Smartsheet vs ClickUp: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Pergunte a qualquer profissional e ele lhe dirá que as habilidades de gerenciamento de projetos são necessárias para ter sucesso no trabalho. Mas não é tão simples quanto ser um bom estrategista e gerente de equipe. Ter as habilidades certas ferramenta de gerenciamento de projetos tornará o processo ainda mais simples.

Se você passou inúmeras horas pesquisando para identificar a melhor software de gerenciamento de projetos para gerenciar seus projetos, sua busca termina aqui.

O Smartsheet e o ClickUp são ferramentas competentes para o gerenciamento de projetos. Se você escolher uma delas, sua equipe agradecerá. Mas você não está aqui para obter uma resposta curta.

Vamos analisar cada ferramenta e dar uma olhada na visão geral, nos melhores recursos e nos preços. Ao final deste artigo, você terá uma ideia clara do melhor software para suas necessidades de gerenciamento de tempo.

O que é o ClickUp?

Alinhe as metas comerciais, acompanhe o progresso, realize reuniões de gerenciamento de projetos e colabore de forma eficiente, independentemente da sua localização, com o ClickUp Remote Team Project Management Software

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos de ponta a ponta gerenciamento de projetos software e ferramenta de colaboração que combina todas as suas operações em uma única plataforma. Crie tarefas, gerencie fluxos de trabalho, convide os membros da sua equipe, adicione usuários ilimitados para compartilhamento de arquivos, prepare Wiki usando documentos, acompanhe o progresso do projeto em painéis em tempo real e muito mais.

Pense no ClickUp como um centro de controle para analisar todos os fluxos de trabalho e tomar decisões mais rápidas sem alternar entre ferramentas e aplicativos de terceiros.

Se você acha que tocar em algumas teclas para alternar entre ferramentas - chamadas ' troca de contexto a propósito, não é um grande desafio, pense novamente.

Cada membro da sua equipe pode estar gastando 4 horas por semana alternando entre aplicativos.

Recursos do ClickUp

O ClickUp é um poderoso software de gerenciamento de projetos conhecido por sua ampla gama de recursos. Explicamos os três recursos mais populares do ClickUp que os gerentes de projeto e as pequenas empresas usam diariamente:

Gerenciamento de tarefas

O gerenciamento de tarefas está no centro do planejamento de projetos. No entanto, é complicado manter o controle das tarefas. Tarefas do ClickUp simplifica o processo, permitindo que você organize e visualize as tarefas da maneira que preferir.

Além disso, você pode atribuir novos itens de ação a uma tarefa existente, adicionando um comentário e marcando um membro da equipe.

Visualização de tabela Visualização de tabela ClickUp é a maneira mais fácil de visualizar dados em qualquer projeto. Ele organiza todos os dados em um formato de tabela, de modo que é fácil gerenciar o orçamento, o inventário ou as informações do cliente. Edite dados em massa, adicione campos personalizados de mais de 15 tipos de campos e fixe colunas.

Explore as visualizações do ClickUp

Quando sua tabela estiver pronta, compartilhe-a com seus clientes usando um link compartilhável. Exporte os dados da exibição de tabela para uma planilha e atualize seu banco de dados.

Modelo de planilha

Modelo de planilha

Use os mais de 1.000 modelos personalizáveis do ClickUp para reduzir as entradas manuais com importações de dados automatizadas, criar fórmulas e equações personalizadas e acompanhar o progresso usando recursos visuais.

Planos de preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Plano empresarial: Entre em contato para obter preços

O que é o Smartsheet?

Personalize seus fluxos de trabalho por meio de widgets e automatize tarefas usando o Smartsheet

O Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de trabalho para empresas. Ele oferece uma interface de planilha familiar para capturar planos, recursos e cronogramas. Compartilhe seu trabalho com colaboradores internos e externos, mesmo que eles não sejam usuários do Smartsheet.

Ele permite que você visualize dados históricos como gráficos para monitorar tendências em formatos como burndown, séries de colunas e instantâneos.

O Smartsheet combina funcionalidades de gerenciamento de projetos e do Excel. A interface do usuário é semelhante ao formato de planilha do Excel e do Google Sheets.

O Smartsheet facilita a colaboração de conteúdo, pois você pode definir alertas para lembrar os colaboradores, permitir que os fornecedores revisem o conteúdo sem dar a eles acesso à planilha do projeto e bloquear a versão mais antiga quando o novo conteúdo for carregado.

Visualize sua lista de tarefas em gráficos de Gantt para criar caminhos críticos, estabelecer linhas de base e destacar as tarefas essenciais na linha do tempo do projeto.

Recursos do Smartsheet

O Smartsheet oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos que permitem gerenciar projetos, organizar tarefas, colaborar com partes interessadas internas e externas e manter um olho de águia em cada estágio do ciclo de vida do projeto.

Aqui estão algumas das principais opções da lista de recursos do Smartsheet que você não deve deixar de avaliar:

Bridge

O Bridge é uma interface de arrastar e soltar que permite personalizar seus fluxos de trabalho para automatizar tarefas repetitivas. Projete o fluxo de trabalho usando a lógica que se ajusta ao seu fluxo de processo e defina gatilhos baseados em eventos ou programações. Com integrações incorporadas ou opções de baixo código, você também pode utilizar chamadas de API e JavaScript.

Formulários

Os formulários do Smartsheet ajudam a fornecer informações críticas rapidamente em um formato estruturado

Crie formulários do Smartsheet para coletar dados de qualquer pessoa. Com a lógica condicional, suas perguntas sempre serão relevantes para a pessoa que está preenchendo o formulário. Use elementos de marca como cores de fundo, logotipos, GIFs, texto e imagens para personalizar o formulário. Os dados desses formulários são salvos diretamente na sua planilha para ajudá-lo a realizar outras ações.

Automação de fluxo de trabalho

A automação de fluxos de trabalho é um dos recursos mais populares do Smartsheet. A melhor parte é que o design intuitivo do Smartsheet facilita muito a otimização de processos repetitivos e demorados.

Use um balão de fluxograma visualmente carregado para automatizar o fluxo de trabalho do Smartsheet. Esses recursos colaborativos e personalizáveis são uma solução inteligente para lhe dar uma visão geral rápida das tarefas que precisam ser automatizadas, juntamente com as condições de acionamento e as consequências.

Além disso, você pode definir regras para fluxos de trabalho paralelos para ajudar a automatizar tarefas em qualquer estágio, para gerenciamento de projetos para marketing agências, rastreamento de bugs para equipes de desenvolvimento de software ou faturamento de compras para equipes da cadeia de suprimentos.

A desvantagem mais notável na comparação entre o Smartsheet e o ClickUp é que automação do fluxo de trabalho no Smartsheet exige que você conheça a ferramenta PM e não é fácil para iniciantes.

Planos de preços do Smartsheet

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Plano empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp vs. Smartsheet: Recursos comparados

Tanto o Smartsheet quanto o ClickUp podem fazer o trabalho pesado para você, seja gerenciamento de processos, colaboração em tempo real, gerenciamento de carga de trabalho ou comunicação em equipe. Além disso, eles oferecem um plano gratuito, o que é excelente para testar a água antes de começar a usar qualquer ferramenta completa.

É hora de analisar mais profundamente os recursos de cada ferramenta e entender como elas se diferenciam umas das outras.

Dividimos os recursos em seis categorias e fizemos uma comparação direta entre o Smartsheet e o ClickUp.

Visibilidade do projeto no ClickUp

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações de projeto personalizadas, incluindo Calendar View, Timeline, Board, Workload e Form View. A Mapa mental é a melhor opção para apresentar visualmente ideias e fluxos de trabalho. É fácil reorganizar o fluxo de trabalho, criar caminhos lógicos e converter mapas mentais em itens de ação.

Da mesma forma, a visualização Box é uma excelente opção se várias equipes trabalharem em um projeto simultaneamente. Ela informa em que as pessoas estão trabalhando, o status do trabalho e quem está em qual função. Arrastando e soltando tarefas, você pode reatribuir responsabilidades aos membros da equipe e ficar por dentro do gerenciamento de recursos.

Visibilidade do projeto no Smartsheet

O Smartsheet oferece quatro maneiras de visualizar os dados do projeto: Visualização em grade, Gantt, cartão e calendário. As opções de personalização são limitadas em comparação com o ClickUp, mas cada opção de visualização pode atender às suas necessidades de gerenciamento de projetos de forma diferente.

Visualização de grade: A visualização de grade exibe os dados do projeto em formato de planilha. Ela permite que você adicione linhas e colunas e anexe documentos diretamente à planilha

A visualização de grade exibe os dados do projeto em formato de planilha. Ela permite que você adicione linhas e colunas e anexe documentos diretamente à planilha Visualização de Gantt: A visualização de Gantt apresenta informações na forma de uma planilha à esquerda e, à direita, há gráficos de Gantt para acompanhar a duração de diferentes tarefas

A visualização de Gantt apresenta informações na forma de uma planilha à esquerda e, à direita, há gráficos de Gantt para acompanhar a duração de diferentes tarefas Visualização de cartão: A visualização de cartão é uma excelente opção paragerenciamento ágil de projetos ao visualizar os dados em um quadro Kanban. Use arrastar e soltar para reatribuir dependências de tarefas

A visualização de cartão é uma excelente opção paragerenciamento ágil de projetos ao visualizar os dados em um quadro Kanban. Use arrastar e soltar para reatribuir dependências de tarefas Visualização de calendário: A visualização de calendário é a escolha ideal para rastrearcronogramas de projetos e evitar sobreposições

Recursos de colaboração no ClickUp

Ilustre suas ideias, esboce estratégias e faça um brainstorming eficaz com o ClickUp Whiteboard

A colaboração e a comunicação da equipe formam a base das operações bem-sucedidas de gerenciamento de projetos.

O ClickUp é especialista nessa categoria, sendo uma interface amigável com recursos intuitivos que permitem compartilhar ideias e trabalhar com a equipe. Não há praticamente nenhuma curva de aprendizado para os novos usuários, o que torna o ClickUp um dos melhores softwares de gerenciamento de projetos. Quadros brancos do ClickUp e Documentos do ClickUp cuida de todas as suas necessidades de colaboração.

Os ClickUp Whiteboards são suas salas de reunião virtuais para visualizar novas ideias e fluxos de trabalho, fazer brainstorming e criar estratégias para as próximas etapas. Acompanhe as atividades de outros membros da equipe em tempo real e compartilhe seus pensamentos com eles como anotações.

A melhor parte de usar os Whiteboards é que as ideias de sua equipe se transformam em ações coordenadas, o que significa que não há intervalo de tempo na execução.

O ClickUp Docs atende a todos os seus requisitos de conteúdo para gerenciamento de projetos. Use o Docs para criar documentos colaborativos como Wikis ou roteiros com edição em tempo real, atribuindo comentários como itens de ação e adicionando documentos de apoio, PDFs, apresentações e tabelas como pontos de referência.

Converta o texto em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da sua equipe para garantir que nada seja perdido.

Finalmente, Prova do ClickUp do ClickUp permite destacar marcações em documentos, fazer anotações em PDFs, desenhar marcadores em modelos de design e muito mais.

Recursos de colaboração no Smartsheet

Colabore com sua equipe em uma plataforma de execução de trabalho fácil de usar

O Smartsheet tem alguns recursos de colaboração interessantes que atraem os usuários que preferem trabalhar em um software de funcionalidade semelhante a uma planilha. Compartilhe a planilha com outras pessoas para colaborar, e você pode se manter atualizado sobre os acréscimos com o acompanhamento em tempo real.

Seus fornecedores também podem comentar no Smartsheet, mesmo quando não têm acesso. Você tem autoridade para controlar os níveis de permissão e atribuir tipos de usuários que designam o que eles podem ou não fazer com a conta do Smartsheet.

Os recursos de colaboração do Smartsheet são úteis, mas são limitados. As equipes maiores que buscam recursos robustos de colaboração talvez não fiquem muito impressionadas.

Recursos de análise no ClickUp

Fique de olho na saúde de um projeto usando análises avançadas no ClickUp

O ClickUp é famoso por seus recursos de análise e relatórios em tempo real. Painel de controle do ClickUp oferece uma visão geral completa de todos os seus projetos e é personalizável, para que você decida e priorize o que deseja analisar e acompanhar.

O ClickUp oferece mais de 50 widgets para criar seu painel, incluindo gerenciamento de Sprint, carga de trabalho, controle de tempo, tabelas e gráficos personalizados.

Gere relatórios em tempo real para examinar as estimativas de tempo e quais tarefas foram realizadas pela sua equipe hoje. Metas do ClickUp complementam seus Dashboards personalizados. Criar metas de projeto com cronogramas e metas e acompanhe automaticamente o progresso. Agrupe suas metas em diferentes pastas de acordo com os ciclos de Sprint, OKR ou scorecards semanais dos funcionários. Marcos do ClickUp leva o controle de metas para o próximo nível, permitindo que você adicione marcos. Esses marcos aparecem em ícones de diamante, o que simplifica a identificação de tarefas críticas de um projeto.

Recursos de análise no Smartsheet

Trabalhe com dados em tempo real de várias planilhas em uma única exibição usando a robusta funcionalidade de relatórios do Smartsheet.

O Smartsheet software de planilha eletrônica é conhecido por sua robusta funcionalidade de relatório. Seu relatório pode ser um relatório de linha ou um relatório de resumo de planilha.

O relatório de linha agrega todas as informações de linha de várias planilhas. Os relatórios de resumo de planilhas apresentam um resumo de várias planilhas para fornecer uma visão geral de vários projetos em um único local.

Filtre os dados nesses relatórios para manter o que é relevante. Essa é uma ótima ideia para compartilhar relatórios personalizados com as partes interessadas em observar áreas específicas de um projeto.

Além disso, o visual painéis de controle do projeto fornecem análises em tempo real para resumir o portfólio de projetos e resolver conflitos.

Recursos de automação do ClickUp

Resuma suas tarefas e documentos em segundos com o ClickUp AI ClickUp AI é a força motriz da automação, um parceiro inteligente que facilitará muito seu trabalho.

O ClickUp AI foi criado a partir de diferentes funções e casos de uso. Crie subtarefas e itens de ação com base na descrição, resuma tópicos de comentários e escreva atualizações. Melhore a clareza, a concisão e o envolvimento de sua redação usando o ClickUp AI como editor inteligente.

O ClickUp também apresenta mais de 100 opções de automação pré-criadas para tarefas repetitivas. Use essas opções de automação como estão ou personalize-as de acordo com suas necessidades. Atribua tarefas automaticamente, publique comentários e mova status para se concentrar em áreas mais críticas.

Defina o acionador da automação e as condições exatas do acionador para que tudo funcione sem problemas, mesmo no modo de piloto automático.

Recursos de automação do Smartsheet

O Smartsheet oferece fluxos de trabalho de automação sem código para eliminar tarefas repetitivas e economizar tempo. Eles têm uma coleção de modelos pré-criados para criar solicitações de status semanais e datas de vencimento ou configurar fluxos de trabalho personalizados.

Você pode usar fluxos de trabalho únicos ou combinar várias ações e caminhos condicionais. Se você planeja usar o fluxo de trabalho personalizado regularmente, marque-o como recorrente.

Visualize e responda a solicitações de aprovação no aplicativo móvel do Smartsheet, no desktop, por e-mail ou até mesmo no Slack.

Tanto o Smartsheet quanto o ClickUp são impressionantes em termos de automação. No entanto, a disponibilidade de IA no ClickUp lhe dá uma vantagem.

Suporte ao cliente no ClickUp

O ClickUp tem uma lista abrangente de recursos na seção Central de Ajuda do ClickUp se você tiver dificuldades. Acesse a Central de Ajuda a partir de seu navegador, espaço de trabalho ou qualquer página da Web do ClickUp. Se ainda precisar de ajuda para obter a solução, entre em contato com o suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para obter suporte prioritário, que também está disponível para usuários do plano gratuito do Clickup.

Além do suporte ao vivo, o ClickUp tem cinco outras opções de suporte:

Universidade ClickUp: A Universidade ClickUp é uma plataforma de aprendizado individualizado. Os cursos são criados para usuários novos e existentes para desenvolver o aprendizado básico. Você também recebe certificados por passar com êxito em um teste de conhecimento

A Universidade ClickUp é uma plataforma de aprendizado individualizado. Os cursos são criados para usuários novos e existentes para desenvolver o aprendizado básico. Você também recebe certificados por passar com êxito em um teste de conhecimento Webinars do ClickUp: O ClickUp tem webinars sob demanda que você pode assistir a qualquer momento. Há também uma opção de webinars ao vivo para você e sua equipe para ajudá-lo a aprender casos de uso, fluxos de trabalho e recursos avançados

O ClickUp tem webinars sob demanda que você pode assistir a qualquer momento. Há também uma opção de webinars ao vivo para você e sua equipe para ajudá-lo a aprender casos de uso, fluxos de trabalho e recursos avançados API do ClickUp: Configure integrações em sua conta ClickUp com outras ferramentas usando a documentação de IA do ClickUp

Configure integrações em sua conta ClickUp com outras ferramentas usando a documentação de IA do ClickUp Modelos do ClickUp: A central de modelos do ClickUp permite que você escolha modelos projetados especificamente para diferentes casos de uso. Procure um modelo adequado e personalize-o da maneira que desejar

A central de modelos do ClickUp permite que você escolha modelos projetados especificamente para diferentes casos de uso. Procure um modelo adequado e personalize-o da maneira que desejar Comunidade do ClickUp: Siga a seção Grupo do ClickUpper no Facebookum grupo oficial de usuários do ClickUp onde eles fazem perguntas, discutem novos recursos e compartilham suas ideias sobre tudo relacionado ao ClickUp

Suporte ao cliente no Smartsheet

O Portal de Suporte ao Cliente do Smartsheet tem duas finalidades: um serviço de autoatendimento base de conhecimento e um local centralizado para abrir e rastrear casos de suporte. o suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana, está disponível para usuários pagos que optaram por tipos e ofertas de planos específicos.

O Smartsheet também oferece dois pacotes de suporte: Suporte Standard e Professional. O pacote padrão é gratuito para os planos Enterprise e inclui treinamento contínuo com a Smartsheet University e suporte telefônico global 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O pacote profissional cobre tudo o que está no pacote padrão e, além disso, oferece o Pro Desk. O Pro Desk é uma sessão de treinamento individual agendada com um especialista do Smartsheet, seu gerente de sucesso do cliente dedicado.

Integrações com o ClickUp

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para otimizar todo e qualquer processo

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas de terceiros para centralizar todas as informações em um só lugar e ajudar suas equipes a evitar a troca de contexto e facilitar a agilizar processos .

As integrações de terceiros com sistemas de CRM, soluções de gerenciamento de projetos, plataformas de gerenciamento de recursos e outros aplicativos de negócios reduzem os erros e o trabalho manual entrada de dados em sistemas diferentes. Economizar tempo e obtenha mais visibilidade do desempenho comercial com o ClickUp.

Aqui está a lista das ferramentas mais populares com as quais o ClickUp se integra:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integrações com o Smartsheet

As integrações com o Smartsheet são competentes para evitar dados em silos e capacitar sua equipe a tomar decisões mais informadas e orientadas por dados. As integrações incluem ferramentas de mensagens e comunicação, software de colaboração de conteúdo e soluções de segurança e governança.

Aqui está a lista das ferramentas mais populares com as quais o Smartsheet se integra:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet no Reddit

Fomos ao Reddit para verificar o que as pessoas pensam sobre o Smartsheet e o ClickUp, e qual deles se sai melhor que o outro. De modo geral, os votos são a favor do ClickUp. Aqui estão algumas das avaliações que apóiam nossas descobertas:

Este usuário aplaudiu o potencial do ClickUp como software de gerenciamento de tarefas e seus recursos de colaboração:

"O ClickUp é muito melhor no gerenciamento de tarefas, por isso é ótimo para acompanhar sprints e tarefas de construção de baixo nível. É nele que nossa equipe de desenvolvimento trabalha e os painéis são ótimos para análise em nossas reuniões diárias de standup. É muito melhor para a colaboração dentro da equipe e a capacidade de personalização das listas é enorme. No entanto, a visualização de Gantt não pode fazer muita coisa, e o controle de tempo e o gerenciamento de orçamento deixam a desejar."

Esse usuário em particular destaca o preço acessível do ClickUp e as atualizações contínuas do produto:

"O ClickUp também tem um ciclo de lançamento contínuo e está constantemente expandindo seus recursos. É muito acessível. A comunidade onde você pode fazer perguntas, sugerir recursos etc. é ativamente monitorada e interagida pela equipe."

**Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor para equipes de software?

No cabo de guerra entre o Smartsheet e o ClickUp, o ClickUp lidera como o software de gerenciamento de projetos mais adequado.

O Smartsheet é um software de gerenciamento de projetos altamente eficiente, com vários recursos de personalização e integrações. No entanto, se você tentar visualizar sua equipe de software usando o Smartsheet, ele ficará aquém das suas expectativas.

A interface semelhante a uma planilha, a automação limitada e as opções limitadas de relatórios não atenderão às necessidades das equipes de software modernas e das empresas de última geração.

O ClickUp, por outro lado, destaca-se nessas áreas e triunfa na colaboração em tempo real. O ClickUp é ideal para equipes de software, inclusive equipes de trabalho remoto, para gerenciar recursos com eficiência e lidar com vários projetos sem esforço.

O ClickUp se adapta rapidamente ao seu plano de negócios e às suas necessidades. O ClickUp é dimensionado com novos recursos, integrações e modelos de desenvolvimento de software à medida que sua empresa cresce Registre-se no ClickUp hoje mesmo !