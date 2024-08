10 melhores ferramentas de colaboração com IA para usar em 2024

Em alguns dias, parece que tudo o que estou fazendo no trabalho é acompanhar as conversas - tópicos do Slack, atualizações de produtos, documentos internos e gravações de demonstrações com clientes - deixando pouco tempo para me concentrar em minhas tarefas e projetos principais.

De acordo com um artigo recente da Harvard Business Review, não sou o único.

A maioria das equipes gasta mais de 85% de seu tempo semanal colaborando com outras pessoas . As organizações começaram a priorizar o "trabalho em equipe" em vez do "trabalho profundo" para aumentar a conectividade e desenvolver a comunicação entre as equipes.

Embora a colaboração no trabalho seja ótima, ela não ajuda se tomar a maior parte do seu tempo. É por isso que estou muito empolgado com as ferramentas de colaboração baseadas em IA - especialmente úteis para resumir tópicos de 100 mensagens no Slack e chamadas de demonstração de clientes com uma hora de duração.

Quer explorar como a IA pode ajudá-lo a chegar mais rapidamente ao ponto crucial das conversas? Analisei as principais ferramentas de IA ferramentas de colaboração para ver como elas podem simplificar a colaboração e melhorar o foco e a produtividade.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração com IA?

Testei mais de duas dúzias de ferramentas de gerenciamento de documentos e projetos para verificar como elas Recursos de colaboração e espaço de trabalho com IA podem ajudar na comunicação. Além das ferramentas de colaboração, também analisei dois aspectos principais: o preço do componente de inteligência artificial e a facilidade de uso do recurso.

Aqui estão alguns fatores que avaliei:

Processamento de linguagem natural : Eu queria saber se o mecanismo de IA conseguia entender as nuances do inglês de conversação e me fornecer resultados relevantes

: Eu queria saber se o mecanismo de IA conseguia entender as nuances do inglês de conversação e me fornecer resultados relevantes Recursos de automação : Outro fator crítico foi se o mecanismo deFerramentas de IA ajudaram a configurar fluxos de trabalho para uma colaboração perfeita. Elas poderiam automatizar tarefas repetitivas, como o compartilhamento de atualizações de status ou resumos de reuniões, para que você possa se concentrar no panorama geral?

: Outro fator crítico foi se o mecanismo deFerramentas de IA ajudaram a configurar fluxos de trabalho para uma colaboração perfeita. Elas poderiam automatizar tarefas repetitivas, como o compartilhamento de atualizações de status ou resumos de reuniões, para que você possa se concentrar no panorama geral? Custo : Cada uma das ferramentas que testei abordou o preço da IA de forma diferente. Enquanto algumas usam o método de crédito, outras usam um método de pagamento por assento. Algumas até oferecem seus recursos de IA gratuitamente

: Cada uma das ferramentas que testei abordou o preço da IA de forma diferente. Enquanto algumas usam o método de crédito, outras usam um método de pagamento por assento. Algumas até oferecem seus recursos de IA gratuitamente Integrações : Eu queria verificar se os recursos de colaboração de IA de cada ferramenta poderiam ajudar com os recursos de integração inteligente. Eles poderiam melhorar o fluxo de trabalho geral de integração para obter melhores sincronizações de dados ou permitir que eu usasse os recursos de IA como bots em minhas outras ferramentas de comunicação?

: Eu queria verificar se os recursos de colaboração de IA de cada ferramenta poderiam ajudar com os recursos de integração inteligente. Eles poderiam melhorar o fluxo de trabalho geral de integração para obter melhores sincronizações de dados ou permitir que eu usasse os recursos de IA como bots em minhas outras ferramentas de comunicação? Precisão: A transparência e a parcialidade também foram critérios fundamentais. Os mecanismos de IA nos forneceram fatos diretos ou não? Mais importante ainda, suas respostas foram justas e imparciais?

As 11 principais ferramentas de colaboração com IA a serem usadas em 2024

Com as ferramentas de IA certas, você pode equilibrar o trabalho profundo e o trabalho em equipe sem se sentir esgotado. Aqui está minha lista das principais ferramentas de colaboração com IA que facilitam a comunicação da equipe.

1. ClickUp - melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos colaborativos com IA ClickUp é uma plataforma de espaço de trabalho completa com ferramentas integradas de gerenciamento de projetos, processamento de documentos e comunicações internas para equipes locais e remotas.

Reduza o trabalho pesado e colabore melhor com o ClickUp Brain, seu assistente virtual sempre ativo

Mas o que faz o ClickUp realmente se destacar é a forma como integrou a IA por meio de seu mecanismo de IA nativo, Cérebro ClickUp . Isso proporciona aos usuários uma experiência de gerenciamento de trabalho unificada em todas as suas ferramentas.

O ClickUp Brain não apenas consolida seus dados em bate-papos, projetos e documentos, mas também oferece aos seus funcionários uma experiência de gerenciamento de trabalho unificada em todas as suas ferramentas assistente pessoal de IA sempre disponível que cuida do trabalho pesado.

Vamos explorar como o ClickUp Brain ajuda as equipes a se manterem organizadas e na mesma página:

AI Project Manager

Com o ClickUp Brain ao seu lado, você terá um poderoso assistente de projeto de IA para aumentar sua produtividade e manter os projetos em execução sem problemas. Para começar, você pode otimizar suas operações de gerenciamento de projetos com IA, como a criação de projetos, a geração de descrições de tarefas e a atribuição de DRIs

Resuma tópicos de comentários ou envie respostas rápidas com o ClickUp Brain

Você também pode usar o ClickUp Brain para gerar relatórios de progresso diários ou semanais para a sua equipe ou para os subordinados diretos, a fim de manter o controle dos seus projetos e identificar gargalos.

AI Writing Assistant

O ClickUp também vem com um assistente de redação e edição bacana que permite gerar conteúdo do zero e editar o conteúdo existente. Você também pode definir um guia de estilo de marca para corresponder à voz e ao tom da sua marca.

Crie conteúdo novo do zero ou edite conteúdo existente com o AI Writing Assistant do ClickUp

Eu tenho usado o ClickUp's ferramenta de redação colaborativa de duas maneiras principais fazer um brainstorming de ideias Quando estou gerando esboços de blog e para redirecionar nossas postagens de blog como e-mails e postagens sociais. Também uso o ClickUp Brain para traduzir textos para diferentes idiomas ao criar campanhas localizadas.

Assistente de comunicações de IA

Gere transcrições de reuniões, extraia itens de ação e envie respostas rápidas com o ClickUp Brain

Se você organiza muitas reuniões, o recurso de transcrição automática do ClickUp pode ser muito útil. Ele gera uma transcrição de todas as suas reuniões e até mesmo extrai itens de ação, garantindo que você não perca nada importante.

Além de economizar muito tempo para você [e seus colegas de equipe], ter uma transcrição de texto também facilita a recuperação de informações - algo que você perde quando salva apenas gravações de vídeo

Você também pode ficar por dentro das conversas com resumos automáticos de seus bate-papos diretos. Está com pouco tempo? O ClickUp Brain oferece opções de respostas pré-escritas para evitar o incômodo de digitar. Se quiser enviar mensagens detalhadas, basta anotar a ideia principal na barra de bate-papo, e o Brain a transformará em uma mensagem refinada e profissional. Super conveniente, certo?

Melhores recursos do ClickUp

Resumir tudo : De atualizações de projetos a tópicos de comentários e documentos longos, resuma todo o conteúdo com apenas um clique

: De atualizações de projetos a tópicos de comentários e documentos longos, resuma todo o conteúdo com apenas um clique Transcrever reuniões : CrieDocumentos do ClickUp de suas atas de reunião, gerando automaticamente uma transcrição e extraindo dela os insights acionáveis. Comdetecção de colaboração ao vivo no ClickUp os membros da equipe podem contribuir juntos para o documento e ficar por dentro de tudo

: CrieDocumentos do ClickUp de suas atas de reunião, gerando automaticamente uma transcrição e extraindo dela os insights acionáveis. Comdetecção de colaboração ao vivo no ClickUp os membros da equipe podem contribuir juntos para o documento e ficar por dentro de tudo Acesse informações rapidamente : Use a barra de pesquisa com tecnologia de IA para encontrar informações rapidamente, sem precisar consultar seus colegas de equipe. E se você precisar,Visualização do bate-papo do ClickUp permite que você entre em contato com eles instantaneamente sem precisar mudar para outra plataforma de comunicação

: Use a barra de pesquisa com tecnologia de IA para encontrar informações rapidamente, sem precisar consultar seus colegas de equipe. E se você precisar,Visualização do bate-papo do ClickUp permite que você entre em contato com eles instantaneamente sem precisar mudar para outra plataforma de comunicação Crie automações : Use o ClickUp Brain para configurar automações e fluxos de trabalho de várias etapas, se/então, usando prompts de linguagem natural

: Use o ClickUp Brain para configurar automações e fluxos de trabalho de várias etapas, se/então, usando prompts de linguagem natural Colabore e comunique-se visualmente : Quadros brancos do ClickUp eMapas mentais permitem que você colabore em projetos usando uma tela criativa. Use recursos como canetas multicoloridas, notas adesivas, formas, etc., para dar vida às suas ideias. Conecte seus esboços e lixeiras cerebrais aTarefas do ClickUp docs e muito mais para ter capacidade de ação e responsabilidade - mesmo em uma configuração remota

: Quadros brancos do ClickUp eMapas mentais permitem que você colabore em projetos usando uma tela criativa. Use recursos como canetas multicoloridas, notas adesivas, formas, etc., para dar vida às suas ideias. Conecte seus esboços e lixeiras cerebrais aTarefas do ClickUp docs e muito mais para ter capacidade de ação e responsabilidade - mesmo em uma configuração remota Grave sua tela com narrações: Às vezes, o texto simples não é suficiente. UseClipes do ClickUp para compartilhar instantaneamente gravações de tela em tamanho reduzido para agilizar a comunicação e transmitir conceitos e instruções de forma mais clara.

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain está disponível apenas nos planos pagos

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 [9.000+ avaliações]

: 4.7/5 [9.000+ avaliações] Capterra: 4.6/5 [4.000+ avaliações]

2. Trello-Melhor ferramenta colaborativa de gerenciamento de projetos baseada em Kanban

via Trello O Trello é um dos muitos produtos da Atlassian que estão profundamente integrados ao Atlassian Intelligence para acelerar o trabalho com um "wingmate de IA". Os recursos de IA do Trello melhoram o gerenciamento do trabalho colaborativo -resumindo cartões, dividindo tarefas ou gerando ideias com base em solicitações

Você pode sinalizar respostas de IA imprecisas ou inadequadas e melhorar sua experiência com o Atlassian Intelligence. No entanto, em comparação com algumas das outras ferramentas da Atlassian, o Trello tem apenas recursos limitados de IA e não ajuda na automação e nos fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Trello

Faça um brainstorming de novas ideias pedindo à Atlassian Intelligence para ajudá-lo com ideias de conteúdo ou campanha ou como você pode melhorar um processo específico

Garanta a precisão da ortografia e da gramática com o verificador gramatical integrado

Use a IA do Trello para extrair itens de ação, criar um plano ou lista de verificação ou simplesmente obter clareza sobre o que precisa ser feito

Limitações do Trello

Os recursos de IA só estão disponíveis nos planos Premium e Enterprise, não no Standard

A IA não pode ser usada para automatizar os fluxos de trabalho do Trello, o que pode ser limitante para algumas equipes

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Premium : $12,50/usuário por mês

: $12,50/usuário por mês Enterprise: uS$ 17,50/usuário por mês [cobrado anualmente]

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 [13.500+ avaliações]

: 4.4/5 [13.500+ avaliações] Capterra: 4.5/5 [23.000+ avaliações]

3. Asana - melhor para equipes pequenas que precisam de um assistente de IA inteligente

via Asana Mais do que os recursos de IA, adorei a tese da Asana sobre o motivo pelo qual ela está desenvolvendo recursos de IA em seu produto - para ajudar no macrogerenciamento. Se você faz parte de uma equipe pequena que faz malabarismos com várias coisas e tem a autonomia como um valor fundamental, os recursos de IA da Asana podem ser úteis.

**A IA da Asana não só automatiza as atualizações de status, os check-ins e outros trabalhos complexos, mas também pode compilar um relatório do progresso do seu trabalho, juntamente com informações contextuais, e compartilhá-lo com seus gerentes para que eles saibam no que você está trabalhando

Equipes grandes também podem se beneficiar do recurso "metas inteligentes", que permite configurar um processo padronizado de definição de metas em todas as equipes.

Ele usa um mecanismo de IA proprietário e modelos LLM da OpenAI e da Anthropic. Além disso, ele mostra quais recursos são suportados por qual mecanismo de IA para maior transparência.

A Asana também oferece a flexibilidade de optar por não usar LLMs de parceiros e confiar apenas no mecanismo de IA nativo da Asana.

Melhores recursos da Asana

Gerar resumos, atualizações de status e atualizações de progresso automaticamente a partir de atualizações de projetos em tempo real

Configure regras inteligentes para executar automações e integrar-se a outras ferramentas

Escreva descrições claras e convincentes de projetos e tarefas com o Editor Inteligente

Use projetos inteligentes para gerar um projeto personalizado com tarefas, campos, etc., com base em sua finalidade e objetivos

Limitações da Asana

Embora a IA da Asana seja compatível com vários idiomas, ela só foi testada em inglês

A IA da Asana está disponível apenas nos planos de equipe e não nos planos individuais

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : uS$ 13,49/usuário por mês

: uS$ 13,49/usuário por mês Avançado : uS$ 30,49/usuário por mês

: uS$ 30,49/usuário por mês Empresarial : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.4/5 [10.000+ avaliações]

: 4.4/5 [10.000+ avaliações] Capterra: 4.5/5 [12.700+ avaliações]

4. Airtable - melhor para criar automações de fluxo de trabalho com IA

via Mesa de ar O Airtable é uma plataforma de baixo código que permite criar automações de fluxo de trabalho e melhorar a eficiência operacional geral da sua equipe.

A IA do Airtable pode ajudá-lo a extrair informações de seus bancos de dados, acionar automações baseadas em tempo ou em eventos, resumir e traduzir textos e fazer muito mais. Por exemplo, digamos que você receba uma avaliação - você pode adicioná-la a uma tabela/base de dados no Airtable, usar a IA para avaliar o sentimento da avaliação e sinalizar sua equipe de CX se a avaliação for ruim. Legal, não é?

Como não sou técnico, também achei os recursos de geração de fórmulas de IA incríveis. Eu podia gerar fórmulas complexas e configurar automações de várias etapas em minutos, sem escrever uma palavra de código.

Melhores recursos do Airtable

Adicione um componente de IA ao seu aplicativo de roadmap para gerar instantaneamente uma especificação de produto

Conecte um componente de IA ao seu aplicativo de solicitações para escrever briefs criativos poderosos que aceleram a transferência de criativos de marketing

Categorize seus registros automaticamente com base no tema, no sentimento ou nas palavras usadas

Use a IA para identificar colaboradores, notificá-los e simplificar as comunicações

Limitações do Airtable

Somente usuários de um plano pago podem comprar créditos do Airtable

A IA será ativada automaticamente para as equipes, e não há como desativá-la

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe : uS$ 24/usuário por mês

: uS$ 24/usuário por mês Empresa : $54/usuário por mês

: $54/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Créditos de IA: A partir de US$ 20 por 10.000 créditos mensais

Avaliações e resenhas do Airtable

G2 : 4.6/5 [2.000+ avaliações]

: 4.6/5 [2.000+ avaliações] Capterra: 4.7/5 [2.000+ avaliações]

5. Miro-Melhor ferramenta de quadro branco colaborativo

via Miro Com sua tela infinita e toneladas de modelos, o Miro tem sido uma ferramenta popular de quadro branco digital para equipes e indivíduos, e o recente lançamento do Miro Assist só melhora a experiência.

Com o Miro Assist, você pode criar mapas mentais com tecnologia de IA, visualizar melhor seu conteúdo e encontrar informações rapidamente. Usei o Miro Assist para gerar automaticamente uma apresentação completa a partir de notas adesivas, e foi uma experiência perfeita.

Além disso, adoro o fato de o Miro dar a você controle total sobre seus dados, permitindo que os membros da equipe optem por sair por meio de um processo simples de um clique. Seguindo seus "Princípios de IA", eles estão testando seu mecanismo de IA para verificar se há preconceitos no conteúdo gerado para garantir que o Miro Assist seja ético.

Melhores recursos do Miro

Transforme ideias novas ou complexas em modelos estruturados, como histórias de usuários, critérios de aceitação, diagramas técnicos e código com a IA do Miro

Crie apresentações com um clique a partir de seus mapas mentais e diagramas simplesmente solicitando a ajuda do Miro Assist comcolaboração em tempo real* Resuma e agrupe informações para descobrir insights valiosos de pesquisas com clientes, retrospectivas ou workshops

Obter um resumo do que foi discutido durante a sessão de whiteboarding

Agrupe notas adesivas com base em uma palavra-chave ou tópico

Limitações do Miro

Alguns usuários relataram que o Miro não se integra bem a outros aplicativos, como o Google Docs, o que torna as exportações um incômodo

O Miro Assist está disponível apenas em inglês

Preços do Miro

Gratuito

Inicial : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Empresarial : $20/usuário por mês

: $20/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 [5.900+ avaliações]

: 4.8/5 [5.900+ avaliações] Capterra: 4.7/5 [1.500+ comentários]

6. Loom - o melhor para extrair informações de vídeos

via Tear O Loom, recentemente adquirido pela Atlassian, tornou-se a ferramenta de vídeo assíncrona de fato para muitas empresas populares que exigem recursos de colaboração visual . É também uma das poucas ferramentas de colaboração em vídeo que otimiza a comunicação com recursos sólidos de IA.

Dois recursos que eu particularmente adoro são a forma como ele remove automaticamente os preenchimentos e silêncios e as mensagens que gera para acompanhar os vídeos. Ambos são muito úteis, especialmente o primeiro, pois sou conhecido por usar muitos "umms" enquanto minha boca alcança meu cérebro.

Outro recurso que pode economizar muito tempo para as equipes de desenvolvimento e CX é o recurso de fluxos de trabalho de IA, que permite criar automaticamente um documento de texto ou relatório de bug para cada vídeo e enviá-lo para o Jira.

Melhores recursos do Loom

Gerar automaticamente um título, uma descrição e resumos de capítulos para cada vídeo que você gravar

Criar um botão de CTA personalizado e contextual, dependendo da página da Web ou do produto em que você gravou o vídeo

Fornecer aos espectadores uma lista de tarefas que eles podem realizar ao assistir ao vídeo, como revisar uma seção específica ou responder a uma pergunta para obter feedback rápido

Limitações do Loom

O Loom AI está disponível somente nos planos pagos

Os recursos de IA só podem ser usados em vídeos criados após a compra do complemento, e não em seus vídeos antigos

Preços do Loom

Inicial : Gratuito

: Gratuito Empresarial : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Loom AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 4 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Loom

G2 : 4.7/5 [2.000+ avaliações]

: 4.7/5 [2.000+ avaliações] Capterra: 4.7/5 [400+ avaliações]

7. Slack-Melhores recursos de pesquisa e resumo baseados em IA para equipes grandes

via Folga Você é uma pessoa que costuma se perder nas mensagens do Slack - dezenas de canais, uma dúzia de tópicos e pings de notificação intermináveis? Então experimente o recurso Slack AI!

**Com um simples clique, você pode resumir todas as mensagens em qualquer bate-papo ou canal, enviar respostas rápidas e ficar por dentro das conversas sem perder horas

Acho esse recurso de resumo particularmente útil quando retorno após férias ou um fim de semana prolongado, pois meu número de mensagens pode facilmente chegar a algumas centenas.

Embora relativamente nova, a IA do Slack foi bem recebida pelos usuários.

No entanto, seu preço é de um complemento e, a US$ 10 por usuário, é mais caro, especialmente para colaboração em grandes equipes -que se beneficiariam de um recurso de resumo.

Melhores recursos do Slack

Garanta que somente as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar os dados da sua organização com recursos como logon único, reivindicação de domínio e suporte para gerenciamento de mobilidade empresarial

Proteja seus dados com ferramentas como o Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], logs de auditoria e prevenção de perda de dados nativa [DLP], bem como suporte para provedores de DLP de terceiros

Faça com que a IA do Slack leia suas mensagens e retorne a você com insights práticos, como qual foi sua receita nos últimos três meses

Limitações do Slack

A IA do Slack pode acessar apenas suas mensagens, não suas telas ou arquivos

O Slack usa seus dados para treinar o mecanismo de IA, e você precisa escrever para eles se quiser optar por não participar

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75/usuário por mês

: uS$ 8,75/usuário por mês Business : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Grade empresarial : Preços personalizados

: Preços personalizados Slack AI: Pode ser adquirido como um complemento por US$ 10 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 [32.500+ avaliações]

: 4.5/5 [32.500+ avaliações] Capterra: 4,7/5 [23.000+ avaliações]

8. Todoist - Melhor para freelancers que precisam de um aplicativo simples de gerenciamento de tarefas

via Todoist Se você é como eu e prefere um aplicativo de tarefas mínimo que prioriza a experiência geral do usuário em relação a tudo o mais, o Todoist foi feito para você. O que eu mais gosto no assistente de IA do Todoist é a facilidade de uso e a utilidade dele - sem truques, apenas um processamento de linguagem natural limpo e eficiente.

**Ele torna o planejamento de tarefas muito conveniente, desde a sugestão de quais tarefas devem ser realizadas em seguida até a criação de itens de ação para cada tarefa

Melhores recursos do Todoist

Torne suas metas mais factíveis criando uma lista de tarefas. Coloque-as em ação selecionando Sugerir tarefas com o AI Assistant no menu de um projeto e digitando o que você deseja alcançar no campo de texto [por exemplo, Aprender espanhol]

Receba sugestões do AI Assistant sobre como você pode concluir uma tarefa, o que deve fazer em seguida e como reescrever tarefas e torná-las mais práticas

Mantenha o controle de vários projetos ao mesmo tempo e use o Pro Themes para torná-los visualmente atraentes

Limitações do Todoist

Embora o Todoist seja ótimo para o gerenciamento de tarefas diárias, ele não foi criado para projetos maiores ou colaboração em escala

O recurso Todoist AI está disponível apenas nos planos pagos

Preços do Todoist

Iniciante : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Pro : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Business: uS$ 8/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2 : 4.4/5 [700+ avaliações]

: 4.4/5 [700+ avaliações] Capterra: 4.6/5 [2.000+ avaliações]

9. Confluence - melhor para empresas remotas que precisam de ferramentas de colaboração assíncrona com tecnologia de IA

via Confluência O Confluence é uma solução popular de gerenciamento de conhecimento para organizações remotas, especialmente empresas de software que já usam o Jira como um ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos . **E como tem residência de dados nos EUA, na UE, na Austrália e na Alemanha, as empresas remotas não precisam se preocupar com a conformidade de dados

O Confluence já vem com alguns recursos que facilitam a colaboração, como páginas, quadros brancos e espaços, que tornam a organização de informações muito fácil. Mas a integração com o Atlassian Intelligence torna isso ainda melhor.

Você pode usar o Atlassian Intelligence no Confluence para escrever conteúdo, definir termos, resumir conteúdo e até mesmo criar fluxos de trabalho se/então - tudo isso ajuda a agilizar o trabalho. O recurso de que mais gostei, no entanto, é o de "previsões" - sempre que você pesquisa um documento, ele mostra uma lista de opções específicas para você.

Digamos que você seja um profissional de marketing e digite "roadmap". O Atlassian Intelligence priorizará os documentos nos quais você trabalhou anteriormente ou aqueles que outros profissionais de marketing visualizaram em vez de algo que um desenvolvedor visualizou.

Além disso, embora o Atlassian Intelligence use o OpenAI como mecanismo de GPT, ele impediu que o mecanismo fosse treinado com dados de usuários do Confluence - portanto, seus documentos estão bem protegidos.

Melhores recursos do Confluence

Transforme anotações desorganizadas em documentos úteis, gere resumos de páginas e comentários e crie itens de ação em segundos

Reduza a troca de aplicativos ativando o Atlassian Intelligence no Slack para que você possa acessar informações rapidamente

Tome decisões mais rápidas e informadas e resolva rapidamente qualquer problema com o Atlassian Intelligence na sua equipe

Limitações do Confluence

O Atlassian Intelligence está disponível apenas nas edições Premium e Enterprise

Como todos os mecanismos de IA, ele é propenso a alucinações

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão : uS$ 4,89/usuário por mês

: uS$ 4,89/usuário por mês Premium : uS$ 8,97/usuário por mês

: uS$ 8,97/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados [cobrados anualmente]

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 [3.700+ avaliações]

: 4.1/5 [3.700+ avaliações] Capterra: 4.5/5 [3.300+ avaliações]

10. Notion: o melhor para gerenciamento de banco de dados colaborativo

via Noção A maioria das pessoas, inclusive eu, adora o fato de o Notion ser personalizável. Desde a criação de rastreadores de projetos e bancos de dados até wikis e planejadores de refeições, você pode usar o Notion para organizar todas as suas informações. Por isso, fiquei especialmente empolgado ao testar seus recursos de IA.

A IA do Notion - que usa o LLM da OpenAI - permite que você faça a maioria das tarefas básicas, como redigir conteúdo, resumir textos [e bancos de dados] e até mesmo traduzir conteúdo. Isso pode ser muito útil se você estiver trabalhando em uma empresa assíncrona que documenta todos os seus processos.

O recurso que mais uso é a função SEARCH, que me permite pesquisar informações específicas em meus bancos de dados e nos da minha equipe. Isso reduz o vai-e-vem e economiza o tempo de todos.

A integração dessa funcionalidade no Notion é muito conveniente para as pessoas que usam o ChatGPT para pesquisa e ajuda a evitar a mudança de contexto.

Embora eu tenha gostado de acessar o Notion AI simplesmente pressionando a BARRA DE ESPAÇO, vi que alguns comentários no Reddit em que as pessoas acharam isso frustrante. Esse é um bom lembrete de que a experiência do usuário pode ser subjetiva, e o que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para todas.

Agora, vamos às letras miúdas: A Notion garante que não treina a IA com seus dados, mas há um porém. Como muitos mecanismos de IA, a Notion AI é propensa a inventar coisas, especialmente com perguntas sobre eventos recentes [pense nos últimos 6-12 meses]. Portanto, embora seja uma ótima ferramenta, certifique-se de verificar os resultados.

Melhores recursos do Notion

Preenchimento automático de tabelas e transformação de informações sobrecarregadas em informações claras e acionáveis

Peça à Notion AI para redigir suas comunicações para você e até mesmo traduzi-las para outros idiomas, como espanhol ou japonês

Dê ao Notion AI uma mensagem-chave para que a ferramenta de IA a elabore em um e-mail ou documento detalhado para você

Limitações do Notion

Alguns Redditors acham que o Notion AI é bastante limitado em termos de preço. Como afirma um usuário do Reddit, se você tiver uma equipe de 50 membros, terá de pagar US$ 500 a mais apenas pelos recursos básicos de resumo de IA

Os recursos do Notion AI não estão disponíveis atualmente nos aplicativos móveis

Preços do Notion

Gratuito

Plus : uS$ 10/assento por mês

: uS$ 10/assento por mês Business : $18/assento por mês

: $18/assento por mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados Notion AI: Adicione a qualquer espaço de trabalho a US$ 10 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Notion

G2 : 4.7/5 [5.400+ avaliações]

: 4.7/5 [5.400+ avaliações] Capterra: 4.7/5 [2.000+ avaliações]

Colabore melhor e aumente a produtividade da equipe com o ClickUp

Desde quebrar barreiras linguísticas e resumir tópicos de mensagens até ajudar a redigir e refinar suas comunicações, as ferramentas colaborativas de IA podem ajudar muito a simplificar a comunicação da equipe. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver trabalhando em projetos complexos e com várias equipes ou se fizer parte de equipes globais e distribuídas.

Se estiver procurando uma plataforma unificada para gerenciar todos os seus canais de comunicação e quiser que eles sejam unificados com o mesmo mecanismo de IA para uma comunicação perfeita, podemos sugerir o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma completa que permite que equipes de todos os tamanhos gerenciem seus projetos, documentos e comunicações internas em um único local. Como esses recursos são totalmente integrados ao ClickUp Brain, o gerenciamento do conhecimento é ainda mais fácil.

