arkadaşlarınızla bağlantıları paylaşmanıza, notlarda takım üyelerini etiketlemenize ve tamamlanan işleri takip etmenize olanak tanır.

Ancak, belgelerinize yorum ekleme veya PDF'lere ortaklaşa açıklama ekleme gibi gelişmiş takım işbirliği özellikleri yoktur.

Üstelik, yerleşik bir anlık mesajlaşma özelliği de yoktur.

Yani takımınız eski usul iletişim yöntemlerini kullanmak zorunda kalacak...

Hayır, güvercin postasıyla değil.

Daha da kötüsü... e-posta yoluyla! 😩

En İyi 5 Workflowy Alternatifi

İşte yaratıcılığınızı akış haline getirecek Workflowy'nin en iyi beş alternatifi:

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı not alma ve verimlilik uygulamasıdır.

Yerel zaman izleyici kullanarak zamanınızı yönetmenize yardımcı olmaktan kişisel ve iş hedeflerinizi belirlemenize ve izlemenize kadar, ClickUp odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi araçtır.

ClickUp'ın en iyi Workflowy alternatifi olmasının nedenleri:

Notlar alın, fikirlerinizi yazın veya haftalık market listenizi Not Defteri ile not alın.

Veya okuma listesi, yemek planı, araştırma ve daha fazlası gibi web'in herhangi bir yerinden metin kopyalayıp yapıştırın.

Not Defteriniz tamamen gizlidir, ancak hazır olduğunuzda mükemmel fikirlerinizi görevlere dönüştürebilir ve takım üyelerinizin sizinle birlikte bu görevler üzerinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Not Defteri ile yapabileceğiniz diğer şeyler şunlardır

Düzenleme geçmişini görün ve değişiklikleri geri alın

Chrome uzantısı ile notlarınızı yanınızda taşıyın

Bir not açın ve ekranı doldurmak için genişletin

Notlarınızda bir anahtar kelime bulun

Notlarınızı yazdırın

Ayrıca, zengin metin düzenleme özelliği ile sıkıcı düz metinlerden kurtulabilirsiniz.

Yapabilecekleriniz:

Tonlarca eğlenceli emoji ekleyin 📝

Başlıklar, "alıntılar", kalın , altı çizili, italik ve daha fazlasını ekleyin

Görevlerden bahsetme

Sözdizimi vurgulaması

Kod blok biçimlendirme ile birçok dili yorumlayın

Günlük yapılacak işleriniz var mı?

Notlarınıza kontrol listeleri ekleyin.

Daha fazla düzenleme ve ayrıntı için kontrol listelerinize iç içe geçmiş öğeler de ekleyebilirsiniz.

Bazen hayat sürprizler yapar ve bazı görevleri yeniden düzenlemeniz gerekir.

Bu nedenle ClickUp, öğeleri listeler arasında sürükleyip bırakarak kolayca yeniden düzenlemenizi sağlar.

Uzun bir günün ardından görevlerinizi tamamladıktan sonra, yapılacaklarınızı yeniden düzenlemek için kolay bir yola ihtiyacınız var! 💆

Ayrıca kontrol listesi şablonları oluşturabilir ve bunları zaman kaybetmeden yeniden kullanabilirsiniz.

Ve eğer bir aile yemeği var ve market alışverişinde biraz yardıma ihtiyacınız varsa, bu görevi tek bir atanan kişiye atanın. 🛒

Ve elbette, günlük yapılacaklarınızı web uygulaması, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama aracılığıyla yanınızda götürebilirsiniz.

Endişelenme Homer, kafan karıştıysa uygulamayı kontrol et.

Diğer önemli ClickUp özellikleri

ClickUp artıları

ClickUp sınırları

Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok

Bu tür dezavantajları nasıl giderdiğimizi görmek için ClickUp'ın yol haritasına ve kapsamlı ClickUp Alternatifleri listemize göz atın.

Ve hazır başlamışken, bu ücretsiz Workflowy alternatifinin sizin için sakladığı özelliklerin hazinesine dalın!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp üç fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Sınırsız üye Sınırsız görev 100 MB depolama Ve daha fazlası

Sınırsız üye

Sınırsız görev

100 MB depolama

Ve daha fazlası

Sınırsız üye

Sınırsız görev

100 MB depolama

Ve daha fazlası

Sınırsız Plan (üye başına aylık 5 $): Tüm "ücretsiz" özellikler Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri Sınırsız entegrasyonlar Hedefler (üye başına aylık 5 $): Tüm "ücretsiz" özellikler Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri Sınırsız entegrasyonlar Hedefler Portföyler Ve daha fazlası

Tüm "ücretsiz" özellikler

Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri

Sınırsız entegrasyonlar

Hedefler

Portföyler

Ve daha fazlası

Tüm "ücretsiz" özellikler

Sınırsız Liste, pano ve takvim görünümleri

Sınırsız entegrasyonlar

Hedefler

Portföyler

Ve daha fazlası

İş Planı (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Hedef klasörleri Tüm gösterge paneli (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Hedef klasörleri Tüm gösterge paneli bileşenleri Tüm otomasyonlar Ekstra misafirler Durumdaki zaman Gelişmiş zaman takibi Zihin haritaları Ve daha fazlası

Tüm sınırsız özellikler

Hedef klasörleri

Tüm Gösterge Paneli bileşenleri

Tüm otomasyonlar

Ekstra misafirler

Durumdaki Süre

Gelişmiş zaman takibi

Zihin haritaları

Ve daha fazlası

Tüm sınırsız özellikler

Hedef klasörleri

Tüm Gösterge Paneli bileşenleri

Tüm otomasyonlar

Ekstra misafirler

Durumdaki Süre

Gelişmiş zaman takibi

Zihin haritaları

Ve daha fazlası

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

2. Apple Notlar

Apple Notes bir iOS liste uygulamasıdır. Bu ana hatlar uygulamasını iPad, Apple mobil cihaz, dizüstü bilgisayar veya hatta tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Ancak Apple Notes, sadece temel not alma uygulamasıdır ve atanan görevler ve dikkat çekici uyarılar gibi gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Apple Notes'un anahtar özellikleri

En sevdiğiniz veya en önemli notlarınızı bulmak için sabitleyin

Notlarınıza fotoğraf, video veya web bağlantıları gibi ek dosyaları ekleyin

Kontrol listeleri oluşturun

Notlarınızı klasörler halinde düzenleyin

Apple Notes artıları

İnsanları notlarınızda işbirliği yapmaya davet edin

El yazısı notları, yazılmış notlar ve resimleri arayın

Face ID, Touch ID veya bir şifre kullanarak notlarınızı kilitleyin ve kilidini açın

Apple Notes sınırlamaları

Android uygulaması mevcut değil

Tekrar eden kontrol listeleri oluşturamama

Önemli metinleri vurgulayamama

Apple Notes fiyatlandırması

Apple Notes ücretsizdir. Ancak daha fazla iCloud depolama alanı istiyorsanız, fiyatlar 50 GB için aylık 0,99 $'dan başlar.

Apple Notes müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

Notion , kanban panoları, atanan görevler ve güçlü entegrasyonlar gibi bazı temel proje yönetimi özelliklerine sahip bir not alma uygulamasıdır.

Ancak, yalnızca bilgi tabanı yazılımı olarak kullanmak istemiyorsanız, büyük takımlar için verimsiz bir işbirliği aracıdır.

*Peki, özelliklerini inceledikten sonra bu organizasyon aracı hakkında ne düşüneceksiniz?

Hadi bakalım:

Notion'un anahtar özellikleri

Takımınızın şirketiniz veya projeniz hakkında bilmesi gereken her şeye erişebilmesi için takım wiki'leri oluşturun

Kanban panoları, tablolar, listeler ve daha fazlası

Notlar, kontrol listeleri ve belgeler oluşturun

Nerede olursanız olun, diğer kişilerle daha fazla iş yapmanıza yardımcı olacak yorumlar ve bahsetmeler

Notion artıları

Ürünlerinizi, İK görevlerinizi, pazarlama faaliyetlerinizi ve daha fazlasını yönetmenize yardımcı olabilir

Android veya iOS uygulamasını kullanarak hareket halindeyken notlar alın

Zaman çizelgesi görünümünü kullanarak görevleri ve son teslim tarihlerini haritalayabilirsiniz

Notion sınırlamaları

50 şablonla sınırlı

Yönetici ve güvenlik araçlarına erişmek için premium plana yükseltmeniz gerekir

Belgelerinizi güvende tutmak için iki faktörlü kimlik doğrulama yok

Notion fiyatlandırması

Notion'un üç fiyatlandırma planı vardır:

Kişisel (ücretsiz): Sınırsız sayfa ve blok Beş misafirle paylaşım Cihazlar arasında senkronizasyon Ve daha fazlası

Sınırsız sayfa ve blok

Beş misafirle paylaşın

Cihazlar arasında senkronizasyon

Ve daha fazlası

Sınırsız sayfa ve blok

Beş misafirle paylaşın

Cihazlar arasında senkronizasyon

Ve daha fazlası

Kişisel pro (aylık 5 $): Sınırsız dosya yükleme Sınırsız misafir Sürüm geçmişi Ve daha fazlası

Sınırsız dosya yükleme

Sınırsız misafir

Sürüm geçmişi

Ve daha fazlası

Sınırsız dosya yükleme

Sınırsız misafir

Sürüm geçmişi

Ve daha fazlası

Takım (üye başına aylık 10 $): Sınırsız takım üyesi İşbirliğine dayalı çalışma alanı Gelişmiş izinler Yönetici araçları Ve daha fazlası

Sınırsız takım üyesi

İşbirliğine dayalı çalışma alanı

Gelişmiş izinler

Yönetici araçları

Ve daha fazlası

Sınırsız takım üyesi

İşbirliğine dayalı çalışma alanı

Gelişmiş izinler

Yönetici araçları

Ve daha fazlası

Notion müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Microsoft OneNote ücretsiz bir not alma uygulamasıdır. Uygulama, sanal yapışkan notlar, yinelenen projeler için şablonlar ve özel etiketler içerir.

Bu araç aynı zamanda Evernote için de harika bir alternatiftir.

Ancak, bir not eklemek istiyoruz: bazen web uygulamasındaki verilerin senkronizasyonu biraz zaman alabilir veya mobil uygulamalarla hiç senkronize olmayabilir.

Sanırım telefonunuza bakıp beklemekten başka çareniz yok!

Microsoft OneNote'un anahtar özellikleri

Notlarınızı vurgulama veya mürekkeple ek açıklamalarla gözden geçirin

Notları paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

OneNote web kesiciyi kullanarak tek bir tıklamayla içerik kaydedin

Bütçe planlama, planlayıcılar ve takipçileri, kartlar ve daha fazlası için şablonlar

Microsoft OneNote artıları

Sesli notlar kaydedin, çevrimiçi videolar ekleyin ve dosyalar ekleyin

IOS ve Android mobil uygulamaları olarak mevcuttur

İçeriğinizi sayfalara ve bölümlere ayırın

Microsoft OneNote sınırları

Mac sürümü özel etiketleri desteklemiyor

Salesforce, Calendly ve diğerleri gibi Microsoft dışındaki araçlarla yerel entegrasyonlar yoktur

PDF dosyalarına açıklama ekleyememe

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft OneNote ücretsizdir.

Microsoft OneNote müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: N/A

5. Dropbox Paper

Dropbox Paper, takımların beyin fırtınası yapmasına yardımcı olan bir verimlilik aracıdır. Bu araç, beyin fırtınası notlarınızı birlikte düzenlemenize, yorum eklemenize, açıklamalar yazmanıza, resim, video ve ses eklemenize olanak tanır, böylece fikirlerinizi tam olarak görselleştirebilirsiniz.

Ancak, uygulamayı iş için kullanmak istiyorsanız, ücretli planları aylık 19,99 $'dan başladığı için bu araç için çok fazla kağıt ihtiyacınız olacak. 💵

Ne derler bilirsiniz, kağıt ne kadar çoksa, sorun da o kadar çok. 🤷

Dropbox Paper'ın anahtar özellikleri

Eylem öğeleri ve takım bahsetmeleri içeren toplantı tutanakları oluşturun

Takım arkadaşlarına yapılacak işleri atayın ve görevlere son teslim tarihleri ekleyin

Beyin fırtınası, içerik takvimi , yaratıcı özetler ve daha fazlası için şablonları destekler

IOS veya Android cihazınızda hareket halindeyken fikirlerinizi not alın ve fotoğraf çekin

Dropbox Paper artıları

Takım arkadaşlarınızla belgeler üzerinde işbirliği yapın

Ücretsiz plan size 2 GB ücretsiz depolama alanı sunar

Çevrimdışı olduğunuzda hangi dosyalara erişmek istediğinizi seçin

Dropbox Paper sınırlamaları

Dosyaları sıralamak ve düzenlemek zor olabilir

Ücretsiz planda bir kullanıcı ile sınırlıdır

Uygulama markdown tabanlı olduğundan, yerleşik yazım denetimi ve çeşitli yazı tipleri gibi bazı gelişmiş kelime işleme özelliklerinden yoksundur

Dropbox Paper fiyatlandırması

Dropbox Paper'ın altı planı vardır:

Temel (ücretsiz): 3 cihaza kadar Dropbox Aktarımı (100 MB'a kadar) 1 kullanıcı 2 GB şifreli depolama Ve daha fazlası

3 cihaza kadar

Dropbox Transfer (100 MB'a kadar)

1 kullanıcı

2 GB şifreli depolama

Ve daha fazlası

3 cihaza kadar

Dropbox Transfer (100 MB'a kadar)

1 kullanıcı

2 GB şifreli depolama

Ve daha fazlası

Plus (kullanıcı başına aylık 11,99 $): 1 kullanıcı 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama İhtiyacınız olduğu kadar cihaz Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin Ve daha fazlası

1 kullanıcı

2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı

İhtiyacınız olan kadar cihaz

Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin

Ve daha fazlası

1 kullanıcı

2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı

İhtiyacınız olan kadar cihaz

Dropbox Akıllı Senkronizasyon ile sabit sürücü alanından tasarruf edin

Ve daha fazlası

Aile (aylık 19,99 $/aile): 6 kullanıcıya kadar 2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanı Paylaşım için Aile Odası klasörü Merkezi faturalandırma Ve daha fazlası

6 kullanıcıya kadar

2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanını paylaşın

Paylaşım için Aile Odası klasörü

Merkezi faturalandırma

Ve daha fazlası

6 kullanıcıya kadar

2 TB (2.000 GB) şifreli depolama alanını paylaşın

Paylaşım için Aile Odası klasörü

Merkezi faturalandırma

Ve daha fazlası

Profesyonel (kullanıcı başına aylık 19,99 $): Bir kullanıcı 3 TB (3.000 GB) alan Gelişmiş paylaşım denetimleri Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun Ve daha fazlası

Bir kullanıcı

3 TB (3.000 GB) alan

Gelişmiş paylaşım denetimleri

Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun

Ve daha fazlası

Bir kullanıcı

3 TB (3.000 GB) alan

Gelişmiş paylaşım denetimleri

Markalı filigranlarla paylaştığınız dosyaları koruyun

Ve daha fazlası

Standart (kullanıcı başına aylık 15 $): 3+ kullanıcı 5 TB (5.000 GB) alan Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri Ve daha fazlası

3+ kullanıcı

5 TB (5.000 GB) alan

Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları

Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri

Ve daha fazlası

3+ kullanıcı

5 TB (5.000 GB) alan

Gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları

Ek güvenlik desteği için yönetici kontrolleri

Ve daha fazlası

Gelişmiş (kullanıcı başına aylık 25 $): 3+ kullanıcı Sınırsız depolama alanı Trafik ve içgörüler Kademeli yönetici rolleri Ve daha fazlası

3+ kullanıcı

Sınırsız depolama alanı

Trafik ve içgörüler

Kademeli yönetici rolleri

Ve daha fazlası

3+ kullanıcı

Sınırsız depolama alanı

Trafik ve içgörüler

Kademeli yönetici rolleri

Ve daha fazlası

Dropbox Paper kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

Workflowy ile Akışınızı Kaybetmeyin 🙅

Workflowy, not alma konusunda oldukça iyi bir araçtır.

Ancak, minimal bir ücretsiz planı vardır.

Üstelik, ücretli planı, takımların bir projeyi baştan sona yürütmek için ihtiyaç duyduğu gelişmiş görev yönetimi özelliklerini sunmuyor.

Aklınızdan geçen tüm fikirleri belgelemeye çalışıyorsanız, bu ideal bir durum değildir. 🤷

Workflowy'nin bazı başarılı alternatiflerinden bahsetmiş olsak da, ClickUp ilk sırada yer alıyor. 🏆

ClickUp ile, iş akışınızı kolaylıkla yönetmenize yardımcı olacak güçlü bir Hiyerarşi yapısı, toplu değişiklikler yapmak için kullanabileceğiniz bir Çoklu Görev Çubuğu ve tüm ihtiyaçlarınız için çok sayıda entegrasyon elde edersiniz.

Öyleyse, işlerin sorunsuz akışını sağlamak için bugün ClickUp'a ücretsiz olarak geçin!