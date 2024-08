Como usar a IA no local de trabalho para aumentar a produtividade

A inteligência artificial refere-se a máquinas que podem simular a inteligência humana e fazer escolhas inteligentes. Essas máquinas podem processar a linguagem humana, avaliar vastos conjuntos de dados para identificar padrões, aprender com experiências passadas e muito mais.

Devido a seus vastos casos de uso, a IA tornou-se parte integrante dos locais de trabalho modernos. Ela pode ajudar a tomar decisões estratégicas, automatizar tarefas de rotina e oferecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre outras coisas.

A inteligência artificial também reduz o escopo de erros humanos, otimizando muitos processos no local de trabalho e as operações comerciais em geral. O uso estratégico da IA no local de trabalho permite que você seja mais eficiente, produtivo e eficaz.

Leia este guia detalhado para saber tudo o que você precisa saber sobre IA e seus casos de uso prático no local de trabalho.

Diferenciando a IA e o aprendizado de máquina

Inteligência artificial é um termo amplo, do qual o aprendizado de máquina é apenas um aspecto. A aprendizagem de máquina é um processo que os sistemas de IA usam para aprender com experiências passadas

A IA pode analisar dados passados para fazer previsões futuras e aprimorar sua programação sem a necessidade de intervenção ou entrada humana. Isso é aprendizado de máquina em ação.

Por exemplo, um chatbot de atendimento ao cliente pode aprender com as interações anteriores com o cliente para fornecer respostas mais sofisticadas e semelhantes às humanas. Essa capacidade de aprender com o tempo é chamada de aprendizado de máquina e é uma característica da IA.

Incorporando a IA no local de trabalho

Há várias maneiras pelas quais a IA pode ajudar no local de trabalho. No entanto, o quanto você se beneficia da implementação da IA depende de quão bem você a incorpora à sua organização.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a integrar efetivamente a IA em sua organização.

Identifique as necessidades de negócios e os casos de uso de IA

A primeira etapa, é claro, é identificar as áreas em que a IA beneficiaria sua empresa e listar os vários Casos de uso de IA para sua empresa.

Não se deixe influenciar pela forma como os outros usam a IA; mantenha-a específica para suas necessidades de negócios. Pergunte a si mesmo:

Há algum processo lento ou desatualizado que precisa ser otimizado?

Quais tarefas rotineiras consomem muito tempo e podem se beneficiar da automação?

Existem pontos problemáticos e desafios específicos que a IA pode ajudá-lo a resolver?

Você pode oferecer novos recursos ou serviços impactantes com a incorporação de uma ferramenta de IA?

Identifique os possíveis aplicativos específicos de IA para sua empresa antes de começar a procurar ferramentas de IA.

Encontre as soluções de IA certas

O mercado está repleto de soluções de IA e com mais aplicações de negócios do que você poderia imaginar. De Gerenciamento de projetos com tecnologia de IA de software a ferramentas de IA generativas, há muitas opções para escolher.

Sua análise dos requisitos de negócios na primeira etapa resolverá metade do seu problema - agora você sabe exatamente de que tipos de ferramentas de IA precisa.

O segundo desafio é escolher a ferramenta certa dentre a infinidade de opções.

Aqui estão alguns fatores que você pode usar para selecionar as melhores ferramentas de IA para sua empresa.

Recursos : Ao comparar várias opções, você deve considerar primeiro o número e a profundidade dos recursos oferecidos. Não se deixe influenciar pela lista de recursos. Teste as ferramentas para ver quais são as mais funcionais e adequadas às suas necessidades

: Ao comparar várias opções, você deve considerar primeiro o número e a profundidade dos recursos oferecidos. Não se deixe influenciar pela lista de recursos. Teste as ferramentas para ver quais são as mais funcionais e adequadas às suas necessidades Segurança e uso de dados : Verifique as medidas de segurança da empresa para garantir que os dados do usuário estejam seguros. Além disso, entenda como seus dados são usados pela IA. Muitas ferramentas de IA aproveitam os dados do usuário para fins de treinamento, o que pode ser um risco, especialmente no caso de dados sensíveis ou confidenciais.

: Verifique as medidas de segurança da empresa para garantir que os dados do usuário estejam seguros. Além disso, entenda como seus dados são usados pela IA. Muitas ferramentas de IA aproveitam os dados do usuário para fins de treinamento, o que pode ser um risco, especialmente no caso de dados sensíveis ou confidenciais. Integrações : As ferramentas de IA devem ser capazes de se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente para coletar e usar dados para várias finalidades. Verifique os recursos de integração de cada ferramenta antes de fazer uma escolha

: As ferramentas de IA devem ser capazes de se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente para coletar e usar dados para várias finalidades. Verifique os recursos de integração de cada ferramenta antes de fazer uma escolha Escalabilidade e flexibilidade : Embora você possa ter requisitos básicos ao começar a usar IA, isso pode mudar à medida que sua empresa cresce. Opte por ferramentas que ofereçam uma variedade de soluções para diferentes tipos de negócios e que possam atender às necessidades crescentes de sua empresa

: Embora você possa ter requisitos básicos ao começar a usar IA, isso pode mudar à medida que sua empresa cresce. Opte por ferramentas que ofereçam uma variedade de soluções para diferentes tipos de negócios e que possam atender às necessidades crescentes de sua empresa Especialização no setor : Algumas soluções de IA atendem a empresas de todos os setores, enquanto outras oferecem soluções especializadas específicas para cada setor. Considere se você prefere uma ferramenta de nicho para seu setor ou soluções aplicáveis de forma mais ampla

: Algumas soluções de IA atendem a empresas de todos os setores, enquanto outras oferecem soluções especializadas específicas para cada setor. Considere se você prefere uma ferramenta de nicho para seu setor ou soluções aplicáveis de forma mais ampla Preço: Por fim, compare os preços de várias soluções de IA usando uma comparação de igual para igual. Avalie o valor oferecido em relação ao preço em vez de apenas comparar os preços em termos absolutos

Criar uma equipe e um plano de implementação sólido

Para implementar com sucesso a IA no local de trabalho, crie uma equipe dedicada para supervisionar o processo de implementação.

Faça com que eles executem pequenos projetos-piloto para testar a viabilidade e ver se as soluções de IA funcionam bem em sua empresa. Os pilotos bem-sucedidos levarão à adoção em grande escala.

Treine sua equipe sobre como a IA os beneficiará e como eles podem tirar o máximo proveito dela. A conscientização e o fornecimento de treinamento ajudarão a eliminar a hesitação em mudar e a aliviar os receios da sua equipe de ser substituída pela IA.

Faça com que sua equipe monitore continuamente o desempenho de várias soluções de IA e tome medidas corretivas quando necessário.

A IA na tomada de decisões e na solução de problemas

Um dos maiores usos da IA no local de trabalho é para auxiliar na tomada de decisões. Os sistemas de IA analisam rapidamente grandes conjuntos de dados para encontrar insights valiosos que o ajudam a tomar decisões de negócios.

Aqui estão algumas tecnologias de IA que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões e resolver problemas:

Análise preditiva : A IA pode usar algoritmos de aprendizado de máquina para analisar big data, identificar padrões e prever resultados futuros. Alguns casos de uso na vida real incluem previsão de churn, gerenciamento de recursos, gerenciamento de inventário, gerenciamento de riscos e planejamento de projetos

: A IA pode usar algoritmos de aprendizado de máquina para analisar big data, identificar padrões e prever resultados futuros. Alguns casos de uso na vida real incluem previsão de churn, gerenciamento de recursos, gerenciamento de inventário, gerenciamento de riscos e planejamento de projetos Computação cognitiva : Essa tecnologia tem como objetivo replicar os processos de pensamento humano e tomar decisões mais rápidas e precisas. Ela é útil na tomada de decisões estratégicas em ambientes dinâmicos com alta incerteza, onde os tomadores de decisão humanos podem ter dificuldades. Um exemplo é o de uma startup que criou um produto inovador para o qual não havia mercado, que terá de contar com o feedback dos clientes e tomar decisões rápidas para otimizar a estratégia sempre que necessário, e a inteligência artificial pode lidar com isso melhor do que a maioria dos seres humanos

: Essa tecnologia tem como objetivo replicar os processos de pensamento humano e tomar decisões mais rápidas e precisas. Ela é útil na tomada de decisões estratégicas em ambientes dinâmicos com alta incerteza, onde os tomadores de decisão humanos podem ter dificuldades. Um exemplo é o de uma startup que criou um produto inovador para o qual não havia mercado, que terá de contar com o feedback dos clientes e tomar decisões rápidas para otimizar a estratégia sempre que necessário, e a inteligência artificial pode lidar com isso melhor do que a maioria dos seres humanos Análise de sentimento: As soluções de inteligência artificial podem ser usadas para analisar grandes quantidades de texto e identificar se o tom é positivo, negativo ou neutro. Essa tecnologia ajuda as empresas, por exemplo, a analisar publicações em mídias sociais e avaliações on-line para ter um dedo no pulso de seu público

As soluções de inteligência artificial podem ser usadas para analisar grandes quantidades de texto e identificar se o tom é positivo, negativo ou neutro. Essa tecnologia ajuda as empresas, por exemplo, a analisar publicações em mídias sociais e avaliações on-line para ter um dedo no pulso de seu público Assistentes virtuais para tomada de decisões: Ferramentas de IA generativa como o ChatGPT, o Gemini do Google e o Microsoft Copilot podem atuar como seus consultores virtuais para fornecer todas as informações de que você precisa para tomar decisões. Elas também o ajudam a criar vários cenários e a fazer brainstorming de ideias para tomar decisões melhores

AI na gestão de talentos e no recrutamento

O gerenciamento de recursos humanos é um dos campos em que a IA é amplamente usada para simplificar processos e economizar tempo.

A IA pode fazer muito por você, desde ajudá-lo a encontrar candidatos adequados até a integração, o envolvimento e a retenção de funcionários.

Aqui estão algumas das muitas maneiras pelas quais a inteligência artificial ajuda no recrutamento e no gerenciamento de talentos:

Os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) com tecnologia de IA podem examinar centenas de currículos para encontrar os candidatos mais adequados para uma função

Os prompts de IA facilitam para as equipes de RH encontrarem as palavras certas para descrever cargos e interagir com possíveis candidatos. O modeloModelo de prompts ClickUp ChatGPT para recrutadores é perfeito para isso. O modelo ajuda você a usar a inteligência artificial para gerar conteúdo de acordo com seus requisitos específicos. Ele o ajudará a gerar os anúncios de emprego perfeitos e a ter ideias para atrair e engajar candidatos de qualidade.

Os programas de computador com tecnologia de IA ajudam na triagem de antecedentes, verificando os detalhes de emprego e educação anteriores de um candidato e muito mais

A IA pode realizar triagem preliminar e testes de habilidades básicas antes que os candidatos passem para o processo de seleção real

As ferramentas de pesquisa e os chatbots com tecnologia de IA podem coletar feedback sobre o envolvimento dos funcionários e prever aqueles que correm o risco de perder o emprego

A IA também pode encontrar lacunas de habilidades e recomendar requisitos de treinamento de curto prazo para o aprendizado e o desenvolvimento da equipe

Se estiver procurando um software de gerenciamento de talentos com tecnologia de IA, experimente ClickUp para Recursos Humanos . Oferece vários Ferramentas de IA para recrutamento para ajudar os gerentes de RH a atrair e reter os melhores talentos.

💡Dica Profissional*: **Use o ClickUp Brain para criar rapidamente descrições de cargos detalhadas e precisas, preparar uma lista das melhores perguntas de entrevista para uma função e gerenciar candidatos durante o recrutamento

Pedimos ao ClickUp Brain que sugerisse perguntas a serem feitas a um candidato à função de gerente de RH

AI na comunicação e colaboração no local de trabalho Assistentes virtuais de IA e chatbots entendem a linguagem humana e fornecem respostas a perguntas. Isso pode ajudar a melhorar o tempo de resposta dos representantes de atendimento ao cliente, das equipes de suporte de TI, etc.

Cérebro ClickUp por exemplo, oferece um assistente virtual de IA que pode responder a perguntas sobre qualquer assunto do centro de conhecimento de sua empresa e de todos os aplicativos conectados.

Outra maneira pela qual a IA melhora a comunicação é ajudando você a escrever melhor e mais rápido. As ferramentas de IA podem ajudá-lo a escrever e-mails e memorandos sem erros ou a responder rapidamente a e-mails e mensagens.

Algumas ferramentas de IA podem até mesmo gerar artigos, resumos criativos, pontos de discussão em reuniões e muito mais.

dica profissional: O AI Writer do ClickUp criará o e-mail perfeito em segundos; você só precisa fornecer um breve prompt.

Escreva um prompt e escolha o tom de voz que deseja para criar o e-mail perfeito em segundos usando o ClickUp Brain

Por fim, algumas ferramentas de IA generativa podem gerar automaticamente notas de reunião ou resumir tópicos e compartilhá-los com seus contatos para melhorar a comunicação. O compartilhamento de notas de reunião ajuda a manter todos na mesma página e garante que eles saibam as próximas etapas e os principais itens de ação de uma reunião.

Resuma longos tópicos de comunicação e compartilhe os pontos principais para melhorar as comunicações da equipe usando o ClickUp Brain

A IA no aprimoramento da produtividade e da experiência no local de trabalho

O maior uso da IA no local de trabalho é para melhorar a produtividade e a experiência do funcionário.

As ferramentas de IA oferecem recursos de automação, que ajudam a simplificar os processos organizacionais e os fluxos de trabalho. Automatizando tarefas repetitivas para criar fluxos de trabalho complexos, a IA pode melhorar significativamente a produtividade e economizar tempo.

O ClickUp Brain também oferece um AI Project Manager_ que automatiza várias tarefas, como atualizações de produtos. Ele também o ajuda a planejar subtarefas, criar resumos de projetos e criar fluxos de trabalho automatizados usando o processamento de linguagem natural. Ele também pode gerar automaticamente itens de ação a partir de suas anotações de reunião e transformá-los em tarefas. Você também pode usá-lo para criar e compartilhar atualizações de progresso.

Use o ClickUp Brain para obter atualizações de projetos e equipes, entender os processos da sua empresa e obter qualquer outra informação relacionada aos negócios

Alguns outros casos de uso de IA para melhorar a produtividade no local de trabalho incluem:

Os robôs colaborativos ou cobots com tecnologia de IA podem prever com precisão falhas e paradas de equipamentos, permitindo que você os evite de forma proativa. Isso evita o desperdício de muito tempo

A IA ajuda na tomada de decisões precisas e orientadas por dados, permitindo que você tome decisões rápidas em ambientes dinâmicos. Isso economiza tempo e melhora a produtividade

A IA também economiza tempo e esforço manual na análise de dados, extraindo insights de grandes conjuntos de dados em segundos

Leia também:_ Hacks de IA Para tornar a inteligência artificial sua melhor amiga_ 🤖

Ética da IA no local de trabalho

Embora a IA ofereça muitos benefícios, existem algumas considerações éticas sobre o uso da IA no local de trabalho. Vamos discutir algumas das mais importantes e maneiras de lidar com elas.

Potencial de substituição de trabalhadores humanos

A maior preocupação ética relacionada ao uso da IA no local de trabalho é o fato de que ela tirará empregos de trabalhadores humanos.

A IA automatiza tarefas de rotina e pode realizar tarefas com mais rapidez e precisão do que os humanos. A IA pode, por exemplo, analisar mais dados em minutos do que um ser humano poderia fazer em horas.

Isso levanta a questão:

_A IA substituirá os humanos na execução de tarefas repetitivas?

Se você fizer isso corretamente, não precisa ser assim. Em vez disso, você pode capacitar sua equipe para aproveitar a IA e facilitar o trabalho deles. A IA e os seres humanos podem trabalhar juntos para obter melhores resultados e aumentar a produtividade, beneficiando a organização.

Potencial de viés de IA

Você poderia pensar que a IA eliminaria o preconceito humano e tornaria muitos processos mais justos. Embora isso seja verdade em muitos cenários, houve casos em que surgiram preconceitos devido ao uso da IA.

Em 2018, a Amazon enfrentou uma reação negativa por usar IA no recrutamento, onde a IA discriminou mulheres, relata Reuters . A empresa usou um algoritmo de IA que observou os padrões de contratação e currículo ao longo de uma década para examinar e selecionar os currículos mais relevantes.

Infelizmente, a dominação masculina no setor de tecnologia ao longo dos anos criou dados que treinaram a IA para preferir currículos de homens, criando discriminação baseada em gênero. Isso provocou uma conversa sobre preconceitos decorrentes do uso da IA no recrutamento.

Embora esse tenha sido apenas um caso, há um argumento válido para o viés da IA. Os sistemas de IA funcionam com base em um algoritmo, e o uso da abordagem ou dos dados errados pode causar esses erros.

No entanto, isso pode ser evitado por meio do projeto cuidadoso do algoritmo e do monitoramento regular das ferramentas de IA. Além disso, deixar a decisão final para um ser humano pode proporcionar uma camada de supervisão para identificar e resolver qualquer viés de IA.

Considerações sobre privacidade de dados e segurança

A IA é amplamente utilizada na análise de dados e no suporte ao cliente. Para facilitar isso, a IA precisa acessar o banco de dados e o centro de conhecimento de uma empresa.

Esse acesso irrestrito a dados potencialmente sensíveis ou confidenciais levanta preocupações sobre privacidade e segurança. Portanto, devem ser criadas salvaguardas suficientes para a forma como a IA coleta, armazena e usa os dados de uma empresa ou de seus clientes.

À medida que a adoção da IA no local de trabalho cresce significativamente, os especialistas estão elaborando maneiras novas e inovadoras de proteger os dados.

Aqui estão algumas medidas de privacidade de dados que você pode considerar:

Use a anonimização de dados para garantir a privacidade de seus clientes enquanto usa a IA para extrair insights valiosos dos dados. Isso significa que a IA terá acesso aos dados para analisá-los, mas não saberá a quem pertence cada ponto de dados

Ao escolher ferramentas de IA para sua empresa, verifique as declarações e certificações de segurança de dados. Faça uma verificação rigorosa antes de adotar a tecnologia de IA em sua empresa

CriarGovernança de IA regras e diretrizes sobre por quanto tempo a IA pode armazenar dados depois de usá-los para a finalidade pretendida

Integrando a IA para o gerenciamento estratégico

A inteligência artificial é importante no planejamento estratégico e na tomada de decisões e pode ajudar os líderes de negócios a moldar a direção estratégica geral da empresa.

Ela pode ajudar a obter insights valiosos a partir de dados comerciais existentes e estudar dados anteriores para prever resultados futuros e riscos.

Por exemplo, a IA é usada na manutenção preditiva de ativos comerciais, pois pode prever com precisão possíveis falhas de equipamentos. Isso permite que as empresas planejem com antecedência e estejam preparadas para possíveis problemas antes que eles surjam, evitando paralisações e desperdício de tempo e recursos.

As ferramentas de IA têm amplas aplicações até mesmo em cenários comerciais cotidianos. As ferramentas de produtividade de IA, como o ClickUp Brain, podem facilitar o trabalho, automatizando tarefas e melhorando a colaboração da equipe.

Existem Ferramentas de IA para RH software de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, Ferramentas de marketing com tecnologia de IA etc., que ajudam em vários aspectos do gerenciamento de uma empresa.

Se você ainda não está usando a IA, é hora de fazê-lo. A IA pode ser seu assistente virtual, tornando-o um profissional mais eficiente e produtivo.

Bring AI to Work with ClickUp

A inteligência artificial está mudando a forma como as empresas trabalham e tem amplas aplicações em quase todas as disciplinas. As empresas podem usá-la para tomar decisões melhores, aumentar a produtividade da equipe, obter insights valiosos dos dados e fazer muito mais.

A melhor abordagem é adotar cuidadosamente a inteligência artificial de forma a complementar a inteligência humana. Ao selecionar cuidadosamente as soluções de IA adequadas e garantir que elas tenham os modelos de dados e as estruturas de segurança corretos, você pode aumentar drasticamente a produtividade da sua organização.

Explore as soluções de IA do ClickUp para melhorar a produtividade do trabalho e o gerenciamento de projetos. De um assistente de redação e gerente de projeto a um gerente de conhecimento virtual que responde a todas as perguntas sobre o negócio, ele oferece muito.

O ClickUp Brain está disponível por um custo nominal para todos os planos pagos do ClickUp. Ele oferece medidas abrangentes de segurança de dados e não aproveita os dados do usuário para fins de treinamento._ A melhor parte é que você pode começar com o ClickUp gratuitamente, portanto registre-se hoje!

Perguntas frequentes (FAQ)

**Como a IA é usada no local de trabalho?

Algumas aplicações comuns da inteligência artificial no local de trabalho incluem:

Automação de tarefas e processos

Tomada de decisões orientada por dados

Análise preditiva e identificação de tendências

Otimização do processo de recrutamento

Melhoria da produtividade

2. Como podemos usar a IA para ajudar no trabalho?

Use a IA no trabalho para extrair insights de grandes conjuntos de dados e tomar decisões precisas e rápidas, prever possíveis cenários com base em dados anteriores, fazer anotações e muito mais. A IA tem vários aplicativos de negócios, e você precisa explorar todas as possíveis maneiras pelas quais ela pode ajudá-lo.

**3. Como a IA afeta a produtividade no local de trabalho?

A IA permite que você automatize tarefas e crie fluxos de trabalho para otimizar seus processos de negócios. Isso economiza um tempo considerável que, de outra forma, você gastaria em tarefas repetitivas e demoradas.

Ela também ajuda você a tomar decisões mais rapidamente, responder a e-mails, fazer planos de negócios e muito mais. A IA fornece acesso a dados e insights valiosos em segundos, o que ajuda em várias tarefas diárias de negócios, melhorando a produtividade e a eficiência.