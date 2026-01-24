13 ferramentas de gestão de equipes para organizar, acompanhar e liderar melhor

Quando você é responsável por uma equipe, provavelmente passa grande parte do dia respondendo às mesmas perguntas:

“Quem está trabalhando em quê?”

“O que vem a seguir e quando?

“O que mudou desde ontem?”

Em muitas equipes, as respostas estão espalhadas por ferramentas de gerenciamento de tarefas, aplicativos de comunicação em equipe e ferramentas de gerenciamento de projetos.

Você acaba tendo que juntar as peças para entender o estado atual do trabalho em vários locais. Isso é exaustivo!

Os softwares de gestão de equipes existem para resolver esse problema.

Isso oferece um único lugar para atribuir tarefas, ver quem é responsável por cada uma, acompanhar o status e garantir que as decisões sejam colocadas em prática. Não é preciso ficar atrás das pessoas para obter atualizações nem ficar recriando o contexto.

A seguir, exploramos os melhores aplicativos de gerenciamento de equipes, incluindo seus recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

Os melhores softwares de gestão de equipes em resumo

Aqui está um resumo dos melhores softwares de gestão de equipes e o que cada um oferece.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Tarefas com inteligência artificial, IA contextual, chat, painéis, superagentes e automações Gerenciamento de equipes completo, com tecnologia de IA e fluxos de trabalho personalizáveis Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Asana Várias visualizações de projetos, responsabilidade pelas tarefas, Work Graph, mais de 200 integrações Coordenação entre várias equipes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário por mês Monday.com Quadros personalizados, automações sem código, painéis de controle, várias visualizações Criação de fluxos de trabalho personalizados para equipes Gratuito (2 licenças); planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Jira Backlogs, quadros de sprint, gráficos de burndown e velocidade, mais de 2.500 integrações Equipes orientadas por sprints e lideradas por engenheiros Gratuito (10 usuários); planos pagos a partir de US$ 7,91 por usuário por mês Microsoft Teams Canais, reuniões, compartilhamento de arquivos, resumos de reuniões com IA Equipes centradas em reuniões, nativas da Microsoft A partir de US$ 4 por usuário por mês Notion Bancos de dados, modelos, formulários, visualizações vinculadas, permissões Consistência nos processos sem microgerenciamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Basecamp Quadros de mensagens, check-ins, tarefas pendentes, arquivos centralizados Equipes que priorizam a comunicação assíncrona e têm baixa sobrecarga Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês Airtable Tabelas, formulários, automações, portais, painéis Equipes de operações com foco em dados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24 por usuário por mês Smartsheet Visualizações em grade e Gantt, automações, painéis executivos Gerenciamento de projetos nativo em planilhas Planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês nTask Vários espaços de trabalho, reuniões, tarefas e subtarefas Gerenciamento de várias equipes com foco no orçamento Planos pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês ProofHub Gráficos de Gantt, formulários, revisão online, preços com taxa fixa Colaboração entre cliente e agência Planos pagos a partir de US$ 50/mês Wrike Marcação cruzada, tipos de itens personalizados, editor em tempo real, planilhas de horas Fluxos de trabalho complexos e com várias camadas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês Teamwork.com Gantt e Kanban, acompanhamento de utilização, horas faturáveis Acompanhamento de entregas e utilização no estilo de agência Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário por mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um software de gestão de equipes?

Nem todas as ferramentas de gestão de equipes funcionam da mesma maneira. À medida que sua equipe cresce, as lacunas em termos de visibilidade, planejamento e coordenação tornam-se mais difíceis de gerenciar.

Veja o que você deve procurar em um aplicativo de gerenciamento de equipes:

Responsabilidade e status das tarefas bem definidos: Garanta que cada tarefa mostre claramente quem é o responsável, em que fase ela se encontra e o que está impedindo o andamento, sem depender de atualizações manuais de status ou verificações do andamento do projeto

Planejamento flexível de projetos: Escolha aplicativos de gerenciamento de equipes que permitam ajustar prazos, prioridades e dependências com facilidade quando os planos mudarem. Isso é especialmente útil para gerenciar projetos com várias variáveis

Comunicação no nível da tarefa: Atualizações, feedback e decisões devem permanecer vinculados às tarefas às quais se referem, em vez de ficarem espalhados por ferramentas de chat, e-mails e reuniões

Visibilidade da carga de trabalho: A plataforma deve mostrar quem está sobrecarregado e quem tem disponibilidade antes que novas tarefas sejam atribuídas, para uma gestão eficiente dos recursos

Gerenciamento de tarefas com inteligência artificial : Procure por IA que ajude a criar, resumir, priorizar e dividir tarefas em projetos complexos, em vez de apenas gerar sugestões genéricas Procure por IA que ajude a criar, resumir, priorizar e dividir tarefas em projetos complexos, em vez de apenas gerar sugestões genéricas

IA contextual: A IA para gestão de equipes compreende suas tarefas, projetos, documentos e conversas, de modo que os resultados se baseiam no contexto real do trabalho

Automações para coordenação repetitiva: Atualizações de status, atribuições, lembretes e transferências de tarefas devem ser executadas automaticamente para reduzir o acompanhamento manual e a sobrecarga operacional para equipes presenciais e remotas

Plataforma fácil de usar: O aplicativo de gestão de equipes deve ser simples o suficiente para que todos possam atualizá-lo como parte do trabalho diário, sem longos ciclos de treinamento ou lembretes constantes dos gerentes

Integrações com sua pilha de ferramentas existente: A plataforma deve se conectar facilmente com aplicativos de chat, armazenamento de arquivos, calendários e ferramentas de desenvolvimento, para que as equipes não percam o contexto ao alternar entre sistemas

Relatórios e visibilidade para líderes: Os recursos de relatórios baseados em IA permitem que você gaste menos tempo consolidando relatórios e mais tempo tomando medidas

Colaboração rica em contexto: Conversas, arquivos, decisões e documentação devem estar próximos ao próprio trabalho, para que as equipes sempre entendam o motivo por trás do que estão fazendo

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e no Excel

👀 Você sabia? De acordo com um relatório, mais de 79% dos profissionais de marketing concordam que a IA e as ferramentas de automação podem ajudá-los a dedicar menos tempo a tarefas manuais e mais tempo às partes mais importantes de suas funções.

Os 13 melhores softwares de gestão de equipes para gerentes ocupados

Abaixo, você encontrará os melhores aplicativos de gestão de equipes para diferentes estruturas de equipe, fluxos de trabalho e prioridades.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de equipes com inteligência artificial e fluxos de trabalho personalizáveis)

Melhore o fluxo de trabalho e entregue projetos dentro do prazo com o ClickUp

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, unifica ferramentas e fluxos de trabalho em uma plataforma centralizada. Com tarefas, metas, documentos, comunicação, automação e IA em um único espaço unificado, as equipes podem dedicar mais tempo ao trabalho e menos ao trabalho sobre o trabalho.

Vamos ver como a Plataforma de Gerenciamento de Projetos do ClickUp auxilia no gerenciamento de equipes 👇

Defina responsabilidades claras e execute em grande escala

As tarefas do ClickUp são a base da responsabilidade da equipe.

Fique por dentro de todos os compromissos da equipe com o ClickUp Tasks

Cada tarefa pode incluir responsáveis, prioridades, prazos, dependências e subtarefas.

Os Campos Personalizados com IA permitem que você enriqueça as tarefas com contexto dinâmico gerado por IA. Você não precisa atualizar manualmente campos como prioridade, nível de risco ou resumos de tarefas. A IA os preenche e refina automaticamente com base no conteúdo e na atividade da tarefa.

Use o AI Fields para resumir tarefas, receber atualizações, traduzir e criar itens de ação

E o melhor de tudo? O ClickUp Brain, a IA integrada, pode gerar instantaneamente resumos concisos que capturam o progresso, as decisões e os obstáculos. Ele também pode gerar descrições estruturadas das tarefas, garantindo que as expectativas fiquem claras desde o início, e sugerir quais tarefas devem ser priorizadas.

Equilibre a capacidade antes que o esgotamento aconteça

A Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp mostra quem está sobrecarregado, subutilizado ou em risco de esgotamento em todos os projetos. Você pode ampliar e reduzir a visualização para ver sua carga de trabalho por dia, semana ou mês e criar tarefas facilmente clicando em um espaço vazio na tela.

Veja a capacidade de cada pessoa em tons de vermelho, amarelo ou verde na Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Facilite o trabalho com IA contextual

A IA contextual integrada do ClickUp foi projetada para funcionar dentro dos fluxos de trabalho da sua equipe.

O Brain compreende todo o contexto do seu espaço de trabalho — incluindo tarefas, documentos, comentários, metas, cronogramas, responsáveis e estrutura do projeto —, de modo que os resultados sejam baseados no trabalho real. Ele pode responder a perguntas práticas sem que os membros da equipe ou gerentes precisem reunir informações manualmente.

📌 Exemplo: O que está atrapalhando este projeto, quem está sobrecarregado esta semana ou o que mudou desde a última atualização?

O ClickUp Brain coleta dados de todo o ambiente de trabalho para gerar resumos, identificar riscos e destacar prioridades de uma forma que reflita como a equipe está realmente operando.

Obtenha respostas contextuais sobre o seu trabalho com o ClickUp Brain

A Pesquisa Empresarial do ClickUp BrainGPT foi desenvolvida para equipes que trabalham com várias ferramentas diariamente. Em vez de alternar entre aplicativos para encontrar arquivos, mensagens ou atualizações, você pode pesquisar tudo a partir de uma única barra de pesquisa dentro do ClickUp.

Faça uma pergunta e o ClickUp Enterprise Search exibe os resultados mais relevantes das tarefas, subtarefas, comentários, documentos, anexos e aplicativos conectados do ClickUp, como Google Drive, GitHub, Jira, etc.

A pesquisa é sensível ao contexto, por isso mostra os arquivos, tickets ou links mais relevantes com base no que você está trabalhando.

Use a Pesquisa Corporativa para encontrar respostas instantaneamente em ferramentas, tarefas e conversas

Reduza o trabalho repetitivo com agentes de IA e automação

O ClickUp Automations reduz a necessidade de impulsionar manualmente o andamento do trabalho. Em vez de atribuir tarefas, atualizar status ou ficar atrás de acompanhamentos de forma trabalhosa, você pode definir regras simples que mantêm o trabalho em andamento automaticamente.

Você pode acionar ações com base em alterações em tempo real, como status da tarefa, prioridade, responsável ou prazo de entrega.

Use as automações sem código do ClickUp para garantir que os processos sejam executados de forma consistente em segundo plano e que sua equipe gaste menos tempo com tarefas administrativas

Para tarefas mais complexas, recorra aos Super Agentes do ClickUp. Eles são seus colegas de equipe de IA ambientais e contextuais, com funções e responsabilidades definidas. Eles não se limitam a reagir a regras. Com base nas metas que você definir, os Super Agentes podem monitorar o trabalho, compreender o contexto e tomar medidas.

Cada agente pode ser configurado para uma tarefa ou função específica, como coordenação de projetos, monitoramento de riscos ou atualizações para as partes interessadas.

Use o ClickUp Super Agents com profundo entendimento contextual para impulsionar fluxos de trabalho específicos

📌 Exemplo: Quando uma reunião ou atualização de tarefa faz referência a uma dependência vencida, um Super Agente pode automaticamente: Identifique a tarefa que está causando o bloqueio e seu impacto a jusante

Notifique o responsável com o contexto

Sugira ajustes no cronograma para tarefas dependentes

Mantenha as partes interessadas informadas com um resumo claro das mudanças Para saber mais sobre o Super Agents, assista a este vídeo 👇

Economize tempo com modelos prontos

Se você é um líder de equipe, sabe como é difícil ter uma visão clara do que está funcionando, do que está travado e do que precisa de atenção quando as atualizações estão espalhadas por toda parte.

O modelo de plano de gestão de equipes do ClickUp é uma fonte única de informações para acompanhar o progresso, as preocupações e os compromissos de forma consistente entre equipes e departamentos.

Baixe um modelo gratuito Fique por dentro do progresso da sua equipe e garanta que todos estejam alinhados com o modelo de plano de gestão de equipe do ClickUp

Veja por que você vai adorar este modelo:

Uma visão operacional compartilhada da equipe: acompanhe conquistas, preocupações e progresso em um único lugar

Responsabilidade clara em todas as discussões: cada item da pauta é uma tarefa com um responsável, prioridade e prazo, transformando conversas em ação

Visibilidade instantânea entre departamentos: Agrupe o trabalho por categoria ou departamento para identificar riscos, dependências e conquistas rapidamente

Projetado para acompanhar o crescimento da sua equipe: visualizações e estrutura reutilizáveis facilitam o gerenciamento de equipes multifuncionais em expansão, sem a necessidade de reinventar seus processos

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos do ClickUp pode ser um pouco assustador para um novo usuário

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018, e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Calendário, etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas por semana. Além disso, suas frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018, e ele é incrivelmente flexível para gerenciar tanto fluxos de trabalho internos quanto projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Calendário, etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas por semana. Além disso, suas frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

2. Asana (Ideal para coordenação entre várias equipes)

via Asana

Ao contrário de uma simples lista de tarefas, o Asana oferece clareza sobre “quem está fazendo o quê e até quando” em toda a organização por meio do seu Gráfico de Trabalho. Você pode dividir iniciativas de alto nível em tarefas menores, com responsabilidades e prazos bem definidos.

Com recursos avançados como o Workflow Builder, o Asana permite criar fluxos de trabalho personalizados e automações sem código para padronizar o modo como o trabalho passa pelas diferentes etapas. Por exemplo, as equipes podem automatizar a transferência de tarefas, atualizações de status ou aprovações sem depender de acompanhamentos manuais.

O AI Studio da Asana se concentra em reduzir a sobrecarga de planejamento e coordenação, em vez de substituir a execução. Ele ajuda as equipes a resumir o status do projeto, gerar descrições de tarefas, identificar riscos e detectar obstáculos com base nas atividades dentro do espaço de trabalho.

A plataforma também se conecta a mais de 200 ferramentas, incluindo Google Workspace, Slack, Zoom, Power BI e Vimeo.

Principais recursos do Asana

Visualize projetos em layouts de lista, quadro, calendário ou linha do tempo para visualizar a estrutura, a sequência e a responsabilidade pelas tarefas

Adicione contexto de execução usando descrições, anexos de arquivos e referências vinculadas em um espaço de trabalho centralizado

Coordene o trabalho diário por meio de comentários nas tarefas, menções e acompanhamento de atualizações na caixa de entrada

Padronize os processos da equipe usando modelos personalizados para projetos recorrentes, garantindo consistência e economizando tempo de configuração

Limitações do Asana

As regras e os filtros são limitados para fluxos de trabalho complexos ou altamente especializados, o que pode restringir a flexibilidade de equipes avançadas

Permite apenas um responsável principal por tarefa, o que pode ser restritivo para equipes que preferem a responsabilidade colaborativa por um único item

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de usar os recursos digitais do Asana porque ele me permite gerenciar meus projetos e processos de trabalho de forma eficiente e profissional, facilitando a colaboração e a contribuição profissional de todos os membros da minha equipe para organizar minhas tarefas e fluxos de trabalho.

Gosto de usar os recursos digitais do Asana porque ele me permite gerenciar meus projetos e processos de trabalho de forma eficiente e profissional, facilitando a colaboração e a contribuição profissional de todos os membros da minha equipe para organizar minhas tarefas e fluxos de trabalho.

👀 Você sabia? Pesquisas mostram que equipes com diversidade profunda (diferenças de valores, perspectivas e formas de pensar) tendem a apresentar resultados mais elevados em criatividade e inovação do que equipes com apenas semelhanças superficiais. A simples semelhança (por exemplo, mesma formação) não impulsiona automaticamente o desempenho criativo. A diversidade profunda pode fornecer mais recursos informativos para a resolução criativa de problemas.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Asana

3. monday.com (Ideal para criar fluxos de trabalho personalizados para equipes)

O Monday.com funciona como um sistema operacional de trabalho que enfatiza o gerenciamento visual de projetos e a transparência entre as equipes.

Ele utiliza um sistema flexível baseado em quadros, no qual linhas (itens) e colunas (pontos de dados) podem ser configuradas para acompanhar tudo, desde o status e a prioridade das tarefas até o orçamento e o responsável. Essa estrutura permite que os gerentes criem um painel personalizado que reflita a forma como suas equipes realmente trabalham.

Para gerenciar a execução, você pode visualizar prazos e dependências usando visualizações como Calendário, Linha do tempo, Kanban, Gráfico, Arquivos e Mapa. Isso ajuda a acompanhar os principais marcos do projeto e identificar riscos antecipadamente.

A colaboração é centralizada por meio das seções “Atualizações” em cada item, onde as equipes podem marcar colegas, compartilhar arquivos e usar GIFs ou emojis para manter o engajamento alto.

A IA da ferramenta ajuda você a gerar descrições de tarefas, resumir atualizações, reformular mensagens e extrair informações importantes de longas sequências de atividades.

Uma adição mais recente ao pacote são os Agentes de IA e o Agent Factory. Esses agentes podem monitorar quadros, detectar padrões e tomar medidas com base em metas definidas, como sinalizar riscos, distribuir tarefas ou acionar acompanhamentos automaticamente.

Principais recursos do monday.com

Edite documentos em tempo real com comentários embutidos e arraste e solte blocos de texto para gerenciar o trabalho colaborativo

Aciona notificações e e-mails automáticos com base em mudanças de status e prazos, e mantém todas as partes interessadas atualizadas

Crie painéis personalizáveis usando widgets como gráficos, linhas do tempo e resumos de status para acompanhar o progresso da sua equipe

Registre as horas diretamente no fluxo de trabalho usando a coluna “Controle de Tempo” para gerar relatórios precisos para faturamento ou auditorias internas de produtividade

Limitações do monday.com

Embora você possa experimentar o Agents no plano gratuito, logo atingirá um limite, pois o número de ações dos agentes é restrito. Para cargas de trabalho com uso intensivo de IA, você precisará do plano empresarial

Embora o gerenciamento de projetos individuais seja intuitivo, os usuários frequentemente relatam que configurar e manter dependências entre vários painéis pode ser complicado em comparação com outras alternativas ao Monday

Preços do monday.com

Pessoal: Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.760 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Um usuário do G2 diz:

Acho o monday Work Management incrivelmente útil para coordenar meus projetos, principalmente porque mantém todas as minhas informações em um único local prático. A acessibilidade em vários dispositivos, como meu celular e iPad, aumenta sua conveniência, permitindo que eu gerencie e acompanhe tarefas de qualquer lugar. Adoro o design visualmente atraente, que é simples e agradável, tornando a interação com o aplicativo muito confortável.

Acho o monday Work Management incrivelmente útil para coordenar meus projetos, principalmente porque mantém todas as minhas informações em um único local prático. A acessibilidade em vários dispositivos, como meu celular e iPad, aumenta sua conveniência, permitindo que eu gerencie e acompanhe tarefas de qualquer lugar. Adoro o design visualmente atraente, que é simples e agradável, tornando a interação com o aplicativo muito confortável.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados utiliza três ou mais ferramentas diariamente, enfrentando a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e movimentado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem falar no desgaste de energia causado pela digitação. O BrainGPT reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos, chega de caos — apenas produtividade centralizada e integrada.

4. Jira (Ideal para equipes orientadas por sprints e lideradas por engenheiros)

via Jira

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes que trabalham em ciclos estruturados, como sprints de software, filas de correção de bugs e planos de lançamento. Você pode agrupar tarefas ou “issues” em um backlog compartilhado, onde elas podem ser priorizadas, atribuídas e agendadas.

Você pode então passar essas tarefas por etapas claras, como A Fazer, Em Andamento e Concluído. De fábrica, o Jira oferece gráficos de nível profissional, como Gráficos de Burndown (que mostram se você concluirá seu trabalho até o final da semana) e Gráficos de Velocidade (que medem a quantidade de trabalho que sua equipe realiza ao longo do tempo).

No Jira, você tem acesso aos Rovo Agents — seus colegas de equipe sensíveis ao contexto que entendem seu trabalho no Jira. Eles podem ajudar a automatizar tarefas comuns de projetos, como criar fluxos de trabalho, verificar a prontidão do trabalho e garantir que as questões sejam devidamente definidas e priorizadas antes do planejamento do sprint.

Os recursos de IA do Jira incluem pesquisa de nível empresarial e insights ricos em contexto que ajudam as equipes a encontrar e compreender o trabalho mais rapidamente. A IA pode identificar problemas relacionados, criar links para a documentação do Confluence e extrair contexto de ferramentas integradas para apoiar uma gestão eficiente da equipe.

Principais recursos do Jira

Use modelos prontos e personalizáveis para qualquer projeto, desde sprints ágeis até campanhas de marketing, para começar rapidamente

Preveja os cronogramas dos projetos usando o Advanced Roadmaps para visualizar dependências e a capacidade da equipe em toda a organização

Vincule problemas a recursos contextuais de ferramentas como Confluence e Figma e marque dados relacionados diretamente nos itens de trabalho

Acompanhe o progresso da equipe usando qualquer visualização de sua preferência, como quadros, listas, linhas do tempo e calendários, para atender a diferentes necessidades de relatórios

Limitações do Jira

Suas opções avançadas de configuração, como fluxos de trabalho e esquemas de permissão, podem ser complicadas para equipes novas ou sem conhecimentos técnicos e sem experiência prévia; nesse caso, alternativas mais simples ao Jira podem ser preferíveis

Preços do Jira

Pessoal: Gratuito

Padrão: US$ 7,91/mês por usuário

Premium: US$ 14,54/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 7.230 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Jira é que posso criar projetos e, sempre que surge uma nova necessidade de funcionalidade, podemos criar um ticket para essa tarefa e atribuí-lo a membros específicos da equipe. Também podemos acompanhar o status do ticket, e o fluxo de trabalho é totalmente personalizável de acordo com nosso processo. Além disso, o Jira oferece visibilidade clara do progresso por meio de painéis, filtros e relatórios, o que facilita acompanhar o andamento do sprint e identificar obstáculos antecipadamente.

O que mais gosto no Jira é que posso criar projetos e, sempre que surge uma nova necessidade de funcionalidade, podemos criar um ticket para essa tarefa e atribuí-lo a membros específicos da equipe. Também podemos acompanhar o status do ticket, e o fluxo de trabalho é totalmente personalizável de acordo com nosso processo. Além disso, o Jira oferece visibilidade clara do progresso por meio de painéis, filtros e relatórios, o que facilita acompanhar o andamento do sprint e identificar obstáculos antecipadamente.

⭐ Bônus: Se você precisar de ajuda com algumas atividades de integração de equipe, aqui estão alguns jogos de comunicação divertidos e práticos.

5. Microsoft Teams (Ideal para equipes centradas em reuniões e que utilizam produtos nativos da Microsoft)

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é uma ferramenta de comunicação e colaboração eficaz para equipes já familiarizadas com o ambiente Microsoft que desejam evitar o atrito de alternar entre diferentes plataformas.

O Teams permite gerenciar conversas por meio de canais, compartilhar listas de tarefas, colaborar com aplicativos integrados e lidar com chamadas de voz e mensagens de voz a partir de uma única interface. Ele inclui um resumo gerado por IA das reuniões das quais você não participou, oferecendo uma visão geral concisa do que foi discutido, das principais decisões e dos próximos passos.

Embora o controle de horas não seja um recurso nativo, ele é compatível por meio de integrações de terceiros e fluxos de trabalho do Power Automate, que permitem que as equipes registrem horas diretamente nos canais de seus projetos.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Consolide todas as comunicações da equipe, incluindo bate-papo, videochamadas e compartilhamento de arquivos, em uma única interface para reduzir a necessidade de alternar entre aplicativos

Organize videoconferências agendadas e pontuais com links de um clique que funcionam em todos os dispositivos

Compartilhe suas telas, colabore ao vivo durante videochamadas e use reações e layouts visuais para interação em tempo real com a equipe

Ative legendas em tempo real e transcrição em mais de 40 idiomas para melhorar a acessibilidade e a documentação das reuniões

Coordene as tarefas do projeto usando o aplicativo Planner integrado para visualizar o progresso por meio de quadros Kanban e gráficos de status

Limitações do Microsoft Teams

A ferramenta pode parecer pesada ou lenta de navegar, especialmente em espaços de trabalho com muitos canais, arquivos ou equipes ativas

Como as tarefas estão divididas entre o Planner, o To Do e o Outlook, os usuários muitas vezes acham confuso ter uma visão verdadeiramente unificada de todas as suas responsabilidades sem uma configuração significativa

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 17.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.770 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Um usuário do G2 diz:

O que mais aprecio no Microsoft Teams é sua capacidade de reunir todos os aspectos da colaboração em um único espaço de trabalho unificado. A integração entre chat, reuniões, compartilhamento de arquivos e diversos aplicativos é perfeita, o que minimiza significativamente a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas e aumenta a produtividade diária.

O que mais aprecio no Microsoft Teams é sua capacidade de reunir todos os aspectos da colaboração em um único espaço de trabalho unificado. A integração entre chat, reuniões, compartilhamento de arquivos e diversos aplicativos é perfeita, o que minimiza significativamente a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas e aumenta a produtividade diária.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Clips permite que as equipes gravem, compartilhem e comentem mensagens de tela e de voz diretamente dentro de tarefas, documentos ou chats, eliminando a necessidade de ferramentas externas como o Loom. As gravações são adicionadas automaticamente ao Clips Hub. Ao ativar o ClickUp AI, você também recebe transcrições com marcas de tempo para facilitar a pesquisa de contexto e a conversão de tarefas. Grave seu primeiro ClickUp Clip para atualizações assíncronas Isso torna a comunicação visual mais rápida e clara, especialmente para orientações, feedback ou atualizações assíncronas que as equipes podem consultar sem longas discussões ou reuniões.

📚 Leia mais: Alternativas e concorrentes do Microsoft Teams

6. Notion (Ideal para garantir a consistência dos processos sem microgerenciamento)

via Notion

Procurando maneiras de manter a consistência da sua equipe sem microgerenciar ou depender das habilidades individuais de gerenciamento de tarefas de cada um? Use o Notion, um espaço de trabalho digital completo.

O Notion permite que você defina estruturas compartilhadas uma única vez — como layouts de projetos, formatos de tarefas e modelos de documentação — e as reutilize em todas as equipes. Isso cria alinhamento sem forçar todos a gerenciar o trabalho exatamente da mesma maneira.

As visualizações vinculadas oferecem aos gerentes controle preciso sobre a visibilidade. Em uma reunião individual, por exemplo, você pode exibir apenas as tarefas, metas ou OKRs de uma pessoa, ocultando projetos não relacionados. Combinado com permissões detalhadas, isso torna o Notion ideal para ambientes com visibilidade mista.

Você pode manter um banco de dados de Avaliações de Desempenho totalmente privado, compartilhar um quadro de Planejamento de Projetos com toda a equipe e exibir uma única página de Cronograma do Projeto para um cliente externo — sem vazar discussões internas ou contexto.

Use o Notion AI para manter a consistência em toda a sua equipe, gerando rascunhos de procedimentos operacionais padrão (SOPs), resumos de projetos e notas de revisão diretamente em modelos compartilhados

Principais recursos do Notion

Crie bancos de dados para gerenciar tarefas, projetos e conhecimento interno usando campos personalizados, como status, responsável, prioridade e prazos

Relacione diferentes bancos de dados para ver como tarefas específicas contribuem para as metas de nível superior da empresa ou para os OKRs

Crie formulários que encaminhem solicitações diretamente para bancos de dados, permitindo o recebimento adequado de trabalhos e a criação de tarefas

Modelos de design que geram uma página pré-formatada com uma lista de tarefas integrada com um único clique

Visualize cronogramas de projetos em diferentes dimensões usando as visualizações Linha do tempo, Lista e Quadro para acompanhar marcos e prazos

Limitações do Notion

Recursos avançados, como relações entre bancos de dados e automação, podem exigir um processo de tentativa e erro antes que você se sinta totalmente à vontade

Os usuários relataram que páginas com bancos de dados extremamente grandes ou relações de links complexas podem demorar para carregar e navegar

Preços do Notion

Gratuito

Além disso: US$ 12/mês por usuário

Business: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 9.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.650 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um único espaço prático, sem sobrecarregar nem criar confusão. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights úteis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Também comecei recentemente a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e genuinamente empolgantes de usar.

O Notion é, de longe, a melhor ferramenta que já usei para reunir meus projetos, ideias e tarefas em um único espaço prático, sem sobrecarregar nem criar confusão. Os bancos de dados são incrivelmente robustos, e usar as visualizações para obter insights úteis ou criar rapidamente um painel pessoal tem sido inestimável. Também comecei recentemente a experimentar os Agentes de IA, mas até agora eles têm sido úteis e genuinamente empolgantes de usar.

👀 Você sabia? Equipes que se sentem seguras para assumir riscos interpessoais (fazer perguntas, admitir erros e propor ideias) aprendem e têm um desempenho melhor ao longo do tempo. A professora da Harvard Business School, Amy C. Edmondson, descobriu que equipes com alto nível de segurança psicológica apresentavam um comportamento mais voltado para o aprendizado, o que, por sua vez, melhorava seu desempenho geral em comparação com equipes nas quais as pessoas tinham medo de se manifestar.

📚 Leia também: Como usar aplicativos de assistente pessoal com IA para aumentar a produtividade

7. Basecamp (Ideal para equipes que priorizam a comunicação assíncrona e têm baixa sobrecarga administrativa)

via Basecamp

O Basecamp é um software de colaboração em projetos baseado na nuvem. Ele ajuda você a otimizar projetos, gerenciar tarefas e compartilhar arquivos. Ele adota uma abordagem minimalista para a gestão de equipes, consolidando toda a comunicação e as tarefas do projeto em uma única página.

Por exemplo, o Basecamp usa fóruns de discussão para grandes anúncios e debates aprofundados. Cada postagem é uma página estruturada. Os comentários permanecem agrupados sob aquele tópico específico para sempre, eliminando idas e vindas desnecessárias.

O que é interessante sobre o uso do Basecamp para gerenciamento de equipes é que ele substitui a reunião diária. Você pode definir uma pergunta recorrente, como “No que você trabalhou hoje?”, para ser enviada a todos em um dia e horário específicos. Isso mantém a produtividade da equipe intacta, especialmente durante os horários de trabalho concentrado.

Principais recursos do Basecamp

Ofereça telas iniciais personalizadas por função que mostrem atribuições, eventos e tarefas fixadas relevantes para cada membro da equipe

Crie projetos com espaços dedicados para tarefas, quadros de mensagens, cronogramas, arquivos e decisões

Gerencie prazos compartilhados usando o recurso Agenda, que sincroniza com calendários externos como o Google ou o Outlook

Monitore o andamento do trabalho usando ferramentas como Lineup, Mission Control, Hill Charts e relatórios de tarefas atrasadas

Consolide os recursos do projeto na seção Documentos e Arquivos, permitindo a organização de pastas e o controle de versões diretamente dentro do projeto

Limitações do Basecamp

Não oferece gráficos de Gantt nem painéis abrangentes no nível do portfólio para gerenciar vários projetos sobrepostos

Não inclui um cronômetro integrado, o que exige a busca por alternativas ao Basecamp que ofereçam essa funcionalidade

Preços do Basecamp

Gratuito para sempre

Além disso: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês, tudo incluído (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.420 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Um usuário do G2 diz:

O Basecamp facilita manter todos alinhados entre várias propriedades agrícolas. Gosto da forma como ele centraliza a comunicação, as listas de tarefas e o compartilhamento de documentos em um único lugar, o que é especialmente útil durante os períodos movimentados de colheita, quando as equipes estão espalhadas.

O Basecamp facilita manter todos alinhados entre várias propriedades agrícolas. Gosto da forma como ele centraliza a comunicação, as listas de tarefas e o compartilhamento de documentos em um único lugar, o que é especialmente útil durante os períodos movimentados de colheita, quando as equipes estão espalhadas.

🧠 Curiosidade: Seu cérebro está programado para se sincronizar emocionalmente com as pessoas ao seu redor. Os neurônios-espelho permitem que os seres humanos imitem inconscientemente as emoções que observam, e é por isso que o estresse ou a calma de um líder podem se espalhar rapidamente pela equipe.

8. Airtable (Ideal para equipes de operações que priorizam os dados)

via Airtable

O Airtable é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho baseada em banco de dados que combina a estrutura de planilhas com a colaboração em equipe e a alocação de recursos.

Para a gestão de equipes, ele é incrivelmente versátil, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho personalizados e vinculem qualquer informação entre diferentes tabelas. Você pode modelar itens como catálogos de produtos ou calendários editoriais como tabelas, alternar entre visualizações como Galeria, Calendário e Formulário, e aplicar automações para mover registros pelas etapas de revisão e aprovação.

Você também pode coletar requisitos de trabalho usando os Formulários do Airtable compartilhados com outros departamentos. Quando alguém envia um formulário, a plataforma cria um novo registro na tabela da sua equipe, atribui-o ao responsável adequado e envia uma notificação automática.

Os Agentes de IA do Airtable ficam diretamente sobre seus bancos de dados. Eles ajudam as equipes a automatizar etapas que exigem julgamento, não apenas ações baseadas em regras. Esses agentes podem revisar registros, classificar solicitações, sinalizar exceções ou enriquecer dados com base no contexto de suas tabelas.

O gerenciamento de carga de trabalho no Airtable é impulsionado pelo Interface Designer e por diversas visualizações. Os gerentes podem criar painéis personalizados que monitoram a capacidade da equipe por meio de gráficos de barras ou linhas do tempo, além de visualizações específicas para cada função, como gerentes, colaboradores ou parceiros externos.

Principais recursos do Airtable

Crie portais seguros e sem código que permitam que partes interessadas internas e externas visualizem, enviem e atualizem dados por meio de interfaces personalizadas e baseadas em funções

Acompanhe a capacidade e a carga de trabalho da equipe em tempo real, visualize as atribuições e redistribua tarefas com a simplicidade do recurso arrastar e soltar à medida que as prioridades mudam

Colabore por meio de comentários em registros, visualizações compartilhadas e notificações automáticas

Crie painéis personalizados que consolidem as principais métricas e gerem relatórios abrangentes

Amplie a funcionalidade usando o Airtable Marketplace para adicionar ferramentas de visualização de dados, controle de tempo ou geração de documentos

Limitações do Airtable

Muitos recursos avançados, incluindo Portais e maior uso de automação, estão restritos a planos de nível superior

A lógica do banco de dados pode ser intimidante para usuários que estão acostumados apenas com listas de tarefas simples, muitas vezes exigindo um “construtor” para configurar o espaço de trabalho

Preços do Airtable

Gratuito

Team: US$ 24/mês por usuário

Business: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 3.140 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Um usuário do G2 diz:

Gosto de usar o Airtable como meu sistema de gerenciamento de projetos preferido. Ele se destaca como minha plataforma preferida porque é fácil de usar, intuitivo e se adapta bem às minhas necessidades. As automações não são apenas impressionantes, mas também genuinamente úteis, permitindo que eu me adapte com facilidade às mudanças em tempo real no fluxo de trabalho da minha organização.

Gosto de usar o Airtable como meu sistema de gerenciamento de projetos preferido. Ele se destaca como minha plataforma preferida porque é fácil de usar, intuitivo e se adapta bem às minhas necessidades. As automações não são apenas impressionantes, mas também genuinamente úteis, permitindo que eu me adapte com facilidade às mudanças em tempo real no fluxo de trabalho da minha organização.

📚 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Airtable

⭐ Bônus: Se você está tendo dificuldades para formar uma equipe forte no trabalho, criamos este vídeo especialmente para você. Nele, detalhamos as melhores práticas e ferramentas para ajudá-lo.

9. Smartsheet (Ideal para gerenciamento de projetos em planilhas)

via Smartsheet

Embora se pareça com o Excel, o Smartsheet é ideal para equipes que organizam o trabalho em linhas e colunas, mas precisam de dependências, responsabilização e automação além das planilhas.

Para começar, trabalhe do jeito que você quiser com gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualizações em cartões e grade; depois, acompanhe o progresso por meio de recursos visuais gerados automaticamente, como gráficos de burndown e de séries temporais.

O intuitivo criador de automações “if this, then that” do Smartsheet permite automatizar a configuração de projetos, aprovações e alertas baseados no status. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para “Bloqueada”, você pode notificar automaticamente o gerente no Slack e destacar a linha visualmente.

O gerenciamento de carga de trabalho por meio da integração com o Resource Management (anteriormente 10,000ft) permite que os gerentes prevejam as necessidades de contratação, acompanhem a disponibilidade da equipe em toda a organização e analisem detalhadamente os registros de tempo individuais.

Os recursos de IA do Smartsheet se concentram em acelerar a tomada de decisões em planilhas e relatórios de grande porte. Eles permitem gerar resumos, identificar tendências e extrair insights de dados complexos de projetos sem precisar revisar manualmente cada linha.

Para líderes que gerenciam grandes portfólios, isso ajuda a transformar planilhas complexas em atualizações fáceis de ler, destacando riscos, atrasos e padrões que requerem atenção.

Principais recursos do Smartsheet

Configure um painel personalizado com widgets que combine dados em tempo real de fontes como Google Docs, Tableau e YouTube, garantindo o compartilhamento de informações em tempo real

Forneça aos executivos painéis que consolidam o status dos projetos, métricas de automação, desempenho do portfólio e fluxos de trabalho de solicitações

Organize e compartilhe arquivos, mantenha o controle de versões e simplifique o feedback no contexto do trabalho

Limitações do Smartsheet

Alguns recursos avançados exigem um período de adaptação, o que pode retardar a adoção por parte de membros da equipe sem conhecimentos técnicos

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por usuário

Business: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Gerenciamento Avançado de Tarefas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 21.370 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.460 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Um usuário do G2 diz:

Facilidade de uso das funcionalidades. O Smartsheet oferece uma ampla gama de ferramentas para trabalhar com eficiência. Há muitos recursos que ainda não explorei totalmente, mas tudo parece fácil e intuitivo de usar. A melhor maneira de descrevê-lo é como um Excel turbinado.

Facilidade de uso das funcionalidades. O Smartsheet oferece uma ampla gama de ferramentas para trabalhar com eficiência. Há muitos recursos que ainda não explorei totalmente, mas tudo parece fácil e intuitivo de usar. A melhor maneira de descrevê-lo é como um Excel turbinado.

10. nTask (Ideal para gerenciamento de várias equipes com orçamento limitado)

via nTask

O nTask é um software de gerenciamento de projetos completo, útil quando você está gerenciando várias equipes ou projetos de clientes em espaços de trabalho separados e independentes.

Ele oferece recursos integrados de controle de tempo e planilhas de horas. Os membros da equipe podem registrar as horas manualmente ou usando cronômetros dentro das tarefas, e os gerentes podem então revisar essas planilhas para aprovação. O módulo Equipe permite que os líderes gerenciem recursos e a capacidade da equipe, além de acompanhar o desempenho individual.

A colaboração é facilitada por meio de espaços de trabalho dedicados e comentários no nível das tarefas. Você também pode usar a ferramenta integrada de gerenciamento de reuniões para criar agendas, convidar participantes e registrar atas diretamente na plataforma.

Principais recursos do nTask

Visualize o andamento do projeto em vários formatos, incluindo gráficos de Gantt e quadros Kanban, para manter as partes interessadas informadas sobre o status atual

Garanta uma comunicação sólida com a equipe a qualquer momento usando o recurso de chat integrado

Coordene reuniões de equipe criando agendas, registrando atas e transformando pontos de discussão em tarefas concretas na mesma interface

Importe tarefas facilmente de outros aplicativos para o nTask e exporte-as para arquivos CSV, garantindo uma portabilidade de dados sem complicações

Crie listas de tarefas, defina subtarefas ilimitadas e adicione responsáveis para ter total clareza sobre o que precisa ser feito e quem é responsável por quê

Limitações do nTask

A interface pode parecer pouco intuitiva, dificultando a visualização rápida ou a navegação pelas informações em comparação com alternativas mais sofisticadas

Embora o gerenciamento básico de tarefas seja simples, os módulos mais técnicos, como gerenciamento de riscos e reuniões, exigem tempo extra para serem dominados.

Preços do nTask

Premium: US$ 4/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o nTask

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o nTask?

Um usuário do G2 diz:

O que dizer sobre o nTask? Ele é perfeito para empresas de médio porte e grandes corporações que valorizam o trabalho em equipe. Essa ferramenta de comunicação se destaca por suas metodologias ágeis. Ela ajuda a gerenciar dados e organizar tarefas a serem realizadas em horários específicos. Você pode anexar arquivos e documentos aos projetos e compartilhá-los com seus colegas e membros da equipe por e-mail ou mensagens.

O que dizer sobre o nTask? Ele é perfeito para empresas de médio porte e grandes corporações que valorizam o trabalho em equipe. Essa ferramenta de comunicação se destaca por suas metodologias ágeis. Ela ajuda a gerenciar dados e organizar tarefas a serem realizadas em horários específicos. Você pode anexar arquivos e documentos aos projetos e compartilhá-los com seus colegas e membros da equipe por e-mail ou mensagens.

👀 Você sabia? O maior indicador da eficácia de uma equipe não é o talento ou a experiência — é a segurança psicológica. O Projeto Aristóteles do Google, que analisou mais de 180 equipes e mais de 250 variáveis, descobriu que as equipes nas quais os membros se sentiam à vontade para se expressar, fazer perguntas, admitir erros ou compartilhar ideias sem medo de passar vergonha ou sofrer punições eram muito mais eficazes do que equipes com maior talento individual ou mais tempo de casa.

11. ProofHub (Ideal para colaboração entre agências e clientes com tarifa fixa)

via ProofHub

Se sua equipe precisa de agendamento de tarefas, revisões e aprovações para manter uma coordenação eficaz, o ProofHub reúne tudo em um só lugar. Você pode atribuir tarefas com base na prioridade, acompanhar prazos e marcos e gerar relatórios personalizados.

As equipes podem realizar conversas individuais, discussões em grupo e sessões de brainstorming específicas para cada projeto diretamente dentro de cada projeto. Isso mantém as decisões, o feedback e as atualizações vinculados ao trabalho ao qual se referem, reduzindo idas e vindas e a perda de contexto.

O ProofHub também oferece suporte a fluxos de trabalho estruturados de revisão e aprovação, o que é especialmente útil para equipes de marketing, criativas e de atendimento ao cliente. Os arquivos podem ser compartilhados, revisados, anotados e aprovados em um único lugar, para que os ciclos de feedback permaneçam organizados e rastreáveis.

E à medida que sua equipe cresce, os preços permanecem previsíveis com o modelo de taxa fixa do ProofHub. Você pode integrar clientes, freelancers e novos contratados sem se preocupar com taxas de licenciamento por usuário.

Principais recursos do ProofHub

Planeje projetos usando gráficos de Gantt com agendamento de tarefas, dependências e visibilidade do caminho crítico

Recolha e gerencie solicitações de trabalho por meio de formulários que alimentam diretamente projetos ou fluxos de trabalho

Revise e aprove arquivos usando a revisão online integrada com marcações e comentários

Organize a comunicação da equipe por meio de fóruns de discussão dedicados e um recurso de chat instantâneo para manter as conversas centralizadas e pesquisáveis

Equilibre as atribuições da equipe com o recurso de relatórios de carga de trabalho para identificar rapidamente os membros subutilizados ou sobrecarregados

Personalize os fluxos de trabalho do projeto com “Funções Personalizadas” para definir exatamente o que cada membro da equipe pode ver e fazer dentro do espaço de trabalho

Limitações do ProofHub

Os recursos de coedição em tempo real e compartilhamento colaborativo de notas são relativamente básicos em comparação com ferramentas mais voltadas para documentos

O sistema de notificações pode se tornar exaustivo se não for cuidadosamente configurado, levando a uma caixa de entrada sobrecarregada

Preços do ProofHub

Ultimate Control: US$ 99/mês nos primeiros 3 meses, US$ 150/mês a partir daí

Essential: US$ 50/mês

Avaliações e comentários sobre o ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub?

Um usuário do G2 diz:

O ProofHub mantém todas as nossas campanhas, calendários de conteúdo e feedbacks de design em um só lugar. Adoro a facilidade com que é possível criar tarefas, definir prazos e manter as conversas focadas em cada projeto. Os recursos de discussão, revisão, controle de tempo e compartilhamento de arquivos nos poupam de intermináveis cadeias de e-mails.

O ProofHub mantém todas as nossas campanhas, calendários de conteúdo e feedbacks de design em um só lugar. Adoro a facilidade com que é possível criar tarefas, definir prazos e manter as conversas focadas em cada projeto. Os recursos de discussão, revisão, controle de tempo e compartilhamento de arquivos nos poupam de intermináveis cadeias de e-mails.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao ProofHub para uma gestão integrada de projetos e equipes

12. Wrike (Ideal para fluxos de trabalho empresariais complexos e com várias camadas)

via Wrike

O Wrike é um software de gerenciamento de tarefas completo que oferece suporte a fluxos de trabalho complexos de nível empresarial. Sua ampla personalização permite adaptar o sistema a praticamente qualquer equipe, setor ou processo, facilitando o alinhamento das metas estratégicas com a execução do dia a dia.

Sua visualização de carga de trabalho oferece aos gerentes uma visão em tempo real da capacidade da equipe e permite o reequilíbrio de recursos sem esforço por meio de arrastar e soltar, levando em conta horários de meio período e solicitações específicas de folga. A plataforma também possui controle de tempo integrado com um cronômetro em tempo real e opções de entrada manual.

O recurso Blueprints do Wrike é particularmente útil para a gestão de equipes, permitindo que os líderes criem modelos de projeto padronizados que podem ser implementados instantaneamente, garantindo a consistência entre as iniciativas.

Os agentes de IA do Wrike dão suporte a equipes grandes, reduzindo a coordenação manual e identificando riscos de execução antecipadamente. Eles auxiliam na criação de tarefas, estimativa de esforço, resumo e priorização, analisando dados entre projetos, cronogramas e dependências.

Principais recursos do Wrike

Configure tipos de itens personalizados, como Campanhas, Relatórios de Bugs, Histórias de Usuário ou Solicitações de Serviço, cada um com seus próprios campos, ícones e automações de fluxo de trabalho com IA

Otimize a distribuição de recursos usando a visualização de Carga de Trabalho para visualizar a disponibilidade da equipe e ajustar as atribuições em tempo real

Use o editor ao vivo do Wrike para atualizar descrições de tarefas e fazer edições em tempo real junto com seus colegas de equipe

Registre automaticamente o trabalho dos funcionários e avalie o desempenho semanal com planilhas de horas de trabalho que podem ser bloqueadas

Analise o desempenho do projeto com o Report Builder para criar visualizações de dados personalizadas e automatizadas para as partes interessadas

Limitações do Wrike

Ao contrário de algumas alternativas ao Wrike , sua interface e a complexidade de seus recursos podem parecer complicadas para equipes menores, já que a configuração, o gerenciamento de dependências e o volume de notificações exigem uma configuração cuidadosa

Embora funcional, a experiência móvel é frequentemente citada em avaliações como sendo significativamente menos poderosa do que a versão para desktop

Preços do Wrike

Gratuito

Team: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plano Empresarial: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Pinnacle: Preços personalizados

Apex: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.470 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.860 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um usuário do G2 diz:

O Wrike centraliza o trabalho com os clientes, as aprovações e a responsabilidade pelas tarefas, de modo que nossa equipe de 5 pessoas não precisa ficar procurando por conversas em e-mails e chats. Os painéis e as visualizações da carga de trabalho me dão uma visão em tempo real do andamento do projeto, e as automações eliminam os acompanhamentos repetitivos, permitindo que avancemos mais rapidamente sem aumentar o quadro de funcionários.

O Wrike centraliza o trabalho com os clientes, as aprovações e a responsabilidade pelas tarefas, de modo que nossa equipe de 5 pessoas não precisa ficar procurando por conversas em e-mails e chats. Os painéis e as visualizações da carga de trabalho me dão uma visão em tempo real do andamento do projeto, e as automações eliminam os acompanhamentos repetitivos, permitindo que avancemos mais rapidamente sem aumentar o quadro de funcionários.

13. Teamwork.com (Ideal para acompanhamento de entregas e utilização no estilo agência)

Se o seu trabalho exige o gerenciamento não apenas da sua equipe, mas também de partes interessadas externas, então o Teamwork.com é o software de gerenciamento de projetos e recursos ideal.

A ferramenta permite que você planeje o trabalho usando gráficos de Gantt ou quadros Kanban e, em seguida, salve estruturas completas, incluindo estimativas de tempo e dependências, como modelos reutilizáveis para iniciar novos projetos de clientes em segundos.

Seu planejador de carga de trabalho dedicado monitora a capacidade da equipe com base nas horas estimadas em comparação com o tempo registrado, para que os gerentes possam ver quem está disponível para novos trabalhos de clientes e quem está atingindo suas metas de faturamento. A plataforma também inclui um sistema nativo de controle de tempo que se integra diretamente aos módulos de cobrança e faturamento.

Atualizações recentes introduziram recursos de IA que resumem longas sequências de comentários e fornecem resumos de utilização. O AI Teammates, integrado à sua conta do Teamwork, pode fornecer resumos instantâneos e insights sobre o que você perdeu desde o seu último login.

Principais recursos do Teamwork.com

Atribua tarefas aos membros da equipe ou recursos provisórios com base na disponibilidade e na carga de trabalho existente

Sincronize calendários externos, como o Google Agenda e o Outlook, para visualizar e editar agendas diretamente na plataforma

Veja exatamente quanto dinheiro um projeto está gerando (ou perdendo) em tempo real, calculando automaticamente as horas faturáveis versus as não faturáveis

Organize processos internos com modelos e listas de tarefas que podem ser reutilizados em diferentes projetos de clientes para obter o máximo de eficiência

Limitações do Teamwork.com

Opções avançadas de relatórios de projetos e personalização podem exigir configuração adicional, o que pode atrasar equipes que buscam visibilidade rápida e imediata

A plataforma reúne muitas informações em seu painel, o que às vezes pode resultar em uma visualização desorganizada que parece menos moderna do que a dos concorrentes do Teamwork

Preços do Teamwork.com

Gratuito

Deliver: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Scale: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teamwork.com

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 910 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Um usuário do G2 diz:

O Teamwork é uma plataforma de gerenciamento de projetos impressionante que impulsiona nossa agência. Eu a utilizo todos os dias para gerenciar as tarefas da minha equipe, revisar prazos, etapas em vários processos de aprovação de projetos e gerenciar o trabalho diário, para que eu possa manter o foco nas tarefas e acompanhar os projetos de alta prioridade e o progresso a cada semana.

O Teamwork é uma plataforma de gerenciamento de projetos impressionante que impulsiona nossa agência. Eu a utilizo todos os dias para gerenciar as tarefas da minha equipe, revisar prazos, etapas em vários processos de aprovação de projetos e gerenciar o trabalho diário, para que eu possa manter o foco nas tarefas e acompanhar os projetos de alta prioridade e o progresso a cada semana.

Saia do modo de verificação de status com um software de gerenciamento de equipes

Cada equipe funciona de maneira diferente. Algumas são distribuídas. Outras lidam diretamente com os clientes. Algumas agem rapidamente em meio a mudanças constantes, enquanto outras operam com planos de longo prazo. Independentemente da estrutura, uma ferramenta de gestão de equipes deve dar suporte aos fundamentos de como o trabalho flui na sua equipe.

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Com tudo, desde tarefas e documentação até comunicação e gerenciamento de tempo, integrado com IA em uma única plataforma unificada, o ClickUp é o único aplicativo de gerenciamento de equipes de que você vai precisar.

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