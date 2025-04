13 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de equipes em 2025

Você escolheria um smartphone novo e elegante ou um telefone flip desajeitado dos anos 90? Ou melhor ainda, você prefere enviar mensagens de texto ou depender de pombos-correio?

"Que tipo de perguntas são essas?"

Exatamente, quem em sã consciência escolheria a segunda opção?

Então, por que tantas equipes ainda estão presas a métodos antigos de gerenciamento de equipes que exigem mais tempo e esforço e podem levar a mal-entendidos?

O que você precisa é de ferramentas de IA para o gerenciamento de equipes.

🧠 Você sabia: 77% dos gerentes de projeto afirmam que a IA teve um impacto positivo em seu trabalho.

Nós o ajudamos se você não souber por onde começar. Confira esta lista das 13 melhores ferramentas com tecnologia de IA para aumentar a produtividade e melhorar a colaboração da sua equipe.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo rápido das melhores ferramentas de IA para gerenciamento de equipes e no que elas são melhores:

ClickUp : Melhor para gerenciamento abrangente de projetos e colaboração em equipe **Asana: O melhor para gerenciamento intuitivo de tarefas Notion AI: Melhor para gerenciamento de conhecimento e documentação da equipe Wrike: O melhor para visualização avançada de projetos **Trello: O melhor para visualização simples e gerenciamento visual de tarefas Monday.com: Melhor para fluxos de trabalho personalizáveis e coordenação de equipes Taskade: O melhor para colaboração leve em equipe e fluxos de trabalho aprimorados por IA Motion: Melhor para otimização e agendamento automático de tarefas com tecnologia de IA Todoist: O melhor para gerenciamento simples de tarefas com suporte multiplataforma Lattice: O melhor para avaliação de desempenho e envolvimento dos funcionários Slack: Melhor para comunicação entre equipes e atualizações de projetos Workday: Melhor para gerenciamento financeiro e de RH abrangente Jira: O melhor para desenvolvimento de software e controle de problemas

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para gerenciamento de equipes?

Ao conversar com sua equipe ou apresentar as ferramentas de IA para os superiores, você ouvirá termos sofisticados como análise preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina.

Certamente, essas ferramentas o ajudarão a longo prazo, mas não devem ser seu foco logo de cara.

Dica profissional: Comece de forma simples: identifique as dores de cabeça do fluxo de trabalho que atrasam você e sua equipe.

Seja na priorização de tarefas, no acompanhamento de projetos ou no aprimoramento da colaboração da equipe, escolha uma ferramenta que resolva esses problemas de frente. Pontos extras se a ferramenta de IA adicionar alguma funcionalidade de bônus (como gerenciamento automatizado de tarefas ou várias integrações com aplicativos) e for tão intuitiva que você se perguntará como conseguiu trabalhar com outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Alguns objetivos principais a serem buscados na ferramenta de IA ideal para o gerenciamento de equipes:

Ser intuitiva e fácil de usar

Lidar com projetos, processos de gerenciamento de tarefas e subtarefas como um profissional

Mantém a equipe envolvida, sem se afogar em complexidade

Simplifica as comunicações para projetos e tarefas

Oferece opções de integração para acompanhar o crescimento de sua empresa

Outros aspectos a serem considerados são a capacidade de replicar ou aprimorar a entrada humana, a profundidade da funcionalidade de IA e - sejamos honestos - o preço.

Encontre uma ferramenta que atenda a esses requisitos e você economizará tempo, reduzirá as tarefas de rotina repetitivas e aumentará facilmente a produtividade.

As 13 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de equipes

Tarefas automatizadas podem lhe poupar um bom 2 horas e 24 minutos por dia .

Está convencido de que isso seria fantástico para a sua equipe? Vamos dar uma olhada nas 13 principais ferramentas de IA que podem ajudá-lo a conseguir isso.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de projetos e colaboração em equipe)

A melhor maneira de evitar conflitos na equipe é manter cada indivíduo responsável.

Mas será que é possível acompanhar o progresso de todos manualmente sem perder a cabeça? Sim, se você estiver usando o ClickUp .

O trabalho hoje está interrompido, com 60% do nosso tempo gastamos compartilhando, pesquisando e atualizando informações em diferentes ferramentas. O ClickUp corrige isso tornando-se seu aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente, automatizando tarefas para sua equipe.

Mas antes de mergulhar nas tarefas, sua equipe precisa de um objetivo claro. Metas do ClickUp permitem que você divida grandes objetivos em etapas menores e acionáveis em cronogramas diários, semanais ou até mesmo anuais.

Metas do ClickUp

Você também pode criar listas de verificação para priorizar tarefas, garantindo que todos saibam o que é mais importante.

Por falar em priorização de tarefas, nada faz isso melhor do que a IA nativa do ClickUp, Cérebro do ClickUp .

Ele analisa dados e prazos anteriores para sugerir as tarefas mais relevantes, resume as atualizações e gera novas tarefas em segundos. Essas sugestões podem se transformar instantaneamente em tarefas acionáveis Tarefas do ClickUp que se alinham perfeitamente com suas metas.

Cérebro do ClickUp

Você também pode usar o Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp para organizar seu projeto e ajudar sua equipe a se alinhar com o que é mais importante para o sucesso coletivo.

Tudo o que resta agora é comunicar essas tarefas à sua equipe. A beleza do ClickUp está em sua capacidade de integrar metas diretamente às funções. Isso significa que ninguém fica se perguntando por que está fazendo alguma coisa - é muito claro.

O ClickUp Brain consegue isso facilmente, convertendo metas, e-mails e mensagens em tarefas com o clique de um botão. E a melhor parte? Esse conhecimento está prontamente disponível para você - basta fazer uma pergunta ao Brain em inglês simples e obter as informações corretas de seu espaço de trabalho em segundos.

Interligue tarefas e metas no ClickUp para se manter sempre alinhado e informado

Por falar em mensagens, você pode marcar membros da equipe, definir prioridades e até mesmo compartilhar atualizações, arquivos ou notas rápidas com Chat do ClickUp . É como ter um aplicativo de mensagens instantâneas integrado ao seu sistema de gerenciamento de equipes. Essa é a receita perfeita para a colaboração perfeita da equipe.

Fique sempre conectado com sua equipe com o ClickUp Chat

Melhores recursos do ClickUp

Resumo : Resuma rapidamente longas conversas, atualizações de projetos ou documentos para contexto instantâneo

: Resuma rapidamente longas conversas, atualizações de projetos ou documentos para contexto instantâneo Transcrição de reuniões : Transcreva discussões de reuniões em documentos acionáveis com colaboração em tempo real

: Transcreva discussões de reuniões em documentos acionáveis com colaboração em tempo real Comunicação instantânea : Use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, arquivos e links sem problemas

: Use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, arquivos e links sem problemas Feedback acionável : Atribua comentários diretamente em arquivos ou tarefas para garantir feedback preciso e acionável

: Atribua comentários diretamente em arquivos ou tarefas para garantir feedback preciso e acionável Integrações: Conecte-se ao Slack, Zoom e Google Workspace paracomunicação centralizada 🧠 Você sabia: Estudos revelam que as ineficiências de colaboração custam a 64% dos funcionários pelo menos três horas por semana, sendo que 20% perdem até seis horas em tempo perdido.

Limitações do ClickUp

A ampla variedade de opções de personalização pode ser esmagadora para novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário/mês

: uS$ 7 por usuário/mês Business : $12 por usuário/mês

: $12 por usuário/mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

✨ Comentários de usuários: Os usuários apreciam seu natureza multifuncional, combinando gerenciamento de projetos, organização do conhecimento e assistência orientada por IA em uma experiência perfeita. Como muitos dizem, "o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário"

2. Asana (melhor para gerenciamento intuitivo de tarefas)

via Asana Quando os prazos estão se aproximando e o trabalho está se acumulando, a Asana organiza tudo e até automatiza as coisas chatas.

Essa ferramenta conecta metas estratégicas a tarefas diárias, garantindo que todos saibam o que é importante.

Além disso, ela tem recursos de IA capazes de reduzir o trabalho manual repetitivo, ajudando as equipes a se concentrarem em outros trabalhos importantes.

Melhores recursos da Asana

Conecte metas estratégicas a tarefas, mantendo a equipe focada nos objetivos da empresa

Automatize os fluxos de trabalho para reduzir o trabalho pesado e aumentar a produtividade

Acesse mais de 300 integrações, incluindo Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Aprimore o trabalho em equipe por meio de comentários, atualizações em tempo real e visibilidade das tarefas pessoais

Use modelos pré-criados para dar início a projetos e gerenciar tarefas com eficiência

Limitações da Asana

A abundância de recursos pode fazer com que tarefas simples pareçam mais complexas do que o necessário

Apenas um usuário pode ser atribuído a uma tarefa, o que pode dificultar a colaboração em responsabilidades compartilhadas

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : uS$ 10,99 por usuário/mês

: uS$ 10,99 por usuário/mês Advanced: uS$ 24,99 por usuário/mês

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.4/5 (mais de 10.700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 13.200 avaliações)

✨ Revisões dos usuários: A Asana é elogiada por sua facilidade de uso, versatilidade e recursos de IA simples . Suas integrações com aplicativos populares como Slack e Everhour aumentam a produtividade, enquanto layouts personalizáveis e recursos de relatório atendem a várias necessidades da equipe.

3. Notion AI (melhor para gerenciamento de conhecimento e documentação de equipe)

via Noção de IA Imagine o seguinte: um novo contratado tem 20 perguntas sobre o fluxo de trabalho da sua equipe, e metade da equipe está ocupada demais para responder. Entre no Notion AI, seu Assistente pessoal de IA para gerenciamento de conhecimento.

Ele permite que você centralize a documentação da equipe, crie wikis compartilhados e gerencie permissões para que cada membro saiba o que fazer e quando.

Além disso, seu recurso de perguntas e respostas com tecnologia de IA permite que os membros da equipe façam perguntas em linguagem simples e recebam respostas precisas e citadas, eliminando atrasos causados por pesquisas ou falhas de comunicação.

você sabia? A falta de comunicação é responsável por 28% dos prazos perdidos enfatizando a importância de canais de comunicação estruturados para garantir o alinhamento e a eficiência da equipe.

Melhores recursos do Notion AI

Centralize e organize as informações da equipe em wikis de fácil acesso

Atribua tarefas, compartilhe atualizações e gerencie permissões para uma coordenação eficaz da equipe

Use modelos personalizáveis para integração, gerenciamento de processos e planejamento de equipes

Conecte-se a ferramentas como Slack e GitHub para garantir a integração perfeita do fluxo de trabalho

Limitações do Notion AI

Pode ser difícil para equipes novas em ferramentas de gerenciamento de conhecimento

Pode ficar mais lento ao lidar com grandes bancos de dados

Requer acesso consistente à Internet para a maioria dos recursos

Preços do Notion AI

**Gratuito

Mais : uS$ 10 por usuário/mês

: uS$ 10 por usuário/mês Business : $15 por usuário/mês

: $15 por usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Notion AI ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 5.930 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.930 avaliações) Capterra: 4.7/5 (2.430+ avaliações)

✨ Revisões dos usuários: O Notion é altamente considerado por sua flexibilidade, facilidade de uso e recursos inovadores de IA que tornam o gerenciamento do conhecimento e a organização de tarefas perfeitos. Seus modelos, o AI Writing Assistant e a integração com ferramentas como o Slack aprimoram a colaboração, seja para tarefas profissionais ou projetos pessoais.

**Você sabia? 41% dos funcionários têm mais dificuldade com a colaboração entre departamentos do que com o trabalho dentro de suas equipes, destacando a necessidade de acabar com os silos organizacionais para melhorar a coordenação.

4. Wrike (melhor para visualização avançada de projetos)

via Wrike Imagine várias equipes trabalhando em diferentes aspectos de um projeto, cada uma com seus fluxos de trabalho e prioridades. No entanto, o progresso de todos está alinhado e visível em uma única plataforma. Esse é o Wrike em ação.

O Wrike se destaca por sua capacidade de centralizar projetos, automatizar tarefas repetitivas e fornecer ferramentas de visualização dinâmica, como gráficos de Gantt e quadros Kanban. As equipes podem personalizar fluxos de trabalho, criar planos de projeto e usar insights baseados em IA para tomar decisões orientadas por dados.

Melhores recursos do Wrike

Adapte os fluxos de trabalho para atender às necessidades específicas da equipe e do projeto

Automatize tarefas repetitivas, como aprovações e notificações, para aumentar a eficiência

Permitir comentários diretos em arquivos e tarefas para agilizar o feedback e as atualizações

Conecte-se com ferramentas como Microsoft Teams, Slack e Adobe Creative Cloud

Limitações do Wrike

Os recursos premium podem ser caros para usuários individuais ou pequenas equipes

Algumas integrações, como o Outlook, podem apresentar atrasos nas notificações

Não há recurso de bate-papo incorporado; são necessárias ferramentas de comunicação de terceiros

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 10 por usuário/mês

: uS$ 10 por usuário/mês Empresa : uS$ 24,80 por usuário/mês

: uS$ 24,80 por usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.730 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.730 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.740 avaliações)

Leia também: Estratégias eficazes de gerenciamento de trabalho colaborativo para equipes

5. Trello (melhor para gerenciamento de tarefas simples e visual)

via

Trello

Pense no Trello como o sistema de notas adesivas da era digital.

É uma boa opção para equipes que buscam uma maneira direta de gerenciar tarefas sem complicar demais seus fluxos de trabalho. Usando quadros, listas e cartões, o Trello oferece uma maneira visual de acompanhar o progresso e organizar tarefas de uma forma intuitiva para todos.

Além disso, ele suporta atualizações em tempo real, automação sem código e integrações com ferramentas populares como Slack e Google Drive.

Melhores recursos do Trello

Visualize tarefas com um sistema intuitivo de quadro, lista e cartão

Reflita as alterações nas tarefas instantaneamente, mantendo todos os membros da equipe na mesma página

Automatize tarefas repetitivas com a automação Butler integrada do Trello

Conecte-se com ferramentas como Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Encontre planos de preços acessíveis adequados para indivíduos e pequenas equipes

Limitações do Trello

Falta de ferramentas como gráficos de Gantt e relatórios abrangentes para projetos complexos

Tem dificuldades com equipes maiores ou grandes volumes de tarefas

Requer aplicativos de terceiros ou Power Ups para preencher as lacunas de funcionalidade

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5 por usuário/mês

: uS$ 5 por usuário/mês Premium : $10 por usuário/mês

: $10 por usuário/mês Enterprise: uS$ 17,50 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.650 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 23.310 avaliações)

✨ Revisões dos usuários: O Trello é amplamente elogiado por sua quadros intuitivos no estilo Kanban que facilitam a organização de tarefas e a colaboração. Os usuários apreciam sua flexibilidade, os recursos de gerenciamento de equipes e a capacidade de integração com ferramentas como o Slack. Recursos como a automação do Butler economizam tempo, enquanto a simplicidade do Trello o torna um dos favoritos para uso pessoal e profissional.

Leia também: Como usar a IA para o gerenciamento de operações

6. Monday.com (melhor para fluxos de trabalho personalizáveis e coordenação de equipes)

via Segunda-feira.com O Monday.com é um site altamente personalizável plataforma de gerenciamento de projetos projetada para atender a equipes de todos os tamanhos e setores.

Desde o acompanhamento de tarefas individuais até o gerenciamento de projetos de nível empresarial, o Monday oferece uma série de ferramentas, como quadros personalizáveis, automação baseada em regras e integrações com mais de 200 aplicativos.

Melhores recursos do Monday.com

Personalize os quadros de projetos para atender às necessidades específicas da sua equipe

Economize tempo automatizando tarefas e processos repetitivos usando a IA do Monday

Acesse mais de 200 modelos para configuração rápida de projetos

Mantenha todos os membros da equipe atualizados com acompanhamento de tarefas contínuo e quadros compartilhados

Conecte-se com ferramentas como Slack, Google Drive e Microsoft Teams para operações simplificadas

Limitações do Monday.com

As opções de filtragem podem parecer restritivas para alguns usuários

A versão móvel carece de recursos em comparação com o aplicativo para desktop

O Monday AI está disponível apenas em planos de nível superior, limitando o acesso de usuários básicos

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico : uS$ 9 por usuário/mês

: uS$ 9 por usuário/mês Standard : $12 por usuário/mês

: $12 por usuário/mês Pro : $19 por usuário/mês

: $19 por usuário/mês Empresarial: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (12.680+ avaliações)

4,7/5 (12.680+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5.360 avaliações)

Leia também: 11 modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e no Excel

7. Taskade (melhor para colaboração leve em equipe e fluxos de trabalho aprimorados por IA)

via Tarefa A Taskade é uma plataforma de produtividade completa projetada para aprimorar a colaboração e simplificar o gerenciamento de projetos. Com recursos como colaboração em tempo real, os usuários podem se comunicar perfeitamente por meio de bate-papo integrado e chamadas de vídeo enquanto gerenciando tarefas .

Seu gerador de fluxo de trabalho de IA automatiza as tarefas de rotina, enquanto os agentes de IA personalizados auxiliam na criação de conteúdo e na organização de documentos. Sua interface fácil de usar, configurações flexíveis e ferramentas de colaboração o tornam um forte concorrente para equipes menores ou para quem está começando no gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Taskade

Automatize tarefas e gere conteúdo com recursos integrados de IA

Visualize melhor os projetos usando listas de tarefas, mapas mentais, fluxogramas, quadros Kanban e calendários

Organize projetos com espaços de trabalho e pastas personalizáveis

Limitações do Taskade

Falta de gráficos de Gantt e ferramentas de controle de tempo para projetos complexos

O upload de muitos documentos pode causar falhas ou lentidão

Requer uma conexão com a Internet para todas as funcionalidades

Preços do Taskade

**Gratuito

Taskade Pro : uS$ 8 por usuário/mês

: uS$ 8 por usuário/mês Taskade for Teams: uS$ 16 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Taskade

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 65 avaliações)

🧠 Você sabia: Estresse de comunicação pouco claro 80% dos funcionários enquanto 46% gastam até 40 minutos diários para resolver confusões, o que afeta a produtividade e o bem-estar.

8. Motion (melhor para otimização e agendamento automático de tarefas com tecnologia de IA)

via Movimento Se a sua equipe foi vítima de listas intermináveis de tarefas, prazos sobrepostos e reuniões que consomem metade do dia, o Motion pode ajudar.

O Motion reorganiza automaticamente as tarefas, otimiza os fluxos de trabalho e prevê os prazos de entrega para que você possa se concentrar no que realmente importa: fazer as coisas.

Com seu Agendamento orientado por IA e automação de fluxo de trabalho com o Motion, as equipes podem evitar o caos do planejamento manual.

Melhores recursos do Motion

Maximize a eficiência da equipe priorizando e agendando tarefas automaticamente

Simplificar processos repetitivos e reduzir o trabalho manual

Acompanhe visualmente o progresso e os prazos do projeto

Obtenha insights valiosos sobre os cronogramas da equipe e as prioridades das tarefas

Conecte-se a ferramentas como Zoom, Google Calendar e Zapier para obter fluxos de trabalho contínuos

Limitações de movimento

Poucas opções de personalização para exibição de projetos e tarefas

Falhas ocasionais podem afetar a usabilidade

O aplicativo móvel carece de funcionalidade em comparação com a versão para desktop

Preços do Motion

Individual : uS$ 19 por usuário/mês

: uS$ 19 por usuário/mês Padrão empresarial : uS$ 12 por usuário/mês

: uS$ 12 por usuário/mês Business Pro: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Motion

G2 : 4.0/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.3/5 (45+ avaliações)

✨ Revisões de usuários: O Motion ganhou reconhecimento por seu recurso de agendamento automático, que elimina a necessidade de carga mental da priorização de tarefas e ajuda os usuários a atingir metas pequenas e grandes com eficiência. Recursos como alertas de prazos perdidos, reprogramação dinâmica e acionadores de projetos agregam valor aos fluxos de trabalho dos usuários.

Leia também: Os 10 principais gerenciadores de tarefas com IA

9. Todoist (melhor para gerenciamento de tarefas simples com suporte multiplataforma)

via

Todoist

Conhecido por sua interface limpa e minimalista, o Todoist ajuda indivíduos e equipes a gerenciar suas tarefas com perfeição em todos os dispositivos.

O recurso de destaque do Todoist é sua entrada de linguagem natural, que permite aos usuários criar e adicionar tarefas a listas com frases como "enviar relatório amanhã às 15h"

Ele também funciona como um Ferramenta de colaboração de IA com projetos compartilhados, atribuições de tarefas e ferramentas de controle de produtividade, tornando-a versátil para uso pessoal e profissional.

Melhores recursos do Todoist

Sincronize perfeitamente as tarefas entre dispositivos, incluindo desktop, celular e extensões de navegador

Crie projetos, atribua rótulos e defina prioridades para um gerenciamento eficiente de tarefas

Defina metas e monitore o progresso com gráficos e estatísticas visuais

Limitações do Todoist

Algumas funcionalidades principais estão bloqueadas nos planos pagos

Não é ideal para usuários que precisam de detalhamento avançado de tarefas

Os preços podem ser caros para grupos maiores

Preços do Todoist

Para iniciantes : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 4 por usuário/mês

: uS$ 4 por usuário/mês Business: uS$ 6 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (2.530+ avaliações)

Leia também: Como melhorar suas habilidades de gerenciamento de equipe

10. Lattice (melhor para avaliação de desempenho e envolvimento dos funcionários)

via

Lattice

Funcionários altamente engajados são a força vital de organizações bem-sucedidas - estudos sugerem até mesmo que empresas com funcionários altamente engajados podem ver um aumento de 21% na lucratividade .

Para manter isso, você precisa de uma plataforma para avaliações de desempenho, feedback dos funcionários, definição de metas e pesquisas de envolvimento.

É o caso da Lattice. Seu recurso OKRs e Metas ajuda as empresas a alinhar indivíduos e equipes com os objetivos da empresa, enquanto ferramentas como 1:1s e pesquisas de envolvimento promovem discussões produtivas e feedback significativo.

Melhores recursos da Lattice

Acompanhe o progresso em direção às prioridades da empresa com objetivos transparentes e mensuráveis

Facilitar reuniões produtivas com sugestões de pautas e itens de ação

Coletar feedback dos funcionários e analisar tendências para melhorar a satisfação no local de trabalho

Realizar revisões estruturadas usando exemplos documentados para avaliações justas

Visualizar e compreender as principais métricas da força de trabalho para informar as decisões estratégicas

Limitações da Lattice

Pesquisas automatizadas podem parecer redundantes e levar ao desinteresse

Não possui módulos de folha de pagamento e controle de tempo para um gerenciamento abrangente de RH

Pode não oferecer suporte direto abrangente para organizações com menos de 50 funcionários

Preços da Lattice

Gerenciamento de talentos : uS$ 11 por usuário/mês

: uS$ 11 por usuário/mês Engagement : Add-on por US$ 4 por usuário/mês

: Add-on por US$ 4 por usuário/mês Crescimento : Add-on de US$ 4 por usuário/mês

: Add-on de US$ 4 por usuário/mês Compensação : Add-on de US$ 6 por usuário/mês

: Add-on de US$ 6 por usuário/mês HRIS Core: uS$ 5 por usuário/mês (preço antecipado)

Lattice ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3.890 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.890 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

Leia também: 20 melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

11. Slack (melhor para comunicação entre equipes e atualizações de projetos)

via

Slack

Ao longo dos anos, o Slack redefiniu a forma como as equipes se comunicam e se mantêm alinhadas.

Inicialmente lançado como uma ferramenta de mensagens, o Slack evoluiu para uma plataforma poderosa que combina comunicação da equipe com recursos para gerenciar tarefas, compartilhar atualizações e integrar fluxos de trabalho.

Seja acompanhando o progresso por meio de listas ou automatizando fluxos de trabalho com o Workflow Builder, o Slack mantém as equipes conectadas e produtivas, tudo em um único espaço de trabalho digital.

Melhores recursos do Slack

Mantenha as discussões organizadas por projetos, departamentos ou tópicos com canais dedicados

Acompanhe e gerencie tarefas diretamente no Slack para melhorar a responsabilidade com listas

Automatize processos repetitivos, como aprovações e atualizações de status

Conecte-se com aplicativos como Google Drive, ClickUp e Jira para uma colaboração perfeita

Organize discussões ao vivo ou compartilhe atualizações rápidas em vídeo para reduzir a confusão de e-mails

Limitações do Slack

Grandes organizações podem achar caótico o gerenciamento de vários canais

Não possui gráficos de Gantt ou quadros Kanban, exigindo integrações para gerenciamento avançado de projetos

As notificações podem facilmente desviar o foco, especialmente em espaços de trabalho ativos

Os custos podem aumentar significativamente à medida que o tamanho da equipe aumenta

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75 por usuário/mês

: uS$ 8,75 por usuário/mês Business+ : uS$ 15 por usuário/mês

: uS$ 15 por usuário/mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 33.745 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 33.745 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.481 avaliações)

💡 Dica profissional: Use Painel de controle personalizável do ClickUp para visualizar as métricas do projeto com tabelas e gráficos, filtrar dados com ferramentas interativas e acompanhar o progresso, tudo em um só lugar.

12. Workday (melhor para gerenciamento abrangente de RH e financeiro)

via

Workday

Para empresas especializadas em recursos humanos, planejamento financeiro e folha de pagamento, a Workday oferece uma interface fácil de usar e personalização específica do setor que atende às necessidades de organizações de vários setores.

Com foco na adaptabilidade, permite que as empresas gerenciem as mudanças organizacionais sem esforço, usando ferramentas de arrastar e soltar e modelagem em tempo real.

Além disso, os aplicativos móveis do Workday para folha de pagamento, alocação de recursos e as tarefas de RH permitem que funcionários e gerentes permaneçam conectados de qualquer lugar.

Melhores recursos do Workday

Crie e modifique organogramas com a funcionalidade de arrastar e soltar para uma reestruturação perfeita

Crie modelos exclusivos para organizações de supervisão, matriciais ou geográficas para corresponder à hierarquia de sua empresa

Obtenha insights práticos sobre o desempenho e os custos dos funcionários por meio de painéis dinâmicos

Aplicativos móveis altamente cotados para iOS e Android permitem a folha de pagamento, o controle de horas e o gerenciamento de tarefas de RH

Mais de 600 integrações pré-construídas, incluindo provedores de folha de pagamento como a ADP, garantem uma conectividade de dados sem problemas

Limitações do Workday

O Workday não divulga os preços publicamente, exigindo que as empresas solicitem uma cotação personalizada

Falhas frequentes, especialmente no controle de tempo, continuam sem solução, apesar do feedback dos usuários

Preços da Workday

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday

G2 : 4.0 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.0 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.5 (mais de 1.500 avaliações)

Leia também: 11 modelos gratuitos de definição de metas e controle para Excel e ClickUp

13. Jira (melhor para desenvolvimento de software e controle de problemas)

via Jira Gostaria de ter um centro de comando virtual que rastreia todas as tarefas, prevê possíveis gargalos e alinha sua equipe sem esforço? Então dê uma olhada no Jira.

Nascido da missão da Atlassian de capacitar equipes ágeis, o Jira se tornou uma ferramenta poderosa para gerenciar projetos de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Jira

Adapte os fluxos de trabalho para atender a qualquer requisito de equipe ou projeto

Crie, priorize e monitore problemas com recursos avançados, como campos personalizados e anexos

Lide com tudo, desde pequenas tarefas de equipe até complexidades de nível empresarial

Use painéis personalizáveis para tomar decisões baseadas em dados

Conecte-se sem esforço com ferramentas como Slack, Zoom e Figma

Limitações do Jira

Pode parecer complicado para iniciantes devido à configuração rica em recursos

O preço pode ser alto para equipes menores ou startups

Alguns usuários consideram a navegação menos intuitiva em comparação com ferramentas mais simples

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : uS$ 7,53 por usuário/mês

: uS$ 7,53 por usuário/mês Premium : uS$ 13,53 por usuário/mês

: uS$ 13,53 por usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Jira ratings and reviews

G2 : 4.2 (770+ avaliações)

: 4.2 (770+ avaliações) Capterra: 4.4 (14.990+ avaliações)

Não se limite a manter o ritmo - aumente seu jogo

A união é um começo. Manter-se unido é um progresso. Trabalhar juntos é sucesso.

Henry Ford

Palavras sábias para serem seguidas, mas vamos encarar o fato de que trabalhar em conjunto de forma eficaz é mais fácil falar do que fazer.

Veja a VMware, por exemplo. A empresa enfrentou dificuldades com solicitações de projetos dispersas em vários canais, fluxos de trabalho desconectados e visibilidade limitada, o que levou a transferências e atrasos desordenados.

Eis o que aconteceu em seguida: Fluxos de trabalho simplificados do ClickUp para VMWare com automação orientada por IA, processos padronizados usando modelos e forneceu à liderança insights orientados por dados por meio de painéis, resultando em uma melhoria de 8 vezes na entrada e priorização de projetos. Outra história de sucesso vem da ICM.S onde 90% dos gerentes de projeto relataram estar muito satisfeitos com a flexibilidade do ClickUp em comparação com suas ferramentas anteriores.

Quando você considera seus recursos, o ClickUp faz sentido. Com fluxos de trabalho automatizados, alinhamento de metas, priorização de tarefas e colaboração em tempo real, não é de se admirar que ele seja uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas.

E então, você está pronto para ir para a próxima etapa? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença.