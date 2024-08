As 10 melhores ferramentas de escrita colaborativa para 2024

Você escreve ou editar documentos com os membros da sua equipe?

Hoje em dia, escrever raramente é um esforço individual-, seja em uma reunião de projeto, um professor revisando um trabalhos do aluno uma equipe colaborando em uma proposta comercial ou documentação técnica . Até mesmo os redatores e editores colaboram estreitamente nos rascunhos para produzir o excelente conteúdo em seu feed.

Provavelmente, você está usando um dos muitos aplicativos de redação populares para o seu processo de gerenciamento de documentos. Mas se o seu trabalho envolve muita colaboração, você deve usar uma ferramenta criada para isso.

Está se perguntando qual é a ferramenta de redação colaborativa ideal para você? Nós o ajudamos.

Neste artigo, compilamos as 10 principais ferramentas de escrita colaborativa para 2024 que o ajudarão a trabalhar de forma eficaz com suas equipes. Então, vamos descobrir o que as torna excelentes e qual ferramenta funciona melhor para você.

O que você deve procurar nas ferramentas de redação colaborativa?

Ao escolher entre as ferramentas de redação colaborativa, priorize os recursos que melhoram o trabalho em equipe e a produtividade. Por exemplo, além das opções usuais de escrita, formatação e layout, procure recursos como:

Colaboração em tempo real: Escolha uma ferramenta que permita que vários usuários editem um documento de forma síncrona. Isso elimina atrasos e falhas de comunicação e promove o trabalho em equipe contínuo, tornando-o ideal para equipes distribuídas

Escolha uma ferramenta que permita que vários usuários editem um documento de forma síncrona. Isso elimina atrasos e falhas de comunicação e promove o trabalho em equipe contínuo, tornando-o ideal para equipes distribuídas Controle de versão: Certifique-se de que a ferramenta mantenha o histórico de versões, para que os usuários possam acessar versões anteriores, comparar alterações e rastrear edições. Dessa forma, você pode evitar erros e promover a responsabilidade

Certifique-se de que a ferramenta mantenha o histórico de versões, para que os usuários possam acessar versões anteriores, comparar alterações e rastrear edições. Dessa forma, você pode evitar erros e promover a responsabilidade Comentários: Comentários em linha é um recurso indispensável para uma colaboração eficaz, pois permite feedback contextual sem a necessidade de alternar entre os canais de comunicação

Comentários em linha é um recurso indispensável para uma colaboração eficaz, pois permite feedback contextual sem a necessidade de alternar entre os canais de comunicação Atribuições de tarefas e notificações: Se você estiver colaborando com várias pessoas no mesmo documento, esse é um recurso inestimável. Ao atribuir tarefas e acionar notificações para que colaboradores específicos sejam informados, você pode concluir seus projetos rapidamente

Se você estiver colaborando com várias pessoas no mesmo documento, esse é um recurso inestimável. Ao atribuir tarefas e acionar notificações para que colaboradores específicos sejam informados, você pode concluir seus projetos rapidamente Controle de permissões: Talvez seja necessário limitar o acesso a pessoas autorizadas para determinados documentos e manter outros arquivos abertos para todos. Portanto, escolha uma ferramenta que permita gerenciar quem pode visualizar, editar ou fazer download de um documento

Talvez seja necessário limitar o acesso a pessoas autorizadas para determinados documentos e manter outros arquivos abertos para todos. Portanto, escolha uma ferramenta que permita gerenciar quem pode visualizar, editar ou fazer download de um documento Compatibilidade com várias plataformas: Opte por uma ferramenta compatível com PCs, Macs, tablets e telefones, pois isso agora é uma questão de importância em nosso estilo de vida com vários dispositivos.

Opte por uma ferramenta compatível com PCs, Macs, tablets e telefones, pois isso agora é uma questão de importância em nosso estilo de vida com vários dispositivos. Integrações e widgets : Escolha uma ferramenta que possa se tornar parte integrante de seu fluxo de trabalho, especialmente se você trabalha com um grande número de ferramentas. Por exemplo, as integrações com e-mail, anotações e quadros kanban ajudam a economizar tempo e a torná-lo mais produtivo

: Escolha uma ferramenta que possa se tornar parte integrante de seu fluxo de trabalho, especialmente se você trabalha com um grande número de ferramentas. Por exemplo, as integrações com e-mail, anotações e quadros kanban ajudam a economizar tempo e a torná-lo mais produtivo Recursos de escrita assistida por IA: Você não pode mais ignorar a IA - com um modelo de IA poderoso e capaz, você pode escrever mais rápido, reduzir erros e tornar sua redação impactante

Agora que você conhece os recursos que deve procurar, examine nossa lista de ferramentas de escrita colaborativa para encontrar uma que lhe chame a atenção.

As 10 melhores ferramentas de escrita colaborativa para usar em 2024

Vamos dar uma olhada em 10 excelentes ferramentas de redação para criação de conteúdo e colaboração fácil.

1. ClickUp

Crie documentos atraentes e colabore com colegas de trabalho com comentários, tags, edição sincronizada e bate-papo integrado

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de escrita comum. Em resumo, é um poderoso ferramenta de produtividade com robusta software de gerenciamento de projetos recursos. Documentos do ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de documentos baseada na nuvem que permite aos usuários criar documentos, páginas aninhadas e wikis elaborados. Assim, sua equipe pode colaborar e trabalhar em documentos juntos, do início ao fim.

Além disso, com o recursos de colaboração em tempo real como comentários, tags, edição em tempo real e até mesmo um console de bate-papo integrado, o ClickUp permite fácil colaboração e trabalho em equipe.

E mais, O ClickUp tem uma variedade de integrações para aumentar sua produtividade. Assim, você pode conectar uma série de ferramentas ao Docs, desde suas ferramentas de e-mail até CRMs e sistemas de gerenciamento de banco de dados.

Com o ClickUp AI, você pode redigir, editar e resumir o conteúdo em questão de segundos

E ainda há a IA. Assistente de redação com IA do ClickUp é o parceiro perfeito para um brainstorming editar e resumir o conteúdo. Você também pode traduzir rascunhos para outros idiomas.

Além disso, com recursos avançados, como a colaboração Quadros brancos e mapas mentais se você estiver usando mapas mentais, não estará apenas transformando texto em formatos visuais - estará transformando ideias em planos acionáveis.

melhores recursos do #### ClickUp

Forneça feedback em um documento por meio de comentários e tags e gerencie versões com apenas alguns cliques

Colabore estreitamente com os membros da equipe enquanto trabalha em um documento. Os cursores coloridos facilitam a visualização de onde cada colaborador está e o que está fazendo

Mantenha-se conectado com sua equipe com tópicos de bate-papo individuais em cada documento e forneça acesso a todos os seus colaboradores para discussões aprofundadas

Use os recursos genAI do ClickUp para tornar a criação e a edição de conteúdo mais rápidas e precisas. Você também pode verificar seu conteúdo em relação às diretrizes de estilo

Gerencie as permissões de visualização e edição para indivíduos, equipes e convidados, para manter seus dados seguros

Limitações do ClickUp

Utilizar a ferramenta em todo o seu potencial pode ser um desafio para novos usuários

Nem todos os recursos chegaram ao aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Google Docs

via Google Docs O Google Docs é um aplicativo de processamento de texto baseado em nuvem desenvolvido pelo Google. Ele faz parte do conjunto de aplicativos do Google Workspace ferramentas de produtividade e destina-se a usuários que criam, editam e armazenam documentos on-line.

O Google Docs oferece suporte à colaboração em tempo real, de modo que os usuários podem acessar seus documentos de qualquer dispositivo com acesso à Internet. Por esse motivo, é uma ferramenta popular entre indivíduos, equipes e até mesmo empresas.

Além disso, ele oferece histórico de versões, comentários, opções de compartilhamento e Recursos de escrita com suporte de IA .

Melhores recursos do Google Docs

Colabore em tempo real e use comentários, tags e indicadores de digitação para compartilhar feedback e trabalhar em conjunto com sua equipe

Escreva mais rápido e evite erros gramaticais com os recursos de assistência do Google, como o Smart Compose

Trabalhe com eficiência respondendo a comentários do Gmail, incorporando gráficos do Slides e muito mais

Importe arquivos de alguns formatos de arquivos populares e exporte documentos para PDFs

Limitações do Google Docs

Os usuários estão preocupados com os possíveis riscos de segurança

Falta de suporte para colunas complexas e documentos com muito design

Uma seleção limitada de modelos

Preços do Google Docs

Gratuito

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Google Docs

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (42.200+ avaliações)

4,6/5 (42.200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 28.000 avaliações)

3. Dropbox Paper

via Dropbox O Dropbox chama o Paper de "ferramenta de coedição para equipes", algo que preenche a lacuna entre a criação e a coordenação. Ele foi projetado para facilitar a colaboração em tempo real entre colegas de equipe que trabalham em um documento, permitindo que eles criem, editem e compartilhem conteúdo sem esforço.

O Dropbox Paper também suporta recursos comuns de colaboração de texto, como comentários em linha, rastreamento de alterações e marcação de usuários. Para imagens e outros arquivos de mídia, você pode deixar comentários por meio de anotações.

Os melhores recursos do Dropbox Paper

Use comentários, tags e tarefas para colaborar e dar feedback à equipe sobre um documento

Diferencie os usuários atribuindo uma cor a cada um deles, o que se refletirá nos comentários e nas edições.

Acompanhe a atividade do usuário para monitorar alterações

Limitações do Dropbox Paper

Sem corretor ortográfico integrado ou recursos de auxílio à escrita

Oferece acesso off-line limitado

Opções limitadas de modelo, formatação e layout

Preços do Dropbox Paper

Plus: US$ 11,99/mês por usuário

US$ 11,99/mês por usuário Essentials: US$ 22/mês por usuário

US$ 22/mês por usuário Business: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Business Plus: $32/mês por usuário

Dropbox Paper avaliações e resenhas

G2: 4.1/5 (4400+ avaliações)

4.1/5 (4400+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4. Microsoft Word

via Microsoft Um dos mais antigos processadores de texto e entre as ferramentas de escrita colaborativa mais populares, o Microsoft Word é quase sinônimo de edição de documentos. Ao contrário da maioria dos editores de texto contemporâneos, o Word evoluiu com frequência para se manter atualizado e ainda é tão relevante quanto um editor de texto poderoso e capaz.

O Microsoft Word oferece um aplicativo on-line (gratuito) e um aplicativo para desktop (pago). Ele também oferece todos os recursos básicos de escrita e colaboração que você encontra na maioria das ferramentas de escrita, incluindo comentários e alterações de rastreamento para edição simultânea.

No entanto, o que faz com que o Microsoft Word realmente se destaque é o Copilot, seu recurso genAI que permite aos usuários redigir conteúdo novo, reformular tabelas como texto e até mesmo fazer brainstorming de ideias.

No entanto, ele pode ser caro para indivíduos, pois o Word está disponível apenas como um pacote para os usuários. Se estiver procurando apenas ferramentas de redação colaborativa e não precisar de todo o pacote Office, talvez não seja a melhor opção para você.

Os melhores recursos do Microsoft Word

Crie documentos personalizados em escala com a funcionalidade de mala direta. Isso é especialmente útil para e-mails ou convites

Recursos que facilitam a colaboração, como controle de alterações, comentários e coautoria em tempo real

Proteja seus documentos com senha, para não ter que se preocupar com acesso não autorizado

Limitações do Microsoft Word

A ferramenta pode ser muito cara para pessoas físicas

Os usuários também têm dificuldades com a interface de usuário complexa e pouco intuitiva

Falta de suporte em tempo real

Preços do Microsoft Word

Versão gratuita por período limitado

Licenças personalizadas para pessoas físicas e jurídicas

Avaliações e resenhas do Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1700+ avaliações)

4.7/5 (1700+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (2000+ avaliações)

5. Etherpad

via Etherpad O Etherpad é uma ferramenta baseada na Web que permite que vários usuários trabalhem juntos em um documento simultaneamente. É uma ferramenta de código aberto ferramenta de edição colaborativa para colaboração rápida e em tempo real.

Basta configurar um bloco e compartilhar o URL com seus coautores ou editores para que eles possam editar o conteúdo. Esse recurso é excelente para atividades em grupo, como brainstorming, reuniões de revisão de projetos ou colaboração em documentos.

Cada editor terá uma cor exclusiva atribuída a ele, e eles poderão editar o documento juntos.

O Etherpad também oferece mais de 290 plug-ins que você pode usar para adicionar mais recursos de colaboração à ferramenta.

Melhores recursos do Etherpad

Crie conteúdo de forma colaborativa, pois vários usuários podem escrever e editar conteúdo juntos, usando suas cores exclusivas para rastrear o conteúdo individual

Adicione mais recursos colaborativos (por exemplo, comentários e bate-papo) com plug-ins de terceiros

Limitações do Etherpad

Não oferece armazenamento em nuvem nem opções avançadas de exportação

Alguns usuários consideram as opções de formatação limitadas

Preços do Etherpad

Uso gratuito

Avaliações e resenhas do Etherpad

G2: 4,3/5 (não há avaliações suficientes)

4,3/5 (não há avaliações suficientes) Capterra:4/5 (não há avaliações suficientes)

6. Zotero

via Zotero O Zotero é uma ferramenta gratuita de código aberto para coletar, citar e compartilhar pesquisas. Ela está disponível para desktop e também como um extensão de navegador para navegadores populares, incluindo Chrome, Safari e Firefox.

No entanto, o Zotero não oferece recursos de escrita ou colaboração em tempo real, embora o Zotero Groups permita que os usuários criem bibliotecas compartilhadas para gerenciar trabalhos de pesquisa e outros recursos.

No entanto, o Zotero se destaca por seus recursos de citação. Ele suporta mais de 10.000 estilos de citação e também salva automaticamente toda a sua pesquisa para que você possa usá-la como referência a qualquer momento.

Além disso, com sua natureza de código aberto, você tem controle total sobre seus dados.

Melhores recursos do Zotero

Crie bibliotecas de pesquisa e bibliografia compartilhadas para sua equipe

Crie um grupo privado com seus coautores, para que todos possam colaborar e organizar suas pesquisas e citações

Limitações do Zotero

Recursos limitados de colaboração para redação e edição

Mais adequado para pesquisa em vez de redação e edição

Preços do Zotero

Uso gratuito

Avaliações e resenhas do Zotero

G2: 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

4.4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Indisponível

7. Perusall

via Perusall O Perusall é uma plataforma destinada a educadores e criada por educadores. Destina-se principalmente a professores e torna a educação uma experiência mais colaborativa para seus alunos.

Embora não seja uma ferramenta de escrita típica, é popular entre os alunos, pois ajuda no estudo colaborativo e na criação de comunidades de alunos.

O Perusall tornou o estudo e a escrita mais envolventes para os alunos com recursos como anotação colaborativa e bate-papo em grupo. Além disso, ele também permite que você faça e compartilhe anotações de livros didáticos.

Entretanto, essas atividades são limitadas ao Perusall e não podem ser compartilhadas externamente.

Melhores recursos do Perusall

Anotar seções em livros didáticos e também responder a anotações criadas por outras pessoas

Criar um fórum de rede social em que os alunos possam fazer perguntas e participar de discussões

Faça anotações de cursos, combine anotações e compartilhe-as com colegas

Limitações permanentes

Só pode ser usado em um ambiente acadêmico

Os materiais do curso não podem ser baixados ou impressos

Preços do Perusall

Uso gratuito

Avaliações e resenhas do Perusall

G2: Indisponível

Indisponível Capterra: Indisponível

8. Evernote

via Evernote O Evernote é um aplicativo popular para fazer anotações, mas também pode funcionar como uma ferramenta de redação para documentos simples. O aplicativo era popular na década de 2010 e ainda ocupa uma posição de destaque em muitas listas de melhores aplicativos para anotações e escrita.

Entretanto, seus recursos estão um pouco desatualizados para o espaço de trabalho atual.

Por exemplo, o Evernote suporta apenas a edição em tempo real e o compartilhamento de notas. Além disso, ele não oferece outros recursos como comentários ou bate-papos e, portanto, pode parecer limitado para a maioria dos casos de uso.

Melhores recursos do Evernote

Fique no topo de sua lista de tarefas com a ferramenta Tarefa

Acesse o Evernote em qualquer lugar com sua funcionalidade off-line

Integre-o ao seu calendário

Limitações do Evernote

É difícil compartilhar notas com um usuário que não seja do Evernote

Os usuários consideram a versão gratuita muito básica e os planos pagos não valem a pena

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99 por mês

US$ 14,99 por mês Profissional: $17,99 por mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (8100+ avaliações)

9. Autoria

via Autoria O Authorea foi desenvolvido para que pesquisadores e acadêmicos trabalhem de forma colaborativa em artigos científicos. Ele é chamado de Google Docs for Scientists, pois permite que os pesquisadores escrevam e editem conteúdo, citem referências, hospedem documentos e muito mais.

O Authorea, que faz parte do movimento de código aberto, é gratuito para usuários individuais e inclui recursos como publicação de acesso aberto, documentos públicos ilimitados e colaboradores ilimitados por documento. Além disso, seus recursos de colaboração incluem edição em tempo real, adição de coautores, comentários e bate-papo ao vivo.

Melhores recursos do Authorea

Edite com coautores simultaneamente e receba feedback por meio de comentários durante o processo de revisão

Envie seus artigos diretamente para as revistas a partir da plataforma da Authorea, economizando tempo e esforço

Reverta facilmente para versões anteriores do documento, uma vez que os documentos da Authorea são criados com base no Git

Use o recurso de bate-papo ao vivo da Authorea para enviar mensagens aos co-autores em tempo real

Trabalhe em um ambiente LaTeX baseado na Web com suporte a rich text e markdown

Limitações da Authorea

Melhor utilizado por acadêmicos

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Não é totalmente personalizável

Preços da Authorea

**Gratuito

Comunidade: US$ 1.200/ano (5 subcoleções)

US$ 1.200/ano (5 subcoleções) Coleção: Entre em contato para obter preços

Authorea ratings and reviews

G2: Indisponível

Indisponível Capterra: Indisponível

10. Scrivener

via Scrivener Desenvolvido pela Literature and Latte, o Scrivener é uma ferramenta de processamento de texto voltada para autores, roteiristas e outros profissionais que trabalham em projetos de escrita longos, como trabalhos de pesquisa, livros etc.

O Scrivener também vem com recursos especializados, como o Corkboard para organizar esboços, o Snapshot para salvar diferentes versões de uma seção e o Sketches para adicionar notas sobre personagens ou cenários.

Embora a maioria desses recursos faça do Scrivener uma ótima opção para escritores, ele vem apenas com as opções básicas de colaboração, como comentários e um modo de revisão para rastrear as edições por cores (semelhante ao rastreamento de alterações em outras ferramentas de escrita).

Além disso, não é possível compartilhar um projeto do Scrivener diretamente com um colaborador. É necessário adicioná-lo a uma plataforma de armazenamento em nuvem, como o Google Drive ou o Dropbox, e depois dar acesso a ele.

Melhores recursos do Scrivener

Ative o modo de revisão para manter o controle de vários rascunhos

Use notas e comentários embutidos para adicionar feedback aos documentos.

Importe e visualize sua folha de estilo junto com seu rascunho na pasta de pesquisa do Scrivener para a criação de conteúdo longo.

Limitações do Scrivener

Não oferece um aplicativo on-line ou da Web

Não é possível responder a comentários

Não oferece ferramentas de colaboração em tempo real

Dificuldade para formatar tabelas

Preços do Scrivener

Padrão (Mac/Windows): $49

$49 iOS: US$ 23,99

US$ 23,99 Pacote (MacOS e Windows): US$ 80

Scrivener ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

Simplifique o trabalho com a ferramenta perfeita de escrita colaborativa

Se você estiver escrevendo uma tese, um documento técnico um romance ou uma proposta comercial, você não pode ficar sem a ferramenta certa. Boas ferramentas de redação colaborativa podem melhorar muito seu processo de criação e edição de documentos.

Por que não experimentar o ClickUp? É uma excelente ferramenta multifuncional para solopreneurs, acadêmicos, estudantes e empresas.

Além disso, com seus recursos avançados, como o Espaço da equipe, automação do fluxo de trabalho e IA do ClickUp ele funciona como a ferramenta de escrita perfeita para todas as suas necessidades de escrita e colaboração.

Além disso, o ClickUp também oferece uma plataforma centralizada para criar, armazenar e organizar todos os seus trabalhos e documentos criativos em um só lugar. Além disso, você terá acesso gratuito a um biblioteca de modelos do ClickUp para criar documentos para vários usos. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!