os 15 melhores gerenciadores de tarefas com IA para melhorar a produtividade

Os gerenciadores de tarefas com IA estão transformando a maneira como trabalhamos, aumentando a eficiência na conclusão de tarefas e projetos em 53%! Não é de se admirar que o mercado de gerenciadores de tarefas com IA deva crescer para US$ 10 bilhões até 2032.

Neste blog, exploramos os melhores gerenciadores de tarefas com IA projetados para ajudá-lo a gerenciar tarefas e executar projetos com eficiência incomparável.

⏰ Resumo em 60 segundos Os gerenciadores de tarefas com IA aumentam a produtividade automatizando tarefas, gerenciando prioridades e fornecendo insights personalizados. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas e colaboração com inteligência artificial)

Taskade (Ideal para automações de gerenciamento de projetos e tarefas com IA)

Motion (Ideal para agendamento e priorização automatizados de tarefas)

Todoist (Ideal para gerenciamento simples de tarefas pessoais e lembretes aprimorados por IA)

TimeHero (Ideal para planeamento de tarefas com ferramentas de IA focadas em prazos)

Notion (Ideal para fluxos de trabalho personalizáveis com IA e gerenciamento de conhecimento)

Reclaim AI (Ideal para bloqueio inteligente de tempo e otimização do equilíbrio entre vida profissional e pessoal)

Asana (Ideal para equipes grandes que precisam de acompanhamento de projetos em grande escala com IA)

Wrike (Ideal para gerenciamento de tarefas com fluxos de trabalho personalizados e acompanhamento em tempo real)

Clockwise (Ideal para agendamento inteligente de reuniões e otimização de calendários)

Monday (Ideal para personalização de projetos baseados em IA e colaboração em equipe)

Scheduler AI (Ideal para definir lembretes de prazos e manter sua agenda organizada)

Otter. ai (Ideal para extração de tarefas e gerenciamento de reuniões a partir de transcrições)

Trevor AI (Ideal para integração em tempo real com calendários e listas de tarefas)

Trello (Ideal para gerenciamento visual de tarefas com IA e painéis de arrastar e soltar)

O que você deve procurar em um gerenciador de tarefas com IA?

A principal função de uma ferramenta de gerenciamento de tarefas é ajudar você a gerenciar tarefas complexas. Mas, graças à implementação da IA, essas ferramentas agora fazem muito mais do que isso.

Então, aqui estão algumas características essenciais que você deve procurar em um gerenciador de tarefas com IA:

Recursos de automação de tarefas: opte por uma ferramenta que automatize tarefas repetitivas, como agendamento, lembretes, etc. Isso vai liberar sua agenda, permitindo que você se concentre apenas nas atividades mais importantes

Recursos de priorização de tarefas: Procure uma ferramenta que priorize as tarefas por ordem de urgência, importância, prazos, etc. Isso ajudará você a criar uma lista de tarefas sólida para o dia e evitar negligências 😌

Fluxos de trabalho personalizáveis: escolha uma ferramenta que se adapte ao seu estilo de gerenciamento de tarefas. Por exemplo, se você prefere visualizar as tarefas por meio de um quadro Kanban, o software deve oferecer esse recurso

Processamento de linguagem natural: Escolha uma ferramenta com recursos de NLP. Isso reduzirá a entrada manual, ajudando você a criar e atribuir tarefas por meio de comandos de voz 🔉

Recursos de colaboração: Procure uma ferramenta que permita colaborar com outros membros da equipe. Isso facilita o compartilhamento e a implementação de sugestões acionáveis 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Segurança de dados: opte por aplicativos de gerenciamento de tarefas com IA com padrões e protocolos robustos de segurança de dados. Isso ajuda a evitar ameaças à segurança cibernética, mantendo seus dados cruciais seguros e protegidos

Integração com terceiros: escolha uma ferramenta que se integre perfeitamente com outras ferramentas e softwares de gerenciamento de projetos em seu fluxo de trabalho. Isso torna o gerenciamento de tarefas mais fácil

Os 15 melhores gerenciadores de tarefas com IA para usar

Aqui estão os 15 melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas que aproveitam o poder da IA para ajudá-lo a gerenciar e atribuir tarefas para redefinir sua rotina:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração com inteligência artificial)

O ClickUp consolidou sua posição como a plataforma definitiva de gerenciamento de tarefas para indivíduos, profissionais e equipes. Não é apenas um gerenciador de tarefas; é o aplicativo completo para o trabalho, que divide os fluxos de trabalho em silos comunicáveis e mantém as equipes no caminho certo com recursos avançados e poderosos impulsionados por IA.

Com recursos como ClickUp Tasks e ClickUp Brain, a plataforma permite que os usuários gerenciem seu tempo com eficácia, automatizem tarefas rotineiras e promovam uma colaboração perfeita em uma única interface ao lidar com projetos complexos.

Explore o ClickUp Tasks Crie mapas mentais, listas de verificação, listas de tarefas, etc., para se manter alinhado com todas as tarefas de um projeto com o ClickUp Tasks

Todo ciclo de gerenciamento de tarefas começa com o planejamento. Você precisa visualizar os recursos disponíveis, definir o escopo do projeto, os prazos de entrega, etc. O ClickUp Tasks simplifica esse processo.

Ele oferece uma visão consolidada de todos os seus projetos em andamento e futuros, permitindo que você planeje com mais eficácia. Use-o para atribuir tarefas automaticamente, definir prioridades, verificar o progresso, etc. Alterne entre as visualizações — de lista para quadro e, às vezes, calendário — para garantir que tudo esteja alinhado com seu plano.

O ClickUp Tasks também permite criar listas de tarefas e mapas mentais para um acompanhamento avançado das tarefas e colaboração em equipe.

Use os recursos avançados de IA do ClickUp Brain para agendar tarefas automaticamente, resumir seus detalhes, ajustar dependências e obter análises detalhadas!

Além disso, como o Brain funciona como uma rede neural integrada, ele conecta todas as suas equipes, recursos, projetos etc. e minimiza as chances de falhas.

Portanto, se você precisa da ferramenta de gerenciamento de tarefas com IA mais abrangente, não procure mais: o ClickUp é a resposta!

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Este usuário da Capterra gosta dos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp por sua facilidade e organização:

O ClickUp foi uma revolução na gestão das tarefas envolvidas na conclusão do trabalho dos clientes. Eu precisava de uma ferramenta para organizar as tarefas em vez de manter tudo na minha cabeça, e o Excel simplesmente não estava dando conta do recado. O ClickUp provou ser uma solução eficaz e fácil de usar para o meu negócio.

O ClickUp foi uma revolução na gestão das tarefas envolvidas na conclusão do trabalho dos clientes. Eu precisava de uma ferramenta para organizar as tarefas em vez de manter tudo na minha cabeça, e o Excel simplesmente não estava dando conta do recado. O ClickUp provou ser uma solução eficaz e fácil de usar para o meu negócio.

2. Taskade (Ideal para automações de gerenciamento de projetos e tarefas com IA)

via Taskade

Se você está procurando uma ferramenta abrangente de gerenciamento de tarefas, o Taskade é uma excelente opção.

A plataforma se anuncia como um espaço de trabalho unificado, e com razão. Se você deseja organizar tarefas, gerar notas detalhadas ou debater ideias, o Taskade permite que você faça tudo isso com o apoio da inteligência artificial.

Ele também oferece sua própria equipe de IA, com a qual você pode conversar e colaborar para agilizar todas as tarefas do seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do Taskade

Visualize tarefas de forma flexível com visualizações como listas, quadros, calendários, mapas mentais e organogramas

Simplifique os fluxos de trabalho usando modelos de tarefas gerados por IA e ferramentas de automação inteligente

Gerencie tarefas em qualquer lugar com aplicativos móveis, desktop e web totalmente sincronizados

Limitações do Taskade

Curva de aprendizado íngreme para entender todos os recursos envolvidos

O plano gratuito tem recursos limitados em comparação com outros gerenciadores de tarefas

Preços do Taskade

Gratuito para sempre

Taskade Pro: US$ 10/mês por usuário

Taskade for Teams: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Taskade

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Uma das maiores vantagens do Taskade para os usuários é a facilidade de uso:

No geral, tenho uma experiência agradável ao usar o Taskade com minha equipe e clientes. É fácil de usar e navegar, e a IA do Taskade foi uma grande mudança para mim.

No geral, tenho uma experiência agradável ao usar o Taskade com minha equipe e clientes. É fácil de usar e navegar, e a IA do Taskade foi uma grande mudança para mim.

3. Motion (Ideal para agendamento e priorização automatizados de tarefas)

via Motion

O Motion está entre os aplicativos de gerenciamento de tarefas ideais para iniciantes e profissionais e centraliza tudo em uma única ferramenta.

Com poderosos recursos de automação, ele permite que você programe e priorize tarefas de maneira eficaz. Você também tem a opção de integrar seu calendário para criar tarefas recorrentes, janelas de tempo personalizadas e notas detalhadas. A interface intuitiva da ferramenta continua sendo outro ponto positivo que conquista muitos novos usuários.

Principais recursos do Motion

Use IA para automatizar o agendamento, organizando tarefas com base na prioridade e nas datas de vencimento

Organize tarefas sem esforço com um recurso de bloqueio de tempo para planejar todo o seu dia

Acompanhe o progresso visualmente com análises de produtividade em tempo real

Limitações de movimento

Os recursos avançados do aplicativo só estão disponíveis online, o que prejudica a produtividade em áreas com conexão de internet ruim

Alguns usuários observaram a falta de opções de personalização aprofundadas

Preço variável

Individual: US$ 34/mês

Padrão empresarial: US$ 20/mês por usuário

Business Pro: Preço personalizado

Avaliações e comentários em movimento

G2: 4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4. Todoist (ideal para gerenciamento simples de tarefas pessoais e lembretes aprimorados por IA)

via Todoist

O próximo da lista dos melhores gerenciadores de tarefas com IA é o Todoist. Com sua variedade de recursos interessantes, essa ferramenta de gerenciamento de tarefas é ideal para gerenciar tanto a vida profissional quanto a pessoal.

Dois desses recursos são o Quick Add e o Todoist Karma. O recurso Quick Add permite capturar e organizar tarefas por meio de comandos em linguagem natural. Por outro lado, o Todoist Karma é uma solução interativa e gamificada que motiva os usuários com pontos pela conclusão de tarefas.

Principais recursos do Todoist

Organiza tarefas por projetos e subtarefas, permitindo que você gerencie grandes cargas de trabalho com facilidade

Priorize tarefas com etiquetas codificadas por cores e filtros para se concentrar nas ações mais importantes

Comece seus projetos com mais de 50 modelos integrados para diferentes tarefas

Limitações do Todoist

O plano gratuito tem restrições quanto ao número de projetos e funcionalidades avançadas, como lembretes

Os usuários que dependem muito do gerenciamento do tempo podem precisar de integrações de terceiros para controlar as horas

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito para sempre

Pro: US$ 5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

Para este usuário, a simplicidade do Todoist é a melhor parte da ferramenta. Veja o que ele tem a dizer:

É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizagem também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias, posso colocar algo nele e ele me lembra ou mostra na minha lista de tarefas dias depois.

É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizagem também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias, posso colocar algo nele e ele me lembra ou mostra na minha lista de tarefas dias depois.

➡️ Leia mais: Como gerenciar tarefas pessoais e aumentar sua produtividade

via TimeHero

O Time Hero é uma ferramenta exclusiva de gerenciamento de tarefas projetada para automatizar o agendamento de tarefas e ajudar a priorizá-las.

A IA integrada grava e agenda automaticamente as tarefas com base nos prazos futuros, o que é extremamente útil ao gerenciar vários projetos complexos simultaneamente. A ferramenta também sinaliza tarefas atrasadas e sugere maneiras de colocá-las em dia.

Seja você um indivíduo que deseja gerenciar seu dia ou uma equipe que coordena fluxos de trabalho complexos, o TimeHero se adapta às suas necessidades e mantém você à frente da concorrência.

Principais recursos do TimeHero

Reprograme tarefas em tempo real com IA quando as prioridades mudarem e garanta que você permaneça no caminho certo

Acompanha o progresso com relatórios detalhados sobre o tempo gasto em comparação com o tempo estimado

Programe tarefas semanais recorrentes com bastante antecedência do prazo para ter mais flexibilidade

Limitações do TimeHero

As personalizações dos recursos de agendamento são menos flexíveis para fluxos de trabalho altamente específicos

Não há plano gratuito para novos usuários

Preços do TimeHero

Básico: US$ 5/mês por usuário

Profissional: US$ 12/mês por usuário

Premium: US$ 27/mês por usuário

Avaliações e comentários do TimeHero

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

6. Notion (Ideal para fluxos de trabalho personalizáveis com IA e gerenciamento de conhecimento)

via Notion

Notion é um nome familiar entre os gerenciadores de tarefas com IA, e é fácil entender por quê. Desde a interface do usuário até os recursos, essa ferramenta se destaca em quase todos os fatores que determinam o sucesso ou o fracasso de um gerenciador de tarefas. Com mais de 100 integrações, ela também se incorpora perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Além disso, os algoritmos avançados de aprendizado de máquina do Notion e a IA integrada tornam muito fácil automatizar tarefas repetitivas, obter insights acionáveis, verificar o andamento do projeto e visualizar tarefas.

Melhores recursos do Notion

Use o Notion AI para resumir notas, gerar conteúdo e criar listas de tarefas com base em comandos de linguagem natural

Crie quadros, calendários, listas ou visualizações kanban de acordo com seu estilo de gerenciamento de tarefas

Oferece um editor de conteúdo rico para incorporar multimídia, incluindo imagens e vídeos

Limitações do Notion

Muitos podem considerar suas funcionalidades de gerenciamento de projetos limitadas

Apesar de algumas funcionalidades offline, é necessária uma conexão estável com a Internet para uso completo

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 10/mês por licença

Negócios: US$ 15/mês por licença

Empresa: Preço personalizado

Notion AI: US$ 10/mês como complemento a outros planos

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

A facilidade de configuração e a funcionalidade do Notion são dois aspectos muito apreciados pelos usuários:

O Notion foi muito fácil de configurar e minha equipe achou o conteúdo e a funcionalidade muito fáceis de adotar. É o único lugar onde minha equipe pode encontrar tudo o que precisa relacionado ao nosso negócio.

O Notion foi muito fácil de configurar e minha equipe achou o conteúdo e a funcionalidade muito fáceis de adotar. É o único lugar onde minha equipe pode encontrar tudo o que precisa relacionado ao nosso negócio.

🔎 Você sabia? O espaço de trabalho personalizável do Notion é frequentemente comparado à construção com peças de LEGO! 🤭

7. Reclaim AI (Ideal para bloqueio inteligente de tempo e otimização do equilíbrio entre vida profissional e pessoal)

via Reclaim AI

Procurando gerenciadores de tarefas com IA que automatizam o bloqueio de tempo? Recomendamos o Reclaim AI.

Este software do Dropbox visualiza as tarefas diárias ou semanais do seu fluxo de trabalho com uma visualização clara do calendário. À medida que você analisa suas listas de tarefas, o recurso de agendamento inteligente cria automaticamente blocos de tempo para a próxima semana, garantindo que não haja sobreposições ou erros de última hora.

Além disso, a ferramenta possui um modo de foco separado que minimiza as interrupções e permite que você se concentre na tarefa.

Recupere os melhores recursos da IA

Defina automaticamente períodos de intervalo entre reuniões e tarefas para evitar sobrecargas e reduzir o estresse

Defina hábitos recorrentes e incorpore-os à sua programação com IA

Integre com o Google Tasks, Slack e Asana para ajudá-lo a gerenciar listas de tarefas

Supere as limitações da IA

Sem aplicativos móveis dedicados que restringem a acessibilidade em trânsito

A forte dependência do Google Agenda pode não ser adequada para usuários que preferem serviços de calendário alternativos

Recuperar preços da IA

Lite: Grátis para sempre

Inicial: US$ 10/mês por licença

Negócios: US$ 15/mês por licença

Empresa: US$ 18/mês por licença (cobrado anualmente)

Recupere avaliações e comentários sobre IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Asana (ideal para equipes grandes que precisam de acompanhamento de projetos em grande escala com IA)

via Asana

O Asana dispensa apresentações. Um software de gerenciamento de tarefas bem conhecido, com muitos recursos avançados, sua melhor novidade é o assistente de tarefas com IA, o Asana AI.

Ele automatiza todas as suas atividades manuais do dia a dia — criação de listas de tarefas, priorização de tarefas, alocação de recursos, etc. — para que você possa gerenciar melhor sua agenda. Personalize os fluxos de trabalho para sua equipe com campos personalizados e regras de automação que atendam aos requisitos específicos do projeto.

A ferramenta também o mantém atualizado para garantir que nenhuma tarefa importante seja esquecida.

Principais recursos do Asana

Atribua tarefas a indivíduos e equipes, ajudando a rastrear a propriedade e as responsabilidades

Entenda as dependências para evitar atrasos, vinculando tarefas e sua ordem de conclusão.

Acesse ferramentas de relatórios detalhados, que oferecem insights sobre o desempenho da equipe e o status do projeto

Limitações do Asana

Recursos abrangentes exigem tempo para se adaptar e usar

Em primeiro lugar, a funcionalidade online é restrita em ambientes com conectividade limitada à Internet

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial: US$ 10,99/mês por usuário

Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.100 avaliações)

Embora o Asana tenha muitas vantagens, os usuários gostam especialmente de sua interface fácil de navegar:

A interface do Asana é fácil de usar e intuitiva, o que facilita a navegação na plataforma e a execução de tarefas específicas. Grande variedade de funcionalidades: você pode criar e atribuir tarefas, monitorar o andamento das tarefas, colaborar em equipes e se comunicar com os membros da equipe, entre outras coisas. Isso o torna uma ferramenta extremamente versátil e útil para uma variedade de tipos de projetos.

A interface do Asana é fácil de usar e intuitiva, o que facilita a navegação na plataforma e a execução de tarefas específicas. Grande variedade de funcionalidades: você pode criar e atribuir tarefas, monitorar o andamento das tarefas, colaborar em equipes e se comunicar com os membros da equipe, entre outras coisas. Isso o torna uma ferramenta extremamente versátil e útil para uma variedade de tipos de projetos.

9. Wrike (Ideal para gerenciamento de tarefas com fluxos de trabalho personalizados e acompanhamento em tempo real)

via Wrike

Embora seja mais conhecido pela sua solução de gerenciamento de projetos, o Wrike também possui recursos úteis para gerenciamento de tarefas.

Se a priorização de tarefas é o seu principal desafio, o Wrike oferece um painel intuitivo que cria listas de tarefas sucintas e essenciais. Seus recursos baseados em IA ajudam a automatizar tarefas rotineiras, fornecendo insights acionáveis e otimizando a alocação de recursos, tornando-o adequado para equipes de todos os tamanhos que desejam aumentar a produtividade.

Este gerenciador de tarefas com IA também simplifica a colaboração com ferramentas integradas que permitem que você trabalhe com os membros da sua equipe na tarefa atual. E isso não é tudo: o Wrike oferece uma ampla variedade de ferramentas de revisão e modelos para acelerar o processo de feedback.

Principais recursos do Wrike

Use o recurso Work Intelligence com IA da Wrike para prever riscos do projeto e recomendar a priorização de tarefas

Crie descrições e comentários de itens com os recursos GenAI

Acompanhe o progresso das tarefas visualmente com quadros Kanban e visualizações da carga de trabalho

Limitações do Wrike

Os planos de preços são caros para equipes pequenas

Problemas ocasionais de desempenho ocorrem ao gerenciar projetos de grande escala

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 24,80/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

10. Clockwise (Ideal para agendamento inteligente de reuniões e otimização de calendários)

via Clockwise

O agendamento é uma parte importante do gerenciamento de tarefas. É aí que entra o Clockwise.

Este assistente de IA foi projetado para otimizar sua agenda, organizando reuniões e tarefas de forma inteligente para maximizar o tempo de concentração ininterrupta. Ao analisar seus padrões de trabalho e preferências, o Clockwise ajusta dinamicamente sua agenda para reduzir conflitos por meio de sugestões de agendamento personalizadas.

A melhor parte do Clockwise é a facilidade de uso. Se você deseja criar tarefas no seu calendário ou reservar um horário para uma reunião, não precisa fazer nada manualmente.

Melhores recursos no sentido horário

Acompanhe o tempo gasto em tarefas para melhorar os hábitos de trabalho e a produtividade

Organize automaticamente reuniões e tarefas para criar blocos substanciais de tempo de foco

Encontre horários convenientes para reuniões com os membros da equipe, preservando os períodos de foco individual

Limitações do relógio

Por ser essencialmente um aplicativo de agendamento, os recursos de gerenciamento de tarefas são um pouco limitados

O aplicativo móvel não possui todas as funcionalidades da versão para desktop

Preços no sentido horário

Gratuito para sempre

Equipes: US$ 6,75/mês por usuário

Negócios: US$ 11,50/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários no sentido horário

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Para este usuário, a personalização e integração do Clockwise se destacam como os melhores recursos:

O Clockwise é uma ótima maneira de saber exatamente onde seu tempo está sendo gasto. Gosto muito da possibilidade de personalizar reuniões com base em critérios, para que sua agenda se torne um item de fácil visualização para entender seu tempo. Também valorizo muito a integração com o Slack, que silencia automaticamente durante as reuniões, e a possibilidade de adicionar blocos como almoço sem muito esforço.

O Clockwise é uma ótima maneira de saber exatamente onde seu tempo está sendo gasto. Gosto muito da possibilidade de personalizar reuniões com base em critérios, para que sua agenda se torne um item de fácil visualização para entender seu tempo. Também valorizo muito a integração com o Slack, que silencia automaticamente durante as reuniões, e a possibilidade de adicionar blocos como almoço sem muito esforço.

💡 Dica profissional: Acha que planejar não é sua praia? Experimente a "Regra dos Dois Minutos"! Comece o dia realizando tarefas que levam dois minutos ou menos para serem concluídas. Isso minimiza o acúmulo de tarefas e mantém sua agenda (e sua mente) organizada!

11. Monday (Ideal para personalização de projetos e colaboração em equipe com IA)

via Monday

Se tivéssemos que sugerir apenas um software colaborativo de gerenciamento de tarefas para todos os tipos de equipes, seria o Monday.

Esta ferramenta de gerenciamento de tarefas utiliza inteligência artificial para oferecer a melhor experiência de colaboração em tempo real. Isso facilita vários aspectos do gerenciamento de tarefas, desde a visualização do progresso até o envio de feedback.

Além disso, o Monday também se adapta a diferentes requisitos de projetos e fluxos de trabalho, facilitando ainda mais o processo.

Melhores recursos da segunda-feira

Integre com ferramentas como Zoom e Slack para centralizar as comunicações e o compartilhamento de arquivos

Visualize o andamento do projeto por meio de visualizações de linha do tempo e quadros Kanban

Automatize notificações para garantir que todos os membros da equipe estejam atualizados sobre o status das tarefas

Limitações às segundas-feiras

Os planos pagos exigem um mínimo de três usuários e podem ser caros para uso pessoal

Há uma falta de recursos avançados de relatórios para projetos complexos

Preço de segunda-feira

Gratuito para sempre (até dois usuários)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários de segunda-feira

G2: 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.200 avaliações)

12. Scheduler AI (ideal para definir lembretes de prazos e manter sua agenda organizada)

via Scheduler AI

Embora o Scheduler AI seja principalmente uma ferramenta para reuniões, ele também possui recursos relevantes para o gerenciamento eficiente de tarefas e projetos.

Com eles, visualize sua agenda e adicione tarefas conforme sua conveniência. Projetado para interagir com leads e clientes de forma proativa, ele otimiza o agendamento ao se integrar diretamente a aplicativos de mensagens populares, reduzindo a necessidade de troca de e-mails.

Se uma tarefa estiver próxima da data de vencimento, a IA inteligente do Scheduler irá notificá-lo com antecedência para garantir que você não a perca. Além disso, a interface geral do software e a facilidade de uso são bônus.

Principais recursos do Scheduler AI

Configure a IA para atuar como um agente autônomo que inicia conversas, agenda e monitora reuniões e lida com remarcações

Integre-se perfeitamente com sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para uma melhor priorização de tarefas

Personalize a identidade e o estilo de comunicação do assistente de agendamento para alinhá-lo com a sua marca

Limitações do Scheduler AI

Os planos de preços são bastante caros em comparação com o aplicativo típico de gerenciamento de tarefas com IA

O número de integrações de terceiros é limitado

Preços do Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: US$ 50/mês

Auto-Pilot Meeting Assistant: US$ 500/mês

Profissional: US$ 1.000/mês

Classificações e avaliações do Scheduler AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Como acompanhar as tarefas no trabalho

13. Otter. ai (Ideal para extração de tarefas e gerenciamento de reuniões a partir de transcrições)

O Otter.ai é conhecido por seus recursos de transcrição em tempo real, transformando o conteúdo falado em reuniões e conversas em texto preciso.

No entanto, além da transcrição, o Otter.ai aumenta a produtividade ao identificar e gerenciar itens de ação, tornando-o uma ferramenta valiosa para equipes que buscam simplificar os fluxos de trabalho e garantir a responsabilidade no processo de planejamento.

O Otter fornece os detalhes relevantes da tarefa sempre que é necessário um plano de ação da equipe. Como a ferramenta também se integra à maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração, incorporá-la ao fluxo de trabalho também é bastante fácil.

Principais recursos do Otter.ai

Identifique e compile automaticamente as tarefas discutidas durante as reuniões com o recurso "Minhas ações"

Destaque pontos importantes, adicione comentários e atribua tarefas dentro da transcrição, permitindo uma colaboração imediata

Classifique as transcrições por projeto ou reunião, facilitando a localização de notas importantes

Limitações do Otter.ai

Os aplicativos da Otter.ai como ferramenta de gerenciamento de tarefas não são extensos

A precisão da transcrição e compreensão das tarefas pode variar

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito para sempre

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Otter.ai

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

A precisão e o recurso de transcrição em tempo real do Otter ajudaram vários usuários, como este:

Usar o Otter foi uma virada de jogo para minha produtividade. Sua capacidade de transcrever reuniões e notas com precisão me poupou inúmeras horas.

Usar o Otter foi uma virada de jogo para minha produtividade. Sua capacidade de transcrever reuniões e notas com precisão me poupou inúmeras horas.

14. Trevor AI (Melhor para integração em tempo real com calendários e listas de tarefas)

via Trevor AI

Se você está procurando uma ferramenta que ajude a planejar suas tarefas diárias, o Trevor AI pode ser a resposta.

Seu software interativo implementa IA para organizar, agendar e gerenciar listas de tarefas. Use-o para planejar sua agenda, criar uma lista de tarefas ou atribuir duração a cada atividade da sua lista. Além disso, ao integrar tarefas ao seu calendário, o Trevor AI otimiza a organização eficiente e aumenta o foco, tornando-o ideal para pessoas que buscam simplificar seus fluxos de trabalho.

A melhor parte? A interface de usuário fácil de navegar e as integrações robustas com aplicativos de terceiros do Trevor.

Principais recursos do Trevor AI

Facilite o agendamento arrastando e soltando tarefas no calendário

Oferece lembretes específicos para cada tarefa, ajudando os usuários a manterem-se em dia com os prazos

Permite horários de trabalho personalizados para criar uma programação que se adapte às preferências individuais

Limitações do Trevor AI

Há uma falta de recursos colaborativos

As opções de personalização oferecidas pelo Trevor AI são menores em comparação com outras da lista

Preços do Trevor AI

Gratuito para sempre

Pro: US$ 6/mês

Avaliações e comentários da Trevor AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Modelos do Google Sheets para acompanhamento de tarefas diárias

15. Trello (Ideal para gerenciamento visual de tarefas com IA e painéis de arrastar e soltar)

via Trello

Por último, mas não menos importante, gostaríamos de incluir o Trello em nossa lista de gerenciadores de tarefas com IA. A ferramenta de gerenciamento de projetos amplamente adotada pela Atlassian emprega um sistema visual baseado em cartões para ajudar as equipes a gerenciar tarefas e fluxos de trabalho com eficácia.

Com a integração do Atlassian Intelligence, o Trello aprimora seus recursos, oferecendo funcionalidades baseadas em IA que simplificam o gerenciamento de tarefas e melhoram a colaboração em equipe. Se você é novo no gerenciamento de tarefas, use os modelos criados por especialistas do Trello para começar com vantagem.

Principais recursos do Trello

Melhore as descrições e comentários dos cartões com geração de conteúdo, correção gramatical e assistência para brainstorming com tecnologia de IA

Personalize fluxos de trabalho usando a automação Butler para tarefas e ações repetitivas

Integre mais de 200 ferramentas, como Slack, Google Drive e muito mais, para fluxos de trabalho contínuos

Limitações do Trello

Sem relatórios avançados e outros recursos de gerenciamento de tarefas

Lento para carregar ao lidar com um grande número de tarefas

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,5/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário para 50 usuários (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.200 avaliações)

Muitos usuários parecem gostar do Trello por sua facilidade de colaboração e organização — esta análise resume o motivo:

Gosto muito do Trello porque é fácil trabalhar em equipe e também me permite organizar rapidamente meus projetos. É fácil de implementar, não tive nenhuma complicação e uso com frequência. Sempre que inicio um projeto, incluo-o no Trello, dou acesso às pessoas que irão trabalhar no meu projeto e todos começam a realizar as tarefas que lhes foram atribuídas e a atualizar cada cartão no Trello, pelo que só tenho de entrar no Trello e ver o que todos fizeram, sem ter de lhes ligar.

Gosto muito do Trello porque é fácil trabalhar em equipe e também me permite organizar rapidamente meus projetos. É fácil de implementar, não tive nenhuma complicação e uso com frequência. Sempre que inicio um projeto, incluo-o no Trello, dou acesso às pessoas que irão trabalhar no meu projeto e todos começam a realizar as tarefas que lhes foram atribuídas e a atualizar cada cartão no Trello, pelo que só tenho de entrar no Trello e ver o que todos fizeram, sem ter de lhes ligar.

Otimize os processos de gerenciamento de tarefas com a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas com IA — ClickUp!

Como gerente de projetos, lidar com várias tarefas ao mesmo tempo nem sempre é fácil. Sem as ferramentas certas, manter-se organizado e cumprir prazos pode rapidamente se tornar um desafio, afetando tanto a produtividade quanto o desempenho.

É aí que o ClickUp se destaca.

Repleto de recursos avançados de IA e um conjunto de funcionalidades inovadoras, o ClickUp redefine o gerenciamento de tarefas. Desde a automatização de fluxos de trabalho repetitivos até a priorização inteligente de tarefas, ele garante que todos os projetos permaneçam no caminho certo, ajudando você a trabalhar de forma mais inteligente.

